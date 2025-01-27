A 10 legjobb vállalati munkafolyamat-kezelő szoftver 2025-ben

A vállalati munkafolyamat-kezelés magában foglalja a több részlegre kiterjedő feladatok és folyamatok manuális beavatkozás nélküli elvégzését.

A gyorsan növekvő vagy nagyvállalati szervezetek a munkafolyamat-kezelő szoftvereket a következőkre használják:

A folyamatok egységesítésével konzisztens eredményeket érhet el

Optimalizálja és kezelje a munkafolyamatokat, és javítsa a folyamatok közötti kapcsolatokat

Szüntesse meg a kommunikációs szigeteket a részlegek és telephelyek között

Automatizálja a folyamatokat lassító és a személyzet termelékenységét csökkentő manuális feladatokat.

Csökkentse a pazarlást, a kockázatokat és a költségeket a manuális és ismétlődő folyamatok kiküszöbölésével.

Irányítsd az üzleti stratégiát adatokkal alátámasztott betekintések, jelentések és irányítópultok segítségével

A munkafolyamat-kezelési megoldások a különböző munkahelyi alkalmazások integrálásával a munkafolyamatok automatizálására és egyszerűsítésére összpontosítanak. Azok a feladatok, amelyek elvégzése órákba vagy akár napokba is telhetett (például több forrásból származó több ezer sor adat bevitelére egy CRM-be), most már csak perceket vagy másodperceket vesznek igénybe.

Ez a cikk a legjobb vállalati munkafolyamat-kezelő eszközöket, azok funkcióit, korlátait és árait mutatja be, hogy segítsen kiválasztani a legmegfelelőbbet.

Mit kell keresni egy vállalati munkafolyamat-kezelési megoldásban?

Íme néhány funkció, amelyre érdemes figyelni a vállalati munkafolyamat-kezelő szoftver kiválasztásakor:

Kódolás nélküli, testreszabható és egyszerű felület: Keressen egy egyszerű és intuitív felületet, amelyet a különböző részlegek összes csapattagja használni tud. A drag-and-drop építő segítségével gyorsan és egyszerűen összehangolhatja a testreszabható folyamatok munkafolyamatait, még akkor is, ha korlátozott kódolási ismeretekkel rendelkezik.

Harmadik féltől származó integrációk: Mivel a vállalati munkafolyamatokhoz több alkalmazásból, dokumentumból, táblázatból és más forrásból származó adatkészletek bevonása szükséges, a munkafolyamat-automatizálási eszköznek támogatnia kell a harmadik féltől származó integrációkat adatbázisokkal, projektmenedzsment eszközökkel, pénzügyi platformokkal, naptárakkal, CRM eszközökkel és HR rendszerekkel.

Központi jelentések műszerfal: Keressen egy jelentéskészítő műszerfalat a vállalati munkafolyamat-kezelő szoftverében. Ennek meg kell jelenítenie az összes folyamatot és űrlapot, azonosítania kell a folyamatok szűk keresztmetszeteit, nyomon kell követnie az ütemterveket és prioritásokat kell meghatároznia.

Tevékenységi napló: Mivel több csapattag és osztály párhuzamos munkafolyamatokat használ különböző tevékenységekhez, a Mivel több csapattag és osztály párhuzamos munkafolyamatokat használ különböző tevékenységekhez, a munkafolyamat-kezelő szoftvernek részletes tevékenységi naplót kell biztosítania, amely betekintést nyújt a csapattagok közötti interakciókba, kommunikációba és módosításokba, hogy ösztönözze az együttműködési kultúrát.

Skálázhatóság: Vállalati munkafolyamat-rendszerének könnyen alkalmazkodónak és komplex folyamatokhoz kompatibilisnek kell lennie, ahogy vállalkozása növekszik. Mivel a legtöbb vállalkozás több átalakulási fázison megy keresztül, a munkafolyamatnak képesnek kell lennie ezeket túlélni anélkül, hogy teljesen újra kellene építeni.

AI-alapú: A beépített AI-funkcióknak köszönhetően az ismétlődő feladatok, például az űrlapok létrehozása gyors és egyszerű lesz. Például az AI által javasolt űrlapmezők segítségével az üzleti felhasználók gyorsabban hozhatnak létre és hajthatnak végre űrlapokat, valamint hatékonyabban rögzíthetik a szükséges adatsorokat.

Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés: Válasszon egy szerepköralapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC) rendelkező vállalati munkafolyamat-kezelő eszközt, amely Válasszon egy szerepköralapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC) rendelkező vállalati munkafolyamat-kezelő eszközt, amely lehetővé teszi a csapat tagjai közötti együttműködést anélkül, hogy veszélyeztetné a bizalmas adatkészletek titkosságát.

1. ClickUp

A ClickUp 15 dinamikus nézetével szervezze meg feladatait a jobb projekt- és munkafolyamat-kezelés érdekében.

A vállalkozásoknak automatizálniuk kell a munkafolyamatokat, testreszabott rendszereket kell kiépíteniük a különböző felhasználási esetekhez, és szabványosított munkafolyamat-sablonokat kell létrehozniuk, amikor bővítik tevékenységüket.

A ClickUp vállalati munkafolyamat-kezelő platformja integrálja a munkafolyamat-automatizálást, a mesterséges intelligencia képességeit és az üzleti folyamatokban való együttműködést a munkafolyamatok tervezése, kezelése és végrehajtása érdekében.

Íme azok a kritikus funkciók, amelyek a ClickUp-ot ideális választássá teszik a vállalati munkafolyamatok automatizálása és kezelése terén.

A ClickUp projektmenedzsment személyre szabott nézeteket kínál a többfunkciós projektekhez, hogy gyorsabban bővíthesse működését. A vezetők megtekinthetik az egyes feladatok állapotát, a feladatokért felelős csapat tagokat, valamint azt, hogy ki fog dolgozni a munkafolyamat-kezelési folyamat következő lépésén.

Ezekkel az információkkal a vezetők jó előre felismerhetik az esetleges akadályokat, és a csapatot felelőssé tehetik a haladásért.

Válasszon több mint 100 előre elkészített ClickUp Automations közül, hogy egyszerűsítse és szervezze csapata munkafolyamatait, és megszüntesse az ismétlődő feladatokat. Néhány kedvenc automatizálásunk a munkafolyamat-kezelési erőfeszítések csökkentésére:

Feladatok automatikus kiosztása

Feladatok állapotának frissítése

Előre elkészített sablonok alkalmazása a munkafolyamatok egyszerűsítésére

A ClickUp Brain, a beépített AI asszisztens automatizálja az olyan feladatok végrehajtását, mint a feladatok megfelelő csapattagoknak való kiosztása, az ütemtervek hozzáadása, az alfeladatok tervezése és a munkafolyamatokban és munkafolyamat-sablonokban szükséges adatok kitöltése, így csapattagjai az értéknövelő tevékenységekre koncentrálhatnak.

Automatizálja a munkafolyamatában végzett feladatokat és frissítéseket a ClickUp Brain segítségével.

Akár új folyamatot hoz létre, akár egy meglévőt racionalizál, a ClickUp Process Flow Whiteboard Template segít megérteni az üzleti folyamatokat, azonosítani a szűk keresztmetszeteket, valamint egyszerűsíteni a kommunikációt és az együttműködést az érdekelt felekkel.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a projekt vizualizálását a ClickUp Process Flow Whiteboard Template segítségével, amely világos és tömör áttekintést nyújt a teljes munkafolyamatról.

Használj egyedi állapotokat, nézeteket és mezőket, és hozz létre több projektmenedzsment-területet, hogy nyomon követhesd csapatod előrehaladását minden egyes lépésben, vizualizálhasd a meglévő folyamatokat, és reálisan rangsorolhasd a feladatokat.

Mivel a vállalatok komplex munkafolyamatokkal és egymással összekapcsolt folyamatokkal foglalkoznak, a szervezeteknek prioritásként kell kezelniük a következetességet és automatizálniuk kell az ismétlődő feladatokat, hogy minimalizálják az újramunkálást. A ClickUp for Enterprise Teams összehangolja a csapatokat a közös célok elérése érdekében, egyszerűsíti a funkciók közötti együttműködést és lehetővé teszi a munkafolyamatok kezelését egyetlen platformon.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizált munkafolyamatok: Takarítson meg időt csapatának a ClickUp Automations több mint 50 előre elkészített műveletével automatizálva a munkafolyamatokat. Tartsa mozgásban a munkafolyamatot azáltal, hogy összekapcsolja a műveleteket a változó állapotokkal, címkékkel és ütemtervekkel.

Állítson be egyedi automatizálásokat a ClickUp-ban az ismétlődő feladatokhoz

Előre elkészített sablonok: Indítsa el gyorsan a projekteket több mint 1000 testreszabható sablon segítségével a folyamatok és feladatokhoz.

Egyszerűsített nyomon követés, jelentéskészítés és együttműködés: Automatizálja csapata előrehaladásának nyomon követését a közös cél elérése érdekében, hozzon létre a csapatához igazodó testreszabott nézeteket, és egyszerűsítse a funkciók közötti együttműködést Automatizálja csapata előrehaladásának nyomon követését a közös cél elérése érdekében, hozzon létre a csapatához igazodó testreszabott nézeteket, és egyszerűsítse a funkciók közötti együttműködést a ClickUp Chat a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Docs segítségével.

Widgetek hozzáadása a munkafolyamatok frissítéséhez, az állapotok módosításához, feladatok hozzárendeléséhez és még sok máshoz közvetlenül a ClickUp szerkesztőben.

AI-alapú feladatkezelés: Automatizálja a feladatkezelést úgy, hogy feladatokat rendel a csapattagokhoz, határidőket állít be, alfeladatokat hoz létre és adatmezőket tölt ki a ClickUp Brain segítségével. A ClickUp Brain összefoglalja a találkozók jegyzetét és a szálak összefoglalóját, és segít másodpercek alatt létrehozni a projekt összefoglalókat.

A ClickUp Brain segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentárszálakat.

Központosított műveletek: Használja Használja a ClickUp for Operations Teams szoftvert a tudás és a munkafolyamat-kezelési tevékenységek központosításához, a több eszköz használatának csökkentéséhez és a csapat hatékonyságának javításához. Több mint 1000 integrációval könnyedén központosíthatja napi munkáját, beleértve kedvenc alkalmazásait is, a ClickUp szoftverben.

Biztonság és megfelelőségi garancia: A ClickUp használatával biztos lehet benne, hogy adatai biztonságban vannak. A ClickUp összes adata AES-256 titkosítással van titkosítva, a webalkalmazások kommunikációja pedig TLS 1.2 titkosítással. SOC2, ISO és PCI kompatibilisek vagyunk.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet néha túlterhelheti az új felhasználókat.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések

G2 : 4,7/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Kissflow

via Kissflow

A Kissflow egyedi, skálázható munkafolyamatai automatizálják a feladatokat, kiküszöbölik a pazarlást, csökkentik a költségeket, növelik a befektetés megtérülését, és segítik a csapat tagjainak a megfelelő erőforrásokhoz való hozzáférést, hogy felgyorsítsák a projekt megvalósítását.

Vállalati munkafolyamat-kezelő szoftverként a Kissflow az IT-csapat bevonása nélkül automatizálja a munkafolyamatokat, növeli a folyamatok átláthatóságát, és valós idejű jelentéseket készít a feladatokról és az alkalmazottak teljesítményéről.

A Kissflow legjobb funkciói

Hozzon létre testreszabható munkafolyamatokat az ismétlődő feladatok automatizálásához a Kissflow intuitív felhasználói felületén.

A feladatok automatikus hozzárendelése a megfelelő csapattagokhoz biztosítja az SLA-k betartását és a projekt határidőinek betartását.

Kövesse nyomon az összes munkafolyamatát egy központi irányítópulton, hogy a lehető legátláthatóbbá váljon az üzleti folyamatok kezelése.

A Kissflow korlátai

A Kissflow adatkészletek automatikus frissítésének képessége javításra szorul, mivel néha manuális beavatkozásra van szükség.

Kissflow árak

Alap: 1500 USD/hó, korlátozott funkciókkal

Vállalati: Egyedi árazás

Kissflow ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (50+ értékelés)

3. Cflow

via Cflow

A Cflow munkafolyamat-szoftvere olyan csapatok számára alkalmas, amelyek több részlegből állnak, és vállalati tevékenységekben vesznek részt, például HR, értékesítés és marketing, pénzügy, IT és beszerzés.

Több mint 1000 alkalmazásintegrációjával, köztük a Google, a Dropbox, a Salesforce és a Trello, a különböző csapatok felgyorsíthatják napi feladataikat, kevesebb időt töltenek a feladatok kiosztásával, és gyorsan hozzáférhetnek a meglévő dokumentumokhoz, csökkentve ezzel a munkafolyamat-kezelési erőfeszítéseket.

A személyre szabott, hatékony munkafolyamatok és a biztonságos felhőalapú platformnak köszönhetően a Cflow vállalati munkafolyamat- és projektmenedzsment szoftverével könnyebb produktívnak maradni.

A Cflow legjobb funkciói

Szervezze meg a munkafolyamatokat a projektmenedzsment műveleteinek javítása érdekében, függetlenül az eszköz típusától és helyétől. A Cflow automatizálja a napi munkafolyamatokat és időt takarít meg az ismétlődő feladatoknál, mint például a számlák jóváhagyása és a beszerzési kérelmek jóváhagyása.

Sablonizálja csapata munkafolyamatait egy vizuális drag-and-drop munkafolyamat-készítő segítségével, hogy több munkafolyamat-sablont hozhasson létre különböző felhasználási esetekhez.

Használja a Cflow Business Activity Monitor (BAM) eszközét az összes folyamat tevékenységének nyomon követéséhez, valamint testreszabott jelentések létrehozásához a folyamatok áttekintése és a tájékozott döntéshozatal érdekében az üzleti műveletek során.

A Cflow korlátai

A Cflow nagy adatállományok feldolgozása során késleltetheti az adatfeldolgozást.

Cflow árak

Happy: 12 USD/felhasználó/hónap 20 folyamat és 10 irányítópult-jelentés esetén

Joy: 16 USD/felhasználó/hónap korlátlan folyamatokhoz és 50 irányítópult-jelentéshez

Bliss: 22 USD/felhasználó/hónap korlátlan folyamatok és korlátlan irányítópult-jelentésekért

Cflow ügyfélértékelések

G2: 5/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Gravity Flow

via Gravity Flow

A Gravity Flow egy WordPress munkafolyamat-bővítmény űrlapok és egyedi munkafolyamatok létrehozásához és végrehajtásához.

Ha vállalkozása több érintkezési ponton is űrlapokat használ adatállományok rögzítésére, a Gravity Flow egy megfelelő munkafolyamat-alkalmazás, amely automatikusan továbbítja az űrlapokat az üzleti folyamatok kezelési tevékenységeihez.

A Gravity Flow beépített integrációival és vizuális eszközeivel még a régi WordPress webhelyek komplex munkafolyamatait is segít konfigurálni. Könnyedén és zökkenőmentesen vezethet be automatizált folyamatokat regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára.

A Gravity Flow legjobb funkciói

Használja a Gravity Forms szoftvert űrlapok létrehozásához és integrálásához több üzleti folyamat és felhasználási eset számára, például új munkatársak felvétele, számlák létrehozása és pályázatok feldolgozása a WordPress webhelyén.

Készítsen testreszabott interaktív automatizálást és optimalizálja a munkafolyamatokat több mint 40 előre definiált lépésből.

Élvezze a vállalati szintű biztonságot az űrlapalapú vállalkozások számára, amelyek adatokat tárolnak a felhőben.

A Gravity Flow korlátai

A felhasználók panaszkodtak, hogy a Gravity Flow fordításai nem működnek megfelelően.

Gravity Flow árak

Alaplicenc: 99 USD/év egy WordPress-webhelyhez

Pro licenc: 299 USD/év három WordPress-webhelyhez

Ultimate licenc: 447 USD/év 50 WordPress-webhelyhez

Gravity Flow ügyfélértékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Hive

via Hive

A Hive munkafolyamat-kezelő szoftvere tartalmaz alkalmazásokat a munkakezeléshez, a feladatok automatizálásához, az együttműködéshez, a jelentésekhez és az ellenőrzéshez.

A Hive Automate feladatok létrehozását, tulajdonosok kijelölését és állapotok módosítását végzi el. Miután létrehozott egy munkafolyamatot egy adott feladathoz, nem kell ellenőriznie vagy figyelnie az állapotát – a Hive Automate megteszi ezt Ön helyett.

A Hive Analytics nyomon követi a munkaterületén végzett tevékenységeket és projekteket, elemzi az egyes tevékenységekre és projektekre fordított időt, és magas szintű betekintést nyújt a kritikus mutatókba és a függőben lévő kérdésekbe.

A Hive legjobb funkciói

Készíts több lépésből álló, testreszabott munkafolyamatokat kódolási ismeretek nélkül a Hive drag-and-drop munkafolyamat-készítőjével.

Készítse el saját munkafolyamat-megoldásait, válassza ki az automatizálás kiváltóit és műveleteit, és állítsa be a személyre szabott automatizálási feltételeket mind a Hive és Hive, mind a Hive és más eszközök között.

Használja a Hive kódolás nélküli űrlapszerkesztőjét, hogy több adatforrásból importáljon információkat, és megosztható, kódolás nélküli űrlapokat hozzon létre a zökkenőmentes csapatmunka érdekében.

A Hive korlátai

A felhasználók panaszkodtak arra, hogy a Hive nem képes integrálódni az SMS-szolgáltatókkal.

Hive árak

Ingyenes: 0 dollár 200 MB tárhelyért és tíz munkatárs számára

Starter: 1,50 USD/hó/felhasználó korlátlan tárhelyért és tíz munkatársi tagért

Csapat: 5 USD/hó/felhasználó korlátlan tárhelyért és 50 munkatárs számára

Vállalati: Egyedi árazás

Hive ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

6. ProcessMaker

via ProcessMaker

A ProcessMaker egy mesterséges intelligenciával működő vállalati munkafolyamat-kezelő szoftver, egyszerű, kódolás nélküli felülettel, amely javítja csapata termelékenységét.

Az intelligens automatizálás segítségével a csapatok automatizálhatják és bevezethetik a munkafolyamatok példáit, mint például a számlák jóváhagyása, az alkalmazottak beillesztése, az üzleti szolgáltatások kezelése és a beszerzés.

A platform integrálja az AI-t és az NLP-t (természetes nyelvfeldolgozás), így automatizálja a funkciók közötti vállalati munkafolyamatokat és az adatok áramlását a rendszerek és osztályok között.

A ProcessMaker legjobb funkciói

Összekapcsolhatja és összehangolhatja a meglévő alkalmazásokból és adatfolyamokból származó komplex üzleti folyamatokat, adatokat és rendszereket.

Vezessen be intelligens automatizálást generatív mesterséges intelligencia, intelligens dokumentumfeldolgozás, üzleti folyamatok automatizálása és döntéshozatali motorok kombinálásával.

Használjon előre elkészített sablonokat előre meghatározott folyamatokkal, ossza meg másokkal a sikeres munkafolyamatokat, és mentse el egyedi folyamatait sablonként a jövőbeni felhasználáshoz.

A ProcessMaker korlátai

A webes űrlapok nem könnyen testreszabhatók

ProcessMaker árak

Platform: Egyedi árazás és olyan funkciók hiánya, mint a mobil képernyő-készítő és a folyamatok tesztelése

Előnyök: Egyedi árazás és olyan funkciók hiánya, mint az AI-formulák és az AI-keresés

Enterprise Plus: Egyedi árazás és hozzáférés az összes fejlett funkcióhoz

ProcessMaker ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (170+ értékelés)

7. Pneumatikus munkafolyamat

via Pneumatic

A Pneumatic egy SaaS munkafolyamat-kezelő rendszer, amely az iteratív fejlesztéshez és az üzleti folyamatok folyamatos javításához készült. Kezdje azzal, hogy dokumentálja vállalati folyamatait munkafolyamat-sablonok segítségével, majd futtassa azokat, ellenőrizze teljesítményüket, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és végezzen kiigazításokat a hatékonyság maximalizálása érdekében.

A Pneumatic Workflow legjobb funkciói

Használja a Pneumatic Template Builder eszközét új sablonok létrehozásához és finomításához, a meglévő sablonok módosításához új SOP-k hozzáadásához , valamint sablonok tulajdonosainak hozzáadásához vagy eltávolításához.

Futtasson több munkafolyamatot minden munkafolyamat-sablonból, és hozzon létre új munkafolyamatokat a meglévők klónozásával.

Használja a Pneumatic irányítópultját, hogy áttekintést kapjon a munkafolyamatról, és feladatokkal lássa el az egyes felhasználókat, hogy azok azonosíthassák az akadályokat és meghatározzák a prioritásokat.

A pneumatikus munkafolyamatok korlátai

Nem alkalmas komplex munkafolyamatokkal rendelkező nagyvállalatok számára.

Pneumatic Workflow árak

Unlimited: 99 USD/hó, dedikált implementációs menedzser nélkül

Fractional COO: 599 USD/hó, dedikált implementációs menedzserrel és egyéb fejlett funkciókkal

Pneumatic Workflow ügyfélértékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Process Street

via Process Street

A Process Street egy üzleti folyamatok automatizálására szolgáló szoftver, amely a manuális feladatokat kódolás nélküli munkafolyamatokkal helyettesíti. Integrálható olyan harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint a Slack, a Zapier, a HubSpot, a Google Drive és más automatizálási eszközök, hogy személyre szabott munkafolyamatokat hozzon létre e-mailek küldéséhez, adatok importálásához, számlák küldéséhez és hasonló feladatokhoz.

A Process Street segít rendszeresen frissíteni és finomítani a munkafolyamat-automatizálási szabályokat anélkül, hogy ez hatással lenne az egész rendszerre vagy megzavarná a folyamatban lévő tevékenységeket.

A Process Street legjobb funkciói

Hozzon létre végpontok közötti, robusztus értékláncokat egyedi űrlapok és automatizált munkafolyamatok segítségével, és kezelje az információáramlást a különböző csapatok, részlegek és folyamatok között.

Hozzon létre munkafolyamat-automatizálási teljesítményjelentéseket, hogy figyelemmel kísérje a csapat teljesítményét, és azonosítsa az egyéni vagy csapat szintű szűk keresztmetszeteket egy intuitív irányítópulton.

Állítson be feltételes logikát, például if/then, hogy automatikusan alkalmazkodjon a különböző helyzetekhez és a csapat követelményeihez.

A Process Street korlátai

Újrafelhasználható folyamatkönyvtár nélkül nehéz összekapcsolni a folyamatokat és eseményeket.

Process Street árak

Startup: 100 USD/hó és korlátozott alkalmazásfejlesztés

Előnyök: 1500 USD/hó és korlátozott testreszabási lehetőségek (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás, minden funkció és testreszabási lehetőség elérhetősége

Process Street ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

9. Wrike

via Wrike

A Wrike munkafolyamat-konfigurációjával testreszabott munkafolyamatokat és automatizált munkaterületeket hozhat létre különböző csapata és üzleti részlegei számára.

A Wrike segít a nagy csapatoknak személyre szabni munkafolyamataikat egyedi automatizálással, ahol saját szabályokat és kiváltókat állíthatnak be. Hozzon létre automatikus jóváhagyásokat, igénylőlapokat és megismételhető terveket, hogy kiküszöbölje a manuális munkát a vállalati műveletekben.

A Wrike legjobb funkciói

Használja a Wrike beépített munkafolyamat-automatizálási sablonjait a projektek ütemezéséhez, a projektek rövidebb feladatokra bontásához, a vizualizáció egyszerűsítéséhez és a projektek határidőre történő teljesítéséhez, hogy magasabb ügyfél-elégedettséget érjen el.

Szűrje automatikusan feladatait, tartsa rendben munkaterületét, és rögzítse a teendőlistákat prioritás szerint.

Használja az alkalmazáson belüli együttműködési eszközöket a projektek tervezéséhez, az élő szerkesztés engedélyezéséhez és a teljesítendő feladatok meghatározásához, anélkül, hogy e-mailes válaszokra kellene várnia.

A Wrike korlátai

Az olyan alapvető funkciók, mint a jóváhagyások, elérhetők a mobilalkalmazásban, de hiányoznak a Wrike asztali alkalmazásából.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 9,8 USD/hó 2–25 felhasználó esetén

Üzleti: 24,8 USD/hó 5–200 felhasználó esetén

Vállalati: Egyedi ár 5-től korlátlan számú felhasználóig, vállalati szintű biztonsággal és skálázhatósággal

Pinnacle: Egyedi ár 5-től korlátlan számú felhasználóig, fejlett elemzési funkciókkal

Wrike ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2500+ értékelés)

10. Nintex

via Nintex

A Nintex munkafolyamat-kezelő rendszere intuitív felhasználói felületéről és harmadik féltől származó alkalmazásokkal való egyszerű integrációjáról ismert.

A Nintex mesterséges intelligenciával működő eszközöket használ, hogy perceken belül munkafolyamatokat építsen, különböző belső és külső adattárakat integráljon, valamint végpontok közötti üzleti folyamatokat fejlesszen ki a műveletek, az adatkezelés, valamint a folyamatok modellezése és leképezése automatizálása érdekében.

A Nintex előre elkészített elemzési irányítópultja hasznos információkat nyújt a szervezetében futó automatizálásokról. Kövesse nyomon és mérje a munkafolyamatok állapotát, a készletgazdálkodást és az üzleti hatásokat.

A Nintex legjobb funkciói

Használjon folyamatdokumentációs szoftvert az adatok dokumentumokba való beillesztéséhez vágás és beillesztés nélkül, valamint automatizálja a dokumentumok továbbítását felülvizsgálat, aláírás és tárolás céljából a felhőben.

Hozzon létre testreszabott munkafolyamat-automatizálási folyamatokat, hogy importálhassa a szervezeten belüli különböző forrásokból származó adatokat, és jobb döntéseket hozhasson.

Képzelje el, vizualizálja és ismételje meg agilis munkafolyamatait a Nintex drag-and-drop tervezővászonjával.

A Nintex korlátai

Az olyan funkciók, mint a folyamatok feltérképezése, első használatkor nehézséget okozhatnak.

Nintex árak

Előnyök: 25 000 USD/év 2000 dokumentum generálásáért

Prémium: 50 000 USD/év 10 000 dokumentum generálásáért

Egyedi: Egyedi árak a testreszabott dokumentumok létrehozásához

Nintex ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (80+ értékelés)

Találd meg a csapatod számára legmegfelelőbb munkafolyamat-kezelő szoftvert

Ha csapata túl sok időt tölt a feladatok kézi kiosztásával és az alkalmazások közötti váltással a különböző adatpontok összegyűjtése érdekében, akkor itt az ideje, hogy vállalati munkafolyamat-kezelő szoftvert használjon.

Ha most kezded, akkor a ClickUp-ot ajánljuk, mint kezdőbarát munkafolyamat-kezelési megoldást a munkafolyamatok automatizálásához. Előre elkészített sablonokkal rendelkezik az üzleti folyamatok javításához, és a ClickUp Brain hajtja, hogy kiküszöbölje az ismétlődő feladatokat.

A ClickUp-ot a legjobb vállalati munkafolyamat-kezelő szoftverként az teszi kiemelkedővé, hogy a munkafolyamat-automatizálást a projektmenedzsmenttel ötvözi, így a munkafolyamatok manuálisan és automatizált műveletekkel is végrehajthatók.

A kezdéshez regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on.