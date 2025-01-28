A 10 legjobb Vidyard alternatíva és versenytárs 2025-ben

A videomarketing a modern kommunikáció aktív formája világszerte. A HubSpot kutatása szerint a vásárlók 96%-a támaszkodik a vállalatok bemutató videóira, 88%-uk pedig videót szeretne látni, mielőtt vásárolna!

Akár új vagy a videóüzenetek terén, akár fejlettebb megoldásra van szükséged a csapat termelékenységének javítása érdekében, egy hatékony videomarketing-platformra lesz szükséged, hogy gyorsabban megoldhasd a komplex problémákat és testreszabhasd a munkafolyamatokat.

Bemutatjuk: az Enterprise Content Management (ECM) és az Enterprise Video Content Management (EVCM) rendszereket! Ezek a platformok a videotartalmak teljes életciklusát kezelik, és lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy ellenőrizzék a tartalom tárolásával kapcsolatos költségeket.

Ebben az útmutatóban 10 Vidyard alternatívát mutatunk be, amelyekkel a videotartalom-készítés egyszerű, gyors és hatékony lesz!

Mi az a Vidyard?

A Vidyard egy videomarketing platform, amelynek célja, hogy segítse a kisvállalkozásokat a videotartalom-marketing használatának megkezdésében. Különböző funkciói segítségével fejlett ismeretek nélkül is gyönyörű videókat hozhat létre és terjeszthet. Az AI technológia segítségével kiváló minőségű felvételeket készíthet anélkül, hogy órákat kellene a számítógép előtt töltenie. A Vidyard lehetővé teszi a tartalomkészítőknek, hogy egyedi lejátszójukat bármely weboldalra vagy blogra beágyazzák.

A Vidyard videóplatform egyszerű módot kínál olyan tartalmak megosztására, mint képzési videók, vállalati bejelentések, vállalati események, termékbemutatók vagy akár online tanfolyamok. Videóhirdetéseket is hozzáadhat és tartalmakat népszerűsíthet.

A Vidyard segítségével bárki szupergyorsan és egyszerűen készíthet és tárolhat videókat. Lehetővé teszi továbbá, hogy bármit rögzítsen a számítógép képernyőjéről vagy telefonjáról. Ingyenes és Pro verziója is van, és telepítése csak néhány másodpercet vesz igénybe.

A Vidyard felhőalapú platformja a létrehozástól a terjesztésig teljes ellenőrzést biztosít a videotartalom-kezelés minden aspektusa felett. A Vidyard, amelynek középpontjában a felhasználói élmény (UX) áll, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a meglévő eszközeiket a legjobban kihasználva valós időben együttműködjenek a csapatok és osztályok között.

A 10 legjobb Vidyard alternatíva és versenytárs

Válassza ki, hogy a teljes képernyőt, egy alkalmazás ablakát vagy egy böngésző lapot szeretne rögzíteni a ClickUp Clip funkciójával, és ossza meg a csapattal egy feladatból.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, ahol a csapatok összeülnek, hogy feladatok, dokumentumok, csevegés, célok, táblák és egyéb eszközök segítségével megtervezzék, megszervezzék és együttműködjenek a munkában. Néhány kattintással könnyen testreszabható ClickUp segítségével minden típusú és méretű csapat hatékonyabban végezheti munkáját, és új magasságokba emelheti termelékenységét.

Ha az asztalodon található Letöltések mappa minden hét végére több száz kommentált képpel telik meg, próbáld ki a Clip alkalmazást! Percek alatt rögzítheted a hangodat és a képernyődet, hogy visszajelzést adj, tisztázz egy folyamatot, vagy megbeszéld a feladat elvégzését akadályozó tényezőket. Nincs szükség letöltésre!

A ClickUp funkciói

Ingyenes hang- és képernyőfelvétel

Kövesse nyomon a folyamatban lévő videomarketing-projekteket több mint 15 projektnézettel

Hozzászólás, szerkesztés és feladatok és dokumentumok egyidejű feldolgozása a távoli csapatával

Készítsen videókezelő rendszert a munkafolyamatok egységesítéséhez

Hozzon létre egy feladatot a felvételéből, adjon hozzá leírást, és rendeljen hozzá csapattagokat.

A ClickUp előnyei

Az időkövetés elérhető a weben, asztali számítógépen és mobilalkalmazáson keresztül.

ClickUp Notepad: személyes hely, ahol rögtön rögzítheti a videotartalmakkal kapcsolatos jegyzeteket

A szűrés, rendezés, jelölés és egyéni mezők segítségével prioritást adhat a sürgős feladatoknak.

A ClickUp Template Center egy kész sablonokból álló könyvtár, amely videók készítését segíti.

ClickUp hátrányai

Az időkövetési jelentést nem lehet exportálni.

A rendelkezésre álló funkciók száma és a testreszabhatóság szintje miatt tanulási görbe szükséges.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 dollár/tag/hónap

Üzleti : 12 dollár/tag/hónap

Vállalati: Ha teljes szoftvercsomagra van szüksége vállalati munkaterhelésének és folyamatainak kezeléséhez, szívesen segítünk Önnek a siker elérésében! Kérjük, : Ha teljes szoftvercsomagra van szüksége vállalati munkaterhelésének és folyamatainak kezeléséhez, szívesen segítünk Önnek a siker elérésében! Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal , amikor készen áll.

ClickUp értékelések és vélemények

4. 7/5 a Capterra-n

4. 7/4 a G2-n

2. Wistia

Együttműködési és megjegyzésfunkció a Wistia-n

A Wistia egy videóplatform innovatív funkciókkal, amelyekkel egyszerűen lehet robusztus megoldásokat építeni anélkül, hogy az infrastruktúra komplexitása miatt aggódni kellene. Ez az eszköz fejlett kódoló előbeállításokat és egyedi konfigurációkat kínál, hogy gyorsan, bárhol és bármikor kiváló minőségű videotartalmat lehessen szállítani a közönségnek.

A Wistia legfontosabb jellemzői

Videókat rögzíthet a böngészőjéből, majd exportálhatja őket a Wistia-ba.

Videók vágása és szerkesztése képkockánként

Videógalériák létrehozása karusszel, rács vagy lista nézetben

A Wistia előnyei

Egyetlen fiókkal könnyedén terjesztheti videóit a web különböző csatornáin.

Natív elemzési funkciókat tartalmaz, amelyek segítségével az ügyfelek optimalizálhatják az elkötelezettséget és javíthatják a ROI-t.

Valós idejű mutatók és betekintés, amelyek segítségével a vezetők gyorsabban azonosíthatják és megoldhatják a problémákat

A Channel Content Management (CCM) minden csatornán és közösségi platformon (például a YouTube-on) kezeli a videókat, és egyetlen helyen rendezi őket.

Egyszerű beágyazási funkciók videotartalom hozzáadásához a webhelyéhez

A Wistia hátrányai

A Wistia kisvállalkozások számára viszonylag drága lehet.

A fájlméretet 8 GB-ra korlátozza.

Wistia árak

Ingyenes

Plus : 19 dollár havonta

Pro : 79 dollár havonta

Haladó: 319 USD havonta

Wistia értékelések és vélemények

4. 6/5 a G2-n

4. 7/5 a Capterra-n

3. Vimeo

Képernyőfelvétel funkció a Vimeo-tól

A videotartalmak tekintetében a szervezetek egyre inkább külső szolgáltatásokra támaszkodnak, hogy megosszák történeteiket és közvetlenül kommunikáljanak a közönségükkel. De az összes fájl kezelése, a különböző formátumoktól a fájlméretig, időigényes és nehéz lehet. Mi lenne, ha szerkesztés közben mindet egyszerre meg tudná tekinteni? Mostantól ez lehetséges, a Vimeo Enterprise szolgáltatásának köszönhetően.

A Vimeo funkciói

Kapjon betekintést a teljes megtekintések, kommentek, lájkolások, megosztások, feltöltések és letöltések számába.

Beépített átkódoló eszközök és automatikus miniatűrök létrehozása

Módosítson bármely megosztott videót, és kövesse nyomon projektjét valós időben, részletes jelentésekkel az előrehaladásról.

Használjon integrált megosztási eszközöket a videó marketing csatornáin keresztül történő közzétételhez.

A Vimeo előnyei

Hozzáférés az egyes videókra vagy egész csapatokra vonatkozó jelentésekhez

Ismerje meg, mi működik és hol kell esetleg módosítania stratégiáját.

A konkrét demográfiai adatokban megfigyelhető trendek azonosítása

Állítson fel célokat, és használjon elemzéseket annak mérésére, hogy eléri-e azokat.

A Vimeo hátrányai

A Vimeo alacsony láthatósággal rendelkezik más videóplatformokhoz, például a ClickUp-hoz és a Loom-hoz képest.

Hirdetésekkel nem lehet videókat szponzorálni.

Vimeo árak

Vimeo Plus : 12 dollár havonta, 250 GB éves allokációval

Vimeo Pro : 20 dollár havonta, éves számlázással, évi 1 TB allokációval

Vimeo Business : 50 USD havonta, éves számlázással, 5 TB éves allokációval

Vimeo Premium: 75 USD havonta, éves számlázással, 7 TB éves allokációval

Vimeo értékelések és vélemények

4. 2/5 a G2-n

4. 6/5 a Capterra-n

4. Microsoft 365 Stream

a Microsoft 365 Stream segítségével

A Microsoft 365 Stream egy webalapú videószerkesztő szolgáltatás, amelynek segítségével videókat készíthet, amelyeket online megoszthat másokkal. Ez a hatékony eszköz segít bármikor professzionális minőségű videókat készíteni. Feltölthet videotartalmakat a számítógépéről és mobil eszközeiről, különböző eszközökkel szerkesztheti őket, majd elmentheti az eszközére.

A Microsoft 365 Stream funkciói

A képernyőfelvétel minden, az asztalon látható elemet rögzít, beleértve a dokumentumokat és programokat is.

Állítsd össze és kezelj állóképeket és videókat drag and drop segítségével

Töltsd fel fotóidat közvetlenül olyan közösségi oldalakra, mint az Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest vagy Flickr.

Bármikor, bárhonnan, bármilyen eszközről hozzáférhet tárolt fájljaihoz

A Microsoft 365 Stream előnyei

A prezentációkat megosztható videókká vagy dokumentumokká alakíthatja.

A Teams segítségével videohívásokat is kezdeményezhet.

A fájlkezelő szoftverek segítenek a digitális fájlok megkeresésében és kezelésében.

Microsoft 365 Stream hátrányai

A listán szereplő többi Vidyard alternatívához képest hiányoznak a platform használatához szükséges útmutatások.

Microsoft 365 Stream árak

Személyes : 69,99 USD/év

Család : 99,99 USD/év

Business Basic : 6 dollár felhasználónként havonta

Business Standard : 12,50 USD/felhasználó/hónap

Business Premium: 22 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Stream értékelések és vélemények

4. 6/5 a G2-n

4. 6/5 a Capterra-n

5. Loom

Loom videofelvétel példa

A Vidyard alternatívák listáján a következő a Loom, egy videó tároló platform, amely kiváló minőségű lejátszókkal és zökkenőmentes közösségi hálózati integrációval rendelkezik. Sima lejátszást és kiváló felhasználói felületet biztosít, ahol a felhasználók könnyedén feltölthetik videó tartalmaikat közvetlenül a számítógépükről. A posztolás mellett a kezelőfelületen keresztül különböző fiókokat is kezelhetnek.

A Loom funkciói

Tartalom rögzítése bármely alkalmazásban, bármely eszközön

Szerkessze videóját böngészőjében vagy a Loom alkalmazásban

A nézők emoji reakciókat és időbélyeggel ellátott megjegyzéseket hagyhatnak, hogy reagáljanak a videó egy adott pillanatára.

Képernyőfelvétel Mac IOS termékeken

A Loom előnyei

A Loom számos elemző eszközt kínál, amelyek segítenek javítani a videók minőségét.

A könnyen használható elemző eszközökkel a felhasználók nyomon követhetik közönségük teljesítményét az idő múlásával.

Előfizetésedtől függően korlátlan tárhely állhat rendelkezésedre.

Ez a videó tároló szolgáltatás minden új felhasználónak 5 GB ingyenes tárhelyet biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lejátszási listákat hozzanak létre és tartalmaikat rendszerezzék.

A Loom hátrányai

A videók minősége romolhat.

Az ingyenes verzió használata esetén a videók hossza 5 percre korlátozott.

Loom árak

Starter csomag : Ingyenes

Üzleti : 8 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Loom értékelések és vélemények

4. 7/5 a G2-n

4. 6/5 a Capterra-n

6. BombBomb

via BombBomb

A BombBomb egy videóplatform, amely segít a vállalatoknak megérteni, hogy az emberek hogyan reagálnak az általuk közzétett tartalmakra. Emellett egyedi videomarketing eszközöket is kínálnak, amelyekkel a vállalatok kapcsolatba léphetnek a közönségükkel. A videóüzenetek terén kezdő felhasználók a BombBomb kiterjedt erőforrás-könyvtárát vehetik igénybe, hogy videóikkal sikeresek legyenek üzleti tevékenységükben.

A BombBomb funkciói

Gmail integráció a beérkező levelek mappájából történő rögzítéshez, küldéshez és nyomon követéshez Képernyőfelvétel

Küldés Slacken, Linkedinen vagy gyakorlatilag bármely e-mail alkalmazáson vagy CRM-en keresztül a böngésző kiterjesztéssel

Készítsen és küldjön korlátlan számú videós e-mailt az adatbázisában szereplő összes címzettnek.

A BombBomb előnyei

A BombBomb videók rögzítésével segít átadni az érzelmeket és az üzenet hangnemét.

Az e-mailek nyomon követésével figyelemmel kísérheti az elkötelezettséget.

Könnyen használható

BombBomb hátrányai

Egyszerre csak egy névjegyet jelölhet meg.

BombBomb árak

Essentials : 33 dollár havonta

Plus : 49 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árak 20 vagy több felhasználóval rendelkező csapatok számára

BombBomb értékelések és vélemények

4. 6/5 a G2-n

4. 4/5 a Capterra-n

7. Sendspark

via Sendspark

A Sendspark segít a vállalkozásoknak közvetlen videóüzenetekkel kapcsolatba lépni az ügyfelekkel, hogy növeljék az elkötelezettséget és emberi hangot adjanak a kommunikációnak. Legyen szó bemutatkozásról, termékbemutatóról vagy utánkövetésről, a felhasználók személyre szabhatják a tartalmat, hogy mindkét fél számára jobb élményt nyújtsanak. A Sendspark egy egyszerű link segítségével videókat is kérhet az ügyfelektől vagy kollégáktól.

A Sendspark legfontosabb jellemzői

Nyomon követheti a ROI-t

Ez egy interaktív videóplatform, amelynek van egy irányítópultja.

Az üzeneteket személyre szabhatja

A Sendspark előnyei

Gyors és megbízható

Jó hang- és videominőséget biztosít.

Sendspark hátrányai

Korlátozott ingyenes csomag a listán szereplő többi Vidyard alternatívához képest

Sendspark árak

Ingyenes

Pro : 15 dollár havonta

Üzleti : 29,80 USD havonta

Vállalati: Egyedi árak csapatok számára

Sendspark értékelések és vélemények

4. 8/5 a G2-n

4. 8/5 a Capterra-n

8. Bonjoro

via Bonjoro

A Bonjoro egy egyszerű felületű videomegosztó szolgáltatás, ahol a felhasználók közvetlenül a webhelyre tölthetik fel videóikat, hogy potenciális ügyfeleket szerezzenek. Ezenkívül a közösségi oldalakon vagy a webhely keresőjében található linkeken keresztül is elérhetők a videóüzenetek.

A Bonjoro legfontosabb jellemzői

HD Chrome képernyő és webkamera felvevő

Vonzó CTA-kat adjon hozzá videotartalmához

Szerkessze és mentse el videójának tervezését újrafelhasználható sablonként

Beágyazhat miniatűröket az e-mailjeibe, vagy megoszthat egy egyszerű linket.

Bonjoro előnyei

Gyors videók rögzítése és elküldése

Személyre szabhatja az üzeneteket, és láthatja, ki reagált rájuk.

Bonjoro hátrányai

A mobilalkalmazásban nem lehet lejátszani a videó előnézetét.

Bonjoro árak

Ingyenes

Alap : 15 dollár havonta

Pro : 39 dollár havonta

Növekedés: 79 dollár havonta

Bonjoro értékelések és vélemények

4. 7/5 a G2-n

5/5 a Capterra-n

9. CreateStudio

via Create Studio

A CreateStudio egy hatékony és felhasználóbarát online megoldás azok számára, akik könnyedén szeretnének videókat készíteni és megosztani azokat a közönségükkel. Videó tárolási szolgáltatásokat kínál mind magánszemélyek, mind vállalkozások számára.

A CreateStudio legfontosabb jellemzői

24 órás online ügyfélszolgálattal rendelkezik.

A videotartalmakat egyszerűen áthúzhatja a platformra.

Videó- és hangszerkesztés

CreateStudio előnyei

Professzionális szintű eredményekhez könnyen használható

Kiváló technikai támogatás és képzés áll rendelkezésre.

CreateStudio hátrányai

Ezen a videóplatformon nem lehet hosszú animációt létrehozni.

CreateStudio árak

Standard : 199 USD évente

Teljes hozzáférés: 349 dollár évente

CreateStudio értékelések és vélemények

4. 8/5 a G2-n

4. 8/5 a Capterra-n

10. Hippo Video

via Hippo Video

Ez a videóplatform egy streaming lejátszó, ahol a felhasználók megnézhetik és megoszthatják kedvenc videóikat barátaikkal. Az alkalmazás automatikusan indexeli az összes feltöltött videót a felhasználói profilhoz való relevanciája szerint. A felhasználók ezután ábécé sorrendben vagy a keresett tartalom típusa alapján tekinthetik meg a listát.

A Hippo Video legfontosabb jellemzői

Videók rögzítése, elküldése és nyomon követése az Outlook beérkező levelek mappájából

Személyre szabott videós e-mail kampányokkal egyszerre több potenciális ügyfelet is elérhet

Kövesse nyomon videós e-mailjeit, videóinak megtekintéseit és a megtekintések százalékos arányát

Hippo Video előnyei

Könnyen használható

A videóidról betekintést nyerhetsz

Hippo Video hátrányai

A képernyőn rögzíthető videók számának van egy korlátja.

Hippo Video árak

Starter : 19 dollár havonta egy felhasználó számára

Pro : 40 dollár havonta felhasználónként

Növekedés : 65 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó/felhasználó

Hippo Video értékelések és vélemények

4. 6/5 a G2-n

4. 5/5 a Capterra-n

Búcsúzzon el a sima szöveges kommunikációtól

A videotartalom-kezelő rendszerbe befektető csapatok időt, pénzt és erőforrásokat takarítanak meg azzal, hogy a megfelelő üzenetet a megfelelő időben közvetítik a közönségüknek.

A ClickUp a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer személyre szabott, kiváló minőségű videók készítésére mindenféle felhasználási célra – tartalomkészítés, bevezető útmutatók, projektértékelések és még sok más! A képernyőfelvételekhez a Vidyard legjobb alternatívájaként a ClickUp megváltoztatja a távoli munkahelyek közötti kapcsolattartás módját.