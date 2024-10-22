37 SaaS-példa, amit 2025-ben ismernie kell

Manapság minden a „SaaS ”-ról szól.

A digitális átalakulás villámgyors ütemével egyre több vállalat fordul online megoldásokhoz, és Software as a Service (SaaS) alapon működteti vállalkozását. A Statista legfrissebb, a SaaS-szervezetekről szóló jelentése szerint 2024-ben körülbelül 17 000 SaaS-vállalat működik az Egyesült Államokban és 25 000 világszerte (és ez a szám folyamatosan növekszik!).

Akár több SaaS alkalmazást szeretnél hozzáadni a technológiai eszközeidhez, akár a jelenlegi alkalmazásaidat szeretnéd lecserélni, SaaS vállalkozást indítani, vagy egyszerűen csak többet szeretnél megtudni a SaaS-ról, akkor jó helyen jársz!

Az általunk összeállított 37 SaaS-példa tartalmazza az egyes eszközök részletes leírását, valamint iparági szakértők véleményét és tippjeit, hogy minél több információt nyújtsunk Önnek ezekről a SaaS-termékekről. Ismerje meg, hogyan forradalmasítják a már meglévő és az új SaaS-modellek a szoftveripart, segítve a vállalkozásokat és az ügyfeleket világszerte.

Mi az a Software as a Service (SaaS)?

A Software as a Service (SaaS) egy szoftverterjesztési modell, amely lehetővé teszi az ügyfelek és a vállalatok számára, hogy webes eszközökön, például laptopokon, okostelefonokon és más internetképes eszközökön keresztül kommunikáljanak egymással, így rendkívül kényelmesen hozzáférhetnek és tárolhatnak felhőalapú adatokat.

Rövid megjegyzések a SaaS-ról:

Webalapú szoftvernek, igény szerinti szoftvernek és hosztolt szoftvernek is nevezhető.

A Software as a Service (SaaS) a felhőalapú számítástechnika három fő szintjének egyike – a másik két szint a Platform as a Service (PaaS) és az Infrastructure as a Service (IaaS).

A SaaS előnyei között szerepel a megnövekedett hatékonyság, a költséghatékonyság, az elérhetőség és a skálázhatóság.

A SaaS-vállalatok általában vagy üzleti-üzleti (B2B), vagy üzleti-fogyasztói (B2C) szervezetek.

A leggyakoribb SaaS-megoldások a következők: ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM), vállalati erőforrás-tervezés (ERP), tartalomkezelő rendszer (CMS), projektmenedzsment szoftver , értékesítés, marketing, e-kereskedelem.

Oké, most beszéljünk arról, hogy miért a SaaS platformok jelentik a szoftverek jövőjét.

A legfrissebb SaaS növekedési statisztikák és trendek

A SaaS szoftverek ma az egyik leggyorsabban növekvő piacot jelentik, 2015-ös 31,5 milliárd dollárról 2022-re 171,9 milliárd dollárra növekedtek – ez körülbelül ötszörös növekedést jelent hét év alatt!

Jelenleg az Egyesült Államok vezeti a világ SaaS-vállalatainak rangsorát körülbelül 17 000 vállalattal, majd az Egyesült Királyság következik a második helyen 2000 SaaS-szolgáltatóval. Az előrejelzések szerint az Egyesült Államok továbbra is az első helyen marad a világ legnagyobb SaaS-piacának rangsorában, míg más piacvezető régiók, mint például Európa, Latin-Amerika és Ázsia, továbbra is exponenciális növekedést fognak tapasztalni, és folytatódik a verseny a következő nagy SaaS-alkalmazás létrehozásáért!

Bevezetési statisztikák: a SaaS-alapú munkahely felé

A Harvey Nash Group Technology and Talent Study szerint 69 ország 1724 technológiai szakértőjének 73%-a úgy véli, hogy a SaaS-alkalmazások a legfontosabb technológiák az üzleti siker szempontjából.

A szervezetek a SaaS-alkalmazásokhoz fordulnak, hogy racionalizálják üzleti működésüket, bővítsék növekvő vállalkozásaikat, és javítsák az ügyfélszerzés, -megtartás és -elégedettség arányát. Valójában a cégek mintegy 99%-a és a kisvállalkozások 78%-a legalább egy SaaS-eszközre támaszkodik, hogy megvalósítsa az adatközpontú menedzsmentet, automatizálja a rutinmunkát, és biztosítsa a különböző igények kielégítéséhez szükséges rugalmasságot.

Az alábbi kép a legfrissebb SaaS-alkalmazások elterjedtségi statisztikáit (növekedési arány alkalmazáskategóriánként) mutatja be – ez képet adhat arról, hogy milyen típusú alkalmazásokat vezetnek be a vállalatok üzleti tevékenységükbe.

A SaaS kategória növekedése 2022-ben a SaaSworthy adatai alapján

A piac lendületes fejlődése és pozitív növekedése miatt örömmel mutatjuk be a mai vezető és figyelemre méltó SaaS-szolgáltatókat!

37 SaaS-példa, amit ismernie kell

A piacvezetőktől a feltörekvő versenytársakig, a projektmenedzsment eszközöktől a CRM szoftverekig, a 37 legjelentősebb SaaS vállalatot választottuk ki.

Ismerje meg, hogy mi az egyes eszközök funkciója, mire használják őket, és mi teszi őket 2024 legjobb SaaS-vállalatai közé – kezdjük?

Kezdje el a ClickUp használatát Figyelje a projektfrissítéseket, kezelje a kockázatokat és dolgozzon együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp az egyik vezető SaaS eszköz és a piacon jelenleg legjobban értékelt projektmenedzsment szoftver.

Minden méretű vállalat, az egyéni vállalkozóktól a nagyvállalati csapatokig, ezt a felhőalapú platformot használja, hogy minden munkáját egy központi hubba összpontosítsa.

Ez az all-in-one munkahelyi termelékenységi platform több száz teljesen testreszabható funkciót kínál, amelyek bármilyen projekt és munkafolyamat igényeinek megfelelnek, és több mint 1000 SaaS alkalmazással integrálható. A platform minden részének testreszabási lehetősége teszi a ClickUp-ot tökéletes SaaS példává.

Főbb jellemzők

Teljesen testreszabható platform

Több mint 15 testreszabható nézet

Menedzsment automatizálási munkafolyamatok

Kollaboratív dokumentumok és táblák

Valós idejű jelentésekkel rendelkező irányítópultok

Célkövetés

Testreszabható sablonok

ClickUp Brain , a beépített AI asszisztens

Ingyenes csomag és megfizethető árak

Mobil eszközökön és a leggyakrabban használt operációs rendszereken elérhető.

Integrációs képességek

ClickUp árak

Ennek a SaaS alkalmazásnak egy másik fontos jellemzője, hogy képes összevonni az alkalmazásokat, szervezni és automatizálni a komplex munkafolyamatokat, könnyedén kezelni a projekteket és még sok minden mást, így a hagyományos szoftvereket egy modernebb projektmenedzsment megoldással váltja fel.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások naponta átlagosan 25 üzenetet küldenek, információkat és kontextust keresve. Ingyenes jelentés Ez azt jelenti, hogy jelentős időt pazarolunk az e-mailek és csevegések között való lapozással, kereséssel és a töredezett beszélgetések megfejtésével. 📥 Töltse le a ClickUp által készített jelentést a munkahelyi kommunikáció állapotáról, hogy további információkat szerezzen, és megtudja, mit tehet a hiányosságok pótlására.

A ClickUp használatának előnyei túlmutatnak a munka hatékonyságának növelésén és a konzisztens, skálázható folyamatok létrehozásán – a sok más előny mellett a ClickUp 24/7 ügyfélszolgálatot is kínál, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki a platformból.

2. HubSpot (CRM szoftver értékesítéshez, marketinghez és ügyfélszolgálathoz)

via HubSpot

A HubSpot egy vezető felhőalapú értékesítési, marketing és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftvercsomag. Az a képessége, hogy minden üzleti igényét kielégítő egyablakos megoldásként működik, a Hubspotot kiváló SaaS-vállalattá teszi.

Főbb jellemzők

Automatizált CRM adatbázis és munkafolyamatok

Marketing jelentések és mutatók

SaaS CRM , amely mélyreható betekintést nyújt a kapcsolattartókba

E-mail elemzés

Műszerfalak

Több mint 113 925 ügyféllel (és ez a szám folyamatosan növekszik) 120+ országban a HubSpot továbbra is az egyik legnépszerűbb SaaS-szolgáltató, mert egy helyen kínál marketing, értékesítés, szolgáltatás, CMS és üzemeltetéshez szükséges eszközöket.

Ezek a hubok segítik az üzleti tevékenységek racionalizálását, az értékesítés maximalizálását, a potenciális ügyfelek ápolását, a működés javítását és a legjobb ügyfélélmény biztosítását. További információkat a funkcióiról ebben a HubSpot-áttekintésben talál.

A kedvenc funkcióm a HubSpot CMS, amely lehetővé teszi az adatok szinkronizálását a CMS platform és az all-in-one CRM többi része között. A weboldal építésének legnehezebb része annak biztosítása, hogy marketing- és leadgenerációs kampányai összhangban legyenek egymással. A összefüggéstelen kampány rendkívül szembetűnő és zavaró lehet az új vagy potenciális ügyfelek számára. Ha ezeket az eszközöket a HubSpot kezeli, az azt jelenti, hogy az összes webes űrlapja, e-mailes marketingje, ügyfélszolgálati eszközei és minden más egymás mellett jön létre, hogy harmonikus ügyfélélményt és utazást biztosítson.

A kedvenc funkcióm a HubSpot CMS, amely lehetővé teszi az adatok szinkronizálását a CMS platform és az all-in-one CRM többi része között.

A weboldal építésének legnehezebb része annak biztosítása, hogy marketing- és leadgenerációs kampányai összhangban legyenek egymással.

A összefüggéstelen kampány rendkívül szembetűnő és zavaró lehet az új vagy potenciális ügyfelek számára.

Ha ezeket az eszközöket a HubSpot kezeli, az azt jelenti, hogy az összes webes űrlapja, e-mailes marketingje, ügyfélszolgálati eszközei és minden más egymás mellett jön létre, hogy harmonikus ügyfélélményt és utazást biztosítson.

3. Salesforce (CRM platform nagyvállalatok számára)

via Salesforce

A Salesforce egy vezető SaaS eszköz, amely ügyfélkapcsolat-kezelésre (CRM) specializálódott. Úgy lett kialakítva, hogy segítse a vállalkozásokat a jelenlegi és potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartásban, több üzlet megkötésében és a legjobb ügyfélszolgálat nyújtásában.

Főbb jellemzők

Folyamatok automatizálása

Fiók- és kapcsolattartás-kezelés

Vezető menedzsment

Jelentések és irányítópultok

Pipeline és előrejelzéskezelés

Ez a SaaS-alkalmazás az egyik legjobban teljesítő CRM-platform, és felhőalapú számítástechnikai képességei miatt világszerte vonzza a vállalkozásokat. A legújabb eredmények szerint több mint 150 000 vállalkozás használja a Salesforce-t az osztályok összehangolására és az ügyfélkapcsolatok ápolására. ?

Az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok a Salesforce CRM segítségével könnyedén nyomon követhetik potenciális ügyfeleiket, mélyebb betekintést nyerhetnek a fogyasztói piacba, és az ügyfélút során folyamatosan kapcsolatban maradhatnak velük.

Cégünk látta a SalesForce előtti és utáni állapotot. Felületesen nézve ez a SaaS eszköz úgy tűnik, mint egy újabb CRM-szolgáltató (és több száz jó szolgáltató létezik). A Salesforce azonban több okból is felülmúlta a többieket, többek között rugalmasságával, ügyfélélményre való összpontosításával, mobil képességeivel és stratégiai akvizícióival. Ez a CRM eszköz olyan kiegészítő vállalatokat és szolgáltatásokat szerzett meg, amelyekkel versenyelőnyre tehet szert. Az AI-elemzésektől és e-mail marketing eszközöktől az automatizálási és statisztikai eszközökig. A Salesforce-szel biztosak lehetünk abban, hogy CRM-ünk soha nem lesz elavult, és 2-3 havonta várjuk a funkciók frissítéseit.

Cégünk látta a SalesForce előtti és utáni állapotot. Felületesen nézve ez a SaaS eszköz úgy tűnik, mint egy újabb CRM-szolgáltató (és több száz jó szolgáltató létezik).

A Salesforce azonban több okból is felülmúlta a többieket, többek között rugalmasságával, ügyfélélményre való összpontosításával, mobil képességeivel és stratégiai akvizícióival.

Ez a CRM eszköz olyan kiegészítő vállalatokat és szolgáltatásokat szerzett meg, amelyekkel versenyelőnyre tett szert. Az AI-elemzésektől és e-mail marketing eszközöktől az automatizálási és statisztikai eszközökig.

A Salesforce-szel biztosak lehetünk abban, hogy CRM-ünk soha nem lesz elavult, és 2-3 havonta várjuk a funkciók frissítéseit.

4. Donorbox (nonprofit szoftver/adománykezelő szoftver)

via Donorbox

A Donorbox egy felhőalapú, nonprofit adománygyűjtő szoftver, amelynek célja, hogy hatékonyabbá tegye adománygyűjtési tevékenységét.

Főbb jellemzők

Alkalmazásintegráció

Kampánykezelés

Fizetésfeldolgozás

Hozzájárulások nyomon követése

Ajándék-egyeztetés menedzsment

CRM

Pénzgyűjtési sablonok

Ez a SaaS-alkalmazás több mint 400%-kal növelte az adományok számát, segített több mint 1 milliárd dollár adományt gyűjteni, és 96 országban több mint 50 000 szervezet, például a Make A Wish, a The Boys and Girls Club és még sok más számára vált a vezető online adománygyűjtési eszközzé!

Ezzel a SaaS eszközzel az adományozók és önkéntesek könnyen és biztonságosan kapcsolatba léphetnek nonprofit szervezetekkel és magánszemélyekkel, így világszerte több embert tudnak összekötni.

A nonprofit szervezetek ezzel az alkalmazással könnyedén létrehozhatnak, elindíthatnak és kezelhetnek online adománygyűjtő kampányokat, valamint biztonságosan fogadhatnak online adományokat PayPal vagy Stripe segítségével – mindezt azonnal, így a donorok számára gondtalan és egészséges élményt nyújtva, a nonprofit szervezetek számára pedig hatékony módszert biztosítva, hogy nagyobb hatást gyakoroljanak közösségükre.

5. Slack (vállalati üzenetküldő szoftver)

via Slack

A Slack az egyik vezető vállalat és egy felhőalapú munkahelyi kommunikációs eszköz, amely átalakítja a szervezetek kommunikációját azáltal, hogy központosítja a csapatok közötti kommunikációt és lehetővé teszi a gyors információcserét – ezáltal az egyik legnépszerűbb SaaS-termék és a mai együttműködési munkaterületeken forradalmi változást hozó eszköz.

Ezt a csatornaalapú üzenetküldő platformot több millió vállalkozás használja csapataik összehangolására, rendszereik egységesítésére és üzleti tevékenységük bővítésére.

Főbb jellemzők

Alkalmazásintegrációk

Nyilvános és privát csatornák

Beépített hang- és videokonferencia

@mentions

Fájlmegosztás

Mobil hozzáférés

Valós idejű értesítések

Emoji reakciók

Biztonságos, vállalati szintű környezet

Integráció projektmenedzsment eszközökkel

A Slacket fő kommunikációs központként használva a csapatok azonnal kommunikálhatnak egymással, létrehozhatnak és csatlakozhatnak a szerepükhöz kapcsolódó csatornákhoz, csapat- vagy vállalati szintű frissítéseket kaphatnak, fájlokat küldhetnek csevegésen keresztül és még sok minden mást tehetnek.

? Bónusz: Feltölthetsz és hozzáadhatod saját emojikat a billentyűzetedhez, így az online beszélgetések szórakoztatóbbá és interaktívabbá válnak, valamint integrálhatod a Slacket a ClickUp-pal, hogy még tovább fokozd a csapatod együttműködését és a munkafolyamatokat (ez önmagában is az egyik legjobb SaaS-alkalmazássá teszi véleményem szerint ?).

6. Buffer (közösségi média menedzsment szoftver)

via Buffer

A Buffer egy közösségi média menedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a kisvállalkozásokat márkájuk építésében, a közösségi médián való ügyfélkapcsolatok kiépítésében és a közönség organikus növelésében.

A Buffer termékskálájának segítségével a felhasználók három egyszerű lépésben javíthatják közösségi média marketing stratégiájukat: elemzés, publikálás és interakció – elemezze az eredményeket, tervezze meg és ütemezze be tartalmát, és lépjen kapcsolatba közönségével.

Főbb jellemzők

Tartalomkezelés

Több fiók kezelése

Többcsatornás kampányok

Jelentések, statisztikák, elemzések

Közösségi média monitorozás

ROI-nyomon követés

Bejegyzések ütemezése

Ez a SaaS-alkalmazás több mint 10 éve nagy sikert arat számos különböző iparágban, több mint 140 000 felhasználót szolgál ki, köztük a Shopify-t, az Intercomot és sok más, 15 országban működő vállalatot.

7. Hypercontext (alkalmazotti elkötelezettséget növelő szoftver)

via Hypercontext

A Hypercontext egy alkalmazotti elkötelezettséget növelő szoftver, amelynek célja, hogy segítse a vezetőket a produktívabb egyéni és csapatmegbeszélések lebonyolításában.

Ez a SaaS-platform azért került fel a legjobb SaaS-példák listájára, mert mindannyian támogatjuk a hatékony rendszerek és folyamatok létrehozását!

Célja, hogy segítse a vezetőket abban, hogy a megbeszéléseket hatékony, eredményes és produktív lehetőségekké alakítsák, és a csapat tevékenységét összehangolják, miközben jó vezetési szokásokat tanítanak.

A technológiai ágazatban jól teljesítő csapatok helyzetéről készült legutóbbi felmérés szerint a vezetők mindössze 16%-a ért egyet teljes mértékben azzal, hogy vállalatuk megfelelő eszközöket és erőforrásokat biztosított számukra az emberek irányításához.

Ezzel az eszközzel a vezetők és a csapatok közös értekezlet-napirendeket hozhatnak létre, jegyzeteket készíthetnek, visszajelzéseket gyűjthetnek és feladatokhoz rendelhetnek nyomon követendő intézkedéseket – mindezt egy helyen, így az értekezletek célszerűbbek és cselekvésorientáltabbak lesznek, és mindenki a témához és a célokhoz tud koncentrálni.

Főbb jellemzők

Feladatok nyomon követése

Tevékenységi irányítópult

Napirendkezelés

Célkezelés

Viták és fórumok

Hozzáférés-vezérlés és jogosultságok

Fájlmegosztás

A Hypercontext alkalmazás kedvenc és leggyakrabban használt funkciói közé tartoznak a közös napirendek, a Chrome-bővítmény és az a lehetőség, hogy az elemeket egyik találkozóról a másikra másolhatom! A közös napirendek az alkalmazás alapvető elemei – bármelyik naptárban szereplő találkozóhoz hozzáadhatok napirendet, amely tartalmazhat megbeszélendő témákat, jegyzeteket, mellékleteket stb. Ráadásul a megbeszélésen részt vevő mindenki más is hozzáférhet a napirendhez, és szükség szerint kiegészítheti azt. A megbeszélés végén mindenki automatikusan megkapja a megbeszélés jegyzetét és a korábbi megbeszéléseken tárolt napirendeket, amelyekhez bármikor könnyen hozzáférhet. Ez segít mindenkinek felkészülten érkezni, biztosítja a találkozó irányultságát és mindenki felelősségét. Ha nem biztos benne, miről beszéljen vagy hogyan hozza fel egy témát, akkor használhatja a Hypercontext adatbázisát, amely több mint 500 beszélgetésindító témát és több mint 80 találkozó napirendet tartalmaz.

A Hypercontext alkalmazás kedvenc és leggyakrabban használt funkciói közé tartoznak a közös napirendek, a Chrome-bővítmény és az a lehetőség, hogy az elemeket egyik találkozóról a másikra másolhatom!

A közös napirendek az alkalmazás alapvető elemei – bármelyik naptárban szereplő találkozóhoz hozzáadhatok napirendet, amely tartalmazhat megbeszélendő témákat, jegyzeteket, mellékleteket stb.

Ráadásul a megbeszélésen részt vevő mindenki más is hozzáférhet a napirendhez, és szükség szerint kiegészítheti azt. A megbeszélés végén mindenki automatikusan megkapja a megbeszélés jegyzetét és a korábbi megbeszéléseken tárolt napirendeket, amelyekhez bármikor könnyen hozzáférhet.

Ez segít mindenkinek felkészülten érkezni, biztosítja a találkozó irányultságát és mindenki felelősségét. Ha nem biztos benne, miről beszéljen vagy hogyan hozza fel egy témát, akkor használhatja a Hypercontext adatbázisát, amely több mint 500 beszélgetésindító témát és több mint 80 találkozó napirendet tartalmaz.

8. DocuSign (digitális aláírási szoftver)

via DocuSign

A DocuSign egy felhőalapú digitális aláírási szoftver, amely felváltja a papír alapú dokumentumok aláírásának hagyományos módszerét azzal, hogy lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy minden üzleti megállapodást teljes egészében digitális formában rögzítsenek, így tízszeresére gyorsítva a folyamatot.

Ez a SaaS-példa megváltoztatta azt, ahogyan az emberek előkészítik, aláírják, végrehajtják és kezelik a megállapodásokat. Az eSignature funkciója lehetővé teszi a folyamatban részt vevő mindkét fél számára, hogy gyakorlatilag bármilyen eszközről, bármikor, bárhol aláírják a megállapodást, ami felgyorsítja az üzleti folyamatot és egyszerűsíti az emberek életét.

Főbb jellemzők

Kiterjedt fájltípus-támogatás

PDF-űrlap konvertálás

Szabványos és egyedi címkék és mezők

Felhőalapú tárolás integrációja

PowerForms

Hozzászólások

Rajz

A DocuSign az egyik legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb SaaS-alkalmazás a piacon, ezért több mint egymilliárd felhasználó bízik benne több mint 180 országban, köztük a legbiztonságtudatosabb Fortune 500-as vállalatok is.

9. OpenPhone (üzleti telefonrendszer-szoftver)

via OpenPhone

Az OpenPhone egy üzleti telefonrendszer-szoftver, amely egy telefonalkalmazást kínál, amellyel a felhasználók második telefon vagy SIM-kártya nélkül is üzleti telefonszámot kaphatnak – így az irodai telefonjukat egy alkalmazás váltja fel.

Főbb jellemzők

Hívásirányítás

Hangfelismerés

Call center menedzsment

Hívásnaplózás és rögzítés

Ágyazd be az OpenPhone-t a ClickUp-ba, és integráld más munkaeszközökkel

Ez a SaaS-alkalmazás hatékony híváskezelési, üzenetküldési és könnyű CRM-funkciókkal rendelkezik, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy dedikált üzleti telefonszámot használjanak az alkalmazásban szöveges üzenetek és üzenetek fogadására, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak a világon – ezáltal hatékony megoldást kínál az összes munkával kapcsolatos telefonos kommunikáció kezelésére.

Hogyan működik? Az OpenPhone alkalmazás a Voice over Internet Protocol ( VoIP ) technológiát használja a hívások és szöveges üzenetek internetkapcsolaton keresztüli továbbításához, vagyis minden hívás és szöveges üzenet internetkapcsolattal rendelkező eszközön keresztül történik.

Az alkalmazás használata segít elkülöníteni a szakmai és a személyes kommunikációt, könnyebben kapcsolatot tartani az ügyfelekkel, és lehetővé teszi, hogy a számát a saját márkájához igazítsa.

Az OpenPhone jelenleg havonta több mint 10 millió hívást és üzenetet kezel, és úton van afelé, hogy mélyebb integrációt alakítson ki az ügyfelei által már használt egyéb termelékenységi eszközökkel.

Ahelyett, hogy a hívásnaplókat, hangüzeneteket és szöveges üzeneteket külön oldalakra helyezné, az OpenPhone mindet egyetlen, egyszerűsített nézetbe egyesíti. Ezzel a munkaterület tulajdonosai gyorsan és egyszerűen megtekinthetik bármely kapcsolat teljes beszélgetési előzményeit. Bármely kapcsolathoz tulajdonságokat adhat hozzá, hogy visszatérjen bizonyos vállalatokhoz vagy más egyéni szegmensekhez. Bárki, aki közös hozzáféréssel rendelkezik egy számhoz, megtekintheti annak teljes beszélgetési előzményeit, ami azt jelenti, hogy különböző csapattagok különböző időpontokban segíthetnek ugyanazon ügyfélnek – mindezt a korábbi beszélgetések teljes kontextusával. Hívás, hangposta, üzenet vagy jegyzet során a csapattagok szálat indíthatnak, egymást megjelölhetik, és a beszélgetés kontextusában teljes körű, háttérben zajló megbeszélést folytathatnak. Ez gyorsabb, zökkenőmentes megoldásokhoz vezet, mivel segít elkerülni a késedelmeket és az időpazarló átadásokat.

Ahelyett, hogy a hívásnaplókat, hangüzeneteket és szöveges üzeneteket külön oldalakra helyezné, az OpenPhone mindet egyetlen, egyszerűsített nézetbe egyesíti.

Ezzel a munkaterület tulajdonosai gyorsan és egyszerűen megtekinthetik bármely kapcsolat teljes beszélgetési előzményeit. Bármely kapcsolathoz tulajdonságokat adhat hozzá, hogy visszatérjen bizonyos vállalatokhoz vagy más egyéni szegmensekhez.

Bárki, aki közös hozzáféréssel rendelkezik egy számhoz, megtekintheti annak teljes beszélgetési előzményeit, ami azt jelenti, hogy különböző csapattagok különböző időpontokban segíthetnek ugyanazon ügyfélnek – mindezt a korábbi beszélgetések teljes kontextusával.

Hívás, hangposta, üzenet vagy jegyzet során a csapattagok szálat indíthatnak, egymást megjelölhetik, és a beszélgetés kontextusában teljes körű, háttérben zajló megbeszélést folytathatnak.

Ez gyorsabb, zökkenőmentes megoldásokhoz vezet, mivel segít elkerülni a késedelmeket és az időpazarló átadásokat.

10. Pumble by COING (Csapatkommunikációs szoftver)

via Pumble by COING

A Pumble csapatkommunikációs szoftver segítségével csapata témákat vitathat meg szálakban, csatornákon keresztül együttműködhet és üzeneteket küldhet csapattársainak.

A Slack és a Microsoft Teamshez hasonlóan ez a SaaS-alkalmazás is javítja a csapatok közötti kommunikációt, mivel hang- és videohívásokkal ellátott csevegési funkciót kínál.

Főbb jellemzők

Csatornák és szálak

Közvetlen üzenetek és értesítések

Videocsevegés és konferenciahívások

Fájlmegosztás, tudás és szervezés

Teljesen kereshető előzmények

Fájlok és információk keresési funkciója

Csatlakozz más alkalmazásokhoz

„Az egyik legfontosabb funkció az 1:1 videó- és hanghívások. Gyakran tartok egyéni visszajelzési üléseket a fordítókkal és írókkal, és a Pumble segítségével ezek az ülések könnyen lebonyolíthatók. Emellett ki kell emelnem az ingyenes, korlátlan üzenetelőzményeket. Az alkalmazásban minden eddigi beszélgetésemet kereshetem, még a néhány évvel ezelőtti kollégámmal folytatott beszélgetéseket is, csupán néhány kattintással. Jelenleg különösen várom a hamarosan elérhetővé váló csoportos audio- és videohívásokat. Alig várom, hogy áthelyezzem a csapatom heti megbeszéléseit az íróinkkal és fordítóinkkal a Pumble-ra!

„Az egyik legfontosabb funkció az 1:1 videó- és hanghívások.

Gyakran tartok egyéni visszajelzési üléseket a fordítókkal és írókkal, és a Pumble segítségével ezek az ülések könnyen lebonyolíthatók.

Emellett ki kell emelnem az ingyenes, korlátlan üzenetelőzményeket. Az alkalmazásban minden eddigi beszélgetésemet kereshetem, még a néhány évvel ezelőtti kollégámmal folytatott beszélgetéseket is, csupán néhány kattintással.

Jelenleg különösen várom a hamarosan elérhetővé váló csoportos audio- és videohívásokat.

Alig várom, hogy áthelyezzem a csapatom heti megbeszéléseit az íróinkkal és fordítóinkkal a Pumble-ra!

11. Culture Amp (alkalmazotti elkötelezettséget növelő szoftver)

via CultureAmp

A Culture Amp egy all-in-one alkalmazotti elkötelezettséget növelő szoftver, amely segít a HR-szakembereknek és a vezetőknek javítani az alkalmazottak élményét és versenyelőnyt építeni azáltal, hogy mindenekelőtt a kultúrát helyezik előtérbe.

Főbb jellemzők

360 fokos visszajelzés

Névtelen visszajelzés

Javadalmazáskezelés

Testreszabható sablonok

Célkitűzés és nyomon követés

Egyéni fejlesztési tervek

Készségek értékelése

Jelentések és elemzések

És még sok más

Ez az alkalmazás ötvözi a modern pszichológia egyedülálló erejét, az on-demand platformot és a kollektív intelligenciát, és olyan funkciókat kínál, mint a teljesítményértékelés, a célok nyomon követése, a folyamatos fejlesztés és még sok más, ami kiváló SaaS-példának számít!

Több mint 6000 vállalattal, a startupoktól a Fortune 500-as cégekig, a Culture Amp-ot a Forbes a világ egyik legjobb magánfelhő-vállalatának, a Fast Company pedig az egyik leginnovatívabb munkahelyi vállalatnak ismerte el.

A vállalatok azért rajonganak ezért a SaaS eszközért, mert elősegíti a teljesítménymenedzsmentet, a munkavállalói elkötelezettséget és a magas teljesítményű csapatok kialakítását.

12. Tableau (teljes körű elemzési platform)

via Tableau

A Tableau az egyik vezető felhőalapú elemzési platform a világon. Lehetővé teszi minden szaktudású felhasználó számára, hogy az adatokat könnyen érthető, hasznosítható információkká alakítsa, ami naponta okosabb, hatékonyabb, adatalapú üzleti döntésekhez vezet.

Magánszemélyektől és nonprofit szervezetektől a kormányzati ügynökségekig és a Fortune 500-as vállalatokig, világszerte számos szervezet használja ezt az adatvizualizációs eszközt és önkiszolgáló elemzési platformot, hogy gyorsabban, mint valaha mélyebb betekintést nyerjen, és ezzel adatkultúrájú vállalatokat hozzon létre.

Főbb jellemzők

Viselkedéselemzés

Tevékenységi irányítópult

Ad hoc jelentések

Az ügyfélút térképezése

ROI-nyomon követés

Teljesítménymutatók

Prediktív analitika

Modellezés és szimuláció

És még sok más

Amikor a szervezetek átveszik az adatkultúrát, akkor minden nap megalapozott döntéseket hozhatnak az adatok alapján, teljes mértékben kihasználva azokat. Használja ezt a SaaS-üzletet, hogy javítsa az adatokhoz fűződő kapcsolatát, és kezdje el azokat a saját előnyére felhasználni.

13. Kinsta (webhely-tárhely szoftver)

via Kinsta

A Kinsta egy felhőalapú szoftver, amely WordPress-tárhelyszolgáltatásokat nyújt, és mindenféle webhelyet tárol, a szabadúszó blogoktól a Fortune 500-as cégek által létrehozott blogokig.

Ez az alkalmazás, amelyet fejlesztők, webdesignerek és szabadúszók használnak világszerte, lehetővé teszi WordPress-webhelyek tervezését, fejlesztését és üzembe helyezését a helyi gépről kényelmesen, és javíthatja webhelye teljesítményét a Google Cloud Platform prémium szintű hálózatán és a leggyorsabb C2 virtuális gépeken épülő leggyorsabb infrastruktúrával, amelynek célja a távolság és az ugrások minimalizálása, így biztosítva az adatok gyors és biztonságos továbbítását.

Főbb jellemzők:

Riasztások/értesítések

Teljesítménymutatók

Valós idejű monitorozás

A WordPress felhasználók több mint 28 adatközpont közül választhatnak világszerte.

A Kinsta célja, hogy rugalmasabb tárhelyszolgáltatást nyújtson – ügyfeleink a Kinsta bevezetése óta akár 200%-os teljesítményjavulást, 30%-os késleltetéscsökkenést vagy 50%-os sávszélesség-növekedést tapasztaltak. Mint olyan vállalat, amelynek küldetése, hogy hatékony eszközöket hozzon létre fejlesztők, vállalkozók és webalkotók számára, hamarosan új, kiegészítő hosting szolgáltatásokat indítunk, amelyek szinte bármilyen webszolgáltatást képesek támogatni, mindezt a megszokott Kinsta-élmény mellett.

A Kinsta célja, hogy rugalmasabb tárhelyszolgáltatást nyújtson – ügyfeleink a Kinsta bevezetése óta akár 200%-os teljesítményjavulást, 30%-os késleltetéscsökkenést vagy 50%-os sávszélesség-növekedést tapasztaltak.

Mint olyan vállalat, amelynek küldetése, hogy hatékony eszközöket hozzon létre fejlesztők, vállalkozók és webalkotók számára, hamarosan új, kiegészítő hosting szolgáltatásokat indítunk, amelyek szinte bármilyen webszolgáltatást képesek támogatni, mindezt a megszokott Kinsta-élmény mellett.

Csatlakozzon a 130 országban működő, több mint 24 300 vállalatból álló, egyre növekvő klubhoz, amelyek jobb, gyorsabb tárhelyre váltottak.

⭐️ Bónusz tartalom: Ismerje meg, hogyan segítette a Kinsta a ClickUp csapatainkat blogunk fejlesztésében és népszerűsítésében ebben az esettanulmányban!

14. Quip (dokumentumkezelő szoftver)

via Quip

A Quip a Salesforce csapatmunkát és termelékenységet támogató platformja, amely modern, beépített együttműködési megoldást és valós idejű CRM-adatokat biztosít, hogy a felhasználók gyorsabban érjenek el sikereket.

Főbb jellemzők:

Munkafolyamat-kezelés

Dokumentumkezelés

Offline mód

Viták és fórumok

Csapat vagy egyéni csevegés / valós idejű csevegés és szerkesztés

Fájlmegosztás

Állapotkövetés

Értékesítési mobilalkalmazás-hozzáférés

Ez a SaaS-szolgáltató a Salesforce-on belül a leggyakrabban használt munkaeszközöket kínálja – használjon dokumentumokat, táblázatokat, csevegést és egyebeket, hogy valós idejű értékesítési tervezésben segítsen anélkül, hogy elhagyná a Salesforce-ot. Az e-mailes kommunikáció helyett a felhasználók a kommentálási és csevegési funkciót használhatják, és közvetlenül kommunikálhatnak a dokumentumon belül a többi csapattaggal, ami időt takarít meg és teret ad a hatékonyabb együttműködésnek.

15. Apty (digitális adaptációs szoftver)

via Apty

Az Apty egy végpontok közötti digitális adaptációs platform, amelynek célja, hogy segítse a nagyvállalatokat üzleti folyamataik optimalizálásában, beleértve az új munkatársak beillesztését, a képzést és a folyamatok megfelelőségét.

Főbb jellemzők:

Felhasználói bevezetés/képzés menedzsment

Adatminőség-ellenőrzés

Aszinkron tanulás

Többnyelvű

Önkiszolgáló portál

Mobil tanulás

Modellezés és szimuláció

Felmérések

Az összes digitális átalakulási kezdeményezés körülbelül 70%-a kudarcot vall különböző tényezők, például a korlátozott erőforrások, a változás iránti ellenállás, az összehangolás hiánya vagy az érdekelt felek támogatásának hiánya miatt. Az Apty ezeket a gyakori kihívásokat olyan eszközökkel kezeli, mint az onboarding, a validálás és az analitika, amelyekkel bármilyen digitális átállási probléma megoldható.

Ez a SaaS-szolgáltató segít maximalizálni vállalati technológiai eszközeinek megtérülését, és akár 80%-kal csökkenti a képzési és támogatási költségeket.

16. Crowdcast (élő streaming szoftver)

via Crowdcast

A Crowdcast egy élő közvetítési szoftver, amelyet a felhasználók webináriumok, workshopok, interjúk, online csúcstalálkozók és egyéb események szervezésére használhatnak.

Főbb jellemzők:

Eseményütemezés és -kezelés

Élő csevegés

Több gazdagép

Több kamera felvételei

Közvélemény-kutatások/szavazások

Moderálás

Közönségelemzés

Ez a SaaS-termék egyszerű, könnyen használható és szórakoztató felhasználói felületet kínál, amely zökkenőmentes élményt biztosít mind a házigazdák, mind a résztvevők számára. Akár informatív értékesítési prezentációt, akár közös webináriumot szervez márkapartnereivel, a Crowdcast megbízható platformot biztosít a közönséggel való kapcsolattartáshoz és vállalkozásának bővítéséhez.

17. MailChimp (lead management szoftver)

Via MailChimp

A MailChimp egy remek SaaS-példa a lead management szoftverek és e-mail marketing szolgáltatók közül – növelje közönségét és bevételeit ezzel az all-in-one marketing platformmal.

Ez az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy marketing e-maileket küldjenek, automatizált üzeneteket állítsanak be, céloldalakat hozzanak létre, célzott hirdetési kampányokat indítsanak, online értékesítsenek, valamint elősegítsék a jelentések és elemzések elkészítését.

Főbb jellemzők:

Automatizált ütemezés

Viselkedésalapú célzás

Konverziókövetés

Az ügyfélút térképezése

Vezető pozíció megszerzése és ápolása

Többcsatornás marketing

Sablonkezelés

Kampány, szegmentálás, menedzsment és elemzés

2022-ben világszerte több mint 667 680 vállalat használja a MailChimp szolgáltatást, hogy elérje és túllépje értékesítési és marketing céljait.

18. Zapier (automatizálási platform/felhőintegrációs szoftver)

A Zapier egy felhőalapú integrációs és automatizálási szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több mint 5000 alkalmazáson keresztül automatizálják munkájukat, javítva ezzel a munka hatékonyságát és egyszerűsítve a munkafolyamatokat.

Főbb jellemzők:

Szabályalapú munkafolyamat/munkafolyamat-kezelés

Üzleti folyamatok automatizálása

Műszerfal

Kódolás nélkülElőre elkészített csatlakozók

Integrációkezelés

API

ETL

A Zapier State of Business Automation Report szerint a megkérdezett kis- és középvállalkozások alkalmazottainak 94%-a említette, hogy munkakörében ismétlődő, időigényes feladatokat végez. Ezenkívül a kis- és középvállalkozások 88%-a elárulta, hogy az automatizálásnak köszönhetően képesek versenyezni a nagyobb vállalatokkal.

Ez a SaaS-példa azért értékes a felhasználók számára, mert lehetővé teszi számukra a közösségi média bejegyzéseinek, szerződéseknek, adatbevitelnek, értékesítési tevékenységnek, potenciális ügyfelek áramlásának és csapatfrissítéseknek az automatizálását. Emellett automatizálja a legidőigényesebb, legfárasztóbb munkákat is, mint például az adatbevitel és a számlák kezelése, így mentális energiát és időt takaríthat meg a vállalkozás fontosabb területeire.

A Zapier a rutinmunkák automatizálásának leghatékonyabb eszköze. Lehetővé teszi teljesen automatizált folyamatok létrehozását az eszközök között, adat- és üzenetcserét az Intercom, Salesflare, Slack, Google Sheets, SQL adatbázisok és sok más platform között. A Salesflare üzleti tevékenysége jelenleg több mint 125 úgynevezett „zaps” segítségével működik, ami lehetővé teszi számunkra, hogy kis csapattal hatalmas mennyiségű munkát végezzünk el. Jelenleg azon dolgozunk, hogy még jobban automatizáljuk értékesítési folyamatunk korai szakaszait, az új ügyfelek adatait a Salesflare-be továbbítva és ott e-maileket indítva, hogy ügyfeleinknek megadhassuk a figyelmet és a követést, amit megérdemelnek.

A Zapier a rutinmunkák automatizálásának leghatékonyabb eszköze. Lehetővé teszi teljesen automatizált folyamatok létrehozását az eszközök között, adat- és üzenetcserét az Intercom, Salesflare, Slack, Google Sheets, SQL adatbázisok és sok más platform között.

A Salesflare üzleti tevékenysége jelenleg több mint 125 úgynevezett „zaps” segítségével működik, ami lehetővé teszi számunkra, hogy kis csapattal hatalmas mennyiségű munkát végezzünk el. Jelenleg azon dolgozunk, hogy még jobban automatizáljuk értékesítési folyamatunk korai szakaszait, az új ügyfelek adatait a Salesflare-be továbbítva és ott e-maileket indítva, hogy ügyfeleinknek megadhassuk a figyelmet és a követést, amit megérdemelnek.

19. Front (Help desk és csapatkommunikációs szoftver)

via Front

A Front egy ügyfélkommunikációs és csapatkommunikációs központ, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy javítsák működési hatékonyságukat és erősebb ügyfélkapcsolatokat építsenek ki. Ez a SaaS-szolgáltató zökkenőmentes kommunikációs platformot kínál, amely egy automatizált jegyrendszert ötvöz egy személyes hangvételű e-mail rendszerrel.

Ez a SaaS-szolgáltató több mint 8000 vállalkozás ügyfélszolgálati, fiókkezelési és sikercsapatainak segített megszüntetni a rendszerek közötti szakadékot azáltal, hogy összes csatornájukat egyetlen platformra összpontosította, személyre szabott válaszokat készített és a hatékonyság romlása nélkül gyorsabban kezelte a problémákat.

Ha még tovább szeretné egyszerűsíteni munkáját, csatlakoztassa a Frontot a leggyakrabban használt munkaeszközeihez – integrálja a Frontot a ClickUp, a HubSpot, a Salesforce és más eszközökkel! ?⚡️

Főbb jellemzők:

Tevékenységi irányítópult és nyomon követés

Csevegés/üzenetküldés/hozzászólások

Ügyfélkövetés befejezése

Ügyfélszegmentálás

E-mail figyelés/kezelés

Jelentések/elemzések

Harmadik féltől származó integrációk

Videokonferencia

Megosztott beérkező levelek

Egyéni felhasználói szempontból a Frontban való kommentelés messze a kedvenc funkcióm. Bármilyen összetett ügyfélszituációban a kommentek segítségével gyorsan és egyszerűen bevonhatom a megfelelő csapattagokat, és megszerezhetem a szükséges erőforrásokat, hogy a lehető legjobb választ adhassam. Végül is a kommentek segítségével hatékonyabban kommunikálhatok és mélyebb kapcsolatokat építhetek ki ügyfeleimmel. Ami az automatizálást illeti, a leginkább azok a komplex, időtakarékos munkafolyamatok izgatnak, amelyek a tervünkben szerepelnek. Számos ügyfelünk élvezi a Front által kínált lehetőségeket, és rengeteg sikertörténetet láttam, ahol a csapatok kevesebb időt töltenek az üzenetek kezelésével, és több időt fordíthatnak az ügyfelekkel való kommunikációra.

Egyéni felhasználói szempontból a Frontban való kommentelés messze a kedvenc funkcióm.

Bármilyen összetett ügyfélszituációban a kommentek segítségével gyorsan és egyszerűen bevonhatom a megfelelő csapattagokat, és megszerezhetem a szükséges erőforrásokat, hogy a lehető legjobb választ adhassam. Végül is a kommentek segítségével hatékonyabban kommunikálhatok és mélyebb kapcsolatokat építhetek ki ügyfeleimmel.

Ami az automatizálást illeti, a leginkább azok a komplex, időtakarékos munkafolyamatok izgatnak, amelyek a tervünkben szerepelnek.

Számos ügyfelünk élvezi a Front által kínált lehetőségeket, és rengeteg sikertörténetet láttam, ahol a csapatok kevesebb időt töltenek az üzenetek kezelésével, és több időt fordíthatnak az ügyfelekkel való kommunikációra.

⭐️ Bónusz tartalom: Mathilde Collin, a Front alapítója és vezérigazgatója vendég volt a When It Clicked podcastunkban! Hallgassa meg, hogy megtudja, mi volt az ő When It Clicked pillanata a cég felépítése során! ??

20. Editor X (webkészítő platform)

via Wix Editor X

Az Editor X egy fejlett webalkotó platform, amelyet kizárólag tervezők és webes szakemberek számára fejlesztettek ki.

Főbb jellemzők:

Folyékony tervezés

A CSS rácsos elrendezések szabadsága

A tartalom automatikusan minden képernyőhöz igazodik

Több száz tervező által készített komponens

Drag and drop felület

Ez a SaaS-példa élvonalbeli, reszponzív dizájnnal és zökkenőmentes drag and drop felülettel büszkélkedhet, ami javítja a felhasználói élményt. A felhasználók egyedi kódokat adhatnak hozzá, komplex webhelyeket hozhatnak létre vezető dizájn- és elrendezési funkciókkal, valamint kódmentes felhasználói interakciókkal.

Ez az eszköz egy hatékony beépített CMS-sel is rendelkezik, amely adatvezérelt webhelyek és komplex webalkalmazások létrehozását teszi lehetővé, és lehetővé teszi a közreműködők számára a webhely tartalmának frissítését és kezelését. Ez segít megelőzni a nem kívánt változtatásokat a megengedett közreműködőkön kívülről.

A platform lehetővé teszi számomra, hogy komplex, egyedi webhelyeket hozzak létre vezető tervezési és elrendezési funkciókkal, olyan eszközökkel, mint a rács, a Layouters és a Repeaters. Emellett egyedi, kódmentes felhasználói interakciókat is létrehozhatok. A beépített CMS lehetővé teszi számomra és munkatársaimnak, hogy a háttérben frissítsük és kezeljük a webhely tartalmát, így nem kell aggódnunk, hogy valaki megbolygatja a webhelyem tervezését. Ha mégis kódot szeretnék használni, a Velo (nyílt fejlesztési platformunk) lehetővé teszi, hogy további ellenőrzési és funkcionális réteget adjak hozzá a webhelyemhez. Mint valaki, aki tapasztalattal rendelkezik a kódok segítségével történő weboldalak építésében, tudom, hogy ez milyen unalmas és monoton feladat lehet – egy olyan eszköz, amely ezt a tapasztalatot vizuális médiummá alakítja egy drag and drop felülettel, sokkal gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a weboldalak építését. Alig várom, hogy sokkal komplexebb projekteket építhessek, például webalkalmazásokat és teljes platformokat az Editor X-en.

A platform lehetővé teszi számomra, hogy komplex, egyedi webhelyeket hozzak létre vezető tervezési és elrendezési funkciókkal, olyan eszközökkel, mint a rács, a Layouters és a Repeaters. Emellett egyedi, kódmentes felhasználói interakciókat is létrehozhatok. A beépített CMS lehetővé teszi számomra és munkatársaimnak, hogy a háttérben frissítsük és kezeljük a webhely tartalmát, így nem kell aggódnunk, hogy valaki megbolygatja a webhelyem tervezését.

Ha mégis kódot szeretnék használni, a Velo (nyílt fejlesztési platformunk) lehetővé teszi, hogy további ellenőrzési és funkcionális réteget adjak hozzá a webhelyemhez.

Mint valaki, aki tapasztalattal rendelkezik a kódok segítségével történő weboldalak építésében, tudom, hogy ez milyen unalmas és monoton feladat lehet – egy olyan eszköz, amely ezt a tapasztalatot vizuális médiummá alakítja egy drag and drop felülettel, sokkal gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a weboldalak építését.

Alig várom, hogy sokkal komplexebb projekteket építhessek, például webalkalmazásokat és teljes platformokat az Editor X-en.

21. Deskera (Integrált könyvelési, CRM és HR szoftver)

via Deskera

A Deskera egy díjnyertes, all-in-one üzleti szoftver, amely segít a kis- és középvállalkozásoknak (KKV-k) kevesebb eszközzel gyorsabban növekedni.

Főbb jellemzők:

Vállalati eszközkezelés

Integrált üzleti műveletek

Jelentések/elemzések

Pénzügyi menedzsment

Ellátási lánc menedzsment

HR menedzsment

Készletgazdálkodás

CRM

A Deskera ügyfelei problémáit szem előtt tartva három fő termékmodult kínál, amelyekkel minden kisvállalkozás kritikus igényeit optimalizálhatja: könyvelés, CRM és személyzet. A vállalkozások ezzel a SaaS eszközzel egyetlen helyen kezelhetik számlázásukat, könyvelésüket, készleteiket, bérszámfejtésüket, CRM-jüket, HR-jüket, e-mailes marketingjüket és még sok minden mást, így racionalizálva működésüket.

A Deskera-t úgy terveztük, hogy különböző iparágak kisvállalkozásainak tulajdonosai használhassák, és segítsen nekik a növekedésben. Megfizethető és könnyen használható termékünkkel szeretnénk ösztönözni a digitális átalakulást a világ kis- és középvállalkozásai körében. A vállalkozások testreszabhatják és konfigurálhatják saját értékesítési folyamatukat, hogy minden üzletük hatékonyan haladjon a lezárás felé, összekapcsolhatják meglévő alkalmazásaikat a Zapier vagy más API-k segítségével, saját alkalmazásokat készíthetnek a mellékelt fejlesztői készlettel, és kezelhetik e-mailes marketingkampányaikat.

A Deskera-t úgy terveztük, hogy különböző iparágak kisvállalkozásainak tulajdonosai használhassák, és segítsen nekik a növekedésben. Megfizethető és könnyen használható termékünkkel szeretnénk ösztönözni a digitális átalakulást a világ kis- és középvállalkozásai körében.

A vállalkozások testreszabhatják és konfigurálhatják saját értékesítési folyamatukat, hogy minden üzletük hatékonyan haladjon a lezárás felé, összekapcsolhatják meglévő alkalmazásaikat a Zapier vagy más API-k segítségével, saját alkalmazásokat készíthetnek a mellékelt fejlesztői készlettel, és kezelhetik e-mailes marketingkampányaikat.

22. UserGuiding (Felhasználói bevezetési szoftver)

via UserGuiding

A UserGuiding egy felhasználói bevezetési platform, amelynek célja a termékek elfogadásának javítása és a lemorzsolódás csökkentése „kódolás nélküli” interaktív felhasználói bevezetési útmutatók biztosításával.

Ez a SaaS-példa kiváló azok számára, akik gyorsan szeretnének lépésről lépésre bemutatókat, interaktív útmutatókat, ellenőrzőlistás widgeteket, eszköztippeket, erőforrásközpontokat és egyebeket készíteni. A drag and drop funkciójának köszönhetően nincs szükség technikai szakértelemre.

Főbb jellemzők:

Önkiszolgáló eszközök

Termékbevezetés-menedzsment

Alkalmazáson belüli képzés

Kontextusfüggő útmutatás

Célközönség megcélzása

Jelentések/elemzések

Tevékenységi irányítópult

Ezenkívül a Userguilding kiváló elemzési funkciókat kínál, amelyek segítségével személyre szabott élményeket hozhat létre a bemutatók, túrák, oktatóanyagok felugró ablakai és egyéb elemek teljesítményének nyomon követésével.

Ahogy a vállalkozások a digitalizáció és a távmunka felé haladnak, gondoskodniuk kell arról, hogy minden alkalmazott, ügyfél, vásárló és felhasználó könnyen alkalmazkodjon és beilleszkedjen az új digitális platformokba. Mi például a UserGuiding segítségével hozunk létre bevezető folyamatokat ügyfeleink számára, valamint hasznos interaktív tartalmakat új alkalmazottaink számára, akiknek gyorsan meg kell tanulniuk az új eszközök használatát. Az eszköz felhasználói azonosítási és nyomonkövetési funkciókkal rendelkezik, amelyek fejlett módszerek a felhasználók vagy alkalmazottak interaktív tartalmakon keresztül történő viselkedésének elemzésére. Ez remek módszer lehet az elkötelezettség növelésére és a szegmentáció beállítására, hogy mindenki személyre szabott élményben részesüljön.

Ahogy a vállalkozások a digitalizáció és a távmunka irányába haladnak, gondoskodniuk kell arról, hogy minden alkalmazott, ügyfél, vásárló és felhasználó könnyen alkalmazkodjon és beilleszkedjen az új digitális platformokba.

Mi például a UserGuiding segítségével hozunk létre bevezető folyamatokat ügyfeleink számára, valamint hasznos interaktív tartalmakat új alkalmazottaink számára, akiknek gyorsan meg kell tanulniuk az új eszközök használatát.

Az eszköz felhasználói azonosítási és nyomonkövetési funkciókkal rendelkezik, amelyek fejlett módszerek a felhasználók vagy alkalmazottak interaktív tartalmakon keresztül történő viselkedésének elemzésére. Ez remek módszer lehet az elkötelezettség növelésére és a szegmentáció beállítására, hogy mindenki személyre szabott élményben részesüljön.

23. Loio by Lawrina (Jogi dokumentációs szoftver)

via Loio by Lawrina

A Loio AI-alapú Microsoft Word szoftverével egyszerűsíti a szerződések megfogalmazását és felülvizsgálatát ügyvédek, jogi asszisztensek, menedzserek és vállalkozók számára.

Főbb jellemzők:

Szerződés sablonok

Szövegfelülvizsgálat/szerkesztés

Stílusellenőrzés

Teljes szövegű keresés

Szerződés-/licenckezelés

Dokumentumok rögzítése és tárolása

Automatizált záradék-elemzés

A szerződések összefoglalása

Ez a SaaS-példa a modern világ jogi hőseként szolgál, mivel automatikusan felismeri a Microsoft Word-ben található szerződésekben szereplő problémákat, majd végigvezeti a felhasználókat azok kijavításán. Ez biztosítja, hogy a jogi dokumentumok pontosak és naprakészek legyenek.

A Loio-ban a kedvenc funkcióm a szerződések gyors és részletes összefoglalása – a Loio automatikusan áttekinti a szerződéseidet, és részletes állapotértékelést ad. Szabadon elfogadhatod az ajánlást, vagy változatlanul hagyhatod a szerződésedet. Az automatizált záradékelemzés is hasznos, mivel megkönnyíti a szerződések létrehozását, és mindig segít másodpercek alatt megtalálni a hiányzó záradékokat, így a szerződéskészítés gyors, élvezetes és hatékony lesz. Az új funkciók közül alig várom, hogy kipróbálhassam a kétnyelvű szerződéskezelő funkciót, amely segít a kétnyelvű szerződések áttekintésében és összehasonlításában, valamint a szerződéses hibák azonnali kijavításában.

A Loio-ban a kedvenc funkcióm a szerződések gyors és részletes összefoglalása – a Loio automatikusan áttekinti a szerződéseidet, és részletes állapotértékelést ad. Szabadon elfogadhatod az ajánlást, vagy változatlanul hagyhatod a szerződésedet.

Az automatizált záradékelemzés is hasznos, mivel megkönnyíti a szerződések létrehozását, és mindig segít másodpercek alatt megtalálni a hiányzó záradékokat, így a szerződéskészítés gyors, élvezetes és hatékony lesz.

Az új funkciók közül alig várom, hogy kipróbálhassam a kétnyelvű szerződéskezelő funkciót, amely segít a kétnyelvű szerződések áttekintésében és összehasonlításában, valamint a szerződéses hibák azonnali kijavításában.

24. PickFu (Fogyasztói kutatási platform)

via PickFu

A PickFu egy fogyasztói kutatási platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletes fogyasztói visszajelzéseket gyűjtsenek, és a találgatásokat egyértelműségre cseréljék.

Főbb jellemzők:

Split tesztelés

Online szavazások és kvízek

Kattintson a tesztekre

Piackutatás

Ez a SaaS-példa kiválóan alkalmas piackutatásra. Összeköti a felhasználókat valódi emberekkel, akik őszinte véleményüket mondják, így azonnal megkaphatja a megfelelő információkat, amelyekre szüksége van az intelligens és adatalapú üzleti döntések meghozatalához. Könnyedén optimalizálhatja ötleteinek kidolgozását, tervezését, fejlesztését és bevezetését.

Akár alkalmazást fejleszt, új weboldal elrendezést tesztel, új üzleti logót készít, új termék vagy kampány bevezetésére készül, a PickFu segíthet elfogulatlan visszajelzések gyűjtésében. Azonnali szavazási szolgáltatást, A/B tesztelési funkciót és egyéb funkciókat használ, hogy demográfiai bontást kapjon a válaszadókról. Ez segít jobban megérteni a piacot.

„Senior termékmenedzserként a visszajelzéseket kulcsfontosságúnak tartom a termékfejlesztési folyamatban – ezért a PickFu-t használom piackutatáshoz és felhasználói teszteléshez. Ennek az eszköznek néhány kedvenc funkciója számomra a következő: Milyen gyorsan kap visszajelzést: perceken belül visszajelzést kaphat, ami sokkal jobb, mint a hagyományos felhasználói tesztelés. A demográfiai adatok rendezése nagyon egyszerű: az összes demográfiai adat előre be van állítva a SaaS felületén, így kiválaszthatja a nemet, életkort, jövedelmet, faji hovatartozást, karriert, hogy csak néhányat említsünk. Valódi visszajelzések valódi emberektől; ezek az emberek léteznek, valódi emberek a világ minden tájáról. A PickFu segítségével tesztelheti az információs architektúrát; hogy az emberek az egyik navigációs link struktúrát kedvelik-e jobban, mint a másikat. Végül is ez segíthet a munkafolyamatában és az általános piaci stratégiájában, mivel perceken belül könnyedén tesztelheti ötleteit egy demográfiai csoporton!

„Senior termékmenedzserként a visszajelzéseket kulcsfontosságúnak tartom a termékfejlesztési folyamatban – ezért a PickFu-t használom piackutatáshoz és felhasználói teszteléshez.

Ennek az eszköznek néhány kedvenc funkciója számomra a következő:

Milyen gyorsan kap visszajelzést: perceken belül visszajelzést kaphat, ami sokkal jobb, mint a hagyományos felhasználói tesztelés.

A demográfiai adatok rendezése nagyon egyszerű: az összes demográfiai adat előre be van állítva a SaaS felületén, így kiválaszthatja a nemet, életkort, jövedelmet, faji hovatartozást, karriert, hogy csak néhányat említsünk.

Valódi visszajelzések valódi emberektől; ezek az emberek léteznek, valódi emberek a világ minden tájáról.

A PickFu segítségével tesztelheti az információs architektúrát; hogy az emberek az egyik navigációs link struktúrát kedvelik-e jobban, mint a másikat.

Végül is ez segíthet a munkafolyamatában és az általános piaci stratégiájában, mivel perceken belül könnyedén tesztelheti ötleteit egy demográfiai csoporton!

25. Planable (Közösségi média menedzsment szoftver)

via Planable

A Planable egy végpontok közötti munkafolyamat- és közösségi média eszköz, amelynek célja, hogy segítse a marketingügynökségeket, a szabadúszókat és a marketingcsapatokat a tervezés, az együttműködés és a jóváhagyási folyamatok javításában.

Főbb jellemzők:

Központi hub a közösségi média kampányokhoz

Valós idejű együttműködés – valós idejű visszajelzések és iterációk cseréje

Rácsnézet a tartalom elrendezéséhez és előnézetéhez a közzététel előtt

Tervezze meg a közösségi média csatornákon (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) megjelenő bejegyzéseit

Közösségi média naptár

Ez a SaaS eszköz lehetővé teszi a tartalomkészítőknek és az ügyfeleknek, hogy valós időben tervezzenek bejegyzéseket, vizualizáljanak tartalmakat és együttműködjenek a platformon belül, hatékony folyamatot teremtve az ügyfelek visszajelzéseinek és a megvalósításnak. Cserébe pedig segítséget kapsz a jóváhagyási folyamat felgyorsításához.

A közösségi média folyamatosan változik: rengeteg algoritmusfrissítés, új funkciók és új platformok jelennek meg. Marketingcsapatként lépést kell tartanunk ezekkel a változásokkal, és egyúttal szem előtt kell tartanunk céljainkat is. A Planable segít nekünk a tartalomkészítési folyamatokban azáltal, hogy zökkenőmentes együttműködést biztosít csapatunkon belül.

A közösségi média folyamatosan változik: rengeteg algoritmusfrissítés, új funkciók és új platformok jelennek meg. Marketingcsapatként lépést kell tartanunk ezekkel a változásokkal, és egyúttal szem előtt kell tartanunk céljainkat is. A Planable segít nekünk a tartalomkészítési folyamatokban azáltal, hogy zökkenőmentes együttműködést biztosít csapatunkon belül.

26. Databox (Dashboard és jelentéskészítő szoftver)

via Databox

A Databox egy üzleti elemző platform, amely összes üzleti adatát egy központi irányítópulton gyűjti össze, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy valós időben kövessék nyomon a teljesítményt és betekintést nyerjenek.

Főbb jellemzők:

Tevékenységi irányítópult

Testreszabható jelentések

Drag and drop funkció

Tölcsér elemzés

Jelentések/elemzések

Előrejelzés

Bevételek nyomon követése

Trendelemzés

Harmadik féltől származó integrációk

Sablonok

Ami ezt az eszközt kiváló SaaS-példává teszi, az az a képessége, hogy különböző forrásokból származó adatokat gyűjt össze és egyetlen irányítópulton jeleníti meg, így egy pillanat alatt teljes képet ad a teljesítményéről.

Marketinges munkám jellege miatt naponta több eszközből, például a Google Analyticsből, a Google Search Console-ból, az Ahrefsből és a Hubspot Marketingből kell adatokat lekérnem, és az egyes eszközökbe való külön-külön bejelentkezés sok időmet venné igénybe. A Databox segítségével egyetlen irányítópulton követhetem nyomon több forrásból származó mutatókat, és könnyedén felismerhetem az összefüggéseket, azonosíthatom a trendeket, és azonnal módosításokat hajthatok végre. Ez az eszköz segített nekem és a csapatomnak abban, hogy folyamatosan teljesítsük a negyedéves célokat. A Databox nemrégiben elindította a Reports funkciót. Így mostantól nem kell a Databox alkalmazáson kívül jelentéseket vagy prezentációkat készítenem, hanem a Reports segít nekem a teljes folyamatban – az adatgyűjtéstől a prezentációig. A Reports segítségével remélem, hogy automatizálni tudom az általános jelentéstételi folyamatomat, és jobban, meggyőzőbben tudok beszámolni arról, hogy mit tettünk, hogyan hatott ez a teljesítményre, és milyen eredményeket hozott ez az üzlet számára.

Marketinges munkám jellege miatt naponta több eszközből, például a Google Analyticsből, a Google Search Console-ból, az Ahrefsből és a Hubspot Marketingből kell adatokat lekérnem, és az egyes eszközökbe való külön-külön bejelentkezés sok időmet venné igénybe.

A Databox segítségével egyetlen irányítópulton követhetem nyomon több forrásból származó mutatókat, és könnyedén felismerhetem az összefüggéseket, azonosíthatom a trendeket, és azonnal módosításokat hajthatok végre. Ez az eszköz segített nekem és a csapatomnak abban, hogy folyamatosan teljesítsük a negyedéves célokat.

A Databox nemrégiben elindította a Reports funkciót. Így mostantól nem kell a Databox alkalmazáson kívül jelentéseket vagy prezentációkat készítenem, hanem a Reports segít nekem a teljes folyamatban – az adatgyűjtéstől a prezentációig.

A Reports segítségével remélem, hogy automatizálni tudom az általános jelentéstételi folyamatomat, és jobban, meggyőzőbben tudok beszámolni arról, hogy mit tettünk, hogyan hatott ez a teljesítményre, és milyen eredményeket hozott ez az üzlet számára.

27. Ahrefs (SEO/weboptimalizáló szoftver)

via ClickUp/ Ahrefs

Az Ahrefs az egyik vezető és legmegbízhatóbb SEO szoftvercsomag világszerte. Marketing szakembereknek kínál eszközöket, amelyekkel optimalizálhatják tartalmaikat és maximalizálhatják növekedési lehetőségeiket.

A linképítéshez, webhely-auditokhoz, kulcsszó-kutatáshoz, rangsor-követéshez és versenytárs-elemzéshez szükséges SEO-eszközök segítségével a digitális marketingesek fontos információkat gyűjthetnek a visszalinkelésekről, hogy optimalizálják marketingtevékenységeiket és jobb Google-rangsort érjenek el.

Főbb jellemzők:

Kulcsszó-kutatás a keresőmotorok számára

Kattintási adatok

Teljes keresési forgalom becslése

A backlinkek növekedése vagy csökkenése az idő függvényében

SERP története

Kimenő linkek figyelése

Kulcsszó-rangsorolási riasztások

A belső backlinkek azonnali elemzése

Az Ahrefs gyakran az első és utolsó állomásom a munkám során – gyors áttekintést nyújt az organikus forgalmunkról, valamint alapul szolgál minden SEO-kutatáshoz és nyomon követéshez. A leggyakrabban használt funkciók a Rank Tracker és a Site Explorer. Az előbbi lehetővé teszi, hogy lássam a kulcsszavak rangsorában bekövetkezett változásokat, az utóbbi pedig kiváló áttekintést nyújt egy webhelyről vagy egy adott oldalról, több lehetőséget kínálva a részletesebb elemzéshez. Az Ahrefs egyre inkább svájci zsebkéssé válik a digitális marketing kutatás terén, és örömmel látom, hogy belevágnak olyan területekbe is, mint a fizetett hirdetések elemzése és az integrációk. Alig várom, hogy kipróbálhassam a Google Sheet csatlakozót, amellyel jobban vizualizálhatom és elemezhetem az adatokat.

Az Ahrefs gyakran az első és utolsó állomásom a munkám során – gyors áttekintést nyújt az organikus forgalmunkról, valamint alapul szolgál minden SEO-kutatáshoz és nyomon követéshez.

A leggyakrabban használt funkciók a Rank Tracker és a Site Explorer. Az előbbi lehetővé teszi, hogy lássam a kulcsszavak rangsorában bekövetkezett változásokat, az utóbbi pedig kiváló áttekintést nyújt egy webhelyről vagy egy adott oldalról, több lehetőséget kínálva a részletesebb elemzéshez.

Az Ahrefs egyre inkább svájci zsebkéssé válik a digitális marketing kutatás terén, és örömmel látom, hogy belevágnak olyan területekbe is, mint a fizetett hirdetések elemzése és az integrációk. Alig várom, hogy kipróbálhassam a Google Sheet csatlakozót, amellyel jobban vizualizálhatom és elemezhetem az adatokat.

28. Karma Bot (Munkavállalói elkötelezettséget növelő szoftver)

via Karma Bot

A Karma Bot egy szórakoztató és vonzó módja annak, hogy jutalmazd alkalmazottaidat és kollégáikat.

Főbb jellemzők:

Célkezelés

Teljesítménymenedzsment

Munkavállalói elismerés

Jelentések/elemzések

Benchmarking

Ezzel a munkavállalói elkötelezettséget növelő eszközzel és jutalmazási rendszerrel a csapat tagjai karma pontokat adhatnak vezetőségüknek és kollégáiknak, hogy így fejezzék ki elismerésüket kemény munkájukért. A kollégáiktól kapott pontokat a csapat tagjai aztán felhasználhatják a vállalat által meghatározott nyereményekre – milyen remek módja ez egy szórakoztató és jutalmazó munkakultúra kialakításának!

A távmunka nehéz, és mint SaaS-alkotó és vállalkozás tulajdonos, én is érzem a 100%-ban távmunkában való munkavégzés nehézségeit. Tudva, milyen érzés távol lenni a kollégáktól, tudtam, hogy van egy jobb módszer arra, hogy az emberek elkötelezettségét fenntartsuk, és hogy értékesnek érezzék magukat a munkahelyen, bárhol is legyenek – ez a Karma küldetése. Segít a csapatoknak nyomon követni a születésnapokat, jutalmazási rendszert létrehozni és még sok mást, hogy szórakoztató és pozitív munkakultúrát teremtsenek.

A távmunka nehéz, és mint SaaS-alkotó és vállalkozás tulajdonos, én is érzem a 100%-ban távmunkában való munkavégzés nehézségeit.

Tudva, milyen érzés távol lenni a kollégáktól, tudtam, hogy van egy jobb módszer arra, hogy az emberek elkötelezettségét fenntartsuk, és hogy értékesnek érezzék magukat a munkahelyen, bárhol is legyenek – ez a Karma küldetése. Segít a csapatoknak nyomon követni a születésnapokat, jutalmazási rendszert létrehozni és még sok mást, hogy szórakoztató és pozitív munkakultúrát teremtsenek.

29. Appy Pie (Kódolás nélküli fejlesztő szoftver)

via Appy Pie

Az Appy Pie egy kódolás nélküli fejlesztői szoftver, amely több üzleti megoldást is kínál. A Website Builder segítségével jól megtervezett, funkcionális és hasznos funkciókkal teli weboldalakat hozhat létre.

Főbb jellemzők:

Könnyű és gyors weboldalak

Offline funkciók

Biztonságos és védett

Valós idejű frissítések

Több mint 200 funkció

Korlátlan testreszabási lehetőségek

Ingyenes domain minden weboldalhoz

Ingyenes professzionális e-mail cím

Bármilyen típusú vállalkozásban dolgozó felhasználók, beleértve a szalonokat, ingatlanügynökségeket és egészségügyi intézményeket, kihasználhatják az Appy Pie és a kódolás nélküli weboldal-készítő előnyeit.

30. TrustMary (Felmérési szoftver)

via Trustmary

A Trustmary egy ügyfél-visszajelzési eszköz a potenciális ügyfelek generálásához, amely segít optimalizálni a weboldalakat és növelni a konverziós arányokat.

Főbb jellemzők:

Visszajelzési űrlapok és videók

Vezető generációs űrlap és felugró ablakok

Szociális bizonyíték pop-up ablakok

A/B és többváltozós tesztek

Nettó ajánlói pontszám

Felméréskészítő

Automatizálás

Integráció

A felhasználók ajánlásokat gyűjthetnek, növelhetik a konverziós arányokat és visszajelzéseket gyűjthetnek. Emellett kihasználhatják a közösségi bizonyítást is, ha különböző platformokon, például a Google-on, a G2-n, a Capterrán, a Facebookon stb. kiemelik meglévő elégedett ügyfélkörüket.

Ha meglévő elégedett ügyfelei beszélnek Ön helyett, az valóban növeli a márka iránti bizalmat az új látogatók szemében. Mindenki tudja, hogy a kiváló ügyfélélmény boldogabb ügyfeleket és lelkes értékeléseket eredményez. Ha nem kapnánk naponta értékeléseket a meglévő ügyfeleinktől, akkor nem lenne lehetőségünk a megfelelő fejlesztésekre és az alkalmazottak elkötelezettségének ösztönzésére sem. Jelenleg béta A/B tesztelő eszközünket használjuk annak tesztelésére, hogy melyik ajánló widget teljesít a legjobban. Ezzel az információval tovább optimalizálhatjuk konverziós arányainkat, és megoszthatjuk betekintésünket ügyfeleinkkel is. Ezenkívül a Trustmary widget-könyvtára folyamatosan bővül, mivel új dizájnok kerülnek hozzá. Alig várjuk, hogy lássuk, hogyan teljesítenek általában és egymáshoz képest!

Ha meglévő elégedett ügyfelei beszélnek Ön helyett, az valóban növeli a márka iránti bizalmat az új látogatók szemében.

Mindenki tudja, hogy a kiváló ügyfélélmény boldogabb ügyfeleket és lelkes értékeléseket eredményez. Ha nem kapnánk naponta értékeléseket a meglévő ügyfeleinktől, akkor nem lenne lehetőségünk a megfelelő fejlesztésekre és az alkalmazottak elkötelezettségének ösztönzésére sem.

Jelenleg béta A/B tesztelő eszközünket használjuk annak tesztelésére, hogy melyik ajánló widget teljesít a legjobban. Ezzel az információval tovább optimalizálhatjuk konverziós arányainkat, és megoszthatjuk betekintésünket ügyfeleinkkel is.

Ezenkívül a Trustmary widget-könyvtára folyamatosan bővül, mivel új dizájnok kerülnek hozzá. Alig várjuk, hogy lássuk, hogyan teljesítenek általában és egymáshoz képest!

31. TaskClone (Termelékenységi szoftver)

A TaskClone egy webalapú termelékenységi eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szinkronizálják és címkézzék a OneNote és Evernote jegyzetelő alkalmazásokból származó jegyzeteket, és kedvenc feladatkezelő alkalmazásukban vagy a Google Naptárban követési műveleteket hozzanak létre a végrehajtáshoz.

Ez a program megszervezi a projektje és a teendői elvégzéséhez szükséges lépéseket, így nem kell többé a SaaS-alkalmazások között váltogatnia és feladatokat duplikálnia. Egyszerűen írja be a teendőit az Evernote, OneNote, Google Docs vagy TaskCam segítségével, és adjon hozzá egy trigger címkét a jegyzetek automatikus szinkronizálásához.

Főbb jellemzők:

Egy adott célállomásra elküldött teendőlista

Események és emlékeztetők a naptárba küldve

Link a minden feladathoz hozzáadott megjegyzéshez

Dolgozz offline módban, és szinkronizáld az új változtatásokat internetkapcsolattal.

Kompatibilis a ClickUp, a Todoist és több mint 40 egyéb feladatkezelő alkalmazással.

A TaskClone szó szerint az egyetlen módja annak, hogy a teendőimet a jegyzetekből átvigyem a ClickUpba. Akár még mindig az Evernote-ot, a OneNote-ot, a Google Docs-ot, vagy akár kézzel írt jegyzeteket használ, a TaskClone megkönnyíti a feladatok feljegyzését, amikor jegyzetelek, és biztosítja, hogy soha ne felejtsem el őket, mivel elküldi őket a Clickup-ba, ahol elvégzem a munkámat. Ez mind az Evernote, mind a Clickup értékét növeli számomra.

A TaskClone szó szerint az egyetlen módja annak, hogy a teendőimet a jegyzetekből átvigyem a ClickUpba.

Akár még mindig az Evernote-ot, a OneNote-ot, a Google Docs-ot, vagy akár kézzel írt jegyzeteket használ, a TaskClone megkönnyíti a feladatok feljegyzését, amikor jegyzetelek, és biztosítja, hogy soha ne felejtsem el őket, mivel elküldi őket a Clickup-ba, ahol elvégzem a munkámat.

Ez mind az Evernote, mind a Clickup értékét növeli számomra.

32. PomoDone (Időkövető szoftver)

via PomoDone

A PomoDone App egy teljesítménynövelő és termelékenységet fokozó eszköz, amely segít a felhasználóknak a munkafolyamatok kezelésében, a feladatokra fordított idő nyomon követésében és a feladatra való koncentrálásban.

A Pomodoro Technique nevű időgazdálkodási módszert alkalmazza, amelyet az 1980-as évek végén egy egyetemista, Francesco Cirillo fejlesztett ki, hogy a komplex projekteket könnyen kezelhető és időzített munkadarabokra bontsa, és egyszerre csak egy feladatra koncentráljon.

Főbb jellemzők:

Bizonyos webhelyek blokkolása munka közben

Megszakítási megjegyzések

Naplókezelés

Chrome-bővítmény

Címke testreszabás

Gyorsbillentyűk

Integrációk a ClickUp és más SaaS termékekkel

Használja ezt a SaaS eszközt az időgazdálkodás javításához és a napközbeni kontextusváltásokból származó mentális fáradtság csökkentéséhez.

A Pomodoro™ technikát alkalmazó visszaszámláló, közvetlenül a ClickUp alkalmazásba beépítve. Ez lehetővé teszi számomra, hogy előre meghatározott és egyéni időzítőket és szüneteket futtassak, miközben a ClickUp feladatok végrehajtására koncentrálok, az összes időzítő rekordot a saját naplójában tárolja és szinkronizálja a ClickUp munkaidő-nyilvántartásokkal, valamint segít bizonyos webhelyek blokkolásában, miközben a feladatra koncentrálok. Látom, min dolgozom éppen, és ez segít fenntartani a figyelmemet, elkerülni a zavaró tényezőket és a megszakításokat. Ez életmentő az ADHD-m számára, és a háttérben hallható környezeti hangok még jobban segítik a koncentrációt.

A Pomodoro™ technikát alkalmazó visszaszámláló, közvetlenül a ClickUp alkalmazásba beépítve.

Ez lehetővé teszi számomra, hogy előre meghatározott és egyéni időzítőket és szüneteket futtassak, miközben a ClickUp feladatok végrehajtására koncentrálok, az összes időzítő rekordot a saját naplójában tárolja és szinkronizálja a ClickUp munkaidő-nyilvántartásokkal, valamint segít bizonyos webhelyek blokkolásában, miközben a feladatra koncentrálok.

Látom, min dolgozom éppen, és ez segít fenntartani a figyelmemet, elkerülni a zavaró tényezőket és a megszakításokat. Ez életmentő az ADHD-m számára, és a háttérben hallható környezeti hangok még jobban segítik a koncentrációt.

33. Colorcinch (korábban Cartoonize) (Fotó- és szövegszerkesztő szoftver)

via DP Preview / Colorcinch (korábban Cartoonize)

A Colorcinch egy intuitív fotószerkesztő, amelynek segítségével a felhasználók néhány kattintással személyre szabott műalkotásokká alakíthatják fotóikat.

Főbb jellemzők:

AI háttér eltávolítás

Szövegmaszkolás és szerkesztő

Szabadkézi rajzolás

Exportálás és megosztás

Effektusok, szűrők és átfedések

Képadatbázisok és gyűjtemények

Engedd szabadjára a kreativitásodat – használd a könnyen kezelhető szerkesztőeszközöket és effektusokat, hogy lenyűgöző és személyre szabott grafikákat hozz létre mindenféle igényhez, beleértve a közösségi médiát és a blogbejegyzéseket is.

A Colorcinch olyan alapvető szerkesztőeszközökkel rendelkezik, mint a kivágás, átméretezés, fényesítés, szövegszerkesztő, háttér eltávolító, képkonverter, valamint kreatív eszközökkel, mint például fotóegyesítő, színválasztó, átfedő képek – minden, amire egy fotószerkesztőnek szüksége lehet. Ez az eszköz könnyen használható, és nem kell profi tervezőnek lenned ahhoz, hogy lenyűgöző grafikákat készíts! Egyszerűen csak játszd el a hihetetlen stock fotógyűjteményével és gondosan kiválasztott kreatív eszközökkel (vektorok, ikonok, maszkok és átfedések).

A Colorcinch olyan alapvető szerkesztőeszközökkel rendelkezik, mint a kivágás, átméretezés, fényesítés, szövegszerkesztő, háttér eltávolító, képkonverter, valamint kreatív eszközökkel, mint például fotóegyesítő, színválasztó, átfedő képek – minden, amire egy fotószerkesztőnek szüksége lehet.

Ez az eszköz könnyen használható, és nem kell profi tervezőnek lenned ahhoz, hogy lenyűgöző grafikákat készíts! Egyszerűen csak játszd el a hihetetlen stock fotógyűjteményével és gondosan kiválasztott kreatív elemeivel (vektorok, ikonok, maszkok és átfedések).

34. Sprinto (megfelelőségi menedzsment)

via Sprinto

A Sprinto egy megfelelőség-kezelő szoftver, amelynek célja, hogy a lassú, fáradságos és hibalehetőségekkel teli megfelelőségi eljárásokat technológiai megoldásokkal váltsa fel.

Főbb jellemzők:

Adaptív irányelv-dokumentumok

Zero-touch biztonsági audit és megfelelőség

Megfelelőségi nyomon követés

Auditkezelés

100% automatizálás

Élő útmutatás szakértőktől

Valós idejű központi felügyelet

A SaaS-vállalatok ezt a szolgáltatót használják, hogy rövidebb idő alatt elérjék a megfelelőséget.

Gyorsan felkészülhet a szabályozási követelményekre az integrációk és munkafolyamatok révén automatizált felügyelettel, személyre szabott biztonsági dokumentumok automatikus létrehozásával, szabályozási szakértőkkel való élő munkamenetekhez való hozzáféréssel és központosított felügyelettel.

A Sprinto segítségével a megfelelőségi folyamat a szervezet méretétől függően 90-120 napról mindössze 15 napra rövidülhet. Az eszköz egy új SaaS-eszközkategóriát hoz létre, és ezzel a szabályoknak való megfelelés soha nem volt még ennyire játékos. A Dashboard csak egy 100 pontos ellenőrzőlista – ha 100 pontot ér el, akkor készen áll a szabályoknak való megfelelésre!

A Sprinto segítségével a megfelelőségi folyamat a szervezet méretétől függően 90-120 napról mindössze 15 napra rövidülhet.

Az eszköz egy új SaaS-eszközkategóriát hoz létre, és ezzel a szabályoknak való megfelelés soha nem volt még ennyire játékos. A Dashboard csak egy 100 pontos ellenőrzőlista – ha 100 pontot ér el, akkor készen áll a szabályoknak való megfelelésre!

35. SonarCloud (Forráskód-kezelő szoftver)

via SonarCloud

A SonarCloud egy forráskód-kezelő eszköz, amelynek célja a pull requestekben és a kódtárakban található hibák és biztonsági réseket felismerése, megértése és kijavítása a munkafolyamat korai szakaszában.

Főbb jellemzők:

Hibajelentés

Kódfelülvizsgálat

Folyamatos integráció

API

Ez a szoftverfejlesztő eszköz segít robusztus és biztonságos alkalmazások készítésében, mivel gyors hozzáférést biztosít a kód állapotához. Ezzel minden fejlesztési ciklus lépésében tudni fogja, hol tart a kódja.

Lehetővé teszi továbbá a kódok javítását, új szabályok elsajátítását, valamint más munkaeszközökkel, például a Githubbal való integrációt, hogy tovább javítsa fejlesztési munkafolyamatát.

A Chekk. io egy szoftverfejlesztő cég, és a CI/CD (integrációs és telepítési folyamat) során a SonarCloudot használjuk, hogy a szoftverfejlesztők a kód minőségét nagyon magas szinten tudják tartani. Mivel a SonarCloud integrálva van a fejlesztési és telepítési folyamatunkba, az elemzés automatikusan megtörténik, miután a fejlesztő feltölti az új kódváltoztatásokat a tárolóba. Ennek eredményeként fejlesztőink azonnali visszajelzést kapnak, ha bármilyen problémát találnak a kódban, és minden problémát általában kódpéldákkal is megfelelően leírnak. A következő lépésünk az lesz, hogy alkalmazzuk a SonorCloud által nemrégiben közzétett új kódminőségi mutatókat fejlesztési folyamataink javítása érdekében. Úgy gondolom, hogy ez a mutató különösen segít majd a technikai adósság azonosításában és a megfelelő enyhítő intézkedések végrehajtásában.

A Chekk. io egy szoftverfejlesztő cég, és a CI/CD (integrációs és telepítési folyamat) során a SonarCloudot használjuk, hogy a szoftverfejlesztők nagyon magas szinten tartsák a kód minőségét.

Mivel a SonarCloud integrálva van a fejlesztési és telepítési folyamatunkba, az elemzés automatikusan megtörténik, miután a fejlesztő feltölti az új kódváltoztatásokat a tárolóba. Ennek eredményeként fejlesztőink azonnali visszajelzést kapnak, ha bármilyen problémát találnak a kódban, és minden problémát általában kódpéldákkal is megfelelően leírnak.

A következő lépésünk az lesz, hogy alkalmazzuk a SonorCloud által nemrégiben közzétett új kódminőségi mutatókat fejlesztési folyamataink javítása érdekében. Úgy gondolom, hogy ez a mutató különösen segít majd a technikai adósság azonosításában és a megfelelő enyhítő intézkedések végrehajtásában.

36. VoilaNorbert (E-mail marketing szoftver)

via VoilaNorbert

A VoilaNorbert egy e-mail marketing szoftver, amelynek tömeges e-mail kereső eszközével a felhasználók könnyedén megtalálhatják az e-mail címeket az interneten.

Főbb jellemzők:

Domain ellenőrzés

Átfogó szerverfelismerés

Tömeges és egyedi e-mail ellenőrzés

Ezt az eszközt az Ahrefs a legpontosabb tömeges kereső eszközök közé választotta , 98%-os sikeraránnyal – csak a potenciális ügyfél teljes nevére és weboldalának URL-jére van szükséged, és ez az alkalmazás lekérdezi az e-mail címet, majd intelligens ellenőrző eszközével ellenőrzi azt.

A VoilaNorbertnél az Outreach és Link Building Partnerships részlegén dolgozom, és ezt az eszközt használom a potenciális ügyfelek listáján szereplő e-mail címek keresésére és ellenőrzésére – ez egy nagyon hasznos eszköz a hideg megkeresésekhez, az üzletfejlesztéshez, a HR-hez és a PR-hez. Számos hasznos funkcióval rendelkezik, amelyek előnyösek a kisvállalkozások számára: „később küldés” funkció, e-mail emlékeztetők, testreszabott aláírások, e-mail sablonok, e-mail sorozatok és e-mail nyomon követés. A kedvenc funkciómnak a levelezés-összevonást kell megemlítenem. Ez lehetővé teszi számomra, hogy személyre szabott e-maileket küldjek egyszerre nagy számú embernek, így növelve a hideg megkeresések hatékonyságát. Ez segített a megkeresések lebonyolításában és abban, hogy több olyan embert érjek el, akik érdeklődhetnek a marketing partnerség iránt.

A VoilaNorbertnél az Outreach és Link Building Partnerships részlegén dolgozom, és ezt az eszközt használom a potenciális ügyfelek listáján szereplő e-mail címek keresésére és ellenőrzésére – ez egy nagyon hasznos eszköz a hideg megkeresésekhez, az üzletfejlesztéshez, a HR-hez és a PR-hez.

Számos hasznos funkcióval rendelkezik, amelyek előnyösek a kisvállalkozások számára: „később küldés” funkció, e-mail emlékeztetők, testreszabott aláírások, e-mail sablonok, e-mail sorozatok és e-mail nyomon követés.

A kedvenc funkciómnak a levelezés-összevonást kell megemlítenem. Ez lehetővé teszi számomra, hogy személyre szabott e-maileket küldjek egyszerre nagy számú embernek, így növelve a hideg megkeresések hatékonyságát. Ez segített a megkeresések lebonyolításában és abban, hogy több olyan embert érjek el, akik érdeklődhetnek a marketing partnerség iránt.

37. TimeJam (alkalmazottak munkaidő-nyilvántartó szoftver)

via TimeJam

A TimeJam játékos elemeket és közösségi média elemeket alkalmazva teszi szórakoztatóbbá az időkövetést.

Főbb jellemzők:

Időfelvétel szociális formában és barátságos versenyek a Slacken vagy az MS Teams-en

A csapatok pontokat szerezhetnek az időkövetés betartásával, és havi díjakért versenyezhetnek.

Integráció a meglévő munkaeszközökkel az időkövetéshez, beleértve a ClickUp, Harvest és más eszközöket.

Egyszerű beállítani, és a csapatod is szívesen veszi majd a munkaidő-nyilvántartás vezetését.

Ez segít javítani a csapat termelékenységét és erősíti a csapat morálját. A TimeJam segítségével a munkaórák naponta rögzítésre kerülnek, és az ügyfelek a jobb adatminőségnek köszönhetően 10%-os növekedést tapasztalnak a számlázható órák számában.

A időgazdálkodás játékosítása segítségével a vállalatok könnyen növelhetik bevételeiket. A TimeJam számos taktikát alkalmaz, hogy csapata naponta figyelemmel kísérje az időt: játékosítás, közösségi média, humor és teljesítmény. A Timejamot a Kolme Group számára implementáltuk, és láttuk, hogy az időbejegyzések átlagos kora közel egy héttől kevesebb mint egy napra csökkent, és ezalatt a bevételünk közel 9%-kal nőtt.

A időgazdálkodás játékosítása segítségével a vállalatok könnyen növelhetik bevételeiket. A TimeJam számos taktikát alkalmaz, hogy csapata naponta figyelemmel kísérje az időt: játékosítás, közösségi média, humor és teljesítmény.

A Timejamot a Kolme Group számára implementáltuk, és láttuk, hogy az időbejegyzések átlagos kora közel egy héttől kevesebb mint egy napra csökkent, és ezalatt a bevételünk közel 9%-kal nőtt.

Hogyan válassza ki az igényeinek megfelelő SaaS megoldást?

Amikor SaaS eszközt választ a szervezetéhez, vegye figyelembe a következő kulcsfontosságú tényezőket:

Üzleti alkalmasság és követelmények : Válasszon olyan eszközt, amely megfelel a szervezetének sajátos igényeinek és felhasználási eseteinek, és az üzleti növekedéssel együtt skálázható. Emellett támogatnia kell a meglévő eszközeivel és rendszereivel való integrációt is.

Jellemzők és funkcionalitás: A megfelelő SaaS-platform minden, a munkafolyamatához szükséges alapvető funkciót lefed. Emellett testreszabható, és automatizálási és hatékonyságnövelő képességekkel rendelkezik.

Biztonság és megfelelőség: Győződjön meg arról, hogy a szoftver megfelel az iparági biztonsági szabványoknak (pl. SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA), és átlátható adat tárolási, biztonsági mentési és adatvédelmi irányelvei vannak. Ellenőrizze az adat titkosítását, a hozzáférés-ellenőrzést és a felhasználói hitelesítési intézkedéseket.

Könnyű használat és bevezetés : Elsőbbséget élvezzenek azok a SaaS alkalmazások, amelyek intuitív felhasználói felülettel és egyszerű navigációval rendelkeznek, így a munkatársak gyorsan el tudják kezdeni a használatukat. Emellett bevezetési támogatást és dokumentációt is kell biztosítaniuk.

Árak és ár-érték arány : Válassza ki azokat a SaaS eszközöket, amelyek illeszkednek a költségvetésébe, és jó megtérülést kínálnak. Áraiknak átláthatóknak kell lenniük, rejtett költségek nélkül, ingyenes csomaggal és vállalati opciókkal.

Teljesítmény és megbízhatóság : Válasszon olyan SaaS szoftvert, amely magas rendelkezésre állási garanciát (pl. 99,9% vagy annál jobbat) és egyértelmű SLA-kat (szolgáltatási szintű megállapodásokat) kínál.

Ügyfélszolgálat és támogatás : Ellenőrizze, hogy a kiválasztott szoftver többféle támogatási csatornát (e-mail, csevegés, telefon, tudásbázis) biztosít-e, gyors válaszidővel és 24/7 támogatással rendelkezik-e a kritikus problémák esetén.

A szállító hírneve és értékelései: Válasszon egy jól bevált, megbízható vállalatot. Keresse meg a pozitív vásárlói értékeléseket és ajánlásokat, valamint az Ön vállalkozásához hasonló cégek esettanulmányait vagy referenciáit.

A SaaS-terjedés a szoftver-szolgáltatásként (SaaS) működő eszközök elterjedését jelenti egy szervezeten belül. Bár ezek az eszközök a termelékenység javítását szolgálják, a túl sok, egymástól független eszköz hatékonyságcsökkenéshez, magasabb költségekhez, adatsilók kialakulásához és a csapatok közötti átláthatóság hiányához vezethet. Az alkalmazottak gyakran időt pazarolnak az alkalmazások közötti váltással, a munka megkettőzésével vagy a megfelelő információk keresésével. 😧 A ClickUp megoldja ezt a problémát! A ClickUp egy egységes platformként lett kialakítva, amely egyesíti a feladatkezelést, a dokumentumok közös szerkesztését, a csevegést, a célokat, a műszerfalakat és még sok mást. A több eszköz egyetlenbe történő összevonásával a ClickUp csökkenti a projektkezeléshez, a kommunikációhoz és a dokumentáláshoz szükséges különálló alkalmazások iránti igényt. Ez a konvergencia kiküszöböli a redundanciákat és egyszerűsíti a munkafolyamatokat. Az Ön számára nyújtott előnyök: Költséghatékonyság

Jobb együttműködés a csapatok között

Magasabb termelékenység

Az összes adat központosítása és láthatósága

Nos, itt van: 37 olyan szoftver szolgáltatás (SaaS) példa, amelyek vezető szerepet töltenek be és hullámokat kavarnak ebben az iparágban!

A digitális korszak minden eddiginél gyorsabb fejlődésével a teljes SaaS-piac és a globális felhőalapú megoldások elterjedése várhatóan gyorsan bővülni fog, mivel egyre több szervezet alkalmaz SaaS-megoldásokat különböző üzleti funkciókhoz, és ez a tendencia egyelőre nem fog lassulni. Ezekkel a SaaS-példákkal, beleértve a projektmenedzsment eszközöket is, folyamatosan javítjuk munkamódszereinket és üzleti tevékenységünk irányítását.

Akár saját SaaS-vállalkozás indításán gondolkodik és inspirációt keres egy üzleti modellhez, akár új eszközöket keres a termelékenység javításához és a növekvő vállalkozásának támogatásához, ezek a SaaS-példák biztosan segítenek elérni céljait! A fent említett szoftvereszközök és szakértői tippek segítségével a legmegfelelőbb döntéseket hozhatja meg.

Mivel több ezer lehetőség közül választhat, és nem minden SaaS egyforma, tanulmányozza át a SaaS-modelleket és az egyedi ajánlatokat, majd próbálja ki őket, hogy megnézze, mennyire illeszkednek az Ön elképzeléseihez és céljaihoz. Lehet, hogy megtalálja az új kedvenc SaaS-eszközét, amellyel egyetlen helyen kezelheti projektjeit és felgyorsíthatja üzleti tevékenységét.