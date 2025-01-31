ClickUp blog
A 10 legjobb teendőlista-alkalmazás Mac-hez 2025-ben

2025. január 31.

A tökéletes feladatkezelő alkalmazást keresi, amellyel a termelékenységét a csúcson tarthatja? Nos, ne keressen tovább. Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb teendőlista-alkalmazásról Mac-hez, amelyek biztosan növelik a munkatempóját és segítenek elérni céljait.

Nézzék meg legjobb választásainkat, és kezdjék el profiként kipipálni a feladataikat – nincs többé elmulasztott határidő vagy számtalan post-it, csak tiszta termelékenységi boldogság. Merüljünk el a legjobb teendőlista-alkalmazásokban Mac-hez!

Mit kell figyelni a legjobb teendőlista-alkalmazás kiválasztásakor Mac-hez?

A MacBook-on használható tökéletes teendőlista-alkalmazás kiválasztásakor több fontos szempontot is figyelembe kell venni. A végső döntés meghozatala előtt figyeljen az alábbi kulcsfontosságú jellemzőkre és funkciókra:

  • Együttműködési funkciók: Munkahelyi felhasználáshoz keressen olyan teendőlista-alkalmazásokat, amelyek lehetővé teszik a feladatok megosztását, kommentálását és delegálását, valamint a csapat tagjainak haladásának nyomon követését. Még személyes feladatok esetén is az ilyen együttműködési funkciókkal rendelkező alkalmazások lehetővé teszik, hogy jegyzeteket és teendőket osszon meg családtagjaival és barátaival.
  • Harmadik féltől származó integrációk: A munkafolyamatok javítása és a termelékenység növelése érdekében pontosan olyan teendőlista-szoftverre van szükséged, amely integrálható a Mac-en már használt egyéb eszközökkel, például naptárakkal, e-mailekkel, Slack-hez hasonló munkaterületekkel és feladatkezelő programokkal.
  • Több eszközzel való kompatibilitás: Ha több eszközön dolgozik, akkor azt javasoljuk, hogy olyan teendőlista-platformot válasszon, amely nem csak a Mac-jével, hanem az összes Apple-eszközével – iPad, Apple Watch, iPhone stb. – kompatibilis. Ezzel biztosíthatja, hogy bármikor, bárhol kényelmesen hozzáférhessen a feladataikhoz vagy jegyzeteikhez, és teendőlista-alkalmazásban hozhasson létre feladatokat.
  • Könnyen kezelhető felhasználói felület: Bármelyik teendőlista-alkalmazást is választja Mac-jéhez, annak tiszta és egyszerű felülettel kell rendelkeznie. Ez az egyszerűség biztosítja, hogy ne kelljen túl sok időt töltenie az alkalmazás megismerésével, így nem marad kevés vagy egyáltalán nem marad ideje a feladatok létrehozására vagy kezelésére.
  • Testreszabási lehetőségek: Amikor eldönti, melyik teendőlista-alkalmazást használja Mac számítógépén, a rugalmas testreszabási lehetőségek elengedhetetlenek, a címkéktől a címkékig, a határidőkig, az emlékeztetőig és az értesítésekig. Ezek a funkciók segítenek az alkalmazást az Ön egyedi igényeihez igazítani, és a legtöbbet kihozni belőle.

A 10 legjobb teendőlista Mac-hez

A teendőlista-alkalmazás segít megszervezni a teendőket és nyomon követni a feladatokat. Hogy segítsünk kiválasztani a személyes vagy üzleti igényeinek leginkább megfelelő alkalmazást, íme a 10 legjobb teendőlista-alkalmazás Mac-hez.

1. ClickUp

Gazdag formázás és perjelparancsok a ClickUp dokumentumokban
A ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségeket és perjelparancsokat kínál a hatékonyabb munkavégzéshez.

A ClickUp a végső termelékenységi csomag – a feladatkezelés, projektek, dokumentumok és célok széles körű testreszabható funkciói ideális teendőlista-alkalmazássá (és digitális tervezővé ) teszik. Az alkalmazás emellett felhasználóbarát felülettel és több mint ezer más termelékenységi megoldással való zökkenőmentes integrációval büszkélkedhet.

Tehát azoknak, akik növelni szeretnék termelékenységüket, és azoknak a csapatoknak, akik elérni (és túllépni) szeretnék projektmenedzsment KPI-jaikat, a ClickUp a legjobb teendőlista-alkalmazás Mac-hez (ha szabad így mondanunk).

A ClickUp legjobb funkciói

  • Testreszabható feladatok: A ClickUp segítségével könnyedén létrehozhat, kioszthat, nyomon követhet és kezelhet feladatokat. Ezzel a funkcióval nagy és összetett projekteket is egyszerűsíthet, ha azokat alfeladatokra bontja. A feladatkezelés további egyszerűsítése érdekében a ClickUp lehetővé teszi, hogy határidő-emlékeztetőket állítson be, a lista elemeit átütemezze, és szükség szerint másoknak is kioszthassa a feladatokat.
  • Terek, mappák és listák: A könnyű nyomon követhetőség érdekében a ClickUp egy projekt hierarchikus struktúrát biztosít, ahol a feladatok listákba vannak rendezve, a listák mappákba vannak kategorizálva, és a mappák munkaterületeken vannak elmentve.
  • Sablonok: Takarítson meg időt és energiát a ClickUp előre elkészített és testreszabható sablonjainak használatával, amelyek különböző személyes és üzleti felhasználási esetekre alkalmasak, a projektvázlatoktól a teendőkig, az egyszerű teendőlistáktól a ellenőrzőlistákig és még sok másig.
  • Időkövetés Mac-hez: A ClickUp időgazdálkodási funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy kiszámítsák a feladatokra fordított időt és meghatározzák a becsült időt, javítva ezzel a jövőbeli tervezés pontosságát és jelentősen csökkentve az időfelhasználást.
  • Jegyzetek: A ClickUp segítségével bárhol és bármikor jegyzeteket készíthet és dokumentálhatja projektjeit. A jegyzetfüzet funkció segítségével útközben is kitöltheti a teendőlistáját, így nem felejti el a fontos feladatokat.
  • Tömörített ingyenes verzió: A ClickUp ingyenes verziója olyan feladatkezelési és projektmenedzsment funkciókkal van ellátva, amelyek más teendőlista-alkalmazásokban nem találhatók meg.

A ClickUp korlátai

  • Néhányuknak tanulási görbe
  • Korlátozott ellenőrzés az értesítési beállítások felett

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes (ingyenes verzió)
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp ügyfélértékelések

  • G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. GoodTask

GoodTask termék kép
A GoodTask segítségével

A GoodTask egy intuitív feladatkezelő alkalmazás, amely az Apple emlékeztetőin és naptárain alapul. Egyszerű teendők ellenőrző listájaként és komplex projektek feladatkezelő szoftverként egyaránt használható.

A GoodTask kiválóan alkalmas Mac-felhasználók számára, de könnyen szinkronizálható az Apple ökoszisztéma más eszközeivel is, így bárhol is legyen, mindig megtekintheti a teendőlistáit.

A GoodTask legjobb funkciói

  • Kiváló felhasználói felület
  • Gyors műveletek és szövegrészletek
  • Napi, heti és havi ütemterv-nézet
  • Intelligens listák
  • Témaalkotó az alkalmazás megjelenésének testreszabásához

A GoodTask korlátai

  • A webalkalmazás hajlamos az alkalmazás összeomlásra.
  • Az új iOS frissítések néha teljesítményproblémákhoz vezetnek.
  • Nincs olyan funkciója, mint a listán szereplő többi projektmenedzsment alkalmazásnak.

GoodTask árak

  • 39,99 $

GoodTask ügyfélértékelések

  • G2: Nem elérhető
  • Capterra: Nem elérhető

3. Things 3

Things 3 termék kép
Via Cultured Code

A Cultured Code által fejlesztett Things 3 egy vezető feladatkezelő alkalmazás a napi tervezéshez, projektmenedzsmenthez és a haladás nyomon követéséhez. Egyedülálló kialakítása és zökkenőmentes felhasználói felülete miatt a felhasználók kedvencévé vált, és kétszer is elnyerte az Apple Design Award díjat.

A Things 3 egy niche alkalmazás Apple eszközökhöz, amely megkönnyíti a felhasználók életét azzal, hogy integrálódik olyan munkaterületekkel, mint a Slack, és lehetővé teszi a projektek megosztását.

A Things 3 legjobb funkciói

  • Naptári események és nézetek feladatokhoz és találkozókhoz kapcsolódó emlékeztetőkhöz
  • Egyszeri alkalmazásvásárlás/fizetés (örökre)
  • Esztétikus kialakítás
  • Közelgő listák – a hét előre tervezéséhez
  • Címkék a feladatok csoportosításához
  • Ellenőrzőlisták

A Things 3 korlátai

  • Nincs ingyenes verzió
  • Nincs webalkalmazás-felület
  • Nincsenek együttműködési funkciók

Things 3 árak:

  • Mac esetén: 49,99 USD
  • Apple Watch és iPhone esetén: 9,99 USD
  • iPad-hez: 19,99 dollár
  • Teljes készlet: 80 dollár

Things 3 ügyfélértékelések

  • G2: 4,4/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (több mint 130 értékelés)

Bónusz: Feladatkezelő alkalmazások Mac-hez!

4. Todoist

Kezeljék feladataikat és teendőlistáikat a Todoist segítségével.
A Todoist, az egyik legnépszerűbb teendőlista-alkalmazás és feladatkezelő, lehetővé teszi a feladatok alfeladatokra bontását és azok prioritásainak a saját igényeiknek megfelelően történő meghatározását. Bár a Todoist élettervezési és családtagok és barátok közötti együttműködési eszközként jól bevált, üzleti tervet is kínál azoknak a csapatoknak, amelyek hatékonyabban szeretnék kezelni hivatalos feladataikat.

Az alkalmazás egyszerű felhasználói felülete és irányítópultjai megkönnyítik a Mac-felhasználók számára a feladatok gyors szervezését, az előrehaladás értékelését, a felelősségvállalást és a napi teljesítmény javítását.

A Todoist legjobb funkciói

  • Testreszabható listák
  • Projekt sablonok
  • Emlékeztetők
  • Integrációk
  • Szűrési nézetek
  • Alfeladatok

A Todoist korlátai

  • Alapvető együttműködési funkciók; nem ideális fejlett vagy összetett projektmenedzsmenthez.
  • Csak internetkapcsolattal használható, offline módban nem.

Todoist árak

  • Ingyenes
  • Pro: 4 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként

Todoist ügyfélértékelések

  • G2: 4,4/5 (750 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

5. OmniFocus

OmniFocus termék kép
Forrás: The Omni Group

Az Omni Group OmniFocus alkalmazása olyan elfoglalt szakemberek számára készült, akik könnyen túlterheltté válhatnak a többféle feladat és projekt miatt. Ha naponta komplex feladatokkal kell foglalkoznia, akkor érdemes megfontolnia az OmniFocus használatát Mac tennivalólista-alkalmazásként.

A szoftver kényelmes és rugalmas módon segít elvégezni a legfontosabb feladatokat, mivel a teendőlistákhoz könnyen hozzáférhetsz más Apple-eszközökön is, például Apple Watch-on, iPhone-on és más eszközökön. És ellentétben a listán szereplő más eszközökkel, például a Todoisttal, az Omnifocus offline hozzáférést is lehetővé tesz.

Az OmniFocus legjobb funkciói

  • Valós idejű szinkronizálás több Apple-eszközön
  • Tömeges szerkesztés
  • Siri alkalmazkodóképessége
  • Megosztási menü – a készülékén lévő bármely alkalmazásból importálhatja a teendőket

Az OmniFocus korlátai

  • Nincs ingyenes csomag

OmniFocus árak

  • Webes verzió: 4,99 USD/hó
  • Pro: 9,99 USD/hó
  • V3 Standard licenc: 49,99 $ – hagyományos egyszeri fizetés
  • V3 Pro licenc: 99,99 $ – hagyományos egyszeri fizetés

OmniFocus ügyfélértékelések

  • G2: 4,6/5 (több mint 50 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

6. 2Do

2Do termék kép
Via 2Do

A kifejezetten személyes használatra kifejlesztett 2Do alkalmazással megtervezheti feladatait, és apró lépésekre bontva részletesen nyomon követheti azok elvégzését. Az alkalmazás Mac-verziója egy teljes értékű feladatkezelő, amelyhez bárhonnan és bármikor hozzáférhet.

A 2Do segítségével feladatokat hozhatnak létre, és azok állapotát – ütemezett, folyamatban lévő vagy befejezett – megfelelően frissíthetik. A 2Do lehetővé teszi a feladatok címkézését is, hogy azokat releváns kategóriák vagy hasonlóságok szerint rendszerezhessék.

A 2Do legjobb funkciói

  • Felhőalapú szinkronizálás olyan eszközökkel, mint a Dropbox, a CalDAV és a Toodledo.
  • Színkóddal ellátott listák a kapcsolódó projektekhez és feladatokhoz
  • Hang- vagy szöveges értesítések a befejezetlen feladatokról
  • Tömeges szerkesztés
  • Automatikus biztonsági mentések
  • Fejlett keresési funkciók
  • Intelligens listák

A 2Do korlátai

  • Nincs naptárszinkronizálás
  • Gyenge együttműködési funkciók
  • Nem kompatibilis Android-eszközökkel.

2Do árak

  • 2Do iOS: 14,99 dollár
  • 2Do Mac: 49,99 dollár

2Do ügyfélértékelések

  • G2: 3,5/5 (2 értékelés)
  • Capterra: Nem elérhető

7. TaskPaper3

TaskPaper 3 termék kép
A TaskPaper segítségével

A 2016-ban alapított TaskPaper az egyik legrégebbi teendőlista-alkalmazás Mac-hez. Legújabb verziója, a TaskPaper3 megtartotta az eredeti alkalmazás egyszerű szöveges formátumát, de modern csavarral.

Az eszköz egyszerű szöveges formátuma ideális azoknak a felhasználóknak is, akik a fejlett projektmenedzsment alkalmazásokat zavarónak vagy bonyolultnak találják. A TaskPaper3 zökkenőmentesen integrálódik a Mac emlékeztető rendszerébe, így soha nem maradhat le semmiről a teendőlistáján.

A TaskPaper3 legjobb funkciói

  • Feladatok ütemezése dátum szerint
  • Drag-and-drop funkció a listák szervezéséhez
  • Zavarmentes felület
  • Exportálás/importálás a Reminders alkalmazással
  • Sötét mód

A TaskPaper korlátai

  • Ha értékelik a grafikákat és a vizuálisan vonzó felhasználói felületeket, akkor a TaskPaper nem az Önök számára való.
  • Nincs ingyenes csomag

TaskPaper árak

  • 28,99 $

TaskPaper ügyfélértékelések

  • G2: Nem elérhető
  • Capterra: Nem elérhető

8. Any. do

Any.do sablon nyitóoldal
Az Any.do segítségével

Az Any.do egy egyszerű teendőlista-megoldás egyének és csapatok számára. Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést projektekben, a feladatok kezelését és az üzleti folyamatok nyomon követését.

Any. do legjobb funkciói

  • Színes címkék
  • Valós idejű csevegés
  • Integráció harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Slack, a Microsoft Teams, a WhatsApp és mások.
  • Naptár és emlékeztetők
  • Több mint 100 sablon különböző projektekhez és felhasználási esetekhez
  • Több eszközön történő szinkronizálás
  • Napi tervező

Any. do korlátozások

  • Nem alkalmas fejlett projektmenedzsmenthez.
  • Csak néhány funkciót kínál

Any. do árak

  • Ingyenes
  • Prémium: 3 USD/hó felhasználónként
  • Csapatok: 5 USD/hó felhasználónként

Any. do ügyfélértékelések

  • G2: 4,1/5 (több mint 190 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

9. Microsoft To-do

teendőlista-alkalmazás microsoft to do
A Microsofton keresztül

A MacBookokkal kompatibilis teendőlista-alkalmazások közül a Microsoft To-do az egyik legmegbízhatóbb választás. Különösen értékes a Microsoft 365 power felhasználók számára, akik a To-do feladat-tervezési funkcióit kombinálhatják a hubon belüli egyéb termelékenységi eszközökkel, mint például az Outlook, a PowerPoint, a OneDrive és mások.

A Microsoft To-do legjobb funkciói

  • Intelligens és személyre szabott javaslatok a napi vagy heti feladatok tervezéséhez
  • Meghívók és megosztási funkciók a barátokkal, családtagokkal és kollégákkal való együttműködéshez
  • Zökkenőmentes integráció más Microsoft 365 eszközökkel

A Microsoft To-do korlátai

  • Néhány funkció
  • Korlátozott feladatprioritizálási lehetőségek
  • Zavaros felhasználói felület
  • A használathoz Microsoft-fiók szükséges.
  • Nincs jelentési funkció

A Microsoft To-do árai

  • Ingyenes

Microsoft To-do ügyfélértékelések

  • G2: 4,4/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)

10. Tick Tick

Tick Tick Új lista létrehozása Funkció példa
Via Tick Tick

A Tick Tick egy 3 az 1-ben alkalmazás teendőlisták, ellenőrzőlisták és feladatok kezelésére. Segítségével megszervezheti személyes és szakmai életét, beállíthatja a feladatok határidejét és emlékeztetőket, valamint zökkenőmentesen együttműködhet másokkal.

Több mint 30 funkcióval az ötletek rögzítéséhez és a napi tevékenységek tervezéséhez a Tick Tick egy olyan teendőlista-alkalmazás, amelyet Mac-felhasználóként érdemes megfontolni.

A Tick Tick legjobb funkciói

  • Rugalmas naptárnézetek
  • Hangbeviteli funkció
  • Könnyedén alakítja át az e-maileket feladatokká
  • Több emlékeztető, hogy ne maradjanak le a fontos határidőkről
  • Zökkenőmentesen szinkronizálható a naptáralkalmazásokkal
  • A feladatokat idő, cím, címke, prioritás vagy egy általad létrehozott egyéni szűrő szerint rendezi.

A Tick Tick korlátai

  • Nem lehet feladatokat közvetlenül a hozzá kapcsolt Google Naptár-fiókból szerkeszteni, befejezni vagy törölni.
  • Az ingyenes verzió nagyon korlátozott.

Tick Tick árak

  • Ingyenes
  • Prémium: 27,99 USD/év

Tick Tick ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

ClickUp: A Mac számára készült első számú teendőlista-alkalmazás

A Mac-en a feladatok kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű, köszönhetően a rengeteg elérhető teendőlista-alkalmazásnak. Bár az ezen a listán szereplő összes többi alkalmazás egyedi funkciókat és előnyöket kínál, a ClickUp egyértelműen a legjobb teendőlista-alkalmazás a Mac App Store-ban.

Átfogó és intuitív funkcióival a ClickUp a feladatok kezelését gyerekjátékká teszi. A ClickUp egyik kiemelkedő tulajdonsága a rugalmassága. Sok más teendőlista-alkalmazással ellentétben a ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok testreszabását az egyéni igényeknek megfelelően.

Töltsék le és próbálják ki a ClickUp alkalmazást még ma!

