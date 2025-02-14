A 13 legjobb Loom alternatíva és versenytárs 2025-re

Nehézséget okozott már valaha egy komplex ötlet e-mailben történő elmagyarázása? Vagy szerette volna visszajelzést adni egy projektről anélkül, hogy újabb megbeszélést kellene szerveznie? A Loom, egy népszerű videóüzenetküldő eszköz, segít ebben.

Ugyanakkor nem minden eszköz alkalmas minden csapat számára. Egyes vállalkozásoknak fejlett szerkesztési funkciókra, jobb integrációra vagy költséghatékonyabb lehetőségekre lehet szükségük. Másoknak pedig aggályaik lehetnek a Loom ingyenes csomagjának korlátai vagy nagyobb csapatok számára való alkalmassága miatt.

Mivel a munkavállalók naponta 1200-szor (heti közel 4 órában) váltanak az alkalmazások között, a megfelelő eszköz nagyban hozzájárulhat az időmegtakarításhoz és a frusztráció csökkentéséhez.

Ez a blogbejegyzés a legjobb fizetős és ingyenes Loom alternatívákat mutatja be az Ön igényeinek megfelelően.

Mit kell keresnie a Loom alternatíváiban?

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 17%-a „szuperkapcsolatteremtő”, naponta több mint 15 munkahelyi kapcsolatot kezel. A ClickUp kutatása szerint míg a legtöbb szakember átlagosan 6 közeli kapcsolattal tartja fenn a kommunikációt a munkahelyén, addig körülbelül minden hatodik embernek sokkal több beszélgetést kell kezelnie. Ez jelentősen kimerítheti a tudásmunkások energiáját és koncentrált munkavégző képességét. A felesleges platformváltások és kontextusváltások elkerülése érdekében hozza össze a beszélgetéseket és a munkát a ClickUp-ban, a munka mindenre kiterjedő alkalmazásában.

A hatékony kommunikációs eszköz kiválasztása nem csak a kényelemről szól; a termelékenység növeléséről és a csapat hatékonyságának javításáról is, hogy több időt tudjanak fordítani a fontos munkára.

Íme azok a tényezők, amelyeket figyelembe kell vennie, mielőtt kiválaszt egy videofelvételi eszközt:

Főbb jellemzők: Fontos funkciók, mint például a képernyőfelvétel, a webkamera integráció, valamint a felvételekhez megjegyzések vagy feliratok hozzáadásának lehetősége a jobb érthetőség érdekében.

Együttműködési eszközök: Keressen olyan funkciókat, amelyek megkönnyítik a videók megosztását, a visszajelzések gyűjtését és a valós idejű együttműködést.

Integráció és munkafolyamat-kompatibilitás: Ellenőrizze, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható-e a jelenlegi technológiai rendszerébe, például a projektmenedzsment vagy Ellenőrizze, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható-e a jelenlegi technológiai rendszerébe, például a projektmenedzsment vagy a kommunikációs platformokba

Skálázhatóság és árak: Győződjön meg arról, hogy az eszköz illeszkedik a költségvetéséhez, és olyan csomagokat kínál, amelyek skálázhatók a csapata növekedésével vagy változó igényeivel.

Könnyű használat: Győződjön meg arról, hogy az eszköz intuitív, így csapata minden tagja könnyedén rögzíthet és megoszthat videókat, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnie.

💡Profi tipp: Használjon AI képernyőfelvevőt, hogy automatikusan időbélyegeket és összefoglalókat generáljon videóihoz, így a nézők könnyebben és gyorsabban navigálhatnak a legfontosabb pontok között.

A 13 legjobb Loom alternatíva

A távmunka és a digitális együttműködés terjedésével a megfelelő videóüzenetküldő eszköz megtalálása döntő fontosságú lehet a csapat hatékonysága szempontjából. Íme a 13 legjobb Loom videó alternatíva, amelyek sokféle igényt kielégítenek és soha nem látott módon javítják a kommunikációt:

1. ClickUp (A legjobb a beépített képernyőfelvétel funkcióval történő egyszerűsített kommunikációhoz)

Kezdje el a ClickUp Clips használatát! Forradalmasítsa képernyőfelvétel-munkafolyamatát a ClickUp Clips segítségével!

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmegosztást és a kommunikációt egy hatékony, mesterséges intelligenciával támogatott platformon, hogy gyorsabban érhessen el hatékony eredményeket.

A ClickUp Clips gyors számítógépes képernyőfelvétel-funkciót biztosít visszajelzések vagy magyarázatokhoz, míg az AI-alapú átírás automatikusan pontos videóátiratokat generál, javítva ezzel az akadálymentességet. Ez az integráció biztosítja, hogy a csapatok hatékonyan tudjanak együttműködni, időt takarítva meg és csökkentve a kommunikációs hiányosságokat.

Kezeljen több klipet a központi Clips Hubban

Mivel a Clips a ClickUp része, nem kell különböző eszközök között váltogatnia a videók rögzítéséhez és a képernyők megosztásához. Minden elérhető a meglévő munkaterületén belül. A Clips-et közvetlenül beágyazhatja a ClickUp feladataiba, megjegyzéseibe vagy dokumentumaiba, így azok könnyen elérhetőek lesznek a kollaborátorok számára a kontextusban.

Ezenkívül a ClickUp Brain, a ClickUp natív AI asszisztense is együttműködik az Ön által létrehozott videotartalmakkal. A videókat szöveggé alakítja, így a csapatok könnyedén hivatkozhatnak és rendszerezhetik a videotartalmakat projektmenedzsment, jegyzetelés vagy tartalomkészítési feladatokhoz.

A ClickUp Brain segítségével munkaterületéhez igazodó AI-támogatást kaphat, beleértve a videó- és hangfelvételek átírását is.

A feladatok rögzítése [a ClickUp-ban] nagyon egyszerű. A feladatok későbbi elosztása pedig remekül működik. Ráadásul: már csak a Clip[s] funkció miatt is megéri előfizetni.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a rögzített tartalmak elemzéséhez és azokból való következtetések levonásához, így az információk azonnal felhasználhatóvá válnak.

Automatikusan generáljon videóösszefoglalókat és kereshető átiratokat a Clips alkalmazásból.

Felvétel időkorlát és vízjel nélkül a képernyőfelvételeken (fizetős csomagok esetén)

Központosítsa a visszajelzéseket azáltal, hogy közvetlen válaszokat engedélyez a videoklipeken belül.

Szüntesse meg a felesleges megbeszéléseket és a „munka a munka körül” jelenséget, hogy a fontos dolgokra koncentrálhasson!

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a kiterjedt funkciók miatt tanulási görbéről számoltak be.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡Profi tipp: Használjon kommunikációs terv sablont, hogy tisztázza a kommunikációs elvárásokat, csatornákat és felelősségi köröket a szervezeten belül. A sablonokban leírt iparági bevált gyakorlatok követésével hatékony kapcsolatot építhet ki ügyfeleivel, kollégáival, partnereivel és más érdekelt felekkel.

2. Vidyard (A legjobb értékesítési csapatok számára)

via Vidyard

Míg a Loom tökéletes gyors videóüzenetekhez és belső kommunikációhoz, a Vidyard más célra lett tervezve: az értékesítés ösztönzésére és üzletek megkötésére professzionális videotartalmak segítségével. Ez egy videó tárolására, létrehozására és részletes elemzésére szolgáló platform. Ez azt jelenti, hogy marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat céljára kifejezetten tervezett képernyőfelvételi funkciókat kap, amelyek segítségével kiváló minőségű videókat hozhat létre, nyomon követheti a nézők aktivitását, és integrálhatja a meglévő CRM- és marketingautomatizálási rendszereivel.

🧠 Érdekes tény: A fiókkezelők közel 60%-a használ videóüzeneteket az értékesítési folyamatban.

A Vidyard legjobb funkciói

Használjon AI-avatárokat, hogy személyre szabott értékesítési videókat készítsen potenciális ügyfelei számára.

Videókat rögzíthet webkamerájával vagy képernyőjével a Vidyard böngészőbővítményeivel, asztali alkalmazásával vagy mobilalkalmazásával.

Elemezze a videók teljesítményét részletes mutatók, például a nézők elkötelezettségének és a kilépési arányok segítségével.

Testreszabhatja videóit márkajelzéssel, logókkal és személyre szabott miniatűrökkel.

Biztonságos videók jelszóval, korlátozott hozzáféréssel és testreszabható adatvédelmi beállításokkal.

A Vidyard korlátai

A platform egyes felhasználók számára nehézkes és rendkívül nehezen kezelhető lehet.

A teljes képernyő rögzítésekor hiányoznak a megjegyzések

Vidyard árak

Ingyenes

Plusz : 89 USD/felhasználó havonta

Vállalkozások: Egyedi árazás

Vidyard értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

3. Snagit (A legjobb képernyőképek és videók rögzítéséhez és megjegyzések hozzáadásához)

via Snagit

Próbált már valaha teljes weboldalt rögzíteni, de végül csak egy csomó kényelmetlen képernyőképet kapott, amelyeket össze kellett illesztenie? A Snagit megoldja ezt a problémát a görgetéses rögzítési funkciójával, amely lehetővé teszi, hogy egy gyors mozdulattal teljes oldalakat rögzítsen.

Emellett képernyő- és webkamera-felvételeket is kezel, anélkül, hogy idegesítő időkorlátok miatt várakoznia kellene. Ráadásul a felvételeit könnyedén szinkronizálhatja a Google Drive-ba, a OneDrive-ba és más szolgáltatásokba, sőt, a leggyakrabban használt felvételekhez egyéni beállításokat és billentyűparancsokat is létrehozhat, így még gyorsabbá téve a munkafolyamatot.

A Snagit legjobb funkciói

Tegye gazdagabbá dokumentációját, oktatóanyagainkat és prezentációit több ezer jogdíjmentes eszközzel!

Címkézze a képeket és videókat, és mentse el a kedvenceket!

Szűrje és rendezze dátum, videofájl típus és alkalmazás szerint.

A Snagit korlátai

Nincs fejlett együttműködési funkció

Snagit árak

Magánszemélyek és vállalkozások: 62,99 USD/felhasználónként egyszeri díj

Oktatás: 37,99 USD/felhasználónként egyszeri díj

Kormányzati és nonprofit szervezetek: 53,99 USD/felhasználónként egyszeri díj

(Forrás: Capterra)

Snagit értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (470+ értékelés)

4. Wistia (A legjobb lead generáláshoz)

via Wistia

A Soapbox-szal való közelmúltbeli egyesülésével a Wistia kibővítette képességeit, és a hosting, marketing és elemzés terén meglévő erősségei mellé felvette a racionalizált videokészítést is. A Wistia Soapbox Chrome-bővítmény lehetővé teszi videók rögzítését a webkamerával és a képernyővel, így ideális ügyfélkapcsolatok ápolásához és belső kommunikációhoz.

Ha olyan Loom alternatívát keres, amely jobb ellenőrzést biztosít a márkaépítés, a videó teljesítményének elemzése és a hosszú távú tartalomkezelés terén, akkor a Wistia lehet a megfelelő választás.

A Wistia legjobb funkciói

Készítsen, szerkesszen, tároljon és forgalmazzon videókat egy egységes platformon!

Lejátszhatja a videókat bármilyen eszközön egyszerű, másolás-beillesztéses beágyazási kódokkal.

Optimalizálja videóit a kereséshez a beépített videó SEO segítségével.

Tárolja és kategorizálja videóit mappák, címkék és szűrők segítségével.

Videókat testreszabható, reklámmentes lejátszóval

Mérje és optimalizálja videóinak teljesítményét videó hőtérképekkel és A/B teszteléssel.

A Wistia korlátai

Bizonyos csomagok esetében korlátozott a csatornák száma.

Egyes felhasználók videószerkesztő funkciókkal kapcsolatos hibákat jelentettek.

Wistia árak

Ingyenes

Plusz : 24 dollár havonta

Pro : 99 dollár havonta

Haladó: 399 dollár havonta

Wistia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (665+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (170+ értékelés)

🧠 Érdekes tény: Honnan tudhatja, hogy videója sikeres-e? A marketingesek 28%-a szeret elmélyülni az elkötelezettségi grafikonokban és hőtérképekben, 27%-uk a megbízható videóelemző műszerfalakra támaszkodik, míg 19%-uk a forgalom forrásának nyomon követésére koncentrál.

5. Tella (A legjobb videószerkesztéshez technikai ismeretek nélkül)

via Tella

A Tella egy egyszerű videóüzenetküldő eszköz, amelyet olyan csapatok számára terveztek, akik gyors, egyszerű videókat szeretnének készíteni. Népszerű a tartalomkészítők, marketingesek és vállalkozások körében, akiknek videótartalmakat kell készíteniük a közösségi médiához, prezentációkhoz vagy kommunikációhoz.

Kiemelkedő tulajdonsága, hogy lehetővé teszi videók rögzítését kis szakaszokban, amelyeket később könnyen szerkeszthet és átrendezhet.

A Tella legjobb funkciói

Távolítsa el a töltelékszavakat és a szüneteket az AI szerkesztő segítségével

Vágja, rövidítse és módosítsa videóit külső szoftver használata nélkül.

Valós időben együttműködhet videoprojektekben

Tella korlátai

Egyes böngészőkben a pufferelés lassú lehet, ami bonyodalmakhoz vezethet a szerkesztés során.

Tella árak

Pro : 19 dollár havonta

Prémium: 49 dollár havonta

Tella értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elegendő értékelés és vélemény

6. Usersnap (A legjobb felhasználói visszajelzések gyűjtésére)

via Usersnap

A felhasználóközpontú termékek fejlesztéséhez következetes és hasznosítható visszajelzésekre van szükség. A Usersnap platformot biztosít ehhez, központosítva a visszajelzések gyűjtését, rendszerezését és megválaszolását, hogy a felhasználói igények a termékfejlesztés minden szakaszában középpontban álljanak.

Lehetővé teszi a képernyőképek és felvételek megjegyzéssel ellátását, segítve a termékcsapatokat a felhasználói eredmények és munkafolyamatok javításában, valamint biztosítva a felhasználóközpontú termékfejlesztést a felfedezéstől a szállításig.

A Usersnap legjobb funkciói

Rögzítse a vizuális visszajelzéseket, beleértve a képernyőképeket és a kontextusbeli metaadatokat, hogy jobban megértse a felhasználói problémákat és hatékonyan rangsorolja a fejlesztéseket.

Könnyedén készíthet és küldhet bejelentéseket, és értesítést kaphat az új változásokról.

Címkézze meg a hasonló visszajelzéseket, hogy lássa a trendeket a funkciókérés táblán.

A Usersnap korlátai

Nincs utólagos szerkesztési lehetőség.

Ez nem csupán egy képernyőfelvevő szoftver, hanem inkább egy ügyfél-visszajelzési eszköz.

Usersnap árak

Starter : 49 €/hó

Növekedés: 109 €/hó

Professzionális: 199 €/hó

Prémium: 389 €/hó

Usersnap értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

7. Jumpshare (A legjobb megoldás ügyfélszolgálati jegyek videókkal és GIF-ekkel történő megoldására)

via Jumpshare

Egy ügyfél szoftverhibával küzd. Ahelyett, hogy hosszú utasításokat írna, a ügyfélszolgálati munkatárs gyorsan rögzítheti a képernyőt hanggal, kiemelve a megoldást. Ez a Jumpshare ereje, egy platform, amely a fájlmegosztást videóüzenetekkel kombinálja a hatékonyabb kommunikáció érdekében.

Lehetővé teszi a ügyfélszolgálati munkatársak számára, hogy egyértelmű vizuális kommunikációt biztosítsanak, ami gyorsabb jegykezelést és jobb ügyfél-elégedettséget eredményez. Nincs szükség külön alkalmazásokra a videók vágásához és összeillesztéséhez, mivel a Jumpshare beépített funkciókkal rendelkezik.

A Jumpshare legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a projekt megvalósítását az időbélyeggel ellátott megjegyzésekkel gyűjtött, hasznosítható visszajelzésekkel.

Rögzítse képernyőjét videó vagy GIF formátumban

Személyre szabhatja a videolejátszót a márkájával.

A Jumpshare korlátai

Az ingyenes csomagban csak 50 feltöltés engedélyezett.

Androidon nem elérhető

Jumpshare árak

Ingyenes

Plusz : 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalkozások : 20 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Jumpshare értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés és vélemény

Capterra: 4,9/5 (70+ értékelés)

💡Profi tipp: Képernyőmegosztó szoftver használata esetén engedélyezze a „Ne zavarjanak” módot, hogy elkerülje a figyelemelterelő értesítéseket a munkamenet során.

8. Zight (A legjobb videofelvételek és képernyőfelvételek automatikus testreszabásához)

via Zight

A Zight egy AI képernyőfelvevő és a Loom megbízható alternatívája, amely részletes, aszinkron magyarázatokat nyújt olyan funkciókkal, mint a megjegyzések és az automatizált AI-átírások. Lehetővé teszi interaktív elemek hozzáadását a videókhoz, például linkeket, szavazásokat és cselekvésre ösztönző felhívásokat (CTA-kat). Emellett lehetővé teszi videók készítését feliratokkal és világos átírásokkal több mint 50 nyelven.

A Zight legjobb funkciói

Készítsen ismétlődő GIF-eket a fogalmak magyarázatához és utasítások megadásához.

A Zight asztali, mobil és Chrome alkalmazásokkal könnyedén rögzítheti a képernyőjét és a kameráját.

Integrálja olyan platformokkal, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Zendesk és a Jira.

Tárolja tartalmát vállalati szintű felhőben

Zight korlátai

A nagyobb videofájlok feltöltése vagy feldolgozása korlátozott lehet, ami korlátozhatja a kiváló minőségű felvételek készítését.

Egyes felhasználók a platform felületét és funkcióit kissé bonyolultnak találhatják.

Zight árak

Ingyenes (csak magánszemélyek számára)

Pro : 9,95 USD havonta (csak magánszemélyek számára)

Csapat : 8 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Zight értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 180 értékelés)

9. Camtasia (A legjobb a fejlett videószerkesztéshez)

via Camtasia

Professzionális képzési videókat, termékbemutatókat vagy online webináriumok felvételeit készít? A Camtasia biztosítja az Ön számára a kifinomult és vonzó tartalom előállításához szükséges eszközöket. Lehetővé teszi videóinak feltöltését és szerkesztését számos funkcióval, az egyszerű átmenetekektől a fejlett hangbeállításokig.

Könnyedén bővítheti videóit szöveggel, nyilakkal és egyéb vizuális effektekkel, hogy kiemelje a képernyőn megjelenő legfontosabb információkat.

A Camtasia legjobb funkciói

Állítsa be a felvételek hangerejét, adjon hozzá háttérzenét, és akár hangalámondást is rögzíthet, hogy részletesebben elmagyarázhassa a dolgokat.

Adjon hozzá feliratozásokat, képaláírásokat, képernyőképeket és egyéb vizuális elemeket a felvételeihez.

Építsen interaktív kvízeket videóiba, így azok ideálisak lesznek e-tanulási vagy képzési tartalmakhoz.

Adjon hozzá egyéni hangulatot testreszabható funkciókkal, például introkkal, outrokkal és márkás elemekkel.

Helyezzen el egy videót vagy webkamerás felvételt a főképernyőn, így kép a képben hatást érhet el.

A Camtasia korlátai

A Camtasia elsajátítása időt és gyakorlást igényelhet.

Nem alkalmas gyors képernyőfelvételek készítésére.

Camtasia árak

Egyéni : 179,88 USD/felhasználó/év

Vállalkozások : 299,99 USD/felhasználó/év

Oktatás : 161,03 USD/felhasználó/év

Kormányzati és nonprofit szervezetek: 201,74 USD/felhasználó/év

(Forrás: Capterra)

Camtasia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (430+ értékelés)

10. Scribe (A legjobb a folyamatok dokumentálásához)

via Scribe

A számítógépes folyamatokhoz szükséges lépésről lépésre szóló útmutatók elkészítése nagyon időigényes lehet. A Scribe automatizálja ezt a folyamatot, és a képernyőn végzett tevékenységek rögzítésével világos, vizuális útmutatókat generál. Rögzíti a kattintásokat, a billentyűleütéseket és a navigációt, majd ezeket azonnal könnyen követhető, kifinomult dokumentummá vagy útmutatóvá alakítja.

Ha a folyamatok megváltoznak, csak frissítse az eredeti útmutatót, és minden kapcsolódó vagy beágyazott verzió automatikusan frissülni fog.

A Scribe legjobb funkciói

Rögzítse a munkafolyamatokat, és szerkessze a generált lépéseket egy átfogó SOP, kézikönyv vagy oktatóanyag elkészítéséhez.

Tegye útmutatóit még jobbá képernyőképekkel, megjegyzésekkel és leírásokkal!

Használja az AI-t az útmutatók további testreszabásához és az érzékeny információk szerkesztéséhez.

Ossza meg az útmutatókat linkeken keresztül, vagy ágyazza be őket tudásbázisokba, wikikbe vagy e-mailekbe.

A Scribe korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincs fejlett videószerkesztő funkció

Scribe árak

Alapok: Ingyenes

Pro Team : 15 USD/felhasználó/hónap (5 felhasználótól kezdődően)

Pro Personal: 29 USD/felhasználó/hónap

Scribe értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: Nincs elegendő értékelés és vélemény

11. Sendspark (A legjobb személyre szabott videóüzenetekhez)

via Sendspark

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek személyesebb szinten szeretnének kapcsolatba lépni közönségükkel, a SendSpark egy hatékony videóüzenetküldő platformot kínál. Ezzel könnyedén létrehozhat és elküldhet személyre szabott videotartalmakat minden területen, az értékesítéstől és marketingtől az ügyfélszolgálatig.

Videóit szöveggel, cselekvésre ösztönző feliratokkal, beágyazott naptárakkal és vállalati arculattal is testreszabhatja. Ráadásul a SendSpark automatizálási funkcióival minden egyes felhasználó számára személyre szabhatja a nézői élményt, így üzenete mindig releváns és hatékony marad, még nagy léptékben is.

A Sendspark legjobb funkciói

A beágyazott naptárak segítségével a nézők közvetlenül a videók megtekintése után foglalhatnak időpontot.

Javítsd videós megjelenésedet virtuális háttérrel, szűrőkkel és effektekkel!

Kövesse nyomon videóin hatékonyságát részletes elemzésekkel.

A Sendspark korlátai

Hosszú videófeldolgozási idő

Ismétlődő technikai problémák a képernyőfelvétel-platformon

Sendspark árak

Solo : 49 USD/felhasználó/hónap

Plusz : 149 USD/csapat havonta

Skálázhatóság : 499 USD/csapat havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Sendspark értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

12. Veed. io (A legjobb egyedi AI avatarok létrehozásához)

via VEED

Ha gyorsan kell kiváló minőségű videókat készítenie, a VEED remek választás. A drága berendezések szükségességét kiküszöbölve a VEED demokratizálja a videókészítést, elérhetővé téve azt minden szintű alkotó számára, a vállalkozóktól a nagy szervezetekig. Több mint 300 testreszabható videósablonhoz férhet hozzá álló, fekvő és négyzetes formátumban, hogy gyorsan sokoldalú videókat készíthessen.

A VEED legjobb funkciói

Töltsön le videókat közvetlenül olyan platformokról, mint a TikTok és az Instagram.

Készítsen videókat különböző elrendezésekben – osztott képernyő, háttércsere, webkamera beillesztés stb.

Egyszerűsítse a videók készítését olyan funkciókkal, mint az automatikus feliratgenerálás és az AI-avatárok.

Videókat készíthet és szerkeszthet közvetlenül a böngészőjében.

A VEED korlátai

A vízjelek az ingyenes verzióban jelennek meg.

A videók mentésének folyamata kissé bonyolult és nem túl intuitív.

Egyes felhasználók a háttérzaj-eltávolító funkció minőségének romlásáról számoltak be.

VEED árak

Ingyenes

Lite: 12 USD/felhasználó havonta

Pro: 29 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

(Forrás: G2)

VEED értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 3,4/5 (40+ értékelés)

13. OBS Studio (A legjobb ingyenes nyílt forráskódú platform élő közvetítéshez és felvételhez)

az OBS Studio segítségével

Szeretné, ha a képernyőjét anélkül rögzíthetné, hogy azok a bosszantó vízjelek megjelennek, és teljes mértékben ellenőrizhetné a felvételeit? Ismerje meg az OBS Studio-t! A Loom ingyenes csomagjával (amely vízjeleket ad hozzá) ellentétben az OBS teljesen ingyenes és nyílt forráskódú, és olyan funkciókkal van tele, amelyeket még a profi streamerek is használnak.

Kezdőknek több „jelenetet” is létrehozhat, például különböző kamera beállításokat, amelyek között gyorsan válthat. Minden jelenetnek lehetnek különböző forrásai, például a képernyője, webkamerája, képek, szövegek – amit csak akar. Ezzel teljes ellenőrzést kap a nézők által látottak felett.

Az OBS Studio legjobb funkciói

Készíts professzionális szintű tartalmakat jelenetátmenetekkel, szűrőkkel és hangkeveréssel!

Állítson be gyorsbillentyűket olyan műveletekhez, mint az audioforrások némítása és a képernyők közötti váltás.

Alkalmazzon szűrőket és effektusokat a videó- és audio streamekre, például zajszűrést vagy tömörítést.

Nézze meg előzetesen a jeleneteket és átmenetek, mielőtt azok élőben megjelennek.

Egyszerre több platformra is könnyedén streamelhet, például a Twitchre, a YouTube-ra, a Facebook Live-ra és másokra.

Az OBS Studio korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a livestream váratlan leállítása és újraindítása során a rendszer lefagy vagy összeomlik.

OBS Studio árak

Ingyenes

OBS Studio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Miért emelkedik ki a ClickUp a Loom alternatívái közül?

Az önálló eszközöktől eltérően a ClickUp nem csupán egy képernyőfelvevő eszköz vagy videószerkesztő szoftver. Ez egy teljes projektmenedzsment csomag, amely feladatkövető és együttműködési eszközöket is tartalmaz. Ötleteket gyűjthet, feladatokat kezelhet, sőt, automatizálhatja a munkafolyamatokat anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

A legjobb rész? Mindezeket a funkciókat ingyenesen kipróbálhatja.

Ez az all-in-one termelékenységi erőmű arra lett tervezve, hogy segítse Önt okosabban, gyorsabban és jobban dolgozni.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!