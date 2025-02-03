A 10 legjobb Camtasia alternatíva képernyőfelvételhez 2025-ben

Ha képernyőfelvételt és videókat készít, akkor valószínűleg ismeri a Camtasia programot. Ez a TechSmith szoftver megkönnyíti a videó oktatóanyagok készítését webkamerával vagy a számítógép képernyőjéről történő felvételével.

De ahogy a mondás tartja, a változatosság az élet sója. Lehet, hogy itt az ideje egy másik lehetőségnek. Mivel a Camtasia-nak nagyon sok megbízható alternatívája van, a legjobbak közül válogattunk. ?

Ez az útmutató a 10 legjobb Camtasia alternatívát mutatja be, amelyek különböző vállalkozások és költségvetések számára kínálnak lehetőségeket.

Mit kell keresnie egy Camtasia alternatívában?

A Camtasia legjobb alternatíváinak keresésekor összpontosítson a leginkább szükséges funkciókra, például az egyszerű videószerkesztési funkciókra és a megosztási lehetőségekre.

Íme néhány fontos szempont, amelyre figyelni kell a Camtasia alternatíváinak kiválasztásakor:

Videószerkesztő eszközök : A képernyőfelvétel-szoftvernek alapvető szerkesztési funkciókkal kell rendelkeznie. Ide tartozik az audio hozzáadása és beállítása, feliratok és címek beszúrása, átfedések létrehozása, valamint a videoklipek vágása, felosztása, összekapcsolása és átmenetek létrehozása.

Felhasználóbarát felület: Ha a felhasználói felület nem könnyen érthető, sok funkció elveszik. A könnyű használat érdekében helyezze előtérbe a kezdőknek is megfelelő eszközöket.

Költséghatékony: Akár van költségkerete a fizetős verzióra, akár ingyenes Camtasia alternatívára van szüksége, találjon olyat, ami megfelel a kiadási korlátainak.

Többféle formátum támogatása: Lehet, hogy nincs szüksége olyan programra, amely minden létező videofájl-formátumot támogat, de biztosan szeretne olyat, amely a leggyakoribb formátumokkal kompatibilis.

Természetesen vannak más szerkesztési és felvételi funkciók is, amelyeket érdemes megfontolnia. Az igazán fontos az, hogy mire van szüksége, és mi működik a legjobban az Ön konkrét helyzetében.

A 10 legjobb Camtasia alternatíva

A legjobb Camtasia-alternatíva attól függ, ki használja és miért. Akár többfunkciós csapattal dolgozik, akár csak ingyenes alternatívákat keres a Camtasia helyett személyes projektjeihez, mi segítünk. ? ?

Ossza meg videóüzenetét egy közvetlen böngésző linkkel, amely nem igényel letöltést, és rögtön megtekinthető a felvétel után.

A ClickUp célja, hogy megkönnyítse a projektmenedzsmentet (és az életet). Egyben az egyik legjobb vízjel nélküli képernyőfelvevő eszköz is. A ClickUp Clip kifejezetten a hatékony csapatkommunikációra lett kifejlesztve, időkorlátok nélkül.

A Clip képernyőfelvevővel gyors, világos videóüzeneteket küldhet bárkinek. Ez a könnyen használható képernyőfelvevő valós időben rögzíti a teljes képernyőt, ablakot vagy böngészőfület.

Mentse el képernyőfelvételét későbbre, rögzítsen hangot és hangalámondást mikrofonjával, majd ossza meg őket nyilvános linkkel.

A legjobb az egészben, hogy mindezt videószerkesztő szoftverek kezdő szintű ismereteivel is megteheti.

Mivel a ClickUp projektmenedzsereknek szól, a Clip a projektkommunikációs terveket tartja szem előtt. De ez egyben egy hatékony képernyőfelvétel-készítő eszköz is, amellyel professzionális videókat készíthet oktatási célokra, személyes használatra és még sok másra.

Ossza meg a képernyőfelvételeket, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncot vagy személyes találkozót kellene szerveznie.

A dedikált képernyőfelvétel-szoftverekkel – például a CamStudio, a Snagit vagy a Bandicam – ellentétben a ClickUp extra projektfigyelő és csapatkezelő eszközökkel is rendelkezik, amelyek támogatják vállalkozását. És szinte mindegyik elérhető a ClickUp Free Forever csomagjában.

Például kommunikációs tervet kell készítenie a videóihoz? A ClickUp kommunikációs terv sablonokkal segít időt megtakarítani. ✅

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp több mint 1000 eszközzel integrálható, többek között a Zoom, Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub és Asana alkalmazásokkal.

A képernyőfelvevő minden eszközön és operációs rendszeren működik, beleértve a MacOS , Android, Windows, Linux, iOS és a webböngészőket is.

A felhasználói felület könnyen kezelhető, drag-and-drop funkciókkal, ingyenes demókkal, GIF-ekkel, valós idejű kommunikációval, előre beállított értékekkel, sablonokkal és még sok mással.

Több videóformátumot támogat, és felhőalapú tárolási funkcióval rendelkezik, hogy helyet takarítson meg az eszközein.

Ingyenes verzió mindenki számára elérhető, rengeteg kiváló minőségű eszközzel, amelyekért soha nem kell fizetnie ?

A ClickUp korlátai:

Egyes felhasználóknak tanulási görbe van (amit ingyenes oktatóanyagok segítenek megoldani)

Ez nem egy dedikált képernyőfelvétel-szoftver, ezért előfordulhat, hogy nem tudja használni az összes rendelkezésre álló funkciót.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenkénti tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. TinyTake

via TinyTake

A TinyTake Windows és Mac felhasználók számára készült képernyőfelvétel, rögzítés és videószerkesztő eszköz magánszemélyek és vállalkozások számára. Készítsen képernyőképeket és videókat a képernyőjéről, adjon hozzá megjegyzéseket, és ossza meg őket bárkivel.

Kiváló választás mindenkinek, aki oktatási, ügyfélszolgálati vagy dokumentációs célokra készít videókat. Az Ezvidhez és más ingyenes videószerkesztő szoftverekhez hasonlóan számos ingyenes oktatóanyag áll rendelkezésre, amelyek segítenek leküzdeni a tanulási görbét. ?

A TinyTake legjobb funkciói:

A YouTube-integráció lehetővé teszi, hogy videóidat – még a megjegyzésekkel ellátottakat is – közvetlenül a csatornádra töltsd fel.

A Google Drive-val és más felhőalapú tárolási lehetőségekkel is kompatibilis, így helyet takaríthat meg az eszközein.

Az egyszerű felhasználói felület interaktív és kezdőbarát, így azonnal elkezdhet videókat rögzíteni és használhatja a videószerkesztőt.

A funkciók megkönnyítik a webes és képernyőfelvétel, valamint a webkamerás felvétel közötti váltást, így a videókat a saját elképzelései szerint készítheti el.

A TinyTake korlátai:

Egyes felhasználók problémákat jelentenek a 5 perces felvételi korlátozással kapcsolatban a személyes használatra tervezett ingyenes verzióban.

Nincs lehetőség a videók automatikus feltöltésére számos népszerű tárhelyszolgáltató és közösségi média platformra.

A Camtasia alternatíva csak két videóformátumot támogat.

TinyTake árak:

Alap: Ingyenes

Standard: 29,95 USD/év felhasználónként

Plusz : 59,95 USD/év felhasználónként

Jumbo: 99,95 USD/év felhasználónként

TinyTake értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5+ értékelés)

3. Loom

via Loom Dashboard

A Loom egy videokommunikációs platform, amelyet aszinkron csapatok számára terveztek, akiknek hatékony kommunikációs eszközre van szükségük. Könnyen rögzítheti és megoszthatja videóit, hogy előrehaladjon a munkájával, akár az irodában, akár a repülőtéren tartózkodik.

A felhasználóbarát felületének és élő közvetítési funkciójának köszönhetően népszerű alternatívája a Camtasia-nak. ?

Már kizárta a Loomot? Nézze meg a Loom alternatíváinak listáját, hogy megtalálja a munkafolyamatához leginkább illő megoldást.

A Loom legjobb funkciói:

Több eszközzel való integráció, beleértve a Salesforce-t, a Jira-t, a Slack-et és a Zoom-ot

Több videóformátumot támogat Linux, Mac és Windows felhasználók számára.

Az egyszerű gyorsbillentyű-rendszernek köszönhetően azonnal el lehet kezdeni a munkát.

A funkciók lehetővé teszik, hogy másodpercek alatt rögzítsd vagy megoszd a számítógép képernyőjét, a webböngészőt és a webkamera képét.

A Loom korlátai:

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a Loom videofelvétel közben összeomlik.

A véleményekben említik, hogy nehéz a felhasználói felületen navigálni.

Nincs „örökre” ingyenes verzió

Loom árak:

Starter: Ingyenes próba

Üzleti: 12,50 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Loom értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

4. Wondershare DemoCreator

via Wondershare DemoCreator

A Wondershare DemoCreator egy képernyőfelvétel-szoftver, amely szinte bármit képes rögzíteni a képernyőn. A PowerPoint-prezentációktól az oktatóanyagokig ez az eszköz fejlett szerkesztési funkcióival segíthet tökéletesíteni videóprezentációját.

A DemoCreatorhoz számos más Wondershare terméket is hozzáadhat, hogy megoldásokat találjon az egész vállalkozásához. Minden termék kompatibilis a Windows PC, Mac, Android és iOS platformokkal.

A Wondershare DemoCreator legjobb funkciói:

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Jira, Asana, Slack és Trello.

Többféle szerkesztési funkció, beleértve a zöld háttérrel való kompatibilitást, egyszerű megjegyzéseket és egyedi kurzorhatásokat.

Több fájlformátumot támogat, így biztos lehet benne, hogy olyan tartalmat hozhat létre, amelyet az egész csapata használhat.

Más márkák eszközei, mint a Wondershare Filmora és a Wondershare QuizCreator, kibővítik a funkcionalitást képzési eszközökkel, kvízekkel és gondolattérképekkel.

Több fájlformátumot támogat

A Wondershare DemoCreator korlátai:

A felhasználók szerint az Egyesült Államokon kívül magasabbak az árak.

Egyes vélemények szerint nehéz módosítani az alapértelmezett beállításokat a videószerkesztő funkciókkal.

Wondershare DemoCreator árak:

Egyéni: 69,99 USD/év felhasználónként, éves fizetéssel

Csapat és üzleti: 155,88 USD/év felhasználónként, éves fizetéssel

Oktatás: 29,99 USD/hó felhasználónként

Wondershare DemoCreator értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (4+ értékelés)

Capterra: 5/5 (3+ értékelés)

5. ActivePresenter

via ActivePresenter

Az ActivePresenter egy képernyőfelvétel-készítő, videószerkesztő és e-learning eszköz videók, interaktív képzési prezentációk és dokumentációk készítéséhez. Ez a képernyőfelvétel-készítő megoldás egy sor videokészítő eszközt tartalmaz, ami kiváló Camtasia alternatívává teszi.

A platform lehetővé teszi a tartalom terjesztését minden eszközön, így csapattagjai vagy hallgatói operációs rendszerüktől függetlenül hozzáférhetnek ahhoz. Ezenkívül a csapattagok bárhol és bármikor használhatják a videók, hangalámondások és tartalmak fejlett szerkesztési funkcióit. ?

Az ActivePresenter legjobb funkciói:

A népszerű e-learning eszközökkel, például a PowerPointtal és a Saola Animate-tal való integráció lehetővé teszi az oktatók számára, hogy egyszerűsítsék munkafolyamatukat.

A témák és sablonok segítségével könnyedén hozhat létre új projekteket.

Több fájltípust és operációs rendszert támogat

A bemutatók, oktatóanyagok és a felhasználóbarát felület megkönnyítik a tanulási folyamatot.

Az ActivePresenter korlátai:

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a felvételek összeomlások és hibák miatt elvesznek.

Egyes vélemények hosszabb videók szerkesztésével kapcsolatos problémákat említenek, amelyek lefagyást és összeomlást okoznak.

Nincs valódi ingyenes verzió a képernyőfelvevőhöz

ActivePresenter árak:

Standard: 199 dollár egyszeri fizetés licencenként

Pro: 399 dollár egyszeri fizetés licencenként

ActivePresenter értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

6. ScreenPal

via ScreenPal

A ScreenPal, korábban Screencast-O-Matic néven ismert, egy videokészítő és együttműködési eszköz képernyőfelvételek készítéséhez, szerkesztéséhez és tárolásához. Számos könnyen használható eszközzel rendelkezik, beleértve egy videóüzenetküldő bővítményt a Chrome böngészőkhöz. ?️

Hasznos funkciókhoz férhet hozzá, mint például videós kvízek, storyboardok és szkriptek, amelyek megkönnyítik a feladatok elvégzését. Csapatának tagjai asztali és mobil eszközökön, a legtöbb operációs rendszeren, a világ bármely pontjáról használhatják.

A Screencast-O-Matic legjobb funkciói:

Integráció népszerű eszközökkel, többek között a Zoom, Slack, Canvas, Gmail és Jira alkalmazásokkal.

Megfizethető árak, amelyek szinte minden magánszemély és kisvállalkozás költségvetéséhez illeszkednek.

A funkciók a kezdőknek szóló drag-and-drop funkciótól a fejlesztőknek szóló teljes körű felvételi funkciókig terjednek.

Ez a Camtasia alternatíva beépített stock könyvtárral rendelkezik, amelynek segítségével perceken belül javíthatja videóit.

A Screencast-O-Matic korlátai:

Egyes felhasználók további beépített szerkesztési funkciókra van szükségük.

Nincs ingyenes verzió, és sok funkció a legmagasabb árkategóriájú csomagban érhető el.

Screencast-O-Matic árak:

Solo Deluxe: 3 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Solo Premier: 6 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Solo Max: 10 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Team Business: 8 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Screencast-O-Matic értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

7. Movavi

via Movavi

A Movavi egy videószerkesztő csomag, amely olyan hatékony funkciókkal rendelkezik, mint a fájlkonvertálás, a képernyőfelvétel és a screencasting. A Movavi csomag tartalmazza a Movavi Screen Recorder, a Video Editor és a Video Converter programokat, amelyek többféle csomagban kaphatók.

A Screen Recorder más Movavi szoftverekkel párosítva kiváló Camtasia-alternatíva. Lehetővé teszi bármilyen képernyőn végzett tevékenység rögzítését kiváló minőségű videóban. Ráadásul a programot úgy tervezték, hogy egyszerűen használható legyen, így Ön és csapata sok képzés nélkül is használhatja.

A Movavi legjobb funkciói:

Kiváló minőségű videókat készít több operációs rendszeren

Több fájltípust támogat

AI-alapú zajcsökkentés és háttércsere

Az alapszintű szerkesztési funkciók lehetővé teszik, hogy szabad formájú alakzatokat és figurákat rajzoljon közvetlenül a rögzített videókra.

A Movavi korlátai:

Egyes felhasználók késleltetést és összeomlást jelentenek videofelvétel készítése közben.

A Movavi nem integrálható más népszerű termelékenységi és videószerkesztő eszközökkel és alkalmazásokkal.

Nincs valódi ingyenes verzió

Movavi árak:

Screen Recorder : 42,95 USD/év felhasználónként

Képernyőfelvevő + Videószerkesztő : 134,90 USD/év felhasználónként

Video Suite: 152,85 USD/év felhasználónként

Movavi értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

8. ScreenRec

via ScreenRec

A ScreenRec egy ingyenes képernyőfelvevő, amely nem tartalmaz vízjelet és nincs időkorlátja. Ez az ingyenes Camtasia alternatíva időmegtakarítást biztosít a gyorsabb kommunikáció, az egyszerű képernyőképek és az azonnali privát videóüzenetek révén. ?

Az egy kattintással működő képernyőfelvétel, a megjegyzésekkel ellátott képernyőképek és az azonnali megosztás funkciók csökkentik a munkahelyi zavaró tényezőket. Ráadásul regisztrációkor semmilyen reklámot vagy spamet nem kap.

A ScreenRec legjobb funkciói:

A Google Drive, a Dropbox és a YouTube integrációjának köszönhetően a videókat másodpercek alatt könnyedén tárolhatja és megoszthatja.

A funkciók lehetővé teszik, hogy egyetlen kattintással megjegyzéseket fűzzön hozzá és kiemelje a képernyőképek legfontosabb részeit.

Az elemzések segítségével megnézheti, kik nézték meg a videóit, mennyi ideig nézték őket, és mikor nézték meg őket.

Ossza meg vagy tegye közzé fájljait magán vagy nyilvánosan, címkézze meg őket, és adja hozzá őket gyűjteményekhez, hogy rendezett maradjanak.

Támogatja a Windows, Mac és Linux rendszereket.

A ScreenRec korlátai:

Egyes felhasználók további megjegyzéseszközökre és fejlettebb funkciókra van szükségük.

A vélemények korlátozott audio- és videószerkesztési funkciókat említenek.

ScreenRec árak:

Ingyenes letöltés

ScreenRec értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: 5/5 (5+ értékelés)

9. Wistia

via Wistia

A Wistia Video Recording, korábban Soapbox néven ismert, egy képernyő- és webkamera-felvevő, amely segítségével könnyen és gyorsan készíthetők professzionális videók. Csapatok és videomarketingesek számára készült, és számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyet az emberek imádnak, például beágyazás, megosztás és elemzés.

A Wistia egy komplett videomarketing-platform, amely segít csapatának videókat készíteni és tárolni, valamint mérni azok hatását. Emellett marketingeszközökhöz is hozzáférhet, amelyekkel videókkal ösztönözheti üzleti növekedését.

A Wistia legjobb funkciói:

Több mint 30 eszközzel integrálható, többek között a Drip, HubSpot, ScreenFlow, YouTube és Zoom alkalmazásokkal.

A képernyő- és webkamera-felvevőkkel termékbemutatókat, oktatóanyagokat és egyéb informatív videókat készíthet.

Böngészőalapú funkcionalitás, letöltés nélkül

Egy kattintással működő rendszerek, amelyek segítenek miniatűrök létrehozásában, videók szerkesztésében, logók hozzáadásában és a tökéletes videolejátszó színek kiválasztásában.

A Wistia korlátai:

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a csapat tagjai között zavar van a SEO beállítások és a videók szervezése körül.

Sok integráció csak a legmagasabb árkategóriában érhető el, összehasonlítva a listán szereplő többi Camtasia alternatívával.

Wistia árak:

Plusz : 24 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Pro: 99 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Haladó: 399 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wistia értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

10. OBS Studio

via OBS Studio

Ez az ingyenes, nyílt forráskódú videofelvétel- és élő közvetítési szoftver videósok számára készült. Videó-, audio- és vizuális funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével professzionális minőségű tartalmakat hozhat létre anélkül, hogy a költségvetésének jelentős részét fel kellene használnia. ?

Bár kevesebb funkcióval rendelkezik, mint sok más Camtasia alternatíva, az OBS Studio lehetővé teszi gyorsbillentyűk létrehozását olyan műveletekhez, mint az audioforrások némítása és a képernyők váltása. Ezenkívül a csapatok zajszűrést is használhatnak a háttérhangok kiszűrésére.

Az OBS Studio legjobb funkciói:

Integráció olyan platformokkal, mint a YouTube, a Facebook és a Twitch

Kompatibilis Windows, Mac, Linux és több fájltípussal.

A livestreaming funkciók lehetővé teszik kiváló minőségű audio- és videotartalmak közvetítését.

Egyes funkciók kezdőbarátok, míg mások a szkriptelésben jártas videós szakemberek igényeit szolgálják.

Az OBS Studio korlátai:

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a livestream váratlan leállítása és újraindítása során a program lefagy vagy összeomlik.

A vélemények szerint a program és a funkciók megismerése egy kis tanulási folyamatot igényel.

OBS Studio árak:

Ingyenes

OBS Studio értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (900+ értékelés)

Kész, rajt, felvétel a Camtasia alternatíváival!

Nincs szükség kompromisszumokra, amikor ennyi izgalmas és megfizethető Camtasia alternatíva áll rendelkezésre. Itt az ideje, hogy megtalálja a megfelelő szoftvert, amellyel új színt vihet videóiba. ?☀️

De ha valóban végtelen lehetőségeket szeretne, akkor nincs jobb választás a ClickUpnál. Akár kezdő, akár profi, a ClickUp segít felszabadítani kreativitását. Regisztráljon a ClickUp-ra egy fillér kiadás nélkül, ha az örökre ingyenes csomagot választja!