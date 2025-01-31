A 10 legjobb teendőlista-alkalmazás Mac-hez 2025-ben

A tökéletes feladatkezelő alkalmazást keresi, amellyel a termelékenységét a csúcson tarthatja? Nos, ne keressen tovább. Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb teendőlista-alkalmazásról Mac-hez, amelyek biztosan növelik a munkatempóját és segítenek elérni céljait.

Nézzék meg legjobb választásainkat, és kezdjék el profiként kipipálni a feladataikat – nincs többé elmulasztott határidő vagy számtalan post-it, csak tiszta termelékenységi boldogság. Merüljünk el a legjobb teendőlista-alkalmazásokban Mac-hez!

Mit kell figyelni a legjobb teendőlista-alkalmazás kiválasztásakor Mac-hez?

A MacBook-on használható tökéletes teendőlista-alkalmazás kiválasztásakor több fontos szempontot is figyelembe kell venni. A végső döntés meghozatala előtt figyeljen az alábbi kulcsfontosságú jellemzőkre és funkciókra:

Együttműködési funkciók: Munkahelyi felhasználáshoz keressen olyan teendőlista-alkalmazásokat, amelyek lehetővé teszik a feladatok megosztását, kommentálását és delegálását, valamint a csapat tagjainak haladásának nyomon követését. Még személyes feladatok esetén is az ilyen együttműködési funkciókkal rendelkező alkalmazások lehetővé teszik, hogy jegyzeteket és teendőket osszon meg családtagjaival és barátaival.

Harmadik féltől származó integrációk : A munkafolyamatok javítása és a termelékenység növelése érdekében pontosan olyan teendőlista-szoftverre van szükséged, amely integrálható a Mac-en már használt egyéb eszközökkel, például naptárakkal, e-mailekkel, Slack-hez hasonló munkaterületekkel és feladatkezelő programokkal.

Több eszközzel való kompatibilitás : Ha több eszközön dolgozik, akkor azt javasoljuk, hogy olyan teendőlista-platformot válasszon, amely nem csak a Mac-jével, hanem az összes Apple-eszközével – iPad, Apple Watch, iPhone stb. – kompatibilis. Ezzel biztosíthatja, hogy bármikor, bárhol kényelmesen hozzáférhessen a feladataikhoz vagy jegyzeteikhez, és teendőlista-alkalmazásban hozhasson létre feladatokat.

Könnyen kezelhető felhasználói felület : Bármelyik teendőlista-alkalmazást is választja Mac-jéhez, annak tiszta és egyszerű felülettel kell rendelkeznie. Ez az egyszerűség biztosítja, hogy ne kelljen túl sok időt töltenie az alkalmazás megismerésével, így nem marad kevés vagy egyáltalán nem marad ideje a feladatok létrehozására vagy kezelésére.

Testreszabási lehetőségek: Amikor eldönti, melyik teendőlista-alkalmazást használja Mac számítógépén, a rugalmas testreszabási lehetőségek elengedhetetlenek, a címkéktől a címkékig, a határidőkig, az emlékeztetőig és az értesítésekig. Ezek a funkciók segítenek az alkalmazást az Ön egyedi igényeihez igazítani, és a legtöbbet kihozni belőle.

A 10 legjobb teendőlista Mac-hez

A teendőlista-alkalmazás segít megszervezni a teendőket és nyomon követni a feladatokat. Hogy segítsünk kiválasztani a személyes vagy üzleti igényeinek leginkább megfelelő alkalmazást, íme a 10 legjobb teendőlista-alkalmazás Mac-hez.

A ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségeket és perjelparancsokat kínál a hatékonyabb munkavégzéshez.

A ClickUp a végső termelékenységi csomag – a feladatkezelés, projektek, dokumentumok és célok széles körű testreszabható funkciói ideális teendőlista-alkalmazássá (és digitális tervezővé ) teszik. Az alkalmazás emellett felhasználóbarát felülettel és több mint ezer más termelékenységi megoldással való zökkenőmentes integrációval büszkélkedhet.

Tehát azoknak, akik növelni szeretnék termelékenységüket, és azoknak a csapatoknak, akik elérni (és túllépni) szeretnék projektmenedzsment KPI-jaikat, a ClickUp a legjobb teendőlista-alkalmazás Mac-hez (ha szabad így mondanunk).

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabható feladatok: A ClickUp segítségével könnyedén létrehozhat, kioszthat, nyomon követhet és kezelhet feladatokat. Ezzel a funkcióval nagy és összetett projekteket is egyszerűsíthet, ha azokat alfeladatokra bontja. A feladatkezelés további egyszerűsítése érdekében a ClickUp lehetővé teszi, hogy határidő-emlékeztetőket állítson be, a lista elemeit átütemezze, és szükség szerint másoknak is kioszthassa a feladatokat.

Terek, mappák és listák: A könnyű nyomon követhetőség érdekében a ClickUp egy projekt hierarchikus struktúrát biztosít, ahol a feladatok listákba vannak rendezve, a listák mappákba vannak kategorizálva, és a mappák munkaterületeken vannak elmentve.

Sablonok : Takarítson meg időt és energiát a ClickUp előre elkészített és testreszabható sablonjainak használatával, amelyek különböző személyes és üzleti felhasználási esetekre alkalmasak, a teendőkig, : Takarítson meg időt és energiát a ClickUp előre elkészített és testreszabható sablonjainak használatával, amelyek különböző személyes és üzleti felhasználási esetekre alkalmasak, a projektvázlatoktól az egyszerű teendőlistáktól a ellenőrzőlistákig és még sok másig.

Időkövetés Mac-hez : A ClickUp időgazdálkodási funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy kiszámítsák a feladatokra fordított időt és meghatározzák a becsült időt, javítva ezzel a jövőbeli tervezés pontosságát és jelentősen csökkentve az időfelhasználást.

Jegyzetek : A ClickUp segítségével bárhol és bármikor jegyzeteket készíthet és : A ClickUp segítségével bárhol és bármikor jegyzeteket készíthet és dokumentálhatja projektjeit . A jegyzetfüzet funkció segítségével útközben is kitöltheti a teendőlistáját , így nem felejti el a fontos feladatokat.

Tömörített ingyenes verzió: A ClickUp ingyenes verziója olyan feladatkezelési és : A ClickUp ingyenes verziója olyan feladatkezelési és projektmenedzsment funkciókkal van ellátva, amelyek más teendőlista-alkalmazásokban nem találhatók meg.

A ClickUp korlátai

Néhányuknak tanulási görbe

Korlátozott ellenőrzés az értesítési beállítások felett

ClickUp árak

Örökre ingyenes (ingyenes verzió)

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp ügyfélértékelések

G2 : 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. GoodTask

A GoodTask segítségével

A GoodTask egy intuitív feladatkezelő alkalmazás, amely az Apple emlékeztetőin és naptárain alapul. Egyszerű teendők ellenőrző listájaként és komplex projektek feladatkezelő szoftverként egyaránt használható.

A GoodTask kiválóan alkalmas Mac-felhasználók számára, de könnyen szinkronizálható az Apple ökoszisztéma más eszközeivel is, így bárhol is legyen, mindig megtekintheti a teendőlistáit.

A GoodTask legjobb funkciói

Kiváló felhasználói felület

Gyors műveletek és szövegrészletek

Napi, heti és havi ütemterv-nézet

Intelligens listák

Témaalkotó az alkalmazás megjelenésének testreszabásához

A GoodTask korlátai

A webalkalmazás hajlamos az alkalmazás összeomlásra.

Az új iOS frissítések néha teljesítményproblémákhoz vezetnek.

Nincs olyan funkciója, mint a listán szereplő többi projektmenedzsment alkalmazásnak.

GoodTask árak

39,99 $

GoodTask ügyfélértékelések

G2 : Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

3. Things 3

A Cultured Code által fejlesztett Things 3 egy vezető feladatkezelő alkalmazás a napi tervezéshez, projektmenedzsmenthez és a haladás nyomon követéséhez. Egyedülálló kialakítása és zökkenőmentes felhasználói felülete miatt a felhasználók kedvencévé vált, és kétszer is elnyerte az Apple Design Award díjat.

A Things 3 egy niche alkalmazás Apple eszközökhöz, amely megkönnyíti a felhasználók életét azzal, hogy integrálódik olyan munkaterületekkel, mint a Slack, és lehetővé teszi a projektek megosztását.

A Things 3 legjobb funkciói

Naptári események és nézetek feladatokhoz és találkozókhoz kapcsolódó emlékeztetőkhöz

Egyszeri alkalmazásvásárlás/fizetés (örökre)

Esztétikus kialakítás

Közelgő listák – a hét előre tervezéséhez

Címkék a feladatok csoportosításához

Ellenőrzőlisták

A Things 3 korlátai

Nincs ingyenes verzió

Nincs webalkalmazás-felület

Nincsenek együttműködési funkciók

Things 3 árak:

Mac esetén : 49,99 USD

Apple Watch és iPhone esetén : 9,99 USD

iPad-hez : 19,99 dollár

Teljes készlet: 80 dollár

Things 3 ügyfélértékelések

G2 : 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 130 értékelés)

4. Todoist

A Todoist, az egyik legnépszerűbb teendőlista-alkalmazás és feladatkezelő, lehetővé teszi a feladatok alfeladatokra bontását és azok prioritásainak a saját igényeiknek megfelelően történő meghatározását. Bár a Todoist élettervezési és családtagok és barátok közötti együttműködési eszközként jól bevált, üzleti tervet is kínál azoknak a csapatoknak, amelyek hatékonyabban szeretnék kezelni hivatalos feladataikat.

Az alkalmazás egyszerű felhasználói felülete és irányítópultjai megkönnyítik a Mac-felhasználók számára a feladatok gyors szervezését, az előrehaladás értékelését, a felelősségvállalást és a napi teljesítmény javítását.

A Todoist legjobb funkciói

Testreszabható listák

Projekt sablonok

Emlékeztetők

Integrációk

Szűrési nézetek

Alfeladatok

A Todoist korlátai

Alapvető együttműködési funkciók; nem ideális fejlett vagy összetett projektmenedzsmenthez.

Csak internetkapcsolattal használható, offline módban nem.

Todoist árak

Ingyenes

Pro : 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként

Todoist ügyfélértékelések

G2 : 4,4/5 (750 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

5. OmniFocus

Az Omni Group OmniFocus alkalmazása olyan elfoglalt szakemberek számára készült, akik könnyen túlterheltté válhatnak a többféle feladat és projekt miatt. Ha naponta komplex feladatokkal kell foglalkoznia, akkor érdemes megfontolnia az OmniFocus használatát Mac tennivalólista-alkalmazásként.

A szoftver kényelmes és rugalmas módon segít elvégezni a legfontosabb feladatokat, mivel a teendőlistákhoz könnyen hozzáférhetsz más Apple-eszközökön is, például Apple Watch-on, iPhone-on és más eszközökön. És ellentétben a listán szereplő más eszközökkel, például a Todoisttal, az Omnifocus offline hozzáférést is lehetővé tesz.

Az OmniFocus legjobb funkciói

Valós idejű szinkronizálás több Apple-eszközön

Tömeges szerkesztés

Siri alkalmazkodóképessége

Megosztási menü – a készülékén lévő bármely alkalmazásból importálhatja a teendőket

Az OmniFocus korlátai

Nincs ingyenes csomag

OmniFocus árak

Webes verzió : 4,99 USD/hó

Pro : 9,99 USD/hó

V3 Standard licenc : 49,99 $ – hagyományos egyszeri fizetés

V3 Pro licenc: 99,99 $ – hagyományos egyszeri fizetés

OmniFocus ügyfélértékelések

G2 : 4,6/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Nézzék meg ezeket az OmniFocus alternatívákat!

6. 2Do

A kifejezetten személyes használatra kifejlesztett 2Do alkalmazással megtervezheti feladatait, és apró lépésekre bontva részletesen nyomon követheti azok elvégzését. Az alkalmazás Mac-verziója egy teljes értékű feladatkezelő, amelyhez bárhonnan és bármikor hozzáférhet.

A 2Do segítségével feladatokat hozhatnak létre, és azok állapotát – ütemezett, folyamatban lévő vagy befejezett – megfelelően frissíthetik. A 2Do lehetővé teszi a feladatok címkézését is, hogy azokat releváns kategóriák vagy hasonlóságok szerint rendszerezhessék.

A 2Do legjobb funkciói

Felhőalapú szinkronizálás olyan eszközökkel, mint a Dropbox, a CalDAV és a Toodledo.

Színkóddal ellátott listák a kapcsolódó projektekhez és feladatokhoz

Hang- vagy szöveges értesítések a befejezetlen feladatokról

Tömeges szerkesztés

Automatikus biztonsági mentések

Fejlett keresési funkciók

Intelligens listák

A 2Do korlátai

Nincs naptárszinkronizálás

Gyenge együttműködési funkciók

Nem kompatibilis Android-eszközökkel.

2Do árak

2Do iOS : 14,99 dollár

2Do Mac: 49,99 dollár

2Do ügyfélértékelések

G2: 3,5/5 (2 értékelés)

Capterra: Nem elérhető

7. TaskPaper3

A 2016-ban alapított TaskPaper az egyik legrégebbi teendőlista-alkalmazás Mac-hez. Legújabb verziója, a TaskPaper3 megtartotta az eredeti alkalmazás egyszerű szöveges formátumát, de modern csavarral.

Az eszköz egyszerű szöveges formátuma ideális azoknak a felhasználóknak is, akik a fejlett projektmenedzsment alkalmazásokat zavarónak vagy bonyolultnak találják. A TaskPaper3 zökkenőmentesen integrálódik a Mac emlékeztető rendszerébe, így soha nem maradhat le semmiről a teendőlistáján.

A TaskPaper3 legjobb funkciói

Feladatok ütemezése dátum szerint

Drag-and-drop funkció a listák szervezéséhez

Zavarmentes felület

Exportálás/importálás a Reminders alkalmazással

Sötét mód

A TaskPaper korlátai

Ha értékelik a grafikákat és a vizuálisan vonzó felhasználói felületeket, akkor a TaskPaper nem az Önök számára való.

Nincs ingyenes csomag

TaskPaper árak

28,99 $

TaskPaper ügyfélértékelések

G2 : Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

8. Any. do

Az Any.do egy egyszerű teendőlista-megoldás egyének és csapatok számára. Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést projektekben, a feladatok kezelését és az üzleti folyamatok nyomon követését.

Any. do legjobb funkciói

Színes címkék

Valós idejű csevegés

Integráció harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Slack, a Microsoft Teams, a WhatsApp és mások.

Naptár és emlékeztetők

Több mint 100 sablon különböző projektekhez és felhasználási esetekhez

Több eszközön történő szinkronizálás

Napi tervező

Any. do korlátozások

Nem alkalmas fejlett projektmenedzsmenthez.

Csak néhány funkciót kínál

Any. do árak

Ingyenes

Prémium : 3 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 5 USD/hó felhasználónként

Any. do ügyfélértékelések

G2 : 4,1/5 (több mint 190 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

9. Microsoft To-do

A MacBookokkal kompatibilis teendőlista-alkalmazások közül a Microsoft To-do az egyik legmegbízhatóbb választás. Különösen értékes a Microsoft 365 power felhasználók számára, akik a To-do feladat-tervezési funkcióit kombinálhatják a hubon belüli egyéb termelékenységi eszközökkel, mint például az Outlook, a PowerPoint, a OneDrive és mások.

A Microsoft To-do legjobb funkciói

Intelligens és személyre szabott javaslatok a napi vagy heti feladatok tervezéséhez

Meghívók és megosztási funkciók a barátokkal, családtagokkal és kollégákkal való együttműködéshez

Zökkenőmentes integráció más Microsoft 365 eszközökkel

A Microsoft To-do korlátai

Néhány funkció

Korlátozott feladatprioritizálási lehetőségek

Zavaros felhasználói felület

A használathoz Microsoft-fiók szükséges.

Nincs jelentési funkció

A Microsoft To-do árai

Ingyenes

Microsoft To-do ügyfélértékelések

G2 : 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)

10. Tick Tick

A Tick Tick egy 3 az 1-ben alkalmazás teendőlisták, ellenőrzőlisták és feladatok kezelésére. Segítségével megszervezheti személyes és szakmai életét, beállíthatja a feladatok határidejét és emlékeztetőket, valamint zökkenőmentesen együttműködhet másokkal.

Több mint 30 funkcióval az ötletek rögzítéséhez és a napi tevékenységek tervezéséhez a Tick Tick egy olyan teendőlista-alkalmazás, amelyet Mac-felhasználóként érdemes megfontolni.

A Tick Tick legjobb funkciói

Rugalmas naptárnézetek

Hangbeviteli funkció

Könnyedén alakítja át az e-maileket feladatokká

Több emlékeztető, hogy ne maradjanak le a fontos határidőkről

Zökkenőmentesen szinkronizálható a naptáralkalmazásokkal

A feladatokat idő, cím, címke, prioritás vagy egy általad létrehozott egyéni szűrő szerint rendezi.

A Tick Tick korlátai

Nem lehet feladatokat közvetlenül a hozzá kapcsolt Google Naptár-fiókból szerkeszteni, befejezni vagy törölni.

Az ingyenes verzió nagyon korlátozott.

Tick Tick árak

Ingyenes

Prémium: 27,99 USD/év

Tick Tick ügyfélértékelések

G2 : 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

ClickUp: A Mac számára készült első számú teendőlista-alkalmazás

A Mac-en a feladatok kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű, köszönhetően a rengeteg elérhető teendőlista-alkalmazásnak. Bár az ezen a listán szereplő összes többi alkalmazás egyedi funkciókat és előnyöket kínál, a ClickUp egyértelműen a legjobb teendőlista-alkalmazás a Mac App Store-ban.

Átfogó és intuitív funkcióival a ClickUp a feladatok kezelését gyerekjátékká teszi. A ClickUp egyik kiemelkedő tulajdonsága a rugalmassága. Sok más teendőlista-alkalmazással ellentétben a ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok testreszabását az egyéni igényeknek megfelelően.

Töltsék le és próbálják ki a ClickUp alkalmazást még ma!