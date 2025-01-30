A 10 legjobb SaaS-kezelő szoftver a műveletekhez

Az operatív vezetők hatalmas kihívással szembesülnek: több SaaS-alkalmazás kezelésével kell megbirkózniuk a szervezeten belül.

Képzelje el egy központi vezérlőállomást, ahol minden szoftvereszköze egy helyen elérhető. Ahelyett, hogy folyamatosan váltana a különböző platformok között, integrációs problémákkal küszködne vagy szétszórt adatokkal bajlódna, mi lenne, ha egyetlen irányítópanel állna rendelkezésére? Egy hely, ahol minden eszköz, feladat és ütemterv harmonikusan létezik egymás mellett?

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a műveletekhez szabott 10 legjobb SaaS-kezelési platformot. Akár a jelenlegi eszközkészletét szeretné felülvizsgálni, akár teljesen újat szeretne létrehozni, mi összeállítottunk egy válogatott listát az Ön számára!

A tökéletes SaaS-kezelési platformot keresi. De mi legyen a csekklistáján? Nézzük meg részletesen:

Integrációs képesség: Elsőbbséget élvezzenek azok a SaaS-kezelési platformok, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő alkalmazásokkal. Keressen olyan eszközöket, amelyek könnyen együttműködnek a jelenlegi szoftveres ökoszisztémájával.

Felhasználóbarát felület : Válasszon olyan SaaS-kezelő platformot, amely nem igényel jelentős tanulási időt. Az ideális platformnak intuitív felülettel, zökkenőmentes navigációval kell rendelkeznie, és gyorsan elsajátítható legyen.

Skálázhatóság: Akár ma még startup vállalkozás, akár holnap már nagyvállalat, a legjobb SaaS-kezelési platformnak alkalmazkodnia kell az Ön változó igényeihez.

Kiváló támogatás: Készüljön fel a váratlan kihívásokra egy kiváló támogatást nyújtó platform kiválasztásával. Olvassa el a vélemények, kérjen tanácsot kollégáitól, és tesztelje a támogatási szolgáltatásokat, hogy megbizonyosodjon azok hatékonyságáról.

Testreszabás: Vegye figyelembe, hogy egy univerzális megoldás nem feltétlenül felel meg az Ön egyedi igényeinek. A SaaS-kezelő eszköznek rugalmasnak és testreszabhatónak kell lennie, hogy illeszkedjen az Ön konkrét működési módszereihez.

A megfelelő eszköz nem csak kezeli a műveleteit, hanem javítja is azokat. Szánjon rá időt, legyen válogatós, és találjuk meg az Önnek leginkább megfelelőt!

A 10 legjobb SaaS menedzsment platform

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

A ClickUp egy all-in-one vállalati projektmenedzsment szoftver, amelyet gondosan a modern csapatok számára terveztek. Számos kiemelkedő funkciója közül az egyik az, hogy testreszabott munkafolyamatokkal alkalmazkodik az Ön egyedi folyamataihoz, így a csapat minden fázisban a terv szerint haladhat. A platform sokoldalú feladatnézetei, az egyszerűsített listáktól a bonyolult Gantt-diagramokig, mind a tervezők, mind a végrehajtók igényeit kielégítik.

Az agilis módszertanokat alkalmazó csapatok számára a ClickUp sprint pontjai kiemelkedőek, mivel megkönnyítik a hatékony backlog menedzsmentet és a sprint teljesítmény elemzését. Az együttműködés zökkenőmentesen illeszkedik a ClickUp keretrendszerébe. Natív csevegővel, megosztott naptárakkal, együttműködési dokumentumokkal és még sok mással minden felhasználási esethez.

De mi van az előre nem látható hibákkal vagy a fontos felhasználói visszajelzésekkel? A ClickUp gondoskodik róla. Gyorsan jelentheti a hibákat, nyomon követheti a problémákat és összegyűjtheti a visszajelzéseket, mindezt egy egységes felületen. Azok számára, akik a nagyobb képet nézik, a ClickUp útvonaltervező és célkitűző eszközei lehetővé teszik, hogy megfogalmazzák termékvíziójukat, és azt a csapatok számára megvalósítható lépésekre bontsák.

A SaaS-kezelési megoldások terén a ClickUp kiemelkedő szerepet tölt be, nem csupán eszközként, hanem szoftver- és termékigényeinek hatékony partnerként is.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

A funkciók nagy száma miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Basaas

via Basaas

A folyamatosan fejlődő SaaS-kezelési platformok területén a Basaas kiemelkedő szereplőként lép elő. A Basaas, amelynek célja az összes SaaS-előfizetés egyesítése, kezelése és racionalizálása egy egységes munkaterületen, innovatív módot kínál a felhasználóknak a számtalan SaaS-megoldás elérésére, felügyeletére és vezérlésére.

Ha olyan konszolidált irányítópultot keres, amely növeli a hatékonyságot és rendet teremt a digitális térben, akkor a Basaas lehet a megfelelő platform az Ön számára.

A Basaas legjobb funkciói

Kezelje a napi üzleti feladatokat és tekintse meg az értesítéseket egy központi helyen.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Microsoft To Do, Planner, Asana és MeisterTask az egységes feladatkezelés érdekében.

Konszolidálja OneDrive-fiókjait egy egységes dokumentumkezelési megoldás érdekében, minimalizálva ezzel a felesleges keresési időt.

Tapasztalja meg a kiváló keresési funkciókat, amelyek átkutatják az Outlook, OneDrive és Sharepoint alkalmazásokat.

A Basaas korlátai

A felhasználók szerint a böngészőbővítmény néha ütközik a weboldal elemeivel, ami láthatósági problémákat okoz.

A felhasználók alkalmanként magas CPU-használatról számolnak be.

Basaas árak

Ingyenes

Smart: 6,50 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 9,50 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Basaas értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (25 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (9 értékelés)

3. ActivTrak

via ActivTrak

Az ActivTrak az elemzéssel kapcsolatos funkcióival tűnik ki a menedzsment területén. Az ActivTrak, mint munkaerő-termelékenységi és elemzési platform, olyan betekintést nyújt a vállalkozásoknak, amelynek segítségével megérthetik és optimalizálhatják csapataik munkáját.

A SaaS eszközökkel teli világban ez az eszköz azzal tűnik ki, hogy a viselkedési adatokra összpontosít, így Ön az alkalmazásait kezelheti, miközben az erőforrások optimális kihasználását is elősegíti.

Az ActivTrak legjobb funkciói

Testreszabható jelentéseket kínál a munkavállalók viselkedésének gyors elemzéséhez.

Felhasználóbarát irányítópult a fontos mutatók egyszerű nyomon követéséhez

Reagáló ügyfélszolgálat elérhető csevegésen keresztül

Viselkedéselemzésen alapuló alkalmazotti coachingot biztosít.

Valós idejű csapatfigyelés a Team Pulse segítségével

Az ActivTrak korlátai

A hatalmas funkciók miatt nehéz a tanulási görbe

Nincs robusztus mobilalkalmazása

A telepítési folyamat egyes felhasználók számára bonyolult lehet.

ActivTrak árak

Ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 10 USD/hó felhasználónként, éves előfizetéssel

Professzionális: 17 USD/hó felhasználónként, éves előfizetéssel

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ActivTrak értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

4. Torii

via Torii

Ismerje meg a Torii-t, új szövetségesét a SaaS-kezelésben. Üzleti folyamatok automatizálásával kezeli a szoftverlicencek és alkalmazások életciklusát a szervezeten belül.

A beszerzéstől a kilépésig a Torii átfogó képet nyújt a SaaS-ökoszisztémájáról, segítve a műveletek racionalizálását, a költségek csökkentését és annak biztosítását, hogy egyetlen eszköz se maradjon ki.

A Torii legjobb funkciói

Térképek, nyomon követés és optimalizálás a SaaS-kiadások tekintetében különböző üzleti rendszerekhez való csatlakozással.

Kezel és racionalizálja mind a jóváhagyott, mind a Shadow IT szoftveralkalmazásokat.

Magasan automatizált és testreszabható munkafolyamatokkal rendelkezik, amelyek bármilyen technikai háttérrel rendelkező felhasználók számára alkalmasak.

A Torii korlátai

Kevesebb integráció a versenytársakhoz képest

A munkafolyamatok nagyobb mértékű testreszabása javítaná az eszköz eszközkezelési képességeit.

Torii árak

Kérésre ingyenes próbaverzió is elérhető.

Torii értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 vélemény)

Capterra: 5/5 (25 értékelés)

5. Zluri

via Zluri

A SaaS műveletek menedzsmentjének területén a Zluri holisztikus megközelítést képvisel. Nem csak a szoftverek menedzsmentjéről van szó, hanem olyan környezet létrehozásáról, ahol minden eszköz a maximális hatékonyságra van optimalizálva.

A SaaS-alkalmazások felkutatására, kezelésére és biztonságára irányuló képességeivel a Zluri a műveleti vezetőknek egyszerűsített, biztonságos és egyszerű előfizetéskezelési élményt ígér.

A Zluri legjobb funkciói

Átfogó láthatóság több mint 800 integrációval, SSO-kkal, ügynökökkel és kiterjedt alkalmazáslefedettséggel.

Optimalizálja a szoftverhasználatot a költségek csökkentése és a felesleges alkalmazások kiküszöbölése érdekében.

Mélytanulást és mesterséges intelligenciát használ a licenckérések előrejelzéséhez.

Könnyedén kategorizálhatja és nyomon követheti minden licencet és szerződést.

Központosított platform az alkalmazások, a felhasználók és a kiadások kezeléséhez, valamint az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

A Zluri korlátai

Egyes integrációk kompatibilitási problémákat okozhatnak.

Mivel ez az egyik újabb SaaS-kezelő platform, előfordulhatnak alkalmi lefedettségi hiányosságok vagy problémák.

Zluri árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Zluri értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (99 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (24 értékelés)

6. SailPoint

via SailPoint

Az identitáskezelés komplex világában kalandozik? A SailPoint segít Önnek. Egy olyan környezetben, ahol a biztonság és a szabályoknak való megfelelés kiemelten fontos, a SailPoint arra összpontosít, hogy a vállalkozások számára olyan SaaS-kezelési megoldást nyújtson, amely az identitáskezelést helyezi előtérbe.

A SailPoint legjobb funkciói

Felhasználóbarát felület intuitív navigációval

Automatizált megfelelőségi jelentésekkel, hibák csökkentésével és időmegtakarítással.

Kiterjedt integrációs lehetőségeket kínál más eszközökkel és szoftverekkel.

A SailPoint korlátai

Inkább nagyvállalatok számára alkalmas, kisebb kis- és középvállalkozások számára túl bonyolult lehet.

SailPoint árak

Kérésre elérhető

SailPoint értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)

7. Productiv

via Productiv

A Productiv dinamikus megközelítést alkalmaz a SaaS-kezeléshez. Nemcsak felügyeletet kínál, hanem mélyrehatóan elemzi a valós idejű interakciókat is.

A Productiv az operatív vezetőknek részletes áttekintést nyújt a szoftverek használatáról, így biztosítva, hogy minden eszköz teljes potenciálját kihasználják, ami elősegíti a hatékonyságot és a befektetés megtérülését.

A Productiv legjobb funkciói

Értesíti a felhasználókat, ha új alkalmazásokat fedeznek fel, és betekintést nyújt a használatba és a SaaS-költségekbe.

Részletes betekintést nyújt az alkalmazások használatába különböző szinteken.

Átfogó képet nyújt a portfólióban szereplő SaaS-kiadásokról.

Az alkalmazások metaadatainak, életciklusának, irányítási politikáinak és tulajdonjogának kezelése egy nézetben

A Productiv korlátai

Az App Catalog még fejlesztés alatt áll, ezért előfordulhat, hogy egyes funkciók még nem elérhetők.

A továbbfejlesztett jelentéskészítési funkciók előnyösek lennének a jelenlegi felhasználók számára.

Productiv árak

Kérésre személyre szabott bemutatók is rendelkezésre állnak.

Productiv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (49 értékelés)

Capterra: N/A

8. BetterCloud

via BetterCloud

Ismerje meg a BetterCloudot, egy SaaS menedzsment platformot, amely az IT-műveletekre összpontosít. A biztonsági műveletektől a felhasználói menedzsmentig a BetterCloud úgy lett kialakítva, hogy központi helyet biztosítson az összes SaaS alkalmazás figyelemmel kíséréséhez, kezeléséhez és biztonságához. Ha Önnek az IT-koordinációra és a legmagasabb szintű biztonságra van szüksége, a BetterCloud a megfelelő választás.

A BetterCloud legjobb funkciói

Felfedezi az Ön környezetében található összes engedélyezett és nem engedélyezett SaaS alkalmazást.

Automatizált munkafolyamatok a HR-forrásokból származó pontos és időszerű fiókprovisioninghoz.

Központosított áttekintést nyújt a felhasználók alkalmazásokhoz és potenciálisan érzékeny adatokhoz való hozzáféréséről.

A BetterCloud korlátai

Problémák a nagy mennyiségű felhasználó létrehozásával vagy a helytelen csoportba sorolással kapcsolatban

A SaaS menedzsment platform megismeréséhez szükséges kezdeti tanulási görbe

Bizonyos esetekben korlátozott munkafolyamat-testreszabás

BetterCloud árak

Kérésre elérhető

BetterCloud értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4/5 (27 értékelés)

9. Zylo

via Zylo

A SaaS-kezelés területén újonnan megjelenő Zylo új perspektívát hoz. Legfőbb erőssége abban rejlik, hogy betekintést nyújt a kiadásokba, a kihasználtságba és a felhasználói visszajelzésekbe.

A Zylo 360 fokos rálátást biztosít a vállalatoknak a SaaS-stackjükre, így garantálva, hogy minden befektetés, döntés és művelet adat alapú és hatékony legyen.

A Zylo legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciát használ, hogy naprakész nyilvántartást vezessen az összes szervezeti SaaS-ról.

Hatalmas mennyiségű adatot alakít át hasznos információkká a SaaS optimalizálása érdekében.

Biztosítja a kormányzást az árnyék-IT kiemelésével és a jóváhagyott alkalmazások katalógusának vezetésével.

A Zylo korlátai

A felhasználók az adat szűrésével kapcsolatos kihívásokról számolnak be.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A hatalmas mennyiségű információ feldolgozása miatt felmerülő adatbiztonsági problémák

Zylo árak

Kérésre elérhető

Zylo értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (50 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (5 értékelés)

10. CoreSuite

via CoreSuite

A CoreSuite az üzleti SaaS-kezelés világának egyik legerősebb szereplője. A nagy léptékű műveletekre tervezett CoreSuite a SaaS-kezelés minden területét lefedő kulcsfontosságú SaaS-kezelési funkciókat kínál, a megfelelőségi ellenőrzéstől az adatkezelésig.

Azok számára, akik egy robusztus, mindent magában foglaló platformot keresnek, a CoreSuite páratlan mélységet és szélességet ígér.

A CoreSuite legjobb funkciói

A Designer hatékony dokumentumsablonokat kínál, amelyek egyszerűsítik a marketing dokumentumok kezelését.

A könyvelés könnyedén nyomon követi a pénzügyeket, beleértve a bankszámlakivonatokat és a költségvetési jelentéseket.

A drill-down funkciók lehetővé teszik a mélyebb pénzügyi elemzést.

Felhasználóbarát testreszabási lehetőségek az SAP Business One számára; egyszerű és összetett igényekhez egyaránt alkalmas

A CoreSuite korlátai

Nincs felhasználói visszajelzés

A CoreSuite árai

Kérésre elérhető

CoreSuite értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

A legjobbak erejének kihasználása: miért a ClickUp a legjobb választás?

A számtalan szoftvereszköz-kezelési lehetőség között való eligazodás megterhelő lehet. Mindegyik számtalan funkciót ígér, de végül is az igazán fontos a megbízhatóság, az integrálhatóság és a könnyű használat.

Miután megvizsgáltuk az iparág legfontosabb szereplőit, a ClickUp vitathatatlanul kiemelkedik a többi közül. A ClickUp nem csak egy eszköz, hanem egy átfogó megoldás. Könnyedén áthidalja a feladatok, csapatok és eszközök közötti szakadékokat, zökkenőmentes működési folyamatot teremtve.

Intuitív felületével, hatékony integrációival és a folyamatos innováció iránti elkötelezettségével a ClickUp nem csupán szoftverként, hanem értékes partnerként is pozícionálja magát az Ön működési útján.

Tapasztalja meg első kézből a platform lehetőségeit, és nézze meg, hogyan optimalizálja SaaS-kezelési megközelítését. Mert amikor a működési kiválóságról van szó, a jó nem elég.