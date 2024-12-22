A 10 legjobb képernyőfelvevő szoftver Mac-hez 2025-ben

Ha egy kép többet mond ezer szónál, akkor egy rövid film körülbelül egymilliót.

Sok tartalomkészítő, oktató és csapat használ képernyőfelvételeket az információk gyors rögzítésére és megosztására. Az aszinkron kommunikációs eszköz segítségével elmagyarázhat egy problémát, bemutathat egy megoldást, kommentálhat vagy vizualizálhat egy állítást.

A megfelelő képernyőfelvevő eszközökkel könnyedén készíthetsz és oszthatsz meg képernyőfelvételeket a Mac számítógépeden. De melyik új képernyőfelvevő eszköz a megfelelő? Tíz népszerű Mac képernyőfelvevőt és azok előnyeit, hátrányait, valamint árait vesszük szemügyre, hogy kiválaszthasd a szükségleteidnek leginkább megfelelőt.

Mit kell keresni egy Mac-hez való képernyőfelvevőben?

A megfelelő képernyőfelvevő eszköz kiválasztásakor érdemes átgondolni, hogy Önnek mely funkciók a legfontosabbak. A felhasználói felületnek elsődleges fontosságúnak kell lennie.

Szüksége lesz egy könnyen használható és intuitív platformra, amely lehetővé teszi, hogy néhány kattintással gyorsan rögzítsen és megosszon felvételeket – legyen szó a böngészőjében található egyszerű képernyőkép-eszköztárról vagy egy olyanról, amely csak hangot vagy videót tud rögzíteni.

Érdemes megnézni a képernyőfelvevő szoftver által kínált felvételi lehetőségeket is, például hogy teljes képernyős vagy részleges területű felvételi lehetőségeket kínál-e. Ha hangot is fel kell vennie, győződjön meg arról, hogy a platform lehetővé teszi a szükséges hangok rögzítését, például a rendszer hangját vagy a mikrofonon keresztül.

Ha összetettebb videókat készít, amelyeknél szükség van kivágásra (hogy ne használja a teljes képernyőt) vagy megjegyzésekre, hogy kommenteket hagyjon vagy az egérkattintásokat mutassa a képernyőfelvételen, akkor a szerkesztési lehetőségeket is érdemes megvizsgálnia.

Írja meg 150 karakterben Ossza meg videóüzenetét egy közvetlen böngésző linkkel, amely nem igényel letöltést, és a Clip segítségével rögtön a felvétel után megtekinthető.

Azt is meg kell fontolnia, hogy mit szeretne később kezdeni a felvételekkel. Keressen olyan képernyőfelvevő opciókat, amelyek támogatják az Ön számára szükséges videominőséget és formátumokat, például MP4, MOV vagy AVI.

Ha élőben közvetít, győződjön meg arról, hogy a platform támogatja az Ön által használni kívánt szolgáltatásokat, például a YouTube-ot vagy a Twitch-et. Érdemes megnéznie a megosztási lehetőségeket is, hogy könnyen és biztonságosan át tudja vinni a felvételt oda, ahová szükséges.

Végül győződjön meg arról, hogy a képernyőfelvevő kompatibilis a macOS verziójával. Egyes szoftverekhez speciális operációs rendszer verziók vagy hardver specifikációk szükségesek, ezért érdemes ellenőrizni, hogy a platform futtatható-e a jelenlegi eszközein.

A 10 legjobb képernyőfelvevő szoftver Mac-felhasználók számára 2025-ben

Akár szoftveres oktatóanyagokat, játékmenetet, prezentációkat, csapatkommunikációt vagy online értekezleteket rögzít, itt találja a 10 legjobb eszközt a Mac-en történő képernyőfelvételhez, amelyek segítenek elvégezni a feladatot. Olvassa el elemzésünket, amely segít szűkíteni a lehetőségeket és megtalálni a tökéletes megoldást.

Kezdés Rögzítsen részletes visszajelzéseket, és hagyjon megjegyzéseket a ClickUp Clipben, hogy lehetőséget biztosítson a fejlesztésre és a növekedésre.

A ClickUp egy jól ismert (és nagyon népszerű) termelékenységi platform. Számos lenyűgöző funkcióval rendelkezik, többek között a Clip eszközzel. A Clip teszi a ClickUp-ot az egyik legjobb ingyenes képernyőfelvevővé, vízjelek és időkorlátok nélkül. A felhasználók azonnal elindíthatják a felvételt és a felvételek áttekintését, és másodpercek alatt tiszta, professzionális felvételeket kapnak.

A ClickUp Clips egyik izgalmas funkciója az AI-vel való integrációja, amely automatikusan leírja videóüzeneteit a jobb hozzáférhetőség érdekében.

További információk Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy automatikusan leírja a klipjeit, és hozzáférést kapjon a legfontosabb kiemelt részekhez.

A klipek megosztása is gyerekjáték. A felhasználók megosztható linkeken keresztül oszthatják meg a rögzített videókat, így a címzettek letöltés vagy szoftver telepítése nélkül, közvetlenül a böngészőjükben lejátszhatják a videót. Az egyszerű rögzítés és megosztás azonnali jellege rendkívül megkönnyíti az együttműködést.

A Clip a funkcionalitását egy új szintre emeli azzal, hogy a feladatkezelést integrálja a felvételi munkafolyamatba. A felhasználók a képernyőfelvételeket végrehajtható feladatokká alakíthatják, beleértve a csapat tagjainak feladatokhoz való hozzárendelését és megjegyzések hozzáadását, hogy egyetlen részlet se maradjon figyelmen kívül.

Ha olyan eszközt keres, amellyel képernyőfelvételeket készíthet Mac-en, és amelyet másodpercek alatt el lehet indítani, nincs időkorlátja és rengeteg funkcióval rendelkezik, akkor érdemes megnéznie a ClickUp Clip funkcióját.

A ClickUp legjobb funkciói:

Nincs vízjel és időkorlát

ClickUp Brain automatikusan leírja a klipjeit

A teljes képernyő, a böngésző lap vagy ablak rögzítése

A felvételek azonnali és biztonságos megosztásának lehetősége

Hang hozzáadása videofelvételekhez

Integrált feladatkezelés képernyőfelvevő funkcióval

AI funkciók termékmenedzserek számára

A ClickUp korlátai:

Egyes kezdő felhasználók számára a platform túl sok lehetőséget kínál az alkalmi használatra.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti : 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Camtasia

via Camtasia

A Camtasia egy jól ismert videószerkesztő szoftverplatform. Átfogó eszközkészlettel rendelkezik a tartalomkészítők számára, beleértve egy kiváló képernyőfelvevőt Mac eszközökhöz. A Camtasia segítségével könnyedén rögzítheti vagy felveheti a képernyőn zajló tevékenységeket, rögzítheti a webkamera felvételeit, és hangos narrációt adhat hozzá tartalmához.

Intuitív platformja lenyűgöző szerkesztési funkciókkal rendelkezik, amelyekkel átmenetek, szövegek és effektek alkalmazhatók az új képernyőfelvételekre. Médiafájlokat is importálhat, így több lehetőség áll rendelkezésére a professzionális megjelenésű végleges videók elkészítéséhez, mint a Quicktime Playerből kivont videók esetében.

Kiváló eszköz oktatóanyagok, prezentációk vagy marketingvideók készítéséhez – mindezt a Mac képernyőjéről.

Nézze meg ezeket a Camtasia alternatívákat!

A Camtasia legjobb funkciói:

Lehetővé teszi a képernyő és a webkamera egyidejű rögzítését.

Kívánság szerint rögzíti mind a mikrofon, mind a rendszer hangfelvételét.

A kurzoradatok segítségével kiemelheti a képernyőn a legfontosabb funkciókat, miközben halad előre.

Sablonok, effektek és egyéb eszközök hozzáadása a videókhoz

Könnyű elindítani vagy leállítani a felvételt

A Camtasia korlátai:

A videók renderelése hosszú időt vehet igénybe.

A korlátozott billentyűparancsok lassíthatják a tartalomkészítést.

Egyes felhasználók a képernyőfelvételek exportálásával kapcsolatos problémákról számolnak be.

Camtasia árak:

Ára 299 dollártól kezdődik egy licenc esetén, több licenc vásárlása esetén kedvezményt kaphat.

Camtasia értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (840+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (275+ értékelés)

3. ScreenPal

via ScreenPal

A ScreenPal, ma ScreenPal néven ismert, lehetővé teszi a képernyő, a webkamera vagy mindkettő egyidejű rögzítését, majd azok későbbi szerkesztését átfogó eszközeivel. A platform beépített videó-, kép- és zeneszám-könyvtárral is rendelkezik, hogy több eszközzel gazdagítsa videóját és javítsa a végterméket.

Felár ellenében a képernyőfelvevő platform egy egyedi videolejátszóval is tárolja videóit, így jobban ellenőrizheti, hogy ki láthatja tartalmát és hogyan.

A ScreenPal legjobb funkciói:

Beépített könyvtár további videók, képek és hangok számára

Kezdőbarát felület az egyszerű felvétel indításához és leállításához

Könnyű vele videókat készíteni és feltölteni a YouTube-ra

Képernyőkép eszköztár opció

A ScreenPal korlátai:

Az ingyenes verzió szerkesztési lehetőségei minimálisak, ezért alapvető felvételekhez a legalkalmasabb.

Az ingyenes verzió 15 perces videókra korlátozódik.

ScreenPal árak:

Ingyenes képernyőfelvételek rögzítése (vízjelzéssel)

Solo Deluxe: 3 USD/hó, éves fizetéssel

Solo Premier: 6 USD/hó, éves fizetéssel

Solo Max: 10 USD/hó, éves előfizetéssel

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

ScreenPal értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

4. ScreenFlow

via ScreenFlow

A ScreenFlow egy professzionális szintű videószerkesztő szoftver, amely átfogó funkciókat kínál Mac-felhasználóknak. A ScreenFlow segítségével rögzítheti a képernyőn zajló tevékenységeket, tiszta hangot vehet fel, és felhasználóbarát felületen készíthet kifinomult tartalmakat.

A felhasználók animációkkal, átmenetekkel és megjegyzésekkel is javíthatják videóik végső megjelenését. A képernyőfelvevő platform számos integrációs lehetőséget is kínál, így könnyen feltöltheti és megoszthatja végső videóit a kívánt platformon. Emellett nem kell attól tartania, hogy csak a rendszer hangjáról készült felvételeket használhatja többcsatornás keveréssel.

A ScreenFlow legjobb funkciói:

Professzionális szintű képernyőfelvétel- és szerkesztési funkciók

Többcsatornás hangkeverés

Zökkenőmentesen integrálható a népszerű platformokkal a könnyű megosztás érdekében.

A ScreenFlow korlátai:

Erőforrás-igényes, ezért a felhasználóknak meglehetősen erős számítógépre lesz szükségük a szoftver futtatásához.

A kezdőknek a sokféle lehetőség túlnyomó és kihasználatlan lehet.

ScreenFlow árak:

169 dollár egy felhasználó számára

845 dollár öt felhasználó számára

1040 dollár öt felhasználó számára prémium támogatással

ScreenFlow értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

5. OBS Studio

via OBS Studio

Az Open Broadcaster Software (OBS) Studio egy ingyenes, nyílt forráskódú szoftver videofelvételek készítéséhez és élő közvetítéshez. Sokoldalú funkciói miatt ez a képernyőfelvevő szoftver első számú választás tartalomkészítők, játékosok és szakemberek számára, akiknek videókat kell rögzíteniük, szerkeszteniük és megosztaniuk.

Az OBS Studio különböző képernyőfelvevő opciókat kínál, amelyekkel szabályozhatja a felvétel beállításait, például a felbontást és a képkockasebességet. Az OBS Studio támogatja a valós idejű hangkeverést is, így kiváló minőségű hangfelvételeket készíthet. A szoftver számos robusztus testreszabási opcióval rendelkezik azoknak a felhasználóknak, akik nagyobb kontrollt szeretnének a végtermék felett, valamint rengeteg harmadik féltől származó bővítményt kínál a funkcionalitás bővítéséhez.

Az OBS Studio legjobb funkciói:

A szoftver nyílt forráskódú és ingyenes, aktív fejlesztői közösséggel rendelkezik.

Számos testreszabható beállítás a videó és hang rögzítéséhez, beleértve a képernyőkép eszköztárat is.

Valós idejű hangkeverés

Számos harmadik féltől származó alkalmazás lehetővé teszi a szükséges funkciók és testreszabási lehetőségek hozzáadását.

Az OBS Studio korlátai:

Robusztus funkciói miatt az új felhasználóknak, akik egyszerű felvételindítást és -leállítást igényelnek, meredek a tanulási görbe.

Számos technikai testreszabási lehetőség áll rendelkezésre, amelyek alkalmi felhasználók számára feleslegesek lehetnek.

Korlátozott támogatási lehetőségek a listán szereplő más képernyőfelvevő szoftverekhez képest

OBS Studio árak:

Örökre ingyenes

OBS Studio értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (935+ értékelés)

6. Movavi

via Movavi

A Movavi képernyőfelvevő eszközével videókat és hangokat rögzíthet a képernyőjén, hogy oktatóanyagokat, prezentációkat és egyebeket készítsen. A szoftver segítségével könnyen elindíthatja és leállíthatja a felvételt, és a beállításokat is gyorsan módosíthatja.

A képernyőfelvevő alapvető szerkesztőeszközöket és extrákkal, például kurzorhatásokkal és billentyűleütések megjelenítésével rendelkezik, így szükség szerint kiemelheted a fontos információkat. A képernyőfelvétel kezdőbarát felülettel rendelkezik, ugyanakkor elegendő funkcióval látja el a legtöbb profi felhasználót.

A Movavi legjobb funkciói:

A kényelmes ütemezési lehetőségek lehetővé teszik a felvétel automatikus leállítását és elindítását.

Többféle kimeneti formátum és opció a képernyőfelvételek egyszerű megosztásához

Lehetővé teszi a webkamera és a képernyő tevékenységének egyidejű rögzítését a Mac képernyőjén.

Képernyőkép eszköztár funkció

Használhatja a rendszer hangját vagy mikrofont

A Movavi korlátai:

A fejlett szerkesztési funkciók némileg korlátozottak más professzionális szintű lehetőségekhez képest.

Az ingyenes verziók vízjelet helyeznek el a felvételeken.

Movavi árak:

49,95 dollár egyéves üzleti licenc előfizetésért

39,95 dollár egy életre szóló személyes licencért

Movavi értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (455+ értékelés)

7. ScreenRec

via ScreenRec

A ScreenRec segít felgyorsítani a munkafolyamatot, mivel lehetővé teszi, hogy gyorsan rögzítsen és megosszon videókat a Mac képernyőjéről, ahelyett, hogy e-mailben és csevegésben próbálná megértetni az üzenetét.

A szoftver egyszerű felületet biztosít, ahol a felhasználók néhány kattintással automatikusan leállíthatják vagy elindíthatják a felvételt, illetve megoszthatják a képernyőfelvételt. Ez a Mac képernyőfelvevő megosztásra alkalmas linket hoz létre, amelyet a felhasználók elküldhetnek kollégáiknak és ügyfeleiknek, és felhőalapú tárolási funkcióval rendelkezik, amely biztonságos megosztást tesz lehetővé tárolási korlátozások nélkül.

További funkciókkal is rendelkezik, például megjegyzésekkel ellátott képernyőkép-készítővel, amely a felhasználók számára hasznos lehet.

A ScreenRec legjobb funkciói:

Valós idejű jegyzetelési funkció a képernyőfelvétel közbeni kiemelések és jegyzetek hozzáadásához

A felvétel megkezdése után azonnal megosztható linkeket hoz létre.

Felhőalapú tárolás biztonságos és korlátlan tárhelyért

A ScreenRec korlátai:

Az egyszerűsített felületen hiányoznak a fejlettebb szerkesztési lehetőségek.

ScreenRec árak:

Ingyenes

ScreenRec értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (6+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5+ értékelés)

8. TinyTake

via TinyTake

A TinyTake segítségével a Mac-felhasználók könnyedén rögzíthetik képernyőjüket, készíthetnek képernyőképeket, valamint megjegyzéseket fűzhetnek és kiemelhetnek bizonyos területeket. Az egyszerű felület gyors képernyőfelvételeket tesz lehetővé.

Kényelmes megosztási lehetőségek állnak rendelkezésre, beleértve a tartalom felhőbe való feltöltését vagy megosztható linkek létrehozását. Emellett alapvető szerkesztőeszközöket is tartalmaz, például vágást és kivágást, és akár egyéni gyorsbillentyűket is hozzárendelhet a munkafolyamat felgyorsításához.

A TinyTake legjobb funkciói:

Akár 120 perces videókat is rögzíthet

Teljes képernyő, ablak, lap vagy meghatározott területek rögzítése

Lehetővé teszi egyedi gyorsbillentyűk hozzárendelését az egyszerű feladatok végrehajtásához.

Mentse a videókat a felhőbe, vagy hozzon létre azonnal megosztható linkeket, amelyeket több funkció között is elküldhet

Képernyőkép-eszköztár a gyors rögzítéshez

A TinyTake korlátai:

Egyes felhasználóknak a szoftver kevésbé fejlettnek tűnhet az alternatívákhoz képest.

Az ingyenes verzió vízjelet tartalmaz.

TinyTake árak:

Személyes használatra ingyenes

Alapcsomag: 29,95 USD/év kereskedelmi használatra

Plusz: 59,95 USD/év kereskedelmi használatra

Jumbo: 99,99 USD/év kereskedelmi használatra + 24/7 ügyfélszolgálat

TinyTake értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (17+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (7+ értékelés)

9. Loom

Via Loom

Aszinkron videocsevegésével a Loom azt ígérte, hogy segít csapatának több megbeszélést kihagyni. A Loom szinte minden eszközön működik, és internetkapcsolat esetén bárhol rögzíti a képernyőt vagy a kamerát.

Kiemelheted a képernyő bizonyos területeit, vagy akár valós időben rajzolhatsz is rájuk. A megosztható linkek lehetővé teszik a nézők számára, hogy bejelentkezés vagy fiók létrehozása nélkül nézzék meg a videódat. A nézők emojikkal és megjegyzésekkel reagálhatnak, vagy más interaktív válaszokat is használhatnak. Integrálható a Slack és a Google Workspace alkalmazásokkal, így könnyen megosztható a szervezeten belül.

A Loom legjobb funkciói:

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre rögzítsék a képernyőjüket, kamerájukat és hangjukat.

Valós idejű rajzolás és kiemelés a fontos képernyőn megjelenő részletek hangsúlyozására

Zökkenőmentesen integrálható a népszerű belső kommunikációs platformokkal

Egyszerű megosztási lehetőségek, beleértve a közvetlen linkeket és a beágyazott videókat

Asztali és mobil eszközökön egyaránt használható.

A Loom korlátai:

Az árak magasabbak, mint sok más lehetőségnél.

Korlátozott offline hozzáférés a felvételekhez

Loom árak:

Kezdőknek: Ingyenes

Üzleti: 12,50 USD/hó alkotónként, éves számlázással

Vállalati felhasználók: az árakról érdeklődjön nálunk

Loom értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (1185+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (360+ értékelés)

10. Snagit

via Snagit

A Snagit egy Mac képernyőfelvevő, amely lehetővé teszi a képernyő egyszerű rögzítését és képernyőképek készítését, majd a tartalom megjegyzéssel és javítással történő kiegészítését. A szoftver intuitív tartalomkészítéshez felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és remek fejlett szerkesztési funkciókkal rendelkezik effektusok hozzáadásához, vágáshoz vagy sablonok használatához egységes videotartalom létrehozásához. A kész videókat közvetlenül megoszthatja népszerű alkalmazásokban, vagy elmentheti a felhőbe.

A Snagit legjobb funkciói:

Panorámás görgetéses rögzítés hosszú csevegőüzenetekhez vagy végtelenül görgethető weboldalakhoz

Könnyű megosztás integrációval olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Slack, a Teams, a Google Drive és mások.

Lehetővé teszi a képernyő gyors rögzítését vagy az egyes képkockák kiválasztását a rögzített videóból a képernyőkép eszköztár segítségével.

A lépéses eszközzel könnyedén dokumentálhatja munkafolyamatát.

A Snagit korlátai:

A teljes verzió drágább, mint sok más képernyőfelvevő.

Az ingyenes verzió korlátozza a felvételi időt, és vízjelet helyez el a videókon.

Snagit árak:

49,95 dolláros egyszeri licencdíj magánszemélyek számára

49,95 dolláros egyszeri licencdíj üzleti használatra (mennyiségi kedvezmények elérhetők)

29,95 dolláros egyszeri licencdíj oktatási célú használatra (mennyiségi kedvezmények elérhetők)

42,95 dolláros egyszeri licencdíj kormányzati és nonprofit felhasználás esetén (mennyiségi kedvezmények elérhetők)

Snagit értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (3545+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (135+ értékelés)

A Mac képernyőfelvétel egyszerűen a ClickUp segítségével

Ideje felvenni a képernyőfelvételeket a csapat kommunikációs tervébe! Az összes fenti eszköz kiváló lehetőségeket kínál a Mac-en történő képernyőfelvételhez. Az Ön felhasználási esete és prioritásai alapján kell eldönteni, melyik eszközt választja.

A ClickUp Clip eszköze azonban nemcsak képernyőfelvételt és zökkenőmentes megosztást tesz lehetővé, hanem a feladat létrehozását is integrálja a folyamatba. A projektmenedzsment funkciókhoz természetesen kapcsolódó képernyőfelvevő eszköz javítja csapata aszinkron együttműködési képességét, gyorsaságát és egyértelműségét. Mire vár még?

