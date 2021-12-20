A követelménykezelési tervezés végső útmutatója

Minden termék és szolgáltatás több üzleti és ügyféligény, az úgynevezett követelmény által vezérelt.

De hogyan biztosíthatja, hogy a végső eredmény megfeleljen mindezeknek a követelményeknek?

Egyszerű: hatékony követelménykezelési tervezéssel.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a követelménykezelési tervezést, annak fontosságát, valamint azt, hogyan lehet egy szilárd követelménykezelési tervet készíteni.

Mi az a követelménykezelési tervezés?

A követelménykezelési tervezés magában foglalja annak meghatározását, hogy hogyan fogja azonosítani, dokumentálni, elemezni, végrehajtani, nyomon követni és ellenőrizni a projekt követelményeit.

Használjuk a professzor hibátlan tervezését a Money Heist című sorozatból, hogy bemutassuk ezt.

A professzor lesz a követelménykezelési tervezőnk. A csapatának bankrablása során a tervében végrehajtott változtatások jelentik a követelményeket. A követelmények megváltoztatják a projekt (a rablás) hatókörét.

Mostantól a követelménykezelési tervezése a következőket fogja tartalmazni:

Hogyan fogja meghatározni azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a rablási terv összhangban legyen a víziójával?

Hogyan fogja elemezni és végrehajtani ezeket az intézkedéseket?

Emellett ki kell találnia, hogyan tudja nyomon követni és ellenőrizni a folyamatosan változó projektkövetelményeket. Köszönhetően a csapatában lévő, túl ambiciózus embereknek, mint például Tokyo.

A követelménykezelési tervezés sok feladatot magában foglal, kezdve a projekt hatókörének meghatározásával és folytatva a projekt teljes életciklusa alatt.

De miért is fontos ez?

A követelménykezelési terv biztosítja, hogy minden követelményt rögzítsenek, elemezzék és kezeljenek, beleértve a következőket:

Megakadályozza, hogy szem elől téveszthesse az üzleti és az érdekelt felek követelményeit

Lehetővé teszi a csapatok számára a projekt hatókörének ellenőrzését

A projektkudarcok gyakori okainak leküzdése, mint például a hatókör kiterjedése, a projekt késedelmei, a költségtúllépés stb.

Természetesen a követelménykezelési terv elengedhetetlen a projekt hatókörének kezeléséhez.

De hogyan lehet ilyet létrehozni? Nézzük meg!

9 lépés a sikeres követelménykezelési terv elkészítéséhez

A hatékony követelménykezelési tervezés lépései a következők:

1. lépés: Határozza meg a projekt hatókörét

A projekt hatálya magában foglalja a projekt céljainak, eredményeinek, feladataiknak, költségeinek és határidejének meghatározását és dokumentálását.

Általában a projekttervben vagy a projekttervben szereplő hatókör-kezelési tervben rögzíti a projekt hatókörét. Ezután egyszerűen átmásolhatja onnan.

A hatókör-menedzsment terv nélkül az érdekelt felek nem rendelkeznek a projekt követelményeinek változásainak azonosításához szükséges kritikus információkkal. Ezenkívül nehéz lesz eldönteni, hogy egy javasolt követelményt végre kell-e hajtani vagy sem.

2. lépés: A projekt érdekeltjeinek azonosítása

A menedzsment tervében meg kell említenie azokat a lépéseket, amelyeket azok azonosítására fog tenni.

Csak így tudja feltérképezni az érdekelt felek követelményeit.

Találkozókat szervezhet, interjúkat készíthet vagy brainstormingot tarthat a csapatával, hogy azonosítsa a projekt érdekelt feleit. Szükség esetén akár személyesen is kiválaszthatja az egyes érdekelt feleket, ahogyan azt a professzor tette.

3. lépés: Határozza meg a követelménykezelési feladatokhoz tartozó szerepeket és felelősségeket

A tervben meg kell határoznia, ki lesz felelős az összes követelménykezelési feladatért.

Ez lehet a projektmenedzser, egy üzleti elemző vagy bármely más csapattag.

Emlékszik, hogy a professzor Berlinre bízta a terv irányítását?

Ő volt felelős a csapat visszajelzéseinek összegyűjtéséért és annak eldöntéséért, hogy azok az ötletek összhangban vannak-e a projekttervvel.

Hasonlóképpen, a menedzsment terv meghatározza a teljes követelménykezelési folyamat felügyeletének szerepét és felelősségeit.

4. lépés: Az egymással ütköző követelmények kezelése

Gyakori, hogy a különböző projektérdekeltek és a projektcsapat tagjai között ellentmondó követelmények merülnek fel.

Például előfordulhat, hogy ügyfele egy olyan alkalmazást szeretne, amely egyszerre 1000 felhasználói rekordot tud lekérni, míg a fejlesztőcsapat ezt kivitelezhetetlennek tartja.

Ha ez megtörténik, fogadja meg a professzor tanácsát. Ő előre látta minden lehetséges konfliktust a csapata és a rendőrség között, és ennek megfelelően tervezte meg a teendőket.

Hasonlóképpen, a tervébe be kell építenie azt is, hogy hogyan fogja elérni, hogy az ügyfél és a fejlesztőcsapat megállapodjon az alkalmazás funkciójában, hogy megoldja ezt a követelménykonfliktust.

Hasonlóképpen, Önnek és elemzőjének esetleg üzleti elemzést kell végeznie az ilyen konfliktusok azonosítása és az érdekelt felek közötti megállapodás elérése érdekében.

5. lépés: Stratégia kidolgozása a követelmények fontossági sorrendjének megállapításához

A komplex projekteknek többféle követelményük van.

Ezért a követelménykezelési tervnek meg kell határoznia egy módszertant a követelmények prioritásainak meghatározására. Ez magában foglalja annak azonosítását, hogy mely követelmények kritikus fontosságúak, és melyeket lehet a következő sprintre halasztani.

Például a professzor számára sokkal fontosabb követelmény, hogy a csapat elmeneküljön a rendőrség elől, mint hogy összeszedje az összes pénzt a bank széfjéből.

A projekt követelményeinek prioritásainak meghatározásakor figyelembe kell vennie a műszaki követelményeket, az érdekelt felek befolyását, a legfontosabb érdekelt felek jóváhagyását stb. , hogy megalapozott döntést hozhasson.

6. lépés: Határozza meg a követelmények nyomonkövethetőségi mátrixát

A követelmények nyomonkövethetősége arra utal, hogy hogyan fogja nyomon követni a projekt követelményeit a projekt teljes életciklusa alatt. Ez általában egy nyomonkövethetőségi mátrix segítségével történik.

A nyomonkövethetőségi mátrix egy dokumentum, amely feltérképezi és nyomon követi a felhasználói követelményeket tesztesetekkel.

A követelmények nyomon követhetőségével foglalkozva rendelkeznie kell egy követelmény-alapvonallal is, hogy csapata tudja, mit vállalt az ügyfélnek.

Például a szoftverfejlesztés követelményeinek alapja lehet egy teljes, leszállított termék, amelynek funkciói jóváhagyásra kerültek.

7. lépés: A változó követelmények kezelése

A változások elkerülhetetlenek, függetlenül attól, hogy mennyire alapos a projektterve.

Projektmenedzserként létre kell hoznia egy protokollt a változó követelmények kezelésére, amint azok felmerülnek.

Ehhez a követelménykezelési tervében szerepelhet egy „változáskezelési folyamat”.

Még a professzornak is volt egy, amit csak Berlin tudott.

Ez a terv felvázolja a változások dokumentálásának folyamatát. Néhány fontos pontot tartalmaz, például:

Hogyan változott egy adott követelmény?

A változás mellett döntés oka

Ki fogja jóváhagyni a változást?

Milyen hatással lehet (ha van ilyen) a projektre?

8. lépés: A projekt követelményeinek közlése

A követelménykezelési tervezésnek meg kell határoznia azt a mechanizmust is, amelynek segítségével a felhasználói követelményeket közvetíti a projektcsapatnak és az érdekelt feleknek.

Tervében meg kell határoznia:

Ki tájékoztatja a többieket a változó követelményekről?

Kiket kell tájékoztatni a változásokról?

Mikor kell tájékoztatni őket?

Hogyan kell őket tájékoztatni

A professzor telefonkábelt használt, hogy minden egyes mérföldkő elérése után kapcsolatba lépjen Berlinnel. Berlin pedig tájékoztatta a csapat többi tagját.

Végül le kell írnia az összes követelménykezelési eszközt , amelyet a követelmények dokumentálásához, nyomon követéséhez és kezeléséhez használni fog.

Ha nyomon szeretné követni az összes követelményt és felügyelni a projekt előrehaladását, akkor szüksége van egy olyan követelménykezelő eszközre, mint a ClickUp!

A ClickUp egy magasra értékelt projektmenedzsment szoftver, amelyet világszerte produktív csapatok használnak projektjeik életciklusának és követelménykezelési tervezésüknek a menedzselésére.

A követelménykezelő szoftver segítségével csapata valós időben tervezhet és együttműködhet. Nézzük meg, hogyan:

A. A haladás nyomon követése nézetekkel

A ClickUp segítségével többféle nézet segítségével nyomon követheti a projekteket és a követelménykezelési terveket a kezdetektől a befejezésig.

Több mint 15 nézet segítségével vizualizálhatja feladatait a ClickUp alkalmazásban, beleértve a listát, a táblát és a naptárat.

Több mint 15 nézet segítségével vizualizálhatja feladatait a ClickUp alkalmazásban, beleértve a listát, a táblát és a naptárat.

A feladatokat listában, táblán vagy naptárban jelenítheti meg.

A Gantt-diagram nézetben megtekintheti az egymástól függő feladatokat vagy a követelménykezelési terv lépéseit, és nyomon követheti a terv előrehaladását.

A könnyű követelménykezelési tervezés érdekében egyéb nézetek is rendelkezésre állnak, például:

A ClickUp Assigned Comments funkciójával kollégáit felelőssé teheti a menedzsment folyamatában szereplő kisebb feladatokért.

A ClickUp segítségével közvetlenül bármely megjegyzésben létrehozhat egy teendőt, így a fontos dolgok nem maradnak figyelmen kívül. A megbízott személy gyorsan megoldhatja ezeket a megjegyzéseket, miután intézkedett.

Könnyedén hozzárendelhet megjegyzéseket a csapathoz egy ClickUp feladat keretében, hogy gondolatát gyorsan cselekvési tételekké alakítsa.

C. Időt takaríthat meg a sablonok segítségével

Ha Ön olyan projektmenedzser, akinek több projektet kell kezelnie, használja a ClickUp sablonjait , hogy létrehozzon egy követelménykezelési terv sablont, amelyet a jövőbeli projektekben újra felhasználhat, így időt takaríthat meg.

A sablonközponthoz könnyen hozzáférhet a Terek, Mappák, Listák vagy Feladatok menüpontokból.

Készítse el saját követelménykezelési sablonját a ClickUp-ban, vagy használjon egy előre elkészített sablont a Sablonközpontból.

Készítse el saját követelménykezelési sablonját a ClickUp-ban, vagy használjon egy előre elkészített sablont a Sablonközpontból.

Még sablonokat is létrehozhat vagy testreszabhat a munkaterületéhez.

A ClickUp számos projektmenedzsment funkciót kínál, például:

Dokumentumok : írja le a menedzsment tervét, és dokumentálja az összes érdekelt fél követelményeit, hogy a projektcsapat egy helyen könnyen hozzáférhessen azokhoz.

Ismétlődő feladatok : hozzon létre heti vagy kétheti feladatokat, hogy a következő sprintre követelményeket rendeljen a csapatához, vagy tartson megbeszéléseket az érdekelt felekkel a következő követelménycsomag megvitatására. hozzon létre heti vagy kétheti feladatokat, hogy a következő sprintre követelményeket rendeljen a csapatához, vagy tartson megbeszéléseket az érdekelt felekkel a következő követelménycsomag megvitatására.

Műszerfalak : áttekintést kaphat a menedzsmentfolyamatról és a kapcsolódó feladatokról. áttekintést kaphat a menedzsmentfolyamatról és a kapcsolódó feladatokról.

Prioritások : konfliktusok esetén a prioritások segítségével jelezze a csapatának, melyik folyamatot kell elsőként elvégezniük. konfliktusok esetén a prioritások segítségével jelezze a csapatának, melyik folyamatot kell elsőként elvégezniük.

Feladatok közötti függőségek : állítson be egyértelmű műveletsorrendet a menedzsment folyamatához. Adjon hozzá „blokkoló” vagy „várakozó” függőségeket a küldetés szempontjából kritikus követelményekhez. állítson be egyértelmű műveletsorrendet a menedzsment folyamatához. Adjon hozzá „blokkoló” vagy „várakozó” függőségeket a küldetés szempontjából kritikus követelményekhez.

Több megbízott : hozzon létre megosztott feladatokat, és ossza szét a követelményeket több csapat tagjának.

Integrációk : válasszon több mint 1000 alkalmazás közül, hogy a követelménykezelési folyamatot a saját igényeinek megfelelően automatizálja. válasszon több mint 1000 alkalmazás közül, hogy a követelménykezelési folyamatot a saját igényeinek megfelelően automatizálja.

Ráadásul a ClickUp örökre ingyenes csomagja számos hatékony funkciót támogat a követelmények kezelésének egyszerű tervezéséhez.

Miután elkészítette a követelménykezelési tervet, végrehajthatja azt, és szükség szerint módosíthatja.

Segítségre van szüksége az első menedzsment terv megírásához?

Ne aggódjon! Készítettünk néhány praktikus sablont, amelyekkel segíthetünk.

3 követelménykezelési terv sablon

Íme három követelménykezelési tervezési sablon projektmenedzserek számára:

Az alábbi sablonok közül választhatja ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő követelménykezelési terv mintát.

Szüksége van más termékmenedzsment sablonokra? Olvassa el ezt a cikket.

A terv kidolgozása során azonban ügyelnie kell néhány gyakori követelménytervezési hibára, amelyet el kell kerülnie.

4 elkerülendő hiba a követelménykezelési tervezésben

A követelménykezelési tervezés kihívást jelenthet, különösen komplex projektek esetén. A különböző szakaszokban hibák történhetnek.

Íme négy gyakori hiba, amelyet projektmenedzserként elkerülhet:

1. Helytelen érdekelt felek feltérképezése

Ha nem térképezi fel megfelelően a projekt érdekelt feleit, akkor előfordulhat, hogy csapata végül a rossz érdekelt felek követelményein fog dolgozni.

Fontos továbbá, hogy pontosan azonosítsa az érdekelt feleket, mivel számos üzleti követelmény tőlük származik.

2. Kommunikáció hiánya

Ha nem kommunikál jól a projektcsapattal, az ügyféllel és az érdekelt felekkel, akkor nehézségekbe ütközhet a követelményekkel kapcsolatban.

A csapaton belüli kommunikáció szintén segíthet a problémák korai felismerésében, így időt és erőforrásokat takaríthat meg.

Ezenkívül, még ha nincs is mondanivalója, azt is mondja el.

Ne hagyja, hogy az ügyfél azt higgye, hogy a projektben semmi sem történik.

3. A terv iteratív jellegének elmulasztása

Már tudjuk, hogy a követelmények a projekt életciklusa során többször is változnak.

Ha ezeket a változásokat nem építik be, az eredmény nem fogja kielégíteni az érdekelt felek elvárásait.

Ha azonban a terv nem követi az agilis módszertanhoz hasonló iteratív módszertant, a projektcsapat megakadhat az első követelménykészletnél.

4. MS Word és MS Excel használata a tervezéshez

A Word és az Excel talán a leggyakrabban használt eszközök a csapatok számára a követelmények rögzítéséhez.

Ezekkel az eszközökkel azonban a dokumentumok verziókezelése igazi gondot jelenthet.

Az Excel táblázatban létrehozott nyomonkövethetőségi mátrix is egy végtelen dokumentumokat hivatkozó oszlopok hálójává válhat. 😰

3 Gyakori kérdések a követelménykezelésről

Íme néhány gyakran feltett kérdés a követelménykezelési folyamattal kapcsolatban:

1. Mi az a követelmény?

A követelmény bármi lehet, ami szükséges vagy kívánatos.

A követelményeknek szükségesnek, konkrétnak, érthetőnek, pontosnak, megvalósíthatónak és tesztelhetőnek kell lenniük.

Például, ha a szoftverfejlesztő csapata időblokkoló alkalmazást készít, az időkövetési funkció lehet az egyik követelmény.

2. Miért kell kezelnem a követelményeket?

A követelmények kezelése nemcsak a projekt szervezeti és működési stratégiájának javításában segít, hanem a következőket is elősegíti:

Javítsa a végtermék vagy szolgáltatás minőségét

Csökkentse a projekt befejezési idejét

A költségtúllépések megelőzése

Csökkentse a kockázatokat

Hatékony hatókör-menedzsment

3. Mi az a követelménykezelési folyamat?

A követelménykezelési folyamat a következőket foglalja magában:

Követelménygyűjtési sablonok : gyűjtsön visszajelzéseket és igényeket az érdekelt felektől : gyűjtsön visszajelzéseket és igényeket az érdekelt felektől

Elemzés : határozza meg, hogy a javasolt funkcionális követelmény összhangban van-e a projekt hatókörével.

Meghatározás : dokumentálja a követelményeket a felhasználói szempontból, és rögzítse a funkcionális vagy műszaki követelményeket.

Prioritások : tervezze meg a közelgő kiadásokat vagy sprinteket és a szükséges követelményeket.

Érvényesítés és karbantartás: határozza meg, mit tekint „teljesített követelménynek”, és tervezze meg a folyamatos fejlesztéseket.

Készen áll egy szilárd követelménykezelési terv kidolgozására?

Természetesen időbe telik egy tökéletes követelménykezelési terv megírása. A professzor 19 éves kora óta tervezte a rablást. És kiderült, hogy nem akármilyen terv volt! 😎

Bármennyi időbe is telik, a követelménykezelési tervének minden korábban említett lépést le kell fednie.

Egy intelligens követelménykezelő eszköz, mint például a ClickUp, segíthet abban, hogy ezt gyorsan megtehesse.

A ClickUp segítségével könnyedén együttműködhet és szerkesztheti a követelménydokumentumot vagy a projektmenedzsment tervet, rendezheti a követelmények közötti ütközéseket, és egyszerűsítheti a rutinmunkát.

Ez az a tökéletes csapattag, aki minden lépésnél támogatja Önt.

Akkor mire vár még?

Próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy olyan sziklaszilárd követelménykezelési tervet készítsen, mint a professzor, és fogadunk, hogy az érdekelt felek csak egy szót fognak mondani...