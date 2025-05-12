A 15 legjobb Snagit alternatíva és versenytárs (ingyenes és fizetős)

A Snagit egy népszerű képernyőképernyő-rögzítő és felvevő eszköz tartalomkészítéshez. Intuitív, könnyen használható és meglehetősen sokoldalú, ami az egyik legjobb képernyőképernyő-rögzítő eszközzé teszi Mac és Windows rendszerekhez.

A szoftver segítségével képernyőképeket készíthet, kiváló minőségű képernyővideókat rögzíthet és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, hogy zökkenőmentesen kommunikálhassa a folyamatokat.

Ha azonban a videószerkesztési igényei növekednek, ez az eszköz már nem biztos, hogy elegendő lesz. A Snagit kiválóan alkalmas kezdőknek, de frusztráló lehet, ha egy projekt elkészítéséhez több eszköz között kell váltani. És mintha ez még nem lenne elég korlátozó, a Snagit nem kínál ingyenes csomagot. 😑

Mint valaki, aki már tapasztalta ezeket a csalódásokat a múltban, hadd segítsek Önnek megtalálni a legjobb Snagit alternatívát.

A robusztus szerkesztőeszközöktől az ingyenes képernyőfelvevő szoftverekig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Kezdjük!

Mit kell keresnie egy Snagit alternatívában?

Az ideális Snagit alternatíva keresése során néhány tulajdonságot vettem figyelembe, hogy megtaláljam a legjobb elérhető lehetőségeket.

Íme néhány funkció, amelyre érdemes figyelni:

Szerkesztési lehetőségek: Válasszon egy olyan hatékony eszközt, amely fejlett szerkesztési funkciókat kínál, például átmenetek hozzáadását, szöveg animálását és hangszerkesztést. A Snagit nem rendelkezik ezekkel a funkciókkal, ezért egy átfogóbb alternatíva előnyösebb.

Kompatibilitás: Keressen olyan szerkesztőeszközöket, amelyek kompatibilisek az összes eszközzel és operációs rendszerrel. A Snagit kifejezetten Windows és Mac felhasználók számára lett kifejlesztve. A nagyobb rugalmasság érdekében válasszon olyan eszközt, amely Linux felhasználók számára is működik.

Költség: Válasszon olyan szerkesztőeszközöket, amelyek ingyenes csomagot kínálnak, vagy funkcióikhoz képest megfizethető áron kaphatók, hogy könnyebben kezelhesse költségvetését.

Könnyű használat: Válasszon olyan eszközt, amely minimális vagy nulla tanulási görbét igényel. Ez megkönnyíti a rendszeres használatát.

Ezen tényezők alapján értékelve az eszközöket, megtaláltam a 15 legjobb Snagit alternatívát, amelyekkel hatékonyabban folytathatom a tartalomkészítést.

A 15 legjobb Snagit alternatíva az egyszerű képernyőfelvételek készítéséhez és szerkesztéséhez

Íme a 15 legjobb képernyőfelvétel-készítő eszköz, amelyet a Snagit alternatívájaként használhat:

1. ClickUp (A legjobb a beépített képernyőfelvétel funkcióval történő egyszerűsített kommunikációhoz)

Kezdje el a felvételt a ClickUp Clips segítségével Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő és a webkamera egyszerű rögzítéséhez.

A ClickUp egy teljes funkcionalitású munkamenedzsment-csomag, amely kiváló Snagit-alternatíva. Intuitív felületével és robusztus együttműködési funkcióival könnyen az egyik legjobb megoldásom a képernyőképek és képernyőfelvételek rögzítésére és szerkesztésére.

A ClickUp Clips segítségével képernyőképet készíthetek a teljes képernyőről vagy annak bizonyos részeiről, és megoszthatom azokat a csapatommal. Emellett bármely képernyőfelvételt feladattá alakíthatok, ami azt jelenti, hogy feladatok kiosztására és ötletek megosztására használhatom, ami szóban nem lehetséges.

Ha ez nem volt elég hasznos, a ClickUp Brain még egy lépéssel tovább megy. Lehetővé teszi, hogy leírjam a rögzített képernyőfelvétel tartalmát, hogy könnyebben érthető legyen. Így, függetlenül a számítógépem képernyőjén megjelenő tartalomtól, pontos leiratokat készíthetek – időbélyegekkel és kivonatokkal –, és megoszthatom őket a csapatommal, hogy minimalizáljam a félreértések esélyét.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt pontosan leírhatja az összes képernyőfelvételét – mindezt az AI erejével.

A ClickUp legjobb funkciói

Képernyőjét és webkameráját egyszerre rögzítheti, hogy vonzó oktatóanyagokat és prezentációkat készíthessen.

Hozzászólásokat vagy utasításokat fűzhet felvételeihez, és azonnal megoszthatja őket linkeken keresztül az egyszerű együttműködés érdekében.

A felvételek automatikusan a felhőben kerülnek tárolásra, így bármilyen eszközről könnyen hozzáférhetők.

A klipeket közvetlenül a ClickUp Docs -ba ágyazhatja a projekt dokumentációjának átfogóbbá tétele érdekében.

Tegye produktívabbá a megbeszéléseket és a döntéshozatalt azáltal, hogy megosztja a klipeket a csapat áttekintésére.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak lehet, hogy egy kis tanulási görbe vár rájuk.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Icecream Screen Recorder (A legjobb alapvető képernyőfelvételek készítéséhez és szerkesztéshez)

via Icecream Screen Recorder

Az Icecream Screen Recorder egy képernyőfelvétel-készítő eszköz, amely Windows, Mac és Android eszközökön is elérhető.

Számomra a szerszám egyszerű felülete a legjobb tulajdonsága. Ha kezdő vagy, akkor is nagyon átfogónak fogod találni.

Az Icecream Screen Recorder szinte minden funkcióval rendelkezik, amelyre szükség van az alapvető képernyőképernyő-tartalom létrehozásához. Lehetővé teszi továbbá az audio rögzítését és a webkamera képeinek hozzáadását a képernyőfelvételhez.

Az Icecream Screen Recorder legjobb funkciói

Használja az alapvető képernyőképernyő-szerkesztési funkciókat, mint például a megjegyzések, alakzatok és szövegek.

Könnyedén vágja ki a képernyőfelvételeket kedve szerint

Kezelje a rögzített képernyőképeket és videókat egyszerűen az alkalmazáson belül.

A rögzített tartalmakat több formátumban is exportálhatja, többek között MP4 és JPEG formátumban.

Az Icecream Screen Recorder korlátai

Más szerkesztőkhöz képest korlátozott fejlett szerkesztési funkciók

Az ingyenes verzióban a felvételeken vízjelek láthatók.

Icecream Screen Recorder árak

Örökre ingyenes

1 éves licenc: 29,95 USD (éves számlázás)

Életre szóló licenc: 79,93 USD (egyszeri)

Video PRO csomag: 217 USD (egyszeri)

Icecream Screen Recorder értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4/5 (30+ értékelés)

3. Greenshot (A legjobb a gyors képernyőképernyők készítéséhez és megjegyzések hozzáadásához)

via Greenshot

A Greenshot egy speciális képernyőképező eszköz, amely teljes képernyős webes képek, görgethető webes képek és kiválasztott weboldal-részek rögzítésére, valamint azok megjegyzéssel, kiemeléssel és elmosással történő szerkesztésére szolgál.

Az eszköz könnyű és egyszerűen használható. Különösen tetszik a gyors reakcióideje – ezzel nagyon könnyű videóképernyőképeket készíteni.

A Greenshot legjobb funkciói

Gyorsan készítsen képernyőképeket testreszabható billentyűparancsokkal

Jegyzeteljen a képernyőképekre számos opcióval, beleértve nyilakat, szövegdobozokat és kiemeléseket.

A képernyőképet automatikusan a vágólapra menti, hogy gyorsan beillessze más alkalmazásokba.

A beépített képszerkesztővel azonnal szerkesztheti a képernyőképet.

A Greenshot korlátai

Korlátozott funkciók a képernyőképek szerkesztéséhez

Nincs videofelvételi funkció

Greenshot árak

Örökre ingyenes

Greenshot értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

4. ShareX (A legjobb a fejlett képernyőképek testreszabásához és megosztásához)

via ShareX

Ha csak egy igazán funkcionális képernyőképernyő-készítő eszközt kellene ajánlanom Windowshoz, az a ShareX lenne. Sokoldalú és bőséges szerkesztési funkciókat kínál.

Lehetővé teszi teljes képernyős képek, egyéni régiók, aktív ablakok és még sok más rögzítését, valamint képernyőképek és GIF-ek készítését. A szerkesztés tekintetében a ShareX sokkal többet kínál, mint egyszerű megjegyzések hozzáadását: pixelizálhat, kivághat és matricákat adhat hozzá a képernyőképekhez.

A ShareX legjobb funkciói

Használja ki a fejlett képszerkesztő funkciókat, beleértve az effektusokat és a szépítést.

Kiváló minőségű videókat és képernyőfelvételeket rögzíthet többféle formátumban.

Szöveg kivonása a képernyőképekből a beépített OCR segítségével

Ossza meg tartalmát közvetlenül különböző online platformokon és szolgáltatásokban

A ShareX korlátai

Zavaros felhasználói felület

A kezdők számára meredek tanulási görbét jelent.

ShareX árak

Örökre ingyenes

ShareX értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (70+ értékelés)

Capterra: NA

5. Screenpresso (A legjobb részletes oktatóanyagok készítéséhez képernyőképekkel)

via Screenpresso

A legjobb Snagit alternatívák listámon a következő a Screenpresso, egy képernyőképernyő-készítő eszköz, amely képernyőfelvevőként is működik.

A szoftver meglehetősen könnyen kezelhető és beépített szerkesztővel rendelkezik, így nem kell alkalmazások között váltogatnia, ha képernyőképekkel ellátott oktatóanyagot szeretne készíteni.

A Screenpresso lehetővé teszi, hogy kimenetét közzétegye a Google Drive-on, a Dropboxon, az OneDrive-on stb., hogy közvetlenül megoszthassa csapatával – véleményem szerint ez egy jelentős előny.

A Screenpresso legjobb funkciói

Készítsen oktatóanyagokat megjegyzésekkel és hangalámondással

Használja a beépített robusztus szerkesztőt a rögzített képek megjegyzéséhez és javításához.

Ossza meg a képernyőképernyőket gyorsan egy egyszerű URL-link segítségével.

A felvételek biztonságos tárolása a felhőalapú tárhelyen

A Screenpresso korlátai

Rövid videofelvétel-idő a ingyenes verzióban

Korlátozott fájlformátum-támogatás az exportáláshoz

Screenpresso árak

Örökre ingyenes

Pro: 14,99 USD/felhasználó (egyszeri)

Vállalati: 438 USD (egyszeri)

Screenpresso értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: NA

6. Loom (A legjobb videóképernyőképek rögzítéséhez és megosztásához)

via Loom

A Loom egy népszerű professzionális képernyőfelvevő eszköz, fejlett szerkesztési lehetőségekkel és felhasználóbarát felülettel.

Lehetővé teszi, hogy kiváló minőségű, AI-alapú videóüzeneteket hozzon létre, szerkessze, megossza és beágyazza azokat az egyszerű együttműködés érdekében. Ezenkívül az eszköz lehetővé teszi a képernyővideók AI-alapú összefoglalását is.

A közelmúltban azonban megváltoztatták az ingyenes csomag tartalmát, így mostantól fizetős csomagra lesz szükséged, ha videókat szeretnél szerkeszteni a Loomban.

A Loom legjobb funkciói

Rögzítse a képernyőjét, miközben webkamerás felvételeket készít

Rögzítse mind a képernyőn végzett műveleteket, mind az audiót, beleértve a mikrofon bemenetet is.

Automatikusan készítsen átiratokat az összes képernyőfelvételéhez

Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy megjegyzéseket és visszajelzéseket hagyjanak a videókon a közös megbeszélésekhez.

A Loom korlátai

A legfejlettebb funkciók csak a prémium verzióban érhetők el.

A Loom árai

Starter: Ingyenes

Üzleti: 12,5 USD/hó alkotónként

Vállalati: Egyedi árak

Loom értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2060+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

7. Lightshot (A legjobb képernyőképek kereséséhez és megosztásához)

via Lightshot

Egy másik Snagit alternatíva, amelyet érdemes megfontolnia, a Lightshot. Ez egy testreszabható képernyőképernyő-készítő eszköz, amely Windows, Mac, Google Chrome, Firefox, IE és Opera rendszereken érhető el.

Bár számos funkcióval rendelkezik, nekem különösen a képkeresési opció tetszik, amely nagyon megkönnyíti a képernyőképek böngészését és megosztását.

A Lightshot legjobb funkciói

Gyors megjegyzéseket készíthet alapvető szerkesztőeszközökkel, például szöveggel, nyilakkal és alakzatokkal.

Használja a beépített keresési opciót, hogy hasonló képeket találjon az interneten.

Töltse fel a rögzített képeket azonnal a felhőbe, hogy megosztható linket generáljon.

A rögzített képeket közvetlenül az alkalmazásból nyomtathatja ki.

A Lightshot korlátai

Kizárólag képernyőképernyő-funkcióval rendelkezik, videofelvétel nem lehetséges.

Nincs fejlett szerkesztési funkció

Lightshot árak

Örökre ingyenes

Lightshot értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (130 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

8. PicPick (A legjobb képernyőképernyő-rögzítéshez és szerkesztéshez)

via PicPick

A PicPick egy átfogó képernyőképező eszköz és alapvető képernyőfelvevő. Lehetővé teszi a képernyőképek rögzítését, szerkesztését, javítását és megosztását is.

A PicPickben leginkább az innovatív képszerkesztő funkciók tetszenek. Beépített színválasztóval, színpalettával és fehér táblával rendelkezik, amelyek segítségével testreszabhatja a képernyőképet.

A PicPick legjobb funkciói

Képek egyszerű szerkesztése különféle effektusokkal, szűrőkkel és szövegbeállításokkal

Válasszon a különböző rögzítési módok közül, beleértve a teljes képernyőt, az aktív ablakot és meghatározott területeket.

Könnyedén adjon hozzá alakzatokat, vonalakat és szöveget a képernyőképekhez.

Exportálja képernyőképeit több formátumban, beleértve a PNG, JPG és BMP formátumokat.

A PicPick korlátai

Lehet, hogy nem minden operációs rendszerrel kompatibilis.

Korlátozott videofelvételi funkciók

Egyes felhasználók bizonyos funkciókban hibákat jelentenek.

PicPick árak

Örökre ingyenes

Egyedi csomag: 30 dollár

Csapatcsomag: 120 dollár

PicPick értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

9. Zight (A legjobb online képernyőképek tárolásához és megosztásához)

via Zight

A Zight (korábban CloudApp) több mint egy egyszerű képernyőképernyő-készítő eszköz. Ez az AI-alapú Snagit alternatíva vonzó videókat is képes létrehozni.

Először is, lehetővé teszi átiratok létrehozását, tartalom összefoglalását, feliratok hozzáadását, sőt a képernyőn megjelenő szövegek fordítását is. Ezenkívül a Zight segít GIF-ek létrehozásában és a képernyőképek megjegyzéssel ellátásában, mint bármelyik hagyományos képernyőképernyő-készítő szoftver.

A Zight legjobb funkciói

Fájlok egyszerű áthúzása a felhőbe történő feltöltéshez

Egyszerű megjegyzéseszközökkel javíthatja a képernyőképeket szöveggel, nyilakkal és kiemelésekkel.

A képernyőképeit automatikusan mentse a felhőbe, hogy könnyen hozzáférhessen és megoszthassa őket.

Dolgozzon együtt csapatával, és adjon visszajelzést a vizuális tartalmakról.

Zight korlátozások

Az ingyenes verzió tárolókapacitása korlátozott.

Zight árak

Örökre ingyenes

Pro: 7,95 USD/hó

Csapat: 8 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Zight értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1220+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (180+ értékelés)

10. Monosnap (A legjobb rugalmas képernyőképernyő-készítéshez és megjegyzések hozzáadásához)

via Monosnap

Ha olyan eszközt keres, amellyel képernyőképeket és a képernyő bizonyos elemeit rögzítheti, a Monosnap az egyik legjobb ingyenes Snagit alternatíva. Windows és Mac rendszereken egyaránt elérhető.

Az eszköz alapvető képernyőfelvétel- és szerkesztési funkciókat kínál. Számomra a Monosnap legjobb tulajdonsága a hosszú integrációs lista.

A Monosnap legjobb funkciói

Teljes képernyős, részleges képernyős vagy görgethető ablakok rögzítése

Szöveg, megjegyzések és alakzatok hozzáadása a képernyőképekhez

Integrálja a Google Drive és a Dropbox felhőszolgáltatásokkal a tárolás és megosztás érdekében.

Készítsen pillanatfelvételeket azonnal testreszabható gyorsbillentyűkkel

A Monosnap korlátai

A fejlett funkciók fizetős előfizetést igényelnek.

Alacsonyabb kategóriájú eszközökön teljesítményproblémák léphetnek fel.

Monosnap árak

Örökre ingyenes

Nem kereskedelmi célú: 3 USD/hó

Kereskedelmi: 10 USD/felhasználó/hónap

Monosnap értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

11. OBS Studio (A legjobb kiváló minőségű videóképernyőképek készítéséhez)

via OBS Studio

Egy másik Snagit alternatíva, amelyet nagyon ajánlok, az OBS Studio, egy sokoldalú képernyőfelvétel-készítő eszköz.

A szoftver számos innovatív funkcióval rendelkezik. Lehetővé teszi videók és hangok keverését, jelenetek beállítását, a videó elrendezésének átrendezését stb. Ezenkívül minden operációs rendszert támogat – Windows, MacOS és Linux.

Az OBS Studio legjobb funkciói

Képernyők rögzítése nagy felbontásban, akár 4K-ig

Készítsen komplex jelenetátmeneteket több forrás felhasználásával a felvételhez.

Javítsa a rögzített tartalmat videószűrőkkel és effektekkel

Keverje össze az audiót a háttérzene és a mikrofon bemenet fejlett opcióival

Közvetítsen élőben olyan platformokra, mint a YouTube és a Twitch

Az OBS Studio korlátai

Elsősorban videofelvételre összpontosít, nem képernyőképekre.

Az új felhasználóknak egy kis tanulási görbével kell számolniuk.

OBS Studio árak

Örökre ingyenes

OBS Studio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (120 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1050 értékelés)

12. Droplr (A legjobb egyszerűen szerkeszthető képernyőképekhez)

via Droplr

A Droplr hatékony Snagit alternatíva, köszönhetően széleskörű funkcióinak és egyszerű felhasználói felületének.

A Droplr segítségével rögzítheti a képernyő hang- és videotartalmát, majd bármely felhőalapú tárolóalkalmazás segítségével feltöltheti és elmentheti azt. Ezenkívül az eszköz létrehoz egy linket, amelyen keresztül azonnal megoszthatja a rögzített tartalmat a csapatával.

A Droplr legjobb funkciói

Videók rögzítése képernyőfelvételekkel együtt

Tárolja a képernyőfelvételeket a felhőben, hogy hozzáférhessen és kezelhesse őket.

Dolgozzon együtt csapatával megosztott linkek és megjegyzések segítségével.

Zökkenőmentesen integrálható különböző termelékenységi eszközökkel és alkalmazásokkal, mint például a Slack , a Google Docs stb.

A Droplr korlátai

Alapvető szerkesztőeszközök képernyőképekhez

Egyes felhasználók kapcsolatproblémákról számolnak be.

Droplr árak

Pro Plus: 8 USD/hó

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Droplr értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)

13. Shottr (A legjobb alapvető Mac-képernyőképekhez)

via Shottr

A Shottr egy kifejezetten MacOS rendszerhez tervezett képernyőképező eszköz. Felhasználóbarát felülettel és alapvető funkciókkal rendelkezik, amelyek támogatják a mindennapi kommunikációt és együttműködést.

Az eszköz segítségével képernyőképeket készíthet (teljes képernyős és görgethető), szerkesztheti őket, háttérrel egészítheti ki, objektumokat távolíthat el, két képet egyesíthet és még sok minden mást tehet.

A Shottr legjobb funkciói

Szerkessze a képernyőképeket olyan opciókkal, mint a kivágás, a megjegyzések hozzáadása, az átfedés, a méret megváltoztatása stb.

Rendezze és keresse meg a rögzített képernyőképek előzményeit

Testreszabhatja a gyorsbillentyűket a gyors hozzáférés érdekében.

A Shottr korlátai

A versenytársakhoz képest korlátozott fejlett funkciók

Nem támogatja más operációs rendszereket, mint például a Windows és a Linux.

Shottr árak

Örökre ingyenes

Alapszint: 8 dollár

Friends Club: 25 dollár

Shottr értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

14. FastStone Capture (A legjobb könnyű képernyőképernyő-készítéshez és szerkesztéshez)

via FastStone Capture

A FastStone Capture egy másik megbízható képernyőképernyő-készítő eszköz, amelyet én is használtam és megkedveltem. Lehetővé teszi a weboldalak, képernyőobjektumok, menük és egyebek egyszerű képernyőképernyő-készítését és megjegyzésekkel ellátását. Ezenkívül képernyőfelvételi funkciókat is kínál, amelyekkel rögzítheti a képernyőn zajló tevékenységeket.

A FastStone Chrome böngésző kiterjesztésként is elérhető, így különböző eszközökön is használhatja – ez számomra jelentős előny.

A FastStone Capture legjobb funkciói

Készítsen képernyőképeket különböző módszerekkel, beleértve a szabadkézi és a görgethető ablakokat is.

Jegyzeteljen és javítsa a képernyőképet egy hatékony beépített szerkesztővel.

Ossza meg könnyedén a rögzített képeket e-mailben és felhőszolgáltatásokon keresztül, például OneNote, Word, Excel stb.

Használja az eszköz hordozható verzióját, hogy telepítés nélkül is hozzáférhessen hozzá útközben.

A FastStone Capture korlátai

Elavult felhasználói felület

Minimális videószerkesztési lehetőségek

FastStone Capture árak

Életre szóló licenc: 19,95 USD (egyszeri)

Családi licenc: 49,95 USD (egyszeri)

FastStone Capture értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (27 értékelés)

Capterra: NA

15. MangoApps Recorder (a legjobb a képernyőképek megjegyzéséhez és megosztásához)

via MangoApps Recorder

A MangoApps egy munkaterület-platform, amely számos funkciót kínál. Számomra azonban a videofelvétel-készítő eszköz tűnik ki a leginkább.

A MangoApps Recorder (korábban TinyTake) segítségével néhány kattintással képernyőképeket hozhat létre, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk és megoszthatja őket. Az eszköz intuitív felülettel és testreszabható funkciókkal rendelkezik.

A MangoApps Recorder legjobb funkciói

Hozzászólások és megjegyzések hozzáadása a képernyőképeihez

Töltse fel a képernyőképernyőket automatikusan a felhőbe, hogy könnyen hozzáférhessenek

Dolgozzon együtt másokkal megosztott linkek és megjegyzések segítségével a képernyőképernyőkön.

A MangoApps Recorder korlátai

Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok viszonylag drágábbak.

Régebbi eszközökön teljesítményproblémák léphetnek fel.

Egyes felhasználók hibákat és üzemzavarokat jelentenek.

MangoApps Recorder árak

Alap: 99 USD/hó

Standard: 149 USD/hó

Pro: 299 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

MangoApps Recorder értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (140+ értékelés)

Képernyőképek rögzítése és szerkesztése a legjobb Snagit alternatívával – ClickUp

A képernyőképek és a képernyőfelvételek talán apróságnak tűnhetnek, de valójában nem azok. Mivel ezek az eszközök megkönnyítik a tartalomkészítést, a kommunikációt és az együttműködést, elengedhetetlen, hogy kiváló minőségűek és optimalizáltak legyenek.

Bár a Snagit bizonyos mértékben segít, számos hátránya van, ami miatt nem felel meg az én különböző igényeimnek. Mérlegelje a különböző Snagit alternatívákat az egyéni igényeinek fényében, hogy kiválaszthassa a számára legmegfelelőbbet.

Ha nem tud választani, akkor ne habozzon, válassza a ClickUp-ot.

Ez az all-in-one munkamenedzsment eszköz mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen a képernyőfelvételek rögzítésében és szerkesztésében, így Ön létrehozhat, kommunikálhat és együttműködhet. Ezen felül igazán széles körű eszközöket kínál, hogy kreatív és produktív maradjon. Ne várjon tovább, regisztráljon még ma a ClickUp-ra!