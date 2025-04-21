11 ingyenes, agilis követelménygyűjtési sablon Excelben és ClickUpban

Nem mindenki, aki vándorol, eltéved – de azok, akik a követelmények teljes megértése nélkül vágnak bele a gyártásba, hajlamosak letérni a pályáról! 🧭
A projekt követelményei a zökkenőmentes tervezés és végrehajtás alapját képezik. A megfelelő gyűjtési és kezelési rendszerrel elsajátíthatja ezt a folyamatot, és további erőfeszítések nélkül biztosíthatja a jobb eredményeket.
A kezdéshez tekintse meg 11 kedvenc követelménygyűjtési sablonunk listáját. Ezek egyszerűsítik az egyébként bonyolult folyamatot, biztosítva a nyomonkövethetőséget és az összehangoltságot a projekt teljes életciklusa alatt.
Mi az a követelménygyűjtési sablon?
A követelmények összegyűjtése azt jelenti, hogy dokumentálja a termék vagy projekt elengedhetetlen követelményeit, amelyeken dolgozik.
A követelménygyűjtési sablon egy előre elkészített keretrendszer vagy rendszer, amely segít a projektmenedzsernek kezelni ezt a folyamatot és a kapcsolódó feladatokat. Használja adatgyűjtésre, tárolásra és rendszerezésre, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek.
A követelmények összegyűjtésének célja, hogy egyértelmű iránymutatásokat nyújtson a projektcsapat tagjainak. Ezzel megelőzhető a félreértések és az azokból fakadó problémák, például késések, többletköltségek és az érintettek elégedetlensége. A pontosan meghatározott célok és igények segítségével a csapatok hatékonyan tudják végrehajtani a projekteket.
A követelmények összegyűjtése a fejlesztési és mérnöki munkafolyamatok rendszeres része. Ugyanakkor bármilyen típusú termékre vagy projektre alkalmazható.
A követelmények összegyűjtésének folyamata általában három fő lépésből áll:
- Gyűjtés: A projekt szponzorától és a különböző érdekelt felektől származó információk összegyűjtése
- Dokumentáció: Az adatok specifikációkká vagy termékigény-dokumentumokká (PRD) alakítása
- Ellenőrzés: A követelmények áttekintése és finomítása, majd azok feladatokká alakítása
Egy másik fontos szempont, hogy az agilis módszertan némileg eltérő megközelítést igényel a követelmények összegyűjtése terén. Míg a hagyományos munkafolyamatok a kezdetektől meghatározzák a követelményeket, az agilis módszertan folyamatos kiigazításokat és az érdekelt felekkel való együttműködést igényel.
Mi jellemzi egy jó követelménygyűjtési sablont?
Íme néhány tényező, amelyet figyelembe kell venni a követelmények összegyűjtésére szolgáló sablon kiválasztásakor:
- Rugalmaság: A sablonnak testreszabhatónak és különböző méretű és típusú projektekhez alkalmazkodónak kell lennie.
- Adatgyűjtés: Lehetővé kell tennie az összes adat összegyűjtését és azok világos, áttekinthető módon történő rendszerezését.
- Keresztreferenciák: A követelményeknek nyomon követhetőnek és különböző dokumentumokban összehangoltnak kell lenniük – a sablonnak ezt lehetővé kell tennie, vagy automatikusan el kell végeznie Ön helyett.
- Vizuális segédeszközök: Ezeknek támogatniuk kell a folyamatok vizualizálását, és így segíteniük kell a komplex ügyféligények megértésében és az ötletek átadásában.
- Felülvizsgálat: A sablonnak rendelkeznie kell megosztási funkcióval, vagy más módszert kell biztosítania a legfontosabb érdekelt felek számára a követelmények dokumentációjának felülvizsgálatához.
- Integráció: A sablont zökkenőmentesen be kell tudnia integrálni a meglévő munkafolyamatába.
11 ingyenes követelménygyűjtési sablon Excelben és ClickUpban
A követelmények összegyűjtése a projektmenedzsment egyik legfontosabb lépése. Ugyanakkor nem szabad túl sok időt és energiát igényelnie, hogy Ön a legfontosabb kérdésekre, azaz a gyártás minőségére koncentrálhasson. Itt jönnek jól a sablonok! ▶️
Az alábbiakban 11 követelménygyűjtési sablonról olvashat a ClickUp és az Excel programokban.
Számos funkciójuknak köszönhetően biztosítják, hogy minden szükséges információ a rendelkezésére álljon a projektek sikeres megvalósításához! Egy ilyen robusztus rendszer segítségével még a legnehezebb ügyfelekkel is könnyedén megegyezhet. 👀
1. ClickUp követelménygyűjtési sablon
Használja ki a szervezés és az átfogó tervezés erejét a ClickUp követelménygyűjtő sablonjával. Ez a jól strukturált dokumentum lehetővé teszi, hogy könnyedén rögzítse és rendszerezze a projekt érdekelt feleinek változó igényeit és elvárásait. Az összes projektkövetelmény egyértelmű meghatározásával és dokumentálásával biztosíthatja, hogy a projekt végrehajtásának megkezdése előtt mindkét fél egyetért. Ezzel a sablonnal a projektjét a kezdetektől fogva a helyes irányba terelheti!
2. ClickUp üzleti követelmények dokumentum sablon
A ClickUp üzleti követelmények dokumentum sablonja segít felvázolni a projekt vagy vállalkozás összes lényeges elemét, és létrehozni egy áttekinthető üzleti követelmények dokumentumot (BRD). 💼
Ez egy intuitív, kezdőknek is könnyen kezelhető sablon Doc nézetben. Ha már dolgozott szövegszerkesztő programmal, akkor ez sem fog gondot okozni!
A dokumentum 10 aloldalt tartalmaz, amelyek a projekt megértéséhez szükséges alapvető információkat tartalmazzák. Ezek közül néhány:
- A projekt céljai
- Funkcionális követelmények
- Pénzügyi követelmények
- Érdekelt felek
- Ütemezés és határidők
Az első oldal az alapvető információknak van fenntartva, mint például a projekt neve, dátuma és verziószáma. A következő aloldalakon szöveg vagy táblázat formájában részletezheti a projekt összes követelményét és elvárását. Testreszabhatja az aloldalakat és az összes többi elemet, hogy a sablont az Ön felhasználási esetéhez igazítsa.
A sablon tartalmazza a kezdéshez szükséges utasításokat. Emellett minden aloldalon iránymutatásokat is talál. Ne felejtse el azonban utána törölni őket!
💡Bónusz tipp: Használja a ClickUp Docs with Brain alkalmazást strukturált projektkövetelmény-dokumentumok létrehozásához és kezeléséhez, amelyek lehetővé teszik az együttműködést és a verziókezelést.
3. ClickUp rendszerkövetelmény-sablon
A szoftverfejlesztési projektek esetében elengedhetetlen, hogy egyértelműen megfogalmazza képességeit. Szerencsére a ClickUp rendszerkövetelmény-sablonja segít Önnek minden alapot lefedni.
Ez a dokumentum ugyanazon az elven működik, mint az előző. Csak be kell írnia az információkat a kijelölt mezőkbe vagy táblázatcellákba.
Alapértelmezés szerint a dokumentum öt szakaszból áll:
- Követelményismertető: A projekt célja, hatóköre és célközönsége vagy piaca
- Általános leírás: Terméke jellemzői és felhasználása
- Rendszerjellemzők és felhasználói követelmények: Fő, funkcionális, nem funkcionális és külső felhasználói felületi követelmények
- Dokumentációs konvenció: Útmutató a projekt követelményeinek dokumentálásához és a formázási lehetőségek megértéséhez
- Források: Említett források
A szokásos módon szinte az összes sablonelemet testreszabhatja, beleértve a betűtípust, az ikonokat és a szóközöket. Akár fedőlapot is feltölthet, hogy személyesebbé tegye a sablont. ✨
4. ClickUp termékigény-sablon
Ahogy a neve is sugallja, ez a ClickUp termékigény-sablon segít leírni a közelgő funkció vagy termék bonyolult részleteit. Ez a lépés elengedhetetlen a projekt átláthatósága és a kommunikáció szempontjából. Egyértelműen meghatározza a terméket, annak funkcióit, kialakítását és a fejlesztőket.
A PRD sablon Doc nézetben található, és több szakaszból és aloldalból áll. A főoldal az áttekintésnek és a technikai részleteknek van fenntartva, például a projekt ütemtervének és a siker mutatóinak. A sablonhoz tartozó aloldalak a következők:
- Felhasználói személyiségek és forgatókönyvek: Ki fogja használni a terméket, hogyan és miért?
- Funkciók: Mely funkciókat fogja beépíteni/kizárni?
- Kiadási kritériumok: Honnan fogja tudni, hogy a termék készen áll a piacra dobásra?
- Tervezés: Hogyan fognak kinézni a termék különböző elemei?
E dokumentum segítségével a csapatok áttekintést kapnak a felhasználói történetekről. Ez az áttekintés segít nekik olyan döntéseket hozni, amelyek összhangban vannak az általános célokkal és tervekkel.
A legrelevánsabb információk biztosítása érdekében gondoskodjon a dokumentum frissítéséről a termék életciklusa során.
5. ClickUp projektmenedzsment követelmény sablon
A projekt megkezdésekor egyértelműen meg kell határoznia annak követelményeit. Ezzel egyszerűsítheti az összes jövőbeli feladatot , és elősegítheti a projekt elfogadását az érdekelt felek körében.
A ClickUp projektmenedzsment követelmény sablonja éppen erre a célra készült: hogy segítsen Önnek a projekt követelményeinek és a kapcsolódó feladatoknak a könnyű és magabiztos kezelésében.
Ez a sablon lista formátumú, és tartalmaz egy követelménylistát, egy Kanban-stílusú jóváhagyási szakasz táblát és egy Gantt-diagramot az időkövetéshez . Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat a Lista nézetben, hogy meghatározza az összes követelményt és a hozzájuk tartozó lépéseket. Az oszlopok olyan információkat tartalmaznak, mint:
- Kijelölt személy és jóváhagyó
- Kezdési és befejezési dátum
- Befejezési százalék
- Jóváhagyási szakasz
- Szállítandó link vagy fájl
Testreszabhatja az oszlopokat és a legördülő menük kategóriáit, hogy a sablon az Ön igényeinek megfeleljen. Hozzon létre egyéni kritériumokat a feladatok rendezéséhez és csoportosításához. Próbálja ki ezt a sablont a következő követelménygyűjtési műhelymunkán!
6. ClickUp jelentéskövetelmény-sablon
Szüksége van egy konkrét jelentésre egy másik osztálytól? A ClickUp jelentéskövetelmény-sablon segít megfogalmazni, hogy milyen típusú információra van szüksége. Ez egy egyszerű módja annak, hogy közölje gondolatait, és biztosítsa, hogy a kapott jelentés betöltse a célját.
Kezdje azzal, hogy megadja a cég nevét, logóját és elérhetőségi adatait. Ezután magyarázza el a kérés célját, hogy az olvasó megértse az Ön szempontjait. A következő táblázatban adja meg az osztályára vonatkozó részleteket.
A Jelentés típusa szakaszban a triázs és a tervezés szempontjából fontos jellemzők vannak felsorolva, például:
- Jelentés típusa
- Akár ismétlődő, akár nem
- Prioritási szint
- Erőfeszítés szintje (azaz hány KPI-t érint és melyiket)
- Határidő
Használja a végső táblázatot a vezető jóváhagyásának igazolásához, és jelölje meg, kinek kell látnia a jelentést.
7. ClickUp IRAAD sablon
A követelmények változnak, ahogy új információkat fedez fel. Ezt figyelembe kell vennie, frissítenie kell a feltételeket, és ki kell dolgoznia egy rendszert ezeknek a nagy hatással bíró fejlemények előrejelzésére és nyomon követésére.
Következő ingyenes követelménygyűjtő sablonunk a ClickUp IRAAD sablonja – egy praktikus eszköz, amely segít rögzíteni a sikeres projektmenedzsmenthez szükséges kritikus adatokat.
Ez egy mappa sablon öt listával, amelyek mindegyike egy IRAAD elemzési elemet képvisel:
- Problémák: Problémák, hatékonysági hiányosságok és a projekt egyéb nem megfelelő aspektusai
- Kockázatok: Lehetséges problémák, költségkockázatok és különös figyelmet igénylő területek
- Tennivalók: A projekt befejezéséhez szükséges lépések
- Feltételezések: Ésszerű állítások, amelyeket még nem ellenőriztek.
- Döntések: Azok a feladatok, amelyekről megállapodtak és amelyeket jóváhagytak.
Minden lista különböző nézetekkel rendelkezik, például Lista, Tábla és Űrlapok, amelyekkel összegyűjtheti az érdekelt felek véleményét. Például rögzíthetik a felmerülő problémákat, vagy új ötletekkel járulhatnak hozzá. Válaszaik feladatokká alakíthatók és automatikusan rendezhetők, így időt takaríthat meg. ⌛
8. ClickUp minőségbiztosítási projektterv sablon
Akár szoftverfejlesztéssel, akár gyártással foglalkozik, a ClickUp minőségbiztosítási projektterv-sablonja szilárd keretrendszert biztosít a műszaki követelmények és eredmények minőségének ellenőrzéséhez. Egyszerűsíti a minőségbiztosítási folyamatot, segít azonosítani a szűk keresztmetszeteket és ennek megfelelően megtervezni a jövőbeli tevékenységeket. ☑️
Kezdje azzal, hogy felveszi feladatait a Projektterv lista nézetbe. Adja meg a felelős osztályt, a határidőt, a hatást és a munkamennyiséget. Minden feladat és alfeladat egyértelmű hierarchiában van elrendezve, a projekt szakaszai vagy más kiválasztott kritériumok szerint csoportosítva. Frissítse a feladatok állapotát, ahogy azok átmennek a minőségbiztosítási folyamaton.
A táblázatos nézet ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint a listás nézet, de az adatokat másképp jeleníti meg. A feladatokat kártyákként jeleníti meg, és hozzáadja az oszlopokból származó információkat.
Ha a csoportosítást állapot szerint tartja, akkor a feladatok állapotát frissítheti úgy, hogy azokat a függőleges szakaszok között húzással áthelyezi. Be is kapcsolhatja a swimlane-eket, és további vízszintes csoportosítási kritériumokat is bevezethet.
Bónusz: Dokumentumautomatizálási eszközök!
9. ClickUp hálózattervezési projektterv sablon
A teljes hálózati infrastruktúra tervezése lassú, bonyolult és kockázatos folyamat. A megfelelő hálózati topológia elengedhetetlen a rendszer sikeres működéséhez. Ha a tervezés nem megfelelő, a hálózat teljesítménye és biztonsága nagy valószínűséggel romlik.
Szerencsére az ilyen válságok elkerülhetők a technológia és az olyan eszközök segítségével, mint ez a ClickUp hálózattervezési projektterv sablon. A követelmények összegyűjtésétől a tesztelésig ez a keretrendszer minden szükséges elemet tartalmaz ahhoz, hogy legyőzze a hálózattervezés óriási kihívásait.
Használja ezt a sablont az előzőhöz hasonlóan, és sorolja fel az összes feladatot, alfeladatot és a kapcsolódó információkat az oszlopokban. Szabadon testreszabhatja a munkafolyamatához. Adjon hozzá további nézeteket, például:
- Gantt az időgazdálkodáshoz
- Erőforrás-elosztáshoz szükséges munkaterhelés
- Táblák brainstorminghoz és folyamatábrázoláshoz
- Csevegés a megbeszélésekhez
10. ClickUp SQL Server migrációs projektterv sablon
A jól megtervezett migráció fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez a folyamat kritikus üzleti műveleteket érint, mint például az adatbiztonság és az általános teljesítmény. A zökkenőmentes átállás és a leállás idejének minimalizálása érdekében gondosan meg kell fontolnia a különböző technikai és működési szempontokat.
Ebben a kihívásokkal teli környezetben a ClickUp SQL Server migrációs projektterv sablonja felbecsülhetetlen értékű erőforrásnak bizonyul. Használja stratégiájának felvázolásához, a projekt céljainak meghatározásához és az erőforrások elosztásához. A migráció gyorsabb, pontosabb és, ami a legfontosabb, kevésbé stresszes lesz!
Használja ki a ClickUp funkcióit és testreszabási lehetőségeit, és kezelje az összes migrációval kapcsolatos feladatot egyetlen platformon. Priorizálja a feladatokat, írja le őket részletesen, és javítsa a döntéshozatalt az összes részlegen. Ha aktiválja a célkövetést, akkor a haladást, a KPI-ket és a mérföldköveket is nyomon követheti.
11. Excel követelmények nyomonkövethetőségi mátrix sablon az Agile-Mercurial-tól
Ha megszokta az Excel használatát és továbbra is azt szeretné használni, akkor az Agile-Mercurial követelménykövethetőségi mátrix sablonja lehet a megfelelő választás az Ön számára. 🍵
Ez egy átfogó táblázatrendszer, amely lehetővé teszi a követelmények, azok eredete, teljesítési státusza és minden egyéb releváns adat nyomon követését.
A két fül közül az első a követelményadatbázis. Az oszlopokban megadhatja az alábbi információkat:
- Leírás
- Forrás és típus
- A munkamegosztási struktúra eredményei
- Tesztek és teszt eredmények
- Azonosított hibák
- Állapot
Az összes információt áttekintve és rendszerezve pontosan tudja, mit kell tenni és miért. Prioritásokat állíthat fel, tervezhet és végrehajthat, miközben figyelembe veszi az érdekelt felek igényeit. A Status (Állapot) fülön az eddigi munkájának alapvető statisztikái láthatók, oszlopdiagram formájában.
Követelménygyűjtési sablonok: áttekintés
Az alábbi táblázat összefoglalja mindazt, amit tudnia kell a listánkon szereplő sablonokról:
|Sablon
|Mi ez és mire szolgál?
|ClickUp üzleti követelmények dokumentum sablon
|Egy egyszerű dokumentumsablon, amely segít meghatározni a projekt összes szükséges elemét, beleértve a technikai és pénzügyi szempontokat is.
|ClickUp rendszerkövetelmény-sablon
|Egy dokumentum, amelyben felvázolhatja a fejlesztés alatt álló szoftver összes specifikációját, és összehangolhatja munkáját a felhasználói igényekkel.
|ClickUp termékigény-sablon
|Sablon, amely segít minimális erőfeszítéssel professzionális és célszerű termékigény-dokumentumokat készíteni.
|ClickUp projektmenedzsment követelmény sablon
|Átfogó követelménykezelési tervezési rendszer, amely lehetővé teszi a feladatok kiosztását és a határidők meghatározását.
|ClickUp jelentéskövetelmény-sablon
|Egy dokumentum, amely segít meghatározni az igényeit, és megszerezni a keresett jelentést és információkat.
|ClickUp IRAAD sablon
|A projekt legfontosabb adatainak, különösen a problémáknak, kockázatoknak, intézkedéseknek, feltételezéseknek és döntéseknek a vázlatos bemutatására szolgáló keretrendszer.
|ClickUp minőségbiztosítási projektterv sablon
|Funkciókban gazdag sablon a minőségbiztosítási folyamat felépítéséhez, tervezéséhez és nyomon követéséhez az optimális eredmények elérése érdekében.
|ClickUp hálózattervezési projektterv sablon
|Egy rendszer, amely segít összegyűjteni a tervezett hálózati infrastruktúra követelményeit, és ennek megfelelően megtervezni a munkát.
|ClickUp SQL Server migrációs projektterv sablon
|Egy sablon, amely lehetővé teszi az adatbázis-migrációs folyamat és a hozzá tartozó munkák szervezését.
|Excel követelménykövethetőségi mátrix sablon az Agile-Mercurial-tól
|Az Excelben található követelménygyűjtési sablon, amely lehetővé teszi a források nyomon követését és a tesztelési folyamat dokumentálását.
A legjobb követelménygyűjtési sablonok az agilis csapatához
Sun Tzu „A háború művészete” című művének híres passzusát átfogalmazva és békésebb kontextusba helyezve: a megfelelő felkészülés legalább a munka felét jelenti!
Az agilis követelménygyűjtési sablon és a ClickUp-hoz hasonló multifunkcionális ingyenes eszközök segítségével felkészülhet és készen állhat mindenre, ami az útjába kerül. Fegyverkezzen fel tudással, és induljon a csatába, azaz a termelésbe, felkészültebben, mint valaha! ⚔️