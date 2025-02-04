A 10 legjobb B2B SaaS vállalati szoftvermegoldás 2025-re

Képzelje el, hogy az 1990-es évek végén egy olyan vállalkozást vezet, amelynek rendelkezésére állnak a rendkívül drága 15 MB-os merevlemezek és egy csomó szoftveralkalmazás, amelyek alig férnek el rajta!

Ugyanakkor, ahogy az internet egyre elterjedtebbé vált, néhány látnok számára nyilvánvalóvá vált a megoldás: Mi lenne, ha a szoftvert egy távoli számítógépen tárolnánk, és a felhasználásért díjat számolnánk fel az ügyfeleknek? ?

Ez a helyes iránynak bizonyult! A szoftver szolgáltatásként (SaaS) azóta elengedhetetlen lett, mivel központi hubot kínál az alkalmazások és az adattárolás számára, anélkül, hogy tönkretenné a bankot.

Ma már a SaaS nem csak egy menő technológiai trend, hanem a vállalatod legjobb barátja! Készülj fel, mert elviszünk egy utazásra a 10 legjobb B2B SaaS vállalati szoftver megoldás között, amelyek hatékonyságot és innovációt hoznak az üzleti világba!

Mi az a B2B SaaS vállalati szoftver?

A B2B (business-to-business) SaaS (Software as a Service) olyan felhőalapú szoftvermegoldásokat jelent, amelyeket egy vállalat az interneten keresztül más vállalkozásoknak szállít. A hagyományos szoftverekkel ellentétben, amelyeket a vállalatoknak meg kell vásárolniuk, telepíteniük és hardverbe kell befektetniük, vagy a saját rendszereiken kell frissíteniük, a SaaS-megoldásokat a szolgáltató tartja karban és biztosítja. ☁️

A vállalati szoftverek használatának előnyei a nagyvállalatok számára

A B2B SaaS vállalati szintű megoldások komplex feladatok kezelésére és nagy mennyiségű adat szolgáltatása céljából lettek kifejlesztve piackutatási szolgáltatások révén, amelyek gyakran nagyobb szervezetek vagy vállalatok számára alkalmasak.

Ezek különböző területeken kínálnak funkciókat, többek között az irodai termelékenység, az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM), a humánerőforrás-kezelés (HRM), a könyvelés és a vállalati projektmenedzsment területén. A vállalatok közötti szoftverek kifejezetten segíthetik a digitális marketing tevékenységeket automatizált marketingkampányok létrehozásában vagy az értékesítési teljesítmény menedzsmentjében (ügyfélszerzési költség).

Használja az előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

Mivel a SaaS-vállalatok általában előfizetéses és felhőalapú megoldásokat kínálnak, nagyobb rugalmasságot biztosítanak és könnyebben skálázhatók az üzleti igényeknek megfelelően. A B2B SaaS további előnyei a vállalkozások számára:

Alacsonyabb előzetes költségek?

Gyorsabb bevezetési idő ⏱️

Rendszeres frissítések?

Lehetőség arra, hogy bárhonnan dolgozzon, ahol internetkapcsolat van?

Mit kell keresnie a B2B SaaS vállalati szoftverekben?

Vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú tényezőket, hogy biztosan a vállalkozása igényeinek megfelelő szoftvert válassza:

Alapvető funkciók: Győződjön meg arról, hogy a szoftver rendelkezik-e a felhasználáshoz szükséges funkciókkal, legyen szó CRM-ről, projektmenedzsmentről vagy másról. Testreszabás: Mérje fel, hogy a szoftver mennyire könnyen alkalmazkodik az üzleti folyamataidhoz. Jövőbiztos: A SaaS megoldás Önnel együtt fog növekedni? Képes-e több felhasználót vagy adatot kezelni, ahogy vállalkozása felvirágzik? Integrációk: Ellenőrizze, milyen könnyen integrálható a meglévő szoftvercsomagjába. Adatvédelem és biztonság: Nézze meg, Nézze meg, hogy a SaaS-szolgáltató mennyire védi az érzékeny vállalati adatokat

A 10 legjobb B2B SaaS vállalati szoftver

Most, hogy már megismerte a felhőalapú alkalmazások átalakító erejét, térjünk rá a lényegre, és fedezzük fel a 2024-es év 10 legjobb B2B SaaS platformját! ?

A ClickUp több mint 15 nézetével testreszabhatja munkafolyamatát az igényeinek megfelelően.

A ClickUp egy sokoldalú együttműködési és irodai termelékenységi eszköz , amely bármilyen méretű szervezet számára alkalmas. Testreszabható felülete és skálázható, all-in-one vállalati funkciói tökéletessé teszik bármilyen üzleti tevékenység támogatásához, legyen az CRM vagy projektmenedzsment.

Kezelje folyamatban lévő kezdeményezéseit a ClickUp Dashboards segítségével, amely natív időkövetéssel, widgetekkel, valós idejű elemzésekkel és még sok mással rendelkezik. Csapatai egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és a közös célok automatikus nyomon követésével maradhatnak összhangban, így a KPI-jelentések elkészítése gyerekjáték lesz. ?

A ClickUp CRM funkcióival mindent megszervezhet, az értékesítési folyamatoktól a megrendelésekig. Több mint 15 rugalmas nézet, köztük Gantt-diagram, Kanban-tábla, idővonal és táblázat segítségével figyelemmel kísérheti potenciális ügyfeleit és nyomon követheti fiókjait. Ezen felül több ingyenes CRM-sablonhoz is hozzáférhet, amelyekkel strukturálhatja munkafolyamatait!

Szeretnéd rögzíteni az ügyféladatokat és javítani az ügyfélkapcsolatokat? Bízz a márkás ClickUp Forms-ban, és gyűjts be információkat potenciális ügyfelektől, meglévő ügyfelektől és belső csapattagoktól.

A többfunkciós csapatok imádják a ClickUp Docs-ot. Ez egy központi adattár, amely lehetővé teszi az összes vállalati dokumentum, például az SOP-k, szerződések és bevezető anyagok létrehozását, szerkesztését és tárolását.

Finomítsa munkáját a ClickUp AI-vel, a platform natív AI asszisztensével. Előre elkészített utasításokat kínál dokumentumok, például projektismertetők, ügyfél-e-mailek, értekezlet-összefoglalók, ütemtervek és jelentések létrehozásához és szerkesztéséhez.

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentfolyamokat.

Szabadítson fel időt a ClickUp robusztus automatizálási funkcióival, és állítsa automatikus üzemmódba az ismétlődő feladatokat, mint például a potenciális ügyfeleknek szóló e-mailek írása és a státuszfrissítések módosítása.

A ClickUp legjobb funkciói

Műszerfalak és nézetek a projektek és munkafolyamatok nyomon követéséhez

Egy helyen elérhető dokumentumkezelés

Több mint 1000 sablon számos felhasználási esethez

Űrlapok hibajelentések, funkciókérések és visszajelzések rögzítéséhez

A ClickUp AI javítja az írás és a feladatkezelés hatékonyságát

Közös célok és KPI-k vizualizálása

Több mint 50 automatizálási művelet az ismétlődő feladatok kiküszöbölésére

Több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazásintegráció, valamint egyedi beállítási lehetőségek a ClickUp API-n keresztül.

Funkciók közötti együttműködés megjegyzések, csevegések és ClickUp Whiteboards segítségével

Az iparág legjobb biztonsági és adatvédelmi szabványai

A ClickUp korlátai

SaaS megoldásai gazdag funkciókkal rendelkeznek, ezért van egy tanulási görbe.

A mobilalkalmazás több alapvető funkciójának fejlesztésével javítható lenne.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. Salesforce

1999-ben a Salesforce felforgatta a szoftveripart azzal, hogy teljesen felhőalapú CRM platformot indított. Ez az esemény megalapozta a modern SaaS üzleti modellt, és a vállalatot az iparág óriásává tette, amely státuszt a mai napig megőrizte.

A testreszabhatóságáról ismert Salesforce CRM a nagy vagy gyorsan növekvő vállalkozások számára ideális megoldás. Lehetővé teszi a potenciális ügyfelek nyomon követését és kezelését az egész értékesítési ciklus során, automatizálva a potenciális ügyfelek megfelelő értékesítési képviselőkhöz való irányításának folyamatát. ?

A Salesforce felhőalapú megoldásokat kínál nemcsak az értékesítés, hanem a szolgáltatások, a marketing és a kereskedelem területén is. Kiegészítő termékei között megtalálható a Tableau vizuális elemző platform és a Slack, a rendkívül népszerű üzleti üzenetküldő alkalmazás, amelyet a Salesforce 2021-ben vásárolt meg.

Összességében a ügyfélkapcsolat-kezelés óriása nagy hatással van a vállalati B2B SaaS megoldásokra.

A Salesforce legjobb funkciói

Magasan testreszabható ügyfélkapcsolat-kezelési funkciók

Fejlett jelentéskészítési és webelemzési funkciók

Vezető menedzsment és útválasztás, amely segít a vállalkozásoknak a potenciális ügyfelek megszerzésében

Együttműködésen alapuló előrejelzés csapatalapú értékesítési prognózisokhoz

Több mint 3000 harmadik féltől származó integráció

A Salesforce korlátai

A beállítás és a használat bonyolult lehet.

Nagy adatmennyiségek esetén alkalmanként lassulás várható.

Salesforce árak (Sales Cloud)

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Salesforce értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 17 000 értékelés)

3. Deel

A Deel olyan vállalatok egyedi igényeit szolgálja ki, amelyeknek több országban vannak alkalmazottai és alvállalkozói. Lehetővé teszi a bérszámfejtést több mint 100 országban és pénznemben, és egyszerűsíti a HR-feladatokat, mint például a szabadságok kezelése, a kiadások felügyelete és a fontos dokumentumok nyomon követése – mindezt egyetlen irányítópultról.

Az új csapattagok bevonása egyszerű a Deel önkiszolgáló platformjával, amely lehetővé teszi a szerződés típusokhoz igazított testreszabást. A szervezeti ábra funkció áttekintést nyújt a szervezetéről, elősegítve a csapatok közötti koordinációt.

Kezelje a juttatásokat, a munkaköröket és a fontos dokumentumokat a beépített változásnaplóval, amely minden módosítást rögzít. A Deel segítségével kezelheti a nemzetközi munkaerő irányításának bonyolult feladatait, és minden lépésnél biztosíthatja a nemzetközi munkaügyi törvények betartását.

A Deel legjobb funkciói

Több országra kiterjedő bérszámfejtési támogatás

A nemzetközi munkaügyi törvények betartása

Natív jelentéskészítő eszközök a szabadságok nyomon követéséhez, a bónuszok elosztásához és a részvényjuttatásokhoz

Önkiszolgáló bevezetés

Konszolidált HR-dashboard vállalati visszajelzéskezeléshez

Deel korlátai

Magas díjak a nemzetközi pénzfelvételekért

Nincs mobilalkalmazás

Deel árak

Deel HR : Ingyenes 200 főig terjedő létszámú vállalkozások számára

Vállalkozók : 49 dollártól/hónap

EOR : 599 USD/hó áron

Global Payroll : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Bevándorlás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Deel értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

4. Gusto

A kisvállalkozások és a startupok igényeinek figyelembevételével tervezett Gusto egy egy helyen elérhető megoldás a bérszámfejtési és HR-igényeire.

Akár teljes munkaidős alkalmazottakat, részmunkaidős munkavállalókat vagy nemzetközi vállalkozókat fizet, a platform különböző fizetési struktúrákat és ütemezéseket tud kezelni. A Gusto Wallet alkalmazás részletes betekintést nyújt az alkalmazottak pénzügyeibe, a fizetések lebontásától a magas hozamú megtakarítási számlák létrehozásáig.

A prémium csomagot választó szervezeteknél a munkavállalók saját belátásuk szerint kezelhetik szabadságkérelmeiket, valamint be- és kijelentkezhetnek.

A Gusto az átfogó juttatások kezelésétől a megfelelőségi követelményeknek való megfelelésig és a jelentésekig minden fontos HR-funkciót egyetlen, könnyen használható platformon egyesít. Emellett olyan funkciókat is kínál, mint a háttér-ellenőrzés, az elektronikus aláírás és az állami adóbejelentés, így könnyedén beindíthatja új csapattagjainak munkáját. ?

A Gusto legjobb funkciói

Automatizált és manuális bérszámfejtési lehetőségek a rugalmasság érdekében

Pénzügyi jólét támogatása a Gusto Wallet alkalmazáson keresztül

Gondtalan adó- és munkajogi megfelelés

Robusztus jelentéskészítési funkciók a tájékozott döntéshozatalhoz

A Gusto korlátai

Az óradíjas bérszámfejtés kezelése kihívást jelenthet

Korlátozott támogatás nemzetközi fizetésekhez

Gusto árak

Egyszerű: 40 USD/hó + 6 USD/hó személyenként

Plusz: 80 USD/hó + 12 USD/hó személyenként

Prémium: Árak megtekinthetők kapcsolatfelvétel után

Csak vállalkozóknak: 35 USD/hó + 6 USD/hó vállalkozónként

Gusto értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3700 értékelés)

5. HubSpot

A HubSpot egy all-in-one megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati folyamataikat szeretnék racionalizálni. Öt alapvető terméket kínál: Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub és Operations Hub. ?️

Az ingyenes csomag egy csapat vagy osztály számára egyetlen üzletkötési folyamatot tartalmaz. A műszerfal testreszabható, hogy az értékesítési csatornájához leginkább releváns modulokat tartalmazzon. Ha igényei meghaladják az ingyenes csomagot, a HubSpot előfizetési csomagok mellett fizetős kiegészítőket is kínál, amelyek segítenek a skálázási költségek ellenőrzésében.

A HubSpot CRM egyszerű beállítást kínál és rendkívül felhasználóbarát. E-mail integrációja további előnyt jelent, mivel lehetővé teszi a CRM-hez kapcsolódó kommunikációs feladatok egyetlen platformról történő kezelését.

A HubSpot legjobb funkciói

Az ingyenes csomag akár egymillió névjegyet is támogat.

Automatizált e-mail marketing a potenciális ügyfelek megszólításához és ápolásához

Kiterjedt alkalmazásintegrációk , beleértve a ClickUp, a Google Workspace és a Salesforce alkalmazásokat.

Személyre szabott valós idejű elemzések

Hatékony e-mail integráció

A HubSpot korlátai

Az alkalmi teljesítményproblémák akadályozhatják a munkafolyamatot

A közösségi média tervezőben nincs címkézési funkció.

HubSpot árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó (csak új HubSpot-ügyfelek számára)

Professzionális: 1600 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5600 értékelés)

6. Mailchimp

A Mailchimp 2001-es indulása óta elengedhetetlen eszközzé vált azoknak a vállalatoknak, amelyek automatizált e-mail marketing kampányokat hoznak létre, hogy a potenciális ügyfeleket hűséges vásárlókká alakítsák. ?

A Mailchimp egyik legjellemzőbb tulajdonsága a felhasználóbarát Campaign Builder. A kiterjedt, előre elkészített sablonok könyvtárával és az intuitív drag-and-drop szerkesztővel együtt lehetővé teszi, hogy kódolási ismeretek nélkül is kiváló minőségű e-mail kampányokat hozzon létre.

Az e-maileken túl a platform funkciói a közösségi média bejegyzéseinek és hirdetések létrehozásától az egyedi jelentések és márkás tartalmak tervezéséig terjednek. A csomag robusztus közönségszegmentálási és elemzési funkciókat is tartalmaz, így a Mailchimp nem csupán egy eszköz, hanem egy átfogó platform marketingkampányok indításához, elemzéséhez és optimalizálásához.

A Mailchimp legjobb funkciói

Felhasználóbarát kampánykészítő professzionális e-mailekhez

Előre elkészített sablonok

Robusztus közönségszegmentációs képességek célzott kampányokhoz

Átfogó elemzések

Kreatív asszisztens eszköz márkás tartalomtervezéshez

A Mailchimp korlátai

A jelentéskészítési funkciók intuitívabbak lehetnének

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Mailchimp árak

Ingyenes

Alapvető eszközök: 13 USD/hó

Alapcsomag: 20 USD/hó

Prémium: 350 USD/hó

Mailchimp értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 16 000 értékelés)

7. Atlassian

A 2001-ben alapított Atlassian valóban méltó a nevéhez, amelyet a görög mitológia hatalmas Titan Atlas alakja ihletett. Ahogy Atlas tartja a eget, úgy nyújt az Atlassian alapvető támogatást szoftverfejlesztés, projektmenedzsment és csapatmunka terén több mint 260 000 ügyfélnek.

Az Atlassian első terméke a Jira volt, egy projektmenedzsment eszköz a problémák nyomon követéséhez és az agilis fejlesztéshez. Széles körben elismert, kritikus fontosságú eszköz a szoftverfejlesztés területén és azon túl. A Confluence hamarosan a Jira megjelenése után következett. Ez egy együttműködési platform, ahol a csapatok létrehozhatnak, megoszthatnak és rendszerezhetnek tartalmakat, az új ötletektől a projekt részleteiig és a fontos dokumentációig. ?

A Trello-t 2017-ben vásárolta meg az Atlassian, amely ügyfeleinek egy laza projektkezelési módot kínál, a Jira szigorú munkafolyamat-struktúrái és a Confluence dokumentumközpontú jellege nélkül.

Ezen testvérszerszámok mellett az Atlassian testreszabott munkamenedzsment szolgáltatásokat is kínál vállalati csapatok számára.

Az Atlassian legjobb funkciói

Az Atlassian gazdag vállalati eszközökkel büszkélkedhet.

Skálázható munkamenedzsment megoldásokat kínál

Intelligens együttműködés és munkafolyamatok agilis csapatok számára

Az eszközök zökkenőmentes integrálása egy átfogó ökoszisztémába

Az Atlassian korlátai

A kezdőknek nehézséget okozhat a használata.

Nagy csapatok számára drága lehet

Atlassian (vállalati szolgáltatások)

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Atlassian (vállalati szolgáltatások)

G2 : 4,4/5 (30+ értékelés)

Gartner: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

8. Workday

A Workday egy vezető felhőalapú megoldás a humán tőke menedzsmenthez. Felülete egyesíti a tervezési, bérszámfejtési és elemzési funkciókat.

A Workday alapvetően úgy lett kialakítva, hogy az embereket helyezze előtérbe, minden alkalmazott számára személyre szabott HR-szolgáltatásokat kínálva. A megfelelő tehetségek felkutatásához nyomon követheti a jelentkezőket, interjúkat folytathat velük, és zökkenőmentesen felveheti őket a csapatba.

A Workday egyik legerősebb értékesítési érve a legmodernebb jelentéskészítő és elemző eszközök. Számos felhasználóbarát funkció áll rendelkezésére a teljesítményadatok értékeléséhez, a versenyképességi mutatók elemzéséhez és a megalapozott üzleti döntések meghozatalához. ?

A Workday legjobb funkciói

Személyre szabott HR-szolgáltatások

Integrált HR, pénzügyi, tervezési és bérszámfejtési funkciók

Tehetségek felkutatása és menedzsmentje

Felhasználóbarát jelentéskészítő eszközök

A munkanap korlátai

Az ATS funkció nem teljesen intuitív.

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének

Workday árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Workday értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)

9. Ahrefs

Az egyik legerősebb webcrawlerrel, amely naponta akár nyolc milliárd oldalt is feldolgoz, az Ahrefs fáradhatatlanul gyűjti az adatokat, hogy Ön mindig előrébb járjon a SEO-versenyben.

Az Ahrefs segítségével információkat gyűjthet arról, hogy versenytársai hogyan rangsorolódnak a keresőmotorokban, vagy mely kulcsszavak generálják a legtöbb forgalmat. Az ellenőrző funkcióival a webhelye állapotának felügyelőjeként is szolgál, lehetővé téve a keresési teljesítményt rontó problémák felismerését és megoldását. ?

A platform nemcsak megkönnyíti az adatokon alapuló döntéshozatalt, hanem inspiráló tartalmakat is kínál, és értékes linképítési lehetőségeket is felkínál. Ezenkívül az időbeli rangsorolási előrehaladás nyomon követésének képessége számszerűsített bizonyítékot nyújt a SEO-tevékenységek eredményességéről.

Az Ahrefs legjobb funkciói

Hatékony webcrawler a teljes körű adatgyűjtéshez

SEO versenytárs-elemzés

Weboldal-audit a SEO-problémák azonosítására és megoldására

Kulcsszó-felfedezés a célzott elkötelezettség érdekében

A rangsor előrehaladásának nyomon követése

Az Ahrefs korlátai

A felhasználói felület néha zavaros lehet.

Korlátozott helyi SEO-képességek

Ahrefs árak

Lite: 99 USD/hó-tól (a csomag korlátainak túllépése esetén további díjak merülnek fel)

Standard: 199 USD/hó áron

Haladó: 399 USD/hó áron

Vállalati: 999 USD/hó áron

Ahrefs értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

10. Zendesk

A Forbes magazin által 2024 legjobb ügyfélszolgálati help deskjének választott Zendesk több mint 100 000 márka és ügyfeleik közötti kapcsolattartást segítette elő. Jegykezelő rendszere egyesíti az e-mail, a közösségi média és a telefon különböző csatornáin beérkező kérdéseket egyetlen irányítópulton. Emellett élő csevegő eszköze valós idejű interakciót tesz lehetővé az ügyfelekkel.

Javítsd önkiszolgáló lehetőségeidet a Zendesk jól felépített tudásbázisával. Ez segít ügyfeleidnek önállóan megoldani a problémákat, és csökkenti a támogatási jegyek vagy hívások számát.

Bár ügyfélszolgálati funkcióiért széles körben elismert, a Zendesk nem egytrükkös ló. ?

Emellett értékesítési CRM-et is kínál, amely segít az értékesítési csapatoknak a potenciális ügyfelek kezelésében, az ügyfélkapcsolatok nyomon követésében és az üzletek gyorsabb lezárásában. És a hab a tortán? A CRM-et integrálhatja a Support Suite-tal, így ügynökei hozzáférhetnek a támogatási jegyekhez, és azonosíthatják a keresztértékesítési vagy felértékesítési lehetőségeket.

A Zendesk legjobb funkciói

Többcsatornás jegyrendszer

Valós idejű élő csevegés

Robusztus tudásbázis az önkiszolgáláshoz

CRM és Support Suite integráció

Skálázható

A Zendesk korlátai

Több felhasználó is tapasztalt problémákat az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

A beállítás bonyolult lehet

Zendesk árak (Support Suite)

Suite Team: 55 USD ügynökönként/hónapban

Suite Growth: 89 USD ügynökönként/hónapban

Suite Professional: 115 USD ügynökönként/hónapban

Suite Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Suite Enterprise Plus: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fejlett AI kiegészítő: 50 USD ügynökönként/hónapban (Suite Professional csomag vagy annál magasabb)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Zendesk értékelések és vélemények (Support Suite)

G2 : 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3500 értékelés)

A B2B SaaS világának felfedezése: végső tanulságok

A B2B SaaS vállalati szoftverek világa az 1990-es évek végi szerény kezdetektől hihetetlenül sokszínűvé vált. A szoftverfejlesztési folyamatok racionalizálásától a bérszámfejtés bonyolultságának egyszerűsítéséig minden platformnak megvannak a maga egyedi erősségei.

A speciális eszközök széles skálájában a ClickUp sokoldalúságával tűnik ki. Hozzon létre egy ingyenes fiókot, és nézze meg, ahogy csapattagjai rocksztárok módjára teljesítik feladataikat. ?