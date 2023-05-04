A ClickUp piacra dobja a világ egyetlen szerepköralapú AI asszisztensét

A ClickUp AI kiküszöböli a találgatásokat az AI különböző típusú munkákhoz való felhasználásában.

SAN DIEGO, 2023. május 4. — A ClickUp, az a termelékenységi platform, amely egy helyen egyesíti a munkát, ma bejelentette a ClickUp AI elérhetőségét – egy átalakító AI megoldást, amely örökre megváltoztatja az emberek munkavégzésének módját. A ClickUp platformra épülő ClickUp AI egy speciálisan kialakított élményt nyújt, amelynek célja, hogy minden szerepkörben kiküszöbölje a találgatásokat az AI munkában való kihasználásával kapcsolatban.

„A mesterséges intelligencia az a szupereszköz, amely meghatározza generációnkat. A közeljövőben mindenki hatalmas előnyöket fog élvezni az AI-ból” – mondta Zeb Evans, a ClickUp alapítója és vezérigazgatója. „Az AI integrálása platformunkba hatalmas lépés előre globális termelékenységünk forradalmasítására irányuló küldetésünk megvalósítása felé. A tudásmunkások nemcsak felgyorsíthatják feladataikat, hanem javíthatják munkájuk minőségét is. Az AI-technológia korai bevezetése biztosítja, hogy a szervezetek jelentős versenyelőnyt szerezzenek a termelékenység és a hatékonyság terén. ”

A ClickUp segít az ügyfeleknek túllépni az AI alapvető alkalmazásán a munkahelyen. A ClickUp több tucat AI parancsot és szerepkörspecifikus utasítást ad közvetlenül a felhasználók kezébe. Ennek eredményeként a ClickUp az egyetlen termelékenységi platform, amely megkönnyíti az AI technológiából származó azonnali üzleti értékek kiaknázását, és kézzelfogható értéket nyújt ügyfeleinek.

Az új funkciók a következők:

Több mint 100 AI eszköz, minden szerepkörhöz és felhasználási esethez optimalizálva: A ClickUp kutatócsoportja több tucat funkcionális szakértővel együttműködve teljesen sablonosított utasításokat hozott létre szinte minden nagy értékű felhasználási esethez. A folyamatosan optimalizált és tesztelt ClickUp AI eszközök pontosan rögzítik a legmagasabb minőségű eredményekhez szükséges információkat. Ezenkívül testreszabhatók olyan beviteli adatokkal, mint a hangnem és a kreativitás, és az eredmények előre formázottak, alapértelmezés szerint tartalmaznak olyan tartalmi struktúrákat, mint a vastag betűs címek vagy a strukturált táblázatok. A ClickUp kutatócsoportja több tucat funkcionális szakértővel együttműködve teljesen sablonosított utasításokat hozott létre szinte minden nagy értékű felhasználási esethez. A folyamatosan optimalizált és tesztelt ClickUp AI eszközök pontosan rögzítik a legmagasabb minőségű eredményekhez szükséges információkat. Ezenkívül testreszabhatók olyan beviteli adatokkal, mint a hangnem és a kreativitás, és az eredmények előre formázottak, alapértelmezés szerint tartalmaznak olyan tartalmi struktúrákat, mint a vastag betűs címek vagy a strukturált táblázatok.

Íráskészségének fejlesztése: Jelölje ki a ClickUp-ban bármely szöveget – például egy dokumentumot, megjegyzést vagy feladatleírást – és használja az új ClickUp AI eszköztárat a tartalom javításához. A népszerű parancsok között szerepel a tartalom hosszabbá vagy rövidebbé tétele, javítása vagy az írás egyszerűsítése.

Hagyja, hogy az AI mutassa az utat : a ClickUp AI könnyedén generál szöveget és másolatot bármilyen témához. A „Write with AI” (Írj AI-vel) parancs segítségével másodpercek alatt megírhatja következő e-mailjét vagy blogbejegyzését!

Szüntesse meg az adminisztratív feladatokat: Takarítson meg időt és energiát magának és csapatának azzal, hogy elkerüli a hosszú dokumentumok elolvasását. Használja ki a ClickUp AI Tools összefoglaló és cselekvési tételek generálására szolgáló funkcióit, hogy könnyedén készítsen azonnali összefoglalókat vagy kivonjon következő lépéseket bármely szövegből.

💡 Kiemelt funkció: ClickUp Brain Max és AI Agents A ClickUp AI nem csak válaszol, hanem gondolkodik is. A ClickUp Brain Max segítségével a felhasználók kihasználhatják a beszéd-szöveggé alakító funkciót, hogy azonnal rögzítsék ötleteiket, találkozói jegyzeteket vagy részletes projektfrissítéseket, és így a kimondott gondolatokat strukturált feladatokká és dokumentumokká alakítsák. A ClickUp AI Agents-szel kombinálva ezek a munkafolyamatok túllépnek az alapvető automatizáláson – az ügynökök prioritásokat állíthatnak fel a feladatok között, kontextust hozhatnak felszínre és alkalmazkodhatnak a változó célokhoz, miközben a csapatok munkáját összehangolják. A Brain Max és az AI Agents együttesen újradefiniálják a termelékenységet, intelligens rendszereket biztosítva a szervezeteknek, amelyek előre gondolkodnak, és nem csak utasításokat követnek.

A ClickUp a világszerte közel kétmillió csapat által választott termelékenységi platform. A vállalat küldetésének megfelelően, amelynek célja, hogy időt takarítson meg az embereknek, hogy a világ termelékenyebbé váljon, íme néhány példa arra, hogyan tudják a csapatok kihasználni a ClickUp AI erejét a munkafolyamataikban:

Marketing: Írjon esettanulmányt , készítsen kreatív briefet és még sok mást.

Értékesítés: Területi terv készítése, potenciális ügyfeleknek szóló e-mail írása és még sok más.

Termék: Írjon termékigény-dokumentációt, tervezzen felhasználói tesztelési tanulmányt és még sok mást.

Mérnöki munka: Sprint retrospektív jelentés készítése, modell sémák generálása és még sok más.

Projektmenedzsment: Készítsen Készítsen munkatervet , állítson össze egy projekt ütemtervet és még sok mást.

„A ClickUp AI fantasztikus volt a közösségem, az ügyfeleim és számomra is. Támogatta a csapatunkat e-mailek írásával, a találkozók jegyzetének cselekvési feladatokká alakításával, szabványos működési eljárások kidolgozásával, és még a tartalom megalkotásában és megírásában is segített nekünk” – mondta Yvi Heimann, üzleti hatékonysági tanácsadó, Ask Yvi. „A ClickUp-on belüli AI kihasználásával felére tudtuk csökkenteni az egyes munkafolyamatokra fordított időt. Ez igazán figyelemre méltó!”

A ClickUp AI minden fizetős csomagunkban elérhető, havi 5 dollárért felhasználónként. Ha többet szeretne megtudni a ClickUp AI-ról, látogasson el weboldalunkra.

A ClickUpról

A ClickUp a világ egyetlen olyan all-in-one termelékenységi platformja, amely rugalmasan alkalmazkodik az emberek munkavégzési módjához. Az összes egyedi munkahelyi termelékenységi eszközt egyetlen, egységes platformra cseréli, amely magában foglalja a projektmenedzsmentet, a dokumentumok közös szerkesztését, a táblákat, a táblázatokat és a célokat. A 2017-ben alapított, San Diegóban székhellyel rendelkező ClickUp célja, hogy a világ termelékenyebbé váljon. A világ egyik leggyorsabban növekvő SaaS-vállalataként a ClickUp több mint 8 millió felhasználónak és 1,6 millió csapatnak segített produktívabb életet élni és hetente legalább egy napot megtakarítani. További információkért látogasson el a www.clickup.com weboldalra.