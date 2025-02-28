Hogyan készíts jegyzeteket egy videóból, mint egy profi?

Volt idő, amikor a személyes előadásokon való részvétel és a tábláról való jegyzetelés volt a normális.

De ma? Digitális képernyők, Zoom-órák és online videók vesznek körül minket. A jegyzetelés művészete azonban továbbra is virágzik.

Végül is, ahogy az amerikai író Ben Casnocha bölcsen megjegyezte: „Ha nem írja le, amit hall és tanul, mekkora az esélye, hogy emlékezni fog rá?”

De itt van a lényeg: a jegyzetelés az évek során jelentősen megváltozott.

Ma már az AI-alapú eszközök automatikusan összefoglalják a videókat, és segítenek nekünk tömörebb jegyzeteket írni.

De mi különbözteti meg a jó jegyzetelést a kiválótól, és hogyan használhatja ki az AI eszközöket, hogy a legtöbbet hozza ki a videókból? Fedezzük fel ezt azáltal, hogy először megértjük, hogyan lehet hatékonyan jegyzeteket készíteni egy videóból, és miért ez még mindig a tanulás elengedhetetlen eleme. ✍️

Miért érdemes jegyzeteket készíteni videókból?

A jegyzetelés történelmileg mindig a figyelmes, komoly tanuló vagy hallgató jelének számított. De valóban javítja-e a jegyzetelés a tanulást? Íme, mit mond erről a tudomány:

Audrey van der Meer és Ruud van der Weel, a Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem (NTNU) kutatói szerint az emberek gondolkodás nélkül készítenek jegyzeteket.

„Nagyon csábító leírni mindent, amit az előadó mond. Mintha a füledbe menne be, és az ujjaidból jönne ki, de nem dolgozod fel a beérkező információkat” – jegyezte meg.

2022-ben a YouTube-csatorna Koi egy videót tett közzé „ Miért rontja el a rossz jegyzetelési szokásod a jegyeidet ” címmel. A videóban a narrátor elmagyarázza a „kognitív terhelés” fogalmát.

Ő az agyunkat egy telefonhoz hasonlítja, ahol a kognitív terhelés az akkumulátort jelenti. Hangsúlyozza, hogy agyunk nem multitaskingra van tervezve, ami túlterheli azt.

A narrátor egy személyes élményét meséli el, amely az orvosi egyetem második évében történt, amikor a jegyzetelés iránti megszállottsága megakadályozta, hogy a betegekre koncentráljon. Ahelyett, hogy a fontos információkat megjegyezte volna, nehezen tudott releváns kérdéseket feltenni. Amikor a túlzott jegyzetelésről az aktív hallgatásra váltott, jelentősen javult a betegekkel való kapcsolatteremtő képessége.

De hogyan működik a jegyzetelés más médiumok, például videók esetében? Használhatja-e az AI-t a jegyzeteléshez videó nézése közben? (Tipp: igen, a ClickUp segít Önnek!)

Hogyan készíts jegyzeteket egy videóból

Kérdés: Mi a legnagyobb kihívás a videókból jegyzetek készítése során? 🎥 Lépést tartani a gyors tempójú tartalmakkal (ahol nem lehet egyszerre jegyzetelni és hallgatni) Hogyan maradjunk koncentráltak hosszabb videók alatt A jegyzetek hatékony szervezése (akár a videó közben, akár után) A videó befejezése után a fontos részletek megjegyzése Bármi is legyen a válasza, megoldásunk van az összes fenti kihívásra. Olvasson tovább 🙂

Mielőtt jegyzeteket készítene egy videóból, végezze el az alábbi előkészületeket:

Döntse el, hol fogja tárolni a jegyzeteket. Papírra vagy digitálisan jegyzetel? Jegyzetelő alkalmazást használ, vagy csak egy dokumentumot a laptopján?

Válassza ki a számára legmegfelelőbb jegyzetelési módszert . Választhatja a vázlatos módszert , a táblázatos módszert , vagy akár alkalmazhatja a Cornell-jegyzet sablont is.

Nézze meg előzetesen a videót, amelyből jegyzeteket fog készíteni. Mérje fel, hogy milyen hosszú, és hogy van-e hozzá már meglévő átírás vagy könyvjelző.

Most, hogy készen áll, íme néhány bevált stratégia jegyzetek készítéséhez bármilyen videóból:

1. Kapcsolja be a feliratozást vagy a feliratokat

A jegyzetelés dilemmájára egy egyszerű megoldás a feliratok használata.

Például YouTube-videók nézése közben engedélyezze a feliratozás vagy a feliratok funkciót. Ez lehetővé teszi, hogy a nézés közben elolvassa a képernyőn megjelenő szöveget. Ez jelentősen javítja a megértést és fokozza az érdeklődést.

Ne feledje, hogy a feliratok nem azonosak a zárt feliratokkal. A zárt feliratok tartalmazzák a háttérhangokat és a nem verbális jelzéseket is, így ideálisak a hallássérült emberek számára, míg a feliratok azoknak a nézőknek szólnak, akik szeretnének olvasni is közben.

2. Keresse meg a videó átiratát

Egyes oktatóvideókhoz átiratok is tartoznak, amelyek rendkívül hasznosak lehetnek a jegyzeteléshez. A feliratokkal ellentétben az átirat lehetővé teszi, hogy a tartalmat a saját tempójában olvassa el.

👀 Íme egy időtakarékos technika YouTube-videókhoz, amelyekhez átírás is rendelkezésre áll Ugrás a videó leírásához Görgessen lefelé, és kattintson a „Transzkriptum megjelenítése” gombra. A videó jobb oldalán megjelenik egy időbélyeggel ellátott átírás. Görgessen végig a releváns szakaszokon, és készítse el a jegyzeteket!

Ha Ön egy elfoglalt diák, aki több tantárgyat is egyszerre tanul, ez az eszköz életmentő lehet.

Ahelyett, hogy a vizsga előtt újra megnézné az egész előadást, gyorsan átkutathatja a jegyzeteket, hogy megtalálja és átnézze a legfontosabb részeket. Ez időt takarít meg, és biztosítja, hogy a legfontosabb információkra koncentráljon.

Stressz? Nincs többé. 🙌

💡Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével néhány perc alatt automatikusan leírhatja felvételeit az AI segítségével. A ClickUp kereshető és időbélyeggel ellátott átiratot biztosít, amelyet könnyen megjegyzhet vagy kiemelhet. Ezzel a videókból származó legfontosabb pontok dokumentálása kezelhetőbbé és hatékonyabbá válik.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén leírhatja felvételeit

3. Állítsa be a videó lejátszási sebességét

Ha a tartalom túl gyorsan halad, lassítsa a videó lejátszását 0,75-szeres sebességre (vagy alacsonyabb sebességre, ha úgy tetszik).

Így több időd marad az információk befogadására és jegyzetek készítésére, például a megbeszélés jegyzőkönyvére, anélkül, hogy sietned kellene.

💡Profi tipp: Használja a Pomodoro technikát 🍅 Hosszabb videók (1-3 órás videók vagy több tucat órás előadássorozatok) megtekintése közben próbálja ki a Pomodoro technikát a koncentráció fenntartása érdekében. Nézze meg a videót 25 percig, tartson 5 perces szünetet, majd ismételje meg. Ez segít friss maradni és több információt megjegyezni.

4. Állítsa le a videót, hogy jegyzeteket készítsen

Videóelőadások esetén a hatékony jegyzeteléshez elengedhetetlen a kulcsszavak és fogalmak aktív figyelése. A feliratok vagy alfeliratok használata javíthatja a megértést és az elkötelezettséget, biztosítva, hogy alaposabban megértse az anyagot.

Nem tud lépést tartani a videóval? Semmi gond – szüneteltesse annyiszor, amennyiszer szükséges, hogy leírhassa a legfontosabb információkat.

💡Profi tipp: A ClickUp Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét, hozzáadhat saját kommentárokat későbbi áttekintéshez, és bármikor szüneteltetheti a felvételt, hogy részletes jegyzeteket készítsen. Ez lehetővé teszi, hogy rögzítse a videók lényeges pontjait, és zökkenőmentesen megossza vagy beágyazza a klipeket közvetlenül a ClickUp Docs dokumentumokba dokumentálás és áttekintés céljából.

Ossza meg ötleteit vizuálisan és hangosan a ClickUp Clips segítségével

🏷️ Példa: Képzelje el, hogy Ön egy diák, aki a vizsgákra készül. Ahelyett, hogy nehezen követné a gyors tempójú videóelőadásokat, szünetet tarthat, és nyugodtan megnézheti azokat, hogy minden fontos pontot megértse. Később, amikor átnézi a jegyzeteket, térjen vissza az elkészített klipekhez és jegyzetekhez, hogy ne hagyjon ki semmi fontosat.

Olvassa el még: Hogyan lehet megosztani és közösen szerkeszteni a jegyzeteket

5. Tekerd vissza, ha valami nem világos

Lehet, hogy nyilvánvalónak tűnik, de nagyon fontos: ha valamit nem ért, tekerje vissza a videót, és nézze meg újra. Addig tekerje vissza és játssza le újra, amíg a koncepció világossá nem válik.

Ez az egyik legjobb dolog a rögzített videókban, hogy a saját tempójában tudja befogadni őket. A anyag megértése elengedhetetlen a pontos és hatékony jegyzeteléshez.

Ismét, a ClickUp Clips rendkívül hasznos lehet ebben az esetben. Felveheti és rögzítheti a videó lényeges részeit, és jegyzetelés közben annyiszor tekintheti át őket, amennyiszer csak szükséges.

Könnyedén alakítsa át ClickUp klipjeit megvalósítható feladatokká

6. Szervezze a jegyzeteket címsorokkal és alcímsorokkal

Készítsen vázlatot a videóban tárgyalt fő témák alapján címsorok és alcímsorok hozzáadásával. Ez a szerkezet segít rendezni a gondolatait, és megkönnyíti a későbbi áttekintést.

Bár a Google Docs vagy más digitális eszközök is egyszerűsíthetik a jegyzetelési folyamatot és csökkenthetik az időigényes szerkesztési munkát, a ClickUp Docs egy jobb alternatíva. Feladatkezelést, testreszabható formázást, valamint videók és más források közvetlen beágyazását kínálja a jegyzetekbe.

A jegyzeteket címsorokkal, alcímsorokkal és felsorolási pontokkal formázhatja, miközben közvetlenül összekapcsolhatja azokat a feladatokkal vagy más releváns dokumentumokkal a munkafolyamatán belül.

Testreszabhatja dokumentumait stílusbeállításokkal, sablonokkal, beágyazott videókkal és táblázatokkal

🏷️ Példa: A sűrű napirenddel rendelkező szakemberek a ClickUp Docs segítségével rendszerezhetik és könnyen hozzáférhetik projektjegyzeteiket és fontos dokumentumaikat. Amikor eljön az ideje egy megbeszélés előkészítésének vagy egy projekt határidejének, azonnal belevetheti magát a legfontosabb feladatokba, anélkül, hogy időt pazarolna szétszórt fájlok között való keresgélésre.

💡 Profi tipp: Színes kódokkal jelölje meg a jegyzeteket, hogy különböző kiemelésekkel visszatérhessen a főbb fogalmakhoz, kérdésekhez és ötletekhez. Ez vizuális rendszerezést biztosít és segít a felülvizsgálat során. 🎨

7. Használjon felsorolási pontokat a legfontosabb részletekhez

Jegyzeteléskor sorolja fel az összes fontos részletet pontok formájában. Külön pontokat szánjon a következőkre:

Új szavak vagy kifejezések, amelyekkel még nem ismerős

Fontos személyek

Dátumok

Főbb fogalmak

A felsorolásjelek segítségével jegyzeted világosabbá és könnyebben követhetővé válik. Ha a főbb fogalmakra koncentrálsz és azokat felsorolásjelekbe rendezed, jegyzetedet hatékonyan tömör, kulcsfontosságú tanulságokká alakíthatod.

💡 Profi tipp: A ClickUp Docs és ClickUp Notepad funkcióival pontokba szedheti és hatékonyan rendszerezheti jegyzetét, így később könnyen áttekintheti és hozzáférhet hozzájuk.

🏷️ Példa: A szoftverdemosztásokat néző mérnökök az AI-összefoglalók segítségével bonyolult kódmagyarázatokat könnyen érthető pontokra bonthatnak.

Gyorsan jegyzeteljen, írjon le ötleteket és emlékeztetőket a ClickUp Notepad segítségével

Olvassa el még: A legjobb képernyőmegosztó szoftverek távoli értekezletekhez

8. Írjon rövid és egyszerű mondatokat

Ne feledje: jegyzeteket készít, nem pedig részletes esszét ír.

Használjon rövid kifejezéseket, töredékeket és rövidítéseket, hogy gyorsan átadja a fő gondolatokat, anélkül, hogy időt pazarolna hosszú mondatok leírására.

A jegyzetekbe bármikor időbélyegeket helyezhet el, hogy később visszatérhessen a videó releváns szakaszaihoz.

Olvassa el még: 10 legjobb AI videóösszefoglaló, amelyek értékes időt takarítanak meg Önnek

9. Használja a saját szavait

Mindig a saját szavaival készíts jegyzeteket a videókból. Ez a gyakorlat segít megerősíteni az információkat, és megkönnyíti azok későbbi felidézését.

Ne másolja le szó szerint a beszélő szavait – asszimilálja az információkat úgy, ahogyan az Ön számára a legérthetőbb, és személyre szabja a tanulási folyamatot.

Mini-útmutató: Hogyan maradhatsz koncentrált, miközben jegyzeteket készítesz egy videóból 🔕 Szüntesse meg a zavaró tényezőket: Zárja be a nem kapcsolódó lapokat, és kapcsolja ki az értesítéseket. 🎯 Használja a Fókusz módot: Ha a ClickUp Docs-ban jegyzetel, használja a Fókusz módot, hogy minimalizálja a zavaró tényezőket, és kizárólag a jegyzetelésre koncentrálhasson. ⏸️ Tartson szüneteket: 20 percenként állítsa le a videót, és tartson rövid szüneteket, hogy több információt tudjon megjegyezni. Tanulmányok szerint a szünetek javítják a koncentrációt és a termelékenységet. 📝 Összefoglaljon 5 percenként: 5-10 percenként álljon meg, és saját szavaival foglalja össze, amit az imént tanult.

10. Jelölje ki a legfontosabb kifejezéseket, személyeket és fogalmakat

Figyeljen a videóban szereplő kulcsszavakra, fontos számokra, dátumokra és főbb fogalmakra. Ezeket gyakran vizuálisan és verbálisan is kiemelik.

Kiemelje vagy aláhúzza ezeket a jegyzetekben, hogy jobban szembetűnjenek.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain, egy intelligens AI asszisztens, lehetővé teszi, hogy AI-összefoglalókat készítsen videókból. Ezzel testreszabhatja és átfogalmazhatja a szöveget a jobb érthetőség érdekében.

A ClickUp Brain a Clip átirataiban keresi a kérdéseire adott válaszokat

11. Rajzoljon egyszerű diagramokat a videóból

Ha a videó fontos diagramokat vagy grafikákat tartalmaz, állítsa le a lejátszást, és másolja át azokat a jegyzetébe.

Ha digitális jegyzeteket készít, készítsen képernyőképeket a ClickUp Clips segítségével, és ágyazza be őket közvetlenül a ClickUp Docs-ba.

Ha még egy lépéssel tovább szeretne menni, használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy gondolattérképeket rajzoljon és vizualizálja a kulcsfontosságú fogalmak közötti kapcsolatokat.

Valósítsa meg ötleteit a ClickUp Mind Maps segítségével!

Egy tanulmány szerint a vizuális jegyzetelés jobb tanulási stratégia, mint a hagyományos jegyzetelés.

🏷️ Példa: Ha egy tartalommarketing trendekről szóló webináriumot néz, a ClickUp Whiteboard funkciójával vizuálisan ábrázolhatja ötleteit és megfigyeléseit. Ez lehetővé teszi, hogy jegyzetek mellett ötleteket is gyűjtsön, és a videóból nyert ismereteket megvalósítható stratégiákká alakítsa.

12. Figyeljen az olyan jelzésekre, mint a hangszín és a háttérzene

A videóknak van egy egyedülálló előnyük: a nonverbális jelek, mint például a hangszín, a háttérzene és a hanghatások gyakran hangsúlyozzák a legfontosabb pontokat.

A ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti ezeket a finom részleteket. A Clip egy ingyenes Chrome-bővítmény, amely lehetővé teszi a képernyő könnyedén rögzítését és kiváló minőségű, tiszta üzenetek küldését link, e-mail vagy közvetlenül a ClickUp-on keresztül.

Ossza meg bárkivel, bárhol a kiváló minőségű képernyőfelvételeket a Clip by ClickUp segítségével

13. Használja a videó időbélyegzőit a jegyzetek strukturálásához

Egyes videók időbélyegekkel vagy fejezetekkel rendelkeznek, amelyek kiváló útmutatóként szolgálhatnak a jegyzetek rendszerezéséhez. Használja ezeket az időjelölőket a jegyzetek fejlécének, és sorolja fel az egyes fejezetek alatt a legfontosabb részleteket.

Ez a módszer biztosítja, hogy a jegyzetek követjék a videó logikai sorrendjét.

A ClickUp Brain segítségével automatikusan leírhatja a videoklipeket, időbélyegekkel együtt. Később könnyedén kereshet és rendszerezhet jegyzeteket a fontos pillanatok körül.

💡 Profi tipp: Szervezze meg jegyzetét címkékkel és címkével A ClickUp Docs alkalmazásban címkéket vagy jelöléseket adhat hozzá a jegyzetek bizonyos szakaszaihoz. Használjon olyan címkéket, mint „Fontos”, „Később átnézni” vagy „Kulcsfontosságú fogalom”, hogy hatékonyan kategorizálja a jegyzeteket. Ez akkor hasznos, ha bizonyos szakaszokat gyorsan újra át kell nézni.

Az ideális jegyzetelési szemlélet

Az eddig bemutatott tippek javítják a jegyzetelés hatékonyságát és eredményességét.

Először is, mindig tartsd szem előtt, hogy a jegyzetek a megtekintett tartalom személyes feljegyzései. Céljuk, hogy segítsenek a felülvizsgálatban és az emlékezésben. Nem átírások!

Így érdemes megközelíteni a jegyzetelést:

Koncentráljon a főbb fogalmakra, ne minden apró részletre!

Használjon felsorolásokat vagy gondolattérképeket

Memória-kiváltó tényezők beépítése

Tegye személyessé a jegyzeteket

Készíts olyan jegyzeteket, amelyek hónapokkal később is hasznosak (és érthetőek) lesznek.

Ezeknek a stratégiáknak az alkalmazása után át kell nézni és finomítani kell a jegyzeteket.

Hogyan lehet áttekinteni és finomítani a jegyzeteket

A jegyzetek átnézése a jegyzetelés legfontosabb része (kivéve a videó megtekintését/a szemináriumon való részvételt stb.).

Ez segít azonosítani a hiányosságokat, a helytelenül elhelyezett információkat vagy a tisztázásra szoruló területeket.

Az alábbi lépések segíthetnek a videóból készült jegyzetek finomításában és az információk hatékony megőrzésében:

1. Felülvizsgálja és ellenőrizze a jegyzeteket

Nézze át az összes jegyzetet, amit a videóból készített. Ellenőrizze a következőket:

Hiányzó információk

Pontok, amelyekről többet szeretne tudni

Aláhúzandó vagy kiemelendő kulcsfontosságú gondolatok és szavak

A pontokba szedett lista

A könnyebb érthetőség érdekében külön szakaszban kell felsorolni a legfontosabb pontokat.

Bármely információ, amelyet most feleslegesnek tart

Szünetek az információáramlásban

Ahogy fentebb javasoltuk, próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást, hogy finomítsa jegyzetét azáltal, hogy automatikusan AI-összefoglalót generál videó tartalmáról.

🏷️ Példa: képzelje el, hogy egy projektmenedzser áttekinti a rögzített csapatértekezletet. A ClickUp Brain segítségével leírja és összefoglalja a megbeszélést, kiemelve a legfontosabb teendőket és a meghozott döntéseket. Ez lehetővé teszi számára, hogy gyorsan finomítsa jegyzeteit, biztosítva, hogy minden kritikus pontot rögzítsen és hatékonyan közöljön a csapattal.

2. Írja át (vagy gépelje be) az információkat, hogy jobban megmaradjanak a memóriájában.

Igen, jól hallotta. Ha saját szavaival megismétli a tanultakat, az segíthet jobban megérteni és megjegyezni azokat.

Tehát, függetlenül attól, hogy papírra vagy digitálisan készített jegyzeteket, írja le azok összefoglalását saját szavaival, hogy megerősítse a tanultakat.

Ha az információk komplex ötleteket tartalmaznak, próbáljon meg egy gondolattérképet készíteni, hogy összekapcsolja a különböző témákat.

Virtuális óra vagy értekezlet? Itt van valami, amit imádni fogsz

Bár a jegyzetelés remek készség, amely mindenkinek elengedhetetlen, néha jó lenne csak hallgatni a mondottakat, anélkül, hogy a jegyzetekkel kellene foglalkozni.

Nos, most már megteheti!

Próbálja ki az AI Notetaker alkalmazást A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikus találkozó-jegyzőkönyveket kaphat, egyértelmű beszélőjelölésekkel.

A ClickUp AI Notetaker biztosítja, hogy a beszélgetés minden pontja rögzítésre kerüljön, és megvalósítható átirattá és teendőlistává alakuljon.

Csak adja hozzá a jegyzetelőt a Zoom, Google Meet vagy Teams hívásához. A hívás végén összefoglalót és átiratot kap. Semmi gond!

Ráadásul a jegyzetek a ClickUp-ban vannak tárolva, így az AI segítségével bármikor, akár hetekkel később is átkutathatja őket, és választ kaphat kérdéseire.

És ez még nem minden. Egyetlen kattintással az AI segítségével a jegyzetek bármely részét feladattá alakíthatja a ClickUp-ban. Egy újabb kattintással megoszthatja őket egy csevegőcsatornán, így mindenki, akinek szüksége van az információra, hozzáférhet.

A ClickUp segít jobb jegyzeteket készíteni

Nincs vita. A jegyzetek segíthetnek abban, hogy mindannyian jobban tanuljunk. De a jegyzetelés nem csak azt jelenti, hogy leírunk mindent, amit egy videóban hallunk. Ez egy olyan készség, amely jól használva remek memóriaeszközként és időmegtakarítóként szolgálhat a későbbi felülvizsgálathoz.

A ClickUp egyszerűsítheti az eredményes és hatékony jegyzeteléshez vezető utat. Használja a ClickUp Brain-t a meglévő videók AI-val történő összefoglalásához, a ClickUp Clips-et részletes jegyzetekhez szükséges videoklipek létrehozásához, a ClickUp Docs-ot videoklipek beágyazásához és jegyzetek formázásához, valamint a ClickUp Whiteboards-ot koncepciók vizualizálásához. Vagy egyszerűen csak adja hozzá a ClickUp AI Notetaker-t a híváshoz, és azonnal készen áll a cselekvésre.

Készen áll arra, hogy élőben felfedezze ezeket a funkciókat? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és élvezze a jobb jegyzetelést! ✏️