A 10 legjobb Zapier alternatíva és versenytárs 2025-ben

Ha unalmas feladatok töltik meg a teendőlistádat, itt az ideje, hogy automatizálási platformot vegyél használatba.

Ezek a hatékony üzleti eszközök automatizálják a munkafolyamatokat, így Önnek több ideje marad a fontosabb feladatokra koncentrálni, és csökken az emberi hibák kockázata. Az automatizálási platform segítségével automatizálhatja a potenciális ügyfelek kezelését, a marketingkampányokat, az ügyfélszolgálatot és még sok mást.

Egy jó automatizálási platform segít összekapcsolni az alkalmazásokat és gondoskodni a folyamatokról, miközben Ön más feladatokra koncentrálhat. Bár a Zapier népszerű választás, számos alternatíva jobban megfelelhet a szervezetének. Ez a cikk 10 intelligens Zapier-alternatívát mutat be, amelyeket érdemes kipróbálni 2024-ben.

Mi az a Zapier?

A Zapier egy automatizálási alkalmazás. Az integrációs platform lehetővé teszi, hogy különböző szolgáltatásokat és alkalmazásokat csatlakoztasson a Zapier felületén keresztül, hogy azok együtt működve automatizálják a folyamatokat és optimalizálják a munkafolyamatot. A Zapier számos alkalmazást és szolgáltatást támogat, többek között a Google Workspace-t, a Slacket, a Trellót, a Shopify-t és a Salesforce-t. A Zapier segítségével automatizálhatja a feladatokat vagy az adatok átvitelét ezek között a szolgáltatások között.

Ezeket az automatizált műveleteket, vagy Zaps-okat, a platform könnyen használható drag-and-drop építőjében hozhatja létre, így komplex automatizálási folyamatok fejlesztéséhez nincs szükség technikai ismeretekre vagy kódolási készségekre.

A csatlakoztatott szolgáltatások időt takaríthatnak meg a szervezetének, csökkenthetik a kézi adatbevitelt és hatékonyabb folyamatokat hozhatnak létre az ismétlődő feladatokhoz.

Mit kell keresnie a Zapier alternatíváiban?

Ha alternatívát keres a Zapierhez, keressen olyan platformokat, amelyek az alábbi funkciókkal rendelkeznek:

Számos integrációs támogatás: Keressen olyan Zapier alternatívákat, amelyek támogatják a technológiai rendszerében jelenleg használt összekapcsolt alkalmazásokat és szolgáltatásokat.

Intuitív felület: A választott platformnak felhasználóbarát felülettel kell rendelkeznie, amely megkönnyíti A választott platformnak felhasználóbarát felülettel kell rendelkeznie, amely megkönnyíti a komplex munkafolyamatok létrehozását

Különböző kiváltók és műveletek: A kiváltók és műveletek minden marketing automatizálási eszköz alapkövei, és olyanra lesz szüksége, amely rengeteg lehetőséget kínál a munkafolyamatok testreszabásához.

Jó ügyfélszolgálat: Jó tudni, hogy van valaki, aki segíthet, különösen akkor, ha fejlett funkciókat kell használnia és egyedi integrációkat kell létrehoznia.

Ésszerű ár: Ezeknek a Zapier alternatíváknak az árstruktúrája eltérő lehet, ezért győződjön meg arról, hogy ismeri az automatizálási szolgáltatások teljes költségét, és hogy az illeszkedik-e a költségvetésébe.

Ezek közül sok platform ingyenes csomagokat kínál, amelyek hasznosak lehetnek a szolgáltatások teszteléséhez és annak megítéléséhez, hogy azok megfelelnek-e a szervezetének. Használja ki ezeket az ajánlatokat, és találja meg a számára legmegfelelőbb Zapier alternatívákat.

A 10 legjobb Zapier alternatíva

1. Készítsen

Via Make

A Make egy integrációs platform, amely egyszerű felhasználói felületen lehetővé teszi automatizált feladatok létrehozását. A vizuális szerkesztőben feltételes logikával egyszerű és összetett munkafolyamatokat hozhat létre. Ha nem tudja, hol kezdje, a Make praktikus sablonokat kínál.

A legjobb funkciók

Ez egy rendkívül vizuális felhasználói felület, amelynek drag-and-drop építőjével bárki létrehozhat automatizált munkafolyamatokat; ehhez nincs szükség technikai vagy programozási ismeretekre.

Több ezer alkalmazással integrálható, így a Zapier életképes alternatívájaként korlátlan belső feladatokkal (a fizetett csomag típusától függően) jelentősen növelheti termelékenységét.

A feltételes logikai integrációja segít automatizálni a feladatokat meghatározott kiváltó okok és körülmények alapján, így a platform többet tud elérni az Ön beavatkozása nélkül.

Korlátozások

Az árstruktúrában nincs csúszó skála; ha egy automatizálást többet használ, mint amennyit a jelenlegi csomagja engedélyez, akkor a következő (és drágább) szintre kerül.

Árazás

Ingyenes

Alapcsomag: 10,59 USD/hó

Pro: 18,82 dollártól/hó

Csapatok: 34 dollártól kezdődően. 12/hónap

Vállalati: csomagok elérhetők; az árakról érdeklődjön közvetlenül a gyártónál.

Értékelések és vélemények készítése

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (350+ értékelés)

2. Pipedream

A Pipedream segítségével

A Pipedream egy Zapier alternatíva, amely lehetővé teszi a kód nélküli munkafolyamatok létrehozását, és szükség esetén kódszintű ellenőrzést biztosít. Használja a Pipedreamet különböző szolgáltatások és alkalmazások összekapcsolásához, majd hozzon létre triggereket és műveleteket a feladatok és adatáramok automatizálásához.

A Pipedream legjobb funkciói

Teljes ellenőrzést biztosít az automatizálás felett kódolási szinten, Node.js, Python és mások támogatásával.

Az automatizáláshoz integrált AI-eszköz segítségével gyorsan létrehozhat munkafolyamatokat; mondja meg a Pipeline-nak, milyen feladatokat szeretne végrehajtani.

Több mint 1400 API integrációs folyamatot támogat.

A Pipedream korlátai

A low code platform nem annyira felhasználóbarát, mint egyes Zapier alternatívák, ezért az új felhasználóknak hosszabb tanulási folyamatra lehet szükségük.

Pipedream árak

Ingyenes

Alap: 29 USD/hó

Haladó: 149 USD/hó

Üzleti: 749 USD/hó

Vállalati: Kérjen árajánlatot

Pipedream értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (14 értékelés)

Capterra: 5/5 (4+ értékelés)

3. Workato

A Workato segítségével

A Workato egy felhőalapú integrációs platform, amely az AI erejét használja fel, hogy segítse a szervezeteket a munkafolyamatok automatizálásában. A platform több mint 1000 alkalmazást és szolgáltatást integrál, hogy javítsa az IT, HR és egyéb területeket.

A Workato legjobb funkciói

Az AI-alapú eszközök segítségével átgondolhatja a munkafolyamatokat, betekintést nyerhet az adatokba, és intelligens automatizálást hozhat létre.

Kiváló biztonsági ellenőrzésekkel rendelkezik, amelyek segítenek az adatok biztonságban tartásában, még akkor is, ha azokat adatcsatornákon és munkafolyamatokon keresztül mozgatja.

Több mint 1000 alkalmazáshoz és szolgáltatáshoz csatlakozik, többek között a Zendeskhez, a Salesforce-hoz, az Oracle-hez és a Quickbookshoz.

A Workato korlátai

Problémák merülhetnek fel, ha nagy mennyiségű adatot próbál áthelyezni az automatizálás segítségével.

Workato árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Workato értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

4. Parabola

Via Parabola

A Parabola egy Zapier alternatíva, amely drag-and-drop vizuális szerkesztővel rendelkezik, ahol még a legbonyolultabb folyamatokat is automatizálhatja. Hasznos az adatok elemzéséhez, így kevesebb időt kell töltenie a táblázatokkal, és több időt fordíthat az adatok feldolgozására.

A Parabola legjobb funkciói

A kódolás nélküli felület lehetővé teszi, hogy különböző forrásokból, például táblázatokból, PDF-fájlokból és e-mailekből adatokat gyűjtsön, és azokat egyetlen adatkészletbe összesítse.

Az előre elkészített integrációk megkönnyítik az API-k összekapcsolását az adatok gyűjtése és átalakítása érdekében.

A felhasználóbarát szerkesztőben munkafolyamatokat hozhat létre és valós időben láthatja az eredményeket, így könnyebben tesztelheti és módosíthatja integrációit.

A Parabola korlátai

Nagyobb adatállományok esetén enyhe késések tapasztalhatók, ezért készüljön fel arra, hogy sok adat mozgatása esetén várakozni kell.

Parabola árak

Alap: ingyenes

Solo: 80 USD/hó

Csapat: hamarosan elérhető

Haladó: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot

Parabola értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3+ értékelés)

5. Integrately

Az Integrately segítségével

Az Integrately egy Zapier alternatíva, amely egy kattintással megvalósítható integrációs funkciói és magasra értékelt élő chat-támogatása miatt nagy érdeklődést vált ki. Érdemes megismerkedni ezzel a platformmal, ha egyszerű módszert keres az automatizált munkafolyamatok létrehozásához.

Az Integrately legjobb funkciói

Kiváló ügyfélszolgálati csapat, amely magas értékelésű élő chat-támogatásával díjakat nyer.

Kiváló alternatíva az automatizáláshoz, több mint 1100 alkalmazás támogatásával, beleértve a Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp és Microsoft Suite alkalmazásokat.

Kiváló, előre elkészített munkafolyamat-automatizálási sablonok, amelyeket egyetlen kattintással megvalósíthat.

Integrately korlátozások

A hibaüzenetekről nem sok dokumentáció áll rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy nem tudja, miért nem működik megfelelően az automatizálási eszköz.

Integrately árak

Ingyenes

Starter: 29,99 USD/hó

Professzionális: 49 USD/hó

Növekedés: 124 USD/hó

Üzleti: 299 USD/hó

Integrately értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (580+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (310+ értékelés)

6. Anypoint Platform

Az Anypoint Platformon keresztül

A Mulesoft Anypoint Platform integrációs platformja segít szervezetének összekapcsolni alkalmazásait és szolgáltatásait az automatizált üzleti folyamatokhoz. A technikai ismeretekkel rendelkező felhasználók kódolással hozhatnak létre automatizálási eszközöket, míg a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók a platform kattintásos és húzásos felületét használhatják munkafolyamataik felépítéséhez.

Az Anypoint Platform legjobb funkciói

AI automatizálási eszközöket kínál, amelyek segítségével okosabb munkafolyamatokat hozhat létre és hatékonyabban kapcsolhatja össze a szolgáltatásokat.

Több száz előre elkészített munkafolyamatával egyszerűen automatizálhatja üzleti eszközeit és megszüntetheti az unalmas feladatokat.

Magasan képzett ügyfélszolgálati munkatársaink segítenek Önnek a legösszetettebb munkafolyamatokhoz szükséges automatizálási eszközök létrehozásában.

Az Anypoint Platform korlátai

Hihetetlenül sok funkcióval rendelkezik, ami a legtöbb szervezet számára bonyolulttá teheti a dolgokat, és oda vezethet, hogy olyan eszközökért fizet, amelyeket nem használ.

Anypoint Platform árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Anypoint Platform értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (610+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (560+ értékelés)

7. IFTTT

Az IFTTT-n keresztül

Az IFTTT, amely az If This Then That (Ha ez, akkor az) rövidítése, egy webalapú platform, amely automatizálja az online szolgáltatásokat és eszközöket. Beállíthat appleteket vagy automatizált munkafolyamatokat, amelyek különböző alkalmazások és eszközök között aktiválódnak bizonyos eseményekre és feltételekre reagálva. Ez a Zapier alternatíva kényelmes otthoni automatizáláshoz.

Az IFTTT legjobb funkciói

Az IFTTT alkalmazás megkönnyíti az intelligens otthoni automatizálást; bekapcsolhatja a világítást, amikor hazaér, vagy üzenetet küldhet szeretteinek, amikor elindul.

Számos online szolgáltatást és okos eszközt támogat, beleértve a közösségi média alkalmazásokat, a termelékenységet növelő eszközöket és az otthoni automatizálási rendszereket.

Felhasználóbarát, kódolás nélküli felülete egyszerűvé teszi a használatát, még akkor is, ha nincs technikai ismerete.

Az IFTTT korlátai

Lehet, hogy ez a könnyen használható eszköz túl egyszerű az automatizálási igényeidhez képest.

IFTTT árak

Ingyenes

IFTTT Pro: 2,50 USD/hó

IFTTT Pro+: 5 USD/hó

IFTTT értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

8. Pabbly Connect

A Pabbly Connect segítségével

A Pabbly Connect egy integrációs és automatizálási platform, amely hatékony alternatívája a Zapiernek. Lehetővé teszi az adatok mozgatását népszerű szolgáltatások és alkalmazások között, amikor bizonyos műveletek vagy események ezt kiváltják. A munkafolyamatok lehetnek egyszerűek vagy összetettek, mivel a Pabbly Connect több lépéses automatizálást tesz lehetővé.

A Pabbly Connect legjobb funkciói

A Pabbly Connectet körülvevő aktív online közösség hasznos forrás, ha automatizálási kihívásokkal szembesül.

A legtöbb webszolgáltatással összekapcsolható, beleértve a Facebookot, a Calendlyt, a HubSpót és a Gmailt.

A könnyen használható felület segítségével egyszerűen létrehozhat feladatokat a szervezet minden részlegének, beleértve az értékesítési csapatot és a HR csoportot is.

A Pabbly Connect korlátai

A hibaelhárítás időigényes lehet. Kevés beépített hibajavítási funkció áll rendelkezésre, ezért technikai támogatásra lesz szüksége.

Pabbly Connect árak

Pabbly Plus Standard: 49 USD/hó

Pabbly Plus Pro: 99 USD/hó

Pabbly Plus Ultimate: 199 USD/hó

Pabbly Connect értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (4+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (65+ értékelés)

9. Celigo

Via Celigo

A Celigo egy felhőalapú integrációs platform, amelyet a szervezetek gyakran használnak a működési hatékonyság javítására vagy az ügyfélélmény fokozására. Különböző alkalmazásokat kapcsol össze és automatizálja az adatáramlást, hogy a folyamatok hatékonyabbá váljanak és csökkenjen az emberi hibák kockázata. A Celigo különösen hasznos vállalati szintű automatizáláshoz.

A Celigo legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciával rendelkező eszközei képesek kezelni a hibákat és javítani az automatizálást.

Számos előre elkészített automatizálási sablonja néhány kattintással megkönnyíti a unalmas munkafolyamatokat.

A szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés megkönnyíti annak kezelését, hogy ki indíthat munkafolyamatokat és férhet hozzá más eszközökhöz a platformon belül.

A Celigo korlátai

Mivel vállalati szintű automatizálást tartalmaz, egyes kisebb szervezetek számára a fizetős csomagok meghaladhatják a költségvetésüket.

Celigo árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Celigo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (410+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

10. Tray

Via Tray

A Tray egyike azoknak a Zapier alternatíváknak, amelyek vizuális, kódolás nélküli platformot kínálnak integrációk és automatizálási folyamatok létrehozásához, testreszabásához és kezeléséhez. Ez egy praktikus módszer CRM-rendszerek, marketing szoftverek és adattárolók összekapcsolására a manuális feladatok automatizálása érdekében.

A Tray legjobb funkciói

Vizuális munkafolyamat-készítője megkönnyíti a kiváltó események beállítását, amelyekkel meghatározott események alapján indíthatóak el a munkafolyamatok.

Feltételes logikája könnyedén kezeli a különböző forgatókönyveket.

Az elemzések feltárják, hogyan teljesítenek az integrációk, és hogyan kezelik rendszerei az automatizálási folyamatot.

Tálca korlátozások

A Tray árai miatt drágább lehet, mint egyes Zapier alternatívák, és kisebb szervezetek számára nincs ingyenes csomag.

Tálca árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tálca értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)

Ha két vagy több alkalmazást és webszolgáltatást kell összekapcsolnia, ez a 10 Zapier alternatíva hatékony automatizálási funkciókat kínál, amelyekkel többet érhet el időveszteség nélkül. De ezek nem az egyetlen rendelkezésre álló integrációs eszközök, és nem is az egyetlenek, amelyeket érdemes használnia.

A projektmenedzsment feladatok optimalizálása és a munkafolyamat automatizálásának megkönnyítése érdekében válassza a ClickUp szolgáltatást. A már ismert és kedvelt projektmenedzsment platform elengedhetetlen azoknak a csapatoknak, amelyek javítani szeretnék termelékenységüket.

Optimalizálja a projektmenedzsmentet a ClickUp segítségével Kiegészítse automatizálási lehetőségeit, és végezzen el több feladatot a ClickUp projektmenedzsment ökoszisztémájával.

Növelje szervezetének termelékenységét azáltal, hogy összekapcsolja a ClickUp-ot a többi technológiai eszközével. A ClickUp több mint 1000 alkalmazással és szolgáltatással integrálható, beleértve a népszerű CRM eszközöket, tervezési platformokat és marketing szolgáltatásokat. Akár a ClickUp-fiókját is összekapcsolhatja a Zapierrel, hogy olyan munkafolyamatokat hozzon létre és automatizáljon, amelyek összekapcsolják a ClickUp-ot más webszolgáltatásokkal.

A ClickUp integrációi a beépített ClickUp Automations funkcióval kombinálva lehetővé teszik az ismétlődő műveletek automatizálását és a folyamatok racionalizálását. A ClickUp-ban hozzárendelhető feladatokat hozhat létre, amikor bizonyos események, például új potenciális ügyfél vagy szolgáltatási jegy érkezik az integrált alkalmazásokban.

A platform beépített rugalmassága lehetővé teszi, hogy igényeinek megfelelő egyedi munkafolyamatokat hozzon létre, legyen szó marketingkampány, szoftverfejlesztési projekt vagy értékesítési folyamat kezeléséről. Minden folyamatra mindig a megfelelő munkafolyamatot fogja használni.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a mentálisan nehezen tud elszakadni a munkától, és csak 8% szab szigorú határokat az értesítések és a munkával kapcsolatos üzenetek tekintetében. Világos határok nélkül a munka végül minden más területre átterjed. ⚡Használja a ClickUp Me Mode funkcióját, hogy a feladatokra koncentrálhasson, és távol tartsa a zavaró tényezőket. A Custom Automations (Egyéni automatizálások) funkcióval megszabadulhat az összes ismétlődő feladattól, míg a ClickUp Brain, a beépített AI-asszisztens segít megtervezni a napjait. Nincs több pánikba ejtő bejelentkezés, csak AI-alapú összefoglalók és zökkenőmentes automatizált munkafolyamatok!💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations funkcióval naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

A ClickUp legjobb funkciói

Integrálható a Zapierrel és több mint 1000 egyéb alkalmazással és szolgáltatással.

Teljes ellenőrzést biztosít a munkafolyamatok felett, így komplex üzleti folyamatokat szervezhet, beleértve az értékesítési és marketingadatokat is.

Kiváló együttműködési eszközei lehetővé teszik a csapat tagokkal való kapcsolattartást, biztosítva, hogy mindenki megkapja a szükséges adatokat.

A ClickUp korlátai

Ez nem egy igazi Zapier alternatíva, mert a ClickUp platformon keresztül nem lehet két webszolgáltatást összekapcsolni.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

Készen áll arra, hogy projektmenedzsmentjét és munkafolyamat-automatizálását új szintre emelje? A ClickUp lehetővé teszi csapata számára a hatékony munkavégzést, a feladatok automatizálását és az együttműködést.

A kiterjedt támogatás és integrációs lehetőségek, beleértve a Zapierhez való csatlakozást is, segítségével létrehozhatja a szükséges egyedi munkafolyamatokat, amelyek biztosítják a zökkenőmentes adatáramlást a technológiai rendszerében található összes alkalmazás között.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget a feladatok és projektek kezelésében.