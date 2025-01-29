10 felhasználóbarát oktatóvideó-szoftver az oktatáshoz, továbbképzéshez és átképzéshez

Gondolkodott már azon, hogy miért vált a vizuális tanulás a modern oktatás és vállalati képzés méltatlanul elhanyagolt hősévé? Nos, az átlagember a tartalom 95%-át megjegyzi, ha videón nézi, míg szöveg formájában csak 10%-át!

Tagadhatatlan, hogy egy olyan világban, ahol a figyelem időtartama gyorsabban csökken, mint ahogy azt kimondhatnánk, hogy „rövidség”, a videóalapú képzés a szívek és elmék meghódításának titkos összetevőjévé vált. De itt van a bökkenő: nem minden képzési videó szoftvereszköz egyforma.

A piacon rengeteg videó képzési szoftver közül hogyan válassza ki azt, amelyik az Ön céljainak megfelel? Mi segítünk!

Ha készen áll arra, hogy a hagyományos képzési anyagokat vonzó videotartalmakká alakítsa, maradjon velünk, és fedezze fel azokat az eszközöket, amelyekkel beilleszkedési terveit vizuális remekművekké alakíthatja! 📹

Mi az oktatóvideó-szoftver?

A képzési videó szoftver megoldás egy speciális eszköz, amelyet oktatási és képzési célú videók létrehozására, szerkesztésére és közzétételére használnak. Használja arra, hogy kiváló minőségű videotartalmakat indítson el a tanulók oktatása, tájékoztatása és bevonása érdekében. 🧑‍🏫

Az üzleti tanulás és fejlesztés (L&D) csapatok és oktatók a szoftver oktatásához, a megfelelőségi képzéshez, az alkalmazottak beillesztéséhez és hasonló esetekhez használhatják az eszközt. A rendelkezésre álló funkciók alapján hatékonyan fejlesztheti a tanfolyamokat, miközben képzési videókat készíthet minden tanulói kategóriához.

A legtöbb oktatóvideó-szoftver lehetővé teszi interaktív elemek, például felugró kvízek és azonnali visszajelzések hozzáadását, hogy a nézők számára még vonzóbb tanulási élményt nyújtson. Végül is arra ösztönzik őket, hogy jobban megértsék a fogalmakat, ahelyett, hogy csak kívülről figyelnék őket.

A szoftver további előnyei:

A képzéshez felhasznált idő és erőforrások optimalizálása

A továbbképzési és átképzési arányok javítása a részlegeken belül

Tudásbázis létrehozása videóforrásokkal

Mit kell keresni a képzési videó szoftverekben?

Akár tanár, vállalati oktató vagy oktatási tartalomkészítő, érdemes olyan szoftvert választania, amely támogatja a következőket:

Kiváló minőségű szerkesztési funkciók: Videókat hozhat létre a semmiből, élő felvételeket rögzíthet, képernyőfelvételeket készíthet, meglévő video- és hangtartalmakat importálhat, vagy videósablonokból indulhat ki. Keressen minőségi videószerkesztő szoftvert és funkciókat a videoklipek vágásához, összeillesztéséhez és javításához. Interaktív elemek: Az interaktív elemek, például kvízek, felmérések és kattintható linkek hozzáadásának lehetősége vonzó tanulási élményt teremt. Felhasználói elemzés: Elemzési eszközökkel nyomon követheti, hogy a nézők hogyan reagálnak a képzési videókra, ami segít értékelni a tartalom hatékonyságát. Képernyőfelvétel : Képernyőfelvételi funkciók segítségével olyan oktatóanyagokat hozhat létre, amelyek bemutatják a képzési videókban látható képernyőn végzett műveleteket és munkafolyamatokat. Több platformon történő közzététel: rögzítse és exportálja képzési videóit különböző formátumokban, hogy azok kompatibilisek legyenek mobil eszközökkel, Windows és : rögzítse és exportálja képzési videóit különböző formátumokban, hogy azok kompatibilisek legyenek mobil eszközökkel, Windows és Mac számítógépekkel vagy tanulásirányítási rendszerekkel (LMS). Testreszabás: Ezzel testreszabhatja a képzési videók megjelenését, hogy azok illeszkedjenek a márkájához vagy a videószerkesztőben megadott konkrét képzési témához. Valós idejű együttműködés : Az olyan funkciók, mint a valós idejű szerkesztés és a zökkenőmentes megosztás lehetővé teszik, hogy a különböző helyszíneken dolgozó csapatok tagjai egyszerre dolgozzanak a videoprojektekben.

10 többcélú képzési videó szoftver az új munkavállalók betanításához

A képzési videó szoftverek hatalmas választékából kiválasztottuk a 10 legjobb eszközt, amelyekkel csapata hatékonyabban végezheti az e-learning képzéseket. 🛫

Ossza meg a képernyőfelvételeket, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncot vagy személyes találkozót kellene szerveznie.

A ClickUp egy kiváló minősítésű termelékenységi és munkamenedzsment platform, amely hatékony képernyőfelvételi funkciókkal rendelkezik. Ha az a célja, hogy GYORSAN hatékony tanulási tartalmakat hozzon létre új alkalmazottak vagy felhasználók számára, akkor ez a megfelelő eszköz az Ön számára!

A ClickUp egy ingyenes képernyőfelvevő eszközt kínál Clip néven, vízjelek és időkorlátok nélkül – csak a szabadságot, hogy kifinomult, professzionális felvételeket készítsen! 🤩

A Clip mindent rögzíthet, az ügyfél-oktatóanyagoktól és az alkalmazottaknak szóló útmutatóktól kezdve az IT-problémákról szóló jelentésekig. Rendkívül intuitív: rögzítheti a teljes képernyőt, bizonyos alkalmazásablakokat vagy böngészőfüleket (Chrome vagy Firefox böngészőben). A felvételt azonnal megtekintheti, anélkül, hogy le kellene töltenie! Ezenkívül a felvételeket könnyedén elküldheti csapatának vagy ügyfeleinek megosztásra alkalmas nyilvános vagy privát linkekkel, ami növeli a biztonságos együttműködést.

A ClickUp segítségével hangot adhat a felvételeihez, így azok interaktívak és kontextusba ágyazottak lesznek. Ez nagy előny a hatékony utasítások megosztása vagy a találkozók jegyzetelése szempontjából.

Ossza meg videóüzenetét egy közvetlen böngésző linkkel, amely nem igényel letöltést, és rögtön megtekinthető a felvétel után.

A ClickUp számos sablont kínál a videóprodukciós munkafolyamatok szervezéséhez. Például a ClickUp videóprodukciós sablon a legjobb útmutató a produkció előtti és utáni feladatok tervezéséhez, az erőforrások (például a berendezések) megszervezéséhez és a személyzeti igények kezeléséhez.

Ha tudásbázist szeretne létrehozni a képzéshez, használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy az összes bevezető anyagot, hangalámondási szkriptet, útmutatót és kézikönyvet egy helyen tárolhassa. Lehetőségek:

Hozzon létre egy külön projektet vagy mappát a képzési videók tárolásához. Használja ki az egyéni mezőket , hogy metaadatokat, például létrehozási dátumokat és címeket adjon hozzá, így könnyebben kereshetővé téve az adatokat. Kössd össze SOP-dokumentumaidat a releváns feladatokkal, hogy a felhasználók könnyen hozzáférhessenek azokhoz.

A ClickUp feladatkezelési funkcióival nyomon követheti a képzés előrehaladását, határidőket állíthat be, és tanulási feladatokat oszthat ki a csapat tagjai között. A ClickUp Automations segítségével beállíthat értesítéseket a frissítésekről (például a tanfolyam befejezéséről).

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A mobil és tablet verziók még nem rendelkeznek a teljes funkcionalitással.

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakról érdeklődjön a vállalatnál.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Camtasia

A Camtasia egy sokoldalú videószerkesztő szoftver, amely a videószerkesztés, a képernyőfelvétel és az interaktív elemek erejét egyesíti a videoklipek számára. Átfogó szerkesztőeszközöket kínál, a zöld háttérszerkesztéstől a hangokig, a zenéig és az animációkig.

A hab a tortán? Nem kell megelégednie alacsony felbontású tartalmakkal – a Camtasia lehetővé teszi a videók importálását és exportálását kristálytiszta 4K felbontásban. 🎬

Más videószerkesztőktől eltérően ez a videó képzési szoftver avatarokat és interaktív forgatókönyveket tartalmaz, amelyek segítségével intuitív drag-and-drop szerzői eszközével zökkenőmentesen beépítheti szöveges fájlokat, MP3- és MP4-fájlokat, kép a képben fotókat és mély fókuszú kereteket.

Alkalmazzon speciális videóeffektusokat és szűrőket, vagy használja a Camtasia előre elkészített videósablonjait a videók egyszerűbb létrehozásához, összeállításához és szerkesztéséhez.

A Camtasia legjobb funkciói

Drag-and-drop szerzői funkció a videószerkesztőben

Videók szerkesztése zöld háttérrel, hangjavítással és animációkkal

4K felbontás támogatása éles képekért

Gazdagítsa videóit avatarokkal, szövegekkel és interaktív elemekkel

Kvízek vagy felmérések beillesztése képzési videók készítésekor

A Camtasia korlátai

Az eszközkönyvtár használatának többletköltsége

Nincs havi előfizetés

Camtasia árak

Egyéni előfizetés : 195 USD/év

Örökös licenc: 325 USD/egyszeri vásárlás

Camtasia értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

3. iSpring Suite

Képzelje el, hogy olyan oktatóvideókat kell készítenie, amelyek lekötik a nézők figyelmét, oktatnak és tartós hatást gyakorolnak. Az iSpring Suite segítségével ez a feladat izgalmas kalanddá válik!

A videószerkesztő szoftver zökkenőmentesen ötvözi a képernyőfelvételeket a webkamerás felvételekkel és az audióval, így Ön lehet a képzési videók sztárja, személyes hangulatot kölcsönözve a tanulási élménynek.

Az iSpring az egyik legjobb oktatóvideó-szoftver, mert élethű szöveg-beszéd átalakítási opciót kínál. Ha idő- vagy költségkorlátok miatt kell dönteni, ez a funkció lehetővé teszi, hogy a szöveget vonzó hangalámondássá alakítsa. 🗣️

Ki kell emelnie egy pontot? Adjon hozzá címeket és feliratokat.

Szeretné vizuálisan lenyűgözővé tenni? Helyezzen be infográfikákat és képeket.

Hangulatot szeretne teremteni? Egy kis zene csodákat tehet.

Miután a nézők elsajátították a képzési videót, tesztelje tudásukat egy előre elkészített kvízzel, amely megerősíti a legfontosabb tanulságokat!

Az iSpring Suite legjobb funkciói

Készítsen átfogó online tanfolyamokat és szerepjátékokat

Rögzítse a számítógép képernyőjét a webkamera felvételével és hanggal együtt

Konvertálja a szöveget élethű hangalámondássá képzési videókhoz

Készíts interaktív kvízeket

Az iSpring Suite korlátai

Egyes felhasználók szerint a képzési videó szoftverek betöltése lassú lehet.

Használhatna több kész sablont

Az iSpring Suite árai

Akadémiai : 470 USD/év felhasználónként

Szabadúszók : 490 USD/év felhasználónként

Üzleti: 770 USD/év felhasználónként

iSpring Suite értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

4. Panopto

A Panopto egy figyelemre méltó videó képzési szoftver, amely lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy képzési videókat készítsenek, megosszák és biztonságosan tároljanak, ezzel elősegítve a megértést és a tudás megőrzését.

A Smart Chapters funkció tartalomjegyzéket és vizuális indexet generál, így alkalmazottai gyorsan áttekinthetik a témát.

Könnyedén vághatja, oszthatja és keverheti videóit, és kiegészítő anyagokkal, például diákkal, YouTube-videókkal és weboldalakkal teheti még jobbá képzési anyagaidat. Kvízeket és szavazásokat integrálhat közvetlenül videóiba, anélkül, hogy harmadik féltől származó integrációkkal kellene bajlódnia. 🌞

Az élő képzési ülések segítségével egyszerre több ezer alkalmazottat érhet el, így biztosítva, hogy munkatársai naprakészek és tájékozottak legyenek.

A Panopto legjobb funkciói

Automatikusan létrehozza a tartalomjegyzéket és a vizuális indexet

Részletes betekintés az elkötelezettségbe, a befejezési arányokba és egyéb mutatókba

Lehetőség a szerkesztésre az eredeti felvétel megőrzése mellett

Támogatja a képzési videó szoftver élő képzési üléseit

A Panopto korlátai

A mobilalkalmazás gyakran összeomlik.

Az árak nem átláthatóak más oktatóvideó-szoftverekhez képest.

A Panopto árai

Vegye fel a kapcsolatot a céggel

Panopto értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

5. ScreenPal

Akár tapasztalt videószerkesztő, akár kezdő, a ScreenPal (korábban Screencast-O-Matic) az egyik legjobb oktatóvideó-szoftver. Megbízható társad lesz abban, hogy ötleteidet lenyűgöző médiává alakítsd.

A videós szoftver rugalmasságot kínál, mivel webkamerával vagy anélkül is rögzítheti a képernyő tartalmát, míg az integrált narrációs funkció lehetővé teszi, hogy hangját hozzáadja a felvételekhez, így azok valóban a sajátjai lesznek. 🎙️

Emellett kreatív narratív lehetőségeket is kínál: feliratok hozzáadásával, videók, szövegek, alakzatok és képek beépítésével javíthatja a képernyőfelvételeket. Szeretne még egy szinttel feljebb lépni? Fedezze fel az animációkat, a zöld háttér effekteket és az automatikus feliratokat, hogy tartalma még jobban kiemelkedjen.

Az oktatóvideókhoz használjon nyilakat és kiemeléseket, hogy hangsúlyozza a nézők számára fontos részleteket. A ScreenPal stock könyvtárat kínál, amely tele van képekkel, videókkal és zeneszámokkal, így egy remek eszközgyűjteményhez férhet hozzá!

A ScreenPal legjobb funkciói

Képernyő tartalom rögzítése webkamerával vagy anélkül

Videószerkesztőjével videókat, szövegeket, alakzatokat és képeket adhat hozzá.

Megosztható linkek a tartalom egyszerű megosztásához

Képzési videókhoz tökéletesen alkalmas, gazdag médiaeszköz-könyvtár

Chrome-bővítmény videóüzenetekhez

A ScreenPal korlátai

Egyes felhasználók hibákat jelentenek a videók létrehozása során.

A videószerkesztőben több testreszabási lehetőség is lehetne.

ScreenPal árak

Ingyenes verzió

Deluxe : 3 USD/hó felhasználónként

Prémium : 6 USD/hó felhasználónként

Max: 10 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ScreenPal értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

6. DemoCreator

Lépjen be a videokészítés világába az AI erejével az ujjhegyein, a DemoCreator segítségével. Hihetetlenül felhasználóbarát, így még azok is könnyedén belevághatnak, akiknek kevés videószerkesztési tapasztalatuk van!

Zöld háttér szerkesztési funkciójával zökkenőmentesen kicserélheti a hátteret bármilyen képpel vagy videóval, így tartalmának mélységet és kreativitást adva. Javítsa oktatóvideóit feliratokkal, átfedésekkel és nyilakkal, így a tanulás még vonzóbbá válik.

A videószerkesztő szoftver több videóformátumot támogat, videóstabilizálást kínál a zökkenőmentes lejátszáshoz, és zajszűrést tartalmaz a kristálytiszta hangzás érdekében.

A DemoCreator segítségével beállíthatja AI virtuális avatarját, amely szinkronizálja és utánozza az előre rögzített videót, így személyes és interaktív hangulatot kölcsönözve a tartalomnak. Az AI arcfelismerés segítségével maszkokkal és más kreatív effektusokkal teheti még látványosabbá videóit. 🥸

A DemoCreator legjobb funkciói

AI virtuális avatarok és arcfelismerés

Hozzárendelhet megjegyzéseket, például feliratokat, átfedéseket és nyilakat.

Több videóformátumot támogat

Intelligens megjegyzések

A DemoCreator korlátai

A legfontosabb funkciókhoz a teljes verziót kell megvásárolni.

Az alapértelmezett beállítások nem ideálisak más videószerkesztő szoftverekhez képest.

A DemoCreator árai

Ingyenes verzió

Standard : 45 USD/év

Prémium : 65 USD/év

Perpetual: 75 USD/egyszeri vásárlás

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

DemoCreator értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (kevesebb mint 5 értékelés)

Capterra: 5/5 (kevesebb mint 5 értékelés)

7. LearnWorlds

A LearnWorlds egy all-in-one LMS platform, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson interaktív online tanfolyamok egyszerű létrehozásában, marketingjében és értékesítésében. 🖱️

Tartsa fenn a tanulók érdeklődését videó interakció, jegyzetelés, önértékelés és tanúsítási eszközök segítségével. Adjon hozzá kérdéseket, címeket, mutatókat, átfedő képeket, linkeket és még sok mást!

A fejlett elemzési funkciók segítségével mérheti a videókkal való interakciót, így finomhangolhatja tartalmát a legjobb eredmények elérése érdekében. Ezen felül a LearnWorlds hálózati központot is kínál, ahol a tanulók személyre szabott profilokat kapnak, hogy nyomon követhessék tevékenységüket, eredményeiket és a felvett tanfolyamokat.

A LearnWorlds SCORM (Sharable Content Object Reference Model) kompatibilis, így biztosítva a kompatibilitást más e-learning rendszerekkel.

A LearnWorlds legjobb funkciói

All-in-one platform online tanfolyamok létrehozásához, marketingjéhez és értékesítéséhez

Interaktív videóelemek, például átiratok, feliratok és kérdések

A videó interakciók mérésére szolgáló elemzések

Integrálható a Vimeo és a Wistia szolgáltatásokkal

Különböző tartalomformátumokat támogat, beleértve a PDF-eket is.

A LearnWorlds korlátai

Időbe telik a megtanulása

Több integrációra van szükség

LearnWorlds árak

Starter : 24 USD/hó

Pro Trainer : 79 USD/hó

Learning Center: 249 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

LearnWorlds értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

8. Animaker

Az Animaker segítségével valóra válthatja élőszereplős videós álmait! A széleskörű testreszabási lehetőségeknek köszönhetően a platformon belül tervezheti meg a karaktereket. Búcsút inthet a posztprodukciós gondoknak, mert az Animaker automatikus szinkronizálást kínál, amely zökkenőmentesen integrálja az audiót és a vizuális elemeket.

Az animált oktatóvideó-szoftver elősegíti kreativitását, miközben rengeteg házon belüli sablont kínál. Az Animaker intuitív drag-and-drop felületével az animált videók készítése gyerekjáték lesz. Ráadásul sokféle animációs stílust kínál, beleértve az infográfikákat, a 2,5D-s, kézzel készített és whiteboard animációkat.

Fedezze fel a beépített könyvtárat szereplőkkel, diagramokkal, ikonokkal, hanghatásokkal és vizuális elemekkel, amelyek végtelen lehetőségeket kínálnak videóihoz. 🎨

Az Animaker legjobb funkciói

Karaktertervezés a platformon belül

Lehetővé teszi az automatikus szinkronizálást a videószerkesztőjével.

Drag-and-drop vizuális elemek a zökkenőmentes videószerkesztéshez

Beépített eszközkönyvtár a videók egyszerű létrehozásához

Belső képzési videó sablonok

Az Animaker korlátai

Nincs funkció az audio kivágásához

Az ingyenes csomag túl korlátozott

Animaker árak

Ingyenes verzió

Alapszintű : 12,5 USD/hó

Starter : 25 USD/hó

Pro: 39 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Animaker értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (200+ értékelés)

9. Hippo Video

Vidd az értékesítési készségeidet a következő szintre a Hippo Video segítségével. Ez a sokoldalú eszköz lehetővé teszi, hogy rögzítsd a képernyődet, szerkeszd a klipeket, javítsd az átmeneteket, és megoszd alkotásaidat e-mailben, linkeken vagy közösségi médián keresztül. Légy kreatív: helyezz el szöveget, képeket, GIF-eket, és rögzíts mikrofonnal. 🎤

A Hippo Video több, mint videószerkesztő. Lehetővé teszi, hogy egy dedikált képzési videó portált hozzon létre a tanulók számára, amelyen minden értékes forrás egy helyen elérhető.

Ami megkülönbözteti a többitől, az az a lehetőség, hogy a tanulók a szoftvert társaiknak tartott prezentációkhoz is felhasználhatják, elősegítve ezzel a vegyes tanulási módszert. Átfogó elemzéseket kínál, amelyekből megtudhatja, kik nézik meg a képzési videóit, mit osztanak meg és hogyan reagálnak.

A Hippo Video legjobb funkciói

Központi platform, ahol a tanulók hozzáférhetnek a képzési forrásokhoz

Nincs vízjel, amikor képzési videókat készít

Támogatja a mikrofonnal rögzített hangot a videószerkesztő eszközeiben.

Ossza meg videóit e-mailben, linkeken és közösségi média platformokon keresztül

Ismerje meg a nézők elkötelezettségét, megosztási szokásait és reakcióit

A Hippo Video korlátai

A felületen javításra szorul

A versenytársakhoz képest drágább

Hippo Video árak

Ingyenes verzió

Pro : 20 USD/hó felhasználónként

Teams : 60 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 80 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Hippo Video értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

10. Snagit

Azok számára, akik kiemelkedő teljesítményre törekednek, hatékonyan szeretnének dolgozni és teljesen egyértelműen kommunikálni, a Snagit a tökéletes megoldás a kristálytiszta képernyőfelvételek és zökkenőmentes felvételek készítéséhez. Segít rögzíteni a képernyőt vagy a webkamerát, és pillanatok alatt elkészíteni a célravezető oktatóvideókat. 🎯

A kész sablonok és a kép-videó konvertáló eszköz segítségével a videók készítése gyerekjáték lesz. Ráadásul a beépített, életre szóló hozzáféréssel rendelkező könyvtár biztosítja, hogy az eszközei rendezettek és hozzáférhetők maradjanak.

De az igazi eredmény akkor jön el, amikor képeket rögzít!

A Snagit automatikusan azonosítja a képernyőképen szereplő elemeket, így átrendezheti vagy eltávolíthatja a felhasználói felület komponenseit. Akár szövegmágia is végrehajtható, szerkesztheti a képeken, képernyőképeken vagy beolvasott dokumentumokon szereplő szöveget. Könnyedén módosíthatja a betűtípust, a szöveg méretét és színét!

A Snagit legjobb funkciói

Készítsen képeket és képernyőfelvételeket a számítógép képernyőjéről, beleértve a görgethető területeket is.

Videókészítés kész sablonokkal

Életre szóló hozzáférés egy eszközök tárolására szolgáló könyvtárhoz

Szövegszerkesztés képeken, képernyőképeken vagy beolvasott dokumentumokon

A Snagit korlátai

A jelenlegi verzió használatához minden évben frissítéseket kell vásárolni.

A videószerkesztés javításra szorul

Snagit árak

Csomag: 68 USD/egyszeri vásárlás

Snagit értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Snagit alternatívákat!

Kezdődjön a tanulási forradalom a legjobb oktatóvideó-szoftverekkel!

Az összes bemutatott oktatóvideó-eszköz funkciókban gazdag, gyors tanulást lehetővé tevő eszköz. Ha azonban nem tudja, melyiket válassza, próbálja ki a ClickUp-ot!

Ezzel hozzáférhet egy praktikus képernyőfelvevőhöz, amely csapat-szintű feladatkezelési funkciókkal is rendelkezik – ráadásul a robusztus ingyenes csomag sem fog csalódást okozni! 💞