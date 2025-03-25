A 10 legjobb ADHD-alkalmazás felnőtteknek 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk a termelékenységet növelő eszközökről és stratégiákról nyújt információkat. Nem célja, hogy helyettesítse az ADHD vagy bármely más egészségügyi állapot szakszerű orvosi tanácsadását, diagnózisát vagy kezelését.

ADHD-vel (figyelemhiányos hiperaktivitási zavar) élve még a látszólag legegyszerűbb tevékenységek is olyanok lehetnek, mintha hegyeket akarnánk megmozgatni. A CDC szerint ez a kihívás az amerikai felnőttek körülbelül 4,4%-át érinti, és a férfiaknál (5,4%) gyakoribb, mint a nőknél (3,2%), és leggyakrabban a nem spanyolajkú fehér bőrű egyéneknél jelentkezik. Ez mutatja, mennyire fontos hatékony stratégiákat találni azok számára, akiknél ezt a diagnózist állapították meg.

A felnőtteknél az ADHD gyakori tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézségek, a szervezettség hiánya és az, hogy bizonyos vagy fontos feladatokat nem tudnak végigvinni. Ez nagy probléma lehet, amikor a főnököd megkérdezi: „Mit értél el ma?”, és neked nincs mit felmutatnod! Szerencsére vannak módszerek, amelyek segítenek az embereknek a szervezettségben, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a fontos határidők betartásában. Az ADHD-alkalmazások számos funkcióval rendelkeznek, amelyek segítenek strukturálni a napjaidat és szem előtt tartani a céljaidat, legyen szó munkáról, iskoláról vagy valami olyan egyszerűről, mint egy bevásárlólista elkészítése. 🛒

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb ADHD-alkalmazást, amelyekkel megszervezheti az életében vagy a munkájában fontos feladatokat, így kevesebb szorongással teli napja lesz, és jobban tud koncentrálni. 💪

⏰ 60 másodperces összefoglaló A 10 legjobb ADHD-alkalmazás a koncentráció fenntartásához. ClickUp – A legjobb feladatkezeléshez

Inflow – A legjobb ADHD tünetek kezelésére

Due – A legjobb a feledékenység ellen

Routinery – A legjobb időgazdálkodáshoz

AutoSilent – A legjobb értesítéskezeléshez

SimpleMind Pro – A legjobb a feladatok vizualizálásához

Dwellingright – A legjobb teendőlisták készítéséhez

Brain Focus – A legjobb a koncentrációhoz

Clear Todos – A legjobb a feladatok kategorizálásához

Productive—Habit Tracker – A legjobb a szokások nyomon követéséhez

Mit kell keresni az ADHD-alkalmazásokban?

A hatékony ADHD-alkalmazásoknak a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

Könnyű használat : Az alkalmazásnak tiszta felülettel és jól szervezett fülekkel és szakaszokkal kell rendelkeznie, amelyek megkönnyítik a navigációt.

Termelékenységi és tervezési funkciók : Különböző lehetőségeket kell kínálnia a teendőlista létrehozásához, a napi, heti és havi tevékenységek strukturálásához, valamint a feladatok vagy a határidők kezeléséhez.

Sokoldalúság : A praktikus alkalmazásnak zökkenőmentesen kell működnie különböző operációs rendszereken, hogy mindig használni tudd, függetlenül a tartózkodási helyedtől.

Együttműködésbarát : Az ADHD-alkalmazásnak lehetővé kell tennie, hogy másokat is felvegyen a listáira és projektjeibe, hogy azok ellenőrizhessék az előrehaladását és felelősségre vonhassák (végül is úgy működik, mint egy projektmenedzsment eszköz).

Testreszabható: Lehetőséget kell biztosítani az alkalmazás színeinek, témáinak és stílusainak szerkesztésére, valamint egy olyan környezet létrehozására, amely megfelel a személyiségének és igényeinek.

A 10 legjobb ADHD-alkalmazás

Ezek az alkalmazások nem varázspálcák, amelyek eltüntetik az ADHD tüneteit, de azok, akik ADHD tünetekkel küzdenek, érdemes megnézniük, hogy ezek hogyan segíthetnek nekik.

Ezek az eszközök segíthetnek abban is, hogy átvedd az irányítást a napod és az életed felett, és végre elvégezd a teendőidet. ☑️

1. ClickUp – A legjobb feladatkezeléshez

Maradjon szervezett a ClickUp segítségével Hozzon létre világos, többfunkciós teendőlistákat, hogy könnyedén kezelhesse ötleteit, és soha többé ne felejtsen el semmit.

A ClickUp egy robusztus projektmenedzsment eszköz és együttműködési szoftver, hihetetlen felülettel és számtalan értékes funkcióval, amelyekkel egy helyen kezelheti a határidőket és az összes feladatát.

Mit keres ez a lista a legjobb ADHD-alkalmazások között?

Bár nem kifejezetten figyelemzavarok kezelésére tervezték, a platform mégis csodákat tehet azok enyhítésében. Szokatlan, de érdekes megközelítést alkalmaz: a napjaidat mini projekteknek tekinti. Minden projekt kisebb feladatokból áll, amelyeket el kell végezni, hogy előrehaladást érj el és elérd a célt. 🏁

A munkamegbízásokhoz hasonlóan a napod kisebb tevékenységekből áll, amelyeket le kell húznod a teendőlistádról, hogy a terv szerint haladj és elégedetten és nyugodtan zárhasd a napot. 🪷

A ClickUp Teendőlista funkciója segít ebben. Hozzon létre vagy rendeljen hozzá feladatokat és alfeladatokat a ClickUp Reminders segítségével, hagyjon megjegyzéseket és csatoljon fájlokat, hogy mindig kézben tartsa feladatait. A ClickUp teendőlistái nagymértékben testreszabhatók, így a betűtípusokkal és színekkel játszva személyre szabott élményt teremthet.

Sok ADHD-vel élő embernek szüksége van időnként egy kis plusz ösztönzésre családtagjaitól, barátaitól, munkatársaitól vagy vezetőitől. A ClickUp Project Time Tracking együttműködési funkciói ezt lehetővé teszik. Adjon hozzá másokat a listájához, hogy ők is nyomon követhessék a projektjeit, és biztosítsák, hogy ne maradjon le.

A ClickUp segítségével nem kell a semmiből felépítenie a teendőlistáit – használhat sablonokat, például a ClickUp feladatkezelési sablont. Ez segít a feladatok prioritás és állapot alapján történő létrehozásában és csoportosításában, valamint másokkal való együttműködésben a célok eléréséhez, bármi is legyen az.

Töltse le ezt a sablont Vizualizálja napi feladatait és azok előrehaladását a ClickUp feladatkezelési sablon segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Fantasztikus lehetőségek a teendőlistákhoz

Támogatja az együttműködést

Számítógépeken és mobil eszközökön is működik.

Számos szervezési, tervezési és feladatkezelési sablont kínál.

A testreszabási lehetőségek ösztönzik a kreativitást

📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja a csapat termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik . Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

A ClickUp korlátai

A platform funkcionalitásának maximális kihasználásához tanulási folyamatra van szükség.

A mobilalkalmazás javításokkal még jobbá tehető

ClickUp árak

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. Inflow – A legjobb ADHD tünetek kezelésére

Az Inflow mobilalkalmazással belekerülhet a munkába, és több feladatot végezhet el anélkül, hogy túlterheltnek érezné magát! ☑️

Ne feledje, hogy az Inflow nem egy naptár vagy tervező alkalmazás, amellyel részletes teendőlistákat készíthet vagy feladatokat kezelhet. Ehelyett segít többet megtudni az ADHD-ról, és ezt a tudást felhasználni a tünetek hatékonyabb kezelésére.

Az alkalmazást ADHD kezelésében jártas szakértők fejlesztették ki, és tudományos kutatásokon alapul. A kognitív viselkedésterápián (CBT) alapul, amely szerint gondolataink, érzelmeink és fizikai érzéseink mind összefüggenek egymással.

Segít az egyéneknek leküzdeni a problémákat azáltal, hogy azokat kisebb, könnyebben kezelhető részekre bontja, és pozitív megközelítést alkalmaz azok számára, akiknek nehézséget okoz a koncentráció.

Az Inflow segítségével felfedezheted az ADHD-vel kapcsolatos modulok gazdag választékát, amelyek a rendellenesség különböző aspektusaira koncentrálnak, a szorongástól a halogatásig és a kerülésig. Az alkalmazás betekintést nyújt a sajátos küzdelmeidbe, és segít megérteni azok gyökereit és mechanizmusait. 🪟

Ez az értékes tudás segít azonosítani, hogy melyik módszer a leghatékonyabb a koncentráció fokozásában és a rutin kialakításában az Ön számára.

Az Inflow egy másik fantasztikus funkciója a személyes ADHD-coach. Segít kidolgozni a cél eléréséhez vezető személyre szabott utat, és minden lépésnél támogatást nyújt.

Az alkalmazásnak van egy csodálatos közössége is, ahol tapasztalatokat cserélhet, támogatást kaphat és ADHD-trükköket fedezhet fel.

Az Inflow legjobb funkciói

Tudományos alapú tényeket használ az ADHD-s emberek támogatására.

Támogató közösséggel rendelkezik

Lehetőségeket kínál egy egészséges, kezelhető rutin kialakításához.

Személyes ADHD-edzők

Az Inflow korlátai

Egyes felhasználók szerint ez az alkalmazás csak azokra koncentrál, akiknél a diagnózis nemrég született.

Hosszabb ingyenes próbaidőszak előnyös lehet

Inflow árak

Napi 0,55 dollártól

Inflow értékelések és vélemények

Google Play : 4,2/5 (1000+ értékelés)

App Store: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

3. Due – A legjobb a feledékenység ellen

Via Due

A Due egy emlékeztető alkalmazás, amely különösen hasznos ADHD-s felnőttek számára. A Due segít leküzdeni a feledékenységet és a hiperfixációt azáltal, hogy egyszerűen beállítható időzítőket kínál, amelyek szinkronizálódnak az eszközökön, legyen az iCloud vagy Dropbox.

A Due különlegessége, hogy egyszerre több visszaszámláló időzítőt is futtathat, így megbízható virtuális asszisztensként szolgál. Akár a következő virtuális találkozót, a sütő időzítését, egy sürgős feladatot vagy a francia pörkölés idejét kell nyomon követnie, a Due egy alkalmazásból kínálja Önnek a teljes csomagot.

A szokásos iPhone-órától eltérően a Due extra funkciókkal rendelkezik, például szundi funkcióval és testreszabható határidőkkel, amelyek a képernyőn egy egyszerű érintéssel percre pontosan beállíthatók.

A legjobb funkciók

Egyszerűsítse feladatait újrafelhasználható visszaszámlálókkal, amelyek más időzítőkkel párhuzamosan is futtathatók.

Válasszon a különböző témák közül, attól függően, hogy sötét, világos vagy fényesebb képernyőháttérrel szeretne dolgozni.

Tartós értesítés-elhalasztás és automatikus elhalasztás, amíg az emlékeztető befejezettként nem kerül megjelölésre.

A határidőket percre pontosan testreszabhatja.

Korlátozások

Túl sok időzítő egyidejű beállítása zavarossá teheti a képernyőt, és ezáltal az időgazdálkodás is rendezetlenebbnek tűnhet.

Az árképzés némileg bonyolult, és bizonyos funkciók hosszú távú használatához további díjak vagy előfizetések fizetése szükséges.

Sajnos a Due kizárólag Apple-eszközökön érhető el, így az Android-felhasználóknak ezt ki kell hagyniuk.

Árak

App Store mobil eszközök, iPadek és órák számára : 7,99 dollár

Mac App Store: 14,99 dollár

Értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Routinery – A legjobb időgazdálkodáshoz

Az iOS és Android eszközökön elérhető Routinery életet megváltoztató eszköz lehet az ADHD-s emberek számára, de segíthet mindenkinek, aki idővakkal küzd. ⏰

Az alkalmazás célja, hogy segítse Önt a napirendjének a legapróbb részletekig történő megtervezésében, és hogy mobil eszközén megjelenő barátságos emlékeztetők segítségével betartsa azt.

A Routinery segítségével feladatokat hozhat létre és megadhatja azok pontos időtartamát, így elkerülheti a túlzott gondolkodást és az időpazarlást. Hangos emlékeztetői és vizuális időzítői segítenek a rutin betartásában és biztosítják, hogy ne térjen el a tervtől. 🚶

Az alkalmazás a következetességet jelvényekkel jutalmazza, amelyek sikerélményt nyújtanak és ösztönöznek a folytatásra.

Mi van, ha a napod nem a tervek szerint alakul? Nincs ok aggódni, mert a Routinery segítségével átrendezheted a feladatokat és létrehozhatsz egy frissített rutin, amely alkalmazkodik a kiszámíthatatlan körülményekhez.

Az alkalmazás akkor is a háttérben működik, ha nem indítod el, így nem kell aggódnod, hogy lemaradsz a emlékeztetőkről és megszakad a rutinod.

A Routinery legjobb funkciói

Napi ütemtervek és rutinok létrehozásához szükséges funkciókkal teli

A következetességet jelvényekkel jutalmazza

Bátorító hangos emlékeztetőket kínál

Beállítható rutinok a rutinban bekövetkező váratlan változások kezelésére

Alkalmas mindenkinek, aki időgazdálkodási problémákkal küzd

A Routinery korlátai

Egyes felhasználók alkalmi lefagyásokról számoltak be.

Több felhasználó szinkronizálási problémákat tapasztalt.

Routinery árak

Ingyenes (két ingyenes rutin megengedett)

Routinery Premium : 3,99 USD/hó 18,99 USD hat hónapra 27,49 USD/év

3,99 USD/hó

18,99 dollár hat hónapra

27,49 USD/év

3,99 USD/hó

18,99 dollár hat hónapra

27,49 USD/év

Routinery értékelések és vélemények

Google Play : 4,6/5 (több mint 10 500 értékelés)

App Store: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

5. AutoSilent – A legjobb értesítéskezeléshez

ADHD esetén a legkisebb zavaró tényező is úgy hat, mintha bombát dobnának a koncentrációdra, és visszatérni a munkához szinte lehetetlen feladatnak tűnik. 💣

Bár az AutoSilent nem kifejezetten ADHD-s embereknek készült, és nem segít rutint kialakítani vagy a termelékenységet növelni, ez a praktikus iOS-alkalmazás hasznos fegyver lehet a koncentráció fenntartásáért folytatott küzdelemben.

Bár nem lehet előre megjósolni, mikor csörög a telefon, az AutoSilent segítségével biztosíthatja, hogy a hang ne zavarja meg a munkáját. Az alkalmazás automatikusan elnémítja a telefont a megadott időszakokban, így segítve a tevékenységek befejezését és minimalizálva a figyelemelterelés kockázatát. 📴

Az AutoSilent nemcsak a beállított időpontokban némítja el a telefonját, hanem meg is határozza a tartózkodási helyét (ha engedélyezi), és elnémítja a készülékét, amikor iskolában, munkahelyén, moziban vagy könyvtárban van.

Az AutoSilent akár szinkronizálható a naptárával, és automatikusan elnémítja a telefonját a megbeszélések alatt.

Az AutoSilent legjobb funkciói

Egyszerűen használható

Automatikusan szinkronizálja a naptárával

Segít fenntartani a koncentrációt különböző helyzetekben

Minimalizálja a figyelemelterelő tényezőket

A készülékét a tartózkodási helye alapján elnémíthatja

Az AutoSilent korlátai

Ha az alkalmazást inaktiválni szeretné, akkor egyszerre csak egy eseményt tilthat le.

Az ingyenes verzió korlátozott funkciókat kínál.

AutoSilent árak

1,99 dollár havonta

AutoSilent értékelések és vélemények

App Store: 3,9/5 (150+ értékelés)

6. SimpleMind Pro – A legjobb a feladatok vizualizálásához

Ha gondolataidat és ötleteidet a szobában szétszórt könyvhalmoknak tekinted, akkor a SimpleMind Pro olyan, mint egy könyvespolc, amely segít rendezni a könyvtáradat, és rendben tartani, hogy minden könnyen elérhető legyen. 📚

A SimpleMind Pro kiváló vizualizációs lehetőségeinek köszönhetően keretet biztosít ahhoz, hogy rendezni tudd a fejedben zajló folyamatokat. Funkcionális és esztétikus gondolattérképeket hozhatsz létre, és rendszerezheted gondolataidat, hogy azok a helyes irányba haladjanak. 🛤️

Az alkalmazás teljesen testreszabható és az egyéni igényekhez igazítható. A drag-and-drop funkcióval átszervezheted és átalakíthatod a feladatok listáját, jelölőnégyzeteket adhatsz hozzá, haladási sávokat illeszthetsz be, témákat kapcsolhatsz össze és fájlokat csatolhatsz.

Az alkalmazás megosztási opciói lehetővé teszik, hogy kinyomtassa a gondolattérképeket, PDF-ként megossza őket, diavetítéseket készítsen, vagy exportálja őket a naptárába.

A SimpleMind Pro Mac, Windows, iOS és Android eszközökön is elérhető. Ha több eszközről is hozzáfér a platformhoz, akkor örömmel fogja venni, hogy automatikusan szinkronizálódik.

A SimpleMind Pro legjobb funkciói

Könnyen beállítható és használható

Sok testreszabható funkcióval rendelkezik, amelyekkel vizuálisan vonzó és funkcionális gondolattérképeket lehet létrehozni.

Könnyű gondolattérkép-megosztás és -exportálás

Több platformon is működik és zökkenőmentesen szinkronizálható

A SimpleMind Pro korlátai

Egyes felhasználók hibákat tapasztaltak a mobilalkalmazásban.

Az alkalmazás Windows és Mac rendszereken kissé eltérően néz ki.

SimpleMind Pro árak

Android: 8,49 dollár

iOS: 10,99 dollár

Windows: Az árakról a weboldalon tájékozódhat.

Mac: Az árakról a weboldalon tájékozódhat.

SimpleMind Pro értékelések és vélemények

App Store : 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Google Play: 4,7/5 (több mint 20 000 értékelés)

7. Dwellingright – A legjobb teendőlisták készítéséhez

Az, hogy néha elfeledkezünk dolgokról, az emberi természet része. Az ADHD-s emberek azonban hajlamosabbak erre. Míg a szemétkivitel elmulasztása nem jár komoly következményekkel, addig az autó regisztrációjának vagy a háziállat etetésének elmulasztása már nem olyan ártalmatlan.

A Dwellingright az ilyen helyzetek megelőzésére tökéletes alkalmazás. Külső merevlemezként működik, ahová minden apró (és nem is olyan apró) teendőt és feladatot átmásolhat, amelyet a közeljövőben és a távoli jövőben el kell végeznie.

Adjon hozzá feladatokat, és kategorizálja őket a kontextusuknak megfelelően. Például lehetnek teendőlistái utazáshoz, házimunkához vagy orvosi vizsgálatokhoz.

AI képességeinek köszönhetően a Dwellingright még a közelgő feladatokat is előre tudja jelezni, és segít abban, hogy profivá válj a rutinod szervezésében és az előre tervezésben. 🦾

Családdal, szobatárssal vagy partnerrel élsz együtt? A Dwellingright segítségével kapcsolatban maradhatsz velük, és megszervezheted, ki mit tegyen, hogy elkerüld a félreértéseket és a kommunikációs zavarokat.

Dwellingright legjobb funkciói

Segít a feladatok kategóriákba rendezésében

Android és iOS eszközökön elérhető

AI-alapú javaslatokat tesz

Lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépj a családtagjaiddal, és közösen kezeljétek a feladatokat.

Lehetővé teszi dokumentumok és fotók csatolását a teendőlistákhoz.

Nem igényel előfizetést

Dwellingright korlátozások

Nem mindenhol elérhető

Egyes felhasználók említik, hogy az alkalmazás sok e-mailt küld, és nincs nyilvánvaló módja a leiratkozásnak.

Dwellingright árak

Ingyenes

Dwellingright értékelések és vélemények

App Store : 4,7/5 (10+ értékelés)

Google Play: 3/5 (50+ értékelés)

8. Brain Focus – A legjobb a koncentrációhoz

A Brain Focus egy kizárólag mobil eszközökre elérhető időgazdálkodási alkalmazás, amely forradalmi változást hozhat azok számára, akiknek nehézséget okoz a megfelelő feladatokra a megfelelő időben koncentrálni és a prioritásokat meghatározni.

Az alkalmazás olyan népszerű technikákon alapul, mint az 52/17 és a Pomodoro, amelyek a meghatározott időtartamú munkavégzésre és a szünetekre épülnek. A Brain Focus segítségével minden munkavégzési időszak időtartamát beállíthatja.

A Brain Focus rendkívül könnyen használható – állítsa be a munkamenetek és a szünetek időtartamát, és hagyja, hogy az alkalmazás végigvezesse Önt a folyamatok és a munkafolyamatok javításán.

Miután befejeztél egy bizonyos feladatot, összehasonlíthatod a becsült és a tényleges időt, hogy lássad, hol tartasz.

Mivel a figyelemelterelés sok ADHD-s ember számára a legnagyobb ellenség, ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy letiltja a Wi-Fi-t és elnémítja a csengőhangot a munkavégzés ideje alatt. Ez javíthatja a teljesítményét és minimalizálhatja a zavarások kockázatát.

Ha egy munkamenet éppen véget ért, de úgy érzed, hogy még folytathatnád, kihagyhatod a szünetet, és még gyorsabban befejezheted a munkát. 💨

A Brain Focus legjobb funkciói

Lehetővé teszi a munkamenetek és a szünetek időtartamának testreszabását.

Lehet Wi-Fi-t kikapcsolni és némítani a készüléket

Lehetővé teszi az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges idő mérését.

Lehetővé teszi a feladatok kategorizálását

A Brain Focus korlátai

A felhasználók panaszkodtak a desktop verzió hiányára.

Több felhasználó is jelezte, hogy az alkalmazás lemeríti az akkumulátort.

Csak Android-eszközökön érhető el.

Brain Focus árak

Ingyenesen letölthető, alkalmazáson belüli vásárlásokkal

Brain Focus értékelések és vélemények

Google Play: 4,5/5 (több mint 14 500 értékelés)

9. Clear Todos – A legjobb feladatok kategorizálásához

Számos alkalmazás lehetővé teszi, hogy teendőlistákat készítsen, hogy napjait hatékonyan szervezze. Azonban annak érdekében, hogy segítsenek Önnek a termelékenység növelésében, sok alkalmazásfejlesztő rossz irányba halad, és végül túlbonyolítja a dolgokat. 🪢

Ha egyszerű, áttekinthető felülettel rendelkező alkalmazást keresel, amely hű marad a céljához – lehetővé teszi a teendőlisták létrehozását és semmi mást –, akkor ne keress tovább, mint a Clear Todos! Lehetővé teszi a feladatok létrehozását és különböző kategóriákba csoportosítását, hogy biztosítsa a maximális szervezettséget és megakadályozza a káoszt.

Az alkalmazás Ma nézet funkciója hasznos emlékeztetőként szolgál, segítve Önt a napra tervezett feladatok nyomon követésében, hogy ne maradjon le semmiről. 🎶

Miután elvégezte a feladatot, kihúzhatja, és élvezheti az elért eredmény és az elégedettség érzését! ❎

A Clear Todos legjobb funkciói

Rendezett felület

Egyszerű funkciók, amelyek tökéletesek az ADHD-s emberek számára

Lehetővé teszi a feladatok kategóriákba csoportosítását

A mai nap feladatait felsoroló nézet

Személyre szabási lehetőségek

A Clear Todos korlátai

Csak iOS-felhasználók számára elérhető

Clear Todos árak

Ingyenes, de tartalmaz alkalmazáson belüli vásárlásokat

Clear Todos értékelések és vélemények

App Store: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

10. Productive—Habit Tracker – A legjobb a szokások nyomon követéséhez

A Productive—Habit Tracker az egyik legjobb tervezőalkalmazás ADHD-sok számára, amely lehetővé teszi, hogy pozitív rutinokat alakítson ki, betartsa azokat, és javítsa önfegyelmét. Segítségével megtervezheti napjának minden részét, az éjszakai bőrápoláshoz hasonló triviális tevékenységektől kezdve a munkával vagy az iskolával kapcsolatos feladatokig.

Minden szokáshoz jegyzeteket fűzhet, hogy nyomon követhesse az előrehaladását, és megnézhesse, mely területekre kell különös figyelmet fordítania.

Az alkalmazás személyes asszisztensként működik, szokásokra vonatkozó tippeket és motiváló üzeneteket kínálva, hogy továbbra is a célja felé haladjon. Ha versenyszellemű, akkor értékelni fogja a Challenges opciót, ahol világszerte más felhasználókkal versenyezhet.

A Productive—Habit Tracker teljesen testreszabható, így létrehozhat egy személyre szabott világot, amelyben minden az Ön tevékenységei körül forog.

Productive – Habit Tracker legjobb funkciói

Segít egészséges szokások kialakításában és a motiváció fenntartásában

Kiváló elemzési funkciókat kínál a fejlődés nyomon követéséhez.

Android és iOS eszközökön egyaránt elérhető

Lehetővé teszi, hogy más felhasználókkal versenyezzen

Kivételes testreszabási lehetőségekkel rendelkezik

Productive – Habit Tracker korlátai

A fejlett funkciók csak a prémium verzióban érhetők el.

Néhány felhasználó említette, hogy hibákat tapasztalt.

Productive—Habit Tracker árak

Ingyenes, de tartalmaz alkalmazáson belüli vásárlásokat

Productive—Habit Tracker értékelések és vélemények

Google Play : 4/5 (több mint 16 000 értékelés)

App Store: 4,6/5 (több mint 88 500 értékelés)

Vissza a vezetőülésbe az ADHD-alkalmazásokkal

Az ADHD-alkalmazások olyanok, mint hidak, amelyek segítenek átkelni egy veszélyes folyón, és biztonságban eljutni a Produktivitás és Szervezés földjére. 🌉

Ezek a fantasztikus eszközök olyan funkciókkal vannak tele, amelyek segítenek megváltoztatni a napjaidat, könnyedén összehangolni a napirendedet és tervezési mesterré válni. 😎