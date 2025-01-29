A 10 legjobb podcast-készítő szoftver a tervezéshez, felvételhez és szerkesztéshez 2025-ben

A podcastok készítői szenvedélyes emberek. Talált egy témát, amelyről szívesen mesélne az egész világnak. Akár kedvenc valóságshow-jának összefoglalásáról, akár a kvantumfizika bonyolult fogalmainak egyszerűsítéséről, akár az egész Amerikában végzett szellemvadászatokról szól a podcastja, mi mindannyian fülig figyelünk. 👂

Mert ha egy téma iránti szenvedélyes vagy, akkor azt a témát ellenállhatatlanná teszed. De csak azért, mert elég szenvedélyes vagy ahhoz, hogy podcastot készíts a világ kávé kultúrájáról vagy szülővárosod furcsa történetéről, még nem jelenti azt, hogy a podcasting szoftverek iránt is szenvedélyes vagy.

Nos, mi megteszünk. 🤸

Segítünk megérteni a különböző típusú podcast-felvevő szoftvereket és a legjobb programokat, amelyek segítenek a podcastok tervezésében, fejlesztésében, többcsatornás felvételében és terjesztésében. És mindezt szórakozás közben fogjuk megtenni.

Készen áll? Akkor kezdjük!

Mi az a podcasting szoftver?

A podcast-szoftverek széles kategóriát alkotnak. Vannak szoftverek a podcastok tervezéséhez, többcsatornás felvételéhez, szerkesztéséhez, terjesztéséhez és bevételszerzéséhez. Találhat olyan szoftvert, amely egy programban több funkciót is ellát, de ritka, hogy egy szoftver mindet elvégezze.

Még ha egy program mindent meg is tud csinálni, lehet, hogy nem akarja azt. Gyakran jobb olyan szoftvert használni, amely egy-két dolgot nagyon jól csinál, mint olyat, amely öt dolgot közepesen.

Ha még nem jártas a podcast-tárolásban, akkor néhány szoftverre lesz szüksége, hogy végigmenjen az egész folyamaton. Az alábbiakban olyan lehetőségeket mutatunk be, amelyek a podcast fejlesztési folyamatát az ötlettől a publikálásig lefedik.

Hogyan válasszuk ki a legjobb podcast-felvevő szoftvert?

Győződjön meg arról, hogy a podcast-felvevő szoftver megfelel az Ön igényeinek, figyelembe véve a következőket:

A munkafolyamat: A szoftver asztali alkalmazásként (csak otthoni számítógépről elérhető), webalkalmazásként (bármely internetkapcsolattal rendelkező eszközről elérhető) vagy mobilalkalmazásként (telefonon) érhető el. Egyes programok mindhárom lehetőséget kínálják a maximális rugalmasság érdekében. Mielőtt kiválasztaná a podcast-felvevő szoftvert, fontolja meg, hol fogja végezni a munkájának legnagyobb részét.

Az Ön szintje: Ha még soha nem használt hangszerkesztő szoftvert, akkor egy egyszerűbb eszközre lesz szüksége. Ha van hangmérnöki tapasztalata, akkor fejlettebb funkciókra lesz szüksége.

A költségvetése: Vannak ingyenes podcast-felvevő szoftverek, de ezek gyakran kevesebb funkcióval rendelkeznek, mint a fizetős változatok. Mérlegelje az ingyenes és a fizetős szoftverek költségeit és előnyeit, és használja ki az ingyenes próbaverziókat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a fizetős eszközök megérik-e a befektetést.

A 10 legjobb podcast szoftver a tartalom tervezéséhez, rögzítéséhez és szerkesztéséhez

Most, hogy már megvan a mentális ellenőrzőlista, tegye azt gyakorlatba, és hasonlítsa össze ezt a 10 podcast-felvevő szoftvert, amelyek minden követelménynek megfelelnek. ✅

A legjobb tartalomtervezéshez

Készíts podcast-gyártási naptárat, és húzd át a feladatokat a ClickUp naptárnézetébe.

Persze, néhány podcast csak pár társműsorvezetőből áll, akik csak úgy beszélgetnek... ööö... szellőznek. 💩

De sok esetben ez kiterjedt tervezést igényel – az epizódok témáinak kiválasztásától és az interjúk megszervezésétől kezdve a kutatáson, az íráson, a felvételen, a szerkesztésen, a közzétételen és a promóción át. (Hú, még mi is kezdünk túlterhelteknek érezni magunkat, pedig mi is saját termelékenységi podcastot működtetünk!)

Kezelje podcast-epizódjainak koncepcióit, népszerűsítését, ütemtervét és vendégeit a ClickUp Podcast Calendar Template segítségével.

A ClickUp segítségével nyomon követheti az egyes podcast-epizódokhoz tartozó összes apró feladatot. Eszközeink segítenek az ötletelésben és az írásban, valamint sablonjaink segítségével elkészítheti podcast-tartalom naptárát, megtervezheti feladatait és nyomon követheti projektje ütemtervét.

Még marketing naptárat is készíthet az epizódok promóciójához, miután azok megjelennek.

A ClickUp webalkalmazásként vagy mobilalkalmazásként érhető el iPad, iPhone vagy Android készülékekre. Ingyenes verziójával ez a program bármilyen podcast-költségvetéshez tökéletesen megfelel.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A sok funkció miatt van egy tanulási görbe.

A webalkalmazásban elérhető funkciók nem mindegyike elérhető a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8745+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3795+ értékelés)

2. Audacity

A legjobb ingyenes felvételhez és szerkesztéshez

via Audacity

Ez az open source hangrögzítő és szerkesztő szoftver teljesen ingyenes. Ha pedig szeretsz közösséghez tartozni, a felhasználók szívesen fogadják a kódok, dokumentációk, fordítások, támogatások és tesztelésekhez való hozzájárulásodat. 🙌

Az Audacity asztali alkalmazásként érhető el Windows, macOS vagy Linux operációs rendszerekhez.

Az Audacity legjobb funkciói

Hangfájlok rögzítése mikrofonról vagy keverőpultról

Végezzen többsávos felvételt, és egyszerre importáljon, szerkesszen vagy kombináljon különálló sávokat.

A szerkesztő szoftver vágás, másolás, beillesztés és törlés parancsokkal rendelkezik.

Dolgozzon 16 bites, 24 bites vagy 32 bites hangminőséggel!

Párosítsa LADSPA, LV2, Nyquist, VST vagy Audio Units plug-inekkel, hogy hanghatásokat adjon hozzá.

Az Audacity korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az Audacity nem rendelkezik felhasználóbarát felülettel, ami kihívást jelenthet a felvételek és szerkesztés világában kezdők számára.

Nem kompatibilis minden audiofájl-formátummal, és egyes felhasználók fájlok importálásával kapcsolatos problémákról számoltak be.

Az Audacity árai

Ingyenes

Audacity értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (435+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (390+ értékelés)

3. Hindenburg

A legjobb kezdőknek szóló felvételekhez és szerkesztéshez

via Hindenburg

A listán szereplő többi felvételi eszközzel ellentétben, amelyek elsősorban zenei produkciókhoz lettek kifejlesztve, a Hindenburg Journalist Pro kifejezetten hangalámondás és podcast-szerkesztő szoftverként lett kifejlesztve.

Használja podcastok rögzítésére, szerkesztésére és közzétételére. Intuitív, könnyen használható eszközökkel rendelkezik, például egyirányú csúszkákkal a zajcsökkentéshez és az equalizáláshoz. 🙇‍♂️

A Hindenburg legjobb funkciói

A leírás az audiót szöveggé alakítja, így a kézirat módban szerkesztheti, mintha egy írott dokumentumot szerkesztene.

A vágólap segítségével kedvenc hangrészleteit, intro-ját és outro-ját kéznél tarthatja, így könnyen szerkesztheti őket.

A hangkönyvtár kiváló minőségű hanghatásokat tartalmaz, amelyek hangulatosabbá teszik felvételeit.

A Field Recorder alkalmazással bárhol rögzítheti iPhone-jának hanganyagát.

A Hindenburg korlátai

Mivel egyszerűsített hangszerkesztőként lett kialakítva, amelyet bárki használhat, a tapasztalt hangmérnökök számára a szerkesztőeszközök túl korlátozottak lehetnek.

Egyes felhasználók szerint az audio ducking eszköz nem mindig működik a kívánt módon.

Hindenburg árak

Alapcsomag: 12 dollár havonta

Plusz: 15 dollár havonta

Prémium: 30 dollár havonta

Hindenburg értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

4. Reaper

A legjobb a fejlett felvételekhez és szerkesztéshez

via Reaper

Ha professzionális szintű digitális audio munkaállomást (DAW) keres, akkor ez az Ön számára ideális. A Reaper felhasználói – otthoni stúdióktól a műsorszolgáltató hálózatokig és oktatási intézményekig – mindenféle hangot rögzítenek.

Mivel rendkívül hatékonyan működik, telepítheti laptopjára, és magával viheti, hogy helyszínen rögzíthessen. Ezért kiválóan alkalmas oknyomozó újságíráshoz vagy utazási podcastokhoz. 🏝️

A Reaper egy teljes zenei produkciós eszközkészletet is tartalmaz zenei podcastokhoz vagy bárki számára, aki mélyreható ismeretekkel rendelkezik az audio produkció és szerkesztés terén. Alkalmas kezdők számára is, akik szakértőkké szeretnének válni, és olyan eszközt keresnek, amellyel fejlődhetnek.

A Reaper 60 napos ingyenes próbaidőt biztosít, mielőtt licencet kell vásárolnia. Windows, Mac és Linux operációs rendszereken is elérhető.

A Reaper legjobb funkciói

A 64 bites hangfeldolgozás lehetővé teszi többféle hangfájl renderelését szinte bármilyen bitmélységgel és mintavételi frekvenciával.

A harmadik féltől származó plug-inekkel és digitális eszközökkel – beleértve a VST, VST3, LV2, AU, DX és JS formátumokat – való kompatibilitás számos lehetőséget kínál hanghatások és hangulati effektek hozzáadásához.

A gyors betöltési idő és a hatékony kódolásnak köszönhetően ez a program nem igényel hatalmas mennyiségű RAM-ot.

A testreszabási lehetőségek lehetővé teszik, hogy bővítményeket adjon hozzá vagy a leggyakrabban használt eszközökkel módosítsa az elrendezést.

A Reaper korlátai

Több felhasználó is arról számolt be, hogy az audioszerkesztő funkciók nehezen használhatók és magas szintű ismereteket igényelnek.

Bár 60 napos ingyenes próbaidőszak van, a próbaidőszak lejárta után postai úton kell elküldenie a csekket vagy a pénzesutalványt a licenc megvásárlásához 🐌

Reaper árak

Kedvezményes licenc: 60 dollár

Kereskedelmi licenc: 225 dollár

Reaper értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

5. Auphonic

A legjobb AI-támogatott szerkesztéshez és közzétételhez

via Auphonic

Az eddig bemutatott all-in-one audioeszközöktől eltérően az Auphonic nem rendelkezik felvételi funkciókkal. De valószínűleg ez a legkönnyebben használható utómunkálati eszköz a piacon – könnyű, mert egy varázslatos robot végzi el a munkát helyetted. 🤖

Az Auphonic kifejezetten podcastokhoz lett kifejlesztve, és mesterséges intelligenciát használ az audio automatikus szerkesztéséhez, például a hangszint kiegyenlítéséhez, a csendek kivágásához, a háttérzaj csökkentéséhez stb. (Még a Hindenburg vagy az Adobe Audition programban már megmunkált hanganyagokat is retusálhatja. )

Ezután automatikusan közzéteszi a tartalmát a kedvenc podcast-tároló platformján. Varázslatos! 🧙

Az Auphonic legjobb funkciói

A többcsatornás algoritmusok kiegyensúlyozott keveréket hoznak létre, hogy mindkét csatorna hasonló szintű legyen és csökkentsék a zajt.

A hangerejű specifikációk biztosítják, hogy keveréke megfeleljen az Audible, a Spotify és más nagy platformok követelményeinek.

A csendvágás eltávolítja a holt időt

A Speech2Text automatikusan fejezetekre bontja a podcastot, és létrehozza a leiratokat.

Az automatikus közzététel segítségével tartalmát feltöltheti a YouTube-ra, a Libsynre, a Facebookra, a SoundCloudra, a Buzzsproutra, a Podbeanre és más platformokra.

Az Auphonic korlátai

Az ingyenes csomag csak havi 2 óra felvételt tartalmaz, ezért hosszabb vagy gyakrabban megjelenő podcastok esetében nem feltétlenül jelent megoldást.

Egyes felhasználók szerint az automatikus szint nem mindig biztosít sikeres eredményeket.

Auphonic árak

Ingyenes

Ismétlődő kreditek: 10 € havonta

Egyszeri kredit: 11 €

Auphonic értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (6+ értékelés)

Capterra: 5/5 (3+ értékelés)

6. Wirecast

A legjobb videó podcastokhoz

via Wirecast

Ha tartalmát a lehető legtöbb különböző platformon szeretné kínálni, és a lehető legszélesebb közönséget szeretné elérni, a Telestream Wirecast segítségével egyszerre hozhat létre audio- és videó podcast-tartalmakat.

A Mac és Windows operációs rendszerekhez elérhető Wirecast egy testreszabható produkciós eszközkészlet többcsatornás hangfelvételek és élő videó tartalmak rögzítéséhez. Akár több mikrofonnal és kamerával is beállíthatja. 🎥

A Wirecast legjobb funkciói

Keverj össze akár 8 különálló hangsávot, és adj hozzá hanghatásokat!

A konferenciafunkciók segítségével több vendéget vagy műsorvezetőt is megjeleníthet, még távoli felvételek esetén is.

Adjon hozzá háttérzenét, hanghatásokat, alsó harmadokat, háttérképeket és még sok mást a beépített média könyvtárból.

Jelenítse meg a Facebook, X és YouTube közösségi médiás kommentjeit vagy szavazásait.

Élőben közvetítsen több videó podcast-tároló platformra – például a Facebook Live-ra, a YouTube-ra vagy a Vimeo Live-ra – és egyidejűleg rögzítsen is!

A Wirecast korlátai

Több felhasználó is arról számolt be, hogy a Wirecast kapcsolata a szerverükkel vagy élő közvetítési szolgáltatásukkal megbízhatatlan.

Más felhasználók több oktatóanyagot és oktatási forrást szeretnének, hogy megkönnyítsék a tanulási folyamatot.

Wirecast árak

Wirecast Studio: 599 dollárért életre szóló licenc

Wirecast Pro: 799 dollárért életre szóló licenc

Wirecast értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (14+ értékelés)

7. OBS

A legjobb ingyenes videó podcastokhoz

via OBS

Az OBS vagy open broadcaster software egy nyílt forráskódú élő közvetítési platform, amely lenyűgöző támogatói körrel rendelkezik. Olyan cégek, mint a YouTube, a Logitech, a Twitch és a Facebook adományoztak, hogy ez a szoftver ingyenes maradjon a nyilvánosság számára.

Töltse le bármely Windows, MacOS vagy Linux operációs rendszerre. Kezdjen el élő videó podcastokat hosztolni és tartalmát egyidejűleg rögzíteni, hogy később közzétehesse kedvenc platformjain.

Az OBS legjobb funkciói

A valós idejű videó- és hangfelvétel, valamint keverés lehetővé teszi, hogy élőben közvetítse és rögzítse a munkameneteket.

Az egyéni átmenetek lehetővé teszik, hogy több jelenet között váltson, például a webkamerája és vendégei webkamerája között távoli interjúk során.

A beépített hangkeverő intuitív csúszkákkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a hangszerkesztést.

A testreszabható dokkoló segítségével kedvenc funkcióid mindig kéznél lesznek.

Az OBS korlátai

Egyes felhasználók szerint ez a szoftver sok RAM-ot használ, és a feldolgozás hosszú időt vehet igénybe.

Nem kezdőbarát, és az új podcast-készítőknek meredek tanulási görbével kell szembenézniük.

OBS árak

Ingyenes

OBS értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (115+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (965+ értékelés)

8. PodBean

A legjobb terjesztéshez, promócióhoz és bevételszerzéshez

via PodBean

A PodBean nemcsak integrálódik az Auphonic-kal, a fent említett AI szerkesztő szoftverünkkel, hanem egy komplett podcast-tároló és bevételszerző platform is. Lehet, hogy nem azért kezdett podcastinggal foglalkozni, hogy meggazdagodjon, de azért jó, ha egy kis pénzt is kereshet a munkájával. 🤑

Ez a platform olyan eszközökkel is rendelkezik, amelyek segítenek podcastod népszerűsítésében és több hallgató elérésében. Új epizódjaidat automatikusan közzéteheted közösségi oldalaidon.

A PodBean webalkalmazásként vagy mobilalkalmazásként érhető el iOS és Android rendszerekre.

A PodBean legjobb funkciói

Töltsd fel podcastodat, és ütemezd meg a közzétételt, hogy epizódjaid automatikusan megjelenjenek a Spotify, az Apple Podcasts, a Google Podcasts és más podcast-alkalmazásokban egyszerre.

Készítsen ingyenes podcast weboldalt a PodBean fiókjával!

Készítsen egyedi borítót minden epizódhoz néhány kattintással, képek és betűtípusok kombinálásával.

Az analitika segítségével nyomon követheti a hallgatottságot, a letöltéseket, a legnépszerűbb epizódokat és a hallgatók demográfiai adatait.

Találjon potenciális hirdetőket, és tegye lehetővé hallgatói számára, hogy adományozzanak.

A PodBean korlátai

A videó podcastok és a csak hangot tartalmazó podcastok nem tölthetők fel együtt, ezért azokat külön kell közzétenni.

Az RSS-feed jóváhagyása akár egy hetet is igénybe vehet.

PodBean árak

Alap: Ingyenes

Unlimited Audio: 9 dollár havonta

Unlimited Plus: 29 dollár havonta

Hálózat: 79 dollár havonta

PodBean értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (20+ értékelés)

9. Libsyn

A legjobb az all-in-one létrehozáshoz és terjesztéshez

via Libsyn

A Liberated Syndication rövidítése, a Libsyn egy all-in-one podcasting platformnak számít, de inkább szinte all-in-one.

Nincs tartalomnaptár vagy feladatkezelő funkciója, ezért továbbra is szükséged lesz projektmenedzsment szoftverre. Írhat, rögzíthet és jogdíjmentes zenét adhat hozzá, de az audioszerkesztő funkciók kissé alapszintűek – ez viszont kiválóvá teszi őket kezdők számára.

Összességében a Libsyn egy jó platform a kezdéshez. Rendelkezik funkciókkal a létrehozáshoz, távoli felvételhez, közzétételhez, hirdetéshez, promócióhoz és elemzéshez. Tehát bár nem rendelkezik minden funkcióval, sok mindent tud. Olyan, mint a podcastok bento doboza. 🍱

A Libsyn legjobb funkciói

A beépített felvételi funkciók lehetővé teszik a helyi és távoli felvételt, hogy rögzíthesse saját hangját és a távoli vendégek hangját is.

A drag-and-drop szerkesztési funkciók segítségével könnyedén beilleszthetsz introkat, outrokat, teaserokat vagy háttérzenét.

A dinamikus hirdetések lehetővé teszik, hogy valós időben hirdetéseket illesszen be a kiválasztott kategóriákból, így a hallgatók a legújabb szponzorokat hallják, függetlenül attól, hogy új vagy régi epizódokat hallgatnak.

A terjesztési funkciók segítségével podcastját a legnépszerűbb podcast-alkalmazásokba küldheti el.

Az elemzési funkciók letöltési statisztikákat és közönségadatokat nyújtanak.

A Libsyn korlátai

Egyes ügyfelek panaszkodnak, hogy a felhasználói felület elavultnak tűnik.

Mások azt szeretnék, ha a program fejlettebb jelentéskészítési funkciókat tartalmazna.

Libsyn árak

Akár 3 órányi új feltöltés: 5 dollár havonta

Akár 6 órányi új feltöltés: 15 dollár havonta

Akár 10 óra új feltöltés: 20 dollár havonta

Akár 14 órányi új feltöltés: 40 dollár havonta

Akár 27 órányi új feltöltés: 75 dollár havonta

Akár 55 órányi új feltöltés: 150 dollár havonta

Libsyn értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (4+ értékelés)

10. Otter

A legjobb átíráshoz

via Otter

Az Otter egy jegyzetelő alkalmazás, amely automatikusan átírja a beszélt szavakat írott szöveggé. Népszerű üzleti megbeszéléseken és az osztályteremben, de érdemes megfontolni podcast-gyártási folyamatához is.

Használja jegyzetek készítésére a kutatási fázisban, az epizódok összefoglalására gyors összefoglalók készítése céljából, valamint az epizódok leírására, hogy azok könnyebben hozzáférhetők legyenek. Ez az alkalmazás megkönnyíti a podcastkészítés kevésbé élvezetes részeit. 🍽️

Az Otter webalkalmazásként vagy mobilalkalmazásként érhető el iOS és Android rendszerekre.

Az Otter legjobb funkciói

Használja az Otter alkalmazást az összes podcast-hanganyag átírásához, és készítsen olyan szkriptet, amelyben a hanganyagot a különböző beszélőkhöz rendeli, ha több műsorvezetője vagy vendége van.

Összefoglalja automatikusan az egész műsort, hogy gyorsan elkészíthesse a podcast-epizódok leírásait.

Hívja meg a Zoom, a Microsoft Teams vagy a Google Meet találkozókra, hogy automatikusan leírja az interjúkban elhangzottakat.

Az Otter korlátai

Egyes felhasználók szerint a leírás minősége nem olyan jó, ha háttérzaj van, két ember egyszerre beszél, vagy az emberek nem amerikai akcentussal beszélnek.

Bár a program több beszélőt is megjelölhet – például Önt, társműsorvezetőjét és vendégét –, a jelölések nem mindig pontosak, ezért előfordulhat, hogy a végleges átiratot manuálisan kell szerkesztenie.

Otter árak

Alap: Ingyenes

Pro: 10 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 20 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Otter értékelések és vélemények

G2: 4/5 (115+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (65+ értékelés)

Tervezze meg podcastját profi módjára

A legjobb podcast-felvevő szoftverhez több különböző programra lesz szüksége a tervezés, a felvétel, a szerkesztés, a terjesztés és a bevételszerzéshez – ez azt jelenti, hogy néhány döntést meg kell hoznia. Vegye ki a döntéshozatal fáradalmát a folyamatból azáltal, hogy lépésről lépésre halad. 👣

Az első lépés a tervezés. A ClickUp segítségével a tartalomnaptár-sablonok, a podcast-sablonok és a folyamatábrázoló eszközök segítségével a kezdetektől a végéig megtervezheti podcastját.

Hamarosan ugyanannyit fog tudni a podcast működtetéséről, mint a podcast témájáról. Talán még a podcast-felvevő szoftverek iránt is ugyanolyan lelkes lesz, mint mi. De ha nem, mi itt vagyunk Önért. Segítünk Önnek követni szenvedélyeit, bárhová is vezessenek azok.

Próbálja ki most ingyen a ClickUp-ot!