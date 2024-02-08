A 10 legjobb könyv, amely segíthet az ADHD kezelésében

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk a termelékenységet növelő eszközökről és stratégiákról nyújt információkat. Nem célja, hogy helyettesítse a szakszerű orvosi tanácsadást, diagnózist vagy az ADHD vagy bármely más egészségügyi állapot kezelését.

Az ADHD, vagyis a figyelemhiányos/hiperaktivitási zavar egy gyakori mentális rendellenesség, amely általában gyermekeket érint. Becslések szerint a gyermekek 8,4%-a és a felnőttek 2,5%-a szenved ADHD-ban.

Az ADHD ismert hatással van az egyén személyes és szakmai életére. A leggyakoribb tünetek közé tartoznak:

Képtelenség nyugton ülni

Folyamatos izgatottság

Képtelen a feladatokra koncentrálni

Túlzott beszéd vagy fizikai mozgás

Nem tudják kivárni a sorukat

Impulzív viselkedés

Az ADHD-val való együttélés gyakran olyan érzés, mintha egy bonyolult kirakóst kellene összerakni. Van azonban egy egyszerű, de hatékony eszköz, amely megnyugvást és stratégiákat kínál az ADHD jobb kezeléséhez és kezeléséhez.

Könyvek. 📚

Összeállítottunk egy listát az ADHD kezeléséről szóló 10 legjobb könyvről, amelyek kifejezetten arra szolgálnak, hogy tudományosan alátámasztott stratégiákat nyújtsanak a jobb működéshez. Ezek a szakértők által írt könyvek útmutatást nyújtanak nemcsak az ADHD kezeléséhez, hanem a vele való boldoguláshoz is.

Ezek a könyvek jobbak, mint a szokásos önsegítő könyvek. A gyakorlati technikáktól a mélyreható perspektívákig és a könnyen azonosulható történetekig, minden fejezet segít visszanyerni a figyelmet és megtalálni a koncentrációt.

A legjobb könyvek ADHD-s felnőtteknek

Az ADHD jobb megértése és kezelése érdekében a tudás megszerzése kell, hogy legyen a kiindulási pont. Ezek a könyvek olyan információkat nyújtanak, amelyek hasznosak lehetnek az ADHD-s felnőttek számára.

1. Driven to Distraction: Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder from Childhood Through Adulthood (Figyelemzavar: A figyelemzavar felismerése és kezelése gyermekkortól felnőttkorig) Edward M. Hallowell

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerzők: Edward M. Hallowell, John R. Ratey

Oldalszám: 319

Kiadás éve: 1995

Becsült olvasási idő: 6 óra

Értékelések: Amazon: 4,7/5 Goodreads: 4,1/5

Ez egy kiváló útmutató azok számára, akik figyelemhiányos/hiperaktív zavarral (ADHD) élnek. A szerzők, mindketten tapasztalt pszichiáterek, klinikai szakértelmüket és empatikus megértésüket ötvözik.

A könyv nem a figyelemhiányos rendellenességet tekinti kihívásnak, hanem a potenciális energia- és kreativitásforrásnak.

A könyv könnyen azonosulható történetei és gyakorlati tanácsai segítségével felkészülhet az ADHD-val való együttélésre, és megteremtheti az utat egy koncentráltabb és teljesebb élet felé.

Számos kutatás és személyes tapasztalat alapján a szerzők lebontják a sztereotípiákat, és minden korosztály számára gondoskodó szemléletet nyújtanak az ADHD-val kapcsolatban.

Idézet a könyvből

Bár mindannyian szükségünk van külső struktúrára az életünkben – bizonyos fokú kiszámíthatóságra, rutinra, szervezettségre –, az ADD-vel élőknek ez sokkal nagyobb szükségük van, mint a legtöbb embernek. Annyira szükségük van külső struktúrára, mert hiányzik belőlük a belső struktúra.

Bár mindannyian szükségünk van külső struktúrára az életünkben – bizonyos fokú kiszámíthatóságra, rutinra, szervezettségre –, az ADD-vel élőknek ez sokkal nagyobb szükségük van, mint a legtöbb embernek. Annyira szükségük van külső struktúrára, mert hiányzik belőlük a belső struktúra.

A figyelemelterelés legfontosabb tanulságai:

Az ADHD hatása: Merüljön el az ADHD hatásának átfogó vizsgálatában, a gyermekkortól a felnőttkorig.

ADHD kezelése: Stratégiák az ADHD kezelésére az élet különböző területein

A kihívások erősséggé alakítása: Tanulja meg, hogyan alakíthatja az ADHD-val kapcsolatos kihívásokat pozitívumokká.

Olvasói vélemények:

„Ez a könyv fordulópontot jelentett az életemben... miután elolvastam, arra a következtetésre jutottam, hogy végre felnőttként kell lépnem, és hivatalosan is diagnosztizáltatnom kell magam felnőttkori figyelemhiányos zavarral, és kipróbálnom a gyógyszeres kezelést... A szakmai életem hatalmasat javult, és a magánéletem is. ”

– Rob Voss

2. Taking Charge of Adult ADHD (Felnőttkori ADHD kezelése) – Russell Barkley

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző : Russell Barkley

Oldalak száma: 294

Kiadás éve: 2010

Becsült olvasási idő : 5 óra

Értékelések: Amazon: 4,5/5 Goodreads: 3,9/5

A felnőttek ADHD-vel kapcsolatos leggyakoribb problémái a figyelemhiány és a megfelelő időzítésű tervezés. A neves szakértő, Russell A. Barkley gyakorlati stratégiákat kínál a tünetek kezelésére és hatásuk csökkentésére.

Az útmutató önértékelő eszközöket, készségfejlesztő gyakorlatokat és a kezeléssel kapcsolatos gyakori kérdésekre adott válaszokat tartalmaz. Értékes forrás azoknak a felnőtteknek, akik vissza akarják szerezni az irányítást az életük felett.

Idézet a könyvből

Túl gyakran reagálunk gyermekeink viselkedésére, gyakran ösztönösen, a következmények figyelembevétele és a céljaink megtervezése nélkül. Ilyen esetekben nem tudatosan cselekszünk, hanem a körülmények hatására.

Túl gyakran reagálunk gyermekeink viselkedésére, gyakran ösztönösen, a következmények figyelembevétele és a céljaink megtervezése nélkül. Ilyen esetekben nem tudatosan cselekszünk, hanem a körülmények hatására.

A felnőttkori ADHD kezelése – legfontosabb tanulságok:

Átfogó megértés: Szerezzen alapos ismereteket a felnőttkori ADHD élet különböző területeire gyakorolt hatásáról.

Hatékony kezelés: Tanuljon meg gyakorlati stratégiákat a tünetek és azok káros hatásainak kezelésére.

Az ADHD kihasználása: Fedezze fel, hogyan használhatja az ADHD-t előnyére személyes és szakmai környezetben.

Olvasói vélemények:

„Jó könyv valakitől, aki ért hozzá. Úgy gondolom, hogy azok, akik az ADHD „szuperképességeiről” áradoznak, tévednek. A szerző nem burkolja be üzenetét vattába, aki pszichológiai vigasztalást keres, az itt téved. Végre egy könyv, amely minden helyzetben megvalósítható tippeket tartalmaz.”

– Jonas Forster

3. Scattered Minds: The Origins and Healing of Attention Deficit Disorder (Szétszórt elmék: A figyelemhiányos rendellenesség eredete és gyógyítása) Gabor Maté

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Gabor Maté

Oldalak száma: 376

Kiadás éve: 2000

Becsült olvasási idő: 6 óra

Értékelések: Amazon: 4,7/5 Goodreads: 4,4/5

Fedezze fel az ADHD eredetét Gabor Maté „Scattered Minds” című könyvében. A könyv meggyőző és együttérző perspektívát kínál a rendellenességről.

Maté, orvos és neves író, az ADHD-t nem csupán neurológiai állapotnak tekinti. Szerinte ez biológiai, környezeti és pszichológiai tényezők komplex kölcsönhatása.

Ez a könyv segít megérteni, hogy a korai gyermekkori élmények hogyan befolyásolják az ADHD-t.

Idézet a könyvből*

Az önelfogadás tehát nem azt jelenti, hogy minden pillanatban önmagunkat csodáljuk vagy akár csak kedveljük, hanem azt, hogy toleráljuk minden érzelmünket, beleértve azokat is, amelyek kényelmetlen érzést keltenek bennünk.

Az önelfogadás tehát nem azt jelenti, hogy minden pillanatban önmagunkat csodáljuk vagy akár csak kedveljük, hanem azt, hogy toleráljuk minden érzelmünket, beleértve azokat is, amelyek kényelmetlen érzést keltenek bennünk.

A Scattered Minds legfontosabb tanulságai:

Fejlődési és pszichológiai betekintés: Szerezzen ismereteket az ADHD fejlődési és pszichológiai aspektusairól.

Személyes történelem kapcsolat: Fedezze fel a személyes történelem és az ADHD tünetek közötti kapcsolatot

Gyógyítási és kezelési stratégiák: Fedezze fel az ADHD gyógyítására és kezelésére szolgáló stratégiákat, amelyek az érzelmi jólétre és Fedezze fel az ADHD gyógyítására és kezelésére szolgáló stratégiákat, amelyek az érzelmi jólétre és az önismeretre helyezik a hangsúlyt.

Olvasói vélemények:

„Ezt a könyvet elolvasva teljesen le voltam nyűgözve. Mintha a saját naplóm olvasnám. Felnőttkoromban diagnosztizáltak nálam ADHD-t, és ez a könyv sokat segített abban, hogy megértsem az ADHD-t, és rájöjjek, hogy azok a tulajdonságok, amelyek miatt gyerekkoromban bizonytalanul éreztem magam, valójában teljesen normálisak és megalapozottak voltak.”

– Nanda

4. ADHD 2. 0, Edward M. Hallowell

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Edward M. Hallowell

Oldalak száma: 208

Kiadás éve: 2022

Becsült olvasási idő: 4 óra

Értékelések: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 4,1/5

Bár a legtöbb ember ismeri az ADHD-t, gyakran figyelmen kívül hagyják annak pozitív oldalát. Néhány sikeres vállalkozó és kreatív elme eredményeit az ADHD-nak tulajdonítja.

Az „ADHD 2.0” című könyvben Edward M. Hallowell tudományosan alátámasztott stratégiákat oszt meg szülőkkel és felnőttekkel, hogy bármely életkorban minimalizálják a kihívásokat és maximalizálják az előnyöket. Tippeket ad, például hogyan lehet megtalálni a megfelelő kihívásokat, hogyan lehet ADHD-barát környezetet teremteni, hogyan lehet azonosítani és elfogadni a neurológiai hajlamokat, hogyan lehet pozitív kapcsolatokat ápolni, és hogyan lehet megérteni a gyógyszeres kezelési lehetőségeket.

Idézet a könyvből

A megbocsátáshoz intelligencia, fegyelem, képzelőerő és kitartás szükséges, valamint egy speciális pszichológiai erő, amit a sportolók mentális erőnek, a harcosok pedig bátorságnak neveznek.

A megbocsátáshoz intelligencia, fegyelem, képzelőerő és kitartás szükséges, valamint egy speciális pszichológiai erő, amit a sportolók mentális erőnek, a harcosok pedig bátorságnak neveznek.

ADHD 2.0 legfontosabb tanulságok:

A megfelelő kihívások megtalálása: Viselkedésértékelések segítségével fedezze fel azokat a feladatokat, amelyek összhangban állnak az egyéni erősségekkel.

A környezet újragondolása: Azonosítsa a különböző környezetben található konkrét elemeket, amelyek fokozzák a kreativitást és a vállalkozói szellemet az ADHD-s elme számára.

A kapcsolatok ereje: Tippek a pozitív kapcsolatok kialakításához és fenntartásához, amelyek hatékony ellenszerek a negativitás ellen.

Olvasói vélemények:

„Ez az én kedvenc könyvem mindenki számára, akinek ADHD-t diagnosztizáltak. A szerzők érthető és könnyen érthető módon magyarázzák az ADHD-s emberek számos jellemzője és viselkedése mögött álló agytudományt. Nagyra értékelem, hogy a könyv nem a hiányosságokra, hanem az erősségekre és az agy működésének kihasználására koncentrál. Ez a könyv különösen hasznos az ADHD-s gyermekek szüleinek, hogy jobban megértsék gyermekeiket és pozitívan támogassák fejlődésüket.”

– Caroline Danda

5. Úgy érted, nem vagyok lusta, hülye vagy őrült?!: A figyelemhiányos rendellenességgel élő felnőttek klasszikus önsegítő könyve, Kate Kelly és Peggy Ramundo szerzőktől.

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerzők: Kate Kelly és Peggy Ramundo

Oldalak száma: 464

Kiadás éve: 1993

Becsült olvasási idő: 7 óra

Értékelések: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 3,9/5

Kate Kelly és Peggy Ramundo „You Mean I’m Not Lazy, Stupid, or Crazy?!” (Úgy érted, nem vagyok lusta, hülye vagy őrült?!) című könyve egyértelmű tanácsokat ad az ADHD-s felnőtteknek. A szerzők személyes tapasztalataik alapján pontos információkat, gyakorlati tippeket és erkölcsi támogatást nyújtanak.

A könyv a kiegyensúlyozottság elérését, a kapcsolatok kezelését, a memória javítását és a szakmai segítség keresését tárgyalja. Ez egy elengedhetetlen kézikönyv azok számára, akik naponta szembesülnek az ADHD kihívásaival.

Idézet a könyvből

Mivel nem tudják fenntartani a koncentrációt, sok ADD-s személynek intenzív stimulációra van szüksége ahhoz, hogy éber és figyelmes maradjon. E stimuláció nélkül a figyelem elkalandozik, és sokunknak azt mondják, hogy nem vagyunk motiváltak.

Mivel nem tudják fenntartani a koncentrációt, sok ADD-s személynek intenzív stimulációra van szüksége ahhoz, hogy éber és figyelmes maradjon. E stimuláció nélkül a figyelem elkalandozik, és sokunknak azt mondják, hogy nem vagyunk motiváltak.

Tehát nem vagyok lusta, hülye vagy őrült?! Főbb tanulságok:

Egyensúlyelemzés: Ismerje meg erősségeit és gyengeségeit, hogy egyensúlyt teremtsen

Társadalmi harmónia: Javítsa a csoportokban, a munkahelyen és a személyes környezetben fennálló kapcsolatokat az ellentétek és a káosz csökkentésével.

Szervezési és memória technikák: Tanuljon meg hatékony módszereket a szervezettség és a memória javítására.

Olvasói vélemények:

„Ez a könyv cáfolja azt a mítoszt, hogy az ADHD-s emberek lusta, őrült vagy buta emberek. Betekintést nyújt az ADHD-val való élet minden aspektusába. Úgy írnám le, mint egy gyakorlati útmutatót az ADHD-val való élethez. Ez a könyv sok szemet nyitó, éleslátó információt tartalmaz azok számára, akik ADHD-val élnek.”

– Diane

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Susan C. Pinsky

Oldalak száma: 192

Kiadás éve: 2006

Becsült olvasási idő: 3 óra

Értékelések: Amazon: 4,3/5 Goodreads: 3,9/5

Susan C. Pinsky „Organizing Solutions for People With Attention Deficit Disorder” (Szervezési megoldások figyelemhiányos rendellenességgel élőknek) című könyve arról szól, hogyan lehet az ADHD okozta káoszt egyszerű, könnyen követhető életstratégiákká alakítani. Kifejezetten az ADHD-vel élő vezetők és emberek egyedi szervezési kihívásaira szabott.

Pinsky, az ADHD területén jártas szervezési tanácsadó, könnyen megvalósítható gyakorlati megoldásokat kínál. A cél az, hogy segítsen az ADHD-s elmének, ne pedig megnehezítse a dolgát.

Idézet a könyvből

Tegye könnyen hozzáférhetővé és könnyebben elrakhatóvá a tárgyait. Az ADHD-s otthonokban a könnyű elrakás elsőbbséget élvez a könnyű előkereséssel szemben. Tartsa a tárgyakat ott, ahol használja őket, és rendezze el a holmijait tevékenységi területek vagy „zónák” szerint. Adjon mindennek egy „otthont”.

Tegye könnyen hozzáférhetővé és könnyebben elrakhatóvá a tárgyait. Az ADHD-s otthonokban a könnyű elrakás elsőbbséget élvez a könnyű előkereséssel szemben. Tartsa a tárgyakat ott, ahol használja őket, és rendezze el a holmijait tevékenységi területek vagy „zónák” szerint. Adjon mindennek egy „otthont”.

Szervezési megoldások figyelemhiányos rendellenességgel küzdő emberek számára fontosabb tanulságok:

Személyre szabott szervezési technikák: Tanuljon meg praktikus és hatékony szervezési módszereket, amelyek az ADHD-hez igazodnak.

Hatékony térkezelés: Vezessen be stratégiákat a rendrakáshoz és a tér hatékony kezeléséhez.

Időgazdálkodás: Ismerje meg az időgazdálkodás tippjeit, például az idő percekre vagy pillanatokra való felosztását a halogatás elkerülése érdekében.

Olvasói vélemények:

„Nem vártam, hogy ez a könyv ennyire jó lesz. A szokásos szervezési módszereket ADHD-szemszögből vizsgálják és gondolják át, azzal a megértéssel, hogy az új módszereknek egyszerűnek, gyorsnak és hatékonynak kell lenniük, különben nem fogják őket alkalmazni. A nemrég diagnosztizált 18 éves fiamnak vettem, de valójában ezeket a módszereket az egész család alkalmazni fogja, mivel egyszerűek és gyorsak. Nagyon jó vásárlás volt!”

– Arthur Cadman

7. Rend a káoszból: A felnőttkori ADHD-vel való szervezettség mindennapi küzdelme, Jaclyn Paul

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Jaclyn Paul

Oldalszám: 218

Kiadás éve: 2019

Becsült olvasási idő: 4 óra

Értékelések: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 4/5

Jaclyn Paul „Order from Chaos” című könyve segít megérteni az agy működését és önállóan leküzdeni az akadályokat.

Paul, ADHD-bloggerként szerzett személyes tapasztalataira és szakértelmére támaszkodva, gyakorlati tanácsokat oszt meg, amelyek segítenek Önnek egy személyre szabott rendszert létrehozni, hogy rendet teremtsen az életében.

Idézet a könyvből

Az ADHD-vel való élet kaotikus tendenciát mutat, ami miatt szinte állandóan korrekciókra van szükségünk. Mostantól nem a héten vagy a jövő héten elért sikereid alapján fogod meghatározni magad, hanem az alapján, hogy hogyan sikerül kilábalnod a káoszból és visszatérned a szervezettség útjára

Az ADHD-vel való élet kaotikus tendenciát mutat, ami miatt szinte állandóan korrekciókra van szükségünk. Mostantól nem a héten vagy a jövő héten elért sikereid alapján fogod meghatározni magad, hanem az alapján, hogy hogyan sikerül kilábalnod a káoszból és visszatérned a szervezettség útjára

A káoszból rendet teremteni – legfontosabb tanulságok:

Gyakorlati szervezési tippek: Szerezzen értékes tippeket a mindennapi szervezéshez, amelyeket kifejezetten ADHD-s felnőtteknek terveztek.

Rutinok és rendszerek útmutatója: Útmutatást kaphat az ADHD-vel kapcsolatos jellemzőkhez igazított rutinok és rendszerek kialakításához és fenntartásához.

Valós életből vett anekdoták: Személyes anekdoták révén őszinte és könnyen azonosulható nézőpontot kaphat.

Olvasói vélemények:

„Megjelöltem ezt a könyvet. Nagyra értékelem, hogy a szerzőnek ADHD-je van. A példák teljesen azonosíthatóak. Folyamatosan hivatkozom a könyvre, hogy áttekintsem a javaslatokat. Az egyik az, hogy néhány naponta ürítsem ki a beérkező levelek mappáját. Ez egy kihívás! Emellett jegyzetelő eszközöket helyeztem el a házban, hogy minden gondolatot és ötletet azonnal leírhassak.”

– Julie M San Diego

8. Sikeres felnőttkori ADHD: Készségek az végrehajtó funkciók erősítéséhez, Phil Boissiere

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Phil Boissiere

Oldalak száma: 147

Kiadás éve: 2018

Becsült olvasási idő: 3 óra

Értékelések: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 3,8/5

Az ADHD-s felnőttek végrehajtó funkcióinak fejlesztése a központi témája Phil Boissiere „Thriving with Adult ADHD” (Sikeres élet ADHD-val) című könyvének.

Ez a mélyreható könyv új szemszögből vizsgálja az ADHD kezelését: az executive funkciók erősítésére való összpontosítás megteremti az önszabályozáshoz és a célok eléréséhez elengedhetetlen kognitív folyamatokat.

Boissiere, egy tapasztalt terapeuta, szakmai tudását gyakorlati, valós alkalmazásokkal ötvözi. Ez a könyvet értékes forrásává teszi mindazok számára, akik javítani szeretnék végrehajtó funkcióik működését.

Idézet a könyvből

Kezdje azzal, hogy a feladatot három szintre bontja. Az 1. szint a teljes projekt, amelynek célja a befejezés határideje. A 2. szint a nagy részek és azok befejezésének célideje. A 3. szint a kisebb alfeladatok, amelyek együttesen alkotják a nagy részeket.

Kezdje azzal, hogy a feladatot három szintre bontja. Az 1. szint a teljes projekt, amelynek célja a befejezés határideje. A 2. szint a nagy részek és azok befejezésének célideje. A 3. szint a kisebb alfeladatok, amelyek együttesen alkotják a nagy részeket.

A felnőttkori ADHD-vel való boldogulás legfontosabb tanulságai:

Továbbfejlesztett gondolkodási technikák: Fedezze fel a memória, a koncentráció és a szervezési képességek javítására szolgáló módszereket.

A végrehajtó funkciók kihívásainak kezelése: Ismerje meg, hogyan lehet kezelni az ADHD-val kapcsolatos végrehajtó funkciók gyakori kihívásait.

Önkezelési gyakorlatok: Végezzen gyakorlati gyakorlatokat a mindennapi életben való jobb önkezelés érdekében.

Olvasói vélemények:

„Ez a könyv olyan újszerű gyakorlatokat tartalmaz, amelyek csodákat tettek az életemben. Nagyon ajánlom ezt a könyvet szinte mindenkinek, nem csak azoknak, akik ADHD-ban szenvednek.”

– Sab

9. A tudatosság receptje felnőttkori ADHD esetén: 8 lépéses program a figyelem erősítésére, az érzelmek kezelésére és a célok elérésére, Lidia Zylowska

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Lidia Zylowska

Oldalak száma: 224

Kiadás éve: 2012

Becsült olvasási idő: 5 óra

Értékelések: Amazon: 4,5/5 Goodreads: 4,1/5

Lidia Zylowska „The Mindfulness Prescription for Adult ADHD” (A tudatosság receptje felnőttkori ADHD esetén) című könyve egy 8 lépéses programban ötvözi a tudatosság technikáit a hagyományos ADHD-stratégiákkal. A könyv a figyelem javítására, az érzelmek szabályozására és a személyes célok elérésére összpontosít.

Zylowska, ADHD-specialista pszichiáter, a gyógyszeres kezelés és a hagyományos terápiák mellett a tudatosságot is javasolja az ADHD kezelésének holisztikus megközelítéséhez.

Idézet a könyvből

A relaxációt és feltöltődést elősegítő stratégiák helyreállíthatják az ember akaraterejét, és így segíthetnek az ADHD kezelésében. Ezek a stratégiák magukban foglalják a relaxációt, például a meditációt, a pozitív érzelmeket, a bátorító önbeszédet, a játékot, a testmozgást, a megfelelő szüneteket, vagy akár a vércukorszintet emelő ételek fogyasztását. A motivációs stratégiák, például a képzeletbeli képek, a fizikai emlékeztetők vagy a jövőbeli jutalmakról való beszélgetés szintén segíthetnek.

A relaxációt és feltöltődést elősegítő stratégiák helyreállíthatják az ember akaraterejét, és így segíthetnek az ADHD kezelésében. Ezek a stratégiák magukban foglalják a relaxációt, például a meditációt, a pozitív érzelmeket, a bátorító önbeszédet, a játékot, a testmozgást, a megfelelő szüneteket, vagy akár a vércukorszintet emelő ételek fogyasztását. A motivációs stratégiák, például a képzeletbeli képek, a fizikai emlékeztetők vagy a jövőbeli jutalmakról való beszélgetés szintén segíthetnek.

A Mindfulness Prescription for Adult ADHD (Tudatosság recept felnőttkori ADHD-ra) legfontosabb tanulságai:

Tudatosság terv: Fedezze fel az ADHD-s felnőttek számára kidolgozott innovatív, 8 lépésből álló tudatosság tervet.

Koncentrációjavító technikák: Ismerje meg a koncentráció javítására, az érzelmek kezelésére és a célok kitűzésére szolgáló módszereket.

A hagyományos kezelések kiegészítése: Ismerje meg, hogyan egészítheti ki a mindfulness a hagyományos ADHD-kezeléseket.

Olvasói vélemények:

„Ez a könyv nagyon sokat segített. Most már van egy vizuális útmutatóm, amely segít megbirkózni az ADHD-val. Most azon dolgozom, hogy ezeket a lépéseket a mindennapi életemhez igazítsam.”

– Reggie

10. Az ADHD új megközelítése gyermekeknél és felnőtteknél: végrehajtó funkciók zavarai, Thomas E. Brown

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Thomas E. Brown

Oldalak száma: 192

Kiadás éve: 2013

Becsült olvasási idő: 3 óra

Értékelések: Amazon: 4,8/5 Goodreads: 4,2/5

Thomas E. Brown „A New Understanding of ADHD in Children and Adults: Executive Function Impairments” (Új megközelítés az ADHD-ról gyermekeknél és felnőtteknél: végrehajtó funkciók zavarai) című könyve úttörő perspektívát kínál erre a komplex állapotra. Ez a haladó szintű könyv leegyszerűsíti az ADHD jelenlegi megértését, bemutatva a legfontosabb elképzeléseket és alátámasztva azokat tudományos kutatásokkal.

Válaszokat ad az ADHD-val kapcsolatos koncentrációra, az agy fejlődésére és a különböző életkorokban bekövetkező változásokra vonatkozó kérdésekre. Dr. Brown, klinikai pszichológus és az ADHD területén elismert kutató, hatékony kezelési módszereket vizsgál és eloszlatja a gyakori tévhiteket. A könyv értékes forrás az orvosok és az ADHD-val élők számára.

Idézet a könyvből

A szülők és a tanárok gyakran nehezen hiszik el, hogy a nagyon okos diákok ADHD-ban szenvedhetnek, különösen, ha nem okoznak problémákat.

A szülők és a tanárok gyakran nehezen hiszik el, hogy a nagyon okos diákok ADHD-ban szenvedhetnek, különösen, ha nem okoznak problémákat.

Az ADHD új megközelítése gyermekeknél és felnőtteknél – legfontosabb tanulságok:

A végrehajtó funkciók zavarainak vizsgálata: Merüljön el az ADHD végrehajtó funkciók zavarainak részletes vizsgálatában.

Kognitív hatások az élet különböző szakaszaiban: Ismerje meg, hogyan befolyásolja az ADHD a különböző kognitív folyamatokat az élet különböző szakaszaiban.

Gyakorlati kezelési ötletek: Fedezze fel az ADHD kezelésére és kezelésére vonatkozó gyakorlati ötleteket ezen új ismeretek alapján.

Olvasói vélemények:

„Kiváló, széles körű áttekintés a legújabb kutatásokról ebben a fontos területen – ellentétben néhány ADHD-ról szóló áltudományos könyvvel. Szemfelnyitó. (Később (kissé) más hangsúlyokkal ellátott könyveket is kiadott, de ez egy jó kezdet. ”

– Dr. Robert J. Barker

Bónusz: ADHD-alkalmazások!

Életének kezelése a ClickUp segítségével

Koncentráljon a legfontosabb dolgokra a ClickUp projektmenedzsment segítségével

Miután megismerkedett az ADHD kezelésével kapcsolatos legnépszerűbb könyvekben szereplő stratégiákkal, egyértelművé válik, hogy a hatékony szervezés és feladatkezelés elengedhetetlen a betegség ellenére is a sikeres élethez.

A ClickUp ebben a kontextusban felbecsülhetetlen értékű eszköz, amely tökéletesen kiegészíti a könyvekből megszerzett ismereteket és technikákat.

Az ezekben a könyvekben bemutatott szervezési stratégiák és a ClickUp funkcióinak integrálásával az ADHD-s személyek hatékony rendszert hozhatnak létre mindennapi életük és munkájuk kezelésére.

A ClickUp egyéni státuszai vizuális nyomonkövetési rendszert biztosítanak, amely tükrözi az olyan könyvekben ajánlott, megvalósítható lépéseket, mint az „Organizing Solutions for People With ADHD” (Szervezési megoldások ADHD-s emberek számára).

Ez a funkció segít a feladatok kezelhető részekre bontásában, csökkentve a figyelemhiányos rendellenességgel kapcsolatos túlterheltség érzését és javítva a koncentrációt – a „Driven to Distraction” című könyvben szereplő betekintések alapján.

Az egyéni mezők olyan részletességet és kategorizálást kínálnak, amely összhangban áll a „Rend a káoszból” című könyvben tárgyalt szervezési technikákkal. A ClickUp az alapvető részletek hozzáadásával és a feladatok személyre szabott kategorizálásával segít fenntartani a strukturált környezetet, amely elengedhetetlen azok számára, akiknek erre szükségük van.

Ezenkívül a Custom Views illeszkedik a „Thriving with Adult ADHD” című könyvben bemutatott alkalmazkodó stratégiákhoz. Akár listákat, táblákat vagy naptárakat részesít előnyben, a ClickUp alkalmazkodik az Ön által preferált stílushoz, hasonlóan a könyvekben ajánlott rugalmas megközelítésekhez, amelyek az ADHD különböző aspektusainak kezelésére vonatkoznak.

Ezeknek a fontos könyveknek a tanulságait a ClickUp dinamikus funkcióival kombinálva az ADHD-s személyek strukturáltabb, hatékonyabb és kezelhetőbb munkafolyamatot hozhatnak létre.

Fedezze fel ezeket a funkciókat, és nézze meg, hogyan javíthatják termelékenységét:

A ClickUp több mint egy feladatkezelő eszköz. Ez egy átfogó platform, amely zökkenőmentesen integrálódik a legjobb ADHD-könyvek stratégiáiba és betekintéseibe, és holisztikus megközelítést kínál az ADHD kezeléséhez a mindennapi életben.

Használja a ClickUp Tasks funkciót, hogy a komplex feladatokat kisebb, könnyebben kezelhető lépésekre bontsa.

Az ADHD kezelése kihívást jelenthet, de a megfelelő támogatással, intelligens technikákkal és egy sokoldalú eszközzel ez is kifizetődő lehet.

A 10 könyv, amelyet áttekintettünk, felbecsülhetetlen értékű betekintést, stratégiákat és megértést nyújt, és alapvető útmutatóként szolgál minden ADHD-vel élő személy számára. Minden könyv egyedi perspektívát kínál, tudással és gyakorlati tanácsokkal segítve Önt.

Ezeknek az irodalmi forrásoknak a ClickUp dinamikus szervezési eszközeivel való összekapcsolása hatékony kombinációt eredményez az ADHD hatékony kezeléséhez.

Az olyan funkciók, mint az egyéni állapotok, egyéni mezők és egyéni nézetek kiegészítik ezeknek a könyveknek a stratégiáit és betekintéseit, és gyakorlati keretet nyújtanak ahhoz, hogy a tanultakat alkalmazni tudja a mindennapi életben.

Ne feledje, hogy az ADHD kezelése egy személyes út, és ezek az erőforrások azért vannak itt, hogy támogassák, irányítsák és erőt adjanak Önnek az út minden lépésében.

Itt van a tisztánlátás, a koncentráció és a siker az ADHD kezelésének elsajátításában!