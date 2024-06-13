A 10 legjobb AI képernyőfelvevő 2025-ben: útmutató szakembereknek

Mivel az AI átalakítja munkánk, életünk és szabadidőnk módját, nem meglepő, hogy számos technológiai megoldásunk alapját is ez képezi, így a high-tech eszközök, mint például az AI képernyőfelvevők, elengedhetetlen kellékké váltak.

Ezek a hatékony eszközök forradalmasítják a tartalomkészítést az iparágakban, lehetővé téve a szakemberek számára, hogy hatékonyan készítsenek éles, tiszta prezentációkat, beszédeket és oktatóanyagokat.

Ezek a felvevők forradalmasítják a piacot, fejlett AI funkcióikkal, amelyek javítják a videó és audio minőséget, egyszerűsítik a szerkesztést és megkönnyítik a megosztást.

Fedezzük fel, mi teszi egy AI képernyőfelvevőt nagyszerűvé, és ismerjük meg a 2024-ben vezető szerepet betöltő legjobb képernyőfelvevő eszközöket.

Mit kell keresni az AI képernyőfelvevőkben?

A megfelelő AI képernyőfelvevő kiválasztása elengedhetetlen a tartalom rögzítéséhez és a tartalom teljesítményének és vonzerejének átalakításához.

A következő kulcsfontosságú szempontokat vegye figyelembe, hogy biztosan egy hatékony eszközt válasszon:

A felvétel minősége: Válasszon nagy felbontású videofelvételeket, hogy a vizuális elemek ugyanolyan lenyűgözőek legyenek, mint a tartalom.

Mesterséges intelligencia funkciók: Keressen olyan fejlett funkciókat, amelyek javíthatják a videó minőségét és csökkenthetik a szerkesztési időt, például valós idejű átírás, intelligens szerkesztés és automatikus kiemelések.

Könnyű használat: Válasszon olyan felvevőt, amelynek intuitív felülete egyszerűsíti a felvételi folyamatot, így időt és energiát takaríthat meg.

Integráció: Győződjön meg arról, hogy a rögzítő könnyen integrálható más, általánosan használt eszközökkel és platformokkal, javítva ezzel a munkafolyamatot.

Megbízhatóság: Válasszon olyan szoftvert, amely stabilitásáról ismert, hogy elkerülje a kritikus felvételek közbeni zavarokat, és lépésről lépésre tudjon útmutatást nyújtani.

Támogatás: Helyezze előtérbe a kiváló ügyfélszolgálatot, hogy segítséget kapjon, amikor problémákba ütközik.

Átnéztük a piacot, és összeállítottuk a 10 legjobb képernyőfelvevő eszköz listáját 2024-re. Minden eszköz a maga módján kiváló, Önnek csak azt kell kiválasztania, amelyik a legjobban megfelel az Ön igényeinek.

A 10 legjobb AI képernyőfelvevő

Ezzel a 10 mesterséges intelligencia képernyőfelvevő eszközből álló listával megtalálhatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt, legyen szó részletes oktatóanyagok készítéséről, találkozók rögzítéséről vagy biztonságos IT-támogatásról.

1. ClickUp

Használja a ClickUp Clips alkalmazást videóüzenetek rögzítéséhez, videók átírásához és utasítások megosztásához a projektcsapatával

A termelékenység és a projektmenedzsment erőteljes eszközeként a ClickUp túlmutat az alapvető feladatkezelésen és a haladás nyomon követésén. A platform holisztikus, AI-alapú termelékenységi és együttműködési eszközöket kínál tartalomalkotók és projektcsapatok számára.

Az egyik legvonzóbb funkció a dinamikus tartalomalkotók számára a ClickUp Clips.

A Clips tökéletes megoldás, ha a szöveg nem elég: vizuális utasításokkal vagy gyors frissítésekkel gyorsan és világosan közvetíti a komplex információkat. Áttekintheti a Clip kiemelt részeit, kattintson az időbélyegekre, hogy a videóban ugorjon, és másolja a részleteket, hogy azokat bárhol felhasználhassa.

Írja le minden klipet AI segítségével, hogy áttekintse a klipek legfontosabb részeit

A kiváló minőségű képernyőfelvételek készítése mellett még néhány ok, amiért ez az eszköz kiváló választás:

Azonnali megosztás: A ClickUp Clips segítségével azonnal elkészítheti és megoszthatja videóit. Nincs szükség alkalmazások közötti váltásra, fájlok letöltésére és feltöltésére.

Kontextus hozzáadása: A távoli vagy hibrid környezetben történő csapatmunka kihívásokkal járhat. A ClickUp Clips segítségével azonban megoszthatja gondolatait, átnézheti a táblázatokat, elháríthatja a hibákat és egyszerűsítheti a döntéshozatalt.

Cselekedj: Bármelyik klipet kontextusvesztés nélkül alakíthatsz a platformon belül végrehajtható feladattá. Kevés más AI képernyőfelvevő eszköz kínálja ezt a funkciót.

AI Insights: A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának köszönhetően azonnal megkapja a teljes átiratot a képernyőfelvételekről. A ClickUp Brain felgyorsítja a munkát: áttekintheti a legfontosabb részeket, ugorhat bizonyos szakaszokra, kiválaszthat szövegrészleteket.

Rendezettség: A Clips Hub segítségével nyomon követheti az összes képernyőfelvételét, így könnyebben megtalálhatja, rendezheti és kezelheti videóit.

Akár projekt részleteit tisztázza, egy folyamatot bemutat, vagy visszajelzést ad, a Clips biztosítja, hogy üzenete látható és érthető legyen, a hagyományos kommunikációs módszerekkel járó oda-vissza levelezés nélkül.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű képernyőfelvétel és megosztás a feladatokon belül

Klipek egyszerű beágyazása feladatokba, megjegyzésekbe és dokumentumokba

Videók szerkesztése közvetlenül a platformon

Kommentáljon egy klip bizonyos pillanatait a felvételhez kapcsolódó megbeszélések és visszajelzések érdekében.

A képernyőfelvételek automatikus és azonnali átírása

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára kissé meredek a tanulási görbe, mivel a szoftver funkciói igen kiterjedtek.

A leírás pontossága az audio minőségétől függően változhat.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4000+ értékelés)

2. Zoom

via Zoom

A Zoom a legnépszerűbb videokonferencia- és képernyőmegosztó szoftver, de egy fejlett, AI-vezérelt képernyőfelvevő funkcióval is rendelkezik, amely Smart Recording néven ismert.

Ez az eszköz a Zoom AI Companion funkciót hozza el a felhőalapú felvételekhez, javítva a felhasználói élményt azáltal, hogy a felvételeket intelligens fejezetekbe szervezi, és a legfontosabb tanulságokat kiemelve és cselekvési pontokkal összefoglalva.

Az intelligens felvétel funkció különösen értékes hosszú üléseken, például előadásokon vagy vállalati szintű megbeszéléseken. Segít szegmentálni és egyszerűsíteni a felülvizsgálati folyamatot, megkönnyítve a fontos tartalmak feldolgozását és azok alapján történő cselekvést.

A Zoom legjobb funkciói

Részletes elemzések elérése a találkozók dinamikájáról, például a beszéd sebességéről, a beszéd-hallgatás arányáról és a töltelékszavak használatáról

Videók automatikus átírása AI-alapú intelligens felvételi funkcióval

Külön hangfelvételek rögzítése minden résztvevő számára

A Zoom korlátai

Az ingyenes verzióban a találkozók időtartama 40 percre korlátozott.

A felvételek során nagy terhelést jelentenek a rendszer erőforrásaira.

Zoom árak

Alap : Ingyenes

Pro : 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 21,99 USD/hó felhasználónként

Business Plus: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árak

Zoom értékelések és vélemények:

G2 : 4,6/5 (több mint 50 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)

3. Camtasia

via Camtasia

A videószerkesztési képességeiről ismert Camtasia leggyakrabban oktatóvideók készítésére használják az érdeklődés felkeltése és az oktatás céljából. Ez a képernyőfelvevő hasonló feladatokban segít Önnek.

A Camtasia Rev AI-asszisztenssel kiegészített szoftver olyan fejlett funkciókat kínál, mint a zajcsökkentés, az audio szintszabályozás és az intelligens szerkesztési javaslatok, amelyek optimalizálják a videók hatását.

Ezenkívül a Camtasia támogatja az interaktív elemeket, például a kvízeket és a kattintható linkeket, így ideális lenyűgöző e-learning tartalmak készítéséhez.

A Camtasia legjobb funkciói

Javítsd videóidat egy robusztus videószerkesztő eszközkészlettel

Kezelje a videóprodukció minden aspektusát – a vágástól és illesztéstől az átmenetek és megjegyzések hozzáadásáig – közvetlenül az eszközön belül.

Használjon többsávos idővonalat komplex projektekhez

A Camtasia korlátai

Magasabb költségek más lehetőségekhez képest

Régebbi rendszereken erőforrás-igényes lehet

Camtasia árak

Egyéni licenc: 179,88 USD (éves)

Örökös licenc: 299,99 USD

Camtasia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

4. TeamViewer

via TeamViewer

A TeamViewer, egy távoli hozzáférési és támogatási eszköz, egy képernyőfelvevő eszközt kínál, amelynek célja az IT-támogatás és a működési hatékonyság javítása. Használhatja képzési videók készítésére is.

Mivel az eszköz a teljes munkamenetet és a teljes képernyőt rögzíti, ideális folyamatok dokumentálásához és részletes támogatási feljegyzések készítéséhez, amelyek segítenek a problémák diagnosztizálásában és a személyzet képzésében.

A TeamViewer legjobb funkciói

Távirányítású munkamenetek rögzítése hibaelhárítási és képzési célokra

Magas szintű biztonsági és megfelelőségi szabványok

A TeamViewer korlátai

Elsősorban IT-támogatásra tervezték, kevésbé általános használatra.

Korlátozott AI funkcionalitás a képernyőfelvételhez

TeamViewer árak

Egy felhasználó : 50,90 USD/hó

Több felhasználó : 102,90 USD/hó

Csapatok: 206,90 USD/hó

TeamViewer értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Vidyard

via Vidyard

A Vidyard egy sokoldalú és ingyenes képernyőfelvevő eszközt kínál, amely nem tartalmaz vízjelet, és amelyet üzleti kommunikációra és tartalomkészítésre szabtak.

Ezzel a képernyőfelvevővel a felhasználók a képernyőn megjelenő előadói jegyzetek segítségével rendezett és pontosak maradhatnak, valamint a nem kívánt részek kivágásával egyszerűsíthetik videóikat.

A Vidyard videó teljesítménykövető eszközöket is kínál, például a megtekintések számát és értesítéseket, amikor valaki megnézi a videódat, ami értékes információ a marketing és értékesítési stratégiák szempontjából.

A Vidyard nemrégiben elindította az AI Avatars és az AI-generált értékesítési prezentációk szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik az értékesítési csapatok számára, hogy nagy mennyiségben készítsenek videóüzeneteket.

A Vidyard legjobb funkciói

Rögzítsen felvételeket a számítógép képernyőjének bármely pontjáról, így ideális oktatóanyagok, bemutatók és prezentációk készítéséhez.

Automatikus videó átírás és feliratozás

Videók összefűzése – több felvétel egyesítése egy zökkenőmentes videóvá

Integrálható számos különböző marketing eszközzel

A Vidyard korlátai

Az eszköz inkább a marketing- és értékesítési csapatokra összpontosít, nem általános használatra.

Számos Vidyard alternatívával ellentétben az AI funkciók csak az értékesítésre fókuszáló tartalmakhoz érhetők el.

Vidyard árak

Ingyenes

Pro : 29 USD/hó

Plusz : 89 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Vidyard értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

6. Veed. io

A Veed. io segítségével a felhasználók kiválaszthatják, hogy kamerájuk felvételét a képernyő tartalmával párhuzamosan vagy a képernyőn átfedésként szeretnék-e megjeleníteni.

További funkciók közé tartozik a Magic Cut eszköz, amely automatikusan szerkeszti a klipeket, hogy kiemelje a felvétel legfontosabb részeit; egy webkamerás szemkövető, amely korrigálja a szemmozgásokat; egy háttéreltávolító, amely rendet rak a vizuális térben a felvétel megkezdése előtt; valamint hangtisztító eszközök, amelyek eltávolítják a töltelékszavakat, hogy javítsák a prezentáció érthetőségét.

A Veed. io célja a csapatok közötti kommunikáció megkönnyítése is. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző típusú tartalmakat rögzítsenek és osszanak meg, például üzeneteket, magyarázatokat és prezentációkat, ami potenciálisan csökkenti az élő találkozók szükségességét.

A platform támogatja az együttműködési funkciókat, lehetővé téve a csapatok számára, hogy online megosszák, kommentálják és közösen áttekintsék a videókat. Ez javíthatja a termelékenységet és a csapat elkötelezettségét.

A Veed.io legjobb funkciói

Válasszon különböző elrendezéseket a felvételekhez, amelyek csak videót, csak hangot vagy mindkettőt támogatják.

Videók szerkesztése integrált AI-alapú szerkesztési funkciókkal

Ossza meg videóit és működjön együtt másokkal a szerkesztés során

A Veed.io korlátai

Stabil internetkapcsolat szükséges

Korlátozott offline képességek

Veed. io árak

Ingyenes

Alap: 18 USD/felhasználó havonta

Előny: 30 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 59 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Egyedi árak

Veed. io értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 3,4/5 (50+ értékelés)

7. Calipio

via Calipio

A Calipio egy egyszerű, sallangmentes AI képernyőfelvevőt kínál, amely a magánélet védelmére érzékeny digitális környezetre van szabva. Ezenkívül a Calipio zökkenőmentes megosztási lehetőségeket is kínál. A felhasználók könnyedén megoszthatják felvételeiket egy link segítségével, amely azonnali hozzáférést biztosít minden platformon, beleértve a mobil eszközöket is.

A szolgáltatás ingyenes felhőalapú tárolást is tartalmaz, így a felhasználók bármikor és bárhol hozzáférhetnek videofájljaikhoz anélkül, hogy helyet foglalnának a helyi merevlemezen.

A Calipio legjobb funkciói

A Calipio böngészőalapú, telepítés nélküli eszközével gyakorlatilag bármilyen eszközről és operációs rendszerről elérhető az eszköz.

Biztosítsa a magánélet és a biztonság védelmét végpontok közötti titkosítással és hozzáférés-vezérléssel

A Calipio korlátai

Más lehetőségekhez képest korlátozott szerkesztési eszközök

Erősen függ az internetkapcsolat minőségétől

Korlátozott AI funkciók a tartalomkészítők számára

Calipio árak

Kezdő csomag: 5 €/hó

Professzionális: 10 €/hó

Üzleti: 20 €/hó

Calipio értékelések és vélemények:

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Snagit

via Snagit

A Snagit egy képernyőfelvétel-készítő szoftver, amelynek funkciói segítenek a szakembereknek a számítógépük képernyőjének képeinek rögzítésében, beleértve a görgetést igénylő területeket is.

A Snagit rendelkezik Smart Move funkcióval, amely automatikusan felismeri és lehetővé teszi a képernyőfelvételeken szereplő elemek módosítását. Emellett szövegfelismerő funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a képeken belüli szövegek szerkesztését, a betűtípus, méret és szín módosítását.

A Snagit legjobb funkciói

Részletes képernyőképeket egyetlen kattintással egyszerű grafikákká alakíthat

Hozzáférés a Könyvtár funkcióhoz, amely segít a rögzített tartalmakat az eszközök között rendszerezni

Szűrők és rendezési funkciók segítségével kereshet képeket és videókat dátum, fájltípus és alkalmazás szerint.

Tartsa rendezett állapotban a videókönyvtárat intelligens felhasználói felülettel és egyéni címkékkel

A Snagit korlátai

Hiányoznak belőle a versenytársak néhány fejlett AI funkciói

Az egyszeri vásárlási modellnél hiányozhatnak a folyamatos frissítések

Snagit árak

Standard licenc: 45,99 USD (egyszeri vásárlás)

Snagit értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

9. Loom

via Loom

A Loom egy sokoldalú képernyőfelvevő eszköz, amely számos eszközt támogat, beleértve a macOS, Windows, iOS és Android rendszereket.

A platform számos felhasználóbarát funkciót kínál, például böngészőben és mobilalkalmazásban történő szerkesztést, videók beágyazásának lehetőségét a jobb láthatóság érdekében, valamint feliratozást az akadálymentesség javítása érdekében.

A Loom teljes képernyős és egyedi méretbeállítási lehetőségeket is kínál a képernyőfelvételekhez, valamint rajzoló és jegyzetelő eszközöket, amelyekkel a prezentáció során kiemelhetők a fontos pontok.

A Loom legjobb funkciói

A képernyő és az audio rögzítésével kényelmes megoldást kínálnak a legkülönbözőbb felvételi és feliratozási igényekhez.

A felvételek azonnali linkkel megoszthatók, ami gyors és egyszerű terjesztést tesz lehetővé.

Akár 720p videóminőség, magasabb felbontású felvételekhez való frissítési lehetőségekkel

A Loom korlátai

Aszinkron kommunikációhoz alkalmasabb, mint élő prezentációkhoz

Alapvető szerkesztési funkciók

A Loom árai

Kezdő: Ingyenes

Üzleti: 12,50 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árazás

Loom értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (420+ értékelés)

10. Otter. ai

Az Otter. ai egy AI-vezérelt felvevő és AI-átírási eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hangot rögzítsenek, fájlokat importáljanak és átiratokat készítsenek olyan funkciókkal, mint a kulcsszógenerálás és a beszélő azonosítása.

Webalkalmazásként, Chrome-bővítményként és mobilalkalmazásként elérhető Otter. ai integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams.

Az Otter. ai valós idejű átírást biztosít, azonosítva a beszélgetések során a beszélőket, ami segít a találkozók pontos rögzítésében.

Bár a leírás általában megbízható, különböző hangtényezők miatt kisebb hibák előfordulhatnak, de az AI idővel egyre jobbá válik.

Otter. ai legjobb funkciói

Kiváló hangfelismerési pontosság

Felvételek átírása valós időben

Integrálható különböző kommunikációs platformokkal

Otter. ai korlátai

Inkább a leírásra, mint a képernyőfelvételre összpontosítanak

Az Otter.ai alternatíváival ellentétben korlátozott videószerkesztési funkciókat kínál.

Otter. ai árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 16,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 30 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

Fedezze fel szakmai potenciálját az AI képernyőfelvevőkkel

A képernyőfelvevő AI a digitális korszakban a következő szintű szövetségesed. Akár időt akarsz megtakarítani, ötleteket generálni, vagy zökkenőmentesen feltölteni a YouTube-ra, csak nyomd meg a piros gombot, és hagyd, hogy a varázslat megtörténjen.

Az idei év legjobb választása, a ClickUp intelligens funkciókkal rendelkezik, többek között AI-alapú eszközökkel, amelyek a mindennapi feladatokat hatékony kommunikációs élménnyé alakítják.

A ClickUp nem csak a felvételek készítését és szerkesztését segíti, hanem növeli a termelékenységet és javítja a munkát minden prezentációban és projektben.

Használja ki ezeket az innovációkat, és figyelje meg, hogyan javítják munkáját, egyszerűsítik az együttműködést, és lehetővé teszik, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el a versenyképes világban.

Hagyja, hogy az AI képernyőfelvevők újragondolják szakmai narratíváját 2024-ben. Készen áll a változásra? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!