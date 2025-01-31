A 10 legjobb teendőlista-alkalmazás Mac-hez 2025-ben

A tökéletes feladatkezelő alkalmazást keresi, amellyel a termelékenységét a csúcson tarthatja? Nos, ne keressen tovább. Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb teendőlista-alkalmazásról Mac-hez, amelyek biztosan növelik a munkatempóját és segítenek elérni céljait.
Nézzék meg legjobb választásainkat, és kezdjék el profiként kipipálni a feladataikat – nincs többé elmulasztott határidő vagy számtalan post-it, csak tiszta termelékenységi boldogság. Merüljünk el a legjobb teendőlista-alkalmazásokban Mac-hez!
Mit kell figyelni a legjobb teendőlista-alkalmazás kiválasztásakor Mac-hez?
A MacBook-on használható tökéletes teendőlista-alkalmazás kiválasztásakor több fontos szempontot is figyelembe kell venni. A végső döntés meghozatala előtt figyeljen az alábbi kulcsfontosságú jellemzőkre és funkciókra:
- Együttműködési funkciók: Munkahelyi felhasználáshoz keressen olyan teendőlista-alkalmazásokat, amelyek lehetővé teszik a feladatok megosztását, kommentálását és delegálását, valamint a csapat tagjainak haladásának nyomon követését. Még személyes feladatok esetén is az ilyen együttműködési funkciókkal rendelkező alkalmazások lehetővé teszik, hogy jegyzeteket és teendőket osszon meg családtagjaival és barátaival.
- Harmadik féltől származó integrációk: A munkafolyamatok javítása és a termelékenység növelése érdekében pontosan olyan teendőlista-szoftverre van szükséged, amely integrálható a Mac-en már használt egyéb eszközökkel, például naptárakkal, e-mailekkel, Slack-hez hasonló munkaterületekkel és feladatkezelő programokkal.
- Több eszközzel való kompatibilitás: Ha több eszközön dolgozik, akkor azt javasoljuk, hogy olyan teendőlista-platformot válasszon, amely nem csak a Mac-jével, hanem az összes Apple-eszközével – iPad, Apple Watch, iPhone stb. – kompatibilis. Ezzel biztosíthatja, hogy bármikor, bárhol kényelmesen hozzáférhessen a feladataikhoz vagy jegyzeteikhez, és teendőlista-alkalmazásban hozhasson létre feladatokat.
- Könnyen kezelhető felhasználói felület: Bármelyik teendőlista-alkalmazást is választja Mac-jéhez, annak tiszta és egyszerű felülettel kell rendelkeznie. Ez az egyszerűség biztosítja, hogy ne kelljen túl sok időt töltenie az alkalmazás megismerésével, így nem marad kevés vagy egyáltalán nem marad ideje a feladatok létrehozására vagy kezelésére.
- Testreszabási lehetőségek: Amikor eldönti, melyik teendőlista-alkalmazást használja Mac számítógépén, a rugalmas testreszabási lehetőségek elengedhetetlenek, a címkéktől a címkékig, a határidőkig, az emlékeztetőig és az értesítésekig. Ezek a funkciók segítenek az alkalmazást az Ön egyedi igényeihez igazítani, és a legtöbbet kihozni belőle.
A 10 legjobb teendőlista Mac-hez
A teendőlista-alkalmazás segít megszervezni a teendőket és nyomon követni a feladatokat. Hogy segítsünk kiválasztani a személyes vagy üzleti igényeinek leginkább megfelelő alkalmazást, íme a 10 legjobb teendőlista-alkalmazás Mac-hez.
1. ClickUp
A ClickUp a végső termelékenységi csomag – a feladatkezelés, projektek, dokumentumok és célok széles körű testreszabható funkciói ideális teendőlista-alkalmazássá (és digitális tervezővé ) teszik. Az alkalmazás emellett felhasználóbarát felülettel és több mint ezer más termelékenységi megoldással való zökkenőmentes integrációval büszkélkedhet.
Tehát azoknak, akik növelni szeretnék termelékenységüket, és azoknak a csapatoknak, akik elérni (és túllépni) szeretnék projektmenedzsment KPI-jaikat, a ClickUp a legjobb teendőlista-alkalmazás Mac-hez (ha szabad így mondanunk).
A ClickUp legjobb funkciói
- Testreszabható feladatok: A ClickUp segítségével könnyedén létrehozhat, kioszthat, nyomon követhet és kezelhet feladatokat. Ezzel a funkcióval nagy és összetett projekteket is egyszerűsíthet, ha azokat alfeladatokra bontja. A feladatkezelés további egyszerűsítése érdekében a ClickUp lehetővé teszi, hogy határidő-emlékeztetőket állítson be, a lista elemeit átütemezze, és szükség szerint másoknak is kioszthassa a feladatokat.
- Terek, mappák és listák: A könnyű nyomon követhetőség érdekében a ClickUp egy projekt hierarchikus struktúrát biztosít, ahol a feladatok listákba vannak rendezve, a listák mappákba vannak kategorizálva, és a mappák munkaterületeken vannak elmentve.
- Sablonok: Takarítson meg időt és energiát a ClickUp előre elkészített és testreszabható sablonjainak használatával, amelyek különböző személyes és üzleti felhasználási esetekre alkalmasak, a projektvázlatoktól a teendőkig, az egyszerű teendőlistáktól a ellenőrzőlistákig és még sok másig.
- Időkövetés Mac-hez: A ClickUp időgazdálkodási funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy kiszámítsák a feladatokra fordított időt és meghatározzák a becsült időt, javítva ezzel a jövőbeli tervezés pontosságát és jelentősen csökkentve az időfelhasználást.
- Jegyzetek: A ClickUp segítségével bárhol és bármikor jegyzeteket készíthet és dokumentálhatja projektjeit. A jegyzetfüzet funkció segítségével útközben is kitöltheti a teendőlistáját, így nem felejti el a fontos feladatokat.
- Tömörített ingyenes verzió: A ClickUp ingyenes verziója olyan feladatkezelési és projektmenedzsment funkciókkal van ellátva, amelyek más teendőlista-alkalmazásokban nem találhatók meg.
A ClickUp korlátai
- Néhányuknak tanulási görbe
- Korlátozott ellenőrzés az értesítési beállítások felett
ClickUp árak
- Örökre ingyenes (ingyenes verzió)
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. GoodTask
A GoodTask egy intuitív feladatkezelő alkalmazás, amely az Apple emlékeztetőin és naptárain alapul. Egyszerű teendők ellenőrző listájaként és komplex projektek feladatkezelő szoftverként egyaránt használható.
A GoodTask kiválóan alkalmas Mac-felhasználók számára, de könnyen szinkronizálható az Apple ökoszisztéma más eszközeivel is, így bárhol is legyen, mindig megtekintheti a teendőlistáit.
A GoodTask legjobb funkciói
- Kiváló felhasználói felület
- Gyors műveletek és szövegrészletek
- Napi, heti és havi ütemterv-nézet
- Intelligens listák
- Témaalkotó az alkalmazás megjelenésének testreszabásához
A GoodTask korlátai
- A webalkalmazás hajlamos az alkalmazás összeomlásra.
- Az új iOS frissítések néha teljesítményproblémákhoz vezetnek.
- Nincs olyan funkciója, mint a listán szereplő többi projektmenedzsment alkalmazásnak.
GoodTask árak
- 39,99 $
GoodTask ügyfélértékelések
- G2: Nem elérhető
- Capterra: Nem elérhető
3. Things 3
A Cultured Code által fejlesztett Things 3 egy vezető feladatkezelő alkalmazás a napi tervezéshez, projektmenedzsmenthez és a haladás nyomon követéséhez. Egyedülálló kialakítása és zökkenőmentes felhasználói felülete miatt a felhasználók kedvencévé vált, és kétszer is elnyerte az Apple Design Award díjat.
A Things 3 egy niche alkalmazás Apple eszközökhöz, amely megkönnyíti a felhasználók életét azzal, hogy integrálódik olyan munkaterületekkel, mint a Slack, és lehetővé teszi a projektek megosztását.
A Things 3 legjobb funkciói
- Naptári események és nézetek feladatokhoz és találkozókhoz kapcsolódó emlékeztetőkhöz
- Egyszeri alkalmazásvásárlás/fizetés (örökre)
- Esztétikus kialakítás
- Közelgő listák – a hét előre tervezéséhez
- Címkék a feladatok csoportosításához
- Ellenőrzőlisták
A Things 3 korlátai
- Nincs ingyenes verzió
- Nincs webalkalmazás-felület
- Nincsenek együttműködési funkciók
Things 3 árak:
- Mac esetén: 49,99 USD
- Apple Watch és iPhone esetén: 9,99 USD
- iPad-hez: 19,99 dollár
- Teljes készlet: 80 dollár
Things 3 ügyfélértékelések
- G2: 4,4/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 130 értékelés)
Bónusz: Feladatkezelő alkalmazások Mac-hez!
4. Todoist
A Todoist, az egyik legnépszerűbb teendőlista-alkalmazás és feladatkezelő, lehetővé teszi a feladatok alfeladatokra bontását és azok prioritásainak a saját igényeiknek megfelelően történő meghatározását. Bár a Todoist élettervezési és családtagok és barátok közötti együttműködési eszközként jól bevált, üzleti tervet is kínál azoknak a csapatoknak, amelyek hatékonyabban szeretnék kezelni hivatalos feladataikat.
Az alkalmazás egyszerű felhasználói felülete és irányítópultjai megkönnyítik a Mac-felhasználók számára a feladatok gyors szervezését, az előrehaladás értékelését, a felelősségvállalást és a napi teljesítmény javítását.
A Todoist legjobb funkciói
- Testreszabható listák
- Projekt sablonok
- Emlékeztetők
- Integrációk
- Szűrési nézetek
- Alfeladatok
A Todoist korlátai
- Alapvető együttműködési funkciók; nem ideális fejlett vagy összetett projektmenedzsmenthez.
- Csak internetkapcsolattal használható, offline módban nem.
Todoist árak
- Ingyenes
- Pro: 4 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként
Todoist ügyfélértékelések
- G2: 4,4/5 (750 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)
5. OmniFocus
Az Omni Group OmniFocus alkalmazása olyan elfoglalt szakemberek számára készült, akik könnyen túlterheltté válhatnak a többféle feladat és projekt miatt. Ha naponta komplex feladatokkal kell foglalkoznia, akkor érdemes megfontolnia az OmniFocus használatát Mac tennivalólista-alkalmazásként.
A szoftver kényelmes és rugalmas módon segít elvégezni a legfontosabb feladatokat, mivel a teendőlistákhoz könnyen hozzáférhetsz más Apple-eszközökön is, például Apple Watch-on, iPhone-on és más eszközökön. És ellentétben a listán szereplő más eszközökkel, például a Todoisttal, az Omnifocus offline hozzáférést is lehetővé tesz.
Az OmniFocus legjobb funkciói
- Valós idejű szinkronizálás több Apple-eszközön
- Tömeges szerkesztés
- Siri alkalmazkodóképessége
- Megosztási menü – a készülékén lévő bármely alkalmazásból importálhatja a teendőket
Az OmniFocus korlátai
- Nincs ingyenes csomag
OmniFocus árak
- Webes verzió: 4,99 USD/hó
- Pro: 9,99 USD/hó
- V3 Standard licenc: 49,99 $ – hagyományos egyszeri fizetés
- V3 Pro licenc: 99,99 $ – hagyományos egyszeri fizetés
OmniFocus ügyfélértékelések
- G2: 4,6/5 (több mint 50 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
Nézzék meg ezeket az OmniFocus alternatívákat!
6. 2Do
A kifejezetten személyes használatra kifejlesztett 2Do alkalmazással megtervezheti feladatait, és apró lépésekre bontva részletesen nyomon követheti azok elvégzését. Az alkalmazás Mac-verziója egy teljes értékű feladatkezelő, amelyhez bárhonnan és bármikor hozzáférhet.
A 2Do segítségével feladatokat hozhatnak létre, és azok állapotát – ütemezett, folyamatban lévő vagy befejezett – megfelelően frissíthetik. A 2Do lehetővé teszi a feladatok címkézését is, hogy azokat releváns kategóriák vagy hasonlóságok szerint rendszerezhessék.
A 2Do legjobb funkciói
- Felhőalapú szinkronizálás olyan eszközökkel, mint a Dropbox, a CalDAV és a Toodledo.
- Színkóddal ellátott listák a kapcsolódó projektekhez és feladatokhoz
- Hang- vagy szöveges értesítések a befejezetlen feladatokról
- Tömeges szerkesztés
- Automatikus biztonsági mentések
- Fejlett keresési funkciók
- Intelligens listák
A 2Do korlátai
- Nincs naptárszinkronizálás
- Gyenge együttműködési funkciók
- Nem kompatibilis Android-eszközökkel.
2Do árak
- 2Do iOS: 14,99 dollár
- 2Do Mac: 49,99 dollár
2Do ügyfélértékelések
- G2: 3,5/5 (2 értékelés)
- Capterra: Nem elérhető
7. TaskPaper3
A 2016-ban alapított TaskPaper az egyik legrégebbi teendőlista-alkalmazás Mac-hez. Legújabb verziója, a TaskPaper3 megtartotta az eredeti alkalmazás egyszerű szöveges formátumát, de modern csavarral.
Az eszköz egyszerű szöveges formátuma ideális azoknak a felhasználóknak is, akik a fejlett projektmenedzsment alkalmazásokat zavarónak vagy bonyolultnak találják. A TaskPaper3 zökkenőmentesen integrálódik a Mac emlékeztető rendszerébe, így soha nem maradhat le semmiről a teendőlistáján.
A TaskPaper3 legjobb funkciói
- Feladatok ütemezése dátum szerint
- Drag-and-drop funkció a listák szervezéséhez
- Zavarmentes felület
- Exportálás/importálás a Reminders alkalmazással
- Sötét mód
A TaskPaper korlátai
- Ha értékelik a grafikákat és a vizuálisan vonzó felhasználói felületeket, akkor a TaskPaper nem az Önök számára való.
- Nincs ingyenes csomag
TaskPaper árak
- 28,99 $
TaskPaper ügyfélértékelések
- G2: Nem elérhető
- Capterra: Nem elérhető
8. Any. do
Az Any.do egy egyszerű teendőlista-megoldás egyének és csapatok számára. Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést projektekben, a feladatok kezelését és az üzleti folyamatok nyomon követését.
Any. do legjobb funkciói
- Színes címkék
- Valós idejű csevegés
- Integráció harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Slack, a Microsoft Teams, a WhatsApp és mások.
- Naptár és emlékeztetők
- Több mint 100 sablon különböző projektekhez és felhasználási esetekhez
- Több eszközön történő szinkronizálás
- Napi tervező
Any. do korlátozások
- Nem alkalmas fejlett projektmenedzsmenthez.
- Csak néhány funkciót kínál
Any. do árak
- Ingyenes
- Prémium: 3 USD/hó felhasználónként
- Csapatok: 5 USD/hó felhasználónként
Any. do ügyfélértékelések
- G2: 4,1/5 (több mint 190 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)
9. Microsoft To-do
A MacBookokkal kompatibilis teendőlista-alkalmazások közül a Microsoft To-do az egyik legmegbízhatóbb választás. Különösen értékes a Microsoft 365 power felhasználók számára, akik a To-do feladat-tervezési funkcióit kombinálhatják a hubon belüli egyéb termelékenységi eszközökkel, mint például az Outlook, a PowerPoint, a OneDrive és mások.
A Microsoft To-do legjobb funkciói
- Intelligens és személyre szabott javaslatok a napi vagy heti feladatok tervezéséhez
- Meghívók és megosztási funkciók a barátokkal, családtagokkal és kollégákkal való együttműködéshez
- Zökkenőmentes integráció más Microsoft 365 eszközökkel
A Microsoft To-do korlátai
- Néhány funkció
- Korlátozott feladatprioritizálási lehetőségek
- Zavaros felhasználói felület
- A használathoz Microsoft-fiók szükséges.
- Nincs jelentési funkció
A Microsoft To-do árai
- Ingyenes
Microsoft To-do ügyfélértékelések
- G2: 4,4/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)
10. Tick Tick
A Tick Tick egy 3 az 1-ben alkalmazás teendőlisták, ellenőrzőlisták és feladatok kezelésére. Segítségével megszervezheti személyes és szakmai életét, beállíthatja a feladatok határidejét és emlékeztetőket, valamint zökkenőmentesen együttműködhet másokkal.
Több mint 30 funkcióval az ötletek rögzítéséhez és a napi tevékenységek tervezéséhez a Tick Tick egy olyan teendőlista-alkalmazás, amelyet Mac-felhasználóként érdemes megfontolni.
A Tick Tick legjobb funkciói
- Rugalmas naptárnézetek
- Hangbeviteli funkció
- Könnyedén alakítja át az e-maileket feladatokká
- Több emlékeztető, hogy ne maradjanak le a fontos határidőkről
- Zökkenőmentesen szinkronizálható a naptáralkalmazásokkal
- A feladatokat idő, cím, címke, prioritás vagy egy általad létrehozott egyéni szűrő szerint rendezi.
A Tick Tick korlátai
- Nem lehet feladatokat közvetlenül a hozzá kapcsolt Google Naptár-fiókból szerkeszteni, befejezni vagy törölni.
- Az ingyenes verzió nagyon korlátozott.
Tick Tick árak
- Ingyenes
- Prémium: 27,99 USD/év
Tick Tick ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)
ClickUp: A Mac számára készült első számú teendőlista-alkalmazás
A Mac-en a feladatok kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű, köszönhetően a rengeteg elérhető teendőlista-alkalmazásnak. Bár az ezen a listán szereplő összes többi alkalmazás egyedi funkciókat és előnyöket kínál, a ClickUp egyértelműen a legjobb teendőlista-alkalmazás a Mac App Store-ban.
Átfogó és intuitív funkcióival a ClickUp a feladatok kezelését gyerekjátékká teszi. A ClickUp egyik kiemelkedő tulajdonsága a rugalmassága. Sok más teendőlista-alkalmazással ellentétben a ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok testreszabását az egyéni igényeknek megfelelően.