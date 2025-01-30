A 10 legjobb ADHD szervezési és menedzsment eszköz felnőtteknek 2025-ben

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk a termelékenységet növelő eszközökről és stratégiákról nyújt információkat. Nem célja, hogy helyettesítse az ADHD vagy bármely más egészségügyi állapot szakszerű orvosi tanácsadását, diagnózisát vagy kezelését.

A felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) kezeléséhez megfelelő eszközök megtalálása az egyik leghatékonyabb stratégia lehet a fontos feladatok szervezéséhez és a termelékenység növeléséhez. Az ADHD-val élők pedig tudják, hogy a szervezés és a termelékenység nem jönnek könnyen.

A CHADD szervezet szerint a felnőttkori ADHD tünetei megnehezítik a komplex, hosszú távú projektek kezelését a szakmai életben. A nagyobb projektek nem csak szervezettséget igényelnek, hanem kommunikációs készségeket, a számos feladat nyomon követését és időgazdálkodást is.

De ez nem akadályozhatja meg az ADHD-s embereket abban, hogy kiválóan teljesítsenek a karrierjükben. Számos jó szokás és remek eszköz áll rendelkezésükre a mindennapi életben.

Ezért állítottuk össze ezt a listát a 2024-es év 10 legjobb ADHD-alkalmazásáról felnőttek számára.

A feladatkezeléstől a projektmenedzsmentig, az időkövetéstől a jegyzetelésig, mi mindenre gondoskodunk.

A legjobb ADHD-eszközöknek zökkenőmentesen be kell illeszkedniük a mindennapi rutinjába, és további stressz nélkül kell javítaniuk a mindennapi életét.

Ezeknek intuitívnak kell lenniük, az egyéni igényeidhez igazíthatónak, és olyan funkciókat kell kínálniuk, amelyek megoldják az ADHD-val kapcsolatos gyakori kihívásokat, mint például a projektmenedzsment, az időgazdálkodás, a szervezés és a koncentráció.

Ezek közül sok ADHD-eszköz praktikus alkalmazásként érhető el, amelyeket telefonon vagy számítógépen is használhat, így mindig kéznél van a fontos feladatok elvégzéséhez szükséges segítség.

Az egyre inkább digitalizálódó világban a megfelelő eszköz megtalálása nehéz feladat lehet. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb ADHD-eszközöket, amelyek segítenek Önnek a koncentrációban, a szervezettségben és a hatékonyságban.

Feladatok kezelése a ClickUp alkalmazásban Konvertálja a megjegyzéseket ClickUp feladatokká, vagy rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment eszköz, amely segíthet az ADHD-s egyéneknek a szervezettségben. Ez több, mint egy egyszerű teendőlista-alkalmazás; egy platformon integrálja a feladatkezelést, a dokumentumok közös szerkesztését, a célok nyomon követését és az időgazdálkodást.

Ez biztosítja, hogy minden szükséges információ egy helyen legyen összevonva, növelve a termelékenységet és csökkentve az alkalmazások közötti váltás kognitív terhelését. Robusztus funkciói és intuitív felülete miatt ez az egyik legjobb ADHD szervezési eszköz felnőttek számára, és egyike a legjobb szervezési alkalmazásoknak, pont.

A ClickUp segítségével a Notes funkciót közvetlenül a platformon használhatja feljegyzésként. Vagy prioritásokat állíthat be a feladatokhoz, határidőket határozhat meg, és Gantt-diagramok, lista nézetek vagy táblázatok segítségével vizualizálhatja a munkafolyamatot, attól függően, hogy mi felel meg leginkább az Ön igényeinek.

A ClickUp testreszabható felülete lehetővé teszi, hogy az eszközt a saját munkastílusához és preferenciáihoz igazítsa, és ne fordítva.

A ClickUp sokoldalú funkcióival ez nem csupán egy szervezési eszköz, hanem a mindennapi termelékenységet elősegítő trükkök kulcsfontosságú eleme is lehet, amely segít megőrizni a koncentrációt.

Tehát, akár időgazdálkodási technikáidat szeretnéd átalakítani, akár egyszerűen csak jobb íróasztal-szervezésre van szükséged, a ClickUp segíthet egy kiegyensúlyozottabb és produktívabb élet kialakításában.

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 1000 alkalmazással és eszközzel való zökkenőmentes integráció

Átfogó feladat-, dokumentum- és projektkezelési funkciók

A rutin feladatok automatizálása a termelékenység növelése érdekében

Testreszabható munkaterhelés-kezelés és az Ön igényeinek megfelelő felületek

Előre elkészített ADHD-sablonok , például teendőlista-sablonok a feladatok kezeléséhez és a dolgok elvégzéséhez

Töltse le ezt a sablont Maradjon szervezett és produktív a termékmenedzsment útján a ClickUp teendőlista sablonjával.

A ClickUp korlátai

A szoftver kiterjedt funkciói miatt az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megismerkedjenek az eszközzel.

Offline állapotban a teljes funkcionalitás nem elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Brain Focus

via Brain Focus

A Brain Focus egy időgazdálkodási alkalmazás, amely a Pomodoro technikát alkalmazza, amely arra ösztönzi a felhasználókat, hogy rövid, meghatározott időközönként, szünetekkel közbeiktatva összpontosítsanak a feladatokra.

Ez a munkaterhelés-kezelési technika különösen hatékony lehet az ADHD-s egyének számára, mivel a nagy feladatok kisebb, könnyebben kezelhető részekre bontásával csökkenti azok ijesztő hatását.

Az alkalmazás lehetővé teszi a feladatok kategorizálását, és felülete egyszerű, így csökkenti a feladatok szervezése során felmerülő esetleges nehézségeket.

A feladatok prioritásainak meghatározására és ütemezésére való összpontosításának köszönhetően ez a szoftver hasznos eszköz azok számára, akik halogatásokkal küzdenek, vagy túl sok feladat miatt túlterheltek.

A Brain Focus legjobb funkciói

Testreszabható munka- és szünetidők, hogy az alkalmazást a saját munkastílusához és kommunikációs stratégiáihoz igazítsa

Lehetőség a munkamenetek szüneteltetésére és folytatására, váratlan megszakítások esetén

Lehetőség a Wi-Fi és a hang kikapcsolására a munkamenetek alatt, minimalizálva a digitális zavaró tényezőket a koncentráció fenntartása érdekében

Intuitív felület, amely megkönnyíti a felhasználók számára a navigációt és az időbeli előrehaladás nyomon követését.

A Brain Focus korlátai

Más termelékenységi alkalmazásokkal való integráció hiánya miatt előfordulhat, hogy az adatokat manuálisan kell átvinni.

Az alkalmazás felülete egyszerű, de egyes felhasználók számára túl egyszerűnek tűnhet, mivel hiányzik belőle más alkalmazások kifinomult esztétikája.

Brain Focus árak

Ingyenes

Brain Focus értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

Nézze meg az ADHD-hez készült AI-eszközöket!

3. Mint

via Mint

A Mint egy pénzügyi szervező alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy egy helyen kövesse nyomon, tervezze meg és kezelje pénzügyeit.

Az ADHD-vel élő felnőttek számára, akiknek nehézséget okoz a pénzkezelés, a Mint megoldást kínál, hogy könnyebben kézben tarthassák pénzügyeiket.

Összegyűjti az összes pénzügyi adatát, a bankszámláktól a hitelkártyákon át a számlákig, és könnyen érthető formátumban jeleníti meg azokat. Emellett figyelmeztet a szokatlan tranzakciókra, fizetési emlékeztetőket küld, hogy elkerülje a késedelmi díjakat, és még tippeket is ad a díjak csökkentésére és a pénzmegtakarításra.

A Mint legjobb funkciói

Automatikus szinkronizálás különböző pénzintézetekkel a kiadások, megtakarítások és az általános pénzügyi helyzet valós idejű nyomon követése érdekében.

Részletes betekintés a kiadási szokásokba, segítség a felhasználóknak a fejlesztendő területek azonosításában és tippek a jobb pénzkezeléshez

A számlák nyomon követése és az emlékeztető funkciók segítenek elkerülni a fizetési mulasztásokat és azok potenciális negatív hatását a hitelképességre.

A Mint korlátai

Egyes felhasználók szinkronizálási problémákról számoltak be bizonyos pénzintézetekkel kapcsolatban.

Az alkalmazás automatikus tranzakciókategorizáló rendszere néha tévesen kategorizálja a vásárlásokat, ezért manuális javításokra van szükség.

Mint árak

Ingyenes

Prémium: 4,99 USD/hó

Mint értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

4. Remember the Milk

via Remember the Milk

A Remember the Milk egy intelligens teendőlista és feladatkezelő eszköz, amely egyszerűsíti az időgazdálkodást és a szervezettséget, így Ön produktívabbá válhat.

Lehetővé teszi ADHD teendőlisták létrehozását, határidők beállítását, feladatok másoknak való kiosztását, sőt fájlok vagy jegyzetek csatolását a feladatokhoz. A feladatok fontossági sorrendjét is megadhatja, ami segít meghatározni, milyen sorrendben kell azokat elvégeznie.

A Remember the Milk integrált emlékeztető funkcióval is rendelkezik, így soha többé nem fog elfelejteni egy feladatot vagy lejárni egy határidőt.

Az eszköz különösen alkalmas ADHD-s felnőttek számára, mivel leveszi a vállukról a feladatok emlékezésének mentális terheit.

A Remember the Milk legjobb funkciói

A Smart Add funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és hatékonyan adjanak hozzá feladatokat, rövidítésekkel állítva be a határidőket, prioritásokat, ismétlési gyakoriságot és egyebeket.

Feladatok és listák megosztási lehetősége, ami egyszerűbbé teszi a közös munkát vagy a háztartási feladatok kezelését.

Átfogó integráció számos alkalmazással, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bárhol is legyenek, feladataikat kezeljék anélkül, hogy kontextust kellene váltaniuk.

Remember the Milk korlátai

Egyes fejlett funkciók, mint például a korlátlan megosztás, a fájlmellékletek és a színes címkék, csak a Pro verzióban érhetők el.

Egyes felhasználók a felhasználói felületet kissé elavultnak találhatják a modernebb, vizuálisan vonzóbb alkalmazásokhoz képest.

Remember the Milk árak

Ingyenes

Pro: 39,99 USD/év

Remember the Milk értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

5. Google Tasks

a Google Tasks segítségével

A Google Tasks egy feladatkezelő eszköz, amely zökkenőmentesen integrálódik a Google termékskálájába, például a Gmailbe és a Google Naptárba, így a felhasználók számára egységes és ismerős környezetet biztosít.

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy közvetlenül a Gmail beérkező levelek mappájából hozzon létre feladatokat, így egyszerűsítve az e-mailekből származó feladatok feljegyzésének folyamatát. Ezenkívül a Google Tasks alfeladatok létrehozását is lehetővé teszi, amelyek segítségével a nagyobb feladatok kisebb, könnyebben kezelhető részekre bonthatók.

A feladatok szinkronizálódnak az összes eszközén, így bárhonnan kényelmesen ellenőrizheti a teendőlistáját.

Ez azonban egy viszonylag egyszerű eszköz, ami azt jelenti, hogy könnyen használható, de hiányozhatnak belőle azok a funkciók, amelyek a bonyolultabb feladatkezelő eszközökben megtalálhatók.

A Google Tasks legjobb funkciói

A Gmail és a Google Naptár egyszerű integrációja lehetővé teszi a feladatok, e-mailek és ütemezés közötti zökkenőmentes átmenetet.

A feladatokat közvetlenül az e-mailekből lehet létrehozni, ami elősegíti a hatékony munkavégzést.

Lehetővé teszi alfeladatok létrehozását, így a nagy feladatok kezelhetőbb részekre bonthatók.

A Google Tasks korlátai

Hiányoznak belőle más eszközökben megtalálható, összetettebb feladatkezelési funkciók.

Nincs beépített emlékeztető vagy értesítés a határidőre eső feladatokról

Google Tasks árak

Ingyenes

Google Tasks értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (10+ értékelés)

Capterra: N/A

6. Evernote

az Evernote-on keresztül

Az Evernote egy hatékony jegyzetkészítő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy minden jegyzetét, ötletét és teendőjét egy helyen tárolja.

Az Evernote nem csak egyszerű szöveges jegyzetek készítésére alkalmas, hanem képek, weboldalak és akár hangjegyzetek hozzáadására is, így biztosítva, hogy az információkat a legmegfelelőbb formátumban rögzíthesse. Az eszköz erős keresési funkcióval rendelkezik, amely még a képeken belüli szövegeket is felismeri.

Az Evernote képes szinkronizálni az összes eszközt, így a jegyzetek mindig kéznél vannak, akár asztali számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon.

Az ADHD-s emberek számára az Evernote rugalmassága és robusztus funkciói forradalmi változást hozhatnak a gondolatok rögzítésében és szervezésében.

Az Evernote legjobb funkciói

Gazdag, multimédiás jegyzetelési lehetőségek, amelyek szöveget, képeket, hangokat és webes kivágásokat tartalmaznak.

Hatékony keresési funkció, amely még a képeken belüli szöveget is felismeri

Szinkronizálja az összes eszközét, így biztosítva, hogy jegyzetei bárhová is megy, elérhetők legyenek.

Az Evernote korlátai

Az ingyenes verzió használatának vannak bizonyos korlátai, például az, hogy havonta mennyi új tartalmat adhat hozzá.

A felület a rengeteg funkciója miatt túlterhelő lehet az új felhasználók számára.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes : 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

7. ScheduleOnce

via ScheduleOnce

A ScheduleOnce egy időgazdálkodási és ütemezési alkalmazás, amely egyszerűsíti a találkozók, megbeszélések és hívások beütemezését.

Az eszköz egyéni és csoportos ütemezésre is alkalmas, és integrálható a főbb naptáralkalmazásokkal, mint például a Google Calendar, az Outlook és az iCloud.

A ScheduleOnce automatizálja az ütemezési folyamatot, így időt takarít meg és csökkenti a hibák vagy a kettős foglalások lehetőségét.

Az automatikus időzóna-felismerésnek köszönhetően az eszköz biztosítja, hogy Ön és kapcsolattartói mindig ugyanazon az oldalon álljanak a találkozó időpontját illetően, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

A ScheduleOnce legjobb funkciói

Lehetővé teszi egyéni és csoportos ütemezés készítését is.

Integrálható a főbb naptáralkalmazásokkal, így minden találkozóját egy helyen tárolhatja.

Automatizálja az egész ütemezési folyamatot, így időt és energiát takarít meg.

A ScheduleOnce korlátai

Drágább, mint más ütemezési eszközök

Átfogó funkciói miatt új felhasználók számára túlterhelő lehet.

ScheduleOnce árak

Kezdő : Ingyenes

Növekedés : 10 USD/hó

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a ScheduleOnce-szal.

ScheduleOnce értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. SimpleMind

via SimpleMind

A SimpleMind egy gondolattérkép-készítő eszköz, amely lehetővé teszi gondolatainak vizuális szervezését. A gondolattérképek különösen hatékonyak lehetnek az ADHD-s emberek számára, mivel a hagyományos lineáris jegyzetekhez képest rugalmasabb és kreatívabb módszert kínálnak az ötletek rögzítésére.

A SimpleMind segítségével végtelen vásznon hozhat létre gondolattérképeket, így soha nem fog kifogyni a hely.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy színekkel, stílusokkal és képekkel testreszabja gondolattérképeit, így azok vonzóbbá és könnyebben érthetővé válnak.

Ráadásul a gondolattérképei bármilyen eszközről elérhetők, így bárhol is legyen, kényelmesen áttekintheti és szerkesztheti őket.

A SimpleMind legjobb funkciói

A végtelen vászon korlátlan gondolattérképezést tesz lehetővé térbeli korlátok nélkül.

Testreszabhatja a gondolattérképeket stílusokkal, színekkel és képekkel, hogy vizuálisan stimuláló tartalmat hozzon létre.

A platformok közötti szinkronizálás lehetővé teszi a gondolattérképek elérését bármilyen eszközről.

A SimpleMind korlátai

Az ingyenes verzió némileg korlátozott, a fejlettebb funkciók a fizetős verziókban találhatók meg.

Egyes felhasználók szerint a felület kezdetben kissé bonyolult lehet a navigáció szempontjából.

SimpleMind árak

Ingyenes

Pro: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a SimpleMind-del.

SimpleMind értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

9. 24me

via 24me

A 24me egy személyi asszisztens alkalmazás, amely egy helyen egyesíti az elektronikus naptárakat, feladatokat, jegyzeteket és személyes fiókokat.

A 24me automatikus emlékeztetőivel, például számlák fizetésére vagy találkozókra, biztosan nem fogsz elmulasztani egyetlen fontos határidőt sem. Lássuk, hogy egy halom post-it és egy papír naptár képes-e erre!

Az alkalmazás időgazdálkodási eszközöket is tartalmaz, például egy „intelligens riasztások” funkciót, amely kiszámítja a következő találkozóig tartó utazási időt, és automatikusan emlékeztetőket állít be, amikor el kell indulni. Ez különösen hasznos lehet az ADHD-s emberek számára, mivel leveszi a vállukról a emlékezés és a tervezés terhét.

Az alkalmazás integrálható különböző digitális asszisztensekkel, így még könnyebbé válik a feladatok és a találkozók kezelése.

A 24me legjobb funkciói

A naptárak, feladatok és jegyzetek összevonása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minden kötelezettségüket egy helyen lássák.

Bizonyos feladatok automatizált elvégzése, például számlák fizetése és ajándékok küldése

Hangbeviteli funkcióval rendelkezik feladatok és jegyzetek hozzáadásához, ami kényelmes azoknak a felhasználóknak, akik inkább beszélnek, mint gépelnek.

A 24me korlátai

Bizonyos más alkalmazásokkal való integráláskor szinkronizálási problémákról számoltak be.

Egyes felhasználók szerint az alkalmazás felhasználói felülete lehetne intuitívabb.

24me árak

Ingyenes

Pro: 5,99 USD/hó

24me értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Cozi

via Cozi

A Cozi egy családi szervezőalkalmazás, amelynek célja, hogy családja ütemtervét, feladatait és teendőit egy helyen tartsa. A feladatkezelő alkalmazás egy megosztott családi naptárral rendelkezik, ahová a családtagok felvehetik találkozóikat és eseményeiket, így könnyen látható, ki mit csinál és mikor.

A Cozi lehetővé teszi feladatok és bevásárlólisták létrehozását és kezelését is, amelyekhez az összes családtag hozzáférhet. Az alkalmazás emlékeztetőket küld a közelgő eseményekről vagy feladatokról, így mindenki ugyanazon az oldalon áll.

Az ADHD-vel élő, családjukat gondozó emberek számára a Cozi kiváló szervezési eszköz lehet a koordináció fenntartásához.

A Cozi legjobb funkciói

A megosztott családi naptár segítségével minden családtag láthatja, kinek mi van programja és mikor.

Tartalmazza a megosztott teendőlistákat, amelyek segítségével mindenki láthatja, milyen feladatok vannak elvégzendő, és ki a felelős azokért.

A Cozi közös bevásárlólistákat is kínál, amelyek valós időben frissülnek, ahogy a családtagok kipipálják az elemeket.

A Cozi korlátai

Bizonyos funkciók, mint például a naptári hónap nézet és a reklámmentes élmény, csak a fizetős verzióban érhetők el.

Egyes felhasználók a felületet kissé elavultnak találják más modern alkalmazásokhoz képest.

Cozi árak

Ingyenes

Cozi Gold: 29,99 USD/év

Cozi értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

Maradjon koncentrált a munkában az ADHD-kezelő eszközökkel

A figyelemhiányos hiperaktivitás zavar kezelése kihívást jelenthet, de a megfelelő eszközökkel ezt a kihívást erősséggé alakíthatja. Az általunk bemutatott ADHD szervezési eszközök mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik.

Akár feladatok kezelésében, gondolatok rendszerezésében, találkozók ütemezésében, akár fontos részletek nyomon követésében szeretne segítséget, ezek a digitális eszközök mindegyike a rendelkezésére áll. Ne feledje azonban, hogy a sikeres szervezés titka nem az, hogy mindezeket a digitális eszközöket egyszerre használja. Inkább keresse meg azokat az eszközöket, amelyek leginkább megfelelnek az Ön egyedi igényeinek.

A cél az, hogy egyszerűbbé tegye az életét, ne pedig tovább bonyolítsa, ezért szánjon egy kis időt ezeknek a lehetőségeknek a felfedezésére, és nézze meg, melyik működik a legjobban az Ön számára. Ne feledje, hogy mindenki más – ami az egyiknek a legjobban működik, az a másiknak nem feltétlenül.

A legfontosabb az, hogy megtalálja azt, ami segít Önnek a legjobban szervezettnek és produktívnak érezni magát.

Ne felejtsd el megnézni a ClickUp naptár nézetét, ha szervezési mesterségre vágysz. Átfogó áttekintést nyújt minden feladatodról és azok határidejéről, vizuálisan intuitív formátumban.

Ez egy forradalmi változást jelent a vizuális gondolkodók számára, és különösen hasznos azok számára, akik több feladatot és határidőt kell egyszerre kezelniük. Fedezze fel a ClickUp Docs alkalmazást is, amely hatékony módszert kínál a dokumentumok létrehozására, megosztására és közös szerkesztésére a munkaterületén belül.

A ClickUp Docs segítségével jegyzeteket készíthet, feladatokat rendelhet hozzá és közösen szerkesztheti a teendőlistákat, így ez egy sokoldalú eszköz személyes és csapatprojektekhez. Az ADHD-val élők számára a megfelelő eszközök megtalálása döntő jelentőségű lehet szakmai és magánéletükben egyaránt.

Akkor mire vár még?

Kezdje el még ma felfedezni ezeket az eszközöket, és ismerje meg a jól szervezett élet előnyeit.