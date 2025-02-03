A 10 legjobb teljesítménymenedzsment eszköz és alkalmazás 2025-ben

A mai munkavállalók olyan karriert keresnek, amelyben fejlődési lehetőségek vannak. Ugyanakkor a vezetésnek olyan munkavállalókra van szüksége, akik mindent megtesznek azért, hogy versenyelőnyben maradjanak. A rendszeres teljesítményértékelések mindkét célnak megfelelnek.

A teljesítménymenedzsment szoftverek segítségével a vezetők értékelhetik alkalmazottaik teljesítményét, és olyan fejlesztési terveket dolgozhatnak ki, amelyek felgyorsítják karrierjük fejlődését. A piacon többféle lehetőség is elérhető, és sok közülük nagyon hasonló. De hogyan viszonyulnak egymáshoz?

Mit kell keresnie egy teljesítménymenedzsment eszközben?

Munkatársai karrierje és vállalkozása eredményessége attól függ, hogy pontos és megbízható teljesítménymenedzsment szoftverrel rendelkezik-e. Számos tényezőt kell figyelembe venni, amikor terméket választ a vállalatához.

Felhasználóbarát felület: A rendszernek mind a vezetők, mind az alkalmazottak számára könnyen használhatónak kell lennie.

Testreszabhatóság: Az üzleti életben sokféle szerep létezik. Az Ön által választott szoftverprogramnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy minden, a vállalat számára releváns funkciót kielégítsen.

Rendszeres visszajelzés: A munkavállalóknak rendszeres visszajelzésre van szükségük ahhoz, hogy a legjobb formájukat hozhassák. A szoftvernek támogatnia kell ezeket a kommunikációs csatornákat.

Munkavállalói fejlesztési tervek: A személyre szabott fejlesztési terv nagy hatással lehet a munkavállaló karrierjére. Az Ön által használt eszközöknek lehetővé kell tenniük a terv elkészítését és kezelését.

360 fokos betekintés: A kollégák, beosztottak és vezetők egyaránt betekintést nyerhetnek az alkalmazott teljesítményébe. A választott szoftvernek lehetővé kell tennie, hogy mindenki visszajelzést adhasson.

Teljesítménymutatók és kulcsfontosságú teljesítménymutatók: A mutatók mérése a legpontosabb módszer a teljesítmény értékelésére. Válasszon olyan programot, amely rendelkezik a fontos mutatók mérésére szolgáló eszközökkel.

Integráció más rendszerekkel: A technológiai rendszer más releváns területeivel való integrációs képesség A technológiai rendszer más releváns területeivel való integrációs képesség javítja a munkafolyamatokat.

A 10 legjobb teljesítménymenedzsment szoftver 2024-ben

Annak érdekében, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbb teljesítménymenedzsment rendszert, összeállítottunk egy listát a piacon elérhető legjobb lehetőségekről.

1. ClickUp – A legjobb teljesítménycélok nyomon követéséhez

Építsen hatékony teljesítménymenedzsment rendszert a ClickUp segítségével

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment megoldás teljesítménymenedzsment funkciókkal. A ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy célokat tűzzenek ki, nyomon kövessék az előrehaladást, feladatokkal foglalkozzanak és együttműködjenek.

Az alkalmazottak növekedési tervének irányításához egyéni célokat állíthat be, és testreszabható státuszok segítségével nyomon követheti az előrehaladást. Ezután rangsorolja ezeket a célokat, hogy az alkalmazottak tudják, mi alapján értékelik őket.

A Timeline nézetek és a Dashboards segítségével a ClickUp valós idejű betekintést nyújt a célok és feladatok előrehaladásába. A vezetők és az alkalmazottak egyaránt átfogó képet kapnak a teljesítmény javulásáról.

A szoftver humánerőforrás-funkciói az alkalmazottak menedzsmentjének minden aspektusát lefedik, beleértve a toborzást és a karrierfejlesztést is. A ClickUp teljesítményjelentés-sablon segítségével bemutathatja az alkalmazottak és a projektek általános előrehaladását.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp teljesítményjelentés-sablon segítségével megismerheti, hogy csapata milyen eredményeket ér el.

A ClickUp legjobb funkciói

Robusztus feladatkezelő és együttműködési eszközök

ClickUp Goals az alkalmazottak elismerési céljainak nyomon követéséhez

Testreszabható munkafolyamatok és feladatállapotok havi, negyedéves és éves teljesítményértékelési folyamatokhoz

Integráció különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, beleértve más alkalmazotti teljesítménymenedzsment eszközöket is.

Időkövetési és jelentési funkciók a munkavállalók előrehaladásának támogatásához

ClickUp Forms alkalmazás alkalmazottak elkötelezettségét mérő kérdőívek létrehozásához és elküldéséhez

A ClickUp korlátai

Meredek kezdeti tanulási görbe

A komplex funkciók egyszerű projektek esetében túlterhelőek lehetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. PerformYard – A legjobb az alkalmazottak teljesítménymutatóinak nyomon követéséhez

Via PerformYard

A PerformYard egy teljesítménymenedzsment szoftver, amely egyszerűsíti és javítja a munkavállalók teljesítményértékelési folyamatát, céljait és fejlődését. A rendszer lehetővé teszi a vezetők számára, hogy célokat, kulcsfontosságú eredményeket (OKR-eket) és egyéb fontos munkavállalói mutatókat állítsanak be és kövessenek nyomon. A célokat és az előrehaladást egyéni és szervezeti szinten egyaránt figyelemmel kísérheti.

A PerformYard intuitív felületet biztosít a felettesek számára az alkalmazottak irányításához. Megjegyzésekkel rendszeres visszajelzéseket adhat, strukturált ellenőrzéseket és teljesítményértékeléseket végezhet.

A szoftver célja, hogy a vezetők magas színvonalú egyéni beszélgetéseket folytathassanak alkalmazottaikkal. Elősegíti az egész éven át tartó rendszeres ellenőrzéseket, ahelyett, hogy csak évente egyszer kerülne sor felülvizsgálatra.

A PerformYard legjobb funkciói

Célkitűzés és nyomon követés egyének és csapatok számára

Folyamatos visszajelzés és teljesítményértékelés

Elemzések a teljesítményről

Integráció HRIS-szel és más eszközökkel

A PerformYard korlátai

Korlátozott integrációk

A testreszabási lehetőségek kis csapatok számára túlterhelőek lehetnek.

PerformYard árak

Munkavállalói elkötelezettség: 1–3 USD/hó/fő

Teljesítménymenedzsment: 5–10 USD/hó/fő

PerformYard értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (88 értékelés)

3. Engagedly – A legjobb tehetségmenedzsmenthez

Via Engagedly

Az Engagedly egy átfogó tehetségmenedzsment platform, amely a munkavállalók részvételének, fejlődésének és együttműködésének elősegítésével támogatja a szervezeteket. A szoftver célja, hogy segítse a munkáltatókat egy olyan kultúra kialakításában, amely a munkahelyi növekedésre és előrelépésre összpontosít. Ösztönzi a vezetők és a munkavállalók közötti folyamatos párbeszédet.

A platform olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel az egyéni célok szinkronizálhatók az üzleti célokkal. Ezzel inspiráltabb és hatékonyabb munkaerőt építhet ki. Vannak olyan eszközök, amelyek segítenek a hatékony csapatmenedzsmentben, és az egyes alkalmazottak nyomon követhetik az előrehaladásukat.

Az Engagedly legjobb funkciói

Az alkalmazottak céljainak meghatározása és összehangolása

Valós idejű visszajelzés és elismerés

Tanulási és fejlesztési eszközök

Kompetenciaértékelés és készségek nyomon követése

Engagedly korlátai

A felületen lenne mit javítani.

Korlátozott integrációs lehetőségek

Engagedly árak

5000 USD-tól/évente

Engagedly értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (76 értékelés)

4. Workhuman Conversations – A legjobb az üzemeltetés menedzsmentjéhez

via Workhuman

A Workhuman Conversations a Workhuman üzemeltetési szoftvercsomag része. Fókuszában az áll, hogy a munkavállalók folyamatos visszajelzést és elismerést kapjanak, és lehetővé teszi a munkatársak közötti őszinte beszélgetéseket, amelyek során kifejezhetik elismerésüket és visszajelzést adhatnak.

A szoftver arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy dicsérjék egymás munkáját, és lehetővé teszi a vezetőknek, hogy elismerjék azokat, akik túlteljesítik céljaikat.

A cél az, hogy a gyakori dicséret és a pozitív kultúra révén javítsák a munkavállalók hangulatát és elkötelezettségét. A szoftver integrálható más alkalmazásokkal, így a fő munkavégző alkalmazás elhagyása nélkül is kommunikálhat más munkavállalókkal.

A Workhuman Conversations legjobb funkciói

Folyamatos teljesítményértékelő beszélgetések

Társadalmi elismerés és jutalmak

Betekintés a csapat és az egyéni teljesítménybe

Integráció más kommunikációs platformokkal

A Workhuman Conversations korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Az árak kisvállalkozások számára túl magasak lehetnek.

Workhuman Conversations árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Workhuman Conversations értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (4 értékelés)

5. Bamboo HR – A legjobb HR-menedzsmenthez

A Bamboo HR egy átfogó HR-menedzsment platform. Egyszerűsíti a munkavállalói adatok kezelését, a dokumentációt és a teljesítményértékeléseket. A szoftver eszközöket kínál a gyakori HR-feladatokhoz, mint például az új munkavállalók beillesztése, a juttatások kezelése és a bérszámfejtés.

Az alapplatform rendelkezik a jelentkezők nyomon követésére és a munkavállalók céljainak meghatározására szolgáló funkciókkal. A testreszabott űrlapok és az intuitív felületnek köszönhetően az alapvető szoftver könnyen elsajátítható és használható.

A teljesítménymenedzsment területén a Bamboo HR visszajelzési felméréseket, készségértékeléseket és folyamatos coachingot tesz lehetővé. Mindezek közvetlenül kapcsolódnak a munkavállaló profiljához a tágabb platformon belül. Ez megkönnyíti a teljesítményjavítási terv előrehaladásának nyomon követését.

A Bamboo HR legjobb funkciói

Központosított munkavállalói adatbázis

Munkavállalói önkiszolgáló funkciók

Testreszabható jelentések és elemzések

Beilleszkedési és kilépési munkafolyamatok

A Bamboo HR korlátai

Alkalmi teljesítményproblémák

A fejlett funkciók további beállítást igényelnek.

Bamboo HR árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Bamboo HR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

6. Lattice – A legjobb teljesítményértékeléshez

Via Lattice

A Lattice egy teljesítményértékelő szoftver, amely támogatja a csapatok fejlesztését. Olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a célok kitűzését, a visszajelzések adását és az értékeléseket mind a vezetők, mind az alkalmazottak számára.

A munkafolyamatok testreszabhatók, így egyszerűen konfigurálhatók az értékelési ciklusok és a visszajelzési kérdések. A vezetők könnyedén létrehozhatnak OKR-eket az alkalmazottak számára, és visszajelzéseket adhatnak nekik. A rendszeres teljesítményértékelés funkciója elősegíti az alkalmazottak fejlődését.

A folyamatos fejlődés elengedhetetlen az alkalmazottak előrelépéséhez. A Lattice lehetővé teszi a vezetők számára, hogy folyamatos coachingot nyújtsanak, az alkalmazottak pedig bármikor kérhetnek vagy adhatnak visszajelzést.

Az olyan funkciók, mint az anonim dicséret és a valós idejű nyomon követés, ösztönzik az érdekelt felek elkötelezettségét és visszajelzéseit.

A Lattice legjobb funkciói

Folyamatos teljesítménymenedzsment

360 fokos visszajelzés és értékelések

Célkövetés és összehangolás

Készségfejlesztési és növekedési tervek

A Lattice korlátai

A felhasználói felület nem intuitív

Korlátozott eszközintegrációk

Lattice árak

Elkötelezettség: 4 USD/hó/fő

Grow: 4 USD/hó/fő

Teljesítménymenedzsment: 8 USD/hó/fő

OKR-ek és célok: 8 USD/hó/fő

Teljesítménymenedzsment, OKR-ek és célok: 11 USD/hó/fő

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Lattice értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

7. Leapsome – A legjobb az emberek képességeinek fejlesztéséhez

Via Leapsome

A vezetők gyakran küzdenek a teljesítménymenedzsmentet akadályozó fragmentált rendszerekkel és manuális folyamatokkal. Ilyenkor az alkalmazottak elkötelezettségének csökkenése, a személyzet magas fluktuációja és a kiaknázatlan potenciál jelentkezik.

A Leapsome egy olyan platform, amelynek célja ennek a problémának a megoldása. All-in-one megoldást kínál, amely javítja a szervezet munkakultúráját azáltal, hogy betekintést nyújt a munkavállalók gondolataiba és növeli az elkötelezettséget.

A Leapsome legfontosabb funkciói lehetővé teszik az alkalmazottak fejlődésére összpontosító, érdemi visszajelzések adását. Folyamataik bármilyen méretű vállalatnál alkalmazhatók, miközben egységes alkalmazotti élményt nyújtanak.

A rugalmas, moduláris rendszerek lehetővé teszik, hogy olyan munkafolyamatot állítson össze, amely pontosan azt teszi, amire szüksége van, és semmi mást. Bármelyik elemet is választja, mindegyik egy kiváló elemzési megoldással kapcsolódik össze.

A Leapsome legjobb funkciói

Teljesítményértékelések és visszajelzések

Munkavállalói felmérések és elkötelezettséget növelő eszközök

Tanulási és fejlesztési funkciók

Testreszabható értékelési ciklusok és sablonok

A Leapsome korlátai

A platformon alkalmanként technikai problémák lépnek fel.

Korlátozott integrációs lehetőségek

Leapsome árak

8 dollártól/hó/fő

Leapsome értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1250+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (58 értékelés)

8. Grove HR – A legjobb HR-feladatok automatizálásához

Via Grove HR

A Grove HR egy all-in-one HR szoftvermegoldás, amely automatizálja az egész vállalkozás manuális feladatait. Központosítja a legfontosabb HR funkciókat, például az új munkavállalók beillesztését, és zökkenőmentesen kezeli a munkavállalói adatokat. A munkavállalók könnyedén kérhetnek szabadságot vagy hozzáférhetnek az értékelésekhez.

A vezetők átfogó teljesítménymenedzsment eszközökhöz férhetnek hozzá. Automatizált teljesítményértékelések alapján célokat állíthatnak fel és követhetnek nyomon az alkalmazottak számára. A platform megkönnyíti ezeknek az értékeléseknek az ütemezését és az eredmények nyomon követését.

A 360 fokos visszajelzés segítségével értékes betekintést nyerhet az alkalmazottak teljesítményébe. A kollégák, beosztottak és vezetők egyaránt bizalmas értékelést adhatnak az alkalmazott teljesítményéről, így Ön átfogó képet kaphat.

A Grove HR legjobb funkciói

Célkitűzés és teljesítménykövetés

Visszajelzés és elismerés funkciók

Munkavállalói fejlesztési terv

Testreszabható teljesítménymutatók

A Grove HR korlátai

Csökkentett jelentési funkciók

Bonyolult felület miatt nehéz a navigáció

Grove HR árak

Alapvető funkciók: 3 USD/hó/fő áron

Perform: 4 USD/hó/fő áron

Engage: 6 dollár/hó/fő áron

Grove HR értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (69 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (67 értékelés)

9. PeopleGoal – A legjobb az alkalmazottak fejlesztéséhez

Via PeopleGoal

A PeopleGoal egy teljesítménymenedzsment rendszer, amely egyetlen egyszerű megoldásban köti össze a HR-folyamatokat. Vállalkozása automatizálhatja a munkafolyamatokat és ösztönözheti a munkavállalók fejlődését megfizethető áron.

Mivel a vállalati kultúra vállalkozásonként eltérő, a platformot alkotó alkalmazások testreszabhatók az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Ezek az alkalmazások magukban foglalják a célkövetést, a teljesítményértékelést, az OKR-eket, a 360 fokos visszajelzéseket és még sok mást.

A teljesítmény tekintetében a PeopleGoal összehangolja az egyéni, a csapat és a vállalati célokat. Objektív 360 fokos visszajelzést ad az önismeret fejlesztése érdekében. A teljesítményértékelés után személyes fejlesztési terveket készíthet, amelyek figyelembe veszik a munkavállalók és a vállalat céljait.

Az elkötelezettség érdekében kérdőíveket készíthet, hogy összegyűjtse a munkavállalók visszajelzéseit. Az egyedi kérdések segítségével olyan információkat gyűjthet, amelyek az Ön iparágára vagy vállalkozására jellemzőek. Ösztönözze a munkavállalók hosszú távú elkötelezettségét olyan eszközökkel, amelyek segítenek nekik karrierjük tervezésében.

A PeopleGoal legjobb funkciói

Testreszabható teljesítménymenedzsment munkafolyamatok

Az alkalmazottak céljainak nyomon követése és összehangolása

Valós idejű visszajelzés és elismerés

Munkavállalói fejlesztési tervek és tanulási útvonalak

A PeopleGoal korlátai

Más teljesítménymenedzsment eszközökhöz képest korlátozott sablonválaszték

A kezdeti beállításhoz némi útmutatásra van szükség.

PeopleGoal árak

Havonta 4 dollártól személyenként

PeopleGoal értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (14 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20 értékelés)

10. Actus – A legjobb az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez

Via Actus

Az Actus egy másik HR-szoftvermegoldás, amelynek középpontjában a teljesítménymenedzsment és a munkavállalói elkötelezettség áll. Fő funkciója a célok kitűzésének és összehangolásának megkönnyítése. Ez egyéni, csapat és szervezeti szinten is működik, segítve mindenki céljainak összehangolását.

A szoftver hangsúlyozza mind a hagyományos éves értékelések, mind a gyakrabban végzett ellenőrzések fontosságát. Mindkettőt elősegítő eszközökkel rendelkezik, amelyek ösztönzik a vezetők és az alkalmazottak közötti érdemi beszélgetéseket erősségeikről és gyengeségeikről.

A szoftver inkluzív megközelítése megkönnyíti a munkavállalók kollégáitól, beosztottjaitól vagy vezetőitől származó visszajelzések gyűjtését.

A szoftver más HR-termékekkel integrálható, így egy átfogóbb megoldást kínál.

Az Actus legjobb funkciói

Teljesítménymenedzsment és értékelő eszközök

Kompetenciaértékelés és fejlesztési tervezés

Integráció HR-rendszerekkel

Testreszabható jelentések és elemzések

Az Actus korlátai

Primitív felület, amely modernizálásra szorul

Az árak kisebb szervezetek számára túl magasak lehetnek.

Actus árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Actus értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (13 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (58 értékelés)

A teljesítménymenedzsment rendszerrel helyezze előtérbe a munkavállalói elkötelezettséget

A vállalkozások akkor virágoznak, ha alkalmazottaik tisztában vannak felelősségeikkel, objektív visszajelzéseket kapnak, és látják előttük karrierjük lehetséges irányait. A megfelelő teljesítménymenedzsment szoftver és szervezési eszközök segítenek a vezetőknek az egész év teljesítményének értékelésében, így a csapatok is profitálhatnak az adatokból.

A ClickUp sokoldalú sablonjai, szoftvereszközei és táblázataik alapját képezhetik új teljesítménymenedzsment terveinek 2024 végéig és azon túl is. Regisztráljon még ma egy ingyenes fiókot, és szerezzen hozzáférést a ClickUp munkavállalói menedzsment erőforrásaihoz!