10 önfegyelemre vonatkozó példa és tipp a sikerhez

„Majd megcsinálom, ha kedvem lesz hozzá.”

„Ne aggódj! Még egy hét van hátra.”

„Nincs kedvem hozzá.”

„Ó, miről szól ez a YouTube-videó?” 👀

Ah, az örökös halogatók refrénjei. Mindannyian ismerjük őket, és mindannyian mondtunk már hasonlókat. Végül többnyire elvégezzük, amit el kell végeznünk, de valószínűleg több stresszel, nyomással és mentális kényelmetlenséggel, mint amennyire szükség lenne.

Miért mindig velünk történik ez?

Valószínűleg azért, mert ki kell fejlesztenünk az önfegyelmet – azt a képességet, hogy a hangulatunktól, a körülményektől vagy a változó motivációnktól függetlenül elvégezzük a feladatainkat.

Ez a cikk 10 leghatékonyabb önfegyelemre vonatkozó példát és tippet ismertet, amelyekkel javíthatja döntéshozatali képességeit, csökkentheti a munkahelyi szorongást és felkészülhet a sikerre. 🏆

Mi az önfegyelem?

Az önfegyelem az, ami a világot mozgásban tartja. Ez az, ami miatt évekig jársz edzőterembe és keményen dolgozol a karrieredben. Megtanít önkontrollra és arra, hogyan lehet megszabadulni a rossz szokásoktól. Egyszerűen ez az az összetevő, amely szükséges ahhoz, hogy kitartó és rugalmas maradj, és elérhesd a céljaidat.

10 önfegyelemre vonatkozó példa és tipp a jó szokások kialakításához

Az önfegyelem olyan, mint egy izom: minél többet edzi, annál erősebb lesz. És minél erősebb lesz, annál könnyebb lesz jobb döntéseket hozni és megőrizni az önkontrollt, különösen akkor, amikor ez fontos.

Az önfegyelem kialakításához, a mentális egészség ápolásához és a legjobb teljesítményt gátló rossz szokások megszüntetéséhez íme 10 önfegyelmi tipp és példa, amelyeket gyakorolhat és beépíthet az életébe:

1. Kevesebb döntést hozzon

A legjobb az elvárások kezeléséhez, a tervhez való ragaszkodáshoz és a döntéshozatali fáradtság csökkentéséhez.

Az emberek úgy gondolják, hogy az akaraterő vagy van, vagy nincs. De az akaraterőt leginkább egy tartályhoz lehet hasonlítani, amely napközben megtelik és kiürül, és amelyet döntéseink és környezetünk befolyásolhat.

Az úgynevezett döntéshozatali fáradtság akaraterejének fáradtságaként is értelmezhető.

Egyszer nemet mondhat a kísértésnek (ez egy ismétlés az akaraterő izmának), majd a nap folyamán még tucatszor nemet mondhat (ez több ismétlés). De estére az a szegény akaraterő izom már kimerült. Így egy hosszú, nehéz nap után hazaérkezik, és azt gondolja: „Nos, olyan jó voltam. Megérdemlem”, és végül enged a kísértésnek.

PROFI TIPP Próbáljon meg minél többet automatizálni, és hozzon létre egy olyan rendszert, amely Önnek megfelel. Hozzon létre egy olyan rendszert, amely csökkenti a mentális energia felhasználásának szükségességét, ugyanakkor felelősségre vonja Önt azért, amit meg kell tennie. Így nem kell minden alkalommal a helyszínen dönteni; ehelyett egyszer dönt, beállítja, és továbblép.

A döntéshozatali fáradtság csökkentése érdekében előre megtervezheti a teendőit és a menetrendjét egy digitális tervezőben, ellenőrzőlistákkal vagy digitális naptárral. A tervezés és a prioritások áttekintése segít mentálisan felkészülni a feladatokra, jobban kezelni az időt, és ami a legfontosabb, betartani a tervezett feladatokat.

Bónusz: Tanulja meg, hogyan kell profin nemet mondani!

Készítsen világos, többfunkciós teendőlistákat, hogy könnyedén kezelhesse ötleteit és bárhonnan dolgozhasson, így soha többé nem felejt el semmit.

Agyát is edzheti a termelékenységi módba való átállásra azáltal, hogy rendszerezi feladatait és létrehoz egy rendszert, amely motiválja és izgatja Önt. Ennek egyik módja a GTD rendszer bevezetése és olyan források használata, mint a ClickUp Get Things Done Template, amely segít Önnek a pályán maradni és a céljai elérésére koncentrálni.

A Getting Things Done (GTD) sablon, amely David Allen GTD rendszerén alapul, segít a feladatok és projektek szervezésében azáltal, hogy rögzíti és megvalósítható munkatételekre bontja őket.

2. A 40%-os szabály

A legjobb módszer az önkorlátozó hiedelmek legyőzésére

A 40%-os szabály egy olyan elv, amely segíthet átvészelni a nehéz időszakokat, és gyorsan felülkerekedni az önmagunkat korlátozó hiedelmeken.

Amikor mentálisan és fizikailag is fáradtnak érzed magad, lehet, hogy feladni szeretnél, de valójában még csak a képességeid negyedét használod ki.

Miért történik ez?

Nos, a határ valami, amit a saját agyad hoz létre, és nem egy objektív tény a valóságról. Emlékezz arra, hogy az agy primitív része az agytörzs, amelynek elsődleges funkciója a biztonságod megőrzése. Az agyadnak ez az ösztönös része meg akar védeni a kényelmetlen és potenciálisan veszélyes helyzetektől – és mindig jobb óvatosabbnak lenni, mint kevésbé óvatosnak, igaz?

Ennek eredményeként fizikailag kimerültnek, mentálisan fáradtnak érezheti magát, vagy egyszerűen csak félhet egy olyan helyzetben, amikor valójában nincs veszélyben. Valójában még 60%-kal több erőfeszítést tudna tenni! Sokkal, de sokkal többre képes, mint gondolná. Még akkor is, ha valóban túl fáradtnak érzi magát ahhoz, hogy folytassa, felismerheti, hogy ez csak kifogás – még nem ért véget, csak negyven százalékát végezte el.

FONTOS TANULSÁG Az önfegyelem nem arról szól, hogy valamilyen szuperemberré váljon, hanem arról, hogy ne adja fel, amikor teste és elméje azt mondja: „Nem bírom tovább”. Az agya olyan hatalmas erővel bír, hogy amikor azt mondja: „Nem bírod tovább”, akkor pontosan ezt is hiszi. De mi van, ha azt mondja neki: „Dehogynem bírod tovább”?

3. A 10 perces szabály 1. 0

A legjobb a türelem kialakításához és az azonnali kielégülés szükségességének elkerüléséhez.

Fejlettebb agyunkra tekintettel ésszerű azt gondolni, hogy az emberek jobb döntéshozók, mint a világ összes többi főemlőse.

Ezért meglehetősen meglepő egy olyan kísérlet eredménye, amely kimutatta, hogy amikor a csimpánzoknak választaniuk kellett, hogy egy ajándékra várnak, vagy még tovább várnak, hogy több ajándékot kapjanak, akkor késleltették az örömüket, és várták meg a többet. A csimpánzok nem okosabbak nálunk, mégis legalább olyan gyakran hoznak jobb döntéseket, mint mi.

Miért?

Nos, a probléma valójában abban rejlik, hogy mennyire fejlett az agyunk. Túlgondoljuk a kissé nyilvánvaló válaszokkal járó döntéseket, és racionalizáljuk a rossz viselkedést, ami megfoszt minket a kívánatosabb eredményektől. Nem mindig vagyunk biztosak abban, hogy mi a valódi oka a habozásnak, és mi csak indoklás vagy kifogás. El lehet képzelni, hogy ez mennyire rontja az általános hatékonyságunkat.

Itt jön be a képbe a 10 perces szabály.

PROFI TIPP Ha valamit nagyon szeretne, várjon legalább tíz percet, mielőtt cselekszik. Ez egyszerű, és nem hagy teret vitáknak vagy kifogásoknak. Ha vágyat érez, erősítse önfegyelmét azzal, hogy kényszeríti magát 10 perc várakozásra, mielőtt engedne a vágyának. Ha tíz perc múlva még mindig vágyik rá, akkor tegye meg. Egyszerűen azzal, hogy a várakozás mellett döntesz, eltávolítod az „azonnali” szót az azonnali kielégülésből – ezáltal fejleszted az önfegyelmet és javítod a döntéshozatalt.

4. A 10 perces szabály 2. 0

A legjobb a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához

A 10 perces szabály egyszerre termelékenységi trükk és a halogatás leküzdésének módszere. Ez a stratégia segít koncentrálni és javítani a hatékonyságát.

PROFI TIPP Készítsen egy listát azokról a feladatokról, amelyeket 10 perc alatt el tud végezni. Ha egy feladat több mint tíz percet vesz igénybe, ossza fel kisebb feladatokra.

Az önfegyelem szokásának megvalósításához használhat olyan projektmenedzsment eszközt, mint a ClickUp, amely beépített időkövetővel, prioritási jelölőkkel rendelkezik, amelyek segítenek a sürgős feladatok prioritásainak meghatározásában, valamint alfeladatokkal, amelyekkel a bonyolultabb feladatok kisebb, könnyebben kezelhető lépésekre bonthatóak.

Javítsd az időgazdálkodásodat, és tartsd be a határidőket a ClickUp beépített időkövetőjével.

Használhatja a ClickUp Priority Matrix Template sablonját is, amely segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a legfontosabb munkákra való koncentrálásban, hogy elkerülje az túlterheltség és a rendezetlenség érzését.

Használja ezt a ClickUp Priority Matrix sablont, hogy azonosítsa a sürgősség, a hatás és a fontosság szerint ábrázolt kritikus feladatokat.

5. A 70%-os szabály

A 70%-os szabály egy remek trükk, amely segít megváltoztatni a gondolkodásmódját, és segít cselekedni akkor is, ha bizonytalan, fél, vagy nem akar.

Ezt a szabályt állítólag Jeff Bezos alkotta meg, aki kétségtelenül arra használta, hogy segítsen neki elérni a „szökési sebességet” a félelem és a határozatlanság állapotából, és elinduljon a döntéshozatal, a visszajelzések fogadása és az út során történő alkalmazkodás útján.

Más szavakkal, csökkenti a cselekvés küszöbét. Nem kell száz százalékig elkötelezettnek lennie – hetven százalék is elég ahhoz, hogy elinduljon!

PROFI TIPP Legyőzze a halogatás szokását, és tartsa szem előtt a célt: írja le céljait, és tartsa őket mindig szem előtt, hogy emlékeztesse magát arra, hogy tovább kell haladnia, amikor az elméje azt mondja, hogy nem. Használhat célkitűző alkalmazásokat, mint például a ClickUp Goals, hogy nyomon követhesse céljainak elérését és figyelemmel kísérhesse az előrehaladását, így mindig tudja, milyen közel vagy milyen messze van a céljai elérésétől.

Maradjon a pályán, hogy elérje céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel.

6. Hogyan lehet leküzdeni a késztetést

A legjobb az önkontroll javításához, a figyelemelterelés csökkentéséhez és a kísértések leküzdéséhez.

Az önfegyelmet fenyegető egyik tényező a kísértés és a figyelemelterelés.

Az ösztönök megfigyelése lehetővé teszi, hogy megfigyelje az ösztönöket anélkül, hogy cselekedne. ☝️

A késztetés egyszerűen csak valami iránti intenzív vágy. Ennyi az egész. Fontos, hogy ez nem cselekvésre késztető kényszer. Intenzíven vágyhatunk valami természetesre és jótékonyra, vagy valami olyanra, ami kizárólag negatív hatással van ránk.

Ez azt jelenti, hogy egyszerűen figyelmen kívül kell hagyni a zavaró tényezőket, késztetéseket vagy kísértéseket? Nem teljesen. Ugyanis amikor megpróbálunk valamit figyelmen kívül hagyni, azzal még nagyobb pszichológiai erőt adhatunk neki, és akár meg is hosszabbíthatjuk azt az érzést, amely egyébként nem tartott volna olyan sokáig. Egy koncepció vagy érzés általában erősebbé válik, ha figyelmen kívül hagyjuk, nem pedig gyengébbé. Végül is, ha figyelmen kívül hagyjuk az óceán hullámait, az nem jelenti azt, hogy nincsenek ott, és nem érezzük, ahogy nekünk csapódnak.

Ha ezt elég sokáig tudjuk csinálni, a késztetés elmúlik, és ismét nyugodtak és kiegyensúlyozottak leszünk. A legtöbb esetben elég, ha csak egy kis ízelítőt kapunk.

PROFI TIPP Naplózással nyomon követheti és figyelemmel kísérheti szokásait és viselkedését. Használjon jegyzetfüzetet vagy digitális jegyzetelő alkalmazást, például a ClickUp Docs-ot és a Notepad-et, hogy rögzítse és áttekintse gondolatait.

Hozzon létre és testreszabjon ClickUp oldalakat, hogy azok minden igényét kielégítsék – a naplózástól a stratégiák dokumentálásáig és még sok minden másig.

7. Változtassa meg a kényelmetlenséggel való viszonyát

A legjobb módszer arra, hogy megváltoztassa gondolkodásmódját az akadályokról, és azokat a fejlődéséhez használja fel.

Őseidnek volt egy alapvető életfilozófiájuk: kerüld a fájdalmat, keress örömöt. És ha valami ijesztő, azt is kerüld.

De tudatos és önálló döntéseket hozó emberként tudja, hogy van némi mozgástér a tárgyalásra! Ahhoz, hogy fejlődjön, néha muszáj éreznie némi fájdalmat és félelmet.

A fejlődés élménye eleve kényelmetlen. Senki sem hajtott végre drasztikus életváltozásokat vagy ért el lenyűgöző célokat anélkül, hogy megizzadt volna vagy kissé zavarba jött volna. Nehéz dolog. Ha nem lenne nehéz, akkor mindenki rendkívül fejlett és szuper sikeres lenne, nem igaz?

FONTOS TANULSÁG Ideje megváltoztatni az elvárásait azzal kapcsolatban, hogy hogyan érzi magát nap mint nap. Végül is ez csak kellemetlen érzés. Ennyi az egész. Nem forró félelem, szorongás vagy rettegés. Csak kellemetlen érzés. Ez valami szokatlan, de csak azért, mert ismeretlen, még nem jelenti azt, hogy rossz. A kellemetlen érzéssel való viszonyának megváltoztatása a kulcsa a következő szintű személyes produktivitásnak, amely előreviszi az életében.

8. A cselekvés lendületet ad

A legjobb módszer a lendület és a motiváció megteremtéséhez a cselekvés révén.

Bármi is legyen a célja, a motiváció fontos szerepet játszik, és az egyik legfontosabb tényező, amely befolyásolja az elszántságát és az ambícióját, de mi teljesen rosszul gondolkodunk erről.

Amikor a motivációról gondolkodunk, olyasmit keresünk, ami szikrát gyújt bennünk, és arra késztet, hogy felugorjunk a kanapéról, és belevessük magunkat a feladatokba. Olyan motivációra vágyunk, amely cselekvésre késztet.

Ezzel azonban néhány probléma is jár. Ez a fajta motiváció, ha egyáltalán megtalálja, nagyon megbízhatatlan. Ha úgy érzi, hogy cselekvésre ösztönző motivációra van szüksége, akkor rosszul csinálja.

Például egy író, aki úgy érzi, hogy motiváció vagy inspiráció nélkül képtelen írni, órákig fogja bámulni az üres oldalt. Ennyi.

Az igazság az, hogy az életet motiváló kezdőlökés nélkül kell megtervezni. A motiváció keresése előfeltételt és további akadályt jelent a cselekvéshez. Szokjon hozzá, hogy motiváció nélkül haladjon előre. És meglepő módon éppen itt találja meg azt, amit keresett: a cselekvés motivációhoz, még több motivációhoz és végül lendülethez vezet.

FONTOS TANULSÁG Saját cselekedetei lesznek az előrelépéshez szükséges hajtóerő. Miután megtette az első lépést és látta az erőfeszítései eredményét, a motiváció könnyebben és természetesebben fog jönni, csakúgy, mint az inspiráció és az önfegyelem. Belekerül a ritmusba, és hirtelen máris munkamódban lesz.

10. A 10-10-10 szabály

A legjobb segítséget nyújtja cselekedeteinek vagy azok elmulasztásának rövid és hosszú távú hatásainak elemzéséhez.

Bármennyire is jól vizualizálja jövőbeli önmagát, vagy bármennyire is ügyesen halasztja el az örömöket, elkerülhetetlenül szembesülni fog kísértésekkel vagy késztetésekkel, amelyek elsöpörhetik önuralmát.

Ha ez azt jelenti, hogy egy étkezésnél kevésbé szigorú az étrendje, amikor barátaival van, akkor valószínűleg nem nagy ügy. De ha ez azt jelenti, hogy elveszíti az akaraterőjét, és visszaesik a múltbeli káros függőségébe, akkor érdemes egy eszközzel felvértezni magát, amely segít megőrizni a fegyelmet.

Itt jön be a képbe a 10-10-10 szabály – egy reflexió és időgazdálkodási technika.

FONTOS TANÁCS Legközelebb, amikor úgy érzi, hogy engedni fog egy késztetésnek vagy kísértésnek, álljon meg, és kérdezze meg magától, hogy hogyan fogja érezni magát tíz perc, tíz óra vagy tíz nap múlva. Ez a szabály hatékony lehet, mert arra kényszeríti, hogy gondoljon a jövőbeli önmagára, és lássa, hogy cselekedetei hogyan hatnak majd önre – jó vagy rossz értelemben.

Gyakran tudjuk, hogy éppen elveszítjük az önfegyelmet vagy valami károsat teszünk, de ez nem elég ahhoz, hogy abbahagyjuk, mert nincs kapcsolatunk a jövőbeli önmagunkkal, akinek a következményekkel kell majd szembenéznie. A 10-10-10 szabály gyorsan létrehozza ezt a kapcsolatot, amely tudatosítja benned a cselekedeteidet vagy azok hiányát.

Legyen önmaga ura: váljon önfegyelmezetté jó szokásokkal

Most már rájöttem, hogy még ennek a listának az elolvasása is túlterhelő lehet, és valójában a kívánt hatással ellentétes eredményt érhet el: még több tehertételt ró rád, és még több halogatáshoz és a felelősségek elkerüléséhez vezet.

Ezért kérem Önt, hogy kezdje kicsivel, és válasszon egyet, amit megpróbál megvalósítani ezen a héten. A következő héten próbáljon ki egy másikat.

Érti, hová akarok kilyukadni? Soha nem késő elkezdeni az önfegyelem gyakorlását. Végezzen apró változtatásokat életmódjában és gondolkodásmódjában, és hozzon létre rendszereket, amelyek támogatják a jó szokásait. Használhat olyan eszközöket, mint a ClickUp, amely szokáskövető, célkitűző eszköz, naplóalkalmazás, teendőlista és még sok más, hogy koncentrált maradjon céljaira és motivált legyen az önfegyelem fenntartásában.

Idővel pedig kialakíthatja azt a hosszú távú önfegyelmet és belső iránytűt, amelyre szüksége van ahhoz, hogy jobb döntéseket hozzon és sikeres legyen mindenben, amit csinál!

Vendégíró: Pete Hollins bestseller szerző, valamint emberi pszichológia és viselkedéskutató. Pszichológiából szerzett diplomát és mesterfokozatot, és több tucatnyi, különböző társadalmi rétegből származó emberrel dolgozott együtt. Miután évekig magánpraxisban dolgozott, figyelmét az írásra és az évek alatt megszerzett tudásának alkalmazására fordította, hogy segítsen az embereknek belülről javítani életükön. Ha többet szeretne megtudni Pete-ről, látogasson el a weboldalára, ahol ingyenes, 14 oldalas e-könyvet talál 9 meglepő pszichológiai tanulmányról, amelyek teljesen megváltoztatják a környezete iránti szemléletét.