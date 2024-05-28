Wordtune és Grammarly: melyik AI írási eszköz a legjobb?

Szeretné azonosítani a nyelvtani hibákat? Megvan. Szüksége van megfelelő mondatszerkezeti javaslatokra? Megvan. Átfogó visszajelzés a tartalom hangvételéről és stílusáról? Megvan.

Bár egy jó AI írási eszköz segít a fenti feladatok elvégzésében, nem mindegyik egyforma. Néhányuk csillogó új AI funkciókat kínál, mások alapvető szerkesztői funkciókat, és akkor még ott vannak a vásárlók véleményei is.

A számos lehetőség közül két eszköz emelkedik ki: Wordtune és Grammarly.

Ebben az útmutatóban áttekintjük a Wordtune és a Grammarly programokat, és összehasonlítjuk többek között a legfontosabb funkciókat, az árakat és a támogatás szintjét.

Felvettünk egy harmadik lehetőséget is, amely lehet, hogy pont az az AI írási eszköz, amit kerestél!

Mi az a Wordtune?

via Wordtune

A Wordtune egy generatív AI eszköz, amely AI-ajánlásokkal javítja az írásodat. Asztali számítógépen, okostelefonon vagy kedvenc alkalmazásodban is elérhető, a Wordtune azonnal javítja a kommunikációdat.

Használja az eszközt a közösségi média bejegyzéseinek javításához, következő nagy ötletének kidolgozásához, műszaki íráshoz és még sok máshoz.

Íme egy rövid áttekintés a funkcióikról:

A Wordtune funkciói

A Wordtune mesterséges intelligenciával működő írási funkciója a tartalomírás minden aspektusát lefedi – javítja a nyelvtani hibákat, hivatkozik adatokkal alátámasztott forrásokra, javítja az írott tartalmat és még sok mást.

AI válaszok

A Wordtune legalább öt megbízható forrásból származó információk keresztellenőrzése után nyújt tényalapú tartalmat. A platform ténybeli pontossága jobb, mint a Grammarly vagy a ChatGPT eszközöké.

A Wordtune AI Answers funkciójával személyre szabott tudásbázist hozhat létre a Wordtune könyvtárában.

AI írási asszisztens

A Wordtune segítségével

A Wordtune AI Assistant olyan AI-javaslatokat kínál, amelyek hűek az Ön egyedi stílusához, ugyanakkor lehetővé teszik a gyorsabb írást. Egy gombnyomással válthat a formális és az informális tartalom hangnem között.

A Wordtune hangnem-stilizálási lehetőségeket kínál a tartalmához.

Személyre szabhatja az írást viccekkel vagy a legfrissebb statisztikákkal. Az AI asszisztens átveheti az olyan technikai feladatokat, mint a nyelvtan, a helyesírás stb.

Alkoss AI segítségével

A Wordtune-ban elérhető sablonokat személyre szabhatja, és minőségi tartalmakat hozhat létre a semmiből. Készítsen kreatív címsorokat, LinkedIn-bejegyzéseket, e-maileket és még sok mást.

Wordtune Rewrite

A Wordtune Rewrite megkönnyíti az életét azzal, hogy AI-ajánlásokat kínál, amelyek másodpercek alatt átírják a mondatokat – egyetlen szótól az egész oldalig.

Például írt egy eredeti blogbejegyzést, és szeretné népszerűsíteni a közösségi médiában. Ehhez a következőket kell tennie:

Illessze be a blogot a Wordtune Paraphrase eszközébe

Használja az összefoglalt tartalmat a blog rövid és hosszú formátumú tartalmakban történő népszerűsítéséhez:

A Wordtune Paraphrase eszköze

Wordtune árak:

Ingyenes verzió: 0 dollár /hónap

Plus : 9,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással (30 átírás és fűszerezés, 5 AI-sugallat és 5 összefoglalás naponta, korlátlan szövegjavítás, korlátlan szövegajánlás)

Korlátlan : 14,99 dollár havonta felhasználónként, éves számlázással (korlátlan átírások és fűszerek, AI-sugallatok, összefoglalók, szövegjavítások, szövegajánlások, prémium támogatás)

Üzleti: Egyedi árazás (korlátlan funkciók a csapat összes tagjának)

Nézze meg ezeket a Wordtune alternatívákat!

Mi az a Grammarly?

via Grammarly

A Grammarly a helyesírás- és nyelvtani ellenőrző eszközből fejlődött ki. Ma az egyik legjobb ingyenes AI írási asszisztens, hűséges rajongói bázissal. A felhasználók a platformot arra használják, hogy magabiztosan és világosan írjanak, megfelelő formázással, átírással és mondatszerkezettel.

A Grammarly azért hasznos, mert megmondja, miért kell valamit megváltoztatnia. Így minél többet ír, annál többet tanul az eszközzel:

Tegyük fel, hogy egy kutatási cikket ír, és úgy érzi, hogy a bevezetés lehetne konkrétabb. Használja a Grammarly-t visszajelzésként, hogy ötleteket kapjon írásának javításához.

A Grammarly egy plusz pár szem lesz, amely kiszúrja azokat a dolgokat, amelyekről Ön esetleg nem vesz észre. Az eszköz segítségével ellentmondásokkal töltheti ki a tartalom hiányosságait.

Valószínűleg ez az oka annak, hogy több mint 30 millió ember és 50 000 csapat használja naponta a Grammarly-t, hogy jobban írjon. Ráadásul a Grammarly fejlett természetes nyelvfeldolgozást és gépi tanulást alkalmaz, hogy megértse az írás kontextusát és hangnemét.

A Grammarly generatív AI asszisztense Windows, Mac, Chrome, Edge és Grammarly Editor rendszereken érhető el. Generatív AI írási képességeit LinkedIn, Medium, Gmail és bármely más platformon használhatja.

A Grammarly funkciói

A Grammarly íróbarát funkciókat kínál, amelyek kreativitását fokozzák, miközben termelékenységét is növelik. Írja be a megfelelő utasításokat, hogy igény szerint szöveget generáljon cikkekhez, e-mailekhez, jelentésekhez és bármi máshoz.

Íme a legértékesebb funkciói:

AI író

A Grammarly generatív szövegfunkciója

A generatív mesterséges intelligencia által támogatott Grammarly mesterséges intelligencia kommunikációs asszisztensével ötleteket gyűjthetsz a tartalomhoz.

Használja a Grammarly készen használható AI-társszerzőjét ötletek kidolgozásához, szövegek írásához, átírásához, és így gyorsabban elérheti kommunikációs céljait.

A Grammarly segít a kifinomult vázlatok elkészítésében

Kontextus-specifikus utasításokkal alapvető iránymutatásokat adhat, és a Grammarly természetes nyelvfeldolgozási funkciója segítségével közvetítheti üzenetét:

A Grammarly a megadott utasítás alapján teljes blogot tud generálni.

Kipróbálhatja a többféle verziót is, hogy írása a lehető legjobb legyen.

Hangsegítség

De mi a Grammarly kiemelkedő tulajdonsága? Generatív mesterséges intelligenciája testre szabja a tartalmat a hangnem, a formalitás és a szakmai relevancia tekintetében.

Az AI által generált tartalom hangnemének konfigurálása

Az eszközzel ötleteket, vázlatokat és perspektívákat is kidolgozhat , és így elindíthatja a kreatív folyamatot.

Grammarly árak:

Ingyenes: 0 USD /hó (írási javaslatok nyelvtani, helyesírási hibák és központozás terén, havi 100 prompt elérése)

Grammarly Premium : 12 USD/ hónap, éves számlázással (a Grammarly Premium havi 1000 promptot, robusztus AI-támogatást kínál fejlett írási javaslatokkal, szóválasztási lehetőségekkel, formázással, teljes mondatátírásokkal és még sok mással).

Üzleti : 15 USD /tag havonta, éves számlázással (hozzáférés 2000 prompt/tag/hónap, elemzési műszerfal, márka hangnemek stb.

Vállalati: Egyedi árazás; az egész szervezet számára elérhető mesterséges intelligencia, havi korlátlan számú prompttal felhasználónként.

Nézze meg ezeket a Grammarly alternatívákat!

Wordtune és Grammarly: funkciók összehasonlítása

Mind a Wordtune, mind a Grammarly kiterjedt AI írási funkciókat kínál a hibátlan tartalom előállításához. De vajon az egyik jobb, mint a másik? Derítsük ki!

Wordtune és Grammarly összehasonlítása

Paraméter Wordtune Grammarly 1. Értékelés 4,6/5 4,7/5 2. Funkciók Wordtune Spices, AI szövegírás , mondatátalakító, fordító, hangnemellenőrző, nyelvtani ellenőrző Helyesírás-ellenőrzés, nyelvtani ellenőrzés, írási javaslatok, olvashatósági pontszám, plágiumellenőrző 3. Ideális Szabadúszó írókMarketingesekDiákokNem angol anyanyelvűek Kisvállalkozások tulajdonosai Diákok Hivatásos írók AI-korrektorok Szerzők Marketingesek 4. Elérhető Google DocsWordtune böngészőbővítményMicrosoft Word Google DocsGrammarly asztali és mobil alkalmazásMicrosoft WordBöngészőbővítmény

Itt található egy részletes áttekintés a két platform hat legfontosabb funkciójáról, valamint azok összehasonlítása:

1. Nyelvtani ellenőrzés

A Grammarly ingyenes nyelvtani ellenőrző eszköze részletes javaslatokat ad a hibák kijavítására és a tartalom egyértelműségének javítására.

Összehasonlításban a Wordtune nyelvtani képességei elmaradnak. Ki a nyertes a nyelvtani hibák és helyesírási hibák kijavításában? Grammarly, kétségtelenül!

2. Plagizálás-ellenőrző

A Grammarly egy hatékony plágiumellenőrző funkcióval is rendelkezik, amely felismeri a szövegében található plágiumokat, miközben más írásbeli problémákat is keres.

Használhatja az eszköz eredeti javaslatait, és a prémium csomaggal helyettesítheti a plágiumot.

A Wordtune nem kínál plágiumellenőrzést. Ehelyett az eszköz átírja a mondatokat, miközben megőrzi azok jelentését, hogy a tartalom plágiummentes legyen.

Tehát a Grammarly előnyben van a Wordtune-nal szemben.

3. AI írás

A Wordtune Spices funkciója egyetlen gombnyomással átírja az Ön számára a tartalmat:

Választhat a kötetlen és a formális írásstílusok között. Rövidítheti vagy bővítheti a tartalmat tényszerű adatokkal.

Végül, többféle „fűszer” (vagyis prompt) közül választhat, attól függően, hogy milyen egyedi igényei és íráskészségei vannak:

A Spices kiterjesztésként elérhető a Google Chrome böngészőben. Használhatja a Google Docs-ban, az Edge kiegészítőben, az iOS mobilalkalmazásban és máshol is.

A Grammarly, bár mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, nem olyan jártas a szövegek átírásában. Ez az eszköz inkább a helyesírási és nyelvtani hibák kijavításában segít, mint a parafrazálásban. Az összes mesterséges intelligenciával kapcsolatos írási (és átírási) igényéhez a Wordtune a jobb választás.

4. Integráció

A Wordtune integrálható olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Microsoft Outlook, a Google Docs, a Gmail, a Slack, a WhatsApp, az X, a LinkedIn stb.

A Grammarly több mint 500 000 alkalmazás és webhely integrációját is kínálja, beleértve a Gmailt, az Outlookot, az SMS-t, a WhatsAppot, a Facebookot, a Twittert, a LinkedIn-t stb. Mindkét platform integrációt kínál a gyakran használt eszközökkel, így ez tekintetben döntetlen az állás.

5. Nyelvek

A Grammarly jelenleg csak az angol nyelvet támogatja.

Ezzel szemben a Wordtune kiválóan alkalmas nem angol anyanyelvűek számára. Különböző világnyelveket, például spanyolt, németet, franciát, mandarint, hindit, koreait, arabot, hébert, oroszt vagy portugált tud angolra fordítani.

Grammarly és Wordtune: egyéb hasznos funkciók

A Grammarly Tone Checker funkciója biztosítja, hogy üzenete kedvező fogadtatásra találjon az olvasók körében. Használja ezt a funkciót, hogy értékelje tartalmának formalitását, magabiztosságát és optimizmusát.

Felvehet egy „professzionális szerkesztőt” is, aki emberi szemszögből vizsgálja meg a tartalmát – ez hiányzik a Wordtune-ból.

Összehasonlításképpen: a Wordtune egy gazdaságos nyelvtani ellenőrző eszköz, amely lehetővé teszi a tartalom hangnemének valós idejű módosítását. Ugyanakkor csak formális, semleges és informális stílusok közül választhat.

Wordtune és Grammarly a Redditen

Íme, mit mondanak az emberek a Grammarly és a Wordtune-ról a Reddit-en.

A legtöbb ember a Grammarly-t részesíti előnyben, különösen a helyesírási, nyelvtani javítások, szerkesztési funkciók és hibamentes tartalom miatt:

„Szerkesztő vagyok, ezért a Grammarly a társam, főleg azért, mert van benne egy praktikus „kattints ide, és ezek a hibák mind kijavításra kerülnek” gomb. Mindez egy apró, görgethető mezőben található.”

Egy másik fórumon néhány Reddit-felhasználó azt állítja, hogy a Wordtune segít javítani a mondatszerkezeteken.

Wordtune vagy Grammarly: van-e helyes választás?

A Wordtune és a Grammarly átfogó elemzésében a két eszköz közötti fő különbség a hangsúlyukban rejlik: a Wordtune a tartalom stílusának és hangvételének javítására specializálódott, fejlett AI-alapú átírási segítségnyújtással, míg a Grammarly a nyelvtani hibák, helyesírási hibák javítására és plágiumellenőrzésre helyezi a hangsúlyt.

Mindkét eszköz kiválóan alkalmas különböző felhasználási esetekre és alkalmazásokra. A Wordtune nagyobb kontrollt biztosít az írási tartalom felett, míg a Grammarly segít a legfontosabb írási problémák madártávlatból történő kezelésében.

A választott eszköz végső soron attól függ, hogy hogyan, miért és mit szeretne írni!

Ha azonban egy all-in-one megoldást keres, van még egy érdemes versenytárs a kínálatban!

Ismerje meg a Wordtune és a Grammarly legjobb alternatíváját!

Üdvözöljük a világ első olyan AI-megoldását, amely az Ön szerepéhez igazítható! ClickUp Brain

Próbáld ki a ClickUp Brain-t! Ötleteket, blogbejegyzéseket, közösségi média posztokat, értékesítési e-maileket generálhat, tartalmakat optimalizálhat, trendeket jósolhat és még sok mást tehet a ClickUp Brain írási asszisztensével.

A ClickUp AI asszisztense itt van

A ClickUp Brain egy AI-alapú írási eszköz, amely segít e-mailek és blogbejegyzések írásában, valamint a írói blokk leküzdésében! A szabadúszó írók az egyik legjobb írási asszisztens előnyeit élvezhetik.

A ClickUp Brain több száz kézzel készített és kutatásokkal alátámasztott AI eszközt kínál minden elképzelhető szerepkörhöz és felhasználási esethez – a termékfejlesztéstől és a mérnöki munkától a projektmenedzsmentig.

Használja ezt az eszközt, hogy felébressze kreativitását. Például:

Hosszú szövegek összefoglalásának létrehozása (például: kommentek, értekezletek jegyzetek stb.)

Hozzon létre cselekvési elemeket és betekintéseket a Dokumentumokból és feladatokból

Használjon előre strukturált fejlécet, táblázatokat és egyéb elemeket a tökéletes formázáshoz.

Ötleteljen a következő kampányához, felméréséhez, marketing szlogenjéhez, rendezvényéhez stb.

Írjon következetesen és világosan a szövegszerkesztőjével!

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a Docs-ban található tartalom szerkesztéséhez, összefoglalásához, helyesírás-ellenőrzéséhez vagy hosszának módosításához.

Dokumentumai és munkái egy központi helyen

A hatékony ClickUp Docs funkcióval mindent egy helyen elérhet. Egyszerűen csak összekapcsolja a dokumentumokat és a feladatokat, és máris kezdhet is.

A szerkesztőben megváltoztathatja a projekt státuszát, widgeteket adhat hozzá a munkafolyamatok frissítéséhez, feladatokat rendelhet hozzá, és még sok minden mást tehet. De ez még nem minden.

A ClickUp Docs segítségével gyönyörű, beágyazott oldalakkal rendelkező wikiket hozhat létre, és kiegészítheti őket többféle stílusbeállítási lehetőséggel (például táblázatok hozzáadásával, könyvjelzők beágyazásával stb.

A legtöbb embernek nehézséget okoz az útitervek és tudásbázisok kidolgozása. De ez már nem így van.

A ClickUp Docs időtakarékos funkciók (például áttekintés és fejléc, használatra kész sablonok stb.) kombinációját kínálja, amelyek segítenek a projektdokumentáció elkészítésében:

Ezenkívül a ClickUp Docs segítségével javíthatja a csapat együttműködését és valós időben szerkesztheti a dokumentumokat. Képzelje el, hogy megjegyzésekkel jelölhet másokat, és a szöveget nyomon követhető feladatokká alakíthatja – ez a ClickUp Docs varázsa.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot a leggyakrabban használt alkalmazásokhoz, hogy egyszerűsítse a különböző eszközökön végzett munkáját, és egy központi helyre összpontosítsa azokat.

Utálja a technikai API-dokumentációkat, de szereti az integrációkat? A ClickUp segít Önnek.

Integrálja több mint 1000 alkalmazással, és csatlakoztassa a ClickUp-ot a csapata által használt eszközökhöz, anélkül, hogy bármilyen technikai ismeretekre lenne szüksége! A legértékesebb integrációk közé tartozik a Zapier, a Salesforce, a Google Naptár, a Facebook, a Gitlab, a Calendly, a Google Drive és még sok más.

A ClickUp-ot integrálhatja a Grammarly-vel, és így bármelyik szövegterületen kaphat nyelvtani javaslatokat és helyesírás-ellenőrzést a ClickUp-ban!

ClickUp árak:

A ClickUp Brain bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért tagonként.

Ingyenes verzió: ClickUp Docs, 100 MB tárhely, korlátlan számú feladat és tag, táblák, valós idejű csevegés és még sok más

Unlimited (7 dollár/tag/hónap): Korlátlan tárhely, korlátlan integrációk, korlátlan Gantt-diagramok, korlátlan irányítópultok, AI-kompatibilis stb.

Üzleti (12 dollár/tag/hónap): Korlátlan számú csapat, egyedi exportálás, fejlett funkciók nyilvános megosztáshoz, fejlett automatizálás, AI-kompatibilitás stb.

Vállalati ( az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal ): Vállalati API, fehér címkézés, dedikált sikermenedzser, AI-kompatibilis stb. : Vállalati API, fehér címkézés, dedikált sikermenedzser, AI-kompatibilis stb.

Az AI írási eszközök forradalmasították a kommunikáció módját. Nemcsak nyelvi hibáinkat javítják ki, hanem stílusunkban, hangvételünkben és tartalmunk céljának megfogalmazásában is segítenek. A Wordtune és a Grammarly alapos összehasonlítása azt mutatja, hogy mindkét eszköznek megvannak a maga előnyei. A Wordtune mesterséges intelligenciával támogatott írási és átírási képességeivel tűnik ki, és kiválóan alkalmas nem anyanyelvi angol beszélők számára, míg a Grammarly a nyelvtani hibák felismerésében és kijavításában, a helyesírás-ellenőrzésben és a plágium felismerésében jeleskedik.

Ne feledkezzünk meg azonban a ClickUp Brain hatékony képességeiről sem, amely átfogó AI írási eszközöket kínál különböző szerepkörökhöz és felhasználási esetekhez. Az ötletek kidolgozásától a hosszú szövegek összefoglalásának elkészítéséig a ClickUp Brain az Ön segítője minden írási igényben. Ráadásul könnyedén integrálható számos alkalmazással, így zökkenőmentes, all-in-one írási élményt biztosít. Miért válasszon a Grammarly és a Wordtune között, ha a ClickUp Brain mindkettőt biztosítja?

Akár egyszerű nyelvet szeretne használni, akár helyesírási és nyelvtani hibákat szeretne kijavítani, használja ezt az eszközt, hogy írása gyorsabbá, világosabbá és következetesebbé váljon. Regisztráljon most egy ingyenes próbaidőszakra!