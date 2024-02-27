A 12 legjobb frontintegráció 2025-ben

A Frontot közös beérkező levelek mappájaként hozták létre a csapatok számára, hogy elősegítse az ügyfelekkel való kommunikációt és csökkentsék a natív ügyfélszolgálati eszközök által okozott frusztrációt és hatékonyságcsökkenést. Ma már rengeteg felhasználó élvezi az alkalmazás előnyeit, és fedezi fel a Front Integrations különböző lehetőségeit is.

A Front alkalmazással a csapatok a folyamat helyett az ügyfelekre koncentrálhatnak. Gondoljon rá úgy, mint egy online recepciósra, aki elvégzi az ügyfélkapcsolati csapat összes előkészítő munkáját, miközben ők arra koncentrálhatnak, amiben a legjobbak: szilárd, tartós kapcsolatok építésére!

Másrészt az alkalmazáson belüli kommunikációs funkció nem elegendő ahhoz, hogy csapatát a következő szintű termelékenységre emelje. Szerencsére a Front integrációkat felhasználva összekapcsolhatja harmadik féltől származó alkalmazásokkal a projektmenedzsment, a kommunikáció, az ügyfél-siker menedzsment és egyéb területeken.

Ezzel az együttműködés sokkal zökkenőmentesebbé válik, mivel nem kell számtalan lapot vagy ablakot megnyitnia a feladatok kezeléséhez. Beszéljünk a különböző Front integrációkról, és emeljük ki a 12 legjobb lehetőséget, beleértve azok legfontosabb jellemzőit és árait.

Készen áll? Akkor indulás! ⚽️

Mik azok a front integrációk?

A Front integrációk olyan eszközök, amelyeket beépíthet a platformba, hogy bővítse ügyfélkommunikációs és együttműködési képességeit. Ezek segítségével egyetlen felületről több funkcióhoz férhet hozzá. És a legjobb az egészben: a Front 67 különböző alkalmazással integrálható ingyenesen!

A Front más alkalmazásokhoz való csatlakoztatása segíthet:

Fokozza a csapat kommunikációját, mivel az információk egy mindenki számára elérhető központi platformon találhatók.

Támogassa a könnyű használhatóságot, mivel csapattársainak nem kell külön szoftveres képzésen részt venniük.

Csökkentse a több különböző rendszerbe történő kézi adatbevitel során elkövetett hibák számát.

Segítse elő a különböző platformok közötti zökkenőmentes információáramlást

Vessünk egy pillantást a legjobb frontintegrációkra, amelyek javíthatják csapata kommunikációját és biztosíthatják, hogy elérjék termelékenységi céljaikat!

A 12 legjobb front integráció 2022-re

1. ClickUp

Bármikor, bárhol, bármilyen eszközről elérheti a ClickUp szolgáltatást.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely minden csapat számára lehetővé teszi a projektek kezelését, az intelligens együttműködést és az összes munka egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója vagy a projektmenedzsment alkalmazásoknak, akár tapasztalt felhasználó, a ClickUp testreszabhatósága bármilyen méretű csapatra kiterjeszthető – akár távoli, akár irodai munkáról van szó – az életed legjobb termelékenységének elérése érdekében.

A Front és a ClickUp integrációja többet kínál, mint bármelyik standard kommunikációs eszköz. Például hozzáadhat jegyinformációkat a ClickUp feladatokhoz, tagokat rendelhet hozzájuk, és határidőket állíthat be a Fronton belül.

Még a ClickUp-ban is megtekintheti a kapcsolódó feladatot, átnézheti az összes releváns részletet, és azonnal intézkedhet!

🔑 A ClickUp legfontosabb jellemzői

E-mail a ClickUp-ban : ki mondta, hogy az e-mailek megírása és elküldése fárasztó és időigényes feladatnak kell lennie? Küldjön e-maileket automatikusan űrlapok beküldése, egyéni mezők vagy feladat események alapján. ki mondta, hogy az e-mailek megírása és elküldése fárasztó és időigényes feladatnak kell lennie? Küldjön e-maileket automatikusan űrlapok beküldése, egyéni mezők vagy feladat események alapján.

Műszerfalak : 360 fokos kilátás a 360 fokos kilátás a munkaterületre , és a projekt előrehaladásának nyomon követése

Sablonok : őrizze meg kedvenc projektjeinek, tereinek, ellenőrzőlistáinak és listáinak szerkezetét későbbi felhasználás céljából. őrizze meg kedvenc projektjeinek, tereinek, ellenőrzőlistáinak és listáinak szerkezetét későbbi felhasználás céljából.

✅ ClickUp előnyei

❌ ClickUp hátrányok

Még nem minden ClickUp nézet elérhető a mobilalkalmazásban... egyelőre!

Nincs úszósáv a Táblázat nézetben (hamarosan elérhető)

💸 ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag (legalkalmasabb személyes használatra) Kanban táblák Korlátlan feladatok és tagok Együttműködési dokumentumok 24/7 ügyfélszolgálat és még sok más

Kanban táblák

Korlátlan feladatok és tagok

Kollaboratív dokumentumok

24/7 ügyfélszolgálat és még sok más

Korlátlan csomag (legalkalmasabb kis csapatok számára (5 USD/tag/hónap) A Free Forever csomagban szereplő összes szolgáltatás Erőforrás-kezelés Korlátlan tárhely, irányítópultok, egyéni mezők Agilis jelentések és még sok más

Minden, ami a Free Forever csomagban benne van

Erőforrás-kezelés

Korlátlan tárhely, irányítópultok, egyéni mezők

Agilis jelentések és még sok más

Üzleti terv (legalkalmasabb közepes méretű csapatok számára (12 USD/tag/hónap) Az Unlimited tervben szereplő összes szolgáltatás Egyedi jelentések Fejlett automatizálás, időkövetés és műszerfal funkciók Idővonalak, gondolattérképek és még sok más

Minden, ami az Unlimited csomagban benne van

Egyedi jelentések

Fejlett automatizálás, időkövetés és műszerfal funkciók

Idővonalak, gondolattérképek és még sok más

Business Plus csomag (több csapat számára ideális, 19 USD/tag/hó) A Business csomagban szereplő összes szolgáltatás Feladatok több listában Egyedi jogosultságok Egyedi kapacitás a munkaterhelésben Személyre szabott adminisztrátori képzés és még sok más

Minden, ami az üzleti tervben szerepel

Alfeladatok több listában

Egyéni jogosultságok

Egyedi kapacitás a munkaterhelésben

Személyre szabott adminisztrátori képzés és még sok más

👉 Ha teljes szoftvercsomagra van szüksége vállalati munkaterhelésének és folyamatainak kezeléséhez, örömmel segítünk Önnek a siker elérésében! Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal, amikor készen áll.

„Imádjuk az ingyenes verziót, és komolyan fontolgatjuk a frissítést. Viszonylag kis csapat vagyunk, de növekszünk, és a ClickUp eddig remekül bevált a szervezetünk számára.” – Capterra

„Imádom, hogy a ClickUp helyettesíti azt a sok különböző alkalmazást, amelyet az online üzletem működtetéséhez használtam! Egy Frankenstein-szerű alkalmazás- és integrációs szörnyet építettem fel, hogy minden zökkenőmentesen működjön, de a ClickUp sok mindent kiküszöbölt, és egy helyen összevonta a munkámat, feladataimat, dokumentumaimat és űrlapjaimat, hogy könnyen hozzáférhessek hozzájuk. Imádom, hogy már nem kell 100 lapot megnyitnom.” – G2Crowd

2. Twilio

via Twilio

A Twilio egy iparágvezető ügyfélkapcsolat-kezelő platform, amelynek célja egyedi, személyre szabott ügyfélélmény létrehozása.

Segít egyszerűsíteni az ügyfélkommunikációt azáltal, hogy áthidalja a webes alkalmazások és a telefonok közötti szakadékot. Így végtelenül rugalmas és azonnal reagáló marketingkampányokat hozhat létre.

A Twilio különlegessége, hogy nem egyszerűen egy üzenetküldő szoftver vagy csapatkommunikációs alkalmazás. Ehelyett fejlesztői platformként is működik, amely rugalmas kommunikációs megoldásokat kínál mindenféle méretű és típusú vállalkozás számára.

🔑 A Twilio legfontosabb jellemzői

SMS-üzenetek küldése, fogadása és megválaszolása közvetlenül a beérkező levelek mappájából

Tartsa az ügyfélkommunikációt egy helyen

Hozzon létre egy Twilio SMS csatornát a Frontban

✅ Twilio előnyei

A rengeteg üzenetküldési funkció és API teszi a Twiliót sokoldalúvá a különböző iparágakban működő csapatok számára.

Számtalan más eszközzel integrálható, beleértve a ClickUp-ot is.

❌ Twilio hátrányai

A rengeteg funkció túlterheltté teheti az élményt.

Nincs felhasználói felület egyszeri projektekhez

A ingyenes verzió korlátozott funkciói

💸 Twilio árak

A Twilio ingyenes csomagot és havi 15 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál.

💬 Twilio ügyfélértékelések

„A Twilio az egyik legmegbízhatóbb API az SMS-ek és üzenetek terén a piacon, emellett az árak is nagyon versenyképesek, és lehetővé teszi a kódok SMS-en és hívásokon keresztüli érvényesítését, valamint a Whatsapp számára már rendelkezik egy teljes API-val.” – G2Crowd

„Az új funkciók sok lehetőséget nyújtanak a jövőben. A Flex nagyon jónak tűnik, és a ma bevezetett fizetési funkció is ígéretesnek látszik. A Secure SIP trunking összességében nagyon jól működik, eddig csak néhány kisebb probléma merült fel vele.” – G2Crowd

3. Salesforce

via Salesforce

A világ egyik vezető CRM szoftverének, a Salesforce-nak számos és változatos felhasználási lehetősége van. Pontosabban, a Salesforce az egyik legideálisabb front integráció, mert segít növelni marketing hatókörét, több értékesítési bevételt generálni és sikeresen nyújtani minden alapvető szolgáltatását.

🔑 A Salesforce legfontosabb jellemzői

Adjon hozzá vagy távolítson el embereket a Frontból, hogy eldöntse, ki láthatja a CRM-rekordokat.

Készítsen, tekintse meg és frissítse CRM-rekordjait közvetlenül a Front beérkező levelek mappájából.

Biztosítson teljes átláthatóságot csapatának a Salesforce-rekordok tekintetében.

✅ A Salesforce előnyei

Töltse le a műszerfalat PNG fájlként

Szerezzen magas szintű üzleti intelligenciát, amely segít a bonyolult értékesítési folyamatok lebontásában.

❌ A Salesforce hátrányai

A tanulási görbe soha nem ér véget

A szoftver teljes funkcionalitásának kihasználásához kiegészítőket kell vásárolnia.

A zsúfolt felület feleslegesen bonyolulttá teszi a navigációt és az egyszerű feladatokat.

💸 Salesforce árak

Kérjen egyedi árajánlatot a Salesforce-tól

💬 Salesforce ügyfélértékelések

„A hátrányokat, amelyeket találtam, kevés és ritkán fordulnak elő. Ha egyet kellene választanom, az a naptár és annak működése lenne. Szeretnék néhány változtatást látni ezen a téren, de ettől eltekintve több előnye van, mint hátránya.” – Capterra

„A Salesforce egy komplett eszköz. Bár nem adminisztrátorok számára nehéz megérteni, ha jól végezzük a munkánkat, ez egy jó módszer arra, hogy új automatizálások és üzleti menedzsment tekintetében csökkentsük a fejlesztés terén jelentkező nyomást” – G2Crowd

Nézze meg ezeket a Salesforce alternatívákat!

4. Hubspot

via Hubspot

A Hubspot az egyik leghatékonyabb front integráció marketing-, értékesítési és szolgáltatási platformjával, amely segít vonzani a látogatókat, konvertálni a potenciális ügyfeleket, valamint megkötni és megtartani az ügyfeleket. Mindezt egyetlen megbízható forrás, intuitív felhasználói élmény és egységes kódbázis segítségével teszi.

Több mint öt különböző hubbal büszkélkedő Hubspot segítségével automatizálhatja munkafolyamatait, és olyan mélyebb betekintést nyerhet potenciális ügyfeleibe, mint eddig soha.

🔑 A Hubspot legfontosabb jellemzői

Szinkronizálja az ügyfélszolgálati adatokat – gondoljon az identitásra, az elkötelezettségre vagy a viselkedési adatokra – a Front és a Hubspot között könnyedén és valós időben.

Hozzon létre új névjegyeket, cégeket, ügyleteket vagy tevékenységeket közvetlenül a Frontból.

Szerkessze CRM-adatait anélkül, hogy elhagyná a Frontot

✅ A Hubspot előnyei

Beépített alapértelmezett mezőleképezési funkciója gyorsítja a beállítást, és gondoskodik az adatok tisztaságáról és rendezettségéről.

A felhasználók rugalmasabbá tehetik a rendszert az egyéni mezőképletek engedélyezésével.

Lehetőség csak a kívánt adatok szinkronizálására

❌ A Hubspot hátrányai

A további technikai támogatásért külön kell fizetnie.

A sablonok nehezen módosíthatók.

💸 Hubspot árak

A Hubspot ingyenes csomagot és havi 45 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál.

💬 Hubspot ügyfélértékelések

„Az automatizálás és a tevékenységek, felhasználói tulajdonságok és potenciális ügyfelek profilja alapján létrehozott listák nagyon jók. Nagyon tetszik a csoportok létrehozásának lehetősége is, ez megkönnyíti a csapat irányítását. Végül, a mappák létrehozásának lehetősége is sokat segít a dolgok szervezésében.” – G2Crowd

„A Hubspot minden elképzelhető funkcióval rendelkezik – feltéve, hogy fizet érte. Az ingyenes verzió remek kezdésnek, de hamar kinövi. Különösen akkor, ha a Hubspot marketing- vagy CMS-funkcióit szeretné használni, amelyek az ingyenes verzióban nem elérhetők” – G2Crowd

Nézze meg ezeket a Hubspot integrációkat!

5. Slack

via Slack

A Slack egy mindenre kiterjedő üzenetküldő és munkahelyi kommunikációs eszköz, amely összehozza az embereket, hogy egységes csapatként dolgozzanak együtt. Ezzel az egy alkalmazással könnyedén helyettesítheti a szöveges üzeneteket, az azonnali üzenetküldést és az e-maileket, és több csatornát hozhat létre, hogy a különböző beszélgetéseket vagy csoportokat külön területekre szervezze.

A Front integrációknak köszönhetően kevesebb időt kell töltenie az egyik kommunikációs eszközről a másikra váltással és a túlcsorduló e-mail fiókjában elveszett beszélgetési szálak keresésével! Vigye ezt a rangos és felhasználóbarát kommunikációs eszközt a következő szintre, és integrálja a Fronttal, hogy többet tehessen, mint csak csevegni a csapattársaival.

🔑 A Slack legfontosabb jellemzői

Megoszthatja manuálisan az üzeneteket a Frontból a Slackbe, hogy megkapja csapattársai véleményét, még akkor is, ha ők nem tagjai a Front csapatának.

Küldjön üzeneteket automatikusan a Slackbe az eskalációs szabályok segítségével, vagy küldje őket egyenként.

Készítsen Front-beszélgetéseket közvetlenül a Slack-üzenetekből

✅ A Slack előnyei

Az alkalmazáson belüli adatai mindig biztonságban vannak a kiváló alkalmazáson belüli biztonsági funkcióknak köszönhetően.

Időt takaríthat meg azzal, hogy egy helyen, egy csatornán tekintheti meg az összes, egy projekthez kapcsolódó beszélgetést és fájlt.

❌ A Slack hátrányai

A push értesítésekkel és az emojikkal a Slack nagyban hasonlít a közösségi médiára (tudnivaló: ez rossz hatással van a csapat termelékenységére!).

A Slack gyorsan változik, és nehéz lehet nyomon követni a történéseket.

💸 Slack árak

A Slack ingyenes csomagot és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára 6,67 dollár/hó/fő-től kezdődik.

💬 Slack ügyfélértékelések

„Tetszik, hogy nagyon könnyű használni. Még a nagymamám is tudná használni, ami óriási előny. Nagyon egyszerű csatornákat létrehozni és naponta kapcsolatot tartani a kollégákkal. Könnyű megosztani fájlokat vagy hosszabb szövegeket. Csak rá kell húzni a képet, és máris megosztva van.” – G2Crowd

„A Slack ötlete remek, és segít a csapatomnak gyorsabban és hatékonyabban kommunikálni, mint például a Google Hangouts. Azonban a Huddles bevezetésével, és úgy tűnik, a Salesforce által a Slack felvásárlásával, sokkal több hiba van, mint a szoftver korábbi verzióiban.” – Capterra

6. Készítsen

via Make

Az Integromat (ma Make) egy vizuális platform, amely lehetővé teszi, hogy perceken belül bármit megtervezzen, létrehozzon és automatizáljon – az egyszerű feladatoktól a komplex munkafolyamatokig.

Az Integromat segítségével néhány kattintással zökkenőmentesen mozgathatja az adatokat kedvenc alkalmazásai között. Az „internet ragasztójaként” ismert, ez az egyik legnépszerűbb front integráció, mert gyors, vizuálisan intuitív, és a használatához nincs szükség programozási ismeretekre.

Integrálja ezt az eszközt a Front alkalmazásába, hogy még nagyobb hatékonyságot és termelékenységet érjen el.

🔑 Legfontosabb funkciók

Javítsa a csapat együttműködését és kommunikációját a Google Sheetsből létrehozott Front beszélgetésekkel.

Gyorsítsa fel a problémák megoldását az Asana jegyek létrehozásával a Front beszélgetésekből.

Rendezze adatait úgy, hogy Airtable-rekordokat hoz létre a Front-beszélgetésekből.

✅ Előnyök

Páratlan rugalmasságot kínál komplex integrációk létrehozása és frissítése terén.

Gazdag könyvtárat tartalmaz a legjobb termelékenységi alkalmazások közül.

❌ Hátrányok

Sok hiba javítása nehéz, és technikai beavatkozást igényelhet.

Viszonylag meredek tanulási görbe

💸 Árak

Kérjen egyedi árajánlatot a Make-től

💬 Készítsen ügyfélértékeléseket

„Az array-kezelés kissé nehézkes, de miután kaptam némi segítséget a helpdesk-től, minden rendben van. A grafikus felülethez egy kicsit hozzá kellett szoknom, de még mindig sokkal hatékonyabb, mint egy egyszerű automatizálási lista (forgatókönyvek). A blog és más online források is segítenek átvészelni a „hmmm, hogyan is csináljuk ezt” pillanatokat.” – Capterra

„Az Integromatban leginkább az integrációk végtelen listája tetszik. És még ha az integráció nem is létezik, az Integromat belső eszközei elég jól pótolják a hiányt.” – G2Crowd

7. CloudTalk

via CloudTalk

A CloudTalk egy felhasználóbarát, felhőalapú telefonos szoftver, amelyet kis- és nagyvállalati csapatok számára terveztek. A front integrációk esetében ez a kiegészítés nagyszerű, mert lehetővé teszi a bejövő/kimenő hívások kezelését, a különböző forrásokból származó interakciós előzmények kivonását, valamint személyre szabott támogatást nyújt az ügyfeleknek – bárhol is legyenek a világon.

Mindezek tetejébe ez az eszköz egy erős, jól megalapozott telekommunikációs partnerhálózattal rendelkezik szerte a világon. Ez azt jelenti, hogy csapata kiváló minőségű nemzetközi hívásokat bonyolíthat garantált késleltetéssel és minimális jitterrel!

🔑 A CloudTalk legfontosabb jellemzői

Hívja fel ügyfeleit és potenciális ügyfeleit anélkül, hogy elhagyná a Frontot.

Automatikusan szinkronizálja az ügyféladatokat a két platform között.

A CloudTalk segítségével a hívás fogadását megelőzően megtekintheti a hívó fél adatait.

✅ A CloudTalk előnyei

A hívásstatisztikák egyszerű nyomon követése

Kiváló üzenet-várakoztatási rendszer

A hívásminőség zökkenőmentes figyelemmel kísérése

❌ CloudTalk hátrányai

Időnként előforduló késleltetési problémák

💸 CloudTalk árak

A CloudTalk havi 15 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál felhasználónként.

💬 CloudTalk ügyfélértékelések

„Elég zökkenőmentes működés. Eleinte kicsit nehezen érthető. De összességében elég egyszerűen használható.” – G2Crowd

Az a gondolat, hogy a szoftver képes összekapcsolni a távoli hozzáférésű mobiltelefonokat, csodálatos, de még nem teljesen kidolgozott. Az IVR felületük a weboldalon remekül néz ki, de gyakran megakad, és a hívások egyszerűen egy üzenet nélküli hangpostafiókba kerülnek. ” – Capterra

8. Nicereply

via Nicereply

Mindenki tudja, hogy egy új ügyfél megszerzése ötször többe kerül, mint egy meglévő megtartása. A Nicereply biztosítja, hogy soha ne veszítsen el ügyfelet a rossz szolgáltatás miatt.

Mi teszi ezt az eszközt kiemelkedővé a többi Front Integrations eszköz közül? Egy kattintással teljesen testreszabható felmérések, amelyek lehetővé teszik, hogy feltegye az Ön számára fontos kérdéseket.

De a Nicereply képességeit tekintve ez csak a jéghegy csúcsa. Az analitikai irányítópulton megtekintheti és szegmentálhatja átlagos értékelési pontszámait időtartam, ügynök, osztály vagy felméréstípus szerint. Készítsen átfogó jelentéseket a fejlesztendő területek megtekintéséhez, célok kitűzéséhez, jövőbeli trendek előrejelzéséhez és az iparág vezetőivel való összehasonlításhoz.

Mi történik, ha egy intelligens felmérési eszköz találkozik egy hatékony kommunikációs alkalmazással? A Nicereply támogatja a különböző alkalmazásokkal való integrációt, beleértve a Frontot is. A két alkalmazás integrálásával könnyebbé válik mindkét fiók kezelése ugyanazon a fiókon, emellett további fontos előnyökkel jár az ügyfélkapcsolat-kezelés terén.

🔑 A Nicereply legfontosabb jellemzői

Tegye a értékeléseket és megjegyzéseket közvetlenül a releváns Front beszélgetésekbe, jegyzetként.

Mentse el az ügyfél-elégedettségi értékeléseket az egyéni beszélgetési címkében.

Egyetlen kattintással szinkronizálja az összes Front felhasználóját a Nicereply-vel.

✅ A Nicereply előnyei

A felhasználói felület intuitív, egyszerű és hasznos.

Kiváló, gyors ügyfélszolgálat

❌ Nicereply hátrányok

A webhelyre beágyazott cookie-k kissé túlzott mértékűek, ami biztonsági problémákat okozhat a fiókjában.

💸 Nicereply árak

A Nicereply havi 39 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál.

💬 Nicereply ügyfélértékelések

„A Nicereply-ben az tetszett a legjobban, hogy kibővíti a meglévő ügyfélszolgálati szoftverem funkcióit, és központi tárolóhelyévé válik minden ügyfél-felméréssel kapcsolatos adatnak.” – G2Crowd

„Nagyon tetszik a szolgáltatás, azonban úgy érzem, hogy a felhasználói felületét modernabb elrendezéssel lehetne továbbfejleszteni, hogy még jobb felhasználói élményt nyújtson.” – Capterra

9. Instabug

via Instabug

Az Instabug egy mobilalkalmazásokhoz készült, alkalmazáson belüli visszajelzési és jelentési eszköz. Egy egyszerű rázással csapattársai és felhasználói azonnal jelenthetik a hibákat vagy küldhetnek visszajelzést az alkalmazáson belül.

Az Instabug emellett megbízható hibajelentő funkcióval is ellátja Önt és csapatát, amely automatikusan részletes jelentést készít a futtatási környezetről, a hiba reprodukálásához szükséges lépésekről, a hálózati kérések naplóiról stb. Ez olyan, mintha egy automatizált hibajavító dolgozna fáradhatatlanul a háttérben, így Önnek nem kell!

🔑 Az Instabug legfontosabb funkciói

Küldje el a hibajelentéseket közvetlenül a Front irányítópultjára, a csapatának szükséges összes kontextusbeli adattal együtt.

A hibákat osztályozza és kövesse nyomon a felhasználókat anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.

Gazdag felhasználói beszélgetések az alkalmazáson belül

✅ Az Instabug előnyei

Maga a felület egyszerű és könnyen használható.

Kiváló ügyfélszolgálat, amely mindig készen áll a problémák és panaszok kezelésére.

❌ Az Instabug hátrányai

Ez az elülső integráció nem rendelkezik webes verzióval.

Lehetne olcsóbb

A munkafolyamat-kezeléshez nem megfelelő platform, összehasonlítva a listán szereplő többi alkalmazással.

💸 Instabug árak

Az Instabug ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig havi 149 dollártól kezdődik.

💬 Instabug ügyfélértékelések

„Elvégzi a feladatát – az ügyfelek jelenthetik a hibákat, és Ön válaszolhat rájuk. A jelentéskészítés megfelelő, és a futtatások beállítása is elég egyszerű.” – G2Crowd

„Az Instabugot hibajelentő eszközként használtuk a felhasználói felület automatizált tesztjeink során, és úgy tűnt, hogy erre a célra kiválóan alkalmas.” – Capterra

10. Sunshine Conversations

via Sunshine Conversations

Olyan platformot keres, amely minden csatornán támogatja az alkalmazásokban és termékekben történő beszélgetéses ügyfélszolgálatot? A Sunshine Conversations eszközzel teljes mértékben testreszabott élményt hozhat létre iOS, Android és webalkalmazásaiban a beépített, nagy teljesítményű SDK-k segítségével.

De ez még nem is a legjobb rész. A Sunshine Conversations támogatja a WhatsApp, SMS, e-mail, Twitter és számos más kommunikációs alkalmazáson történő üzenetküldést is! Növelje még tovább beszélgetési támogatását a Sunshine Conversations és a Front integrálásával.

🔑 A Sunshine Conversations legfontosabb jellemzői

Válaszoljon a Smooch üzenetekre közvetlenül a beérkező levelek mappájából

Szinkronizálja a Front beszélgetéseket közvetlenül a Smooch-csal

Összegyűjtse az összes ügyfélkapcsolatot egy helyen

✅ Sunshine Conversations előnyei

Figyelje belső forrásainak vagy teljes értékesítési készletének állapotát és helyzetét egy pillanat alatt, bárhol is legyen.

Könnyen használható, intuitív, felhasználóbarát felülettel

❌ Sunshine Conversations hátrányai

A vásárlói adatok frissítésekor hibák léphetnek fel.

Ez a Front integráció nem rendelkezik ingyenes csomaggal.

💸 Sunshine Conversations árak

A Sunshine Conversations fizetős csomagjai havi 495 dollártól kezdődnek.

💬 Sunshine Conversations ügyfélértékelések

„Tetszik az információk koherenciája – összekapcsolja az összes ügyféladatot, így teljes képet kapunk az ügyfélről.” – G2Crowd

„Gyors, hatékony és szabadságot ad bármilyen ügyfélalkalmazás vagy szolgáltatás létrehozásához. Ez a legjobb, amit erről a szoftverről mondhatok, bár néha kissé bonyolult lehet.” – G2Crowd

11. Zoom

a Zoom segítségével

Ami a front integrációkat illeti, ezt nem kell sokat meggyőzni. A Zoom egy videokonferencia-platform, amely lehetővé teszi, hogy virtuálisan rendezzen és vegyen részt találkozókon más Zoom-fiók tulajdonosokkal a világ minden tájáról.

Az elmúlt két évben a Zoom megszilárdította pozícióját a videokonferencia-eszközök élvonalában, és továbbra is megváltoztatja a munkamegbeszélések lebonyolításának módját, különösen azok számára, akik távoli munkavégzéssel foglalkoznak.

🔑 A Zoom legfontosabb jellemzői

Zoom-értekezlet hozzáadása naptári események létrehozásakor a Frontban

Automatikusan hozzon létre Zoom-értekezleteket ütemezési linkekkel

Kezdjen el egy hívást a megjegyzések sávjából egyetlen kattintással

✅ A Zoom előnyei

Ingyenes csomagban akár 100 résztvevőt is hozzáadhat, fizetős előfizetéssel pedig még többet.

Hozzon létre akár 50 külön termet különálló megbeszélésekhez

Várótermek létrehozása, videók rögzítése és csevegések mentése

❌ A Zoom hátrányai

Unalmas felhasználói élmény és kissé primitív felhasználói felület

A mobilalkalmazás nem annyira intuitív, mint a webalkalmazás.

💸 Zoom árak

A Zoom ingyenes csomagot és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára havi 19,99 dollártól kezdődik gazdagépenként.

💬 Zoom ügyfélértékelések

„Tetszik a Zoom alapelve. Amíg használtuk, többnyire meglehetősen megbízható volt.” – G2Crowd

„Jó és hasznos, de a virtuális háttér funkcióján, valamint az internet sebességére vonatkozó követelményeken még sokat kell javítani.” – Capterra

12. Gainsight

via Gainsight

A Gainsight az egyik legnépszerűbb ügyfél-sikerességi eszköz és frontintegráció a világon. Ez a kiváló minősítésű, felhőalapú CS-eszköz programozási úton segít Önnek az ügyfélszegmensekben elért eredmények javításában.

Szeretné a lehető legjobban számszerűsíteni az ügyfélvesztés figyelmeztető jeleit? Tegye ezt egy kattintással öt helyett.

Mi lenne, ha kiválasztaná a legjobb jelölteket az ügyfél-támogatáshoz, és világszínvonalú ügyfélmarketing-tevékenységet folytatna nagy léptékben? Ez is a Gainsight egyik erőssége.

🔑 A Gainsight legfontosabb jellemzői

A Front alkalmazásban megjelenő üzenetekkel kapcsolatos kontextusinformációkat a szervezetről és a személyről, akitől az üzenetet kapta, vizuálisan is megtekintheti.

Címkéket alkalmazhat és riasztásokat indíthat el, ha a beszélgetések olyan fiókokból érkeznek, amelyek egészségi pontszáma egy bizonyos szint alatt van.

A beszélgetéseket automatikusan továbbíthatja vagy eskalálhatja közvetlenül a beérkező levelek mappájából.

✅ A Gainsight előnyei

Gyorsan és pontosan nyújtson magas szintű ügyfél-elemzéseket

Hozzon létre feladatokat a felhasználók számára az ügyfél események alapján

❌ A Gainsight hátrányai

Ez a Front integráció nem kínál ingyenes próbaverziót vagy ingyenes csomagot.

💸 Gainsight árak

Kérjen egyedi árajánlatot a Gainsight-tól

💬 Gainsight ügyfélértékelések

„A Gainsight sokoldalú jellegű. Szinte mindenre van konfigurációja, amire egy ügyfélszolgálati csapatnak szüksége lehet.” – G2Crowd

„A Gainsight már régóta vezető szerepet tölt be a CS területén. A lehetőségek és integrációk száma végtelen. A csapat jól tájékozott, és rengeteg ingyenes forrást kínál azoknak, akik most kezdik a customer success területén. ” – Capterra

Melyik Front integrációt válasszon? Kezdje a ClickUp-pal, hogy mindig kézben tartsa a beérkező leveleket

A front integrációk az összes kedvenc alkalmazását egy helyen összegyűjtve kevésbé frusztrálóvá és minden bizonnyal produktívabbá tehetik a munkanapjait.

Ha van egy kiemelkedő tanulság, amit ebből a blogból levonhatunk, az az, hogy a Front legjobb integrációi növelhetik csapattársai hatékonyságát, és minden nap, egész nap előrébb vihetik őket termelékenységi céljaik elérésében.

Az összes eszköz azonban nem egyforma. Akár tetszik, akár nem, egyes front integrációk elkerülhetetlenül jobbak, mint mások. Az egyik ilyen integráció a ClickUp.

A ClickUp, amely évek óta az egyik legjobban értékelt projektmenedzsment eszköz, segít Önnek a munkájának gyors és pontos elvégzésében. Pontosabban, lehetővé teszi a nagy feladatok kisebb, könnyebben kezelhető alfeladatokra bontását, a feladatok kiosztását, emlékeztető beállítását és még sok mást. Ráadásul egyben a kedvenc csevegő- és együttműködési eszközévé is válik, így soha többé nem kell máshol keresnie.

Megérdemel egy helyet a termelékenységi eszköztárában? Mi úgy gondoljuk, hogy igen!

Mi tart vissza?

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és készüljön fel arra, hogy megtapasztalja a Front alkalmazás varázsát!