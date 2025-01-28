A 10 legjobb AI eszköz a kulcsszó-kutatáshoz 2025-ben (vélemények és árak)

A kulcsszó-kutatás régen rejtélyekkel, találgatásokkal és azzal a reménnyel volt tele, hogy olyan rejtett lehetőségeket találsz, amelyeket még senki más nem vett észre. Ma már rendelkezünk mesterséges intelligencia (AI) eszközökkel a kulcsszó-kutatáshoz, amelyekkel a folyamat könnyebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb AI eszközöket a kulcsszó-kutatáshoz, és ajánlásokat adunk arra vonatkozóan, melyiket érdemes használnia 2024-ben. ?

Mit kell keresnie egy kulcsszó-kutatáshoz használt AI eszközben?

Az AI kulcsszó-kutatási eszközök leegyszerűsítik ezt az időigényes folyamatot, feltárják a kulcsszó-lehetőségeket, és megkönnyítik a keresési rangsorokban jól teljesítő tartalmak tervezését, megírását és közzétételét.

Amikor különböző AI kulcsszó-kutatási eszközöket mérlegel, a következőket érdemes szem előtt tartania:

Funkcionalitás: Ez az eszköz segít a kulcsszó-kutatásban, vagy inkább a tartalomkészítés más részében hasznos?

Adatok és betekintés: Az eszköz hasznos adatokat nyújt Önnek, mint például a keresési volumen, a kattintásonkénti költség (CPC) és a kulcsszavak nehézségi pontszáma?

Hírnév: Ez egy jól ismert eszköz? Pozitív hírneve van a SEO közösségben?

Bónusz funkciók: Az eszköz többet tud, mint csak kulcsszó-kutatás?

Könnyű használat: Könnyen kezelhető, használható és érthető az eszköz? A csapat összes tagja magabiztosan tudja használni?

Árak: Ez egy ingyenes kulcsszó-kutatási eszköz? Megfizethető az eszköz? Korlátozott a funkcionalitás az ingyenes verzióban?

Minden csapat és szervezet célja kissé eltérő, ezért gondold át, mi a fő célod és melyik mutatók a legfontosabbak számodra, majd válaszd ki azt az eszközt, amellyel el tudod érni céljaidat.

Tudja, mit kell keresnie, de kinek van ideje több száz különböző AI kulcsszó-kutatási eszközt kutatni, áttekinteni és kipróbálni? Mi elvégeztük a nehéz munkát Ön helyett, és összeállítottuk a legjobb kulcsszó-kutatási eszközök listáját, amelyeket 2024-ben érdemes kipróbálni ?

A legjobb átfogó SEO-projektmenedzsmenthez

Használja a ClickUp Brain-t, hogy egy egyszerű parancs segítségével blogbejegyzést hozzon létre a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp olyan lehetőséget kínál a marketingcsapatoknak, amit más eszközök nem: egy mesterséges intelligenciával működő asszisztenst, amely az Ön szerepéhez, céljaihoz és igényeihez igazodik. A ClickUp Brain a tartalommarketing folyamat során számos feladatot elvégez, beleértve a kulcsszó-kutatást is.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a ClickUp Docs-ban, hogy kapcsolódó kulcsszó-ötleteket generáljon és kulcsszó-csoportokat hozzon létre. Dolgozzon együtt a csapat tagjaival a Docs-ban, hogy megvitassák az ötleteket és véglegesítsék a listát, majd a ClickUp Tasks segítségével valósítsák meg azokat.

A ClickUp nem csak kiváló minőségű kulcsszóötleteket kínál. Hatékony eszköz a SEO-projektmenedzsmenthez is. Vizualizálja a témaköröket a ClickUp Whiteboards segítségével, használja a ClickUp Custom Fields funkciót az adatbázis és a munkafolyamatok testreszabásához, és használja a ClickUp Recurring Checklists funkciót, hogy soha többé ne hagyjon ki egyetlen lépést sem a SEO-folyamatból. ✅

A ClickUp legjobb funkciói

Töltse le ezt a sablont Határozzon meg határidőket, kövesse nyomon és kezelje rangsorolását a ClickUp SEO kutatási és kezelési sablonjával.

A ClickUp korlátai

A ClickUp egy all-in-one platform, amely hatalmas funkciókínálattal és testreszabási lehetőségekkel rendelkezik, ami eleinte kissé nyomasztó lehet.

Bár a ClickUp Brain kulcsszóötleteket generál, nem egy hagyományos kulcsszó-kutatási eszköz, amely keresési adatokat is tartalmaz.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Semrush

A legjobb a versenyképes kulcsszóelemzéshez és a tartalmi hiányosságok feltérképezéséhez

via Semrush

A Semrush egy digitális marketing és keresőmotor-optimalizálási (SEO) platform, amely SEO-központú eszközök és funkciók gyűjteményét tartalmazza, beleértve a kulcsszó-kutatást és a versenytársak elemzését. A Semrush kulcsszó-kutatási eszközei lehetővé teszik, hogy pillanatok alatt felismerje a kulcsszó-hiányokat, kutassa a versenytársak kulcsszavait és kulcsszó-listákat állítson össze. ?

A Semrush legjobb funkciói

Készítsen listákat több ezer hosszú farkú kulcsszóból egy kezdeti kiindulási kulcsszó alapján.

Találjon versenyképes kulcsszavakat és tartalmi hiányosságokat a versenytársak elemzésével.

Szerezzen értékes betekintést a keresési algoritmusba, a kulcsszavak rangsorába és a keresztreferencia-adatokba a Google Analytics segítségével.

A Semrush korlátai

A Semrush árazási tervei miatt kisebb vállalkozások és ügynökségek számára elérhetetlen lehet.

Egyes felhasználók szerint a funkciók sokasága miatt meg kell tanulni a szoftver hatékony használatát.

Semrush árak

Pro: 129,95 USD/hó felhasználónként

Guru: 249,95 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 499,95 USD/hó felhasználónként

Semrush értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2100+ értékelés)

3. Google Kulcsszótervező

A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek Google Ad kampányokat céloznak meg

a Google Keyword Planner segítségével

A Google Ads Keyword Planner elengedhetetlen eszköz, ha Google Ad kampányokat futtat, de önmagában is hasznos. Használja az eszközt új kulcsszavak kereséséhez, betekintés és ajánlások megszerzéséhez, és hagyja, hogy ez a tudás táplálja hirdetési kampányait. ?

A Google Keyword Planner legjobb funkciói

Készítse el saját kulcsszótervét a Google Ads számára

Tekintse meg a várható keresési forgalmat, valamint a várható kattintások, megjelenítések vagy konverziók számát.

Néhány kattintással alakítsa tervét funkcionális Google Ads kampánnyá!

A Google Keyword Planner korlátai

Mivel ez egy Google kulcsszó-kereső eszköz, csak a Google keresési kifejezésekre vonatkozó becsült organikus keresési adatokat láthatja.

Ha nem tervez Google Ad kampányokat futtatni, akkor egy szélesebb funkciókészlettel rendelkező eszköz lehet előnyösebb.

A Google Keyword Planner árai

Ingyenes

Google Keyword Planner értékelések és vélemények

Az alábbi értékelések a Google Ads platformra vonatkoznak:

G2: 4. 3/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

4. Surfer

A legjobb tartalomkészítéshez és ellenőrzéshez SEO-optimalizálással

via Surfer

A Surfer egy keresőmotor-optimalizáló és AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ne csak kulcsszavakat kutassanak, hanem tartalmat is generáljanak és a meglévő tartalmakat is ellenőrizzék. Az AI-alapú szövegírási eszköz mellett a Surfer egy ingyenes Chrome-bővítményt is kínál, amely lehetővé teszi, hogy a Google-t elhagyása nélkül kutasson az összes szükséges kulcsszó után. ?

A Surfer legjobb funkciói

Fedezze fel a niche-jéhez kapcsolódó releváns témaköröket

Elemezze a keresési szándékot, tekintse meg a kulcsszavak nehézségi pontszámát, és ellenőrizze a havi keresési volumeneket.

Végezzen kulcsszó-kutatást a Keyword Surfer kiterjesztéssel

A Surfer korlátai

A felhasználók szerint a témakörök létrehozása után azok már nem módosíthatók.

Egyes felhasználók szerint a kulcsszó-kutatási funkciók alapszintűbbek, mint más alternatíváknál.

Surfer árak

Essential: 69 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára

Essential AI: 119 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára

Haladó: 149 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Advanced AI: 239 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Max: 249 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára

Max AI: 419 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Surfer értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 300 értékelés)

5. Twinword Ideas

A legjobb niche-specifikus kulcsszavak megcélzásához és trendelemzéshez

via Twinword Ideas

A Twinword Ideas egy AI kulcsszó-kutatási eszköz, amely trendeket keres és csak a legjobb kulcsszavakat jeleníti meg. Ahelyett, hogy manuálisan átnézné a hosszú kulcsszó-listákat, használja ezt az AI kulcsszó-generátort, hogy relevánsabb potenciális kifejezéseket találjon. ?

A Twinword Ideas legjobb funkciói

Tekintse meg a pontos kulcsszóadatokat, beleértve a keresési volument, az organikus forgalmat és a kattintásonkénti költséget (CPC).

Takarítson meg időt a kapcsolódó kulcsszavak listájának összeállításával az automatikus kulcsszócsoportosítással.

Tekintse meg a kulcsszavak pontszámait, és alakítsa ki kampányát a legjobb SEO-rangsorolási lehetőségek alapján.

A Twinword Ideas korlátai

Ez egy tisztán kulcsszó-kutatási eszköz, ezért azoknak a csapatoknak, amelyek más tartalmakat vagy SEO funkciókat is tartalmazó platformot keresnek, érdemes lehet alternatívát keresniük.

A kulcsszókereső eszköz más kulcsszó-kutatási eszközökhöz képest egyszerűbbnek tűnik.

Twinword Ideas árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Ügynökség: 59 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Twinword Ideas értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1 értékelés)

Capterra: n/a

6. ChatGPT

A legjobb a beszélgetésalapú, AI-támogatott kulcsszó-kutatáshoz

via ChatGPT

A ChatGPT egy AI-rendszer, amely a felhasználók számára hozzáférést biztosít egy nagy tanulási modellhez (LLM), amely szinte mindent meg tud csinálni – beleértve a tartalomhoz vagy weboldalhoz kapcsolódó releváns kulcsszavak listájának összeállítását is. ?

A ChatGPT legjobb funkciói

Fedezze fel a kulcsszó-javaslatokat a megadott utasítások és bevitelek alapján

Tegyen fel kérdéseket az AI chatbotnak természetesebb módon

Használja az eszközt kulcsszó listák, marketing terv sablonok és tartalmi stratégiák készítéséhez.

A ChatGPT korlátai

Azok a felhasználók, akik inkább a hagyományos kutatási eszközöket részesítik előnyben a chatbot-stílusú felület helyett, számára egy alternatív megoldás lehet a megfelelőbb.

Nehéz lehet meghatározni a ChatGPT kimenetének pontosságát, ezért a csapatok inkább egy kiegészítő eszközt használnak a tények ellenőrzésére, mielőtt megerősítenék a SEO stratégiát.

ChatGPT árak

Ingyenes

ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

7. Copy. ai

A legjobb AI-generált tartalom és kulcsszó-kutatás nagy léptékű bevezetéséhez

A Copy.ai egy AI marketing eszköz, amelyet olyan értékesítési és marketing csapatok számára terveztek, akik generatív AI-t szeretnének használni tartalom létrehozásához és nagy léptékű terjesztéséhez. A legtöbb AI kulcsszó generátorhoz hasonlóan a Copy.ai is létrehoz egy listát a lehetséges kulcsszavakról a megfelelő promptokkal, így a csapatok rengeteg lehetőség közül választhatnak a weboldal projektekhez. ?

Copy. ai legjobb funkciói

Hozzon létre kulcsszócsoportokat és ötleteket potenciális kifejezésekhez, amelyekre célzhat.

Ötleteljen tartalmi ötleteket, és készítsen tartalmi tervet

Használja a Copy. ai-t, hogy kulcsszavak alapján tartalmi összefoglalót készítsen.

Copy. ai korlátai

Mivel elsősorban mesterséges intelligenciával működő tartalomíró eszközről van szó, egyes csapatok számára hiányozhat belőle a specifikus kulcsszó-kutatási funkció.

Egyes felhasználók frusztrálónak találhatják a tartalomgeneráláshoz szükséges kreditek megvásárlását.

Copy. ai árak

Ingyenes 1 felhasználó számára (200 kredit)

Pro: 36 USD/hó, maximum 5 felhasználó (500 kredit)

Csapat: 186 USD/hó, maximum 20 felhasználó (3000 kredit)

Növekedés: 1000 USD/hó, maximum 75 felhasználó számára (20 000 kredit)

Ár: 3000 USD/hó, maximum 200 felhasználó számára (75 000 kredit)

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

8. Jasper

A legjobb a márka konzisztenciájának fenntartásához a tartalomkészítés során

via Jasper

A Jasper magát a marketingcsapatok mesterséges intelligenciával működő másodpilótájaként írja le a kulcsszó-kutatási folyamatban, és olyan eszközök és funkciók gyűjteményét kínálja, amelyek mesterséges intelligenciát használnak a tartalomkészítés és a márka konzisztenciájának elősegítésére. A Jasper mesterséges intelligenciával működő írási eszközei egyszerűsítik a tartalom összefoglalásának folyamatát a csapatok számára. ?

A Jasper legjobb funkciói

Készítsen tartalmi összefoglalókat és első vázlatokat a megadott kulcsszavak alapján.

Elemezze tartalmát a keresőmotorok találati oldalain (SERP) szereplő versenytársakkal összehasonlítva.

Használja a Surfer integrációt a tartalom optimalizálásához az eredmények alapján.

Jasper korlátai

Bár a Jasper segítségével ötleteket lehet generálni, nem rendelkezik hagyományos SEO kulcsszó-kutatási eszközzel, ezért azoknak a csapatoknak, amelyek keresési adatokat és betekintést várnak, érdemes alternatívát keresniük.

A SEO-tartalom optimalizálása nem tartozik a funkciók közé – ehhez Surfer előfizetésre lesz szüksége.

Jasper árak

Alkotó: 39 USD/hó felhasználónként

Pro: 59 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

9. Bramework

A legjobb segítség íróknak az első vázlatok és vázlatok elkészítéséhez

via Bramework

A Bramework egy AI írási platform, amely segíti az írókat és a tartalomcsapatokat az első vázlat elkészítésében. Használja a címsor, a vázlat és az első néhány bekezdés létrehozásához, hogy ne egy üres lapról kelljen kiindulnia. ✏️

A Bramework legjobb funkciói

Adja meg kulcsszavait, és a platform releváns tartalmat generál.

Készítse el tartalmi összefoglalóját, vázlatát vagy első tervezetét AI segítségével

Használja a Semrush integrációt a kulcsszó-kutatási funkció hozzáadásához.

A keretrendszer korlátai

A Bramework nem rendelkezik saját AI SEO eszközzel – a felhasználóknak külön Semrush előfizetésre van szükségük ehhez a funkcióhoz.

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület (UI) javításra szorul.

Bramework árak

Grow: 19 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára

Pro: 99 USD/hó, maximum 8 felhasználó számára

Bramework értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (3+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

10. Narrato

A legjobb SEO-tartalom-együttműködéshez

via Narrato

A Narrato egy mesterséges intelligenciával működő tartalom-együttműködési és -készítési platform, amelyet azoknak a marketingcsapatoknak terveztek, akik centralizálni szeretnék a tartalomkészítési folyamatot. A platform részeként a Narrato további tervezési és SEO eszközöket kínál, beleértve a kulcsszó-kutatást is. ?

A Narrato legjobb funkciói

Készítsen releváns kulcsszavak listáját a Narrato AI írójával

Írja be saját kulcsszavait, hogy releváns javaslatokat és tartalmakat generáljon.

Használja az AI tartalomasszisztenst, hogy kulcsszavait SEO-összefoglalássá alakítsa.

A Narrato korlátai

A Narrato a kulcsszó-kutatási listákat egyszerű szövegként adja ki egy dokumentumban, ami megnehezítheti a csapatok számára azok exportálását és hatékony felhasználását.

A platform középpontjában a tartalom együttműködés és létrehozás áll, nem pedig a SEO kulcsszavak.

Narrato árak

Egyfelhasználós: 19 USD/hó/felhasználó áron

Pro: 36 USD/hó, maximum 4 felhasználó számára

Üzleti: 76 USD/hó, maximum 4 felhasználó számára

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Narrato értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)

A SEO területén mindig keressük az innováció, a gyorsabb haladás és a jobb eredmények elérése érdekében alkalmazható módszereket. Az egyik legjobb módszer erre az AI kulcsszó-kutatási eszközök használata, amelyekkel egyszerűsítheti a folyamatot, hihetetlen lehetőségeket fedezhet fel, és még gyorsabban alakíthatja kutatásait publikálható tartalommá.

Ha célja nem csak a megfelelő kulcsszavak megtalálása, hanem egy tartalmi birodalom felépítése és kezelése is, akkor válassza a ClickUp platformot kulcsszó-kutatáshoz és SEO-kezeléshez. Testreszabható platformunk egy helyen kínál lehetőséget ötletek keresésére, optimalizált tartalom létrehozására és az előrehaladás nyomon követésére. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen. ?