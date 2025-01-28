A 10 legjobb Google Tasks alternatíva és versenytárs 2025-ben

Üdvözlünk, Google Tasks rajongók! Bár a Google Tasks sokak számára az első számú választás a napi teendők egyszerű kezeléséhez, lehet, hogy nem kínál mindent, amit keresel. Több funkcióra van szükséged? Valami kicsit izgalmasabbat keresel? Ne aggódj, rengeteg Google Tasks alternatíva áll rendelkezésre, amelyek segítenek növelni a termelékenységedet.

Átnéztük az internet hatalmas kínálatát, és megtaláltuk a 10 legjobb Google Tasks alternatívát, amelyekkel 2024-ben gyorsabban dolgozhat. Nézzük meg őket!

Mit kell keresnie a Google Tasks alternatíváiban?

Ideális esetben az új eszköznek felhasználóbarátnak kell lennie, robusztus feladatkezelési funkciókkal kell rendelkeznie, és zökkenőmentesen integrálódnia kell az Ön által használt egyéb szoftverekkel.

A feladatkezelő alkalmazásoknak segíteniük kell a feladatok könnyed létrehozásában és kezelésében, fejlett opciókkal a prioritások, függőségek és határidők beállításához.

Ráadásul nagyszerű lenne, ha az eszköz együttműködést tesz lehetővé és testreszabható nézeteket kínálna. Olyan szoftvert szeretne, amely keményen dolgozik Önért, és nem fordítva, igaz?

A 10 legjobb Google Tasks alternatíva

Készüljön fel a termelékenység növelésére a Google Tasks 10 legjobb alternatívájával.

Húzza át a feladatokat a ClickUp táblázatos nézetére az egyszerű szervezés érdekében.

Üdvözöljük a ClickUp-ot – új legjobb barátját a termelékenység terén! A ClickUp nem csak egy feladatkezelő eszköz, hanem egy all-in-one munkaterület és az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz a piacon. Segít a projektek nyomon követésében és a gondolataid rendezésében.

A feladatok függőségei, egyéni állapotok és robusztus megjegyzésrendszerhez hasonló kiterjedt funkciókkal a ClickUp bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodik, legyen az személyes vagy csapatorientált.

Meg fogja tapasztalni, hogy a program áttekinthető felépítése segít rendezett és kézben tartott állapotban tartani a teendőlistáját, míg a rendkívül felhasználóbarát felület megkönnyíti a navigációt. A nézetekhez kapcsolódó opciói páratlanok, lehetővé téve a feladatok létrehozását és azoknak a munkájához leginkább illeszkedő módon történő megjelenítését.

A feladatok több eszközön történő szinkronizálásának lehetőségével pedig biztosíthatja, hogy termelékenysége magas szinten maradjon, akár az íróasztalánál ül, akár úton van.

Rugalmas, testreszabható sablonokkal rendelkezik és rengeteg funkcióval van ellátva, függetlenül attól, hogy egy vagy 100 fős csapatról van szó. A feladatok kiosztásától a dokumentumok szervezéséig a ClickUp mindenre kiterjed. És a legjobb rész? Szinte minden már használt alkalmazással integrálható.

A ClickUp legjobb funkciói:

Szervezze meg munkáját a ClickUp Tasks és a beágyazott alfeladatok segítségével a részletes projektmenedzsment érdekében.

Váltson a List, Board, Gantt, Calendar, Map és egyéb nézetek között.

Kezelje a feladatokat állapotok, címkék és egyéb egyéni mezők segítségével.

Beszélje meg a feladatokat közvetlenül a platformon, és ossza meg munkáját a többi csapattaggal.

Zökkenőmentesen szinkronizálható a Google Naptárral, a Slackkel, a Zapierrel és több mint 1000 egyéb alkalmazással.

Rengeteg feladatkezelési sablon , amelyekkel könnyedén és szórakoztatóan szervezheti meg életét.

A ClickUp korlátai:

A funkciók széles skálája miatt enyhe tanulási görbe szükséges.

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás nem olyan robusztus, mint a számítógépes verzió.

A ClickUp árai:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp értékelései és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. TickTick

Via TickTick

Ismerje meg a TickTick alkalmazást, egy feladatkezelő eszközt, amely megkönnyíti a projektek prioritásainak meghatározását.

Az egyszerűséget és a funkcionalitást ötvözve intuitív felületet biztosít, ahol minden feladatát rendszerezheti, függetlenül azok jellegétől.

Értékelni fogja a beépített Pomo időzítőt, amely a Pomodoro technikával elősegíti a produktív munkastílust. Nemcsak gyorsan hozzáadhat ismétlődő feladatokat és emlékeztetőket, hanem azok jobb kezelése érdekében kategóriákba is sorolhatja őket.

Ez az ideális eszköz a személyes teendők és a szakmai feladatok könnyed összehangolásához.

Hasonlítsa össze a TickTick és a Todoist alkalmazásokat!

A TickTick legjobb funkciói

Különböző prioritási szinteket rendelhet feladataidhoz

Az automatikusan generált listák, mint például a „Ma” és a „Hét”, segítenek a feladatok szervezésében.

Kövesse a Pomodoro technikát, az egyik legjobb termelékenységi trükköt a jobb időgazdálkodáshoz.

Ossza meg a feladatleírásokat és listákat a csapat tagjaival

A TickTick korlátai

Részletes projektmenedzsment funkciók hiánya

A prémium funkciók a versenytársakhoz képest drágák.

A TickTick árai

Ingyenes

Prémium: 27,99 USD/év

A TickTick értékelései és vélemények

G2 : 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Próbálja ki ezeket a TickTick versenytársakat!

3. Todoist

via Tod oist

Ez a Google Tasks alternatívája a termelékenységet növeli.

Minimalista felületével a Todoist arra összpontosít, hogy zavartalanul kezelhesse a teendőit. Gyors hozzáadási funkciója forradalmi újítás, amely lehetővé teszi a feladatok azonnali hozzáadását.

A Karma pontrendszer segítségével nyomon követheti termelékenységét, és akár játékossá is teheti a feladatkezelést.

Intelligens beviteli funkciója automatikusan felismeri és kategorizálja a feladatokat, így a szervezés gyerekjáték lesz.

A Todoist legjobb funkciói

Csoportosítsa a feladatokat egy projekten belül az egyszerű navigáció érdekében.

Hozzászólások hozzáadása vagy fájlok csatolása bármely feladathoz

Feladatok gyors hozzáadása természetes nyelvfeldolgozással

Tegye játékossá a termelékenységet a befejezett feladatokért járó pontokkal

A Todoist korlátai

A ingyenes verzió funkciói korlátozottak

Egyes felhasználók a keresési funkciót kissé alapszintűnek találják.

A Todoist árai

Ingyenes

Pro : 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként

A Todoist értékelései és vélemények

G2 : 4,4/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

4. OmniFocus

via OmniFocus

Az OmniFocus a kifinomultság és az egyszerűség tökéletes ötvözete, amelyet kizárólag Apple-felhasználók számára fejlesztettek ki, és amely ideális alternatívája a Google Tasks alkalmazásnak.

Ez a Google Tasks alternatíva kontextusalapú szervezést kínál, így biztosítva, hogy a jelenlegi kontextusához releváns feladatokat lássa.

Az egyik kiemelkedő funkciója a Siri integráció, amely lehetővé teszi a feladatok gyors hozzáadását hangparancsokkal. Kifinomult, mégis letisztult kialakítása segít komplex projektek kezelésében anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.

Az OmniFocus legjobb funkciói

A feladatok fontossági sorrendjét hely, eszköz vagy személy alapján állítsa be.

A projektek rendszeres felülvizsgálata, hogy semmi ne maradjon ki

Tekintse meg a naptárban a közelgő feladatokat

Gyorsan hozzáadhat feladatokat a Siri segítségével

Néhány kattintással állítson be ismétlődő feladatokat

Az OmniFocus korlátai

Csak Apple eszközökön érhető el.

Az új felhasználók számára a komplex funkciók miatt ez túlterhelő lehet.

Az OmniFocus árai

Előfizetés : 9,99 USD/hó felhasználónként

Standard : 49,99 dollár egyszeri vásárlás

Pro: 99,99 dollár egyszeri vásárlás

Az OmniFocus értékelései és vélemények

G2 : 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Nézze meg a legjobb OmniFocus alternatívákat!

5. Microsoft To-Do

via Microsoft

A Microsoft To-Do rendkívül egyszerű, de ez nem jelenti azt, hogy a funkciók terén lemaradna.

Mint Microsoft-termék, zökkenőmentesen integrálódik a technológiai óriás egyéb szolgáltatásaihoz. A To-Do egy egyszerű megoldás a termelékenység növelésére.

Itt nem találsz zsúfolt munkaterületet vagy bonyolult funkciókat. Ehelyett egy Google Tasks versenytársat találsz, amely egyszerű, problémamentes feladatkezelési élményt nyújt.

A Microsoft To-Do legjobb funkciói

Tervezze meg napját egy személyre szabott napi tervezővel

Okos javaslatokat kaphat a My Day-hez hozzáadható feladatokhoz.

Dolgozzon együtt másokkal a feladatokon

Szinkronizálható az Outlook Tasks alkalmazással

A Microsoft To-Do korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Egyes felhasználók a felhasználói felületet kevésbé intuitívnak találják, mint a Google Tasksét.

A Microsoft To-Do árai

Ingyenes

A Microsoft To-Do értékelései és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Próbálja ki ezeket a Microsoft To-Do alternatívákat!

6. Taskque

via Taskque

Ismerje meg a Taskque-ot, egy hatékony termelékenységi eszközt, amely kiválóan alkalmas a munkafolyamatok automatizálására. Egyszerűsíti a feladatkezelést, megkönnyítve a csapatok együttműködését.

Egy pillanat alatt áttekintheti az összes feladatát, és az erőforrás-kezelési funkció segítségével könnyedén kezelheti és oszthatja el az erőforrásokat.

A Taskque feladatkezelő alkalmazás kiemelkedő tulajdonsága, hogy a termelékenység javítására összpontosít; minden funkciója segít abban, hogy többet tudjon elvégezni és kevesebb idő alatt teljesítse a feladatokat.

A Taskque legjobb funkciói

Automatizálja a feladatkiosztást és maximalizálja a termelékenységet

Áttekintést kaphat az összes feladatáról

Kommunikáljon és működjön együtt közvetlenül a feladatablakban

Erőforrások egyszerű kezelése és kiosztása

A Taskque korlátai

Korlátozott integráció más eszközökkel

A Taskque árai

Alapszintű : Ingyenes

Üzleti: 5 USD/hó felhasználónként

A Taskque értékelései és vélemények

G2 : 4,1/5 (6+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2+ értékelés)

7. MeisterTask

via MeisterTask

Vonzó vizuális kialakításával és rugalmas projekt tábláival a MeisterTask új szintre emeli az együttműködést.

Lehetővé teszi a feladatok automatizálását, így a ismétlődő feladatok kevésbé unalmasak. De nem csak a feladatok kezeléséről van szó; a MeisterTask integrálódik a MindMeisterrel is, hogy gondolattérképekből hozzon létre feladatokat.

Nem mindennap találsz olyan eszközt, amely egyszerre kellemes a szemnek és hatékony a funkcionalitásában.

A MeisterTask legjobb funkciói

Tervezze meg feladatait testreszabható Kanban táblákkal

Automatizálja a munkafolyamatában az ismétlődő feladatok lépéseit

Hozzon létre feladatot egy gondolattérképből a MindMeister segítségével

Tartsa szemmel az egyes feladatokra fordított időt

A MeisterTask korlátai

Egyes funkciók, például a Gantt-diagramok és az alfeladatok nem elérhetők.

A jelentési funkciók lehetnének robusztusabbak

A MeisterTask árai

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 11,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 23,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a MeisterTask-kal.

A MeisterTask értékelései és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

8. Toodledo

via Toodledo

A Toodledo egyszerű feladatkezelésen túlmutató átfogó funkcióival tűnik ki.

Ez az eszköz szokáskövetővel, vázlatkészítő eszközzel és többféle formátumban beállítható emlékeztető funkcióval rendelkezik. Ez egy all-in-one megoldás, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyan szervezze meg a napját és nyomon kövesse az időben elért eredményeket.

Ha napja minden aspektusát szeretné racionalizálni, akkor a Toodledo az Ön számára ideális eszköz.

A Toodledo legjobb funkciói

Kövesse nyomon szokásait az idő múlásával, és mérje az előrehaladását!

Szervezze meg ötleteit strukturált vázlatokkal

Emlékeztetőket kaphat e-mailben, SMS-ben vagy push értesítések formájában.

Ossza meg listáit és osszon ki feladatokat másoknak

A Toodledo korlátai

A felhasználói felület egyes felhasználók számára elavultnak tűnhet.

A sokféle funkció miatt a tanulási görbe meredek lehet.

A Toodledo árai

Ingyenes

Alapcsomag : 3,99 USD/hó felhasználónként

Plusz : 5,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Az árakról érdeklődjön a Toodledo-nál.

A Toodledo értékelései és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

9. Joplin

Via Joplin

A Joplin a feladatkezelő eszközök között a leginkább sokoldalú. Ez egy nyílt forráskódú alkalmazás, amely jegyzeteket és teendőket kezel, és végpontok közötti titkosítással védi az Ön adatainak biztonságát.

Bár a Joplin nem rendelkezik olyan dedikált feladatkezelő felülettel, mint mások, ezt kompenzálja egy rugalmas, testreszabható eszközzel, amely tiszteletben tartja az adatainak magánéletét.

Azok számára, akik inkább a „csináld magad” megközelítést részesítik előnyben, a Joplin egy megbízható választás.

A Joplin legjobb funkciói

Ingyenesen használható és módosítható

Minden jegyzet Markdown formátumban van megírva és megjelenítve.

Több felhőszolgáltatással szinkronizálható

Weboldalak közvetlen kivágása a jegyzetekbe

A Joplin korlátai

Nincs dedikált feladatkezelő felület

A felhasználói felület lehetne intuitívabb.

A Joplin árai

Alap : 1,99 USD/hó felhasználónként

Pro : 5,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 7,99 USD/hó felhasználónként

Joplin értékelései és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Szuper termelékenység

via Super Productivity

A Super Productivity egy egyszerű, de hatékony feladatkezelő eszköz. Ez az alkalmazás egy egyedülálló figyelemelterelő funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy naplózza a figyelemelterelő tevékenységeket, és megtanulja, hogyan kerülheti el őket. Az integrált időkövető funkcióval nyomon követheti, hogy mennyi időt tölt az egyes feladatokkal.

Ráadásul a projektmenedzsment funkcióval több projektet is kezelhet anélkül, hogy túlterhelve érezné magát. Egyszerűség és teljesítmény egy csomagban.

A Super Productivity legjobb funkciói

Jegyezze fel a figyelmet elterelő tevékenységeket, és tanulja meg, hogyan kerülheti el őket.

Integrált időkövető munka-naplóval, Pomodoro időzítővel és szünet-emlékeztetővel

Szinkronizálja adatait több eszközön

Kezeljen több projektet is könnyedén

A Super Productivity korlátai

Némi kézi beállítást és konfigurálást igényel.

Lehet, hogy nem alkalmas nagy csapatok számára.

A Super Productivity árai

Ingyenes

A Super Productivity értékelései és véleményei

G2 : N/A

Capterra: N/A

További eszközöket keres a feladatokhoz? Nézze meg ezeket a Taskade alternatívákat!

Készen áll a Google Tasks alternatívájának kiválasztására?

Íme, 10 megbízható Google Tasks alternatíva, amelyekkel 2024-ben az egekbe szökhet a termelékenysége. Minden eszköznek megvannak a maga egyedi erősségei és sajátosságai, így a megfelelő választás attól függ, hogy Ön mit keres.

Ha még mindig nem tudja, melyik feladat- vagy projektkezelő eszközt válassza, ne feledje, hogy a legjobb feladatkezelő vagy projektkezelő eszköz az, amelyik megfelel az Ön igényeinek, költségvetésének és munkastílusának.

Ha pedig a termelékenységét szeretné maximalizálni, feltétlenül nézze meg a ClickUp alkalmazást. A feladatok kiosztásától, az időkövetéstől és a prioritások beállításától az egyéni nézetekig és a robusztus integrációkig a ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy szervezett maradjon, nyomon kövesse az eltöltött időt és többet tudjon elvégezni.

Fedezze fel feladatkezelési funkcióinkat, és lássa meg, hogyan tudja a ClickUp átalakítani a munkafolyamatát, és segíteni a teendőlista teljesítésében, mint még soha. Itt van a produktívabb Ön!