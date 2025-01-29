A 10 legjobb Semrush alternatíva a SEO fejlesztéséhez 2025-ben

Ha bővíteni szeretné vállalkozását, nem hagyhatja figyelmen kívül a keresőmotor-optimalizálást (SEO).
Egy hatékony SEO-stratégia kidolgozása segíthet webhelyének a Google rangsorában való előrelépésében. Így, amikor egy potenciális ügyfél a termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos szavakat vagy kifejezéseket ír be egy keresőbe, cége az elsők között fog megjelenni.
Fordítás: Ha nem fektet be SEO-stratégiába, akkor lehet, hogy értékes potenciális ügyfeleket hagy ki. ?
A SEO-stratégia elindításához megfelelő szoftverre van szükség. A Semrush egy SEO-eszköz, amely segíthet a linképítésben, a tartalommarketingben, a kulcsszó-kutatásban és a versenytársak kutatásában. Ha a Semrush használatát fontolgatja a keresési rangsorának javítása érdekében, vagy szeretné lecserélni, olvasson tovább. Az alábbiakban bemutatjuk a 10 legjobb Semrush-alternatívát a SEO területén. ?
Mit kell keresnie egy Semrush alternatívában?
A Semrush egy hatékony SEO- és tartalommarketing-eszköz, amely segít a vállalatoknak javítani a keresőmotorokban való láthatóságukat. Ha helyettesítőt keres, figyeljen az alábbi funkciókkal rendelkező egyéb SEO-eszközökre:
- Részletes kulcsszó-kutatási eszköz: A megfelelő platform segít kideríteni, mely kulcsszavakra kell összpontosítania az új ügyfelek megszerzése érdekében ?
- AI tartalomkészítés: A fejlett SEO-eszközök nem csak a meglévő tartalmakat optimalizálják, hanem új cikkek írásában és potenciális ügyfelek vonzásában is segítenek.
- Integráció fizetett forgalommal: Ha lehetséges, keressen olyan platformot, ahol kezelheti az organikus és a fizetett forgalmát. Sok platform lehetővé teszi, hogy egy helyről kezelje a közösségi média hirdetéseit és a Google Ads hirdetéseit.
- Backlink-ellenőrző: A backlinkek olyan internetes linkek, amelyek a webhelyére irányítanak (azaz referral traffic). Minél több backlinkje van, annál gyorsabban építheti fel tekintélyét a Google-on. Az all-in-one SEO eszköz segít kijavítani a hibás linkeket és backlink-elemzést kínál az új linklehetőségek azonosításához.
- Versenytársak kutatása: Ne feledje, hogy versenytársai is a Google legfelső, legkívánatosabb helyeire törekednek. A megfelelő Semrush alternatíva segít nyomon követni a versenytársak rangsorát, megérteni legfontosabb kulcsszavaikat és elmélyülni a visszautaló linkjeikben.
A 10 legjobb Semrush alternatíva 2024-ben
Készen áll arra, hogy javítsa vállalatának teljesítményét a keresőmotorokban? Ha bevált SEO-stratégiába szeretne befektetni, vegye fontolóra ezeket a legjobb Semrush-alternatívákat:
1. SE Ranking
Az SE Ranking egy all-in-one SEO eszközkészlet és Semrush alternatíva, amely segít javítani a keresőmotorok rangsorában elfoglalt helyét. Az SE Ranking segítségével nyomon követheti rangsorolását, figyelemmel kísérheti webhelyére mutató visszautaló linkeket, teljes webhely-auditot végezhet, vagy ellenőrizheti az egyes oldalak SEO-ját.
Ezen felül hozzáférést kap egy teljes elemzési csomaghoz, így megértheti, hogy milyen típusú forgalom (organikus vagy fizetett) érkezik a webhelyére, nyomon követheti a legfontosabb kulcsszavak rangsorolását, és javaslatokat kaphat az egyes oldalak vagy blogbejegyzések SEO-jának javítására.
SE Ranking legjobb funkciói
- AI-alapú optimalizálási tippeket kaphat minden weboldalhoz vagy blogbejegyzéshez.
- Kövesse nyomon a kulcsszavak rangsorolását a saját vállalata és versenytársai esetében.
- Könnyedén végezzen kulcsszó-kutatást, és fedezzen fel kapcsolódó hosszú farkú kulcsszavakat.
- Elemezze a meglévő referral forgalmat, és kémkedjen a versenytársak referraljai után, hogy megtudja, honnan szereznek backlinkeket.
- Végezzen teljes webhely-auditot, hogy megértse minden olyan problémát (akár jelentős, akár kisebb jelentőségű), amely befolyásolhatja a keresési rangsorolást.
SE Ranking korlátai
- Egyes eszközök használatáért külön kell fizetnie.
- A legtöbb mutató csak az organikus forgalmat jelenti, ami frusztráló lehet, ha közösségi médiát vagy PPC (pay per click) hirdetéseket futtat.
SE Ranking árak
- Alapvető: 44 USD/hó
- Előny: 87,20 USD/hó
- Üzleti: 191,20 USD/hó
SE Ranking értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (1200+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (200+ értékelés)
2. Similarweb
A Similarweb egy SEO és digitális marketing platform, amely segít a vállalatoknak jobban megérteni a közönségüket és felülmúlni a versenyt. Számos ingyenes eszközt kínál, beleértve egy weboldal-ellenőrt, a legnépszerűbb weboldalak listáját és egy weboldal-mobil eszközök összehasonlító ellenőrzőt.
A fizetős platform segítségével a felhasználók jobban megérthetik a vásárlói személyiségeket, nyomon követhetik a versenytársakhoz viszonyított digitális teljesítményt, és piackutatást végezhetnek több mint 210 iparágban.
A Similarweb legjobb funkciói
- Növelje a konverziókat hirdetéselemző eszközökkel
- Használja ki az 50+ forgalmi és elkötelezettségi mutatót egy alapos versenytárselemzéshez.
- Elemezzen több mint 100 millió weboldalt, hogy jobban megértse célközönségét.
- Tartsd szemmel a közelgő piaci trendeket, hogy finomíthasd digitális marketing stratégiádat.
A Similarweb korlátai
- Az árstruktúra egyes vállalatok, különösen a kisvállalkozások számára korlátozó lehet.
- A műszerfal túlterhelő lehet, és megnehezítheti a keresett információk megtalálását.
Similarweb árak
- Starter: 125 USD/hó egy felhasználó számára
- Professzionális: 333 USD/hó egy felhasználó számára
- Csapat: Egyedi árazás
- Vállalati: Egyedi árazás
Similarweb értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (95+ értékelés)
3. Serpstat
A Serpstat egy Semrush alternatíva, amely segít a vállalatoknak javítani a keresési eredmények rangsorában elfoglalt helyüket. A Serpstat segítségével kulcsszó-kutatásokat végezhet az organikus és fizetett forgalomra vonatkozóan, backlink-elemzéseket futtathat, és nyomon követheti versenytársai rangsorát.
Ráadásul a Serpstat AI tartalomelemző eszközökkel is rendelkezik, amelyek segítségével cikkeket írhat, címeket és meta leírásokat generálhat, valamint ötleteket szerezhet a közösségi médiában való posztoláshoz.
A Serpstat legjobb funkciói
- Használja az AI írási eszközöket, hogy egyetlen mondatból teljes cikkeket fogalmazzon meg.
- Végezzen versenytárs-elemzést, hogy megértse (és megcélozza) a legeredményesebb kulcsszavakat.
- Töltsön fel akár 50 000 kulcsszót a csoportosító eszközbe, hogy azokat a keresőmotorok találati oldalainak (SERP) hasonlósága szerint csoportosítsa.
- Végezzen webhely-auditot, hogy megtalálja azokat a kritikus SEO-hibákat, amelyek hatással lehetnek a rangsorolására.
Serpstat korlátai
- A jelentések testreszabása nehéz lehet.
- Néhány oktatóanyag elavult, mivel a platform új funkciókat adott ki.
Serpstat árak
- Egyéni: 45 USD/hó
- Csapat: 85 USD/hó
- Ügynökség: 335 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Serpstat értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
4. CognitiveSEO
A CognitiveSEO egy felhőalapú platform, amely lehetővé teszi a vállalatok és digitális ügynökségek számára, hogy elemezzék a webhely forgalmát, végezzenek on-page SEO webhelyforgalmat, és nyomon kövessék a versenytársak keresési volumenét. A CognitiveSEO segítségével megtalálhatja a backlink lehetőségeket, észlelheti a Google algoritmusának ingadozásait, és kulcsszó javaslatokat találhat tartalmi tervéhez.
Ráadásul az on-page SEO-ellenőrző átvizsgálja webhelyét, és megkeresi azokat a hibákat, amelyek negatívan befolyásolhatják a keresési rangsort.
A CognitiveSEO legjobb funkciói
- Összesítse a backlink-adatokat, hogy felfedezze a legjobb hivatkozási forrásokat.
- Használja a SERP Checker eszközt a kulcsszavak rangsorának nyomon követéséhez univerzális, helyi és mobil szinten.
- Személyre szabhatja saját irányítópultját több mint 35 mutatóval, hogy valós időben értse a SEO-adatokat.
- Használja a tartalomoptimalizáló eszközt, hogy minden tartalomhoz megtalálja a megfelelő kulcsszavakat.
A CognitiveSEO korlátai
- A hatalmas adatmennyiség és a rendelkezésre álló funkciók kezdők számára nyomasztóak lehetnek.
- A platform nem rendelkezik olyan sok testreszabási lehetőséggel, mint egyes versenytársai.
CognitiveSEO árak
- Starter: 129,99 USD/hó
- Prémium: 199 USD/hó
- Elite: 499 USD/hó
CognitiveSEO értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2 értékelés)
5. Ahrefs
Az Ahrefs felhasználóbarát felületet kínál, amely segít javítani SEO- és marketingtevékenységeit. Az Ahrefs segítségével megnézheti, mennyi keresési forgalmat generálnak versenytársai, tanulmányozhatja, mit írnak be ügyfelei a Google-ba, megtalálhatja a webhelye teljesítményét rontó kritikus SEO-problémákat, és nyomon követheti több ezer kulcsszó rangsorolását.
Az Ahrefs legjobb funkciói
- Használja a site explorer eszközt, hogy átfogó elemzést kapjon az általános SEO-egészségi pontszámáról és az összes lehetséges SEO-hibáról.
- Több ezer kulcsszóötletet kaphat, beleértve azok rangsorolási nehézségét és azt, hogy hogyan növelhetik leginkább a forgalmát.
- AI kulcsszó-kutatási szoftver a kulcsszó-kutatási folyamat optimalizálásához
- Fedezze fel a legjobban teljesítő tartalmakat és több ezer linképítési lehetőséget!
- Részletes keresési és backlink-profilok bármely webhelyről, beleértve a versenytársakét is.
Ahrefs korlátai
- A tanulási görbe kezdők számára meredek lehet.
- Jelenleg nincs olyan AI-eszköz, amely tartalomgenerálásra használható lenne.
Ahrefs árak
- Lite: 99 USD/hó
- Alapcsomag: 199 USD/hó
- Haladó: 399 USD/hó
- Vállalati: 999 USD/hó
Ahrefs értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)
6. Raven Tools
A Raven Tools egy SEO- és jelentéskészítő platform, amelyet SEO- és tartalommarketing-ügynökségek számára fejlesztettek ki. Számos fejlett funkcióval rendelkezik, többek között backlink-eszközökkel, kulcsszó-keresővel, marketingjelentésekkel és versenytársak elemzésére szolgáló eszközkészlettel.
Raven Tools legjobb funkciói
- Jelentés az összes fizetett és organikus forgalomról egy helyen, adatokkal a Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console és más forrásokból.
- Kutassa a versenytársak domainjeit négy SEO-adatforrás segítségével, és azonosítson több mint 20 adatpontot.
- Ellenőrizze SERP-jeit havonta, hetente vagy akár naponta is.
- Kezelje több ügyfél közösségi média kampányait egy helyen
A Raven Tools korlátai
- A platform elsősorban ügynökségek számára készült, nem pedig egyéni vállalkozások számára.
- Az adatok hatalmas mennyisége új felhasználók számára nyomasztó lehet.
Raven Tools árak
- Kisvállalkozások: 39 USD/hó
- Kezdő ár: 79 USD/hó
- Grow: 139 USD/hó
- Thrive: 249 USD/hó
- Vezető: 399 USD/hó
Raven Tools értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
7. Moz Pro
A Moz Pro az egyik legismertebb Semrush alternatíva, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy növeljék webes forgalmukat, és végső soron javítsák pozíciójukat a keresőmotorokban. A kulcsszó-keresővel bármilyen URL-t beírhat, hogy pontosan megértse, melyik célkulcsszavak a legmegfelelőbbek. Emellett mélyreható backlink-kutatás segítségével is növelheti domainje tekintélyét, hogy új lehetőségeket azonosítson.
Moz Pro legjobb funkciói
- Végezzen hetente webhely-ellenőrzéseket, hogy megértse azokat a technikai SEO-problémákat, amelyek befolyásolhatják a rangsorolást.
- Szerezzen be egy SERP-elemzést a kulcsszavakról, hogy megértse, miért rangsorolják az oldalakat úgy, ahogy.
- Használja a weboldal optimalizálási eszközt, hogy lépésről lépésre megismerje, hogyan javíthatja rangsorolását.
- Hozzon létre egy tartalomnaptárt úgy, hogy hasonló témákra vonatkozó ötleteket generál a legnépszerűbb webhelyekről.
Moz Pro korlátai
- A kulcsszóelemzés a nagy forgalmú, erősen versenyképes keresési kifejezésekre összpontosít.
- Az árak magasabbak, mint néhány közvetlen versenytársuknál.
Moz Pro árak
- Standard: 69 USD/hó
- Közepes: 129 USD/hó
- Nagy: 209 USD/hó
- Prémium: 419 USD/hó
Moz Pro értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
8. SEO PowerSuite
A SEO PowerSuite egy hatékony SEO szoftver, amely segít a vállalatoknak javítani online láthatóságukat. A szoftver négy megoldásra oszlik: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass és LinkAssistant. Mind a négy segítségével a vállalatok mérhetik a kulcsszavak nehézségi fokát, kidolgozhatnak egy tartalommarketing tervet, és linkek felkutatását végezhetik a domain tekintélyének növelése érdekében.
SEO PowerSuite legjobb funkciói
- Futtasson SEO-auditot, hogy átvizsgálja az egész webhelyét technikai problémák szempontjából.
- A spam jellegű visszautaló linkek azonosítása a tartalom rangsorának javítása érdekében
- Ellenőrizze és kövesse nyomon a helyi keresési eredmények és a Google Maps rangsorolását.
SEO PowerSuite korlátai
- A platform négy különálló megoldásra oszlik, szemben az egyetlen kombinált platformmal.
- Ez nem egy felhőalapú platform.
SEO PowerSuite árak
- Ingyenes verzió: 0 USD
- Professzionális: 299 USD/év
- Vállalati: 499 USD/év
SEO PowerSuite értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
9. SpyFu
A SpyFu egy all-in-one Semrush alternatíva, amely lehetővé teszi a CPC (kattintásonkénti költség) kampányok kezelését, a korábbi adatok elemzését és SEO-jelentések készítését. A SpyFu segítségével versenytársak elemzését végezheti, backlink lehetőségeket kutathat, korlátlan számú kulcsszó- és domain-projektet kezelhet, valamint jelentéseket testreszabhat az egyedi SEO-igényeinek megfelelően.
A SpyFu legjobb funkciói
- Hozzáférés a rangsor történetéhez és a visszautaló linkekhez kapcsolódó korábbi adatokhoz
- Merüljön el versenytársai Google Ads kulcsszavaiban és hirdetéseiben a PPC eszközök segítségével.
- Egyszerűsítse SEO-projektjeinek kezelését kulcsszócsoportok létrehozásával és értesítések beállításával.
A SpyFu korlátai
- Az alacsony volumenű kulcsszavakra vonatkozó adatok korlátozottak lehetnek.
- Voltak olyan jelentések, hogy az adatok nem mindig 100%-osan pontosak.
SpyFu árak
- Alapcsomag: 39 USD/hó
- Professzionális csomag: 79 USD/hó
SpyFu értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
10. Ubersuggest
Az Ubersuggest egy könnyen használható SEO- és tartalomkezelő platform, amely személyes irányítópulton vagy Chrome-bővítményen keresztül érhető el. A platform segítségével azonosíthatja webhelye legjobb kulcsszavaival kapcsolatos lehetőségeket, technikai webhely-auditot futtathat, és új backlink-lehetőségeket fedezhet fel.
Ubersuggest legjobb funkciói
- A vezérlőpulton keresztül napi értesítéseket kaphat a rangsor frissítéseiről és a webhelyével kapcsolatos kritikus SEO-problémákról.
- Töltsd le a Chrome-bővítményt, hogy elemezd a SEO-adatokat bármelyik webhelyen, amelyet meglátogatsz.
- Találd meg azokat a weboldalakat, amelyek a legjobb SEO-forgalmat generálják
Ubersuggest korlátai
- Jelenleg nincs mobilalkalmazás.
- Adatait korlátozott forrásokból, elsősorban a Google Analyticsből nyeri.
Ubersuggest árak
- Egyéni: 29 USD/hó
- Üzleti: 49 USD/hó
- Vállalati: 99 USD/hó
Ubersuggest értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)
Egyéb marketingeszközök
Szeretnéd digitális marketing tevékenységedet új szintre emelni? A megfelelő marketingeszközökkel új tartalmi ötleteket dolgozhatsz ki, egyszerűsítheted a projektmenedzsmentet, és végső soron új ügyfeleket vonzhatsz. ?
ClickUp
A ClickUp egy all-in-one platform, amelyen SEO ügynökségek és marketingcsapatok szervezhetnek kampányokat, ötletelhetnek, új tartalmakat készíthetnek és feladatokat oszthatnak ki. A ClickUp AI segítségével a marketingesek villámgyorsan indíthatnak marketingkampányokat, tartalmi összefoglalókat készíthetnek, új ötleteken dolgozhatnak együtt és új tartalmakat tehetnek közzé.
Ráadásul a ClickUp hatalmas sablonkönyvtárának köszönhetően soha nem kell marketingkampányt nulláról kezdened. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Docs segítségével együttműködhetsz minden írásos anyag, például e-mailek, blogbejegyzések és közösségi média bejegyzések terén.
- Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet, és soha ne hagyjon ki egy feladatot sem az értesítések, megjegyzések és a ClickUp Tasks segítségével.
- Készítsen projektmunkafolyamatokat és tervezzen új kampányokat a ClickUp Whiteboards segítségével!
A ClickUp korlátai
- Egyes funkciók még nem érhetők el mobil eszközökön.
- A platform új felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)
Javítsd keresési láthatóságodat a Semrush alternatíváival
A SEO-eszközök segítenek a kulcsszavak kutatásában, a versenytársak figyelemmel kísérésében, a tartalomtervezésben és végső soron a keresőmotor-optimalizálás segítségével a rangsor javításában. A megfelelő Semrush-alternatíva segít növelni a webes forgalmat és végső soron több online értékesítést elérni.
Ha olyan all-in-one, AI-alapú marketingplatformot keres, amely támogatja SEO-tevékenységeit, próbálja ki a ClickUp-ot. A ClickUp teljes eszközkészletet kínál, például Docs, Whiteboards és Task management funkciókat, amelyek egyszerűsítik a projektmenedzsmentet és segítik következő kampányának elindítását.
Kezdésként próbálja ki még ma a ClickUp-ot. ?