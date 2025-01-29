A 10 legjobb Semrush alternatíva a SEO fejlesztéséhez 2025-ben

Ha bővíteni szeretné vállalkozását, nem hagyhatja figyelmen kívül a keresőmotor-optimalizálást (SEO).

Egy hatékony SEO-stratégia kidolgozása segíthet webhelyének a Google rangsorában való előrelépésében. Így, amikor egy potenciális ügyfél a termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos szavakat vagy kifejezéseket ír be egy keresőbe, cége az elsők között fog megjelenni.

Fordítás: Ha nem fektet be SEO-stratégiába, akkor lehet, hogy értékes potenciális ügyfeleket hagy ki. ?

A SEO-stratégia elindításához megfelelő szoftverre van szükség. A Semrush egy SEO-eszköz, amely segíthet a linképítésben, a tartalommarketingben, a kulcsszó-kutatásban és a versenytársak kutatásában. Ha a Semrush használatát fontolgatja a keresési rangsorának javítása érdekében, vagy szeretné lecserélni, olvasson tovább. Az alábbiakban bemutatjuk a 10 legjobb Semrush-alternatívát a SEO területén. ?

Mit kell keresnie egy Semrush alternatívában?

A Semrush egy hatékony SEO- és tartalommarketing-eszköz, amely segít a vállalatoknak javítani a keresőmotorokban való láthatóságukat. Ha helyettesítőt keres, figyeljen az alábbi funkciókkal rendelkező egyéb SEO-eszközökre:

Részletes kulcsszó-kutatási eszköz : A megfelelő platform segít kideríteni, mely kulcsszavakra kell összpontosítania az új ügyfelek megszerzése érdekében ?

AI tartalomkészítés : A fejlett SEO-eszközök nem csak a meglévő tartalmakat optimalizálják, hanem új cikkek írásában és potenciális ügyfelek vonzásában is segítenek.

Integráció fizetett forgalommal: Ha lehetséges, keressen olyan platformot, ahol kezelheti az organikus és a fizetett forgalmát. Sok platform lehetővé teszi, hogy egy helyről kezelje a közösségi média hirdetéseit és a Google Ads hirdetéseit.

Backlink-ellenőrző: A backlinkek olyan internetes linkek, amelyek a webhelyére irányítanak (azaz referral traffic). Minél több backlinkje van, annál gyorsabban építheti fel tekintélyét a Google-on. Az all-in-one SEO eszköz segít kijavítani a hibás linkeket és backlink-elemzést kínál az új linklehetőségek azonosításához.

Versenytársak kutatása: Ne feledje, hogy versenytársai is a Google legfelső, legkívánatosabb helyeire törekednek. A megfelelő Semrush alternatíva segít nyomon követni a versenytársak rangsorát, megérteni legfontosabb kulcsszavaikat és elmélyülni a visszautaló linkjeikben.

A 10 legjobb Semrush alternatíva 2024-ben

Készen áll arra, hogy javítsa vállalatának teljesítményét a keresőmotorokban? Ha bevált SEO-stratégiába szeretne befektetni, vegye fontolóra ezeket a legjobb Semrush-alternatívákat:

1. SE Ranking

via SE Ranking

Az SE Ranking egy all-in-one SEO eszközkészlet és Semrush alternatíva, amely segít javítani a keresőmotorok rangsorában elfoglalt helyét. Az SE Ranking segítségével nyomon követheti rangsorolását, figyelemmel kísérheti webhelyére mutató visszautaló linkeket, teljes webhely-auditot végezhet, vagy ellenőrizheti az egyes oldalak SEO-ját.

Ezen felül hozzáférést kap egy teljes elemzési csomaghoz, így megértheti, hogy milyen típusú forgalom (organikus vagy fizetett) érkezik a webhelyére, nyomon követheti a legfontosabb kulcsszavak rangsorolását, és javaslatokat kaphat az egyes oldalak vagy blogbejegyzések SEO-jának javítására.

SE Ranking legjobb funkciói

AI-alapú optimalizálási tippeket kaphat minden weboldalhoz vagy blogbejegyzéshez.

Kövesse nyomon a kulcsszavak rangsorolását a saját vállalata és versenytársai esetében.

Könnyedén végezzen kulcsszó-kutatást, és fedezzen fel kapcsolódó hosszú farkú kulcsszavakat.

Elemezze a meglévő referral forgalmat, és kémkedjen a versenytársak referraljai után, hogy megtudja, honnan szereznek backlinkeket.

Végezzen teljes webhely-auditot, hogy megértse minden olyan problémát (akár jelentős, akár kisebb jelentőségű), amely befolyásolhatja a keresési rangsorolást.

SE Ranking korlátai

Egyes eszközök használatáért külön kell fizetnie.

A legtöbb mutató csak az organikus forgalmat jelenti, ami frusztráló lehet, ha közösségi médiát vagy PPC (pay per click) hirdetéseket futtat.

SE Ranking árak

Alapvető: 44 USD/hó

Előny: 87,20 USD/hó

Üzleti: 191,20 USD/hó

SE Ranking értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (200+ értékelés)

2. Similarweb

via Similarweb

A Similarweb egy SEO és digitális marketing platform, amely segít a vállalatoknak jobban megérteni a közönségüket és felülmúlni a versenyt. Számos ingyenes eszközt kínál, beleértve egy weboldal-ellenőrt, a legnépszerűbb weboldalak listáját és egy weboldal-mobil eszközök összehasonlító ellenőrzőt.

A fizetős platform segítségével a felhasználók jobban megérthetik a vásárlói személyiségeket, nyomon követhetik a versenytársakhoz viszonyított digitális teljesítményt, és piackutatást végezhetnek több mint 210 iparágban.

A Similarweb legjobb funkciói

Növelje a konverziókat hirdetéselemző eszközökkel

Használja ki az 50+ forgalmi és elkötelezettségi mutatót egy alapos versenytárselemzéshez.

Elemezzen több mint 100 millió weboldalt, hogy jobban megértse célközönségét.

Tartsd szemmel a közelgő piaci trendeket, hogy finomíthasd digitális marketing stratégiádat.

A Similarweb korlátai

Az árstruktúra egyes vállalatok, különösen a kisvállalkozások számára korlátozó lehet.

A műszerfal túlterhelő lehet, és megnehezítheti a keresett információk megtalálását.

Similarweb árak

Starter: 125 USD/hó egy felhasználó számára

Professzionális: 333 USD/hó egy felhasználó számára

Csapat: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Similarweb értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (95+ értékelés)

3. Serpstat

via Serpstat

A Serpstat egy Semrush alternatíva, amely segít a vállalatoknak javítani a keresési eredmények rangsorában elfoglalt helyüket. A Serpstat segítségével kulcsszó-kutatásokat végezhet az organikus és fizetett forgalomra vonatkozóan, backlink-elemzéseket futtathat, és nyomon követheti versenytársai rangsorát.

Ráadásul a Serpstat AI tartalomelemző eszközökkel is rendelkezik, amelyek segítségével cikkeket írhat, címeket és meta leírásokat generálhat, valamint ötleteket szerezhet a közösségi médiában való posztoláshoz.

A Serpstat legjobb funkciói

Használja az AI írási eszközöket , hogy egyetlen mondatból teljes cikkeket fogalmazzon meg.

Végezzen versenytárs-elemzést, hogy megértse (és megcélozza) a legeredményesebb kulcsszavakat.

Töltsön fel akár 50 000 kulcsszót a csoportosító eszközbe, hogy azokat a keresőmotorok találati oldalainak (SERP) hasonlósága szerint csoportosítsa.

Végezzen webhely-auditot, hogy megtalálja azokat a kritikus SEO-hibákat, amelyek hatással lehetnek a rangsorolására.

Serpstat korlátai

A jelentések testreszabása nehéz lehet.

Néhány oktatóanyag elavult, mivel a platform új funkciókat adott ki.

Serpstat árak

Egyéni: 45 USD/hó

Csapat: 85 USD/hó

Ügynökség: 335 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Serpstat értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

4. CognitiveSEO

via CognitiveSEO

A CognitiveSEO egy felhőalapú platform, amely lehetővé teszi a vállalatok és digitális ügynökségek számára, hogy elemezzék a webhely forgalmát, végezzenek on-page SEO webhelyforgalmat, és nyomon kövessék a versenytársak keresési volumenét. A CognitiveSEO segítségével megtalálhatja a backlink lehetőségeket, észlelheti a Google algoritmusának ingadozásait, és kulcsszó javaslatokat találhat tartalmi tervéhez.

Ráadásul az on-page SEO-ellenőrző átvizsgálja webhelyét, és megkeresi azokat a hibákat, amelyek negatívan befolyásolhatják a keresési rangsort.

A CognitiveSEO legjobb funkciói

Összesítse a backlink-adatokat, hogy felfedezze a legjobb hivatkozási forrásokat.

Használja a SERP Checker eszközt a kulcsszavak rangsorának nyomon követéséhez univerzális, helyi és mobil szinten.

Személyre szabhatja saját irányítópultját több mint 35 mutatóval, hogy valós időben értse a SEO-adatokat.

Használja a tartalomoptimalizáló eszközt, hogy minden tartalomhoz megtalálja a megfelelő kulcsszavakat.

A CognitiveSEO korlátai

A hatalmas adatmennyiség és a rendelkezésre álló funkciók kezdők számára nyomasztóak lehetnek.

A platform nem rendelkezik olyan sok testreszabási lehetőséggel, mint egyes versenytársai.

CognitiveSEO árak

Starter: 129,99 USD/hó

Prémium: 199 USD/hó

Elite: 499 USD/hó

CognitiveSEO értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2 értékelés)

5. Ahrefs

via Ahrefs

Az Ahrefs felhasználóbarát felületet kínál, amely segít javítani SEO- és marketingtevékenységeit. Az Ahrefs segítségével megnézheti, mennyi keresési forgalmat generálnak versenytársai, tanulmányozhatja, mit írnak be ügyfelei a Google-ba, megtalálhatja a webhelye teljesítményét rontó kritikus SEO-problémákat, és nyomon követheti több ezer kulcsszó rangsorolását.

Az Ahrefs legjobb funkciói

Használja a site explorer eszközt, hogy átfogó elemzést kapjon az általános SEO-egészségi pontszámáról és az összes lehetséges SEO-hibáról.

Több ezer kulcsszóötletet kaphat, beleértve azok rangsorolási nehézségét és azt, hogy hogyan növelhetik leginkább a forgalmát.

AI kulcsszó-kutatási szoftver a kulcsszó-kutatási folyamat optimalizálásához

Fedezze fel a legjobban teljesítő tartalmakat és több ezer linképítési lehetőséget!

Részletes keresési és backlink-profilok bármely webhelyről, beleértve a versenytársakét is.

Ahrefs korlátai

A tanulási görbe kezdők számára meredek lehet.

Jelenleg nincs olyan AI-eszköz , amely tartalomgenerálásra használható lenne.

Ahrefs árak

Lite : 99 USD/hó

Alapcsomag: 199 USD/hó

Haladó: 399 USD/hó

Vállalati: 999 USD/hó

Ahrefs értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)

via Raven Tools

A Raven Tools egy SEO- és jelentéskészítő platform, amelyet SEO- és tartalommarketing-ügynökségek számára fejlesztettek ki. Számos fejlett funkcióval rendelkezik, többek között backlink-eszközökkel, kulcsszó-keresővel, marketingjelentésekkel és versenytársak elemzésére szolgáló eszközkészlettel.

Jelentés az összes fizetett és organikus forgalomról egy helyen, adatokkal a Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console és más forrásokból.

Kutassa a versenytársak domainjeit négy SEO-adatforrás segítségével, és azonosítson több mint 20 adatpontot.

Ellenőrizze SERP-jeit havonta, hetente vagy akár naponta is.

Kezelje több ügyfél közösségi média kampányait egy helyen

A platform elsősorban ügynökségek számára készült, nem pedig egyéni vállalkozások számára.

Az adatok hatalmas mennyisége új felhasználók számára nyomasztó lehet.

Kisvállalkozások: 39 USD/hó

Kezdő ár: 79 USD/hó

Grow: 139 USD/hó

Thrive: 249 USD/hó

Vezető: 399 USD/hó

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

7. Moz Pro

via Moz Pro

A Moz Pro az egyik legismertebb Semrush alternatíva, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy növeljék webes forgalmukat, és végső soron javítsák pozíciójukat a keresőmotorokban. A kulcsszó-keresővel bármilyen URL-t beírhat, hogy pontosan megértse, melyik célkulcsszavak a legmegfelelőbbek. Emellett mélyreható backlink-kutatás segítségével is növelheti domainje tekintélyét, hogy új lehetőségeket azonosítson.

Moz Pro legjobb funkciói

Végezzen hetente webhely-ellenőrzéseket, hogy megértse azokat a technikai SEO-problémákat, amelyek befolyásolhatják a rangsorolást.

Szerezzen be egy SERP-elemzést a kulcsszavakról, hogy megértse, miért rangsorolják az oldalakat úgy, ahogy.

Használja a weboldal optimalizálási eszközt , hogy lépésről lépésre megismerje, hogyan javíthatja rangsorolását.

Hozzon létre egy tartalomnaptárt úgy, hogy hasonló témákra vonatkozó ötleteket generál a legnépszerűbb webhelyekről.

Moz Pro korlátai

A kulcsszóelemzés a nagy forgalmú, erősen versenyképes keresési kifejezésekre összpontosít.

Az árak magasabbak, mint néhány közvetlen versenytársuknál.

Moz Pro árak

Standard: 69 USD/hó

Közepes: 129 USD/hó

Nagy: 209 USD/hó

Prémium: 419 USD/hó

Moz Pro értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

8. SEO PowerSuite

via SEO PowerSuite

A SEO PowerSuite egy hatékony SEO szoftver, amely segít a vállalatoknak javítani online láthatóságukat. A szoftver négy megoldásra oszlik: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass és LinkAssistant. Mind a négy segítségével a vállalatok mérhetik a kulcsszavak nehézségi fokát, kidolgozhatnak egy tartalommarketing tervet, és linkek felkutatását végezhetik a domain tekintélyének növelése érdekében.

SEO PowerSuite legjobb funkciói

Futtasson SEO-auditot, hogy átvizsgálja az egész webhelyét technikai problémák szempontjából.

A spam jellegű visszautaló linkek azonosítása a tartalom rangsorának javítása érdekében

Ellenőrizze és kövesse nyomon a helyi keresési eredmények és a Google Maps rangsorolását.

SEO PowerSuite korlátai

A platform négy különálló megoldásra oszlik, szemben az egyetlen kombinált platformmal.

Ez nem egy felhőalapú platform.

SEO PowerSuite árak

Ingyenes verzió : 0 USD

Professzionális: 299 USD/év

Vállalati: 499 USD/év

SEO PowerSuite értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

9. SpyFu

via SpyFu

A SpyFu egy all-in-one Semrush alternatíva, amely lehetővé teszi a CPC (kattintásonkénti költség) kampányok kezelését, a korábbi adatok elemzését és SEO-jelentések készítését. A SpyFu segítségével versenytársak elemzését végezheti, backlink lehetőségeket kutathat, korlátlan számú kulcsszó- és domain-projektet kezelhet, valamint jelentéseket testreszabhat az egyedi SEO-igényeinek megfelelően.

A SpyFu legjobb funkciói

Hozzáférés a rangsor történetéhez és a visszautaló linkekhez kapcsolódó korábbi adatokhoz

Merüljön el versenytársai Google Ads kulcsszavaiban és hirdetéseiben a PPC eszközök segítségével.

Egyszerűsítse SEO-projektjeinek kezelését kulcsszócsoportok létrehozásával és értesítések beállításával.

A SpyFu korlátai

Az alacsony volumenű kulcsszavakra vonatkozó adatok korlátozottak lehetnek.

Voltak olyan jelentések, hogy az adatok nem mindig 100%-osan pontosak.

SpyFu árak

Alapcsomag : 39 USD/hó

Professzionális csomag: 79 USD/hó

SpyFu értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

10. Ubersuggest

via Ubersuggest

Az Ubersuggest egy könnyen használható SEO- és tartalomkezelő platform, amely személyes irányítópulton vagy Chrome-bővítményen keresztül érhető el. A platform segítségével azonosíthatja webhelye legjobb kulcsszavaival kapcsolatos lehetőségeket, technikai webhely-auditot futtathat, és új backlink-lehetőségeket fedezhet fel.

Ubersuggest legjobb funkciói

A vezérlőpulton keresztül napi értesítéseket kaphat a rangsor frissítéseiről és a webhelyével kapcsolatos kritikus SEO-problémákról.

Töltsd le a Chrome-bővítményt, hogy elemezd a SEO-adatokat bármelyik webhelyen, amelyet meglátogatsz.

Találd meg azokat a weboldalakat, amelyek a legjobb SEO-forgalmat generálják

Ubersuggest korlátai

Jelenleg nincs mobilalkalmazás.

Adatait korlátozott forrásokból, elsősorban a Google Analyticsből nyeri.

Ubersuggest árak

Egyéni: 29 USD/hó

Üzleti: 49 USD/hó

Vállalati: 99 USD/hó

Ubersuggest értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

Szeretnéd digitális marketing tevékenységedet új szintre emelni? A megfelelő marketingeszközökkel új tartalmi ötleteket dolgozhatsz ki, egyszerűsítheted a projektmenedzsmentet, és végső soron új ügyfeleket vonzhatsz. ?

A ClickUp AI végtelen számú dokumentumtípust képes generálni, például projektismertetőket, óravázlatokat és egyéb dokumentumokat, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

A ClickUp egy all-in-one platform, amelyen SEO ügynökségek és marketingcsapatok szervezhetnek kampányokat, ötletelhetnek, új tartalmakat készíthetnek és feladatokat oszthatnak ki. A ClickUp AI segítségével a marketingesek villámgyorsan indíthatnak marketingkampányokat, tartalmi összefoglalókat készíthetnek, új ötleteken dolgozhatnak együtt és új tartalmakat tehetnek közzé.

Ráadásul a ClickUp hatalmas sablonkönyvtárának köszönhetően soha nem kell marketingkampányt nulláról kezdened. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes funkciók még nem érhetők el mobil eszközökön.

A platform új felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

Javítsd keresési láthatóságodat a Semrush alternatíváival

A SEO-eszközök segítenek a kulcsszavak kutatásában, a versenytársak figyelemmel kísérésében, a tartalomtervezésben és végső soron a keresőmotor-optimalizálás segítségével a rangsor javításában. A megfelelő Semrush-alternatíva segít növelni a webes forgalmat és végső soron több online értékesítést elérni.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a fontos dokumentumok kezeléséhez és a csapatmunka elősegítéséhez.

Ha olyan all-in-one, AI-alapú marketingplatformot keres, amely támogatja SEO-tevékenységeit, próbálja ki a ClickUp-ot. A ClickUp teljes eszközkészletet kínál, például Docs, Whiteboards és Task management funkciókat, amelyek egyszerűsítik a projektmenedzsmentet és segítik következő kampányának elindítását.

Kezdésként próbálja ki még ma a ClickUp-ot. ?