11 ingyenes, agilis követelménygyűjtési sablon Excelben és ClickUpban

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2025. április 21.

Nem mindenki, aki vándorol, eltéved – de azok, akik a követelmények teljes megértése nélkül vágnak bele a gyártásba, hajlamosak letérni a pályáról! 🧭

A projekt követelményei a zökkenőmentes tervezés és végrehajtás alapját képezik. A megfelelő gyűjtési és kezelési rendszerrel elsajátíthatja ezt a folyamatot, és további erőfeszítések nélkül biztosíthatja a jobb eredményeket.

A kezdéshez tekintse meg 11 kedvenc követelménygyűjtési sablonunk listáját. Ezek egyszerűsítik az egyébként bonyolult folyamatot, biztosítva a nyomonkövethetőséget és az összehangoltságot a projekt teljes életciklusa alatt.

Mi az a követelménygyűjtési sablon?

A követelmények összegyűjtése azt jelenti, hogy dokumentálja a termék vagy projekt elengedhetetlen követelményeit, amelyeken dolgozik.

A követelménygyűjtési sablon egy előre elkészített keretrendszer vagy rendszer, amely segít a projektmenedzsernek kezelni ezt a folyamatot és a kapcsolódó feladatokat. Használja adatgyűjtésre, tárolásra és rendszerezésre, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek.

A követelmények összegyűjtésének célja, hogy egyértelmű iránymutatásokat nyújtson a projektcsapat tagjainak. Ezzel megelőzhető a félreértések és az azokból fakadó problémák, például késések, többletköltségek és az érintettek elégedetlensége. A pontosan meghatározott célok és igények segítségével a csapatok hatékonyan tudják végrehajtani a projekteket.

A követelmények összegyűjtése a fejlesztési és mérnöki munkafolyamatok rendszeres része. Ugyanakkor bármilyen típusú termékre vagy projektre alkalmazható.

A követelmények összegyűjtésének folyamata általában három fő lépésből áll:

  1. Gyűjtés: A projekt szponzorától és a különböző érdekelt felektől származó információk összegyűjtése
  2. Dokumentáció: Az adatok specifikációkká vagy termékigény-dokumentumokká (PRD) alakítása
  3. Ellenőrzés: A követelmények áttekintése és finomítása, majd azok feladatokká alakítása

Egy másik fontos szempont, hogy az agilis módszertan némileg eltérő megközelítést igényel a követelmények összegyűjtése terén. Míg a hagyományos munkafolyamatok a kezdetektől meghatározzák a követelményeket, az agilis módszertan folyamatos kiigazításokat és az érdekelt felekkel való együttműködést igényel.

Mi jellemzi egy jó követelménygyűjtési sablont?

Íme néhány tényező, amelyet figyelembe kell venni a követelmények összegyűjtésére szolgáló sablon kiválasztásakor:

  • Rugalmaság: A sablonnak testreszabhatónak és különböző méretű és típusú projektekhez alkalmazkodónak kell lennie.
  • Adatgyűjtés: Lehetővé kell tennie az összes adat összegyűjtését és azok világos, áttekinthető módon történő rendszerezését.
  • Keresztreferenciák: A követelményeknek nyomon követhetőnek és különböző dokumentumokban összehangoltnak kell lenniük – a sablonnak ezt lehetővé kell tennie, vagy automatikusan el kell végeznie Ön helyett.
  • Vizuális segédeszközök: Ezeknek támogatniuk kell a folyamatok vizualizálását, és így segíteniük kell a komplex ügyféligények megértésében és az ötletek átadásában.
  • Felülvizsgálat: A sablonnak rendelkeznie kell megosztási funkcióval, vagy más módszert kell biztosítania a legfontosabb érdekelt felek számára a követelmények dokumentációjának felülvizsgálatához.
  • Integráció: A sablont zökkenőmentesen be kell tudnia integrálni a meglévő munkafolyamatába.

11 ingyenes követelménygyűjtési sablon Excelben és ClickUpban

A követelmények összegyűjtése a projektmenedzsment egyik legfontosabb lépése. Ugyanakkor nem szabad túl sok időt és energiát igényelnie, hogy Ön a legfontosabb kérdésekre, azaz a gyártás minőségére koncentrálhasson. Itt jönnek jól a sablonok! ▶️

Az alábbiakban 11 követelménygyűjtési sablonról olvashat a ClickUp és az Excel programokban.

Számos funkciójuknak köszönhetően biztosítják, hogy minden szükséges információ a rendelkezésére álljon a projektek sikeres megvalósításához! Egy ilyen robusztus rendszer segítségével még a legnehezebb ügyfelekkel is könnyedén megegyezhet. 👀

1. ClickUp követelménygyűjtési sablon

ClickUp követelménygyűjtési sablon
Töltse le ezt a sablont
Használja a ClickUp követelménygyűjtési sablonját a projektben érdekelt felek igényeinek és elvárásainak dokumentálásához és rendszerezéséhez.

Használja ki a szervezés és az átfogó tervezés erejét a ClickUp követelménygyűjtő sablonjával. Ez a jól strukturált dokumentum lehetővé teszi, hogy könnyedén rögzítse és rendszerezze a projekt érdekelt feleinek változó igényeit és elvárásait. Az összes projektkövetelmény egyértelmű meghatározásával és dokumentálásával biztosíthatja, hogy a projekt végrehajtásának megkezdése előtt mindkét fél egyetért. Ezzel a sablonnal a projektjét a kezdetektől fogva a helyes irányba terelheti!

2. ClickUp üzleti követelmények dokumentum sablon

ClickUp üzleti követelmények dokumentum sablon
Töltse le ezt a sablont
ClickUp üzleti követelmények dokumentum sablon

A ClickUp üzleti követelmények dokumentum sablonja segít felvázolni a projekt vagy vállalkozás összes lényeges elemét, és létrehozni egy áttekinthető üzleti követelmények dokumentumot (BRD). 💼

Ez egy intuitív, kezdőknek is könnyen kezelhető sablon Doc nézetben. Ha már dolgozott szövegszerkesztő programmal, akkor ez sem fog gondot okozni!

A dokumentum 10 aloldalt tartalmaz, amelyek a projekt megértéséhez szükséges alapvető információkat tartalmazzák. Ezek közül néhány:

  • A projekt céljai
  • Funkcionális követelmények
  • Pénzügyi követelmények
  • Érdekelt felek
  • Ütemezés és határidők

Az első oldal az alapvető információknak van fenntartva, mint például a projekt neve, dátuma és verziószáma. A következő aloldalakon szöveg vagy táblázat formájában részletezheti a projekt összes követelményét és elvárását. Testreszabhatja az aloldalakat és az összes többi elemet, hogy a sablont az Ön felhasználási esetéhez igazítsa.

A sablon tartalmazza a kezdéshez szükséges utasításokat. Emellett minden aloldalon iránymutatásokat is talál. Ne felejtse el azonban utána törölni őket!

💡Bónusz tipp: Használja a ClickUp Docs with Brain alkalmazást strukturált projektkövetelmény-dokumentumok létrehozásához és kezeléséhez, amelyek lehetővé teszik az együttműködést és a verziókezelést.

3. ClickUp rendszerkövetelmény-sablon

ClickUp rendszerkövetelmény-sablon
Töltse le ezt a sablont
ClickUp rendszerkövetelmény-sablon

A szoftverfejlesztési projektek esetében elengedhetetlen, hogy egyértelműen megfogalmazza képességeit. Szerencsére a ClickUp rendszerkövetelmény-sablonja segít Önnek minden alapot lefedni.

Ez a dokumentum ugyanazon az elven működik, mint az előző. Csak be kell írnia az információkat a kijelölt mezőkbe vagy táblázatcellákba.

Alapértelmezés szerint a dokumentum öt szakaszból áll:

  1. Követelményismertető: A projekt célja, hatóköre és célközönsége vagy piaca
  2. Általános leírás: Terméke jellemzői és felhasználása
  3. Rendszerjellemzők és felhasználói követelmények: Fő, funkcionális, nem funkcionális és külső felhasználói felületi követelmények
  4. Dokumentációs konvenció: Útmutató a projekt követelményeinek dokumentálásához és a formázási lehetőségek megértéséhez
  5. Források: Említett források

A szokásos módon szinte az összes sablonelemet testreszabhatja, beleértve a betűtípust, az ikonokat és a szóközöket. Akár fedőlapot is feltölthet, hogy személyesebbé tegye a sablont. ✨

4. ClickUp termékigény-sablon

ClickUp termékigény-sablon
Töltse le ezt a sablont
ClickUp termékigény-sablon

Ahogy a neve is sugallja, ez a ClickUp termékigény-sablon segít leírni a közelgő funkció vagy termék bonyolult részleteit. Ez a lépés elengedhetetlen a projekt átláthatósága és a kommunikáció szempontjából. Egyértelműen meghatározza a terméket, annak funkcióit, kialakítását és a fejlesztőket.

A PRD sablon Doc nézetben található, és több szakaszból és aloldalból áll. A főoldal az áttekintésnek és a technikai részleteknek van fenntartva, például a projekt ütemtervének és a siker mutatóinak. A sablonhoz tartozó aloldalak a következők:

  1. Felhasználói személyiségek és forgatókönyvek: Ki fogja használni a terméket, hogyan és miért?
  2. Funkciók: Mely funkciókat fogja beépíteni/kizárni?
  3. Kiadási kritériumok: Honnan fogja tudni, hogy a termék készen áll a piacra dobásra?
  4. Tervezés: Hogyan fognak kinézni a termék különböző elemei?

E dokumentum segítségével a csapatok áttekintést kapnak a felhasználói történetekről. Ez az áttekintés segít nekik olyan döntéseket hozni, amelyek összhangban vannak az általános célokkal és tervekkel.

A legrelevánsabb információk biztosítása érdekében gondoskodjon a dokumentum frissítéséről a termék életciklusa során.

5. ClickUp projektmenedzsment követelmény sablon

ClickUp projektmenedzsment követelmény sablon
Töltse le ezt a sablont
ClickUp projektmenedzsment követelmény sablon

A projekt megkezdésekor egyértelműen meg kell határoznia annak követelményeit. Ezzel egyszerűsítheti az összes jövőbeli feladatot , és elősegítheti a projekt elfogadását az érdekelt felek körében.

A ClickUp projektmenedzsment követelmény sablonja éppen erre a célra készült: hogy segítsen Önnek a projekt követelményeinek és a kapcsolódó feladatoknak a könnyű és magabiztos kezelésében.

Ez a sablon lista formátumú, és tartalmaz egy követelménylistát, egy Kanban-stílusú jóváhagyási szakasz táblát és egy Gantt-diagramot az időkövetéshez . Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat a Lista nézetben, hogy meghatározza az összes követelményt és a hozzájuk tartozó lépéseket. Az oszlopok olyan információkat tartalmaznak, mint:

  • Kijelölt személy és jóváhagyó
  • Kezdési és befejezési dátum
  • Befejezési százalék
  • Jóváhagyási szakasz
  • Szállítandó link vagy fájl

Testreszabhatja az oszlopokat és a legördülő menük kategóriáit, hogy a sablon az Ön igényeinek megfeleljen. Hozzon létre egyéni kritériumokat a feladatok rendezéséhez és csoportosításához. Próbálja ki ezt a sablont a következő követelménygyűjtési műhelymunkán!

6. ClickUp jelentéskövetelmény-sablon

ClickUp jelentéskövetelmény-sablon
Töltse le ezt a sablont
ClickUp jelentéskövetelmény-sablon

Szüksége van egy konkrét jelentésre egy másik osztálytól? A ClickUp jelentéskövetelmény-sablon segít megfogalmazni, hogy milyen típusú információra van szüksége. Ez egy egyszerű módja annak, hogy közölje gondolatait, és biztosítsa, hogy a kapott jelentés betöltse a célját.

Kezdje azzal, hogy megadja a cég nevét, logóját és elérhetőségi adatait. Ezután magyarázza el a kérés célját, hogy az olvasó megértse az Ön szempontjait. A következő táblázatban adja meg az osztályára vonatkozó részleteket.

A Jelentés típusa szakaszban a triázs és a tervezés szempontjából fontos jellemzők vannak felsorolva, például:

Használja a végső táblázatot a vezető jóváhagyásának igazolásához, és jelölje meg, kinek kell látnia a jelentést.

7. ClickUp IRAAD sablon

ClickUp IRAAD sablon
Töltse le ezt a sablont
ClickUp IRAAD sablon

A követelmények változnak, ahogy új információkat fedez fel. Ezt figyelembe kell vennie, frissítenie kell a feltételeket, és ki kell dolgoznia egy rendszert ezeknek a nagy hatással bíró fejlemények előrejelzésére és nyomon követésére.

Következő ingyenes követelménygyűjtő sablonunk a ClickUp IRAAD sablonja – egy praktikus eszköz, amely segít rögzíteni a sikeres projektmenedzsmenthez szükséges kritikus adatokat.

Ez egy mappa sablon öt listával, amelyek mindegyike egy IRAAD elemzési elemet képvisel:

  1. Problémák: Problémák, hatékonysági hiányosságok és a projekt egyéb nem megfelelő aspektusai
  2. Kockázatok: Lehetséges problémák, költségkockázatok és különös figyelmet igénylő területek
  3. Tennivalók: A projekt befejezéséhez szükséges lépések
  4. Feltételezések: Ésszerű állítások, amelyeket még nem ellenőriztek.
  5. Döntések: Azok a feladatok, amelyekről megállapodtak és amelyeket jóváhagytak.

Minden lista különböző nézetekkel rendelkezik, például Lista, Tábla és Űrlapok, amelyekkel összegyűjtheti az érdekelt felek véleményét. Például rögzíthetik a felmerülő problémákat, vagy új ötletekkel járulhatnak hozzá. Válaszaik feladatokká alakíthatók és automatikusan rendezhetők, így időt takaríthat meg. ⌛

8. ClickUp minőségbiztosítási projektterv sablon

ClickUp minőségbiztosítási projektterv sablon
Töltse le ezt a sablont
ClickUp minőségbiztosítási projektterv sablon

Akár szoftverfejlesztéssel, akár gyártással foglalkozik, a ClickUp minőségbiztosítási projektterv-sablonja szilárd keretrendszert biztosít a műszaki követelmények és eredmények minőségének ellenőrzéséhez. Egyszerűsíti a minőségbiztosítási folyamatot, segít azonosítani a szűk keresztmetszeteket és ennek megfelelően megtervezni a jövőbeli tevékenységeket. ☑️

Kezdje azzal, hogy felveszi feladatait a Projektterv lista nézetbe. Adja meg a felelős osztályt, a határidőt, a hatást és a munkamennyiséget. Minden feladat és alfeladat egyértelmű hierarchiában van elrendezve, a projekt szakaszai vagy más kiválasztott kritériumok szerint csoportosítva. Frissítse a feladatok állapotát, ahogy azok átmennek a minőségbiztosítási folyamaton.

A táblázatos nézet ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint a listás nézet, de az adatokat másképp jeleníti meg. A feladatokat kártyákként jeleníti meg, és hozzáadja az oszlopokból származó információkat.

Ha a csoportosítást állapot szerint tartja, akkor a feladatok állapotát frissítheti úgy, hogy azokat a függőleges szakaszok között húzással áthelyezi. Be is kapcsolhatja a swimlane-eket, és további vízszintes csoportosítási kritériumokat is bevezethet.

Bónusz: Dokumentumautomatizálási eszközök!

9. ClickUp hálózattervezési projektterv sablon

ClickUp hálózattervezési projektterv sablon
Töltse le ezt a sablont
ClickUp hálózattervezési projektterv sablon

A teljes hálózati infrastruktúra tervezése lassú, bonyolult és kockázatos folyamat. A megfelelő hálózati topológia elengedhetetlen a rendszer sikeres működéséhez. Ha a tervezés nem megfelelő, a hálózat teljesítménye és biztonsága nagy valószínűséggel romlik.

Szerencsére az ilyen válságok elkerülhetők a technológia és az olyan eszközök segítségével, mint ez a ClickUp hálózattervezési projektterv sablon. A követelmények összegyűjtésétől a tesztelésig ez a keretrendszer minden szükséges elemet tartalmaz ahhoz, hogy legyőzze a hálózattervezés óriási kihívásait.

Használja ezt a sablont az előzőhöz hasonlóan, és sorolja fel az összes feladatot, alfeladatot és a kapcsolódó információkat az oszlopokban. Szabadon testreszabhatja a munkafolyamatához. Adjon hozzá további nézeteket, például:

10. ClickUp SQL Server migrációs projektterv sablon

ClickUp SQL Server migrációs projektterv sablon
Töltse le ezt a sablont
ClickUp SQL Server migrációs projektterv sablon

A jól megtervezett migráció fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez a folyamat kritikus üzleti műveleteket érint, mint például az adatbiztonság és az általános teljesítmény. A zökkenőmentes átállás és a leállás idejének minimalizálása érdekében gondosan meg kell fontolnia a különböző technikai és működési szempontokat.

Ebben a kihívásokkal teli környezetben a ClickUp SQL Server migrációs projektterv sablonja felbecsülhetetlen értékű erőforrásnak bizonyul. Használja stratégiájának felvázolásához, a projekt céljainak meghatározásához és az erőforrások elosztásához. A migráció gyorsabb, pontosabb és, ami a legfontosabb, kevésbé stresszes lesz!

Használja ki a ClickUp funkcióit és testreszabási lehetőségeit, és kezelje az összes migrációval kapcsolatos feladatot egyetlen platformon. Priorizálja a feladatokat, írja le őket részletesen, és javítsa a döntéshozatalt az összes részlegen. Ha aktiválja a célkövetést, akkor a haladást, a KPI-ket és a mérföldköveket is nyomon követheti.

11. Excel követelmények nyomonkövethetőségi mátrix sablon az Agile-Mercurial-tól

Excel követelménykövethetőségi mátrix sablon az Agile-Mercurial-tól
Az Agile-Mercurial Excel követelménykövethetőségi mátrix sablonja lehetővé teszi, hogy minden követelmény forrásáról és állapotáról naprakész információkkal rendelkezzen.

Ha megszokta az Excel használatát és továbbra is azt szeretné használni, akkor az Agile-Mercurial követelménykövethetőségi mátrix sablonja lehet a megfelelő választás az Ön számára. 🍵

Ez egy átfogó táblázatrendszer, amely lehetővé teszi a követelmények, azok eredete, teljesítési státusza és minden egyéb releváns adat nyomon követését.

A két fül közül az első a követelményadatbázis. Az oszlopokban megadhatja az alábbi információkat:

  • Leírás
  • Forrás és típus
  • A munkamegosztási struktúra eredményei
  • Tesztek és teszt eredmények
  • Azonosított hibák
  • Állapot

Az összes információt áttekintve és rendszerezve pontosan tudja, mit kell tenni és miért. Prioritásokat állíthat fel, tervezhet és végrehajthat, miközben figyelembe veszi az érdekelt felek igényeit. A Status (Állapot) fülön az eddigi munkájának alapvető statisztikái láthatók, oszlopdiagram formájában.

Követelménygyűjtési sablonok: áttekintés

Az alábbi táblázat összefoglalja mindazt, amit tudnia kell a listánkon szereplő sablonokról:

SablonMi ez és mire szolgál?
ClickUp üzleti követelmények dokumentum sablonEgy egyszerű dokumentumsablon, amely segít meghatározni a projekt összes szükséges elemét, beleértve a technikai és pénzügyi szempontokat is.
ClickUp rendszerkövetelmény-sablonEgy dokumentum, amelyben felvázolhatja a fejlesztés alatt álló szoftver összes specifikációját, és összehangolhatja munkáját a felhasználói igényekkel.
ClickUp termékigény-sablonSablon, amely segít minimális erőfeszítéssel professzionális és célszerű termékigény-dokumentumokat készíteni.
ClickUp projektmenedzsment követelmény sablonÁtfogó követelménykezelési tervezési rendszer, amely lehetővé teszi a feladatok kiosztását és a határidők meghatározását.
ClickUp jelentéskövetelmény-sablonEgy dokumentum, amely segít meghatározni az igényeit, és megszerezni a keresett jelentést és információkat.
ClickUp IRAAD sablonA projekt legfontosabb adatainak, különösen a problémáknak, kockázatoknak, intézkedéseknek, feltételezéseknek és döntéseknek a vázlatos bemutatására szolgáló keretrendszer.
ClickUp minőségbiztosítási projektterv sablonFunkciókban gazdag sablon a minőségbiztosítási folyamat felépítéséhez, tervezéséhez és nyomon követéséhez az optimális eredmények elérése érdekében.
ClickUp hálózattervezési projektterv sablonEgy rendszer, amely segít összegyűjteni a tervezett hálózati infrastruktúra követelményeit, és ennek megfelelően megtervezni a munkát.
ClickUp SQL Server migrációs projektterv sablonEgy sablon, amely lehetővé teszi az adatbázis-migrációs folyamat és a hozzá tartozó munkák szervezését.
Excel követelménykövethetőségi mátrix sablon az Agile-Mercurial-tólAz Excelben található követelménygyűjtési sablon, amely lehetővé teszi a források nyomon követését és a tesztelési folyamat dokumentálását.

A legjobb követelménygyűjtési sablonok az agilis csapatához

Sun Tzu „A háború művészete” című művének híres passzusát átfogalmazva és békésebb kontextusba helyezve: a megfelelő felkészülés legalább a munka felét jelenti!

Az agilis követelménygyűjtési sablon és a ClickUp-hoz hasonló multifunkcionális ingyenes eszközök segítségével felkészülhet és készen állhat mindenre, ami az útjába kerül. Fegyverkezzen fel tudással, és induljon a csatába, azaz a termelésbe, felkészültebben, mint valaha! ⚔️

