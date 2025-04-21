11 ingyenes, agilis követelménygyűjtési sablon Excelben és ClickUpban

Nem mindenki, aki vándorol, eltéved – de azok, akik a követelmények teljes megértése nélkül vágnak bele a gyártásba, hajlamosak letérni a pályáról! 🧭

A projekt követelményei a zökkenőmentes tervezés és végrehajtás alapját képezik. A megfelelő gyűjtési és kezelési rendszerrel elsajátíthatja ezt a folyamatot, és további erőfeszítések nélkül biztosíthatja a jobb eredményeket.

A kezdéshez tekintse meg 11 kedvenc követelménygyűjtési sablonunk listáját. Ezek egyszerűsítik az egyébként bonyolult folyamatot, biztosítva a nyomonkövethetőséget és az összehangoltságot a projekt teljes életciklusa alatt.

Mi az a követelménygyűjtési sablon?

A követelmények összegyűjtése azt jelenti, hogy dokumentálja a termék vagy projekt elengedhetetlen követelményeit, amelyeken dolgozik.

A követelménygyűjtési sablon egy előre elkészített keretrendszer vagy rendszer, amely segít a projektmenedzsernek kezelni ezt a folyamatot és a kapcsolódó feladatokat. Használja adatgyűjtésre, tárolásra és rendszerezésre, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek.

A követelmények összegyűjtésének célja, hogy egyértelmű iránymutatásokat nyújtson a projektcsapat tagjainak. Ezzel megelőzhető a félreértések és az azokból fakadó problémák, például késések, többletköltségek és az érintettek elégedetlensége. A pontosan meghatározott célok és igények segítségével a csapatok hatékonyan tudják végrehajtani a projekteket.

A követelmények összegyűjtése a fejlesztési és mérnöki munkafolyamatok rendszeres része. Ugyanakkor bármilyen típusú termékre vagy projektre alkalmazható.

A követelmények összegyűjtésének folyamata általában három fő lépésből áll:

Gyűjtés: A : A projekt szponzorától és a különböző érdekelt felektől származó információk összegyűjtése Dokumentáció: Az adatok specifikációkká vagy : Az adatok specifikációkká vagy termékigény-dokumentumokká (PRD) alakítása Ellenőrzés: A követelmények áttekintése és finomítása, majd azok feladatokká alakítása

Egy másik fontos szempont, hogy az agilis módszertan némileg eltérő megközelítést igényel a követelmények összegyűjtése terén. Míg a hagyományos munkafolyamatok a kezdetektől meghatározzák a követelményeket, az agilis módszertan folyamatos kiigazításokat és az érdekelt felekkel való együttműködést igényel.

Mi jellemzi egy jó követelménygyűjtési sablont?

Íme néhány tényező, amelyet figyelembe kell venni a követelmények összegyűjtésére szolgáló sablon kiválasztásakor:

Rugalmaság : A sablonnak testreszabhatónak és különböző méretű és típusú projektekhez alkalmazkodónak kell lennie.

Adatgyűjtés : Lehetővé kell tennie az összes adat összegyűjtését és azok világos, áttekinthető módon történő rendszerezését.

Keresztreferenciák : A követelményeknek nyomon követhetőnek és különböző dokumentumokban összehangoltnak kell lenniük – a sablonnak ezt lehetővé kell tennie, vagy automatikusan el kell végeznie Ön helyett.

Vizuális segédeszközök : Ezeknek támogatniuk kell a folyamatok vizualizálását, és így segíteniük kell a komplex ügyféligények megértésében és az ötletek átadásában.

Felülvizsgálat : A sablonnak rendelkeznie kell megosztási funkcióval, vagy más módszert kell biztosítania a legfontosabb érdekelt felek számára a követelmények dokumentációjának felülvizsgálatához.

Integráció: A sablont zökkenőmentesen be kell tudnia integrálni a meglévő munkafolyamatába.

11 ingyenes követelménygyűjtési sablon Excelben és ClickUpban

A követelmények összegyűjtése a projektmenedzsment egyik legfontosabb lépése. Ugyanakkor nem szabad túl sok időt és energiát igényelnie, hogy Ön a legfontosabb kérdésekre, azaz a gyártás minőségére koncentrálhasson. Itt jönnek jól a sablonok! ▶️

Az alábbiakban 11 követelménygyűjtési sablonról olvashat a ClickUp és az Excel programokban.

Számos funkciójuknak köszönhetően biztosítják, hogy minden szükséges információ a rendelkezésére álljon a projektek sikeres megvalósításához! Egy ilyen robusztus rendszer segítségével még a legnehezebb ügyfelekkel is könnyedén megegyezhet. 👀

1. ClickUp követelménygyűjtési sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp követelménygyűjtési sablonját a projektben érdekelt felek igényeinek és elvárásainak dokumentálásához és rendszerezéséhez.

Használja ki a szervezés és az átfogó tervezés erejét a ClickUp követelménygyűjtő sablonjával. Ez a jól strukturált dokumentum lehetővé teszi, hogy könnyedén rögzítse és rendszerezze a projekt érdekelt feleinek változó igényeit és elvárásait. Az összes projektkövetelmény egyértelmű meghatározásával és dokumentálásával biztosíthatja, hogy a projekt végrehajtásának megkezdése előtt mindkét fél egyetért. Ezzel a sablonnal a projektjét a kezdetektől fogva a helyes irányba terelheti!

2. ClickUp üzleti követelmények dokumentum sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üzleti követelmények dokumentum sablon

A ClickUp üzleti követelmények dokumentum sablonja segít felvázolni a projekt vagy vállalkozás összes lényeges elemét, és létrehozni egy áttekinthető üzleti követelmények dokumentumot (BRD). 💼

Ez egy intuitív, kezdőknek is könnyen kezelhető sablon Doc nézetben. Ha már dolgozott szövegszerkesztő programmal, akkor ez sem fog gondot okozni!

A dokumentum 10 aloldalt tartalmaz, amelyek a projekt megértéséhez szükséges alapvető információkat tartalmazzák. Ezek közül néhány:

A projekt céljai

Funkcionális követelmények

Pénzügyi követelmények

Érdekelt felek

Ütemezés és határidők

Az első oldal az alapvető információknak van fenntartva, mint például a projekt neve, dátuma és verziószáma. A következő aloldalakon szöveg vagy táblázat formájában részletezheti a projekt összes követelményét és elvárását. Testreszabhatja az aloldalakat és az összes többi elemet, hogy a sablont az Ön felhasználási esetéhez igazítsa.

A sablon tartalmazza a kezdéshez szükséges utasításokat. Emellett minden aloldalon iránymutatásokat is talál. Ne felejtse el azonban utána törölni őket!

💡Bónusz tipp: Használja a ClickUp Docs with Brain alkalmazást strukturált projektkövetelmény-dokumentumok létrehozásához és kezeléséhez, amelyek lehetővé teszik az együttműködést és a verziókezelést.

3. ClickUp rendszerkövetelmény-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp rendszerkövetelmény-sablon

A szoftverfejlesztési projektek esetében elengedhetetlen, hogy egyértelműen megfogalmazza képességeit. Szerencsére a ClickUp rendszerkövetelmény-sablonja segít Önnek minden alapot lefedni.

Ez a dokumentum ugyanazon az elven működik, mint az előző. Csak be kell írnia az információkat a kijelölt mezőkbe vagy táblázatcellákba.

Alapértelmezés szerint a dokumentum öt szakaszból áll:

Követelményismertető: A projekt célja, hatóköre és célközönsége vagy piaca Általános leírás: Terméke jellemzői és felhasználása Rendszerjellemzők és felhasználói követelmények: Fő, funkcionális, nem funkcionális és külső felhasználói felületi követelmények Dokumentációs konvenció: Útmutató a projekt követelményeinek dokumentálásához és a formázási lehetőségek megértéséhez Források: Említett források

A szokásos módon szinte az összes sablonelemet testreszabhatja, beleértve a betűtípust, az ikonokat és a szóközöket. Akár fedőlapot is feltölthet, hogy személyesebbé tegye a sablont. ✨

4. ClickUp termékigény-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp termékigény-sablon

Ahogy a neve is sugallja, ez a ClickUp termékigény-sablon segít leírni a közelgő funkció vagy termék bonyolult részleteit. Ez a lépés elengedhetetlen a projekt átláthatósága és a kommunikáció szempontjából. Egyértelműen meghatározza a terméket, annak funkcióit, kialakítását és a fejlesztőket.

A PRD sablon Doc nézetben található, és több szakaszból és aloldalból áll. A főoldal az áttekintésnek és a technikai részleteknek van fenntartva, például a projekt ütemtervének és a siker mutatóinak. A sablonhoz tartozó aloldalak a következők:

Felhasználói személyiségek és forgatókönyvek: Ki fogja használni a terméket, hogyan és miért? : Ki fogja használni a terméket, hogyan és miért? Funkciók: Mely funkciókat fogja beépíteni/kizárni? Kiadási kritériumok: Honnan fogja tudni, hogy a termék készen áll a piacra dobásra? Tervezés: Hogyan fognak kinézni a termék különböző elemei?

E dokumentum segítségével a csapatok áttekintést kapnak a felhasználói történetekről. Ez az áttekintés segít nekik olyan döntéseket hozni, amelyek összhangban vannak az általános célokkal és tervekkel.

A legrelevánsabb információk biztosítása érdekében gondoskodjon a dokumentum frissítéséről a termék életciklusa során.

5. ClickUp projektmenedzsment követelmény sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp projektmenedzsment követelmény sablon

A projekt megkezdésekor egyértelműen meg kell határoznia annak követelményeit. Ezzel egyszerűsítheti az összes jövőbeli feladatot , és elősegítheti a projekt elfogadását az érdekelt felek körében.

A ClickUp projektmenedzsment követelmény sablonja éppen erre a célra készült: hogy segítsen Önnek a projekt követelményeinek és a kapcsolódó feladatoknak a könnyű és magabiztos kezelésében.

Ez a sablon lista formátumú, és tartalmaz egy követelménylistát, egy Kanban-stílusú jóváhagyási szakasz táblát és egy Gantt-diagramot az időkövetéshez . Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat a Lista nézetben, hogy meghatározza az összes követelményt és a hozzájuk tartozó lépéseket. Az oszlopok olyan információkat tartalmaznak, mint:

Kijelölt személy és jóváhagyó

Kezdési és befejezési dátum

Befejezési százalék

Jóváhagyási szakasz

Szállítandó link vagy fájl

Testreszabhatja az oszlopokat és a legördülő menük kategóriáit, hogy a sablon az Ön igényeinek megfeleljen. Hozzon létre egyéni kritériumokat a feladatok rendezéséhez és csoportosításához. Próbálja ki ezt a sablont a következő követelménygyűjtési műhelymunkán!

6. ClickUp jelentéskövetelmény-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp jelentéskövetelmény-sablon

Szüksége van egy konkrét jelentésre egy másik osztálytól? A ClickUp jelentéskövetelmény-sablon segít megfogalmazni, hogy milyen típusú információra van szüksége. Ez egy egyszerű módja annak, hogy közölje gondolatait, és biztosítsa, hogy a kapott jelentés betöltse a célját.

Kezdje azzal, hogy megadja a cég nevét, logóját és elérhetőségi adatait. Ezután magyarázza el a kérés célját, hogy az olvasó megértse az Ön szempontjait. A következő táblázatban adja meg az osztályára vonatkozó részleteket.

A Jelentés típusa szakaszban a triázs és a tervezés szempontjából fontos jellemzők vannak felsorolva, például:

Jelentés típusa

Akár ismétlődő, akár nem

Prioritási szint

Erőfeszítés szintje (azaz hány KPI-t érint és melyiket)

Határidő

Használja a végső táblázatot a vezető jóváhagyásának igazolásához, és jelölje meg, kinek kell látnia a jelentést.

7. ClickUp IRAAD sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp IRAAD sablon

A követelmények változnak, ahogy új információkat fedez fel. Ezt figyelembe kell vennie, frissítenie kell a feltételeket, és ki kell dolgoznia egy rendszert ezeknek a nagy hatással bíró fejlemények előrejelzésére és nyomon követésére.

Következő ingyenes követelménygyűjtő sablonunk a ClickUp IRAAD sablonja – egy praktikus eszköz, amely segít rögzíteni a sikeres projektmenedzsmenthez szükséges kritikus adatokat.

Ez egy mappa sablon öt listával, amelyek mindegyike egy IRAAD elemzési elemet képvisel:

Problémák: Problémák, hatékonysági hiányosságok és a projekt egyéb nem megfelelő aspektusai Kockázatok: Lehetséges problémák, : Lehetséges problémák, költségkockázatok és különös figyelmet igénylő területek Tennivalók: A projekt befejezéséhez szükséges lépések Feltételezések: Ésszerű állítások, amelyeket még nem ellenőriztek. Döntések: Azok a feladatok, amelyekről megállapodtak és amelyeket jóváhagytak.

Minden lista különböző nézetekkel rendelkezik, például Lista, Tábla és Űrlapok, amelyekkel összegyűjtheti az érdekelt felek véleményét. Például rögzíthetik a felmerülő problémákat, vagy új ötletekkel járulhatnak hozzá. Válaszaik feladatokká alakíthatók és automatikusan rendezhetők, így időt takaríthat meg. ⌛

8. ClickUp minőségbiztosítási projektterv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp minőségbiztosítási projektterv sablon

Akár szoftverfejlesztéssel, akár gyártással foglalkozik, a ClickUp minőségbiztosítási projektterv-sablonja szilárd keretrendszert biztosít a műszaki követelmények és eredmények minőségének ellenőrzéséhez. Egyszerűsíti a minőségbiztosítási folyamatot, segít azonosítani a szűk keresztmetszeteket és ennek megfelelően megtervezni a jövőbeli tevékenységeket. ☑️

Kezdje azzal, hogy felveszi feladatait a Projektterv lista nézetbe. Adja meg a felelős osztályt, a határidőt, a hatást és a munkamennyiséget. Minden feladat és alfeladat egyértelmű hierarchiában van elrendezve, a projekt szakaszai vagy más kiválasztott kritériumok szerint csoportosítva. Frissítse a feladatok állapotát, ahogy azok átmennek a minőségbiztosítási folyamaton.

A táblázatos nézet ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint a listás nézet, de az adatokat másképp jeleníti meg. A feladatokat kártyákként jeleníti meg, és hozzáadja az oszlopokból származó információkat.

Ha a csoportosítást állapot szerint tartja, akkor a feladatok állapotát frissítheti úgy, hogy azokat a függőleges szakaszok között húzással áthelyezi. Be is kapcsolhatja a swimlane-eket, és további vízszintes csoportosítási kritériumokat is bevezethet.

Bónusz: Dokumentumautomatizálási eszközök!

9. ClickUp hálózattervezési projektterv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp hálózattervezési projektterv sablon

A teljes hálózati infrastruktúra tervezése lassú, bonyolult és kockázatos folyamat. A megfelelő hálózati topológia elengedhetetlen a rendszer sikeres működéséhez. Ha a tervezés nem megfelelő, a hálózat teljesítménye és biztonsága nagy valószínűséggel romlik.

Szerencsére az ilyen válságok elkerülhetők a technológia és az olyan eszközök segítségével, mint ez a ClickUp hálózattervezési projektterv sablon. A követelmények összegyűjtésétől a tesztelésig ez a keretrendszer minden szükséges elemet tartalmaz ahhoz, hogy legyőzze a hálózattervezés óriási kihívásait.

Használja ezt a sablont az előzőhöz hasonlóan, és sorolja fel az összes feladatot, alfeladatot és a kapcsolódó információkat az oszlopokban. Szabadon testreszabhatja a munkafolyamatához. Adjon hozzá további nézeteket, például:

Gantt az időgazdálkodáshoz

Erőforrás -elosztáshoz szükséges munkaterhelés

Táblák brainstorminghoz és folyamatábrázoláshoz

Csevegés a megbeszélésekhez

10. ClickUp SQL Server migrációs projektterv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp SQL Server migrációs projektterv sablon

A jól megtervezett migráció fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez a folyamat kritikus üzleti műveleteket érint, mint például az adatbiztonság és az általános teljesítmény. A zökkenőmentes átállás és a leállás idejének minimalizálása érdekében gondosan meg kell fontolnia a különböző technikai és működési szempontokat.

Ebben a kihívásokkal teli környezetben a ClickUp SQL Server migrációs projektterv sablonja felbecsülhetetlen értékű erőforrásnak bizonyul. Használja stratégiájának felvázolásához, a projekt céljainak meghatározásához és az erőforrások elosztásához. A migráció gyorsabb, pontosabb és, ami a legfontosabb, kevésbé stresszes lesz!

Használja ki a ClickUp funkcióit és testreszabási lehetőségeit, és kezelje az összes migrációval kapcsolatos feladatot egyetlen platformon. Priorizálja a feladatokat, írja le őket részletesen, és javítsa a döntéshozatalt az összes részlegen. Ha aktiválja a célkövetést, akkor a haladást, a KPI-ket és a mérföldköveket is nyomon követheti.

11. Excel követelmények nyomonkövethetőségi mátrix sablon az Agile-Mercurial-tól

Az Agile-Mercurial Excel követelménykövethetőségi mátrix sablonja lehetővé teszi, hogy minden követelmény forrásáról és állapotáról naprakész információkkal rendelkezzen.

Ha megszokta az Excel használatát és továbbra is azt szeretné használni, akkor az Agile-Mercurial követelménykövethetőségi mátrix sablonja lehet a megfelelő választás az Ön számára. 🍵

Ez egy átfogó táblázatrendszer, amely lehetővé teszi a követelmények, azok eredete, teljesítési státusza és minden egyéb releváns adat nyomon követését.

A két fül közül az első a követelményadatbázis. Az oszlopokban megadhatja az alábbi információkat:

Leírás

Forrás és típus

A munkamegosztási struktúra eredményei

Tesztek és teszt eredmények

Azonosított hibák

Állapot

Az összes információt áttekintve és rendszerezve pontosan tudja, mit kell tenni és miért. Prioritásokat állíthat fel, tervezhet és végrehajthat, miközben figyelembe veszi az érdekelt felek igényeit. A Status (Állapot) fülön az eddigi munkájának alapvető statisztikái láthatók, oszlopdiagram formájában.

Követelménygyűjtési sablonok: áttekintés

Az alábbi táblázat összefoglalja mindazt, amit tudnia kell a listánkon szereplő sablonokról:

Sablon Mi ez és mire szolgál? ClickUp üzleti követelmények dokumentum sablon Egy egyszerű dokumentumsablon, amely segít meghatározni a projekt összes szükséges elemét, beleértve a technikai és pénzügyi szempontokat is. ClickUp rendszerkövetelmény-sablon Egy dokumentum, amelyben felvázolhatja a fejlesztés alatt álló szoftver összes specifikációját, és összehangolhatja munkáját a felhasználói igényekkel. ClickUp termékigény-sablon Sablon, amely segít minimális erőfeszítéssel professzionális és célszerű termékigény-dokumentumokat készíteni. ClickUp projektmenedzsment követelmény sablon Átfogó követelménykezelési tervezési rendszer, amely lehetővé teszi a feladatok kiosztását és a határidők meghatározását. ClickUp jelentéskövetelmény-sablon Egy dokumentum, amely segít meghatározni az igényeit, és megszerezni a keresett jelentést és információkat. ClickUp IRAAD sablon A projekt legfontosabb adatainak, különösen a problémáknak, kockázatoknak, intézkedéseknek, feltételezéseknek és döntéseknek a vázlatos bemutatására szolgáló keretrendszer. ClickUp minőségbiztosítási projektterv sablon Funkciókban gazdag sablon a minőségbiztosítási folyamat felépítéséhez, tervezéséhez és nyomon követéséhez az optimális eredmények elérése érdekében. ClickUp hálózattervezési projektterv sablon Egy rendszer, amely segít összegyűjteni a tervezett hálózati infrastruktúra követelményeit , és ennek megfelelően megtervezni a munkát. ClickUp SQL Server migrációs projektterv sablon Egy sablon, amely lehetővé teszi az adatbázis-migrációs folyamat és a hozzá tartozó munkák szervezését. Excel követelménykövethetőségi mátrix sablon az Agile-Mercurial-tól Az Excelben található követelménygyűjtési sablon, amely lehetővé teszi a források nyomon követését és a tesztelési folyamat dokumentálását.

A legjobb követelménygyűjtési sablonok az agilis csapatához

Sun Tzu „A háború művészete” című művének híres passzusát átfogalmazva és békésebb kontextusba helyezve: a megfelelő felkészülés legalább a munka felét jelenti!

Az agilis követelménygyűjtési sablon és a ClickUp-hoz hasonló multifunkcionális ingyenes eszközök segítségével felkészülhet és készen állhat mindenre, ami az útjába kerül. Fegyverkezzen fel tudással, és induljon a csatába, azaz a termelésbe, felkészültebben, mint valaha! ⚔️