A 10 legjobb AI képernyőfelvevő 2025-ben: útmutató szakembereknek

Mivel az AI átalakítja munkánk, életünk és szabadidőnk módját, nem meglepő, hogy számos technológiai megoldásunk alapját is ez képezi, így a high-tech eszközök, mint például az AI képernyőfelvevők, elengedhetetlen kellékké váltak.
Ezek a hatékony eszközök forradalmasítják a tartalomkészítést az iparágakban, lehetővé téve a szakemberek számára, hogy hatékonyan készítsenek éles, tiszta prezentációkat, beszédeket és oktatóanyagokat.
Ezek a felvevők forradalmasítják a piacot, fejlett AI funkcióikkal, amelyek javítják a videó és audio minőséget, egyszerűsítik a szerkesztést és megkönnyítik a megosztást.
Fedezzük fel, mi teszi egy AI képernyőfelvevőt nagyszerűvé, és ismerjük meg a 2024-ben vezető szerepet betöltő legjobb képernyőfelvevő eszközöket.
Mit kell keresni az AI képernyőfelvevőkben?
A megfelelő AI képernyőfelvevő kiválasztása elengedhetetlen a tartalom rögzítéséhez és a tartalom teljesítményének és vonzerejének átalakításához.
A következő kulcsfontosságú szempontokat vegye figyelembe, hogy biztosan egy hatékony eszközt válasszon:
- A felvétel minősége: Válasszon nagy felbontású videofelvételeket, hogy a vizuális elemek ugyanolyan lenyűgözőek legyenek, mint a tartalom.
- Mesterséges intelligencia funkciók: Keressen olyan fejlett funkciókat, amelyek javíthatják a videó minőségét és csökkenthetik a szerkesztési időt, például valós idejű átírás, intelligens szerkesztés és automatikus kiemelések.
- Könnyű használat: Válasszon olyan felvevőt, amelynek intuitív felülete egyszerűsíti a felvételi folyamatot, így időt és energiát takaríthat meg.
- Integráció: Győződjön meg arról, hogy a rögzítő könnyen integrálható más, általánosan használt eszközökkel és platformokkal, javítva ezzel a munkafolyamatot.
- Megbízhatóság: Válasszon olyan szoftvert, amely stabilitásáról ismert, hogy elkerülje a kritikus felvételek közbeni zavarokat, és lépésről lépésre tudjon útmutatást nyújtani.
- Támogatás: Helyezze előtérbe a kiváló ügyfélszolgálatot, hogy segítséget kapjon, amikor problémákba ütközik.
Átnéztük a piacot, és összeállítottuk a 10 legjobb képernyőfelvevő eszköz listáját 2024-re. Minden eszköz a maga módján kiváló, Önnek csak azt kell kiválasztania, amelyik a legjobban megfelel az Ön igényeinek.
A 10 legjobb AI képernyőfelvevő
Ezzel a 10 mesterséges intelligencia képernyőfelvevő eszközből álló listával megtalálhatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt, legyen szó részletes oktatóanyagok készítéséről, találkozók rögzítéséről vagy biztonságos IT-támogatásról.
1. ClickUp
A termelékenység és a projektmenedzsment erőteljes eszközeként a ClickUp túlmutat az alapvető feladatkezelésen és a haladás nyomon követésén. A platform holisztikus, AI-alapú termelékenységi és együttműködési eszközöket kínál tartalomalkotók és projektcsapatok számára.
Az egyik legvonzóbb funkció a dinamikus tartalomalkotók számára a ClickUp Clips.
A Clips tökéletes megoldás, ha a szöveg nem elég: vizuális utasításokkal vagy gyors frissítésekkel gyorsan és világosan közvetíti a komplex információkat. Áttekintheti a Clip kiemelt részeit, kattintson az időbélyegekre, hogy a videóban ugorjon, és másolja a részleteket, hogy azokat bárhol felhasználhassa.
A kiváló minőségű képernyőfelvételek készítése mellett még néhány ok, amiért ez az eszköz kiváló választás:
Azonnali megosztás: A ClickUp Clips segítségével azonnal elkészítheti és megoszthatja videóit. Nincs szükség alkalmazások közötti váltásra, fájlok letöltésére és feltöltésére.
Kontextus hozzáadása: A távoli vagy hibrid környezetben történő csapatmunka kihívásokkal járhat. A ClickUp Clips segítségével azonban megoszthatja gondolatait, átnézheti a táblázatokat, elháríthatja a hibákat és egyszerűsítheti a döntéshozatalt.
Cselekedj: Bármelyik klipet kontextusvesztés nélkül alakíthatsz a platformon belül végrehajtható feladattá. Kevés más AI képernyőfelvevő eszköz kínálja ezt a funkciót.
AI Insights: A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának köszönhetően azonnal megkapja a teljes átiratot a képernyőfelvételekről. A ClickUp Brain felgyorsítja a munkát: áttekintheti a legfontosabb részeket, ugorhat bizonyos szakaszokra, kiválaszthat szövegrészleteket.
Rendezettség: A Clips Hub segítségével nyomon követheti az összes képernyőfelvételét, így könnyebben megtalálhatja, rendezheti és kezelheti videóit.
Akár projekt részleteit tisztázza, egy folyamatot bemutat, vagy visszajelzést ad, a Clips biztosítja, hogy üzenete látható és érthető legyen, a hagyományos kommunikációs módszerekkel járó oda-vissza levelezés nélkül.
A ClickUp legjobb funkciói
- Valós idejű képernyőfelvétel és megosztás a feladatokon belül
- Klipek egyszerű beágyazása feladatokba, megjegyzésekbe és dokumentumokba
- Videók szerkesztése közvetlenül a platformon
- Kommentáljon egy klip bizonyos pillanatait a felvételhez kapcsolódó megbeszélések és visszajelzések érdekében.
- A képernyőfelvételek automatikus és azonnali átírása
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználók számára kissé meredek a tanulási görbe, mivel a szoftver funkciói igen kiterjedtek.
- A leírás pontossága az audio minőségétől függően változhat.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (4000+ értékelés)
2. Zoom
A Zoom a legnépszerűbb videokonferencia- és képernyőmegosztó szoftver, de egy fejlett, AI-vezérelt képernyőfelvevő funkcióval is rendelkezik, amely Smart Recording néven ismert.
Ez az eszköz a Zoom AI Companion funkciót hozza el a felhőalapú felvételekhez, javítva a felhasználói élményt azáltal, hogy a felvételeket intelligens fejezetekbe szervezi, és a legfontosabb tanulságokat kiemelve és cselekvési pontokkal összefoglalva.
Az intelligens felvétel funkció különösen értékes hosszú üléseken, például előadásokon vagy vállalati szintű megbeszéléseken. Segít szegmentálni és egyszerűsíteni a felülvizsgálati folyamatot, megkönnyítve a fontos tartalmak feldolgozását és azok alapján történő cselekvést.
A Zoom legjobb funkciói
- Részletes elemzések elérése a találkozók dinamikájáról, például a beszéd sebességéről, a beszéd-hallgatás arányáról és a töltelékszavak használatáról
- Videók automatikus átírása AI-alapú intelligens felvételi funkcióval
- Külön hangfelvételek rögzítése minden résztvevő számára
A Zoom korlátai
- Az ingyenes verzióban a találkozók időtartama 40 percre korlátozott.
- A felvételek során nagy terhelést jelentenek a rendszer erőforrásaira.
Zoom árak
- Alap: Ingyenes
- Pro: 14,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: Egyedi árazás
- Vállalatok: Egyedi árak
Zoom értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (több mint 50 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)
3. Camtasia
A videószerkesztési képességeiről ismert Camtasia leggyakrabban oktatóvideók készítésére használják az érdeklődés felkeltése és az oktatás céljából. Ez a képernyőfelvevő hasonló feladatokban segít Önnek.
A Camtasia Rev AI-asszisztenssel kiegészített szoftver olyan fejlett funkciókat kínál, mint a zajcsökkentés, az audio szintszabályozás és az intelligens szerkesztési javaslatok, amelyek optimalizálják a videók hatását.
Ezenkívül a Camtasia támogatja az interaktív elemeket, például a kvízeket és a kattintható linkeket, így ideális lenyűgöző e-learning tartalmak készítéséhez.
A Camtasia legjobb funkciói
- Javítsd videóidat egy robusztus videószerkesztő eszközkészlettel
- Kezelje a videóprodukció minden aspektusát – a vágástól és illesztéstől az átmenetek és megjegyzések hozzáadásáig – közvetlenül az eszközön belül.
- Használjon többsávos idővonalat komplex projektekhez
A Camtasia korlátai
- Magasabb költségek más lehetőségekhez képest
- Régebbi rendszereken erőforrás-igényes lehet
Camtasia árak
- Egyéni licenc: 179,88 USD (éves)
- Örökös licenc: 299,99 USD
Camtasia értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
4. TeamViewer
A TeamViewer, egy távoli hozzáférési és támogatási eszköz, egy képernyőfelvevő eszközt kínál, amelynek célja az IT-támogatás és a működési hatékonyság javítása. Használhatja képzési videók készítésére is.
Mivel az eszköz a teljes munkamenetet és a teljes képernyőt rögzíti, ideális folyamatok dokumentálásához és részletes támogatási feljegyzések készítéséhez, amelyek segítenek a problémák diagnosztizálásában és a személyzet képzésében.
A TeamViewer legjobb funkciói
- Távirányítású munkamenetek rögzítése hibaelhárítási és képzési célokra
- Magas szintű biztonsági és megfelelőségi szabványok
A TeamViewer korlátai
- Elsősorban IT-támogatásra tervezték, kevésbé általános használatra.
- Korlátozott AI funkcionalitás a képernyőfelvételhez
TeamViewer árak
- Egy felhasználó: 50,90 USD/hó
- Több felhasználó: 102,90 USD/hó
- Csapatok: 206,90 USD/hó
TeamViewer értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Vidyard
A Vidyard egy sokoldalú és ingyenes képernyőfelvevő eszközt kínál, amely nem tartalmaz vízjelet, és amelyet üzleti kommunikációra és tartalomkészítésre szabtak.
Ezzel a képernyőfelvevővel a felhasználók a képernyőn megjelenő előadói jegyzetek segítségével rendezett és pontosak maradhatnak, valamint a nem kívánt részek kivágásával egyszerűsíthetik videóikat.
A Vidyard videó teljesítménykövető eszközöket is kínál, például a megtekintések számát és értesítéseket, amikor valaki megnézi a videódat, ami értékes információ a marketing és értékesítési stratégiák szempontjából.
A Vidyard nemrégiben elindította az AI Avatars és az AI-generált értékesítési prezentációk szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik az értékesítési csapatok számára, hogy nagy mennyiségben készítsenek videóüzeneteket.
A Vidyard legjobb funkciói
- Rögzítsen felvételeket a számítógép képernyőjének bármely pontjáról, így ideális oktatóanyagok, bemutatók és prezentációk készítéséhez.
- Automatikus videó átírás és feliratozás
- Videók összefűzése – több felvétel egyesítése egy zökkenőmentes videóvá
- Integrálható számos különböző marketing eszközzel
A Vidyard korlátai
- Az eszköz inkább a marketing- és értékesítési csapatokra összpontosít, nem általános használatra.
- Számos Vidyard alternatívával ellentétben az AI funkciók csak az értékesítésre fókuszáló tartalmakhoz érhetők el.
Vidyard árak
- Ingyenes
- Pro: 29 USD/hó
- Plusz: 89 USD/hó
- Üzleti: Egyedi árazás
Vidyard értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
6. Veed. io
A Veed. io segítségével a felhasználók kiválaszthatják, hogy kamerájuk felvételét a képernyő tartalmával párhuzamosan vagy a képernyőn átfedésként szeretnék-e megjeleníteni.
További funkciók közé tartozik a Magic Cut eszköz, amely automatikusan szerkeszti a klipeket, hogy kiemelje a felvétel legfontosabb részeit; egy webkamerás szemkövető, amely korrigálja a szemmozgásokat; egy háttéreltávolító, amely rendet rak a vizuális térben a felvétel megkezdése előtt; valamint hangtisztító eszközök, amelyek eltávolítják a töltelékszavakat, hogy javítsák a prezentáció érthetőségét.
A Veed. io célja a csapatok közötti kommunikáció megkönnyítése is. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző típusú tartalmakat rögzítsenek és osszanak meg, például üzeneteket, magyarázatokat és prezentációkat, ami potenciálisan csökkenti az élő találkozók szükségességét.
A platform támogatja az együttműködési funkciókat, lehetővé téve a csapatok számára, hogy online megosszák, kommentálják és közösen áttekintsék a videókat. Ez javíthatja a termelékenységet és a csapat elkötelezettségét.
A Veed.io legjobb funkciói
- Válasszon különböző elrendezéseket a felvételekhez, amelyek csak videót, csak hangot vagy mindkettőt támogatják.
- Videók szerkesztése integrált AI-alapú szerkesztési funkciókkal
- Ossza meg videóit és működjön együtt másokkal a szerkesztés során
A Veed.io korlátai
- Stabil internetkapcsolat szükséges
- Korlátozott offline képességek
Veed. io árak
- Ingyenes
- Alap: 18 USD/felhasználó havonta
- Előny: 30 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 59 USD/felhasználó havonta
- Vállalatok: Egyedi árak
Veed. io értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 3,4/5 (50+ értékelés)
7. Calipio
A Calipio egy egyszerű, sallangmentes AI képernyőfelvevőt kínál, amely a magánélet védelmére érzékeny digitális környezetre van szabva. Ezenkívül a Calipio zökkenőmentes megosztási lehetőségeket is kínál. A felhasználók könnyedén megoszthatják felvételeiket egy link segítségével, amely azonnali hozzáférést biztosít minden platformon, beleértve a mobil eszközöket is.
A szolgáltatás ingyenes felhőalapú tárolást is tartalmaz, így a felhasználók bármikor és bárhol hozzáférhetnek videofájljaikhoz anélkül, hogy helyet foglalnának a helyi merevlemezen.
A Calipio legjobb funkciói
- A Calipio böngészőalapú, telepítés nélküli eszközével gyakorlatilag bármilyen eszközről és operációs rendszerről elérhető az eszköz.
- Biztosítsa a magánélet és a biztonság védelmét végpontok közötti titkosítással és hozzáférés-vezérléssel
A Calipio korlátai
- Más lehetőségekhez képest korlátozott szerkesztési eszközök
- Erősen függ az internetkapcsolat minőségétől
- Korlátozott AI funkciók a tartalomkészítők számára
Calipio árak
- Kezdő csomag: 5 €/hó
- Professzionális: 10 €/hó
- Üzleti: 20 €/hó
Calipio értékelések és vélemények:
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Snagit
A Snagit egy képernyőfelvétel-készítő szoftver, amelynek funkciói segítenek a szakembereknek a számítógépük képernyőjének képeinek rögzítésében, beleértve a görgetést igénylő területeket is.
A Snagit rendelkezik Smart Move funkcióval, amely automatikusan felismeri és lehetővé teszi a képernyőfelvételeken szereplő elemek módosítását. Emellett szövegfelismerő funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a képeken belüli szövegek szerkesztését, a betűtípus, méret és szín módosítását.
A Snagit legjobb funkciói
- Részletes képernyőképeket egyetlen kattintással egyszerű grafikákká alakíthat
- Hozzáférés a Könyvtár funkcióhoz, amely segít a rögzített tartalmakat az eszközök között rendszerezni
- Szűrők és rendezési funkciók segítségével kereshet képeket és videókat dátum, fájltípus és alkalmazás szerint.
- Tartsa rendezett állapotban a videókönyvtárat intelligens felhasználói felülettel és egyéni címkékkel
A Snagit korlátai
- Hiányoznak belőle a versenytársak néhány fejlett AI funkciói
- Az egyszeri vásárlási modellnél hiányozhatnak a folyamatos frissítések
Snagit árak
- Standard licenc: 45,99 USD (egyszeri vásárlás)
Snagit értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)
9. Loom
A Loom egy sokoldalú képernyőfelvevő eszköz, amely számos eszközt támogat, beleértve a macOS, Windows, iOS és Android rendszereket.
A platform számos felhasználóbarát funkciót kínál, például böngészőben és mobilalkalmazásban történő szerkesztést, videók beágyazásának lehetőségét a jobb láthatóság érdekében, valamint feliratozást az akadálymentesség javítása érdekében.
A Loom teljes képernyős és egyedi méretbeállítási lehetőségeket is kínál a képernyőfelvételekhez, valamint rajzoló és jegyzetelő eszközöket, amelyekkel a prezentáció során kiemelhetők a fontos pontok.
A Loom legjobb funkciói
- A képernyő és az audio rögzítésével kényelmes megoldást kínálnak a legkülönbözőbb felvételi és feliratozási igényekhez.
- A felvételek azonnali linkkel megoszthatók, ami gyors és egyszerű terjesztést tesz lehetővé.
- Akár 720p videóminőség, magasabb felbontású felvételekhez való frissítési lehetőségekkel
A Loom korlátai
- Aszinkron kommunikációhoz alkalmasabb, mint élő prezentációkhoz
- Alapvető szerkesztési funkciók
A Loom árai
- Kezdő: Ingyenes
- Üzleti: 12,50 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
- Vállalatok: Egyedi árazás
Loom értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (420+ értékelés)
10. Otter. ai
Az Otter. ai egy AI-vezérelt felvevő és AI-átírási eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hangot rögzítsenek, fájlokat importáljanak és átiratokat készítsenek olyan funkciókkal, mint a kulcsszógenerálás és a beszélő azonosítása.
Webalkalmazásként, Chrome-bővítményként és mobilalkalmazásként elérhető Otter. ai integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams.
Az Otter. ai valós idejű átírást biztosít, azonosítva a beszélgetések során a beszélőket, ami segít a találkozók pontos rögzítésében.
Bár a leírás általában megbízható, különböző hangtényezők miatt kisebb hibák előfordulhatnak, de az AI idővel egyre jobbá válik.
Otter. ai legjobb funkciói
- Kiváló hangfelismerési pontosság
- Felvételek átírása valós időben
- Integrálható különböző kommunikációs platformokkal
Otter. ai korlátai
- Inkább a leírásra, mint a képernyőfelvételre összpontosítanak
- Az Otter.ai alternatíváival ellentétben korlátozott videószerkesztési funkciókat kínál.
Otter. ai árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Pro: 16,99 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 30 USD/felhasználó havonta
- Vállalatok: Egyedi árazás
Otter. ai értékelések és vélemények:
- G2: 4,2/5 (170+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)
Fedezze fel szakmai potenciálját az AI képernyőfelvevőkkel
A képernyőfelvevő AI a digitális korszakban a következő szintű szövetségesed. Akár időt akarsz megtakarítani, ötleteket generálni, vagy zökkenőmentesen feltölteni a YouTube-ra, csak nyomd meg a piros gombot, és hagyd, hogy a varázslat megtörténjen.
Az idei év legjobb választása, a ClickUp intelligens funkciókkal rendelkezik, többek között AI-alapú eszközökkel, amelyek a mindennapi feladatokat hatékony kommunikációs élménnyé alakítják.
A ClickUp nem csak a felvételek készítését és szerkesztését segíti, hanem növeli a termelékenységet és javítja a munkát minden prezentációban és projektben.
Használja ki ezeket az innovációkat, és figyelje meg, hogyan javítják munkáját, egyszerűsítik az együttműködést, és lehetővé teszik, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el a versenyképes világban.
Hagyja, hogy az AI képernyőfelvevők újragondolják szakmai narratíváját 2024-ben. Készen áll a változásra? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!