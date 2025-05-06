A Wistia alternatívái megfejthetve: fedezze fel a 10 legjobb videó-tároló eszközt

Fény, kamera, felvétel – ezek a szavak nemcsak a hollywoodi forgatásokon, hanem az egész digitális világban visszhangzanak, ahol a márkák a reflektorfénybe vágynak. Ebben a pixelekből álló karizma korszakában oldjuk meg a következő rejtvényt: Mi a közös a Google keresési eredményeinek első oldalában és egy magával ragadó marketingvideóban? Válasz: első soros hely a SEO-sztárságban. 🎬

Íme egy újabb szenzációs felfedezés: a videókat tartalmazó weboldalak 53-szor nagyobb eséllyel szerepelnek a Google első oldalán, mint azok, amelyek nem tartalmaznak videókat.

Ha hatásos, márkaközpontú videókat szeretne készíteni, a Wistia sok vállalkozás számára megbízható eszköznek bizonyult. Videó-tároló platformként megteremti a feltételeket ahhoz, hogy vonzó videotartalmak szülessenek. Ugyanakkor nem biztos, hogy minden B2B vagy B2C marketingkezdeményezéshez ideális megoldás.

Fedezzünk fel további lehetőségeket – összeállítottunk egy listát a 10 legjobb minőségű Wistia alternatíváról, amelyek segíthetnek videotartalmának SEO-optimalizálásában!

Mi az a Wistia? Rövid áttekintés

A Wistia a videomarketing területén működő vállalkozások számára készült – egyszerűsíti a videotartalmak teljes életciklusát. A platform felhőalapú tartalomtárként működik, megkönnyítve a videó- és hangfájlok feltöltését, rendszerezését és megosztását.

A Wistia elegáns képernyővel és webkamerás felvevővel lehetővé teszi a tartalom egyszerű létrehozását, így a felhasználók egyszerre rögzíthetik a képernyőt és az arcokat. További előnye a könnyen használható videóvágó, amellyel finomíthatja alkotásait! 📹

Ezenkívül a Wistia Live a háttérbeli hozzáférési jogosultságod a élő streamek tárolásához és elemzéséhez. Nagy hangsúlyt fektetnek a márka esztétikájára – a Wistia a Csatornák segítségével a videógyűjteményeket lenyűgöző galériákká alakítja, amelyek mindegyike egyetlen beágyazási kóddal testreszabható.

A tárhelyszolgáltatáson túl a Wistia a részletekbe is belemegy, és elemzések és A/B tesztek segítségével videós betekintést nyújt. A platform zökkenőmentesen integrálódik a marketingautomatizálási platformokkal, így az adatok felhasználása gyerekjáték.

Bár a Wistia a videomarketing területén vezető szerepet tölt be, bizonyos tényezők miatt a tartalomkészítők haboznak, amikor ezt a platformot fontolgatják. A legfőbb aggályok a prémium árazási tervek, az ingyenes csomag hiánya és a videofelvétel-korlátok túllépése esetén felszámított további díjak.

Akkor miért keresne máshol videó tárhely platformot?

Mit érdemes keresni a Wistia alternatíváiban?

A felhasználók általában költséghatékonyabb Wistia alternatívákat keresnek, lehetőleg átlátható árakkal és rejtett díjak nélkül. De javasoljuk, hogy vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú tényezőket is:

Funkciókészlet: Keressen olyan funkciókat, amelyek megegyeznek vagy felülmúlják a Wistia funkcióit, és robusztus videokészítési és -tárolási lehetőségeket, elemzési és testreszabási funkciókat kínálnak. Könnyű használat: A felhasználóbarát platform zökkenőmentes navigációt és hatékony funkcióhasználatot biztosít, még a videomarketingben kezdők számára is – de a fejlett videószerkesztő funkciók is nagyon fontosak. Tartalom skálázhatósága : A kiterjedt tartalomkönyvtárak és növekvő közönségbázisok befogadására alkalmas platform biztosítja videomarketing-stratégiája hosszú távú életképességét. Testreszabás és márkaépítés : A személyre szabott, márkaközpontú videóélmény létrehozásának képessége javítja a közönség figyelmének felkeltését és a velük való kapcsolatépítést. SEO optimalizálás: A platformnak meg kell könnyítenie a keresőmotorokban való könnyű megtalálhatóságot, növelve ezzel a kiváló minőségű videotartalmak elérhetőségét és hatását 🎭 Integrációs képességek: Vegye figyelembe a Wistia alternatívájának kompatibilitását a meglévő technológiai eszközökkel, beleértve a marketing automatizálási platformokat és az elemző szoftvereket, amelyekkel egyszerűsítheti a munkafolyamatokat és javíthatja az adatalapú döntéshozatalt.

A 10 legjobb Wistia alternatíva a zökkenőmentes videó tárhely és tervezéshez

A Wistia jól ismert folyosói mögött egy videohoszting-termékekből álló világ húzódik meg, amelyek mindegyike arra törekszik, hogy újragondolja, hogyan mutatják be a marketingesek márkáikat a világnak.

Valószínűleg izgatottan várja a választ: „Ha nem a Wistia, akkor mi?” Íme! Az 10 legjobb Wistia-alternatíva összeállítása várja Önt alább. 👇

1. Vimeo

A Vimeo a Wistia komoly riválisa, mivel átfogó megoldást kínál videó tárolás, marketing, webináriumok és bevételszerzés terén. Felhasználóbarát sablonokkal egyszerűsíti a videószerkesztést és -készítést, így a professzionális eredmények még azok számára is elérhetővé válnak, akik nem rendelkeznek nagy költségvetéssel vagy szakértelemmel.

Videókat rögzíthet, fájlokat tölthet fel, videószerkesztő eszközöket használhat, vagy kiváló minőségű videókat GIF-ekké alakíthat a Vimeo segítségével. Ez a videószerkesztő szoftver számos funkcióval rendelkezik, többek között AI szkriptgenerátorral, amely TikTok és Instagram platformokra készít tartalmakat.

Ráadásul a testreszabható, reklámmentes lejátszó és a beállítható jogosultságok biztosítják, hogy tartalmai és professzionális videói a megfelelő közönséghez jussanak el.

A tartalom szervezése gyerekjáték a Vimeo gyönyörű videokönyvtárának köszönhetően, amely automatikus átírással rendelkezik a könnyű felirat alapú kereséshez. A videószerkesztő platform egyszerűsíti az együttműködést időkódolt jegyzetekkel és képkockánkénti áttekintéssel, hogy pillanatok alatt professzionális videókat hozhasson létre. 🧐

A Vimeo legjobb funkciói

Közösségi média videósablonok

AI szkriptgenerálás és fejlett szerkesztés

Reklámmentes lejátszó

Integráció különböző platformokkal, mint például a Gmail, az Asana, a Shopify és a Figma

Rendezett videókönyvtár

A Vimeo korlátai

Bizonyos testreszabási korlátozások frusztrálóak lehetnek.

Az ügyfélszolgálat fejlesztésre szorul

Vimeo árak

Ingyenes

Starter : 12 USD/hó/felhasználó

Standard : 20 USD/hó/felhasználó

Haladó : 65 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi ár

Vimeo értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

2. Animoto

Az Animoto kiemelkedik a lenyűgöző videóprodukciók területén. Szerezzen előnyt a előre megtervezett videósablonokkal, amelyek a közösségi média legjobb gyakorlatait ötvözik, hogy segítsenek személyre szabni a tartalmat a célközönség számára.

A kiterjesztett szerkesztőeszközök és a lenyűgöző vizuális effektek zökkenőmentes videokészítési élményt biztosítanak. Például könnyedén javíthatja a vásznát azáltal, hogy a számítógépéről áthúzza a médiát, vagy zökkenőmentesen importálja a felhőalapú tárhelyről.

Őrizze meg kedvenc színeit, betűtípusait és logóit, és egyetlen kattintással illessze be őket videóiba. Tegye tartalmát még vonzóbbá figyelemfelkeltő effektek, animációk és átmenetek beépítésével, hogy igazán személyre szabott legyen. 🎨

A platform lehetővé teszi, hogy az érdekelt feleket meghívja, hogy időbélyeggel ellátott visszajelzéseket adjanak közvetlenül a videókra. A javaslatokat közvetlenül a szerkesztő eszközből valósíthatja meg, így elkerülheti az e-mailek zavaros levelezését.

Az Animoto legjobb funkciói

Húzza át a médiát a számítógépéről vagy a felhőalapú tárhelyről

Lehetővé teszi a kristálytiszta 1080p felbontású letöltést

Időtakarékos sablonok

Időbélyeggel ellátott megjegyzések visszacsatolási ciklusokhoz

Ossza meg vagy ágyazza be könnyedén videóit a közösségi médián vagy e-mailben

Az Animoto korlátai

A sablonok javításra szorulnak

A többi videóplatformhoz képest a ingyenes csomagban korlátozott funkciók állnak rendelkezésre.

Animoto árak

Ingyenes

Alap : 8 USD/hó

Professzionális : 15 USD/hó

Csapatok: 39 USD/hó

Animoto értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

3. Vidyard

Képzelje el, hogy egyre növekvő gyűjteménye van fantasztikus tartalmakból – termékbemutatók, márkavideók, ügyfél történetek – a Vidyard segítségével ezeket egy központi helyről könnyedén feltöltheti, rendszerezheti és megoszthatja. A testreszabható mappák és a különböző szerepkörökhöz tartozó hozzáférési jogosultságok segítségével minden rendben lesz.

A Vidyard segítségével eldöntheti, hogy ki láthatja a közzétett videóit. Szeretné, hogy egy videó privát maradjon? Jelszóval védje meg. Meg szeretné osztani a világgal? Állítsa a hozzáférési beállításokat Nyilvános vagy Bárki, aki rendelkezik a linkkel értékre.

A Vidyard lejátszója teljesen testreszabható, vonzó miniatűrökkel, fejezetekkel és személyre szabott bemutatókkal, így tartalmai igazán vonzóak és kattintásra érdemesek lesznek. Ezenkívül a platform mélyreható elemzéseket is kínál, például ki nézi és mennyi ideig, ami segít javítani a potenciális ügyfelek elkötelezettségét célzó stratégiáit.

A Vidyard legjobb funkciói

Értékesítésközpontú videohoszting

Egyedi videomappák és csapatspecifikus jogosultságok

Egyszerű videofelvétel böngészőbővítmény, mobil vagy asztali alkalmazás segítségével

SEO metatagek engedélyezése a jobb keresőmotor-láthatóság érdekében

Mérje a potenciális ügyfelekre gyakorolt hatást CRM-integrációkkal

A Vidyard korlátai

A kivágási és szerkesztési funkciókat a sebesség szempontjából optimalizálni kell.

Bizonyos testreszabások szemcsés és pixeles kimenetet eredményeznek.

Ingyenes képernyőfelvevő opció

Vidyard árak

Ingyenes

Pro : 19 USD/hó

Plus : 59 USD/hó

Üzleti: Egyedi ár

Vidyard értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

4. Vyond

Szeretné, ha videói nemcsak vonzóak, hanem oktató jellegűek is lennének a csapata vagy a célközönsége számára? Akkor szüksége van a Vyondra, a kivételes animációs történetmesélőre! 😻

A Vyond legmodernebb funkcióival a professzionális minőségű videók készítése gyerekjáték. Például imádni fogja a Vyond Go-t, a platform AI-alapú szolgáltatását az azonnali forgatókönyv- és videokészítéshez. Csak adjon meg egy utasítást vagy használja meglévő tartalmát, és voilá, máris készen áll az első videóvázlat szerkesztésre!

A teljes kreatív feldolgozáshoz ugorjon be a Vyond Studio-ba, egy drag-and-drop csodavilágba, ahol márkakülönleges videókat készíthet. Kiterjedt könyvtára előre elkészített jelenet- és videósablonokat kínál, amelyek különböző iparágakat és felhasználási eseteket ölelnek fel, és mindegyik személyre szabható karakterekkel, színekkel, kellékekkel, hanghatásokkal, szöveggel, hanggal és zenével.

A Vyond legjobb funkciói

AI-alapú szkript- és videokészítő

Előre elkészített jelenet- és videósablonok

Drag-and-drop, idővonal alapú videokészítő

Exportálás GIF és MP4 formátumokban

Több mint 70 nyelvet támogat az AI-alapú videókhoz

A Vyond korlátai

Nincs ingyenes csomag

Az előnézetek lassúak lehetnek

Vyond árak

Alapvető : 25 USD/hó

Prémium : 54 USD/hó

Professzionális : 92 USD/hó

Vállalati: Egyedi ár

Vyond értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

5. Loom

A Loom a tökéletes történetmesélő, kiváló minőségű lejátszókkal és rendkívül zökkenőmentes integrációkkal a közösségi hálózatokon való közzétételhez. Lehetővé teszi, hogy könnyedén rögzítsen és megosszon AI-alapú videóüzeneteket a Loom AI segítségével, valamint megjegyzéseket, emojikat és akár CTA-kat (cselekvésre ösztönző elemeket) is hozzáadjon, hogy több potenciális ügyfelet vonzzon.

A Loom-on nem kell magas szintű szerkesztési ismeretekkel rendelkeznie a videók testreszabásához. Használja márkájának eszközeit a videók testreszabásához, vágásához, összeillesztés éhez vagy egyedi miniatűr hozzáadásához – mindez egy kattintással elérhető. A bonyolult produkciós költségvetéssel nem rendelkező kisvállalkozások értékelni fogják a Loom háttérzaj-szűrőit, amelyek javítják az audio kimenetet.

A Loom segítségével egy új, szórakoztató és együttműködésen alapuló videokészítési világ nyílik meg Ön előtt! Ha több munkaterületet kezel, létrehozhat egy Csapatkönyvtárat a közös hozzáféréshez, vagy beállíthat különböző megjelenési és biztonsági konfigurációkat az egyes területekhez.

A Loom legjobb funkciói

Rögzítsen és osszon meg AI-alapú videóüzeneteket

Minőségi zajszűrők

Képernyőfelvétel Chrome-bővítménnyel , asztali alkalmazással vagy mobilalkalmazással

Több száz eszközzel integrálható (beleértve a Google Workspace-t és a Slacket is)

Feliratok és feliratozások több mint 50 nyelven

A Loom korlátai

Ingyenes felhasználók számára nagyon korlátozó lehet

A videoklipek sorrendjét szerkesztés közben nem lehet módosítani.

Loom árak

Starter : Ingyenes

Üzleti : 12,50 USD/hó

Vállalati: Egyedi ár

Loom értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

6. Renderforest

A Renderforest olyan kreatív erőmű, amely márkaépítési szempontból támogatja videó- és tervezési igényeit. A Video Maker és több mint 100 sablon segítségével bármit létrehozhat, a magyarázó videóktól a promóciós klipekig, sőt, akár broadcast minőségű introkat és outrokat is.

A platformon belül további hasznos eszközök:

Graphic Maker: Flyerek, poszterek vagy promóciós anyagok tervezéséhez szükséges eszközöket tartalmaz. Logo Maker: Számos AI által generált logóhoz férhet hozzá videóihoz. Mockup Editor: Segít fotórealisztikus termékmakettek létrehozásában.

A Renderforest Website Builder segítségével lenyűgöző weboldalakat hozhat létre, azokat a szerverein tárolhatja, és a Semrushhoz hasonló SEO eszközökkel integrálva növelheti a forgalmat. ☘️

A Renderforest legjobb funkciói

Sablonok, jelenetek és előre beállított paraméterek a gyors videokészítéshez

Akár 500 MB tárhely az ingyenes csomagban

Logók, makettek és promóciós grafikák

Növekedési eszközök a Pro és Business csomagokban

A Renderforest korlátai

Nincs lehetőség videoklipek kombinálására

Néha lassú a renderelés

Renderforest árak

Ingyenes

Lite : 9,99 USD/hó

Pro : 15,99 USD/hó

Üzleti: 23,99 USD/hó

Renderforest értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

7. SproutVideo

Egy ügyes drag-and-drop szerkesztő, rengeteg háttér- és miniatűr sablon, valamint a lehetőség, hogy annyi egyedi videolejátszót hozzon létre, amennyit csak akar – ez a SproutVideo. Támogatja az élő és on-demand videohosztingot, automatikus sávszélesség-felismeréssel, hogy minden eszközön zökkenőmentes legyen a lejátszás.

A lejátszóban megjelenő cselekvésre ösztönző felirat? Megvan. ✅

Testreszabható lead-gyűjtő eszközök? Ellenőrizze újra. ✅✅

Lejátszás utáni képernyők, amelyek végigvezetik a figyelmes közönséget? Megkapta.

A SproutVideo globális tartalomterjesztési hálózatot használ, hogy zavartalan nézői élményt biztosítson. A videókat érintő mutatók, például a csúcs- és csökkenési pontok kihasználásával finomíthatja és jobban kezelheti tartalmait.

A SproutVideo legjobb funkciói

Felhasználóbarát drag-and-drop szerkesztő

Háttér- és miniatűr sablonok

Gazdag elkötelezettségi mutatók

Jól működik a Shopify, a WordPress és a Squarespace platformokkal.

A SproutVideo korlátai

Korlátozott tárhely-lehetőségek

A keresési funkció javításra szorul

SproutVideo árak

Seed : 10 USD/hó

Sprout : 35 USD/hó

Tree : 75 USD/hó

Forest: 295 USD/hó

SproutVideo értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

8. Dubb

A Dubb segítségével üzeneteit nyomon követhető videókká alakíthatja, amelyek tartós pozitív benyomást hagynak. Akár telefonjáról, laptopjáról vagy táblagépéről rögzít videókat, ez a szolgáltatás minden igényét kielégíti.

A Dubb segítségével könnyedén megoszthatja értékorientált videóit olyan csatornákon keresztül, mint az e-mail vagy a LinkedIn, és eltávolíthatja az értékesítési akadályokat. Kövesse nyomon a valós idejű elkötelezettséget és eredményeket, hozzáférve az élő tevékenységi jelentésekhez és átfogó elemzésekhez.

De ami igazán tetszett nekünk ebben a platformban, az az, hogy támogatja professzionális céloldalak létrehozását olyan előre beállított elemekkel, mint a lejátszási listák és a CTA-k, amelyek magasabb konverziós arányokhoz vezetnek. A Dubb Caira, a platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense segítségével pedig visszajelzéseket kaphat, amelyekkel javíthatja videóüzenete meggyőző erejét vagy érthetőségét. 💯

A Dubb legjobb funkciói

Személyre szabott videóüzenetek

Több eszközön történő felvétel

Többcsatornás videomegosztás

Integrált, AI-vezérelt tartalom-visszajelzés

A Dubb korlátai

A videót tároló céloldal általában lassú.

A felületet még finomítani lehetne.

Dubb árak

Starter : Ingyenes

Pro : 42 USD/hó

Pro Plus: 90 USD/hó

Dubb értékelések és vélemények:

G2 : 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

9. VEED

Gondoljon a VEED-re, mint egy dinamikus felvételi és szerkesztő eszközökből álló duóra – tökéletes tárhelyszolgáltatáshoz és még sok máshoz!

Használja ki a fejlett szerkesztési lehetőségeket videóvágóval, automatikus átírással, automatikus fordítással, háttérzaj eltávolítással, webkamera-felvevővel és még sok mással. És a futurisztikus érintés? A VEED AI avatárkészítőjével hozzáférhet valósághű avatárokhoz, hogy vizuálisan és mentálisan még izgalmasabb videókat készíthessen. 🤖

Több mint 300 videósablont is használhat – álló, fekvő és négyzetes felbontásban –, hogy bármilyen helyzetben látványos eredményeket érjen el! Ó, és említettük már, hogy videókat is letölthet a TikTokról és az Instagramról?

A VEED legjobb funkciói

Különböző elrendezések, például osztott képernyő, webkamera beillesztés, háttércsere és még sok más

Fejlett videószerkesztési funkciók

Szuperrealista AI avatarok

Több mint 300 videós sablon

A VEED korlátai

A vízjelek ingyenes videókban jelennek meg.

Hasznos lenne több sablon az üzleti felhasználáshoz

VEED árak

Ingyenes

Alap : 12 USD/hó

Pro : 24 USD/hó

Üzleti : 59 USD/hó

Vállalati: Egyedi ár

VEED értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 3,4/5 (40+ értékelés)

10. WeVideo

Akár filmez, képernyőjét rögzíti, vagy stúdióminőségű greenscreen klipeket szeretne készíteni, a WeVideo segítségével mindez megvalósítható kezdőbarát funkciókkal és nagy költségvetésű effektekkel – de nagy költségvetés nélkül! 💰

A WeVideo nagylelkű ingyenes csomagot kínál: havi öt perc publikálási időt, 1 GB tárhelyet, akár 480p képernyőfelvételi minőséget, csak hang exportálását, sőt GIF-készítőt is! A Unlimited csomag megvásárlása nélkül azonban nem lehet egyszerre képernyőt és webkamerát rögzíteni.

A fizetős csomagokkal búcsút inthetsz a vízjeleknek, és megnyílhat előtted a fejlett, mégis rendkívül egyszerű eszközök világa, mint például a zöld háttér szerkesztése, az audioerősítés, a lassított felvétel és még sok más!

A WeVideo legjobb funkciói

Több mint egymillió stock anyagot tartalmazó könyvtár

Támogatja az akár 4K Ultra HD felbontású videókat is.

GIF-készítő

Gazdag háttérszerkesztési lehetőségek

A WeVideo korlátai

A lassú videofeldolgozás rontja a teljesítményt

Hiányzik a .png grafika.

WeVideo árak

Ingyenes

Power : 4,99 USD/hó

Korlátlan : 7,99 USD/hó

Professzionális : 19,99 USD/hó

Üzleti : 36,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi ár

WeVideo értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Bár a Wistia alternatívái kiválóak a videó tárolás és szerkesztés terén, a marketinghez és a tartalom kezeléséhez átfogóbb megoldásra van szükség. A videó elkészítése csak egy kis része a munkának – átlagosan a marketingcsapatok órákat töltenek a közönség preferenciáinak kutatásával, a videó forgatókönyvek tervezésével és a teljesítménymutatók értékelésével.

Ha gyakorlatiasabb megközelítésre van szüksége a videotartalom létrehozásához és kezeléséhez, próbálja ki a ClickUp alkalmazást. Ez egy sokoldalú eszköz videotartalom létrehozásához, a produkciós anyagok szervezéséhez, a tartalomnaptárak tervezéséhez és a munkafolyamatok racionalizálásához.

Ossza meg videóüzenetét egy közvetlen böngésző linkkel, amely nem igényel letöltést, és rögtön megtekinthető a felvétel után.

Lépjen be a termelékenység paradicsomába a ClickUp segítségével – a végső AI-vezérelt munkatárs, amelyet a különböző szegmensekben működő vállalkozások imádnak! A tartalomgyártók és marketingesek számára a platform beépített képernyőfelvétel- és gyártástervező eszközökkel rendelkezik.

Ismerje meg a Clip-et, a ClickUp ingyenes képernyő- és hangrögzítő eszközét, amely vízjel nélküli felvételeket kínál időkorlátozás nélkül. Intuitív felületén a teljes képernyő, bizonyos alkalmazásablakok vagy böngészőfülek (Chrome vagy Firefox) rögzítése is lehetséges. A felvételek azonnal megtekinthetők és nyilvános vagy privát linkeken keresztül biztonságosan megoszthatók a nézőkkel. 😍

A Clip ideális kiterjedt termék- vagy szolgáltatásbemutatók rögzítéséhez. Ez rendkívül előnyös lehet az értékesítés szempontjából, mivel a 2022-es videomarketing-statisztikák szerint az emberek 96%-a nézi meg a bemutató videókat, hogy új termékeket fedezzen fel. Emellett a platformot felhasználhatja alkalmazottaknak szóló bemutatók vagy gyakorlati útmutatók képernyőfelvételeinek készítéséhez is!

A ClickUp feladaton belül könnyedén megoszthatja képernyőjét és rögzítheti azt, hogy gyorsabban kommunikálhasson más felhasználókkal, anélkül, hogy más képernyőfelvevő eszközökhöz kellene átugrania.

Használja a ClickUp-ot a tartalommarketing folyamatok fejlesztéséhez

A ClickUp erőssége a kiváló feladatkezelő csomagjában rejlik, amely bármilyen méretű csapat számára tökéletes. Hozzon létre feladatokat, rendeljen hozzájuk határidőket és felelősségeket, és kövesse nyomon a haladást a videógyártási ciklus során. Használja a több mint 15 nézetet a csapat munkaterhelésének és a közzétételi ütemterveknek a figyelemmel kísérésére. És a hab a tortán: a ClickUp Automations gyorsítja az adminisztratív feladatokat, mint például az állapotok frissítése vagy a videók elküldése az ügyfeleknek, ezzel hatalmas terhet véve le a válláról!

Azok számára, akik dokumentációs adatbázist építenek marketing vagy tartalomgyártás céljából, a ClickUp Docs forradalmi változást hoz. Tartsa a tartalomnaptárakat, a hangalámondási szkripteket, a marketing útmutatókat és stratégiákat egy központi helyen. Használja ki a ClickUp AI előnyeit a videó szkriptek finomhangolásához és lefordításához, hogy vonzza a célpiacokat, vagy összefoglalja a tartalmat a gyorsabb kommunikáció érdekében.

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

Minden videoprojekthez vagy marketingkampányhoz külön mappát hozhat létre. A ClickUp több mint 1000 más szoftverrel integrálható, beleértve a SEO- és értékesítési eszközöket is, hogy munkája hatékonyabb legyen. 💝

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A rengeteg testreszabási lehetőség miatt a beállítás időigényes.

Nincs videó tárolás (de integrálható ilyen eszközökkel)

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakról érdeklődjön a vállalatnál.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

Élvezze a következő szintű tartalomkészítést a ClickUp segítségével

A videotartalom-marketing nem csak a tárhelyről szól. Inkább arról, hogy megtalálja azt a tartalomkészítő partnert, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek – és a ClickUp kitölti ezt a rést.

Ez egy sokoldalú eszközkészlet, amely segíti a tartalomgyártási ciklust és valós időben segít finomítani a marketingstratégiákat. Szerezzen be még ma ingyenes fiókot, és kezdje el felfedezni! 🌟