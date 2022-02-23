Tippek és eszközök a munkahelyi szorongás csökkentéséhez

Szia! 👋

Gyors mentális egészségügyi ellenőrzés: Hogy vagy ma?

Szánjon egy percet arra, hogy felmérje, hogyan érzi magát (valójában):

Reméljük, hogy jól vagy, de ha nehézségekkel küszködsz, a helyzet javulni fog – mi itt vagyunk neked. Ezt a cikket azért írtuk, hogy néhány tippet és javaslatot adjunk neked a munkahelyi stressz és szorongás kezelésére. 💜

Nem titok, hogy a mentális egészség manapság fontos téma – és ez így is van rendjén. A legutóbbi világjárvány miatt a mentális egészségről való beszélgetés soha nem volt még ennyire normális, és ezek a beszélgetések végre eljutottak a munkahelyekre is.

Társadalomként elkezdtük igazán megérteni, hogy a mentális egészség szerves része az általános egészségünknek. De még a megnövekedett beszélgetések ellenére is kihívást jelenthet, hogy tudatában legyünk saját mentális egészségünknek, és azt szem előtt tartsuk, amikor egy mozgalmas nap, hét vagy hónap közepén vagyunk.

Mondani sem kell, hogy a kiégésig való munkavégzés nem fenntartható – károsítja mentális egészségünket, és nap mint nap egyre nagyobb szorongást okoz. Mivel a szorongás az egyik legfőbb mentális egészségügyi kihívás, amellyel az emberek nap mint nap szembesülnek otthon és a munkahelyen egyaránt, itt az ideje, hogy többet tudjunk meg erről a témáról, és megosszuk a holisztikus kezelésének módszereit. ✨

Vessünk egy pillantást arra, amit tudnod kell a munkahelyi mentális egészségről, arra, hogy a munkahelyi szorongás hogyan befolyásolja az emberek termelékenységét, valamint néhány alapvető tippre és eszközre , amelyekkel jó formában tarthatod egészségeidet!

Mentális egészség: Gondoskodj a tested irányító központjáról 🧠 🌱

A mentális egészség kifejezés az utóbbi időben sokat szerepel, ezért gyorsan meghatározzuk, hogy több kontextust nyújtsunk Önnek.

A Nemzeti Mentálhigiénés Intézet szerint a mentálhigiéné magában foglalja érzelmi, pszichológiai és társadalmi jólétünket; hatással van arra, hogyan gondolkodunk, érezzük magunkat, cselekszünk, döntéseket hozunk és másokkal kapcsolatba lépünk. Alapvető fontosságú az általános egészségünk és életminőségünk szempontjából.

Olyan világban élünk, ahol folyamatosan rohanunk, és nehéz lehet visszavonulni és gondoskodni magunkról. A valóság az, hogy mentális egészségünk nagyban befolyásolja önmagunkhoz és másokhoz fűződő kapcsolatunkat, valamint életminőségünket.

Ha nem kezdjük el felismerni és normalizálni azt, hogy időnként szükség van egy kis szünetre, hogy ellenőrizzük mentális egészségünket, vagy legalábbis foglalkozzunk az igényekkel, amikor azok felmerülnek, akkor kockáztatjuk, hogy káoszba süllyedünk.

Végül is az agyunk a testünk fő irányító központja; ha az agyunkban káosz uralkodik, minden más is szenved.

Szorongás: sokkal több, mint aggódás 🎭

Ismeri ezt az érzést? A szorító érzést a mellkasában, a gombócot a torkában és a pánikot, ami akkor jelentkezik, amikor úgy érzi, hogy valami baj fog történni. Mi a helyzet azzal az érzéssel, hogy soha nem tud előrelépni vagy eleget tenni? 🥵

Elkezdi kétségbe vonni minden döntését, és megkérdőjelezi, hogy jó döntést hozott-e. Előfordulhat, hogy újra és újra lejátsza a már megtörtént helyzetet, és megpróbálja elemezni, hogyan beszélt, hogyan viselkedett stb. Röviden: úgy érzi, hogy az elméje egyszerűen nem tudja abbahagyni a gondolkodást vagy a negatív jövőbeli kimenetel előrejelzését – ez nem normális aggódás, hanem munkahelyi szorongás .

A társadalom, amelyben élünk, a nyüzsgést és a rohanást ösztönzi, ami miatt folyamatosan hajtjuk magunkat, mert azt gondoljuk, hogy sikeresebbek leszünk, ha soha nem állunk meg és nem állunk le gondolkodni.

De mi nem vagyunk cápák – néha meg kell állnunk. ✋ 🛑

Rájönni, mikor kell fékezni és megnyomni a szünet gombot ⏸

A csökkenő hozam törvénye egy közgazdaságtanban gyakran használt kifejezés, de határozottan alkalmazható a mindennapi életünkre és mentális egészségünkre is. Ez azt sugallja, hogy befektetéseid (idő, pénz, energia stb.) gyümölcsét egy bizonyos küszöbig élvezheted, de eljön egy pont, amikor a befektetésed hozama (ROI) csökkenni kezd.

Nézd meg például ezt a grafikont. 👀

via Personal Excellence

Amit itt látsz, az a befektetett erőfeszítésed és az eredmények közötti összefüggést ábrázolja. A csökkenő hozam pontján már minden energiádat és idődet felhasználtad, így munkád, cselekedeteid, ötleteid stb. minősége kevésbé optimális és kreatív, mint amikor kipihent vagy és az akkumulátorod teljesen feltöltött. 🔋

A hosszabb munkaidő nem mindig jelenti azt, hogy többet érsz el, és a perfekcionista hajlam nem mindig egészséges a mentális egészségedre nézve. 😬

Ha nincs időd önmagadra vagy önreflexióra, és folyamatosan túllépsz a határaidon, az általad tapasztalt szorongás szintje tovább fog fokozódni... és hidd el, mindenkinek megvan a végső határa. Ez kiégéshez vezet, és a kimerítő fáradtság miatt akár motivációdat is elveszítheted, és teljesen fel akarod adni.

Ideje visszaszerezni mentális egészségünket! 👊

Hogyan kezdj el csökkenteni a felesleges szorongást – a munkahelyen vagy otthon

A szorongás, amelyet nem szabad összetéveszteni a krónikus szorongással, egy normális emberi érzelem, amelyet mindannyian különböző mértékben tapasztalunk életünk során. A szorongás érzése jön és megy, ezért egészséges szokásokat kell bevezetnünk, hogy csökkentsük a stressz és a szorongás szintjét. Ez magában foglalja az önmagunkról való gondoskodásra szánt időt, az életmód megváltoztatását, annak megtanulását, mikor kell szünetet tartani (és azt ténylegesen megtenni), valamint olyan eszközök bevezetését, amelyek segítenek a munkaterhelés megszervezésében és kezelésében.

Íme néhány tipp és megbirkózási technika a munkával kapcsolatos szorongás csökkentésére:

💜 Szánjon időt az önmagáról való gondoskodásra

Az önápolás mindenki számára más és más, és nem mindig azok az azonnali kielégülést nyújtó kényeztetések, amelyeket a kiskereskedők „önápolásként” hirdetnek.

El kell kezdenünk lebontani azt a tévhitet, hogy az önápolás manikűrözésről, jégkrém evésről, amikor szomorú vagy, és pórusmaszk felhelyezéséről szól (bár ezek valóban segíthetnek abban, hogy pillanatnyilag jobban érezd magad). De az önápolás ilyen megközelítése határozottan hozzájárult ahhoz a tévhithez, hogy az önápolás egy felesleges, pazarló fogalom, és nem egy életvezetési készség.

Fontos, hogy megtalálja, mire van szüksége, mit élvez, és feltöltse érzelmi tartályát, valamint hajlandó legyen néhány változtatást végrehajtani, hogy ezeket beépíthesse a mindennapi rutinjába.

Legyen az reggeli kerékpározás a munka előtt, masszázs, beszélgetés egy baráttal vagy terapeutával, vagy edzés a tornateremben, mindenképpen szánjon időt a napirendjében arra, hogy az Ön igényeit helyezze előtérbe. 🌱 #ListentoMoiraRose

Schitt’s Creek via GIPHY

🏃 Ellenőrizze az életmódját

Elég alvást kapsz? Elég vizet iszol? Egészséges, kiegyensúlyozott ételeket eszel? Elég mozgásod van minden nap? Mennyi koffeint fogyasztasz? 😅 Tudom... sok mindenre kell figyelni minden nap.

Íme néhány életmódbeli tipp az Ön számára:

Javítsd az alvás minőségét 💤

Állíts be alvási emlékeztetőt a telefonodon

Fektessen be a megfelelő matracba a zavartalan alvás érdekében

Körülbelül két-három órával lefekvés előtt kapcsolja ki a kék fényt

Használj alvásalkalmazást , hogy adatokat gyűjts az alvásminőségedről

Igyon koffeinmentes teát lefekvés előtt

Hidratálj, hidratálj, hidratálj! 💧

Szerezzen be egy újrahasználható vizespalackot, vagy fektessen be egy okos vizespalackba , amely emlékezteti Önt a folyadékpótlásra, különösen a legforgalmasabb munkanapokon.

Egyél egészséges ételeket 🥗

Szerezzen be olyan tápanyagokban gazdag ételeket, amelyeket tényleg meg fog enni

Csökkentse a cukros ételek, feldolgozott élelmiszerek, mesterséges édesítőszerek, alkohol és koffein fogyasztását.

fogyasszon olyan ételeket, amelyek jót tesznek a bélnek. Vigyázzon a bél egészségére

Mozogjon 💃

Vegye be a testmozgást a napi rutinjába, hogy felszabaduljanak az endorfinok , azaz a „boldogság/jó közérzet” hormonjai, és hogy stimulálja más agyi vegyi anyagok felszabadulását, amelyek fontos szerepet játszanak a hangulat szabályozásában.

Eltereli a figyelmedet a nem kívánt és negatív gondolatokról

Ez visszakapcsol az önmagunkról való gondoskodáshoz is 😉

Egyébként a tánc is számít testmozgásnak, úgyhogy naponta akár 5-10 percig is hallgathatod kedvenc zeneszámodat, és táncolva kiűzheted a fejéből a szorongó gondolatokat 🕺

The Office via GIPHY

Figyeljen a koffeinbevitelére ☕️

Figyelje meg, mennyi koffeint fogyaszt naponta, és jegyezze fel a nap folyamán tapasztalt hangulatváltozásait, hogy lássa, hogyan hat Önre a koffein.

Csökkentse a koffeinfogyasztását, vagy kerülje el teljesen, ha az koffein okozta szorongást vált ki.

Cserélje le a kávét vagy az energiaitalokat természetes alternatívákra, például teára.

🤳 Csökkentse a képernyő előtt töltött időt és a közösségi médiában töltött időt

Csökkentse a közösségi médiában töltött időt, különösen akkor, ha szorongást és túlterheltséget érez. Kezdje el időkorlátokat beállítani a napi közösségi média használatára, hogy a munkájára koncentrálhasson, és korlátozza azokat a zavaró tényezőket, amelyek hatással lehetnek a termelékenységére és a gondolkodására. Akár be is kapcsolhatja a telefonján a „Ne zavarjanak” vagy a „Koncentráció” módot, hogy korlátozza a zavaró tényezőket és a kísértést, hogy ellenőrizze az értesítéseit!

✋ Tudja, mikor kell szünetet tartani (és tényleg tartson is)

Tudom, hogy ez nem könnyű feladat! 😬

Ne feledd, hogy a szünetek fontos részét képezik az egészséges munka-magánélet egyensúlynak. Amikor szünetet tartasz, az agyad pihenhet és feltöltődhet, ami jobb mentális tisztaságot eredményez. És amikor frissnek és kevésbé stresszesnek érzed magad, az agyad szó szerint jobban teljesít!

👩‍💻 Használjon feladatkezelő és termelékenységi eszközt

Néha úgy tűnik, hogy túl sok feladatunk van, és minél többet végzünk el, annál több új feladat jelenik meg. Könnyű túlterheltté válni ilyen helyzetben, mert folyamatosan azon gondolkodunk, hogy mit kell elvégezni, anélkül, hogy világos elképzelésünk lenne arról, hogyan fogjunk hozzá.

A feladatkezelő és termelékenységi eszközökkel a dolgok kezelhetőbbé válhatnak. A ClickUphoz hasonló feladatkezelő és termelékenységi eszközök segíthetnek csökkenteni a szorongást azáltal, hogy egy helyen összefogják a munkádat, megszervezik a feladataidat, kezelik a munkaterhelésedet, nyomon követik a feladataidat, és lehetőséget adnak arra, hogy az ötleteidet Docsba, Notepadba, feladatokba és máshová is leírhasd, így nem kell a memóriádra hagyatkoznod, hogy minden apró részletre emlékezz!

Bónusz: ADHD termelékenységi eszközök!

A ClickUp legfontosabb funkciói, amelyek segítenek visszanyerni az irányítást a munkaterhelés felett:

Integrációk : Csatlakoztassa a leggyakrabban használt munkaeszközeit (több mint 1000 lehetőség) a ClickUp-hoz, és összegyűjtse az összes munkáját egy helyen. : Csatlakoztassa a leggyakrabban használt munkaeszközeit (több mint 1000 lehetőség) a ClickUp-hoz, és összegyűjtse az összes munkáját egy helyen.

Hierarchia: Szervezze munkáját terek, mappák, feladatok, alfeladatok és egyéb elemek szerint, hogy azok rendezettek és könnyen hozzáférhetők legyenek. Szervezze munkáját terek, mappák, feladatok, alfeladatok és egyéb elemek szerint, hogy azok rendezettek és könnyen hozzáférhetők legyenek.

Naptár nézet: Maradjon naprakész a feladatok napra, hétre és hónapra történő ütemezésével és megtekintésével. Maradjon naprakész a feladatok napra, hétre és hónapra történő ütemezésével és megtekintésével.

Munkahelyi terhelés: Tervezze meg és figyelje munkaképességét, hogy elkerülje a túlterhelést és a kiégést. Tervezze meg és figyelje munkaképességét, hogy elkerülje a túlterhelést és a kiégést.

Me Mode: Minimalizálja a képernyőn megjelenő egyéb zavaró tényezőket, és csak a hozzád rendelt feladatokat lássa. Minimalizálja a képernyőn megjelenő egyéb zavaró tényezőket, és csak a hozzád rendelt feladatokat lássa.

Időkövető: Kezelje jobban az idejét. Kövesse nyomon az idejét, és állítson be becsült időket. Kezelje jobban az idejét. Kövesse nyomon az idejét, és állítson be becsült időket.

Prioritási jelölések: Rendezze a feladatokat fontosságuk és sürgősségük szerint Rendezze a feladatokat fontosságuk és sürgősségük szerint

Hozzárendelt megjegyzések és a „Hozzám rendelt” nézet az Értesítésekben: Hozzárendelhet megjegyzéseket a csapatához (és magához), és megtekintheti a hozzád rendelt megjegyzéseket/teendőket a „Hozzám rendelt” nézetben az Értesítésekben. Hozzárendelhet megjegyzéseket a csapatához (és magához), és megtekintheti a hozzád rendelt megjegyzéseket/teendőket a „Hozzám rendelt” nézetben az Értesítésekben.

A munkaterhelés megtekintése a ClickUp munkaterhelés nézetében

⏳ Időgazdálkodás és határok kijelölése

A mai munkahelyek rohanó tempójában nem csoda, hogy sokan szoronganak. Annyi teendő és olyan kevés idő mellett könnyen elhatalmasodhat bennünk a szorongás. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy megtaláljuk a módját, hogyan kezeljük hatékonyabban az időnket!

Az időgazdálkodási technikák, mint például az időblokkolás, a feladatok sürgősség, fontosság és időzítés szerinti fontossági sorrendbe állítása, strukturálhatják a munkanapjait és segíthetnek a munkaterhelés ellenőrzésében.

Kezdje el nyomon követni, hogy mennyi időt tölt az egyes feladatokkal, hogy felmérje azok igényességét, azonosítsa az akadályokat, és prioritás szerint kategorizálja őket.

⭐️ Profi tipp: Ha időkövetési funkcióval rendelkező feladatkezelő eszközre van szüksége, akkor a ClickUp a megoldás! Könnyedén nyomon követheti az egyes feladatokra fordított időt, beállíthatja a befejezés becsült idejét, hogy meghatározza az elvárásokat, és prioritási jelöléseket adhat hozzá a feladatokhoz azok sürgőssége vagy fontossága szerint.

Ha időbeli határokat szab magának, az kulcsfontosságú lesz a stressz szintjének kezelésében és abban, hogy ne érezze magát állandóan túlterheltnek.

Globális időkövetés a ClickUp asztali és mobil alkalmazásában

✅ Állítson fel SMART célokat

A SMART célok kitűzése segíthet egy strukturált út kialakításában és a koncentráció fenntartásában. Amikor célokat tűz ki, ügyeljen arra, hogy azok: Specifikusak, Mérhetőek, Atartózkodók, Relevánsak és Tidőalapúak legyenek.

Szeretnénk még egy dolgot hozzáadni ehhez a listához: a realitást! Miért? Nos, mindannyian hajlamosak vagyunk néha túl magasra törni (néha anélkül, hogy észrevennénk!), de a reális SMART célok kitűzése egy módja annak, hogy őszinték és átláthatók legyünk magunkkal szemben. Minél reálisabbak a céljaink, annál jobban érezzük, hogy kézben tartjuk az átfogó céljaink elérését!

⭐️Profi tipp:Kövesse nyomon minden célját a ClickUp Célok funkciójával. A ClickUp Célok funkciója segít Önnek a célok kitűzésében és nyomon követésében az Önnek legmegfelelőbb módon. Beírhatja az összes célját, preferenciái szerint kategorizálhatja őket, és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk. Miután beállította a célokat, vegye kézbe az irányítást, és kezdje el nyomon követni őket!

Menni fog 👊 😉

Világos és mérhető célok kitűzése a ClickUp Goals alkalmazásban

🙋 Ne érezd rosszul magad, ha segítségre van szükséged!

Fontos megtanulni, hogyan kell segítséget kérni, ha túlterheltnek vagy szorongónak érzed magad a munkahelyeden. Lehet, hogy úgy tűnik, te vagy az egyetlen, aki küzd ezekkel a nehéz érzelmekkel, de ez messze nem igaz.

Sokan tapasztalnak ilyen érzéseket minden nap, és nagy bátorság kell ahhoz, hogy beismerjék, hogy segítségre szorulnak. Ha azért érzi magát szorongónak, mert túl sok feladatot vállal magára, és úgy tűnik, hogy soha nem fogja tudni behozni a lemaradást, kérjen segítséget, vagy ossza szét a feladatokat.

És még egyszer: nem vagy egyedül – mindannyian szükségünk van valamilyen formában segítségre. Akár a főnököddel vagy a kollégáiddal osztod meg, hogy túlterheltnek érzed magad a munkaterhelés miatt, zavarosnak találod egy feladatot, vagy bizonytalan vagy a projekt első lépéseit illetően, a velük való kommunikáció és az őszinteség segíthet nekik megérteni a helyzetedet, és ezáltal megoldást találni.

Kezdjük el együtt felszámolni a segítségkéréssel kapcsolatos előítéleteket. 🤝 💜

Bónusz: Nézze meg, hogyan lehet versenyelőny a neurodiverzitás 😊

Hozza vissza a nyugalmat a munkanapjaiba 🧘‍♀️

Hisszük, hogy fontos a munka és a magánélet egészséges egyensúlyának fenntartása, valamint időt szánni a pihenésre és azokra a dolgokra, amelyek feltöltik az energiádat.

Ezért hoztuk létre a ClickUp -ot, egy olyan all-in-one platformot, amely egyensúlyt hozhat az életébe, hetente egy napot megtakaríthat Önnek, és segíthet olyan munkafolyamatot kialakítani, amely csökkenti a stresszt, nem pedig növeli azt.

És ha hetente egy napot megtakarít, használja fel a megtakarított időt arra, hogy feltöltse magát – bármi is legyen az Ön számára! 😊