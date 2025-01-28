A 10 legjobb AI eszköz a kulcsszó-kutatáshoz 2025-ben (vélemények és árak)

A kulcsszó-kutatás régen rejtélyekkel, találgatásokkal és azzal a reménnyel volt tele, hogy olyan rejtett lehetőségeket találsz, amelyeket még senki más nem vett észre. Ma már rendelkezünk mesterséges intelligencia (AI) eszközökkel a kulcsszó-kutatáshoz, amelyekkel a folyamat könnyebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válik.
Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb AI eszközöket a kulcsszó-kutatáshoz, és ajánlásokat adunk arra vonatkozóan, melyiket érdemes használnia 2024-ben. ?
Mit kell keresnie egy kulcsszó-kutatáshoz használt AI eszközben?
Az AI kulcsszó-kutatási eszközök leegyszerűsítik ezt az időigényes folyamatot, feltárják a kulcsszó-lehetőségeket, és megkönnyítik a keresési rangsorokban jól teljesítő tartalmak tervezését, megírását és közzétételét.
Amikor különböző AI kulcsszó-kutatási eszközöket mérlegel, a következőket érdemes szem előtt tartania:
- Funkcionalitás: Ez az eszköz segít a kulcsszó-kutatásban, vagy inkább a tartalomkészítés más részében hasznos?
- Adatok és betekintés: Az eszköz hasznos adatokat nyújt Önnek, mint például a keresési volumen, a kattintásonkénti költség (CPC) és a kulcsszavak nehézségi pontszáma?
- Hírnév: Ez egy jól ismert eszköz? Pozitív hírneve van a SEO közösségben?
- Bónusz funkciók: Az eszköz többet tud, mint csak kulcsszó-kutatás?
- Könnyű használat: Könnyen kezelhető, használható és érthető az eszköz? A csapat összes tagja magabiztosan tudja használni?
- Árak: Ez egy ingyenes kulcsszó-kutatási eszköz? Megfizethető az eszköz? Korlátozott a funkcionalitás az ingyenes verzióban?
Minden csapat és szervezet célja kissé eltérő, ezért gondold át, mi a fő célod és melyik mutatók a legfontosabbak számodra, majd válaszd ki azt az eszközt, amellyel el tudod érni céljaidat.
A 10 legjobb AI eszköz a kulcsszó-kutatáshoz
Tudja, mit kell keresnie, de kinek van ideje több száz különböző AI kulcsszó-kutatási eszközt kutatni, áttekinteni és kipróbálni? Mi elvégeztük a nehéz munkát Ön helyett, és összeállítottuk a legjobb kulcsszó-kutatási eszközök listáját, amelyeket 2024-ben érdemes kipróbálni ?
1. ClickUp
A legjobb átfogó SEO-projektmenedzsmenthez
A ClickUp olyan lehetőséget kínál a marketingcsapatoknak, amit más eszközök nem: egy mesterséges intelligenciával működő asszisztenst, amely az Ön szerepéhez, céljaihoz és igényeihez igazodik. A ClickUp Brain a tartalommarketing folyamat során számos feladatot elvégez, beleértve a kulcsszó-kutatást is.
Használja a ClickUp Brain alkalmazást a ClickUp Docs-ban, hogy kapcsolódó kulcsszó-ötleteket generáljon és kulcsszó-csoportokat hozzon létre. Dolgozzon együtt a csapat tagjaival a Docs-ban, hogy megvitassák az ötleteket és véglegesítsék a listát, majd a ClickUp Tasks segítségével valósítsák meg azokat.
A ClickUp nem csak kiváló minőségű kulcsszóötleteket kínál. Hatékony eszköz a SEO-projektmenedzsmenthez is. Vizualizálja a témaköröket a ClickUp Whiteboards segítségével, használja a ClickUp Custom Fields funkciót az adatbázis és a munkafolyamatok testreszabásához, és használja a ClickUp Recurring Checklists funkciót, hogy soha többé ne hagyjon ki egyetlen lépést sem a SEO-folyamatból. ✅
A ClickUp legjobb funkciói
- Készítsen releváns kulcsszó listákat a ClickUp Brain kulcsszó lista generátorával.
- Alkalmazzon kulcsszócsoportokat tartalmi összefoglalók és vázlatok készítéséhez
- Készítsen kiadási ütemtervet sokoldalú tartalomnaptár-sablonokkal
- Együttműködés a csapat tagjaival és a szabadúszókkal a Docs-ban
- Kövesse nyomon SEO-eredményeit az egyedi ClickUp Dashboards felületen.
- Használja a ClickUp-ot projektmenedzsment és elszámoltathatóság céljára szolgáló termelékenységi eszközként.
- Használja a ClickUp SEO kutatási és menedzsment sablonját, hogy szervezett maradjon.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp egy all-in-one platform, amely hatalmas funkciókínálattal és testreszabási lehetőségekkel rendelkezik, ami eleinte kissé nyomasztó lehet.
- Bár a ClickUp Brain kulcsszóötleteket generál, nem egy hagyományos kulcsszó-kutatási eszköz, amely keresési adatokat is tartalmaz.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)
2. Semrush
A legjobb a versenyképes kulcsszóelemzéshez és a tartalmi hiányosságok feltérképezéséhez
A Semrush egy digitális marketing és keresőmotor-optimalizálási (SEO) platform, amely SEO-központú eszközök és funkciók gyűjteményét tartalmazza, beleértve a kulcsszó-kutatást és a versenytársak elemzését. A Semrush kulcsszó-kutatási eszközei lehetővé teszik, hogy pillanatok alatt felismerje a kulcsszó-hiányokat, kutassa a versenytársak kulcsszavait és kulcsszó-listákat állítson össze. ?
A Semrush legjobb funkciói
- Készítsen listákat több ezer hosszú farkú kulcsszóból egy kezdeti kiindulási kulcsszó alapján.
- Találjon versenyképes kulcsszavakat és tartalmi hiányosságokat a versenytársak elemzésével.
- Szerezzen értékes betekintést a keresési algoritmusba, a kulcsszavak rangsorába és a keresztreferencia-adatokba a Google Analytics segítségével.
A Semrush korlátai
- A Semrush árazási tervei miatt kisebb vállalkozások és ügynökségek számára elérhetetlen lehet.
- Egyes felhasználók szerint a funkciók sokasága miatt meg kell tanulni a szoftver hatékony használatát.
Semrush árak
- Pro: 129,95 USD/hó felhasználónként
- Guru: 249,95 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 499,95 USD/hó felhasználónként
Semrush értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2100+ értékelés)
3. Google Kulcsszótervező
A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek Google Ad kampányokat céloznak meg
A Google Ads Keyword Planner elengedhetetlen eszköz, ha Google Ad kampányokat futtat, de önmagában is hasznos. Használja az eszközt új kulcsszavak kereséséhez, betekintés és ajánlások megszerzéséhez, és hagyja, hogy ez a tudás táplálja hirdetési kampányait. ?
A Google Keyword Planner legjobb funkciói
- Készítse el saját kulcsszótervét a Google Ads számára
- Tekintse meg a várható keresési forgalmat, valamint a várható kattintások, megjelenítések vagy konverziók számát.
- Néhány kattintással alakítsa tervét funkcionális Google Ads kampánnyá!
A Google Keyword Planner korlátai
- Mivel ez egy Google kulcsszó-kereső eszköz, csak a Google keresési kifejezésekre vonatkozó becsült organikus keresési adatokat láthatja.
- Ha nem tervez Google Ad kampányokat futtatni, akkor egy szélesebb funkciókészlettel rendelkező eszköz lehet előnyösebb.
A Google Keyword Planner árai
- Ingyenes
Google Keyword Planner értékelések és vélemények
Az alábbi értékelések a Google Ads platformra vonatkoznak:
- G2: 4. 3/5 (1900+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
4. Surfer
A legjobb tartalomkészítéshez és ellenőrzéshez SEO-optimalizálással
A Surfer egy keresőmotor-optimalizáló és AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ne csak kulcsszavakat kutassanak, hanem tartalmat is generáljanak és a meglévő tartalmakat is ellenőrizzék. Az AI-alapú szövegírási eszköz mellett a Surfer egy ingyenes Chrome-bővítményt is kínál, amely lehetővé teszi, hogy a Google-t elhagyása nélkül kutasson az összes szükséges kulcsszó után. ?
A Surfer legjobb funkciói
- Fedezze fel a niche-jéhez kapcsolódó releváns témaköröket
- Elemezze a keresési szándékot, tekintse meg a kulcsszavak nehézségi pontszámát, és ellenőrizze a havi keresési volumeneket.
- Végezzen kulcsszó-kutatást a Keyword Surfer kiterjesztéssel
A Surfer korlátai
- A felhasználók szerint a témakörök létrehozása után azok már nem módosíthatók.
- Egyes felhasználók szerint a kulcsszó-kutatási funkciók alapszintűbbek, mint más alternatíváknál.
Surfer árak
- Essential: 69 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára
- Essential AI: 119 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára
- Haladó: 149 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára
- Advanced AI: 239 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára
- Max: 249 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára
- Max AI: 419 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Surfer értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 300 értékelés)
5. Twinword Ideas
A legjobb niche-specifikus kulcsszavak megcélzásához és trendelemzéshez
A Twinword Ideas egy AI kulcsszó-kutatási eszköz, amely trendeket keres és csak a legjobb kulcsszavakat jeleníti meg. Ahelyett, hogy manuálisan átnézné a hosszú kulcsszó-listákat, használja ezt az AI kulcsszó-generátort, hogy relevánsabb potenciális kifejezéseket találjon. ?
A Twinword Ideas legjobb funkciói
- Tekintse meg a pontos kulcsszóadatokat, beleértve a keresési volument, az organikus forgalmat és a kattintásonkénti költséget (CPC).
- Takarítson meg időt a kapcsolódó kulcsszavak listájának összeállításával az automatikus kulcsszócsoportosítással.
- Tekintse meg a kulcsszavak pontszámait, és alakítsa ki kampányát a legjobb SEO-rangsorolási lehetőségek alapján.
A Twinword Ideas korlátai
- Ez egy tisztán kulcsszó-kutatási eszköz, ezért azoknak a csapatoknak, amelyek más tartalmakat vagy SEO funkciókat is tartalmazó platformot keresnek, érdemes lehet alternatívát keresniük.
- A kulcsszókereső eszköz más kulcsszó-kutatási eszközökhöz képest egyszerűbbnek tűnik.
Twinword Ideas árak
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
- Pro: 24 USD/hó felhasználónként
- Ügynökség: 59 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára
Twinword Ideas értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1 értékelés)
- Capterra: n/a
6. ChatGPT
A legjobb a beszélgetésalapú, AI-támogatott kulcsszó-kutatáshoz
A ChatGPT egy AI-rendszer, amely a felhasználók számára hozzáférést biztosít egy nagy tanulási modellhez (LLM), amely szinte mindent meg tud csinálni – beleértve a tartalomhoz vagy weboldalhoz kapcsolódó releváns kulcsszavak listájának összeállítását is. ?
A ChatGPT legjobb funkciói
- Fedezze fel a kulcsszó-javaslatokat a megadott utasítások és bevitelek alapján
- Tegyen fel kérdéseket az AI chatbotnak természetesebb módon
- Használja az eszközt kulcsszó listák, marketing terv sablonok és tartalmi stratégiák készítéséhez.
A ChatGPT korlátai
- Azok a felhasználók, akik inkább a hagyományos kutatási eszközöket részesítik előnyben a chatbot-stílusú felület helyett, számára egy alternatív megoldás lehet a megfelelőbb.
- Nehéz lehet meghatározni a ChatGPT kimenetének pontosságát, ezért a csapatok inkább egy kiegészítő eszközt használnak a tények ellenőrzésére, mielőtt megerősítenék a SEO stratégiát.
ChatGPT árak
- Ingyenes
- ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként
ChatGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
7. Copy. ai
A legjobb AI-generált tartalom és kulcsszó-kutatás nagy léptékű bevezetéséhez
A Copy.ai egy AI marketing eszköz, amelyet olyan értékesítési és marketing csapatok számára terveztek, akik generatív AI-t szeretnének használni tartalom létrehozásához és nagy léptékű terjesztéséhez. A legtöbb AI kulcsszó generátorhoz hasonlóan a Copy.ai is létrehoz egy listát a lehetséges kulcsszavakról a megfelelő promptokkal, így a csapatok rengeteg lehetőség közül választhatnak a weboldal projektekhez. ?
Copy. ai legjobb funkciói
- Hozzon létre kulcsszócsoportokat és ötleteket potenciális kifejezésekhez, amelyekre célzhat.
- Ötleteljen tartalmi ötleteket, és készítsen tartalmi tervet
- Használja a Copy. ai-t, hogy kulcsszavak alapján tartalmi összefoglalót készítsen.
Copy. ai korlátai
- Mivel elsősorban mesterséges intelligenciával működő tartalomíró eszközről van szó, egyes csapatok számára hiányozhat belőle a specifikus kulcsszó-kutatási funkció.
- Egyes felhasználók frusztrálónak találhatják a tartalomgeneráláshoz szükséges kreditek megvásárlását.
Copy. ai árak
- Ingyenes 1 felhasználó számára (200 kredit)
- Pro: 36 USD/hó, maximum 5 felhasználó (500 kredit)
- Csapat: 186 USD/hó, maximum 20 felhasználó (3000 kredit)
- Növekedés: 1000 USD/hó, maximum 75 felhasználó számára (20 000 kredit)
- Ár: 3000 USD/hó, maximum 200 felhasználó számára (75 000 kredit)
Copy. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)
8. Jasper
A legjobb a márka konzisztenciájának fenntartásához a tartalomkészítés során
A Jasper magát a marketingcsapatok mesterséges intelligenciával működő másodpilótájaként írja le a kulcsszó-kutatási folyamatban, és olyan eszközök és funkciók gyűjteményét kínálja, amelyek mesterséges intelligenciát használnak a tartalomkészítés és a márka konzisztenciájának elősegítésére. A Jasper mesterséges intelligenciával működő írási eszközei egyszerűsítik a tartalom összefoglalásának folyamatát a csapatok számára. ?
A Jasper legjobb funkciói
- Készítsen tartalmi összefoglalókat és első vázlatokat a megadott kulcsszavak alapján.
- Elemezze tartalmát a keresőmotorok találati oldalain (SERP) szereplő versenytársakkal összehasonlítva.
- Használja a Surfer integrációt a tartalom optimalizálásához az eredmények alapján.
Jasper korlátai
- Bár a Jasper segítségével ötleteket lehet generálni, nem rendelkezik hagyományos SEO kulcsszó-kutatási eszközzel, ezért azoknak a csapatoknak, amelyek keresési adatokat és betekintést várnak, érdemes alternatívát keresniük.
- A SEO-tartalom optimalizálása nem tartozik a funkciók közé – ehhez Surfer előfizetésre lesz szüksége.
Jasper árak
- Alkotó: 39 USD/hó felhasználónként
- Pro: 59 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára
- Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jasper értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
9. Bramework
A legjobb segítség íróknak az első vázlatok és vázlatok elkészítéséhez
A Bramework egy AI írási platform, amely segíti az írókat és a tartalomcsapatokat az első vázlat elkészítésében. Használja a címsor, a vázlat és az első néhány bekezdés létrehozásához, hogy ne egy üres lapról kelljen kiindulnia. ✏️
A Bramework legjobb funkciói
- Adja meg kulcsszavait, és a platform releváns tartalmat generál.
- Készítse el tartalmi összefoglalóját, vázlatát vagy első tervezetét AI segítségével
- Használja a Semrush integrációt a kulcsszó-kutatási funkció hozzáadásához.
A keretrendszer korlátai
- A Bramework nem rendelkezik saját AI SEO eszközzel – a felhasználóknak külön Semrush előfizetésre van szükségük ehhez a funkcióhoz.
- Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület (UI) javításra szorul.
Bramework árak
- Grow: 19 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára
- Pro: 99 USD/hó, maximum 8 felhasználó számára
Bramework értékelések és vélemények
- G2: 3,7/5 (3+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)
10. Narrato
A legjobb SEO-tartalom-együttműködéshez
A Narrato egy mesterséges intelligenciával működő tartalom-együttműködési és -készítési platform, amelyet azoknak a marketingcsapatoknak terveztek, akik centralizálni szeretnék a tartalomkészítési folyamatot. A platform részeként a Narrato további tervezési és SEO eszközöket kínál, beleértve a kulcsszó-kutatást is. ?
A Narrato legjobb funkciói
- Készítsen releváns kulcsszavak listáját a Narrato AI írójával
- Írja be saját kulcsszavait, hogy releváns javaslatokat és tartalmakat generáljon.
- Használja az AI tartalomasszisztenst, hogy kulcsszavait SEO-összefoglalássá alakítsa.
A Narrato korlátai
- A Narrato a kulcsszó-kutatási listákat egyszerű szövegként adja ki egy dokumentumban, ami megnehezítheti a csapatok számára azok exportálását és hatékony felhasználását.
- A platform középpontjában a tartalom együttműködés és létrehozás áll, nem pedig a SEO kulcsszavak.
Narrato árak
- Egyfelhasználós: 19 USD/hó/felhasználó áron
- Pro: 36 USD/hó, maximum 4 felhasználó számára
- Üzleti: 76 USD/hó, maximum 4 felhasználó számára
- Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Narrato értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)
Támogassa SEO-tevékenységét ezekkel a kulcsszó-kutatásra szolgáló AI-eszközökkel
A SEO területén mindig keressük az innováció, a gyorsabb haladás és a jobb eredmények elérése érdekében alkalmazható módszereket. Az egyik legjobb módszer erre az AI kulcsszó-kutatási eszközök használata, amelyekkel egyszerűsítheti a folyamatot, hihetetlen lehetőségeket fedezhet fel, és még gyorsabban alakíthatja kutatásait publikálható tartalommá.
Ha célja nem csak a megfelelő kulcsszavak megtalálása, hanem egy tartalmi birodalom felépítése és kezelése is, akkor válassza a ClickUp platformot kulcsszó-kutatáshoz és SEO-kezeléshez. Testreszabható platformunk egy helyen kínál lehetőséget ötletek keresésére, optimalizált tartalom létrehozására és az előrehaladás nyomon követésére. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen. ?