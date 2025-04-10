A 10 legjobb AI eszköz ADHD-hez 2025-ben

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk a termelékenységet növelő eszközökről és stratégiákról nyújt információkat. Nem célja, hogy helyettesítse az ADHD vagy bármely más egészségügyi állapot szakszerű orvosi tanácsadását, diagnózisát vagy kezelését.

A figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) egyedi kihívásokat jelenthet személyes és szakmai életében. A küzdelem magában foglalhatja a befejezetlen projekteket, a halogatás miatt elmulasztott határidőket, a koncentrációs nehézségeket és az idő és energia jobb kezelésének módszereinek állandó keresését.

Másrészt az ADHD-val élőknek lehetnek intenzív hiperfókuszos periódusaik, lenyűgöző kreativitásuk és kivételes szociális készségeik. Néhányan ezt szuperképességnek is tekintik!

Annak érdekében, hogy segítsünk Önnek a tünetek kezelésében és erősségeinek kiaknázásában, összeállítottunk egy listát az ADHD-hez használható AI-eszközökről, amelyek automatizálják a feladatokat, segítik Önt a céljai elérésében, és remélhetőleg egy kicsit megkönnyítik az életét.

Ez az ADHD-eszközök listája segíthet a fontos feladatok szervezésében, a koncentráció fenntartásában és a gyors jegyzetek készítésében. Ráadásul ezeket az ADHD-termelékenységi alkalmazásokat szinte minden élethelyzetben integrálhatja, akár a munkahelyén, akár otthon.

Merüljünk el a legjobb AI eszközökben az ADHD kezelésére!

A legjobb AI ADHD alkalmazások megkönnyítik a feladatok kezelését és javítják a koncentrációt, miközben az egyéni igényeidnek is megfelelnek.

Az AI ADHD-eszközök keresésekor az alábbiakra kell figyelnie:

Egyszerűség: ADHD esetén az agy folyamatosan túlterheltnek érezheti magát. Keressen egyszerű eszközöket interaktív felhasználói felülettel, amelyek nem stimulálják túlzottan az agyat.

Testreszabás: Keressen olyan eszközöket, amelyek alkalmazkodnak az Ön konkrét munkafolyamatához és preferenciáihoz. Ide tartoznak a betűtípusok és színek (a jobb olvashatóság érdekében), a naptárnézetek, az emlékeztető értesítések és a témák testreszabási lehetőségei.

Fókusz funkciók: AI ADHD eszközök, amelyek elemzik a böngészési szokásait és kiszűrik a zavaró tényezőket, hogy befejezhesse a feladatokat és koncentrált maradjon. Plusz pontok, ha az eszköz agyi fókusz időzítővel rendelkezik.

Feladatok automatizálása: Az ADHD-s agy szeret ugrálni. Azok az eszközök, amelyek Az ADHD-s agy szeret ugrálni. Azok az eszközök, amelyek több feladatot is automatizálnak , mint például jegyzetelés, szokások nyomon követése, célok kitűzése, feladatkezelés és önreflexió, nyertesek.

Megfizethetőség: Mint minden jó eszköz, az AI ADHD eszköznek is meg kell felelnie az árának. Jobb olyan eszközöket választani, amelyek ingyenes verziót vagy legalább ingyenes próbaverziót kínálnak, így előfizetés előtt kipróbálhatja a prémium funkciókat.

Mi az ADHD? Az ADHD-t úgy érezheti, mintha „minden csak a fejében létezne”. De ez nem így van. Íme, mit mond erről Dr. Russell Barkley, a téma egyik vezető szakértője: Az ADHD mint agyi rendellenesség: Dr. Barkley hangsúlyozza, hogy az ADHD egy idegfejlődési rendellenesség, amely az végrehajtó funkciókat és más önszabályozó folyamatokat irányítja.

Végrehajtó funkciók hiánya: Az ADHD legnagyobb hatása a végrehajtó funkciókra van, ami olyan készségeket érint, mint a tervezés, a szervezés, a koncentráció és az időgazdálkodás.

Holisztikus kezelés: Dr. Barkley az ADHD kezelésének multimodális megközelítését támogatja. Ez magában foglalhat gyógyszeres kezelést, viselkedésterápiát, oktatási támogatást és készségfejlesztést. A megfelelő eszközök segíthetnek a koncentráció javítását szolgáló hasznos stratégiák kidolgozásában.

Folyamatos ADHD: Kiemeli, hogy az ADHD felnőttkorban is fennmarad, és folyamatos kezelési stratégiákat igényel. Ha többet megtud az ADHD mögött álló tudományról, az segíthet abban, hogy egyedi perspektívát alakítson ki és tartson fenn arról, hogyan működik?

Ezt szem előtt tartva nézzük meg a legjobb ADHD-alkalmazások listáját, amelyek segítenek Önnek a termelékenység növelésében.

1. ClickUp: A legjobb AI-alapú projektmenedzsmenthez

Kezdje el a ClickUp Brain használatát! A ClickUp Brain az ADHD kezelésében segít a feladatok szervezésével, a helyesírási hibák kijavításával és a koncentráció javításával időblokkolás segítségével.

A ClickUp nem csupán egy projektmenedzsment eszköz. Ez egy hatékony platform, amely az ADHD kezelésében is segítséget nyújt. Egyedülálló testreszabási lehetőségeket, intuitív felületet és átfogó projektkövetést kínál, ami segít a dolgok jobb szervezésében és nyomon követésében.

A ClickUp átalakítja a projektmunkában való együttműködés, szervezés és végrehajtás módját. Rugalmassága és vizuális áttekinthetősége segít a feladatok kezelhető lépésekre bontásában. Emellett segít a prioritások és határidők egyértelmű meghatározásában, és mivel ez egy all-in-one alkalmazás, minimalizálhatja a figyelemelterelő tényezőket, miközben elvégzi a munkáját.

A ClickUp Brain, számos mesterséges intelligencia funkciójával, az egyik legjobb AI-alapú ADHD-eszköz a szervezettség fenntartásához. Így használhatja a ClickUp Brain-t a munkafolyamat automatizálásához:

Készítsen projekttervet perceken belül

Rendezze a feladatokat áttekinthető listákba

Határidők emlékeztetőinek beállítása

Ossza fel a nagy projekteket kisebb lépésekre

Készítsen valós idejű projektelőrehaladási összefoglalókat, hogy minden a terv szerint haladjon.

A prioritást élvező feladatok kezelése színkódokkal

A ClickUp AI Notetaker segítségével soha többé nem marad le fontos jegyzetekről a megbeszéléseken.

További információk Hangfelvétel, leírás és összefoglalás a ClickUp AI Notetaker segítségével

Az AI asszisztens segítségével, amely felelősségre vonja Önt, a következő lépés a halogatás leküzdése. Mindannyian ismerjük az ADHD szent szabályát: készítsen listákat! De bármennyire is hasznosak, a túl sok vagy túl hosszú listák nyomasztóak lehetnek. A ClickUp lehet az Ön másodpilótája ebben:

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre a neurodiverzitású embereknek szükségük van ahhoz, hogy lépést tartsanak a munkával és hatékonyan kezeljék a dolgokat. Íme egy rövid áttekintés arról, mit kínál a ClickUp átfogó platformja:

Automatizálja a munkafolyamatokat: hagyja, hogy a ClickUp Brain kezelje az ismétlődő feladatokat, például az alfeladatok létrehozását, a megjegyzések összefoglalását, és akár a projektre vonatkozó betekintést is, így Ön a nagy képre koncentrálhat.

Többet teremtsünk együtt: Hozzon létre és osszon meg tudásbázisokat és projektterveket Hozzon létre és osszon meg tudásbázisokat és projektterveket a ClickUp Docs segítségével.

Hatékony erőforrás-tervezés: A ClickUp A ClickUp erőforrás-tervezési sablonjaival zökkenőmentesen kezelheti a munkaterhelést.

Könnyű kommunikáció: Hozzon létre munkahelyi kommunikációs szálakat, kapjon azonnali frissítéseket, osszon meg linkeket, osszon ki feladatokat, és tartsa mozgásban a projektet Hozzon létre munkahelyi kommunikációs szálakat, kapjon azonnali frissítéseket, osszon meg linkeket, osszon ki feladatokat, és tartsa mozgásban a projektet a ClickUp Chat View segítségével.

Vizualizálja ötleteit: A ClickUp Mind Maps segítségével ötleteljen, tervezzen és szervezzen meg mindent, a projektektől a véletlenszerű gondolatokig. Drag-and-drop funkcióval építsen ki kapcsolatokat a feladatok között, hozzon létre munkafolyamatokat és vizualizálja az összképet.

Könnyedén szervezze meg feladatait: Jegyzeteket, Jegyzeteket, teendőlistákat és akár teljes feladatokkal is foglalkozhat a ClickUp Notepad alkalmazásban. A gazdag szövegszerkesztő funkcióval fejléceket, felsorolásokat, színeket és egyéb elemeket adhat hozzá, hogy jegyzetei vizuálisan vonzóak és könnyen áttekinthetők legyenek.

Maradjon naprakész: A ClickUp Home View segítségével áttekintheti a teendőit, így emlékeztetőket állíthat be, átrendezheti a prioritásokat, és soha nem marad le semmiről. A ClickUp Home View segítségével áttekintheti a teendőit, így emlékeztetőket állíthat be, átrendezheti a prioritásokat, és soha nem marad le semmiről.

A ClickUp korlátai

A ClickUp egyes nézetek még nem kerültek be a mobilalkalmazásba.

A ClickUp rengeteg funkcióval rendelkezik, ezért egyes felhasználóknak lehet, hogy egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Numo ADHD: A legjobb ADHD-s tanuláshoz és önreflexióhoz

via Numo ADHD

Ez az alkalmazás olyan, mintha egy ADHD önsegítő könyv lenne a zsebében. Tele van mémekkel (mert ki ne szeretné a mémeket?), támogató közösséggel, praktikus tippekkel és napi bátorítással.

A legjobb rész? Az alkalmazást olyan személy fejlesztette, aki első kézből ismeri az ADHD-val járó nehézségeket. Így az alkalmazás releváns betekintést és praktikus tippeket nyújt, amelyek valódi változást hozhatnak.

A Numo ADHD legjobb funkciói

Szerezzen be szórakoztató tartalmakat, hogy az ADHD kezelése kevésbé nyomasztó és könnyebben megvalósítható legyen.

Készítsen személyre szabott teendőlistákat és kövesse nyomon az előrehaladást!

Lépjen kapcsolatba más ADHD-s emberekkel, hogy támogatást, tapasztalatokat és bátorítást kapjon.

Tanuljon meg praktikus ADHD-trükköket

Vegyen részt személyre szabott ADHD-teszteken, amelyek elősegítik az önismeretet és a megértést.

Numo ADHD korlátai

Ha nem regisztrál, az alkalmazás csak korlátozott információkat nyújt.

Numo ADHD árak

15,99 USD/hó

Az új ügyfelek 7 napos ingyenes próbaidőszakra jogosultak.

Numo ADHD értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

3. Kawaii Tasks: A legjobb a feladatok hatékonyságának javításához

via Kawaii Tasks

Ha a teendőlista elvégzésének gondolata arra készteti, hogy visszabújjon az ágyba, akkor a Kawaii Tasks lehet az új legjobb barátja. Ugyanaz a csapat fejlesztette, amely a Numo ADHD-t is létrehozta.

A Kawaii Tasks mesterséges intelligenciát használ, hogy a bonyolult feladatokat kisebb, könnyebben kezelhető lépésekre bontsa, mindezt egy barátságos felületen.

A Kawaii Tasks legjobb funkciói

Az AI segítségével bontsa fel a feladatokat kezelhető alfeladatokra

Használja ingyenesen iOS és Android platformokon egyaránt.

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat egy egyszerű és felhasználóbarát natív alkalmazás segítségével.

A Kawaii Tasks korlátai

Feladatkezelésre korlátozódik; nem kínál átfogó ADHD-támogató eszközöket.

Kawaii Tasks árak

Ingyenes

Kawaii Tasks értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

4. ChatGPT: A legjobb AI-alapú automatizáláshoz

via ChatGPT

A ChatGPT nem egy személyre szabott ADHD-alkalmazás, de javítja az általános termelékenységet és hatékonyságot. Felkérheti, hogy készítsen teendőlistákat, ötleteket gyűjtsön és projektterveket vázoljon fel.

Ráadásul a ChatGPT anonimitása és ítélkezésmentes területe ösztönözheti a nyílt kommunikációt és az önkifejezést. Íme egy bevált tipp: Brain Dump Synthesizing. Ha túlterheltnek érzi magát, egyszerűen öntse ki minden gondolatát a ChatGPT-be.

Ha elkészült, kérje meg az eszközt, hogy foglalja össze gondolatait három vagy négy pontban. Ez segít visszanyerni a gondolkodás tisztaságát és prioritásba rendezni a azonnal elvégzendő feladatokat.

A ChatGPT segítségével a „agyadból kiömlött” gondolatokból teendőlistákat is készíthetsz. Próbáld ki, és később megköszönöd nekünk!

A ChatGPT legjobb funkciói

Használja az AI-alapú támogatást a feladatkezeléshez és a szervezéshez

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és egyszerűsítse a munkafolyamatokat a GenerativeAI segítségével.

Mérlegelje a különböző tervek és ötletek előnyeit és hátrányait a stratégiai döntéshozatalhoz.

Fokozza a készségfejlesztést azáltal, hogy hozzáférést biztosít a tanulási forrásokhoz.

A ChatGPT korlátai

Nem nyújt speciális támogatást, mint más ADHD-eszközök.

Néha helytelen vagy elfogult információkat adhat.

ChatGPT árak

Ingyenes : Ingyenes verzió

Plusz: 20 dollár felhasználónként

Csapat: 30 dollár felhasználónként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (513 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (45 értékelés)

5. Jasper: A legjobb a tartalomkészítés automatizálásához

via Jasper AI

Bár nem kifejezetten ADHD-re lett kifejlesztve, a Jasper AI AI-alapú írási segítségével javíthatja termelékenységét. A Jasper AI segítségével ötleteket generálhat és tartalmakat hozhat létre.

Ha ezt használja gondolatait strukturálni, leküzdheti az írói blokkot és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, így könnyebben kezelheti az ADHD tüneteit. A tartalommarketinggel vagy tartalomkészítéssel foglalkozók számára a Jasper forradalmi változást hozhat.

A Jasper legjobb funkciói

Használja az AI-alapú tartalomgenerálást a halogatás leküzdésére

Készítsen részletes projektterveket és bontsa fel a feladatokat

Integrálja az eszközt különböző platformokkal, mint például a Slack, a Google Sheets, az Airtable, a WordPress stb. a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Testreszabhatja az alkalmazást az egyéni igényeinek megfelelően.

Tartalom létrehozása több mint 30 nyelven

Jasper korlátai

Elsősorban a tartalomkészítésre összpontosít; előfordulhat, hogy nem rendelkezik az ADHD-specifikus igényeinek kezeléséhez szükséges összes funkcióval.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

6. Leantime: A legjobb kis projektek kezeléséhez

Ha kis csapatot vezet, vagy egyéni vállalkozóként több projektet is egyszerre kezel, érdemes megnéznie a Leantime alkalmazást. Ez az alkalmazás csökkenti a kognitív túlterhelést azáltal, hogy a komplex feladatokat egyszerű mérföldkövekre bontja.

Az AI integrációja személyre szabott feladatnézeteket, témákat, naptárintegrációkat és állapotjelentéseket biztosít, hogy a megfelelő információkhoz hozzáférhessen anélkül, hogy túlterhelné magát. A Leantime lehetővé teszi, hogy nagyobb céljait kisebb célokra bontsa. Ezen célok elérésével motiváltabbá válhat a feladatok elvégzésében.

A Leantime legjobb funkciói

Hozzáférés átfogó projektmenedzsment eszközökhöz, beleértve az időkövetést és a My Work irányítópultot.

A ingyenes csomagban is korlátlan számú felhasználót adhat hozzá.

Integrálja az AI-t a feladatok prioritásainak meghatározásához és a magasabb szintű tervek lebontásához.

Növelje termelékenységét az ügyfél- és stratégia-kezelési funkciók segítségével

Vizualizálja munkáját stratégiai táblák, tervrajzok és üzleti modell vázlatok segítségével.

Leantime korlátozások

Egyes fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A ingyenes csomagban 150 tennivaló szerepelhet.

Leantime árak

Ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 4 USD/hó felhasználónként

Prémium: 8 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 10 USD/hó felhasználónként

Leantime értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (3 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10 értékelés)

7. Forest App: A legjobb a koncentráció javításához

via Forest

A Forest alkalmazás segítségével a koncentráció fenntartása szórakoztatóvá válik. A Pomodoro-módszert alkalmazza, amelynek során 25 percig folyamatosan dolgozik, majd rövid szünetet tart, hogy a termelékenységet játékossá tegye. A legjobb rész? Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy virtuális fákat neveljen, mint jutalmat a koncentráció fenntartásáért!

Amint elindítja a koncentrációs időzítőt, elültet egy fát, amely a következő 30 percben növekszik. Ha kilép az alkalmazásból, a növény elpusztul. Így a Forest segít ellenállni a késztetésnek, hogy esztelenül görgessen a telefonján.

A Forest legcsodálatosabb tulajdonsága, hogy valódi ültetvényes szervezetekkel áll partnerségben. A Forest a virtuális érméket, amelyeket Ön egy fa ültetésére használ, partnereinek adományozza valódi faültetésre.

A Forest App legjobb funkciói

Gyakorolja a tudatosságot, és javítsa a koncentrációt és a termelékenységet egy játékos megközelítéssel.

Javítsa időgazdálkodási készségeit és csökkentse a telefonfüggőségét!

Dolgozzon együtt barátaival és családtagjaival, hogy együtt ültessenek fákat!

Járuljon hozzá valódi faültetési kezdeményezésekhez

A Forest App korlátai

A Pro verzió vagy az alkalmazáson belüli elemek megvásárlása nélkül a funkcionalitás korlátozott.

A Forest App árai

iOS: 3,99 $ (egyszeri fizetés)

Android: Ingyenes, opcionális frissítés a Pro verzióra 1,99 dollárért (egyszeri fizetés).

Forest App értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

8. Brain.fm: A legjobb a koncentráció, az alvás és a relaxáció javításához

A Brain.fm egy mesterséges intelligenciával működő zenei alkalmazás ADHD-s emberek számára. Személyre szabott dallamokat hoz létre, amelyek segítenek a koncentrációban, a relaxációban és még az alvásban is. Gondoljon rá úgy, mint egy soundtrackre a produktív időszakaidhoz és az ADHD gyakori tüneteinek kezeléséhez.

A Brain.fm az agy számára optimális hangfrekvenciára vonatkozó kutatásokon alapul, amely segít növelni a koncentrációs képességet. Finoman játszik a háttérben, miközben Ön feladatait végzi.

Brain.fm legjobb funkciói

Hallgassa meg az AI által generált zenét, amelynek célja a koncentráció, a relaxáció és az alvás javítása.

Hozzáférés személyre szabott, egyéni preferenciákhoz igazított lejátszási listákhoz

Növelje kognitív teljesítményét és termelékenységét tudományosan alátámasztott zenei hangokkal.

Váltson offline módra a zavartalan hallgatás érdekében.

Brain.fm korlátai

A teljes hozzáféréshez előfizetés szükséges.

Hatékonysága az egyén zene iránti érzékenységétől függően változhat.

Brain.fm árak

Havi díj: 9,99 USD/hó

Éves: 69,99 USD/év

Brain.fm értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

9. RescueTime: A legjobb a figyelemelterelő tényezők csökkentésére

via RescueTime

Sok ADHD-s ember hajlamos elveszíteni az időérzékét. Annak ellenére, hogy órákat töltött egy feladattal, úgy érezheti, hogy semmit sem ért el, gyakran azért, mert túl sok időt töltött a feladat egy, talán kisebb részével. A RescueTime ebben az esetben életmentő lehet.

Ez egy automatizált időkövető szoftver, amely kiszámítja, mennyi időt tölt különböző alkalmazásokkal, weboldalakkal és akár dokumentumokkal. Így pontosan tudja, hova megy az ideje, és mikor tart rövid szüneteket. A RescueTime nyomon követi a tevékenységeket és a munkavégzési szokásokat, segítve Önt abban, hogy célokat tűzzön ki az idő felhasználásával kapcsolatban.

A RescueTime legjobb funkciói

Automatizálja az időkövetést és a figyelemelterelés kezelését

Részletes jelentéseket és betekintést kaphat a termelékenységről.

Állítson be termelékenységi célokat , és kapjon valós idejű figyelemelterelő riasztásokat, hogy ne térjen el a tervtől.

Integrálja a RescueTime-ot a Gmail, a Google Naptár, az Evernote és még sok más alkalmazással a termelékenység növelése érdekében.

Koncentrációs munkamenetek webalkalmazással és időblokkolással

A RescueTime korlátai

Egyes fejlett funkciók prémium előfizetést igényelnek.

Az alkalmazáshoz kezdeti beállítás és testreszabás szükséges lehet az egyéni igényeknek megfelelően.

RescueTime árak

Lite: Ingyenes

Prémium: 12 USD/hó

RescueTime értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (90 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

via Goblin Tools

A Goblin ideális azoknak a napoknak, amikor túlterheltnek érzi magát, és nem akar sokat tervezni vagy gondolkodni. Egyszerűen használja a Magic ToDo funkciót, hogy áttekintést készítsen a feladatairól, míg a Goblin a nagyobb feladatokat kisebb részekre bontja.

Például, ha azt mondja, hogy marketingkampányt kell terveznie, az eszköz alfeladatokat hoz létre Önnek, amelyeket egyenként elvégezhet. Emellett megmondja, mit kell tennie, és még azt is megbecsüli, mennyi időre lesz szüksége az egyes feladatok elvégzéséhez.

Még a feladatok egyszerűsítésének szintjét is megadhatja. Ha úgy dönt, akkor saját maga szerkesztheti a feladatokat és hozzáadhat alfeladatokat. De azokon a napokon, amikor minden túl soknak tűnik, használja a Goblin alkalmazást, hogy elvégezze a nehéz munkát és csökkentse mentális terhelését.

A Formalizer segítségével alakítsa át a durva gondolatokat professzionális üzenetekké.

Kezelje túlzott gondolkodását úgy, hogy a Goblin bíró funkciója értékeli a kapott üzenetek hangnemét.

Vegyen részt egy gyors intenzív tanfolyamon bármilyen komplex témában a Goblin Professor segítségével!

Becsülje meg, mennyi időt vesz igénybe a feladatok elvégzése

Írja le gondolatait listákba, hogy csökkentsék a figyelemelterelést.

A Goblin nem nyújt feladatokra vonatkozó emlékeztetőket és nem jeleníti meg a feladatok előrehaladását.

Nehéz fiókot létrehozni és rögzíteni a feladatokat a Goblinban.

Ingyenes

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

Maradjon naprakész a feladataival a ClickUp segítségével

Az ADHD-val való együttélés időnként érzelmi hullámvasúthoz hasonlítható, amely túlterheltséget és kimerültséget okozhat. De a megfelelő AI eszközökkel az ADHD kezelésében szövetségeseket nyerhet, akik segítenek Önnek az útján.

Az ADHD-alkalmazások úgy lettek kialakítva, hogy megértsék és alkalmazkodjanak az ADHD-s agy egyedi igényeihez – a jó és a kevésbé jó tulajdonságokhoz egyaránt. De miért kell több alkalmazást használni, ha a ClickUp lehet az Ön all-in-one irányító központja? Időkövetőként, naptárként, feladatkezelőként és jegyzetelőként is szolgál – mindezt egy elegáns, vizuálisan vonzó platformon.

A ClickUp segítségével közvetlenül szembeszállhat az ADHD kihívásaival, és végre teljesítheti a teendőlistáját. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és növelje termelékenységét!