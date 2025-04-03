A 11 legjobb ADHD-termelékenységi eszköz a koncentráció és a szervezettség megőrzéséhez

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk a termelékenységet növelő eszközökről és stratégiákról nyújt információkat. Nem célja, hogy helyettesítse a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD) vagy bármely más egészségügyi állapot szakszerű orvosi tanácsadását, diagnózisát vagy kezelését.

Kinyitja a laptopját, készen arra, hogy belekezdjen abba a feladatba. De először is innia kell valamit. A konyhába menet eszébe jut a csomag, amit elfelejtett kinyitni. Miközben kinyitja, meglát egy blokkot, és arra gondol: Tényleg rendbe kellene tennem a pénzügyeimet.

Felveszi a telefonját, hogy ellenőrizze a banki alkalmazását, de végül 20 percig csak görgeti a negatív híreket. Most ott áll a konyhában, telefon a kezében, ital nélkül, haladás nélkül, és fogalma sincs, hogy került oda.

Ha az agya így működik, akkor tudja, milyen frusztráló lehet a tervhez tartani magát. De a megfelelő ADHD-eszközökkel változást érhet el.

Legyen szó feladatokat szervezésről, időgazdálkodásról vagy a figyelemelterelő tényezők csökkentéséről, ez a 11 ADHD-termelékenységi eszköz segít Önnek a feladatok elvégzésében.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme ajánlásaink a legjobb ADHD-termelékenységi eszközökre vonatkozóan: ClickUp (A legjobb digitális ADHD-tervezéshez és feladatkezeléshez) (A legjobb digitális ADHD-tervezéshez és feladatkezeléshez)

Todoist (A legjobb a feladatok gyors rögzítéséhez és szervezéséhez)

Forest (A legjobb a telefon okozta zavaró tényezők visszaszorítására)

Evernote (A legjobb jegyzetek rögzítéséhez és digitális tartalmak szervezéséhez)

Habitify (A legjobb a következetes napi rutin kialakításához)

RescueTime (A legjobb a személyes termelékenységi minták megértéséhez)

Trello (A legjobb vizuális feladat tervezéshez)

Due (A legjobb, ha soha nem szeretné elmulasztani az időérzékeny feladatokat)

Brain Focus (A legjobb a fókuszintervallumok testreszabásához)

Remember The Milk (A legjobb ismétlődő feladatok kezeléséhez)

Brain. fm (A legjobb a koncentrációt elősegítő zene terén)

Nem minden termelékenységi eszköz működik az ADHD-s agy számára. A tiszta felület szépnek tűnhet, de ha túl sok kattintás szükséges ahhoz, hogy megtalálja, amire szüksége van, az lelassíthatja a munkát.

A legjobb feladatkezelő szoftver csökkenti a súrlódást, kordában tartja a figyelemelterelő tényezőket és megkönnyíti az előrehaladás nyomon követését. Íme néhány fontos funkció, amelyre érdemes figyelni:

Gyors és egyszerű navigáció: megakadályozza a zavart, egyszerűvé teszi a menüket, és intuitív felhasználói élményt biztosít megakadályozza a zavart, egyszerűvé teszi a menüket, és intuitív felhasználói élményt biztosít a zökkenőmentes ADHD-projektkezeléshez

Rugalmas feladatkezelés: Támogatja a személyre szabott feladatstruktúrákat, túlmutat az alapvető teendőlistákon, és alkalmazkodik az egyéni munkafolyamatokhoz.

Beépített emlékeztetők: automatizálják a feladatokra vonatkozó figyelmeztetéseket, megakadályozzák a feledékenységet és segítenek a koncentráció fenntartásában.

Figyelemelterelés kezelése: Segít, ha Segít, ha nem tudsz koncentrálni a munkádra , blokkolja a zavaró tényezőket, és időzítők segítségével felosztja a feladatokat kezelhető részekre, ami a feladatok elvégzése után teljesítményérzetet kelt.

Testreszabási lehetőségek: Testreszabható beállításokat kínál a címkék, témák és munkafolyamatok terén a használhatóság és a személyre szabás javítása érdekében.

Nincs szüksége újabb alkalmazásra, amelynek használata fárasztó feladatnak tűnik. A legjobb ADHD-termelékenységi eszközök valóban segítenek abban, hogy a feladatok láthatóak maradjanak, csökkentsék a figyelemelterelést és megkönnyítsék a végrehajtást.

Íme néhány, ami valóban működik. 📝

1. ClickUp (A legjobb digitális ADHD-tervezéshez és feladatkezeléshez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelynek célja a tervezés, a feladatkezelés és az ADHD-projektmenedzsment egyszerűsítése anélkül, hogy merev termelékenységi rendszerekbe kényszerítené Önt, vagy több alkalmazást kellene kipróbálnia.

Nehézséget okoz a projektek, a határidők és a napi teendők nyomon követése?

A ClickUp személyes projektmenedzsment szoftver mindent egy helyen szervez, így nem kell a memóriájára hagyatkoznia, vagy alkalmazások között váltogatnia, hogy megtalálja, amire szüksége van.

ClickUp Tasks

Kezdje el a ClickUp Tasks használatát Szervezze meg feladatait a ClickUp alkalmazásban, és bontsa azokat fel a ClickUp feladatellenőrző listák segítségével.

A ClickUp Tasks a projekteket egyértelmű cselekvési tételekké strukturálja. A nagy célok kezelhetőbbé válnak, ha kisebb lépésekre bontjuk őket, egyértelmű felelősségi körökkel és határidőkkel. A feladatokat egyéni mezőkkel, állapotokkal és prioritási szintekkel testreszabhatja, így könnyebb a tervet betartani.

Ezen feladatokon belül a ClickUp Task Checklists segít nyomon követni minden apró lépést.

Tegyük fel, hogy hamarosan be kell adni egy kutatási dolgozatot. Az, hogy „dolgozz a dolgozaton” felírni nem sokat segít, de ha felosztod lépésekre, például források gyűjtése, a legfontosabb pontok felvázolása, vázlat készítése és lektorálás, akkor könnyebb elkezdeni. Ha minden lépést lejelölsz, akkor a haladás valósnak tűnik, és az agyad megkapja a vágyott dopamin-löketet.

ClickUp naptár

Tekintse meg és szervezze meg a feladatokat az Önnek legmegfelelőbb módon – használja a ClickUp naptárban található AI ütemezést.

A ClickUp Calendar képes automatikusan blokkolni a prioritási feladatokra szánt időt, így segítve a zavaró tényezőktől mentes időszakok létrehozását. Az ADHD-vel küzdő, időgazdálkodással nehezen boldoguló emberek számára a naptár vizuális jellege és a feladatok integrálása megkönnyíti annak megítélését, hogy pontosan mennyi idő áll rendelkezésre és mit kell elvégezni. Ez segíthet csökkenteni a munkahelyi szorongást.

👉🏼 Például egy ADHD-s marketing szakember a napját azzal kezdheti, hogy megnézi a ClickUp naptárát, ahol a három legfontosabb feladatát látja, amelyeket a megbeszélések közötti időben kell elvégeznie.

Amikor befejezik a reggeli értekezletet, a ClickUp AI Notetaker – amely integrálva van a Naptárba – már létrehozta a feladatok listáját az értekezlet jegyzetéből, és hozzáadta azokat a hátralévő feladatokhoz. A naptár 5 perccel a következő koncentrációs blokk kezdete előtt értesítést küld nekik, arra ösztönözve őket, hogy áttérjenek a prioritást élvező projektjük mélyreható kidolgozására.

Ezek a világos vizuális jelzések és az automatikus ütemezés csökkentik a döntéshozatal fáradtságát és a tehetetlenséget, amely abból adódhat, hogy folyamatosan el kell döntenünk, „mi legyen a következő lépés”. Más naptáralkalmazásokkal ellentétben a ClickUp rugalmas és könnyen átszervezhető a drag-and-drop ütemezéssel, ráadásul zökkenőmentesen integrálható a Google Naptárba.

A ClickUp naptárát is felhasználhatja az ADHD-hez szükséges rutin kialakításához, a következetesség megteremtéséhez, a határidők vizualizálásához és a prioritások nyomon követéséhez anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.

ClickUp Brain

Használja a ClickUp Brain alkalmazást összefoglalók és feladatokkal kapcsolatos betekintések létrehozásához, hogy gyorsabban elvégezze a feladatokat.

A ClickUp Brain segít az ADHD-s személyeknek a szervezettségben azáltal, hogy AI-alapú feladat- és csevegésösszefoglalásokat, valamint intelligens javaslatokat nyújt a feladatok gyorsabb elvégzéséhez, csökkentve ezzel a projektek kezelésének mentális terhelését.

Használja a ClickUp munkaterületéről való gyors információlekéréshez, minimalizálva a jegyzetek, dokumentumok vagy projektadatok keresésével töltött időt. A ClickUp Brain segít a komplex feladatok kisebb, kezelhető lépésekre bontásában is, megkönnyítve a koncentrációt és a produktivitást.

ClickUp Automations

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat a ClickUp Automation segítségével

Az ismétlődő feladatok túl sok mentális teret foglalnak el, ezért könnyen elfelejthetők. A ClickUp Automations gondoskodik róluk anélkül, hogy állandó emlékeztetőkre lenne szükség, csökkentve ezzel a kognitív túlterhelést. Állítson be automatikus kiváltókat az ismétlődő műveletekhez, például feladatok kiosztásához, állapotok frissítéséhez, emlékeztető küldéséhez és egyebekhez, amikor a beállított feltételek teljesülnek.

Tegyük fel, hogy minden pénteken be kell nyújtani egy jelentést. A ClickUp létrehozza a feladatot, magas prioritásúnak jelöli, és értesítést küld, ha az nem került teljesítésre. Így nem kell manuálisan emlékezni rá.

Ami mégsem sikerül, azt a ClickUp Reminders segít megoldani. Ezek nem olyan általános felugró ablakok, amelyeket figyelmen kívül hagyunk, hanem pontosan akkor jelennek meg, amikor szükség van rájuk. Böngészőkön, asztali számítógépeken és mobil eszközökön egyaránt elérhetők, és zökkenőmentes módot kínálnak a fontos teendők nyomon követésére, a feladatok delegálására és a fontos beszélgetések nyomon követésére.

A ClickUp legjobb funkciói

Lásd a prioritásaidat egy helyen: Nyisd meg Nyisd meg a ClickUp Home oldalt , hogy azonnali áttekintést kapj a sürgős feladatokról, a közelgő határidőkről és a napi célokról.

Tartsa rendben a széteső gondolatokat: Írja le ötleteit, emlékeztetőit és gyors jegyzeteket Írja le ötleteit, emlékeztetőit és gyors jegyzeteket a ClickUp Notepad-ben , majd alakítsa őket feladatokká, amikor készen áll a cselekvésre.

Kövesse nyomon, hova is megy el valójában az ideje: Használja a ClickUp Használja a ClickUp időkövető szoftvert a munkaórák rögzítéséhez, a koncentrációjának mintáinak megfigyeléséhez és annak elkerüléséhez, hogy túl sok időt töltsön egy-egy feladattal.

Maradjon zavartalan: Aktiválja a ClickUp Focus Mode funkcióját, hogy minimalizálja a zavaró tényezőket, és egyszerre csak egy feladatra koncentráljon.

A haladás egy pillanat alatt: Hozzon létre egyedi Hozzon létre egyedi ClickUp Dashboardokat , hogy láthassa termelékenységi trendjeit, a feladatok teljesítési arányát és a legfontosabb mutatókat anélkül, hogy listákat kellene átnéznie.

Növelje termelékenységét sablonokkal: Próbálja ki Próbálja ki a ClickUp ADHD sablonjait a tervezéshez, a prioritások meghatározásához és a feladatok nyomon követéséhez anélkül, hogy a projekteket a nulláról kellene kezdenie.

A ClickUp korlátai

Bár a Reminders segít a feladatok kezelésében, nem marad a képernyőn, ahogyan egyes felhasználók szeretnék.

A mobilalkalmazás nagyon hatékony, de a kisebb képernyőn több funkció közötti navigáláshoz egy kis időbe telik, amíg megszokja.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 040+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp mindenképpen megéri! Úgy értem, hogy a PM eszközön túlmenően rengeteg felhasználási lehetősége van. Az abszolút kedvencem azonban a Naptár nézet. Semmi sem jobb annál, mint hogy az összes munkámat és kötelezettségemet egy helyen láthatom. Szóval a munkamegbízásaim? Megvan. A kávézós randim? Megvan. Anyukám születésnapja? Az is megvan! Van azonban egy dolog, ami még ennél is jobb. A ClickUp Brain. Srácok, csak megkérdezem, mikor vagyok szabad, hogy megbeszélést szervezzek, vagy hogy a csapattagjaim vállalhatnak-e több munkát, és minden ott van! Elképesztő.

A ClickUp mindenképpen megéri! Úgy értem, hogy a PM eszközön túlmenően rengeteg felhasználási lehetősége van. Az abszolút kedvencem azonban a Naptár nézet. Semmi sem jobb annál, mint hogy az összes munkámat és kötelezettségemet egy helyen láthatom. Szóval a munkám? Megvan. A kávézás? Megvan. Anyukám születésnapja? Az is megvan! Van azonban egy dolog, ami még ennél is jobb. A ClickUp Brain. Srácok, csak megkérdezem, mikor vagyok szabad, hogy megbeszélést szervezzek, vagy hogy a csapattagjaim vállalhatnak-e több munkát, és minden ott van! Elképesztő.

📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat. Képzelje el, ha mindezek az információk dokumentálva lennének és azonnal hozzáférhetők lennének. A ClickUp segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

2. Todoist (A legjobb a feladatok gyors rögzítéséhez és szervezéséhez)

via Todoist

A Todoist a feladatkezelést zökkenőmentes, természetes folyamattá alakítja – szinte mintha jegyzeteket írna egy fizikai jegyzetfüzetbe. Ez a teendőlista-alkalmazás a billentyűparancsokkal és a természetes nyelvfeldolgozási képességeivel tűnik ki.

Írja be, hogy „találkozó Sammel jövő csütörtökön 15 órakor”, és a Todoist automatikusan bejegyzi a naptárba. A felület tiszta és rendezett, így a feladatok bevitele minden eszközön zökkenőmentes. A karma rendszer játékos elemet ad a termelékenységhez, pontokat adva a feladatok elvégzéséért és a sorozatok fenntartásáért.

A Todoist legjobb funkciói

Rendezze a feladatokat egyéni szakaszokba és alprojektekbe, hogy olyan hierarchiát hozzon létre, amely megfelel az Ön egyedi munkafolyamatának és gondolkodási folyamatának.

Kövesse nyomon az előrehaladást a termelékenység vizualizációin keresztül, amelyek megmutatják a befejezett feladatokat, a sorozatokat és a munkaszokásainak mintáit.

Hozzon létre helyalapú emlékeztetőket, amelyek akkor aktiválódnak, amikor megérkezik egy adott helyre, így segítve a kontextus-specifikus feladatok elvégzését.

Ossza meg és delegálja a feladatokat a csapat tábláin, miközben egyértelműen meghatározza a felelősségi köröket és nyomon követi a teljesítés állapotát.

A Todoist korlátai

A naptár nézetből hiányoznak olyan fejlett funkciók, mint a drag and drop, valamint a teljes hét/hónap nézet.

Korlátozott szinkronizálás külső naptárakkal (Google Naptár, Outlook, Apple Naptár) és nincs natív kétirányú szinkronizálás

Todoist árak

Kezdők: Ingyenes

Pro: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

A Todoist segít a feladatok prioritásuk szerint történő rendszerezésében, így könnyebb a sürgősebb feladatokkal először foglalkozni. Nagyon tetszik a felhasználói felület, mert jól megtervezett, intuitív a navigáció és a kezelés.

A Todoist segít a feladatok prioritásuk szerint történő rendszerezésében, így könnyebb a sürgősebb feladatokkal először foglalkozni. Nagyon tetszik a felhasználói felület, mert jól megtervezett, intuitív a navigáció és a kezelés.

🧠 Érdekesség: A feladatkövetéshez gyakran használt öntapadó jegyzetlapot véletlenül találták fel, amikor a 3M egyik tudósa egy szupererős ragasztót próbált kifejleszteni. Ehelyett egy gyenge, újrafelhasználható ragasztót hozott létre, amely tökéletesen alkalmas jegyzetekhez!

3. Forest (A legjobb a telefon okozta zavaró tényezők csökkentésére)

via Forest

A Forest játékos formában ösztönzi a koncentrációt, a termelékenységet egy fa-nevelő kalanddá alakítva. Ez a játékosítás kiválóan alkalmas az ADHD-s agy számára, mert a dopamin által vezérelt motivációt használja ki, így a feladatok vonzóbbá és kielégítőbbé válnak.

Ültessen egy virtuális magot, amikor munkába áll, és figyelje, ahogy a koncentrált munkavégzés során fává nő. Ha a munkavégzés közben megnézi a telefonját, a fa elpusztul. Az alkalmazás kihasználja a gondoskodás és az alkotás iránti természetes vágyunkat, így a koncentrált munkavégzés kevésbé tűnik unalmas teendőnek.

A legjobb az egészben? Virtuális fái valódi fákká válnak a Forest és a Trees for the Future partnerségének köszönhetően.

A Forest legjobb funkciói

Testreszabhatja a koncentrációs munkamenetek hosszát, és különböző típusú fákat ültethet a munkamódszereinek és preferenciáinak megfelelően.

Dolgozzon együtt barátaival vagy csapattársaival csoportos faültetésben, és tegye a koncentrációra fordított időt társasági felelősséggé.

Kövesse nyomon a napi, heti és havi koncentrációs mintákat részletes elemzések és erdővizualizáció segítségével.

A fák ültetésére irányuló kezdeményezés révén alakítsa át koncentrált idejét valódi környezeti hatássá!

Forest korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jutalmazási rendszerekhez, minimális időgazdálkodási integrációval.

Alapvető statisztikák és korlátozott jelentéskészítés; az ingyenes verzió nem támogatja a több eszköz közötti szinkronizálást.

Forest árak

iOS: 3,99 $ (egyszeri fizetés)

Android: Ingyenes, opcionális Pro verzióra való frissítés 1,99 dollárért (egyszeri fizetés).

Forest értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Forestről a valódi felhasználók?

Nekem is ADHD-m van, és ez segít. 2 órára állítottam be, és az alkalmazás kényszerít, hogy ne használjam a telefonomat. Rossz érzés, ha 2 óra alatt elpusztítok egy fát. Végül megvettem az alkalmazást, hogy használhassam a fehér lista funkciót, így továbbra is fákkal foglalkozhatok, miközben olyan hasznos alkalmazásokat is használhatok, mint a számológép vagy a szótár.

Nekem is ADHD-m van, és ez segít. 2 órára állítottam be, és az alkalmazás kényszerít, hogy ne használjam a telefonomat. Rossz érzés, ha 2 óra alatt elpusztítok egy fát. Végül megvettem az alkalmazást, hogy használhassam a fehér lista funkciót, így továbbra is fákkal foglalkozhatok, miközben olyan hasznos alkalmazásokat is használhatok, mint a számológép vagy a szótár.

🧠 Érdekesség: A Pomodoro-technikát, egy termelékenységi trükköt, amelynek során 25 percig egy feladatra koncentrálunk, majd 5 perc szünetet tartunk, Francesco Cirillo fejlesztette ki az 1980-as évek végén. A technikát „Pomodoro”-nak, azaz olaszul paradicsomnak nevezte el, az egyetemen használt paradicsom alakú konyhai időzítő után, amellyel munkameneteit követte nyomon.

4. Evernote (a legjobb jegyzetek rögzítéséhez és digitális tartalmak szervezéséhez)

via Evernote

Az Evernote kiválóan alkalmas arra, hogy véletlenszerű gondolatokat és ötleteket szervezett tudássá alakítson. Az alkalmazás segítségével cikkeket, képeket, hangfelvételeket és kézzel írt jegyzeteket gyűjthet egy kereshető központban.

Gondoljon rá úgy, mint egy digitális irattárra, ahol minden információ a megfelelő helyre kerül. A webkivágó teljes cikkeket vagy meghatározott szakaszokat ment el, megőrizve a formázást. A fejlett keresési funkcióknak köszönhetően soha nem veszíti el azt a receptet, találkozó jegyzetet vagy zseniális ötletet, amelyet hajnali 3-kor jegyzett le.

Az Evernote legjobb funkciói

Hozzon létre dinamikus jegyzeteket, amelyek szöveget, képeket, hangfájlokat és fájlokat kombinálnak, miközben azokat személyre szabott hierarchiába rendezi.

Kereshet kézzel írt jegyzetek és képek között az optikai karakterfelismerő (OCR) technológia segítségével, amely leolvassa a képeken szereplő szöveget.

Ossza meg a jegyzetfüzet linkjeit, és szabályozza a hozzáférési szinteket, amikor csapat tagjaival vagy ügyfeleivel együttműködik.

Rögzítsen hangjegyzeteket gépelés közben, és tartsa fenn a hang és a szöveg tökéletes szinkronizálását.

Az Evernote korlátai

A fejlett funkciók használatának elsajátítása meredek tanulási görbét igényel.

A szinkronizálás az alkalmazás ingyenes verziójában két eszközre korlátozódik.

Evernote árak

Személyes: 14,99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 17,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2010+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (8275+ értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

Ezt az Evernote-ot egyszerű megközelítéssel használom a jegyzetfüzetek vezetésére. Ez a minimalista felépítés segít abban, hogy teljesen szervezett legyek anélkül, hogy túlbonyolítanám a dolgokat... Az alkalmazás egyszerű és könnyen használható, de nem képes teljes mértékben helyettesíteni a hagyományos jegyzetfüzetet. Bizonyos eszközök hiánya korlátozza a funkcionalitását.

Ezt az Evernote-ot egyszerű megközelítéssel használom a jegyzetfüzetek vezetésére. Ez a minimalista felépítés segít abban, hogy teljesen szervezett legyek anélkül, hogy túlbonyolítanám a dolgokat... Az alkalmazás egyszerű és könnyen használható, de nem képes teljes mértékben helyettesíteni a hagyományos jegyzetfüzetet. Bizonyos eszközök hiánya korlátozza a funkcionalitását.

🔍 Tudta? Az ADHD az egyik leginkább öröklődő pszichiátriai rendellenesség, amelynek kialakulásában a genetikai tényezők körülbelül 70–80%-ban játszanak szerepet.

5. Habitify (A legjobb a következetes napi rutin kialakításához)

via Habitify

A Habitify adat alapú betekintéssel közelíti meg a szokások kialakítását. Az alkalmazás az elvont célokat konkrét napi tevékenységekké alakítja, miközben részletes elemzésekkel követi nyomon az előrehaladást. Segít rugalmas szokás-ütemterveket készíteni, amelyek alkalmazkodnak a hétköznapok, hétvégék vagy bizonyos napok különböző rutinjaihoz.

Hozzon létre személyre szabott szokásütemterveket, amelyek összhangban vannak a természetes ritmusával – reggeli meditáció, délutáni séták, esti olvasás. Az intuitív felület megszünteti a szokások nyomon követésének felesleges nehézségeit. A színkódolt haladási sávok és sorozatok gyors vizuális visszajelzést adnak az Ön következetességéről.

A Habitify legjobb funkciói

Kövesse nyomon szokásainak teljesítését interaktív diagramok segítségével, és fedezze fel viselkedésének időbeli mintáit.

Állítson be helyalapú szokásindítókat, amelyek emlékeztetik Önt arra, hogy bizonyos cselekvéseket hajtson végre a megfelelő helyzetekben.

Részletes szokásadatokat exportálhat, és átfogó statisztikák és trendek segítségével elemezheti az előrehaladását.

Tervezzen egyedi szokáscsoportokat az élet különböző területei vagy az elérni kívánt konkrét célok alapján.

A Habitify korlátai

Az alkalmazás korlátozott közösségi funkciókat kínál.

Hasonló alkalmazásokhoz képest a Habitify kevesebb előre beállított szokásjavaslatot kínál, így a felhasználóknak több egyéni szokást kell manuálisan bevinniük.

Habitify árak

Ingyenes

Prémium: 2,49 USD/hó (éves számlázás)

Prémium (életre szóló): 59,99 $ (egyszeri fizetés)

Habitify értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: A következetes rutinok kialakítása segíthet az ADHD-s egyéneknek a tünetek kezelésében, mivel a kiszámíthatóság csökkenti a szorongást és javítja a koncentrációt.

6. RescueTime (A legjobb a személyes termelékenységi minták megértéséhez)

via RescueTime

A RescueTime csendben figyeli digitális tevékenységeit, hogy feltárja, hogyan tölti valójában az idejét. Az alkalmazás automatikusan kategorizálja az Ön által használt webhelyeket és alkalmazásokat, megmutatva, mely tevékenységek veszik el a produktív óráit.

A hagyományos időkövető programokkal ellentétben a RescueTime a háttérben fut, és manuális beavatkozás nélkül gyűjti az pontos adatokat. A műszerfal a nyers időadatokat hasznos információkká alakítja át a legproduktívabb óráidról, a gyakori zavaró tényezőkről és a munkamódszereidről.

A RescueTime legjobb funkciói

Az automatikus nyomon követés segítségével azonosítsa a legproduktívabb órákat, amikor a leginkább koncentrál a munkára.

Zárja le a figyelmet elterelő webhelyeket a koncentrációs munkamenetek alatt, személyre szabott termelékenységi céljai alapján.

Hasonlítsa össze a különböző napok termelékenységi pontszámait, és ismerje meg, hogyan befolyásolják külső tényezők a munkáját.

Állítson be egyéni riasztásokat, ha túl sok időt tölt bizonyos alkalmazásokkal vagy kategóriákkal.

A RescueTime korlátai

Mobilalkalmazását hibák és teljesítményproblémák miatt bírálták.

Az eszköz API-képességei nagyon korlátozottak.

RescueTime árak

Lite: Ingyenes

Prémium: 12 USD/hó felhasználónként

RescueTime értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

🔍 Tudta? Az ADHD-s emberek a szükséges képzéssel sikeresek lehetnek a munkahelyen. A szervezetek 61%-a biztosít projektmenedzsment képzést az alkalmazottaknak.

7. Trello (a legjobb vizuális feladat tervezéshez)

via Trello

A Trello kártyalapú rendszerével ötvözi a vizuális szervezést a feladatkezeléssel. Minden tábla egy vászonná válik, ahol a feladatokat a különböző teljesítési szakaszok között húzhatja és ejtheti. A vizuális jellegnek köszönhetően a projekt előrehaladása azonnal láthatóvá válik – felismerheti a szűk keresztmetszeteket, nyomon követheti a feladatok előrehaladását, és azonnal módosíthatja a munkafolyamatokat.

A Trello kiemelkedő jellemzője a Power-Ups segítségével elérhető alkalmazkodóképessége – ezek olyan integrációk, amelyek javítják a funkcionalitást anélkül, hogy túlterhelnék a felhasználói felületet. Ezek a Power-Ups lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy szükség szerint további funkciókat építsenek be, így a platformot az adott munkafolyamatokhoz igazíthatják.

A Trello legjobb funkciói

Rendezze fel a feladatokat vizuálisan testreszabható táblák segítségével, amelyek tükrözik az Ön egyedi munkafolyamatának szakaszait.

Adjon hozzá kontextust a kártyákhoz ellenőrzőlisták, mellékletek és megjegyzések segítségével.

Automatizálja az ismétlődő műveleteket a Butler parancsok segítségével, amelyek reagálnak a táblán végzett konkrét tevékenységekre.

Hozzon létre sablon táblákat az ismétlődő projektekhez, és tartsa fenn a következetességet a különböző munkafolyamatok között.

A Trello korlátai

Korlátozott jelentési lehetőségek

Nincs beépített időblokkoló vagy nyomonkövető funkció

A komplex projektekhez több táblára van szükség

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás 50 felhasználó esetén)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (13 670+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (23 410+ értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valós felhasználók?

A Trello remek eszköz a szervezettség és az előrehaladás fenntartásához, és én nagyon hatékonynak találom. A Google Drive és a Slackhez hasonló más eszközökkel való zökkenőmentes integrációja egyszerűsíti a különböző feladatok központi helyről történő kezelését. Bár az ingyenes verzió is remek, néhány hasznos funkció csak a prémium verzióban érhető el. Jó lenne, ha az ingyenes csomagban is lenne még néhány opció.

A Trello remek eszköz a szervezettség és az előrehaladás fenntartásához, és én nagyon hatékonynak találom. A Google Drive és a Slackhez hasonló más eszközökkel való zökkenőmentes integrációja egyszerűsíti a különböző feladatok központi helyről történő kezelését. Bár az ingyenes verzió is remek, néhány hasznos funkció csak a prémium verzióban érhető el. Jó lenne, ha az ingyenes csomagban is lenne még néhány opció.

🧠 Érdekesség: A Trello alapját képező népszerű projektmenedzsment módszer, a Kanban eredetileg a Toyota által lett kifejlesztve az 1940-es években a gyártási folyamatok optimalizálása érdekében – jóval azelőtt, hogy a termelékenység és a munkafolyamat-kezelés elengedhetetlen eszközévé vált volna!

8. Due (A legjobb időérzékeny feladatok nyomon követéséhez)

via Due

A Due komolyan veszi az emlékeztetőket (nagyon komolyan). Az alkalmazás addig emlékezteti Önt a fontos feladatokra, amíg azokat be nem jelöli befejezettnek vagy át nem ütemezi.

A Due egyszerűsége és megbízhatósága teszi kiemelkedővé – nincsenek bonyolult feladatkezelési funkciók, csak tiszta emlékeztető funkció. Offline is működik, az iCloud vagy a Dropbox segítségével zökkenőmentesen szinkronizálható az eszközök között, és még az emlékeztető hangokat is testreszabhatja, hogy még hatékonyabb legyen.

Az automatikus szundi opciók segítenek a emlékeztető gyakoriságának kezelésében anélkül, hogy szem elől tévesztené a feladatokat. A gyorsbeviteli rendszer segítségével másodpercek alatt beállíthat emlékeztetőket, míg a természetes nyelvű elemzés olyan szövegeket, mint „Holnap 13:00-kor ebéd”, megfelelő időzítésű riasztásokká alakít. Ráadásul a helyalapú emlékeztetővel a Due biztosítja, hogy a megfelelő helyen kapja meg a megfelelő emlékeztetőt.

A legjobb funkciók

Hozzon létre automatikusan ismétlődő emlékeztetőket, amelyek addig fennmaradnak, amíg el nem fogadja vagy át nem ütemezi a feladatot.

Természetes nyelvű bevitellel ütemezzen emlékeztetőket, és kapjon intelligens javaslatokat a gyakori időzítési mintákra vonatkozóan.

A feladat prioritása és az Ön személyes reakciói alapján testreszabhatja az emlékeztető intervallumokat.

Állítson be helyalapú triggereket, amelyek emlékeztetőket aktiválnak, amikor megérkezik vagy elhagy egy adott helyet.

Korlátozások

A felhasználók megjegyezték, hogy nem lehet komplex, ismétlődő emlékeztetőket beállítani, például olyanokat, amelyek csak a nap bizonyos időpontjaiban, néhány óránként ismétlődnek.

Az alkalmazás automatikus idő- és dátumelemzése néha félreértheti a felhasználói beviteleket.

Megfelelő ár

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 10 USD/hó

Értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: A munkaszakaszok közötti rendszeres, rövid szünetek segítenek frissen tartani az elmét és csökkentik a kiégés kockázatát. Próbálja ki a „munka-szünet” arányt, például 25 perc koncentrált munka után 5 perc szünet.

9. Brain Focus (a legjobb a fókuszintervallumok testreszabásához)

via Brain Focus

A Brain Focus egy Pomodoro alkalmazás, amely illeszkedik a természetes munkaritmusához, és segít abban, hogy kimerülés nélkül maradjon produktív. Lehetővé teszi, hogy az energiaszintjéhez és a feladat követelményeihez igazodva testreszabja a munka- és szünetidőket, így nem kell ragaszkodnia az alapértelmezett 25/5 Pomodoro ciklushoz, ha az nem felel meg Önnek.

A Brain Focus nem csak egyszerű időzítő, hanem egy lépéssel tovább megy: blokkolja a figyelemelterelő alkalmazásokat és értesítéseket a koncentrációs munkamenetek alatt, így segítve Önt a munkában. Emellett nyomon követi a munkamenetek történetét és részletes statisztikákat nyújt, segítve Önt munkaszokásainak elemzésében és termelékenységi rutinjának finomhangolásában az idő múlásával.

A Brain Focus legjobb funkciói

Az energia szintjéhez és a különböző típusú feladatokhoz igazodva testreszabhatja a munka- és szünetidőket.

Kövesse nyomon a termelékenységi mintákat a koncentrációs munkamenetek befejezési arányáról szóló részletes statisztikák segítségével.

Készítsen különböző időzítő beállításokat különböző tevékenységekhez, például tanuláshoz, íráshoz vagy mély munkavégzéshez.

Exportálja a fókusz munkamenet adatait a trendek elemzéséhez és a termelékenységi ütemterv optimalizálásához

A Brain Focus korlátai

A felület kialakítása meglehetősen egyszerű.

Csak Android-eszközökön működik.

Brain Focus árak

Ingyenes

Brain Focus értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Remember The Milk (A legjobb ismétlődő feladatok kezelésére)

via Remember The Milk

A Remember The Milk (RTM) nevét egy egyszerű, de mindenki számára ismerős helyzetről kapta: a fontos feladatok elfelejtéséről, például a tej vásárlásáról! A név tükrözi a program alapvető célját: segíteni a felhasználóknak a napi feladatok könnyed emlékezésében és kezelésében.

A játékos név mellett az RTM intelligens listakezelésével és ismétlődő feladatok kezelésével tűnik ki. Az alkalmazás kiválóan alkalmas ismétlődő feladatok kezelésére – az egyszerű napi emlékeztetőkön át a bonyolult mintákig, mint például „minden harmadik csütörtök”.

Az intelligens listák automatikusan rendszerezik a feladatokat az Ön kritériumai alapján, míg a hatékony keresési parancsok segítségével az összes listán található feladatokat azonnal szűrheti. A feladatmegosztási és -delegálási funkciók praktikusak mind személyes, mind csapatmunkához.

A Remember The Milk legjobb funkciói

Hozzon létre dinamikus listákat, amelyek automatikusan rendezik a feladatokat a választott kritériumok, például prioritás, határidő vagy címkék alapján.

Hozzon létre intelligens listákat, amelyek automatikusan rendszerezik a feladatokat egyéni kritériumok és címkék alapján.

Használja a fejlett keresési operátorokat (pl. dueBefore:today AND tag:urgent), hogy azonnal megtalálja a releváns feladatokat az összes listán.

Dolgozzon a feladatokon internetkapcsolat nélkül is, automatikus szinkronizálással, amint újra online lesz.

A Remember The Milk korlátai

Az alkalmazás felületének kialakítása meglehetősen elavultnak tűnik.

Korlátozott fájlmelléklet-opciókat kínál.

A Remember The Milk árai

Éves: 49,99 USD/év

Remember The Milk értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

💡 Profi tipp: Néha az ADHD-s végtelen teendőlista nyomása elsöprő lehet. Ehelyett hozzon létre egy „elvégzett” listát, amelybe feljegyzi a befejezett feladatokat. Az előrehaladás vizuális megjelenítése növelheti a motivációt és emlékeztetheti Önt az elért eredményekre.

Szeretne jobb lenni a prioritási lista készítésében? Nézze meg a legjobb tippjeinket ebben a videóban👇🏽

11. Brain.fm (A legjobb a koncentrációt elősegítő zene terén)

A Brain.fm mesterséges intelligenciával generált zenét hoz létre, amelyet kifejezetten a koncentráció és a termelékenység javítására terveztek. Ez a hagyományos háttérzenén túlmutat, mivel mesterséges intelligenciával generált hangtájképeket hoz létre a kognitív teljesítmény javítása érdekében.

A statikus lejátszási listákkal ellentétben a Brain.fm valós időben igazítja az egyes zeneszámokat a hallgatási szokások és a munkamenet időtartama alapján. Ez segít fenntartani a koncentrációt és az optimális agyhullám-mintákat a különböző mentális állapotokhoz.

Az alkalmazás speciális hangkulisszát kínál a mély munkavégzéshez, a relaxációhoz és a meditációhoz. Ezek az audiofelvételek neuroakusztikai elveket követnek, hogy stimulálják a specifikus idegrendszeri mintákat, segítve a felhasználókat abban, hogy perceken belül mély koncentrációs állapotba kerüljenek.

A Brain.fm legjobb funkciói

Válasszon a jelenlegi tevékenységéhez és a kívánt mentális állapotához illő koncentrációt elősegítő zenét.

Az audio jellemzőinek valós idejű beállítása az optimális koncentrációs minták fenntartása érdekében

Kövesse nyomon a koncentrációs munkamenetek időtartamát és hatékonyságát a részletes hallgatási előzmények segítségével.

Töltsön le zeneszámokat, hogy utazás közben vagy rossz internetkapcsolat esetén is hallgathassa őket.

Brain.fm korlátai

Korlátozott zenei választék

Nincsenek együttműködési funkciók

Alapvető mobilalkalmazás-funkciók

Brain.fm árak

Havi díj: 9,99 USD/hó felhasználónként

Éves: 69,99 USD/év felhasználónként

Brain.fm értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Brain.fm-ről a valódi felhasználók?

Egy ülés után megvettem. A binaurális ritmusokat már régóta használtam a graduális képzés során, és úgy tűnt, hogy segítenek. Legalábbis produktívabb voltam és jobban tudtam koncentrálni, amikor a feladatok elvégzése közben hallgattam őket. Akár placebo hatásról van szó, akár nem, ezek a hangok segítenek koncentrálni.

Egy ülés után megvettem. A binaurális ritmusokat már régóta használtam a graduális képzés során, és úgy tűnt, hogy segítenek. Legalábbis produktívabb voltam és jobban tudtam koncentrálni, amikor a feladatok elvégzése közben hallgattam őket. Akár placebo hatásról van szó, akár nem, ezek a hangok segítenek koncentrálni.

🤝 Barátkozó emlékeztető: Ahelyett, hogy egyetlen feladatra koncentrálna, váltson néhány érdekes feladat között, hogy fenntartsa a lendületet és javítsa a termelékenységet anélkül, hogy kiégne. Ez a strukturált változatosság stimulálja az agyát, miközben továbbra is halad előre.

Elvesztette a fülöket? A ClickUp visszahozza Önt

A megfelelő termelékenységi eszköz megtalálása hatalmas különbséget jelent az ADHD-s agy számára. A strukturált feladatkezelés, a szokások nyomon követése és az intelligens emlékeztetők segítenek csökkenteni a kognitív terhelést és javítani a koncentrációt.

Míg minden eszköz egy adott területen kiemelkedő, a ClickUp az ultimális all-in-one megoldásként tűnik ki, amely az alapvető feladatkezelésen túlmutató, hatékony funkciókat kínál.

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott betekintést nyújt, hogy könnyedén rangsorolhassa és szervezhesse munkáját, míg az Automations megszünteti az ismétlődő feladatokat, így időt és mentális energiát takarít meg. Ráadásul az intelligens naptár egyértelmű, testreszabható módszert kínál a feladatok, határidők és ütemtervek vizualizálására – mindezt egy helyen.

