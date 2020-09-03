Agilis szoftverfejlesztési életciklus (Ultimate Guide 2025)

Szeretne többet megtudni az SDLC Agile-ről?

Úgy hangzik, mint valami bonyolult dolog egy unalmas projektmenedzsment óráról, nem igaz?

De ne aggódj!

Az SDLC Agile tanulása valójában nagyon szórakoztató és egyáltalán nem nehéz.

Valójában bárki elsajátíthatja, ha elolvassa ezt a cikket.

Bemutatjuk, mi is az Agile szoftverfejlesztési életciklus, és miben különbözik a hagyományos SDLC-től. Emellett megmutatjuk, hogyan lehet hatékonyan kezelni az Agile projekteket.

Kezdjük!

Mi az SDLC?

Az SDLC egyszerűen a Software Development Life Cycle (szoftverfejlesztési életciklus) rövidítése. Ez minden olyan lépést magában foglal, amely egy szoftver létrehozásához és karbantartásához szükséges.

A legtöbb SDLC modellhez hasonlóan az Agile modell is követi az SDLC alapvető lépéseit, néhány eltéréssel. Tehát először is meg kell értenünk, mi is az SDLC modell, mielőtt megismerkednénk az „Agile varázslattal”.

A legtöbb SDLC modellben a fejlesztési ciklus a következő fázisokon halad át:

Követelményelemzés : tervezze meg, mit akarnak a felhasználók, és hogyan lehet ezt kielégíteni

Tervezés : a létrehozandó rendszer keretrendszerének megtervezése

Kódolás és fejlesztés : a rendszer programozással történő felépítése

Tesztelés : ellenőrizze, hogy a rendszerben nincsenek-e hibák vagy tévedések

Telepítés : a rendszer elindítása a felhasználók számára

Karbantartás : a rendszer zökkenőmentes működésének biztosítása

Elég átfogónak tűnik, igaz?

Akárcsak egy finom étel elkészítése, a szoftvereknek is különböző SDLC szakaszokon kell átesniük, hogy végleges formájukat elérjék.

Most nézzük meg röviden, hogy mi történik a fejlesztési életciklus modell egyes szakaszaiban:

Bármely szoftver célja, hogy megoldjon egy adott problémát vagy kielégítsen egy adott felhasználói igényt.

A szoftverfejlesztési folyamat ezen szakaszában a projektmenedzser találkozik az érdekelt felekkel vagy a felhasználókkal, hogy megértse igényeiket.

A cél olyan kérdések megválaszolása, mint:

Ki fogja használni a szoftvert?

Hogyan fogják használni a szoftvert?

Milyen bemeneti adatokra lenne szüksége a szoftvernek?

Mit adna ki a szoftver kimenetként?

A megbeszélés után minden követelményt elemeznek a megvalósíthatóság és a kivitelezhetőség szempontjából.

2. szakasz: Tervezés

Most már van elképzelése arról, hogy mit szeretnének az érdekelt felek.

A következő lépés tehát a szoftverprojekt terveinek és keretrendszerének kidolgozása.

Tegyük fel például, hogy a projektcsapatod egy vállalat weboldalának teljes újjáépítésén dolgozik.

A tervezési szakaszban a csapat olyan dolgokat tervez, mint:

A weboldal elrendezése különböző eszközökön, például mobilon, táblagépen és asztali számítógépen

A weboldal teljes színvilága a márka szerint

Milyen programozási nyelveket érdemes használniuk?

Háttérkeretek és rendszer szervertervek

Ennek a lépésnek a célja, hogy megteremtse a szoftverarchitektúra alapját, amelyen a csapata dolgozni fog.

3. szakasz: Kódolás és fejlesztés

A fejlesztési szakasz általában a legtöbb időt és munkát igényli.

De itt kezdődik az igazi szórakozás!

Ezen a szinten a következőkre számíthat:

A fejlesztőcsapat megkezdi a kód írását

Az üzemeltető csapat felállítja a fizikai hardvert és konfigurálja a szervereket.

A tervezők a felhasználói felület fejlesztésére koncentrálnak.

A tesztelők elemzik a követelményeket, majd megkezdik a teszttervek kidolgozását.

A figyelem középpontjában azonban a szoftverfejlesztők állnak, mivel ők végzik a munka nagy részét!

4. szakasz: Tesztelés

A szoftvertesztelés kétségkívül az SDLC módszertan egyik legfontosabb fázisa.

Íme egy példa, amely segít megérteni, miért:

Tegyük fel, hogy a fejlesztők befejezték a weboldal építését.

Van azonban egy apró hiba: amikor a felhasználó kijelentkezik, a böngésző munkamenete nem törlődik.

Így ha valaki más is használja ugyanazt a számítógépet, frissítheti a weboldalt, és bejelentkezhet az első felhasználó fiókjába.

Ha ezt bevezetnék, az hatalmas fejfájást okozna, nem igaz?

Ezért teszteled a szoftvert hibák vagy tévedések szempontjából, mielőtt telepítenéd.

Nézzük meg, hogyan varázsolnak a tesztelők a szoftvertesztelési fázisban:

Gondolkodj el minden lehetséges tesztparaméterről és felhasználási esetről a kifejlesztett funkciók/követelmények alapján.

Használd őket egy 360 fokos tesztterv elkészítéséhez, amely minden hibát képes felismerni.

Futtassa le az összes tervezett tesztet

Ha bármilyen hibát vagy nem definiált viselkedést észlelnek, azt azonnal visszaküldik a szoftverfejlesztőnek javításra.

Tudjon meg többet az agilis tesztelésről.

5. szakasz: Bevezetés

Miután az összes (vagy a legtöbb) hibát kijavítottuk, webhelye készen áll a bevezetésre.

Az üzemeltető csapat most lelkesen dolgozik azon, hogy a rendszer élesben is zökkenőmentesen működjön.

A szoftver telepítéséhez a következőket kell figyelembe venniük:

Az összes szerver, szoftver és egyéb hardver üzembe helyezése a kiadáshoz

A linkek és adatbázisok beállítása, hogy minden készen álljon

A végleges bevezetés előtt azonban általában még egy minőségbiztosítási kör (béta tesztelés/felhasználói elfogadás tesztelés) zajlik.

Mi történik ebben a tesztelésben?

A szoftvert néhány ügyfélnek átadja, hogy ellenőrizzék, nincs-e benne további hiba vagy használhatósági probléma. Ha problémát találnak, a szoftverfejlesztő csapat kijavítja azt a végleges telepítés előtt.

És bár egy termék piacra dobása nagy eredmény, valószínűleg nem lesz ünnepélyes szalagvágás, hogy megünnepeljék!

6. szakasz: Karbantartás

Nem lehet csak úgy kiadni a szoftvert, és elfelejteni, igaz?

Hacsak nem szeretné, hogy cége postaládája tele legyen dühös ügyfelek észrevételeivel!

Amikor bármilyen rendszert bevezetnek a valós világban, időnként természetesen hibák is felmerülnek. A fejlesztőcsapatnak javításokat kell készítenie ezekre.

Emellett visszajelzéseket is kaphat ügyfeleitől olyan kérdésekben, mint a használhatóság, a praktikum vagy a fejlesztési ötletek, amelyeket beépíthet a termékbe.

Bármely felhőalapú rendszer (weboldal, szoftver vagy alkalmazás) esetében az üzemeltető csapatnak van egy másik fontos szerepe ebben az SDLC-folyamat szakaszában. Ők gondoskodnak arról, hogy a szerver szoftvere mindig naprakész legyen, és a hardver képes legyen kezelni a terhelést.

Például, ha a felhasználók száma hat hónap alatt 30 000-rel nő, akkor valószínűleg több szervert kell hozzáadnia a rendszer zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében.

Ezzel befejeztük az SDLC folyamatot!

De várjunk csak... hogyan változik az SDLC modell az Agile fejlesztésben?

Ehhez először tisztában kell lennie az Agile keretrendszerrel.

Azok számára, akik már tisztában vannak az Agile folyamattal, kattintsanak ide , hogy közvetlenül az Agile SDLC modellhez ugorjanak.

Mi az Agile?

Az Agile egy átfogó projektmenedzsment módszertan, amelynek középpontjában az ügyfél bevonása áll a fejlesztési folyamat minden lépésébe.

Hogyan működik ez?

Az Agile megközelítés a teljes projektet kisebb fejlesztési ciklusokra, úgynevezett iterációkra vagy sprintokra bontja.

Az Agile módszertanban minden iterációhoz egy adott verziót fejlesztesz a működő szoftverből. Ezt inkrementumnak nevezzük.

Az iteráció végén az ügyfél áttekinti a fejlesztést és visszajelzést ad, amelyet a következő iterációba beépítenek. A ciklus addig folytatódik, amíg a szoftver teljesen kifejlesztésre nem kerül, és az ügyfelek pontosan azt kapják, amit akarnak.

Íme egy példa egy valós szoftverfejlesztési folyamatra, hogy minden teljesen világos legyen:

Tegyük fel, hogy egy új társkereső alkalmazást fejleszt a hagyományos Waterfall modell segítségével.

A projektcsapatod általában egy évet töltene az alkalmazás kiadásával.

De egy hónappal az alkalmazás elindítása után rájössz, hogy a felhasználók többsége nem szereti azokat a „cuki” fotószűrőket, amelyeket a csapatod két hónapig fejlesztett!

Szívszorító, nem igaz?

Az összes idő és pénz, valamint a csapatod józan esze is kárba veszett!

Ha azonban az Agile megközelítést alkalmazta volna, a dolgok másképp alakultak volna.

Az Agile fejlesztés során minden iteratív folyamat (amely körülbelül 2-4 hétig tart) végén visszajelzést kapsz az ügyfelektől a legújabb fejlesztésről. Így az Agile módszerrel elvethetsz egy rossz funkciót anélkül, hogy időt és pénzt pazarolnál a fejlesztésére.

A legjobb rész?

Az Agile módszerrel a szoftvere pontosan olyan lesz, amilyenre az ügyfeleinek szüksége van.

Ismerje meg, hogyan valósíthatja meg az Agile munkafolyamatokat 💜

Az SDLC Agile modell

Most pedig válaszoljunk a zavaró kérdésre:

Hogyan néz ki a szoftverfejlesztési életciklus az Agile keretrendszerben?

Rövid válasz: a fejlesztési folyamat és a modell változatlan marad.

A végrehajtás azonban iteratív és inkrementális lesz, az Agile manifesztumban említett Agile gyakorlatokat követve.

Mit jelent ez?

Iteratív : a ciklus addig ismétlődik, amíg el nem éred a kívánt eredményt.

Inkrementális: minden ciklusban valami fejlettebbet kínál (az inkrementum).

Az Agile SDLC modellt minden iterációban végrehajtják és megismétlik (általában a teljes szoftverfejlesztési életciklus csak körülbelül egy hónapig tart), amíg meg nem kapja a végső terméket.

Ne feledje, hogy az Agile szoftverfejlesztés során az érdekelt felek minden iteráció végén megadják visszajelzésüket. Ezt aztán beépítik a következő szoftverfejlesztési iteráció követelményelemzési szakaszába.

Íme, hogyan változnak az SDLC szakaszok az Agile SDLC modellben:

Követelményelemzés : beépíti az előző iteráció végén kapott javaslatokat.

Tervezés : a tervezés során figyelembe vesszük a visszajelzéseket.

Kódolás és fejlesztés : a fejlesztők nem az egész szoftvert építik meg egy lépésben, hanem az inkrementumot (amely csak néhány funkciót tartalmaz).

Tesztelés : a tesztelők az inkrementumnak megfelelően tervezik meg és hajtják végre a tesztelési terveket.

Telepítés : az üzemeltető csapat telepíti az újonnan kifejlesztett verziót.

Karbantartás: az új szoftververziót az üzemeltető csapat figyeli, hogy minden zökkenőmentesen működjön, mielőtt a következő iterációval kezdenének.

Ne feledje, hogy az Agile szoftverfejlesztési életciklusban a telepítés után a következő ciklus megkezdése előtt szükséges a vevői interakció és visszajelzés.

Még mindig nem teljesen világos az Agile fejlesztési modell és a hagyományos SDLC modell közötti különbség?

Ne aggódj, még többet tartogatunk számodra!

Agilis vs. hagyományos SDLC modellek

Általában, amikor az emberek SDLC-ről beszélnek, a hagyományos Waterfall SDLC modellt értik alatta.

Miben különbözik az SDLC modell az Agile és a Waterfall módszertan között?

Rövid válasz: az Agile modell rugalmas és alkalmazkodó.

A hagyományos Waterfall modellben nincs lehetőség az ügyfelekkel való interakcióra vagy visszajelzésre. Ezért a csapat sok időt tölt a követelményelemzési szakaszban, feltételezve , hogy mire van szükségük a felhasználóknak.

Miután eldöntötték, hogy milyen funkciókat fejlesztenek és valósítanak meg, azok a projekt egész ideje alatt egyértelmű célként maradnak, és később már nem lehet őket megváltoztatni. A szoftverfejlesztési életciklus normál esetben egy évig tart, vagy addig, amíg a szoftver elkészül és végre üzembe helyezik.

Az Agile SDLC esetében azonban az Agile csapat nem fordít sok időt a követelmények meghatározásának szakaszára, mivel tudja, hogy ez rugalmas, és a jövőben bármikor visszatérhet rá.

Az alábbi táblázat összefoglalja ezeket a különbségeket:

Agilis SDLC modell Hagyományos SDLC modell Rugalmasság Nagyon rugalmas, és gyorsan alkalmazkodik a felhasználói igényekhez és követelményekhez. A rugalmatlan, jelentős változások csak a projekt kezdeti szakaszában fogadhatók el. Iterációs ciklusok Annyi iterációt használ, amennyi szükséges, mindegyik körülbelül 2-4 hétig tart. Az egész projektet egy hosszú ciklusban kezeli Megközelítés Iteratív megközelítést alkalmaz Lineáris megközelítést alkalmaz Dokumentáció Minimális dokumentációval rendelkezik. Részletes dokumentációval rendelkezik. A projekt mérete Alkalmazkodóképessége miatt minden méretű projekthez alkalmas. Kisebb projektekhez alkalmas, mivel a hibalehetőség kisebb. Tervezés A kezdeti szakaszokban minimális tervezés szükséges, mivel a változtatások később is elvégezhetők. A fejlesztési folyamat megkezdése előtt intenzív tervezési folyamatokra van szükség. Szállíthatóság Az iteráció végén egy részben működő termék kerül leszállításra. A működő termék csak a szoftverfejlesztési folyamat vége felé áll rendelkezésre.

Szóval, melyik modell a megfelelő az Ön vállalkozásának?

Vessünk egy pillantást az egyes SDLC modellek előnyeire és hátrányaira, hogy Ön maga döntse el, melyik a legmegfelelőbb.

Íme néhány ok, amiért érdemes megfontolni egy hagyományos modell, például a Waterfall modell használatát:

Könnyen érthető és megvalósítható

A merev szerkezetének köszönhetően könnyen kezelhető

A célok és a mérföldkövek kristálytiszták

A hagyományos SDLC módszertan néhány hibája a következő:

Magas kockázati tényező a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség hiánya miatt

Nem alkalmas nagy, összetett szoftverfejlesztési projektekhez.

A szoftverfejlesztési életciklus későbbi szakaszáig nem áll rendelkezésre működő szoftver.

Most nézzük meg az Agile szoftverfejlesztési modell néhány előnyét:

Minimális kockázati tényező a nagyfokú rugalmasság és alkalmazkodóképesség miatt

Részben működő szoftvert szállít a fejlesztési ciklus során

Elősegíti a jobb csapatmunkát (önszerveződés és keresztfunkcionalitás

Az Agile szoftverfejlesztési modell néhány hátránya:

A határidők betartása kihívást jelenthet, mivel az egész ciklus rövid.

A hatókör kiterjedése problémát jelenthet

A hatékony projektmenedzsment gyakorlatok segítségével azonban mindezeket a kihívásokat leküzdheti!

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, hogyan:

Hogyan lehet hatékonyan kezelni az Agile szoftverfejlesztési ciklust?

A projektmenedzsment kihívást jelenthet, különösen, ha olyanról van szó, mint a gyorsan változó Agile SDLC.

Vannak célok, csapatfeladatok, célkitűzések és sok gyorsan változó elem.

Szerencsére nem kell villámgyors szuperhősnek lenned ahhoz, hogy kezelni tudd az SDLC Agile-t.

Csak egy olyan hatékony szoftverre van szüksége, mint a ClickUp, amely az Agile életciklus kezelését gyerekjátékká teszi.

Várj, mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ legjobban értékelt Agile projektmenedzsment szoftvere.

Akár segítségre van szüksége a következő területeken:

Bármely módszertan, mint például a Kanban az Agile Scrum vagy az Extreme Programming

Termék-visszamaradások vagy sprint-visszamaradások kezelése

A tesztelési folyamatok nyomon követése, például a hibatesztelés vagy a biztonsági tesztelés

Bármely tervezési folyamat, például a sprinttervezés vagy az erőforrás-tervezés

A ClickUp segít Önnek!

Jól hangzik?

Vessünk egy pillantást arra, hogyan segíthet a ClickUp a teljes szoftverfejlesztési folyamatban:

A célok minden projektben rendkívül fontosak.

Enélkül projektje olyan lesz, mint egy elveszett hajó az óceán közepén.

A szoftver életciklus első iterációjának megkezdése előtt meg kell határoznia az Agile projekt hosszú és rövid távú céljait.

Az Agile módszertanban a célok a következők:

Optimalizálja a céloldal kialakítását a maximális ügyfélinterakció érdekében

Időzítő funkció hozzáadása a céloldalhoz

Popup funkció hozzáadása, amikor a felhasználó kilép a weboldalról

Általában minden követelményelemzési szakaszban több cél is felmerül, amelyekkel foglalkozni kell.

De hogyan lehet nyomon követni az összes célt?

2022-ben már nem igazán célszerű mindent papíron nyomon követni.

Ki tudja, mi történhet azzal a papírlappal?!

Szerencsére a ClickUp Célok funkciója segíthet Önnek!

A célok magas szintű konténerek, amelyek kisebb célkitűzésekre bonthatók, amelyek könnyebben elérhetők. Ez nemcsak segít a rendszerezésben, hanem motiválja az Agile vagy Scrum csapatot is, mivel gyakran érezhetik, hogy elérték a céljaikat.

Ezenkívül minden teljesített cél elérése után a ClickUp valós időben automatikusan frissíti a csapat előrehaladásának százalékos arányát. Így mindenki tisztában van azzal, hogy mennyire közel állnak a cél eléréséhez.

A ClickUp Célok funkciójával a következőket is megteheti:

Az agilis célok számszerűsítése OKR- ekkel (célok és kulcsfontosságú eredmények)

Heti eredménykártyák készítése a jobb teljesítményértékelés érdekében

Kövesse nyomon a Scrum sprinteket vagy bármely projektet valós időben

B. Munkafolyamat-automatizálás

A ClickUp Automation funkciója rengeteg feladat automatizálási lehetőséget kínál, így automatizálhatja az ismétlődő, unalmas feladatokat. Ezzel időt takaríthat meg, és hasznos erőforrásait olyan feladatokra fordíthatja, amelyekhez valóban szükség van rájuk.

Így működik a munkafolyamat-automatizálás:

Ha egy trigger bekövetkezik és egy feltétel teljesül, akkor egy adott akció automatikusan végrehajtásra kerül.

Hasonló témák:

Ha egy játék megjelenik, és a játékosok elégedettek, akkor automatikusan kinyitják a pezsgőt.

A ClickUp segítségével testreszabott automatizálást hozhat létre az Agile modell munkafolyamataidhoz.

Azonban a ClickUp több mint 50 előre elkészített automatizálási funkciójával azonnal el is kezdheti a munkát.

Íme néhány hasznos automatizálás, amely segít az Agile szoftverfejlesztési életciklus folyamat ának kezelésében:

A feladat státuszának változásakor automatikusan módosítsa a megbízott személyt

Sablon alkalmazásával időt takaríthat meg a feladatok létrehozása során

A feladat prioritásának automatikus frissítése, amikor a ellenőrzőlista teljesítésre kerül

A címkék automatikus megváltoztatása a feladat határidejének lejártával

Archívumba helyezze a feladatot, ha annak prioritása megváltozik

(Kattintson ide , hogy megtekintse a többi előre beállított automatizálást. )

Akár szoftverfejlesztésről, akár hajóvezetésről van szó, a jó áttekintés mindig segít!

A ClickUp Több nézet funkciójával tökéletes áttekintést kaphat arról, hogy csapattagjai az SDLC modell melyik szakaszában tartanak.

A ClickUpban a következő nézetek állnak rendelkezésre:

Hogyan használjuk ezeket a nézeteket?

Például egy projektmenedzser vagy Scrum mester a Box nézet segítségével ellenőrizheti, hogy a csapat túlterhelt-e. Ehhez csak egy pillantás szükséges!

Ezenkívül, ha Scrum-értekezletet kell terveznie, egyetlen kattintással gyorsan átválthat a Naptár nézetre.

Egy kapitány soha nem veszítheti szem elől a körülötte zajló eseményeket. Mindannyian emlékszünk a Titanicra, igaz?

Hasonlóképpen, a projektmenedzsernek is tisztában kell lennie a szoftverfejlesztési életciklus minden lépésében zajló eseményekkel.

A ClickUp Dashboard funkciójával pontosan ezt kapod!

A műszerfalak magas szintű vizuális ábrákat nyújtanak az egész projektről. Ezeket figyelemmel kísérve biztosíthatja, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

A testreszabható sprint widgetek segítségével több grafikont is hozzáadhat a Dashboardjához, például:

Nem hívhatja fel alkalmazottait éjjel-nappal, hogy projektfrissítéseket kérjen tőlük.

Ez nemcsak a termelékenységüket befolyásolja, hanem nagyon bosszantja őket is.

A ClickUp segítségével soha többé nem kell kérdeznie az állapotfrissítést.

Jól hangzik, de hogyan?

A ClickUp egyedi státuszai segítségével bármikor gyorsan megtekintheti bármely feladat státuszát.

De a legjobb az, hogy ezeket az állapotokat a releváns projektfeltételek szerint testreszabhatja.

Például a szoftvertesztelési szakaszban a „folyamatban” feladathoz hasonlóan használhat valami relevánsabbat, például „bétatesztelés folyamatban”.

De várj, ez csak a jéghegy csúcsa volt. Szó szerint.

A ClickUp számos további hasznos funkcióval segíti a projektmenedzserek munkáját.

Íme néhány további terület, amelyeken ez az Agile projektmenedzsment eszköz segíthet Önnek:

Következtetés

A Waterfall megközelítéstől eltérően az Agile megközelítés iteratív és inkrementális stratégiát alkalmaz az SDLC módszertanban.

Az eredmény?

Jobb termékek és elégedettebb ügyfelek!

A szoftverprojektek kezelése és az Agile csapat figyelemmel kísérése azonban nem könnyű feladat.

Éppen ezért kell felkészülnie rá egy olyan hatékony Agile szoftverrel, mint a ClickUp.

Akár az Agile modell, akár bármely hagyományos SDLC modell kezeléséhez van szüksége segítségre, a ClickUp segít Önnek!

Kattintson a kapitányra, hogy regisztráljon a ClickUp-ra, és könnyedén vitorlázzon végig a szoftverfejlesztési életcikluson!