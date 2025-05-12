ClickUp blog

A 15 legjobb Snagit alternatíva és versenytárs (ingyenes és fizetős)

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
2025. május 12.

A Snagit egy népszerű képernyőképernyő-rögzítő és felvevő eszköz tartalomkészítéshez. Intuitív, könnyen használható és meglehetősen sokoldalú, ami az egyik legjobb képernyőképernyő-rögzítő eszközzé teszi Mac és Windows rendszerekhez.

A szoftver segítségével képernyőképeket készíthet, kiváló minőségű képernyővideókat rögzíthet és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, hogy zökkenőmentesen kommunikálhassa a folyamatokat.

Ha azonban a videószerkesztési igényei növekednek, ez az eszköz már nem biztos, hogy elegendő lesz. A Snagit kiválóan alkalmas kezdőknek, de frusztráló lehet, ha egy projekt elkészítéséhez több eszköz között kell váltani. És mintha ez még nem lenne elég korlátozó, a Snagit nem kínál ingyenes csomagot. 😑

Mint valaki, aki már tapasztalta ezeket a csalódásokat a múltban, hadd segítsek Önnek megtalálni a legjobb Snagit alternatívát.

A robusztus szerkesztőeszközöktől az ingyenes képernyőfelvevő szoftverekig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Kezdjük!

Mit kell keresnie egy Snagit alternatívában?

Az ideális Snagit alternatíva keresése során néhány tulajdonságot vettem figyelembe, hogy megtaláljam a legjobb elérhető lehetőségeket.

Íme néhány funkció, amelyre érdemes figyelni:

  • Szerkesztési lehetőségek: Válasszon egy olyan hatékony eszközt, amely fejlett szerkesztési funkciókat kínál, például átmenetek hozzáadását, szöveg animálását és hangszerkesztést. A Snagit nem rendelkezik ezekkel a funkciókkal, ezért egy átfogóbb alternatíva előnyösebb.
  • Kompatibilitás: Keressen olyan szerkesztőeszközöket, amelyek kompatibilisek az összes eszközzel és operációs rendszerrel. A Snagit kifejezetten Windows és Mac felhasználók számára lett kifejlesztve. A nagyobb rugalmasság érdekében válasszon olyan eszközt, amely Linux felhasználók számára is működik.
  • Költség: Válasszon olyan szerkesztőeszközöket, amelyek ingyenes csomagot kínálnak, vagy funkcióikhoz képest megfizethető áron kaphatók, hogy könnyebben kezelhesse költségvetését.
  • Könnyű használat: Válasszon olyan eszközt, amely minimális vagy nulla tanulási görbét igényel. Ez megkönnyíti a rendszeres használatát.

Ezen tényezők alapján értékelve az eszközöket, megtaláltam a 15 legjobb Snagit alternatívát, amelyekkel hatékonyabban folytathatom a tartalomkészítést.

A 15 legjobb Snagit alternatíva az egyszerű képernyőfelvételek készítéséhez és szerkesztéséhez

Íme a 15 legjobb képernyőfelvétel-készítő eszköz, amelyet a Snagit alternatívájaként használhat:

1. ClickUp (A legjobb a beépített képernyőfelvétel funkcióval történő egyszerűsített kommunikációhoz)

Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő és a webkamera egyszerű rögzítéséhez.
Kezdje el a felvételt a ClickUp Clips segítségével
Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő és a webkamera egyszerű rögzítéséhez.

A ClickUp egy teljes funkcionalitású munkamenedzsment-csomag, amely kiváló Snagit-alternatíva. Intuitív felületével és robusztus együttműködési funkcióival könnyen az egyik legjobb megoldásom a képernyőképek és képernyőfelvételek rögzítésére és szerkesztésére.

A ClickUp Clips segítségével képernyőképet készíthetek a teljes képernyőről vagy annak bizonyos részeiről, és megoszthatom azokat a csapatommal. Emellett bármely képernyőfelvételt feladattá alakíthatok, ami azt jelenti, hogy feladatok kiosztására és ötletek megosztására használhatom, ami szóban nem lehetséges.

Ha ez nem volt elég hasznos, a ClickUp Brain még egy lépéssel tovább megy. Lehetővé teszi, hogy leírjam a rögzített képernyőfelvétel tartalmát, hogy könnyebben érthető legyen. Így, függetlenül a számítógépem képernyőjén megjelenő tartalomtól, pontos leiratokat készíthetek – időbélyegekkel és kivonatokkal –, és megoszthatom őket a csapatommal, hogy minimalizáljam a félreértések esélyét.

Szálösszefoglaló GIF a ClickUp AI-ban
A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt pontosan leírhatja az összes képernyőfelvételét – mindezt az AI erejével.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Képernyőjét és webkameráját egyszerre rögzítheti, hogy vonzó oktatóanyagokat és prezentációkat készíthessen.
  • Hozzászólásokat vagy utasításokat fűzhet felvételeihez, és azonnal megoszthatja őket linkeken keresztül az egyszerű együttműködés érdekében.
  • A felvételek automatikusan a felhőben kerülnek tárolásra, így bármilyen eszközről könnyen hozzáférhetők.
  • A klipeket közvetlenül a ClickUp Docs -ba ágyazhatja a projekt dokumentációjának átfogóbbá tétele érdekében.
  • Tegye produktívabbá a megbeszéléseket és a döntéshozatalt azáltal, hogy megosztja a klipeket a csapat áttekintésére.

A ClickUp korlátai

  • Az új felhasználóknak lehet, hogy egy kis tanulási görbe vár rájuk.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Icecream Screen Recorder (A legjobb alapvető képernyőfelvételek készítéséhez és szerkesztéshez)

Icecream Screen Recorder
via Icecream Screen Recorder

Az Icecream Screen Recorder egy képernyőfelvétel-készítő eszköz, amely Windows, Mac és Android eszközökön is elérhető.

Számomra a szerszám egyszerű felülete a legjobb tulajdonsága. Ha kezdő vagy, akkor is nagyon átfogónak fogod találni.

Az Icecream Screen Recorder szinte minden funkcióval rendelkezik, amelyre szükség van az alapvető képernyőképernyő-tartalom létrehozásához. Lehetővé teszi továbbá az audio rögzítését és a webkamera képeinek hozzáadását a képernyőfelvételhez.

Az Icecream Screen Recorder legjobb funkciói

  • Használja az alapvető képernyőképernyő-szerkesztési funkciókat, mint például a megjegyzések, alakzatok és szövegek.
  • Könnyedén vágja ki a képernyőfelvételeket kedve szerint
  • Kezelje a rögzített képernyőképeket és videókat egyszerűen az alkalmazáson belül.
  • A rögzített tartalmakat több formátumban is exportálhatja, többek között MP4 és JPEG formátumban.

Az Icecream Screen Recorder korlátai

  • Más szerkesztőkhöz képest korlátozott fejlett szerkesztési funkciók
  • Az ingyenes verzióban a felvételeken vízjelek láthatók.

További információ: A legjobb ingyenes képernyőfelvevők vízjelek nélkül

Icecream Screen Recorder árak

  • Örökre ingyenes
  • 1 éves licenc: 29,95 USD (éves számlázás)
  • Életre szóló licenc: 79,93 USD (egyszeri)
  • Video PRO csomag: 217 USD (egyszeri)

Icecream Screen Recorder értékelések és vélemények

  • G2: 4. 1/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: 4/5 (30+ értékelés)

3. Greenshot (A legjobb a gyors képernyőképernyők készítéséhez és megjegyzések hozzáadásához)

Greenshot – ingyenes Snagit alternatíva
via Greenshot

A Greenshot egy speciális képernyőképező eszköz, amely teljes képernyős webes képek, görgethető webes képek és kiválasztott weboldal-részek rögzítésére, valamint azok megjegyzéssel, kiemeléssel és elmosással történő szerkesztésére szolgál.

Az eszköz könnyű és egyszerűen használható. Különösen tetszik a gyors reakcióideje – ezzel nagyon könnyű videóképernyőképeket készíteni.

A Greenshot legjobb funkciói

  • Gyorsan készítsen képernyőképeket testreszabható billentyűparancsokkal
  • Jegyzeteljen a képernyőképekre számos opcióval, beleértve nyilakat, szövegdobozokat és kiemeléseket.
  • A képernyőképet automatikusan a vágólapra menti, hogy gyorsan beillessze más alkalmazásokba.
  • A beépített képszerkesztővel azonnal szerkesztheti a képernyőképet.

A Greenshot korlátai

  • Korlátozott funkciók a képernyőképek szerkesztéséhez
  • Nincs videofelvételi funkció

Greenshot árak

  • Örökre ingyenes

Greenshot értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

4. ShareX (A legjobb a fejlett képernyőképek testreszabásához és megosztásához)

ShareX, a Snagit alternatívája
via ShareX

Ha csak egy igazán funkcionális képernyőképernyő-készítő eszközt kellene ajánlanom Windowshoz, az a ShareX lenne. Sokoldalú és bőséges szerkesztési funkciókat kínál.

Lehetővé teszi teljes képernyős képek, egyéni régiók, aktív ablakok és még sok más rögzítését, valamint képernyőképek és GIF-ek készítését. A szerkesztés tekintetében a ShareX sokkal többet kínál, mint egyszerű megjegyzések hozzáadását: pixelizálhat, kivághat és matricákat adhat hozzá a képernyőképekhez.

A ShareX legjobb funkciói

  • Használja ki a fejlett képszerkesztő funkciókat, beleértve az effektusokat és a szépítést.
  • Kiváló minőségű videókat és képernyőfelvételeket rögzíthet többféle formátumban.
  • Szöveg kivonása a képernyőképekből a beépített OCR segítségével
  • Ossza meg tartalmát közvetlenül különböző online platformokon és szolgáltatásokban

A ShareX korlátai

  • Zavaros felhasználói felület
  • A kezdők számára meredek tanulási görbét jelent.

ShareX árak

  • Örökre ingyenes

ShareX értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (70+ értékelés)
  • Capterra: NA

5. Screenpresso (A legjobb részletes oktatóanyagok készítéséhez képernyőképekkel)

Screenpresso, a Snagit alternatívája
via Screenpresso

A legjobb Snagit alternatívák listámon a következő a Screenpresso, egy képernyőképernyő-készítő eszköz, amely képernyőfelvevőként is működik.

A szoftver meglehetősen könnyen kezelhető és beépített szerkesztővel rendelkezik, így nem kell alkalmazások között váltogatnia, ha képernyőképekkel ellátott oktatóanyagot szeretne készíteni.

A Screenpresso lehetővé teszi, hogy kimenetét közzétegye a Google Drive-on, a Dropboxon, az OneDrive-on stb., hogy közvetlenül megoszthassa csapatával – véleményem szerint ez egy jelentős előny.

A Screenpresso legjobb funkciói

  • Készítsen oktatóanyagokat megjegyzésekkel és hangalámondással
  • Használja a beépített robusztus szerkesztőt a rögzített képek megjegyzéséhez és javításához.
  • Ossza meg a képernyőképernyőket gyorsan egy egyszerű URL-link segítségével.
  • A felvételek biztonságos tárolása a felhőalapú tárhelyen

A Screenpresso korlátai

  • Rövid videofelvétel-idő a ingyenes verzióban
  • Korlátozott fájlformátum-támogatás az exportáláshoz

Screenpresso árak

  • Örökre ingyenes
  • Pro: 14,99 USD/felhasználó (egyszeri)
  • Vállalati: 438 USD (egyszeri)

Screenpresso értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: NA

6. Loom (A legjobb videóképernyőképek rögzítéséhez és megosztásához)

Loom, a Snagit alternatívája
via Loom

A Loom egy népszerű professzionális képernyőfelvevő eszköz, fejlett szerkesztési lehetőségekkel és felhasználóbarát felülettel.

Lehetővé teszi, hogy kiváló minőségű, AI-alapú videóüzeneteket hozzon létre, szerkessze, megossza és beágyazza azokat az egyszerű együttműködés érdekében. Ezenkívül az eszköz lehetővé teszi a képernyővideók AI-alapú összefoglalását is.

A közelmúltban azonban megváltoztatták az ingyenes csomag tartalmát, így mostantól fizetős csomagra lesz szükséged, ha videókat szeretnél szerkeszteni a Loomban.

A Loom legjobb funkciói

  • Rögzítse a képernyőjét, miközben webkamerás felvételeket készít
  • Rögzítse mind a képernyőn végzett műveleteket, mind az audiót, beleértve a mikrofon bemenetet is.
  • Automatikusan készítsen átiratokat az összes képernyőfelvételéhez
  • Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy megjegyzéseket és visszajelzéseket hagyjanak a videókon a közös megbeszélésekhez.

A Loom korlátai

  • A legfejlettebb funkciók csak a prémium verzióban érhetők el.

A Loom árai

  • Starter: Ingyenes
  • Üzleti: 12,5 USD/hó alkotónként
  • Vállalati: Egyedi árak

Loom értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (2060+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

További információ: A 10 legjobb képernyőmegosztó szoftver távoli értekezletekhez

7. Lightshot (A legjobb képernyőképek kereséséhez és megosztásához)

Lightshot – a Snagit alternatívája
via Lightshot

Egy másik Snagit alternatíva, amelyet érdemes megfontolnia, a Lightshot. Ez egy testreszabható képernyőképernyő-készítő eszköz, amely Windows, Mac, Google Chrome, Firefox, IE és Opera rendszereken érhető el.

Bár számos funkcióval rendelkezik, nekem különösen a képkeresési opció tetszik, amely nagyon megkönnyíti a képernyőképek böngészését és megosztását.

A Lightshot legjobb funkciói

  • Gyors megjegyzéseket készíthet alapvető szerkesztőeszközökkel, például szöveggel, nyilakkal és alakzatokkal.
  • Használja a beépített keresési opciót, hogy hasonló képeket találjon az interneten.
  • Töltse fel a rögzített képeket azonnal a felhőbe, hogy megosztható linket generáljon.
  • A rögzített képeket közvetlenül az alkalmazásból nyomtathatja ki.

A Lightshot korlátai

  • Kizárólag képernyőképernyő-funkcióval rendelkezik, videofelvétel nem lehetséges.
  • Nincs fejlett szerkesztési funkció

Lightshot árak

  • Örökre ingyenes

Lightshot értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (130 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

8. PicPick (A legjobb képernyőképernyő-rögzítéshez és szerkesztéshez)

PicPick, a Snagit alternatívája
via PicPick

A PicPick egy átfogó képernyőképező eszköz és alapvető képernyőfelvevő. Lehetővé teszi a képernyőképek rögzítését, szerkesztését, javítását és megosztását is.

A PicPickben leginkább az innovatív képszerkesztő funkciók tetszenek. Beépített színválasztóval, színpalettával és fehér táblával rendelkezik, amelyek segítségével testreszabhatja a képernyőképet.

A PicPick legjobb funkciói

  • Képek egyszerű szerkesztése különféle effektusokkal, szűrőkkel és szövegbeállításokkal
  • Válasszon a különböző rögzítési módok közül, beleértve a teljes képernyőt, az aktív ablakot és meghatározott területeket.
  • Könnyedén adjon hozzá alakzatokat, vonalakat és szöveget a képernyőképekhez.
  • Exportálja képernyőképeit több formátumban, beleértve a PNG, JPG és BMP formátumokat.

A PicPick korlátai

  • Lehet, hogy nem minden operációs rendszerrel kompatibilis.
  • Korlátozott videofelvételi funkciók
  • Egyes felhasználók bizonyos funkciókban hibákat jelentenek.

PicPick árak

  • Örökre ingyenes
  • Egyedi csomag: 30 dollár
  • Csapatcsomag: 120 dollár

PicPick értékelések és vélemények

  • G2: NA
  • Capterra: NA

9. Zight (A legjobb online képernyőképek tárolásához és megosztásához)

Zight – a Snagit alternatívája
via Zight

A Zight (korábban CloudApp) több mint egy egyszerű képernyőképernyő-készítő eszköz. Ez az AI-alapú Snagit alternatíva vonzó videókat is képes létrehozni.

Először is, lehetővé teszi átiratok létrehozását, tartalom összefoglalását, feliratok hozzáadását, sőt a képernyőn megjelenő szövegek fordítását is. Ezenkívül a Zight segít GIF-ek létrehozásában és a képernyőképek megjegyzéssel ellátásában, mint bármelyik hagyományos képernyőképernyő-készítő szoftver.

A Zight legjobb funkciói

  • Fájlok egyszerű áthúzása a felhőbe történő feltöltéshez
  • Egyszerű megjegyzéseszközökkel javíthatja a képernyőképeket szöveggel, nyilakkal és kiemelésekkel.
  • A képernyőképeit automatikusan mentse a felhőbe, hogy könnyen hozzáférhessen és megoszthassa őket.
  • Dolgozzon együtt csapatával, és adjon visszajelzést a vizuális tartalmakról.

Zight korlátozások

  • Az ingyenes verzió tárolókapacitása korlátozott.

Zight árak

  • Örökre ingyenes
  • Pro: 7,95 USD/hó
  • Csapat: 8 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árak

Zight értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (1220+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (180+ értékelés)

További információ: 10 felhasználóbarát oktatóvideó-szoftver oktatáshoz, továbbképzéshez és átképzéshez

10. Monosnap (A legjobb rugalmas képernyőképernyő-készítéshez és megjegyzések hozzáadásához)

Monosnap ingyenes Snagit alternatíva
via Monosnap

Ha olyan eszközt keres, amellyel képernyőképeket és a képernyő bizonyos elemeit rögzítheti, a Monosnap az egyik legjobb ingyenes Snagit alternatíva. Windows és Mac rendszereken egyaránt elérhető.

Az eszköz alapvető képernyőfelvétel- és szerkesztési funkciókat kínál. Számomra a Monosnap legjobb tulajdonsága a hosszú integrációs lista.

A Monosnap legjobb funkciói

  • Teljes képernyős, részleges képernyős vagy görgethető ablakok rögzítése
  • Szöveg, megjegyzések és alakzatok hozzáadása a képernyőképekhez
  • Integrálja a Google Drive és a Dropbox felhőszolgáltatásokkal a tárolás és megosztás érdekében.
  • Készítsen pillanatfelvételeket azonnal testreszabható gyorsbillentyűkkel

A Monosnap korlátai

  • A fejlett funkciók fizetős előfizetést igényelnek.
  • Alacsonyabb kategóriájú eszközökön teljesítményproblémák léphetnek fel.

Monosnap árak

  • Örökre ingyenes
  • Nem kereskedelmi célú: 3 USD/hó
  • Kereskedelmi: 10 USD/felhasználó/hónap

Monosnap értékelések és vélemények

  • G2: NA
  • Capterra: NA

11. OBS Studio (A legjobb kiváló minőségű videóképernyőképek készítéséhez)

OBS Studio – a Snagit alternatívája
via OBS Studio

Egy másik Snagit alternatíva, amelyet nagyon ajánlok, az OBS Studio, egy sokoldalú képernyőfelvétel-készítő eszköz.

A szoftver számos innovatív funkcióval rendelkezik. Lehetővé teszi videók és hangok keverését, jelenetek beállítását, a videó elrendezésének átrendezését stb. Ezenkívül minden operációs rendszert támogat – Windows, MacOS és Linux.

Az OBS Studio legjobb funkciói

  • Képernyők rögzítése nagy felbontásban, akár 4K-ig
  • Készítsen komplex jelenetátmeneteket több forrás felhasználásával a felvételhez.
  • Javítsa a rögzített tartalmat videószűrőkkel és effektekkel
  • Keverje össze az audiót a háttérzene és a mikrofon bemenet fejlett opcióival
  • Közvetítsen élőben olyan platformokra, mint a YouTube és a Twitch

Az OBS Studio korlátai

  • Elsősorban videofelvételre összpontosít, nem képernyőképekre.
  • Az új felhasználóknak egy kis tanulási görbével kell számolniuk.

OBS Studio árak

  • Örökre ingyenes

OBS Studio értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (120 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (1050 értékelés)

12. Droplr (A legjobb egyszerűen szerkeszthető képernyőképekhez)

Droplr, a Snagit alternatívája
via Droplr

A Droplr hatékony Snagit alternatíva, köszönhetően széleskörű funkcióinak és egyszerű felhasználói felületének.

A Droplr segítségével rögzítheti a képernyő hang- és videotartalmát, majd bármely felhőalapú tárolóalkalmazás segítségével feltöltheti és elmentheti azt. Ezenkívül az eszköz létrehoz egy linket, amelyen keresztül azonnal megoszthatja a rögzített tartalmat a csapatával.

A Droplr legjobb funkciói

  • Videók rögzítése képernyőfelvételekkel együtt
  • Tárolja a képernyőfelvételeket a felhőben, hogy hozzáférhessen és kezelhesse őket.
  • Dolgozzon együtt csapatával megosztott linkek és megjegyzések segítségével.
  • Zökkenőmentesen integrálható különböző termelékenységi eszközökkel és alkalmazásokkal, mint például a Slack, a Google Docs stb.

A Droplr korlátai

  • Alapvető szerkesztőeszközök képernyőképekhez
  • Egyes felhasználók kapcsolatproblémákról számolnak be.

Droplr árak

  • Pro Plus: 8 USD/hó
  • Csapat: 9 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árak

Droplr értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (390+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)

13. Shottr (A legjobb alapvető Mac-képernyőképekhez)

Shottr, a Snagit alternatívája
via Shottr

A Shottr egy kifejezetten MacOS rendszerhez tervezett képernyőképező eszköz. Felhasználóbarát felülettel és alapvető funkciókkal rendelkezik, amelyek támogatják a mindennapi kommunikációt és együttműködést.

Az eszköz segítségével képernyőképeket készíthet (teljes képernyős és görgethető), szerkesztheti őket, háttérrel egészítheti ki, objektumokat távolíthat el, két képet egyesíthet és még sok minden mást tehet.

A Shottr legjobb funkciói

  • Szerkessze a képernyőképeket olyan opciókkal, mint a kivágás, a megjegyzések hozzáadása, az átfedés, a méret megváltoztatása stb.
  • Rendezze és keresse meg a rögzített képernyőképek előzményeit
  • Testreszabhatja a gyorsbillentyűket a gyors hozzáférés érdekében.

A Shottr korlátai

  • A versenytársakhoz képest korlátozott fejlett funkciók
  • Nem támogatja más operációs rendszereket, mint például a Windows és a Linux.

Shottr árak

  • Örökre ingyenes
  • Alapszint: 8 dollár
  • Friends Club: 25 dollár

Shottr értékelések és vélemények

  • G2: NA
  • Capterra: NA

14. FastStone Capture (A legjobb könnyű képernyőképernyő-készítéshez és szerkesztéshez)

FastStone Capture
via FastStone Capture

A FastStone Capture egy másik megbízható képernyőképernyő-készítő eszköz, amelyet én is használtam és megkedveltem. Lehetővé teszi a weboldalak, képernyőobjektumok, menük és egyebek egyszerű képernyőképernyő-készítését és megjegyzésekkel ellátását. Ezenkívül képernyőfelvételi funkciókat is kínál, amelyekkel rögzítheti a képernyőn zajló tevékenységeket.

A FastStone Chrome böngésző kiterjesztésként is elérhető, így különböző eszközökön is használhatja – ez számomra jelentős előny.

A FastStone Capture legjobb funkciói

  • Készítsen képernyőképeket különböző módszerekkel, beleértve a szabadkézi és a görgethető ablakokat is.
  • Jegyzeteljen és javítsa a képernyőképet egy hatékony beépített szerkesztővel.
  • Ossza meg könnyedén a rögzített képeket e-mailben és felhőszolgáltatásokon keresztül, például OneNote, Word, Excel stb.
  • Használja az eszköz hordozható verzióját, hogy telepítés nélkül is hozzáférhessen hozzá útközben.

A FastStone Capture korlátai

  • Elavult felhasználói felület
  • Minimális videószerkesztési lehetőségek

FastStone Capture árak

  • Életre szóló licenc: 19,95 USD (egyszeri)
  • Családi licenc: 49,95 USD (egyszeri)

FastStone Capture értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (27 értékelés)
  • Capterra: NA

15. MangoApps Recorder (a legjobb a képernyőképek megjegyzéséhez és megosztásához)

MangoApps Recorder
via MangoApps Recorder

A MangoApps egy munkaterület-platform, amely számos funkciót kínál. Számomra azonban a videofelvétel-készítő eszköz tűnik ki a leginkább.

A MangoApps Recorder (korábban TinyTake) segítségével néhány kattintással képernyőképeket hozhat létre, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk és megoszthatja őket. Az eszköz intuitív felülettel és testreszabható funkciókkal rendelkezik.

A MangoApps Recorder legjobb funkciói

  • Hozzászólások és megjegyzések hozzáadása a képernyőképeihez
  • Töltse fel a képernyőképernyőket automatikusan a felhőbe, hogy könnyen hozzáférhessenek
  • Dolgozzon együtt másokkal megosztott linkek és megjegyzések segítségével a képernyőképernyőkön.

A MangoApps Recorder korlátai

  • Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok viszonylag drágábbak.
  • Régebbi eszközökön teljesítményproblémák léphetnek fel.
  • Egyes felhasználók hibákat és üzemzavarokat jelentenek.

MangoApps Recorder árak

  • Alap: 99 USD/hó
  • Standard: 149 USD/hó
  • Pro: 299 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árak

MangoApps Recorder értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 120 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (140+ értékelés)

Képernyőképek rögzítése és szerkesztése a legjobb Snagit alternatívával – ClickUp

A képernyőképek és a képernyőfelvételek talán apróságnak tűnhetnek, de valójában nem azok. Mivel ezek az eszközök megkönnyítik a tartalomkészítést, a kommunikációt és az együttműködést, elengedhetetlen, hogy kiváló minőségűek és optimalizáltak legyenek.

Bár a Snagit bizonyos mértékben segít, számos hátránya van, ami miatt nem felel meg az én különböző igényeimnek. Mérlegelje a különböző Snagit alternatívákat az egyéni igényeinek fényében, hogy kiválaszthassa a számára legmegfelelőbbet.

Ha nem tud választani, akkor ne habozzon, válassza a ClickUp-ot.

Ez az all-in-one munkamenedzsment eszköz mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen a képernyőfelvételek rögzítésében és szerkesztésében, így Ön létrehozhat, kommunikálhat és együttműködhet. Ezen felül igazán széles körű eszközöket kínál, hogy kreatív és produktív maradjon. Ne várjon tovább, regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp