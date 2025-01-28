ClickUp blog

A 10 legjobb AI eszköz a kulcsszó-kutatáshoz 2025-ben (vélemények és árak)

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2025. január 28.

A kulcsszó-kutatás régen rejtélyekkel, találgatásokkal és azzal a reménnyel volt tele, hogy olyan rejtett lehetőségeket találsz, amelyeket még senki más nem vett észre. Ma már rendelkezünk mesterséges intelligencia (AI) eszközökkel a kulcsszó-kutatáshoz, amelyekkel a folyamat könnyebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb AI eszközöket a kulcsszó-kutatáshoz, és ajánlásokat adunk arra vonatkozóan, melyiket érdemes használnia 2024-ben. ?

Mit kell keresnie egy kulcsszó-kutatáshoz használt AI eszközben?

Az AI kulcsszó-kutatási eszközök leegyszerűsítik ezt az időigényes folyamatot, feltárják a kulcsszó-lehetőségeket, és megkönnyítik a keresési rangsorokban jól teljesítő tartalmak tervezését, megírását és közzétételét.

Amikor különböző AI kulcsszó-kutatási eszközöket mérlegel, a következőket érdemes szem előtt tartania:

  • Funkcionalitás: Ez az eszköz segít a kulcsszó-kutatásban, vagy inkább a tartalomkészítés más részében hasznos?
  • Adatok és betekintés: Az eszköz hasznos adatokat nyújt Önnek, mint például a keresési volumen, a kattintásonkénti költség (CPC) és a kulcsszavak nehézségi pontszáma?
  • Hírnév: Ez egy jól ismert eszköz? Pozitív hírneve van a SEO közösségben?
  • Bónusz funkciók: Az eszköz többet tud, mint csak kulcsszó-kutatás?
  • Könnyű használat: Könnyen kezelhető, használható és érthető az eszköz? A csapat összes tagja magabiztosan tudja használni?
  • Árak: Ez egy ingyenes kulcsszó-kutatási eszköz? Megfizethető az eszköz? Korlátozott a funkcionalitás az ingyenes verzióban?

Minden csapat és szervezet célja kissé eltérő, ezért gondold át, mi a fő célod és melyik mutatók a legfontosabbak számodra, majd válaszd ki azt az eszközt, amellyel el tudod érni céljaidat.

A 10 legjobb AI eszköz a kulcsszó-kutatáshoz

Tudja, mit kell keresnie, de kinek van ideje több száz különböző AI kulcsszó-kutatási eszközt kutatni, áttekinteni és kipróbálni? Mi elvégeztük a nehéz munkát Ön helyett, és összeállítottuk a legjobb kulcsszó-kutatási eszközök listáját, amelyeket 2024-ben érdemes kipróbálni ?

1. ClickUp

A legjobb átfogó SEO-projektmenedzsmenthez

AI eszközök a kulcsszavak kutatásához: A ClickUp AI használata blogbejegyzés létrehozásához a ClickUp Docs-ban
Használja a ClickUp Brain-t, hogy egy egyszerű parancs segítségével blogbejegyzést hozzon létre a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp olyan lehetőséget kínál a marketingcsapatoknak, amit más eszközök nem: egy mesterséges intelligenciával működő asszisztenst, amely az Ön szerepéhez, céljaihoz és igényeihez igazodik. A ClickUp Brain a tartalommarketing folyamat során számos feladatot elvégez, beleértve a kulcsszó-kutatást is.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a ClickUp Docs-ban, hogy kapcsolódó kulcsszó-ötleteket generáljon és kulcsszó-csoportokat hozzon létre. Dolgozzon együtt a csapat tagjaival a Docs-ban, hogy megvitassák az ötleteket és véglegesítsék a listát, majd a ClickUp Tasks segítségével valósítsák meg azokat.

A ClickUp nem csak kiváló minőségű kulcsszóötleteket kínál. Hatékony eszköz a SEO-projektmenedzsmenthez is. Vizualizálja a témaköröket a ClickUp Whiteboards segítségével, használja a ClickUp Custom Fields funkciót az adatbázis és a munkafolyamatok testreszabásához, és használja a ClickUp Recurring Checklists funkciót, hogy soha többé ne hagyjon ki egyetlen lépést sem a SEO-folyamatból. ✅

A ClickUp legjobb funkciói

Határozzon meg határidőket, kövesse nyomon és kezelje rangsorolását a ClickUp SEO kutatási és kezelési sablonjával.
Töltse le ezt a sablont
Határozzon meg határidőket, kövesse nyomon és kezelje rangsorolását a ClickUp SEO kutatási és kezelési sablonjával.

A ClickUp korlátai

  • A ClickUp egy all-in-one platform, amely hatalmas funkciókínálattal és testreszabási lehetőségekkel rendelkezik, ami eleinte kissé nyomasztó lehet.
  • Bár a ClickUp Brain kulcsszóötleteket generál, nem egy hagyományos kulcsszó-kutatási eszköz, amely keresési adatokat is tartalmaz.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Semrush

A legjobb a versenyképes kulcsszóelemzéshez és a tartalmi hiányosságok feltérképezéséhez

Semrush Keyword Magic Tool
via Semrush

A Semrush egy digitális marketing és keresőmotor-optimalizálási (SEO) platform, amely SEO-központú eszközök és funkciók gyűjteményét tartalmazza, beleértve a kulcsszó-kutatást és a versenytársak elemzését. A Semrush kulcsszó-kutatási eszközei lehetővé teszik, hogy pillanatok alatt felismerje a kulcsszó-hiányokat, kutassa a versenytársak kulcsszavait és kulcsszó-listákat állítson össze. ?

A Semrush legjobb funkciói

  • Készítsen listákat több ezer hosszú farkú kulcsszóból egy kezdeti kiindulási kulcsszó alapján.
  • Találjon versenyképes kulcsszavakat és tartalmi hiányosságokat a versenytársak elemzésével.
  • Szerezzen értékes betekintést a keresési algoritmusba, a kulcsszavak rangsorába és a keresztreferencia-adatokba a Google Analytics segítségével.

A Semrush korlátai

  • A Semrush árazási tervei miatt kisebb vállalkozások és ügynökségek számára elérhetetlen lehet.
  • Egyes felhasználók szerint a funkciók sokasága miatt meg kell tanulni a szoftver hatékony használatát.

Semrush árak

  • Pro: 129,95 USD/hó felhasználónként
  • Guru: 249,95 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 499,95 USD/hó felhasználónként

Semrush értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (2100+ értékelés)

3. Google Kulcsszótervező

A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek Google Ad kampányokat céloznak meg

AI eszközök a kulcsszó-kutatáshoz: Google Keyword Planner Kulcsszó-ötletek és statisztikák
a Google Keyword Planner segítségével

A Google Ads Keyword Planner elengedhetetlen eszköz, ha Google Ad kampányokat futtat, de önmagában is hasznos. Használja az eszközt új kulcsszavak kereséséhez, betekintés és ajánlások megszerzéséhez, és hagyja, hogy ez a tudás táplálja hirdetési kampányait. ?

A Google Keyword Planner legjobb funkciói

  • Készítse el saját kulcsszótervét a Google Ads számára
  • Tekintse meg a várható keresési forgalmat, valamint a várható kattintások, megjelenítések vagy konverziók számát.
  • Néhány kattintással alakítsa tervét funkcionális Google Ads kampánnyá!

A Google Keyword Planner korlátai

  • Mivel ez egy Google kulcsszó-kereső eszköz, csak a Google keresési kifejezésekre vonatkozó becsült organikus keresési adatokat láthatja.
  • Ha nem tervez Google Ad kampányokat futtatni, akkor egy szélesebb funkciókészlettel rendelkező eszköz lehet előnyösebb.

A Google Keyword Planner árai

  • Ingyenes

Google Keyword Planner értékelések és vélemények

Az alábbi értékelések a Google Ads platformra vonatkoznak:

  • G2: 4. 3/5 (1900+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

4. Surfer

A legjobb tartalomkészítéshez és ellenőrzéshez SEO-optimalizálással

Surfer kulcsszó-kutatási eszköz
via Surfer

A Surfer egy keresőmotor-optimalizáló és AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ne csak kulcsszavakat kutassanak, hanem tartalmat is generáljanak és a meglévő tartalmakat is ellenőrizzék. Az AI-alapú szövegírási eszköz mellett a Surfer egy ingyenes Chrome-bővítményt is kínál, amely lehetővé teszi, hogy a Google-t elhagyása nélkül kutasson az összes szükséges kulcsszó után. ?

A Surfer legjobb funkciói

  • Fedezze fel a niche-jéhez kapcsolódó releváns témaköröket
  • Elemezze a keresési szándékot, tekintse meg a kulcsszavak nehézségi pontszámát, és ellenőrizze a havi keresési volumeneket.
  • Végezzen kulcsszó-kutatást a Keyword Surfer kiterjesztéssel

A Surfer korlátai

  • A felhasználók szerint a témakörök létrehozása után azok már nem módosíthatók.
  • Egyes felhasználók szerint a kulcsszó-kutatási funkciók alapszintűbbek, mint más alternatíváknál.

Surfer árak

  • Essential: 69 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára
  • Essential AI: 119 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára
  • Haladó: 149 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára
  • Advanced AI: 239 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára
  • Max: 249 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára
  • Max AI: 419 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Surfer értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (több mint 300 értékelés)

5. Twinword Ideas

A legjobb niche-specifikus kulcsszavak megcélzásához és trendelemzéshez

AI eszközök a kulcsszó-kutatáshoz: Twinword Ideas keresőeszköz
via Twinword Ideas

A Twinword Ideas egy AI kulcsszó-kutatási eszköz, amely trendeket keres és csak a legjobb kulcsszavakat jeleníti meg. Ahelyett, hogy manuálisan átnézné a hosszú kulcsszó-listákat, használja ezt az AI kulcsszó-generátort, hogy relevánsabb potenciális kifejezéseket találjon. ?

A Twinword Ideas legjobb funkciói

  • Tekintse meg a pontos kulcsszóadatokat, beleértve a keresési volument, az organikus forgalmat és a kattintásonkénti költséget (CPC).
  • Takarítson meg időt a kapcsolódó kulcsszavak listájának összeállításával az automatikus kulcsszócsoportosítással.
  • Tekintse meg a kulcsszavak pontszámait, és alakítsa ki kampányát a legjobb SEO-rangsorolási lehetőségek alapján.

A Twinword Ideas korlátai

  • Ez egy tisztán kulcsszó-kutatási eszköz, ezért azoknak a csapatoknak, amelyek más tartalmakat vagy SEO funkciókat is tartalmazó platformot keresnek, érdemes lehet alternatívát keresniük.
  • A kulcsszókereső eszköz más kulcsszó-kutatási eszközökhöz képest egyszerűbbnek tűnik.

Twinword Ideas árak

  • Ingyenes
  • Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 24 USD/hó felhasználónként
  • Ügynökség: 59 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Twinword Ideas értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (1 értékelés)
  • Capterra: n/a

6. ChatGPT

A legjobb a beszélgetésalapú, AI-támogatott kulcsszó-kutatáshoz

Az OpenAI ChatGPT mobil és asztali nézetek
via ChatGPT

A ChatGPT egy AI-rendszer, amely a felhasználók számára hozzáférést biztosít egy nagy tanulási modellhez (LLM), amely szinte mindent meg tud csinálni – beleértve a tartalomhoz vagy weboldalhoz kapcsolódó releváns kulcsszavak listájának összeállítását is. ?

A ChatGPT legjobb funkciói

  • Fedezze fel a kulcsszó-javaslatokat a megadott utasítások és bevitelek alapján
  • Tegyen fel kérdéseket az AI chatbotnak természetesebb módon
  • Használja az eszközt kulcsszó listák, marketing terv sablonok és tartalmi stratégiák készítéséhez.

A ChatGPT korlátai

  • Azok a felhasználók, akik inkább a hagyományos kutatási eszközöket részesítik előnyben a chatbot-stílusú felület helyett, számára egy alternatív megoldás lehet a megfelelőbb.
  • Nehéz lehet meghatározni a ChatGPT kimenetének pontosságát, ezért a csapatok inkább egy kiegészítő eszközt használnak a tények ellenőrzésére, mielőtt megerősítenék a SEO stratégiát.

ChatGPT árak

  • Ingyenes
  • ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

7. Copy. ai

A legjobb AI-generált tartalom és kulcsszó-kutatás nagy léptékű bevezetéséhez

AI eszközök a kulcsszavak kutatásához: Copy.ai Dashboard
via Copy.ai

A Copy.ai egy AI marketing eszköz, amelyet olyan értékesítési és marketing csapatok számára terveztek, akik generatív AI-t szeretnének használni tartalom létrehozásához és nagy léptékű terjesztéséhez. A legtöbb AI kulcsszó generátorhoz hasonlóan a Copy.ai is létrehoz egy listát a lehetséges kulcsszavakról a megfelelő promptokkal, így a csapatok rengeteg lehetőség közül választhatnak a weboldal projektekhez. ?

Copy. ai legjobb funkciói

  • Hozzon létre kulcsszócsoportokat és ötleteket potenciális kifejezésekhez, amelyekre célzhat.
  • Ötleteljen tartalmi ötleteket, és készítsen tartalmi tervet
  • Használja a Copy. ai-t, hogy kulcsszavak alapján tartalmi összefoglalót készítsen.

Copy. ai korlátai

  • Mivel elsősorban mesterséges intelligenciával működő tartalomíró eszközről van szó, egyes csapatok számára hiányozhat belőle a specifikus kulcsszó-kutatási funkció.
  • Egyes felhasználók frusztrálónak találhatják a tartalomgeneráláshoz szükséges kreditek megvásárlását.

Copy. ai árak

  • Ingyenes 1 felhasználó számára (200 kredit)
  • Pro: 36 USD/hó, maximum 5 felhasználó (500 kredit)
  • Csapat: 186 USD/hó, maximum 20 felhasználó (3000 kredit)
  • Növekedés: 1000 USD/hó, maximum 75 felhasználó számára (20 000 kredit)
  • Ár: 3000 USD/hó, maximum 200 felhasználó számára (75 000 kredit)

Copy. ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

8. Jasper

A legjobb a márka konzisztenciájának fenntartásához a tartalomkészítés során

Jasper Brand Voice oldalának képernyőképe
via Jasper

A Jasper magát a marketingcsapatok mesterséges intelligenciával működő másodpilótájaként írja le a kulcsszó-kutatási folyamatban, és olyan eszközök és funkciók gyűjteményét kínálja, amelyek mesterséges intelligenciát használnak a tartalomkészítés és a márka konzisztenciájának elősegítésére. A Jasper mesterséges intelligenciával működő írási eszközei egyszerűsítik a tartalom összefoglalásának folyamatát a csapatok számára. ?

A Jasper legjobb funkciói

  • Készítsen tartalmi összefoglalókat és első vázlatokat a megadott kulcsszavak alapján.
  • Elemezze tartalmát a keresőmotorok találati oldalain (SERP) szereplő versenytársakkal összehasonlítva.
  • Használja a Surfer integrációt a tartalom optimalizálásához az eredmények alapján.

Jasper korlátai

  • Bár a Jasper segítségével ötleteket lehet generálni, nem rendelkezik hagyományos SEO kulcsszó-kutatási eszközzel, ezért azoknak a csapatoknak, amelyek keresési adatokat és betekintést várnak, érdemes alternatívát keresniük.
  • A SEO-tartalom optimalizálása nem tartozik a funkciók közé – ehhez Surfer előfizetésre lesz szüksége.

Jasper árak

  • Alkotó: 39 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 59 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára
  • Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

9. Bramework

A legjobb segítség íróknak az első vázlatok és vázlatok elkészítéséhez

AI eszközök a kulcsszavak kutatásához: Bramework AI írási asszisztens
via Bramework

A Bramework egy AI írási platform, amely segíti az írókat és a tartalomcsapatokat az első vázlat elkészítésében. Használja a címsor, a vázlat és az első néhány bekezdés létrehozásához, hogy ne egy üres lapról kelljen kiindulnia. ✏️

A Bramework legjobb funkciói

  • Adja meg kulcsszavait, és a platform releváns tartalmat generál.
  • Készítse el tartalmi összefoglalóját, vázlatát vagy első tervezetét AI segítségével
  • Használja a Semrush integrációt a kulcsszó-kutatási funkció hozzáadásához.

A keretrendszer korlátai

  • A Bramework nem rendelkezik saját AI SEO eszközzel – a felhasználóknak külön Semrush előfizetésre van szükségük ehhez a funkcióhoz.
  • Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület (UI) javításra szorul.

Bramework árak

  • Grow: 19 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára
  • Pro: 99 USD/hó, maximum 8 felhasználó számára

Bramework értékelések és vélemények

  • G2: 3,7/5 (3+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

10. Narrato

A legjobb SEO-tartalom-együttműködéshez

Narrato keresési kulcsszó-eszköz
via Narrato

A Narrato egy mesterséges intelligenciával működő tartalom-együttműködési és -készítési platform, amelyet azoknak a marketingcsapatoknak terveztek, akik centralizálni szeretnék a tartalomkészítési folyamatot. A platform részeként a Narrato további tervezési és SEO eszközöket kínál, beleértve a kulcsszó-kutatást is. ?

A Narrato legjobb funkciói

  • Készítsen releváns kulcsszavak listáját a Narrato AI írójával
  • Írja be saját kulcsszavait, hogy releváns javaslatokat és tartalmakat generáljon.
  • Használja az AI tartalomasszisztenst, hogy kulcsszavait SEO-összefoglalássá alakítsa.

A Narrato korlátai

  • A Narrato a kulcsszó-kutatási listákat egyszerű szövegként adja ki egy dokumentumban, ami megnehezítheti a csapatok számára azok exportálását és hatékony felhasználását.
  • A platform középpontjában a tartalom együttműködés és létrehozás áll, nem pedig a SEO kulcsszavak.

Narrato árak

  • Egyfelhasználós: 19 USD/hó/felhasználó áron
  • Pro: 36 USD/hó, maximum 4 felhasználó számára
  • Üzleti: 76 USD/hó, maximum 4 felhasználó számára
  • Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Narrato értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (70+ értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)

Támogassa SEO-tevékenységét ezekkel a kulcsszó-kutatásra szolgáló AI-eszközökkel

A SEO területén mindig keressük az innováció, a gyorsabb haladás és a jobb eredmények elérése érdekében alkalmazható módszereket. Az egyik legjobb módszer erre az AI kulcsszó-kutatási eszközök használata, amelyekkel egyszerűsítheti a folyamatot, hihetetlen lehetőségeket fedezhet fel, és még gyorsabban alakíthatja kutatásait publikálható tartalommá.

Ha célja nem csak a megfelelő kulcsszavak megtalálása, hanem egy tartalmi birodalom felépítése és kezelése is, akkor válassza a ClickUp platformot kulcsszó-kutatáshoz és SEO-kezeléshez. Testreszabható platformunk egy helyen kínál lehetőséget ötletek keresésére, optimalizált tartalom létrehozására és az előrehaladás nyomon követésére. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen. ?

