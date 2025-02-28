Hogyan készíts jegyzeteket egy videóból, mint egy profi?

Volt idő, amikor a személyes előadásokon való részvétel és a tábláról való jegyzetelés volt a normális.
De ma? Digitális képernyők, Zoom-órák és online videók vesznek körül minket. A jegyzetelés művészete azonban továbbra is virágzik.
Végül is, ahogy az amerikai író Ben Casnocha bölcsen megjegyezte: „Ha nem írja le, amit hall és tanul, mekkora az esélye, hogy emlékezni fog rá?”
De itt van a lényeg: a jegyzetelés az évek során jelentősen megváltozott.
Ma már az AI-alapú eszközök automatikusan összefoglalják a videókat, és segítenek nekünk tömörebb jegyzeteket írni.
De mi különbözteti meg a jó jegyzetelést a kiválótól, és hogyan használhatja ki az AI eszközöket, hogy a legtöbbet hozza ki a videókból? Fedezzük fel ezt azáltal, hogy először megértjük, hogyan lehet hatékonyan jegyzeteket készíteni egy videóból, és miért ez még mindig a tanulás elengedhetetlen eleme. ✍️
Miért érdemes jegyzeteket készíteni videókból?
A jegyzetelés történelmileg mindig a figyelmes, komoly tanuló vagy hallgató jelének számított. De valóban javítja-e a jegyzetelés a tanulást? Íme, mit mond erről a tudomány:
Audrey van der Meer és Ruud van der Weel, a Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem (NTNU) kutatói szerint az emberek gondolkodás nélkül készítenek jegyzeteket.
„Nagyon csábító leírni mindent, amit az előadó mond. Mintha a füledbe menne be, és az ujjaidból jönne ki, de nem dolgozod fel a beérkező információkat” – jegyezte meg.
2022-ben a YouTube-csatorna Koi egy videót tett közzé „ Miért rontja el a rossz jegyzetelési szokásod a jegyeidet ” címmel. A videóban a narrátor elmagyarázza a „kognitív terhelés” fogalmát.
Ő az agyunkat egy telefonhoz hasonlítja, ahol a kognitív terhelés az akkumulátort jelenti. Hangsúlyozza, hogy agyunk nem multitaskingra van tervezve, ami túlterheli azt.
A narrátor egy személyes élményét meséli el, amely az orvosi egyetem második évében történt, amikor a jegyzetelés iránti megszállottsága megakadályozta, hogy a betegekre koncentráljon. Ahelyett, hogy a fontos információkat megjegyezte volna, nehezen tudott releváns kérdéseket feltenni. Amikor a túlzott jegyzetelésről az aktív hallgatásra váltott, jelentősen javult a betegekkel való kapcsolatteremtő képessége.
De hogyan működik a jegyzetelés más médiumok, például videók esetében? Használhatja-e az AI-t a jegyzeteléshez videó nézése közben? (Tipp: igen, a ClickUp segít Önnek!)
Hogyan készíts jegyzeteket egy videóból
Kérdés: Mi a legnagyobb kihívás a videókból jegyzetek készítése során? 🎥
- Lépést tartani a gyors tempójú tartalmakkal (ahol nem lehet egyszerre jegyzetelni és hallgatni)
- Hogyan maradjunk koncentráltak hosszabb videók alatt
- A jegyzetek hatékony szervezése (akár a videó közben, akár után)
- A videó befejezése után a fontos részletek megjegyzése
Bármi is legyen a válasza, megoldásunk van az összes fenti kihívásra. Olvasson tovább 🙂
Mielőtt jegyzeteket készítene egy videóból, végezze el az alábbi előkészületeket:
- Döntse el, hol fogja tárolni a jegyzeteket. Papírra vagy digitálisan jegyzetel? Jegyzetelő alkalmazást használ, vagy csak egy dokumentumot a laptopján?
- Válassza ki a számára legmegfelelőbb jegyzetelési módszert. Választhatja a vázlatos módszert, a táblázatos módszert, vagy akár alkalmazhatja a Cornell-jegyzet sablont is.
- Nézze meg előzetesen a videót, amelyből jegyzeteket fog készíteni. Mérje fel, hogy milyen hosszú, és hogy van-e hozzá már meglévő átírás vagy könyvjelző.
Most, hogy készen áll, íme néhány bevált stratégia jegyzetek készítéséhez bármilyen videóból:
1. Kapcsolja be a feliratozást vagy a feliratokat
A jegyzetelés dilemmájára egy egyszerű megoldás a feliratok használata.
Például YouTube-videók nézése közben engedélyezze a feliratozás vagy a feliratok funkciót. Ez lehetővé teszi, hogy a nézés közben elolvassa a képernyőn megjelenő szöveget. Ez jelentősen javítja a megértést és fokozza az érdeklődést.
Ne feledje, hogy a feliratok nem azonosak a zárt feliratokkal. A zárt feliratok tartalmazzák a háttérhangokat és a nem verbális jelzéseket is, így ideálisak a hallássérült emberek számára, míg a feliratok azoknak a nézőknek szólnak, akik szeretnének olvasni is közben.
2. Keresse meg a videó átiratát
Egyes oktatóvideókhoz átiratok is tartoznak, amelyek rendkívül hasznosak lehetnek a jegyzeteléshez. A feliratokkal ellentétben az átirat lehetővé teszi, hogy a tartalmat a saját tempójában olvassa el.
👀 Íme egy időtakarékos technika YouTube-videókhoz, amelyekhez átírás is rendelkezésre áll
- Ugrás a videó leírásához
- Görgessen lefelé, és kattintson a „Transzkriptum megjelenítése” gombra.
- A videó jobb oldalán megjelenik egy időbélyeggel ellátott átírás.
- Görgessen végig a releváns szakaszokon, és készítse el a jegyzeteket!
Ha Ön egy elfoglalt diák, aki több tantárgyat is egyszerre tanul, ez az eszköz életmentő lehet.
Ahelyett, hogy a vizsga előtt újra megnézné az egész előadást, gyorsan átkutathatja a jegyzeteket, hogy megtalálja és átnézze a legfontosabb részeket. Ez időt takarít meg, és biztosítja, hogy a legfontosabb információkra koncentráljon.
Stressz? Nincs többé. 🙌
💡Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével néhány perc alatt automatikusan leírhatja felvételeit az AI segítségével. A ClickUp kereshető és időbélyeggel ellátott átiratot biztosít, amelyet könnyen megjegyzhet vagy kiemelhet. Ezzel a videókból származó legfontosabb pontok dokumentálása kezelhetőbbé és hatékonyabbá válik.
3. Állítsa be a videó lejátszási sebességét
Ha a tartalom túl gyorsan halad, lassítsa a videó lejátszását 0,75-szeres sebességre (vagy alacsonyabb sebességre, ha úgy tetszik).
Így több időd marad az információk befogadására és jegyzetek készítésére, például a megbeszélés jegyzőkönyvére, anélkül, hogy sietned kellene.
💡Profi tipp: Használja a Pomodoro technikát 🍅
Hosszabb videók (1-3 órás videók vagy több tucat órás előadássorozatok) megtekintése közben próbálja ki a Pomodoro technikát a koncentráció fenntartása érdekében. Nézze meg a videót 25 percig, tartson 5 perces szünetet, majd ismételje meg. Ez segít friss maradni és több információt megjegyezni.
4. Állítsa le a videót, hogy jegyzeteket készítsen
Videóelőadások esetén a hatékony jegyzeteléshez elengedhetetlen a kulcsszavak és fogalmak aktív figyelése. A feliratok vagy alfeliratok használata javíthatja a megértést és az elkötelezettséget, biztosítva, hogy alaposabban megértse az anyagot.
Nem tud lépést tartani a videóval? Semmi gond – szüneteltesse annyiszor, amennyiszer szükséges, hogy leírhassa a legfontosabb információkat.
💡Profi tipp: A ClickUp Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét, hozzáadhat saját kommentárokat későbbi áttekintéshez, és bármikor szüneteltetheti a felvételt, hogy részletes jegyzeteket készítsen. Ez lehetővé teszi, hogy rögzítse a videók lényeges pontjait, és zökkenőmentesen megossza vagy beágyazza a klipeket közvetlenül a ClickUp Docs dokumentumokba dokumentálás és áttekintés céljából.
🏷️ Példa: Képzelje el, hogy Ön egy diák, aki a vizsgákra készül. Ahelyett, hogy nehezen követné a gyors tempójú videóelőadásokat, szünetet tarthat, és nyugodtan megnézheti azokat, hogy minden fontos pontot megértse.
Később, amikor átnézi a jegyzeteket, térjen vissza az elkészített klipekhez és jegyzetekhez, hogy ne hagyjon ki semmi fontosat.
5. Tekerd vissza, ha valami nem világos
Lehet, hogy nyilvánvalónak tűnik, de nagyon fontos: ha valamit nem ért, tekerje vissza a videót, és nézze meg újra. Addig tekerje vissza és játssza le újra, amíg a koncepció világossá nem válik.
Ez az egyik legjobb dolog a rögzített videókban, hogy a saját tempójában tudja befogadni őket. A anyag megértése elengedhetetlen a pontos és hatékony jegyzeteléshez.
Ismét, a ClickUp Clips rendkívül hasznos lehet ebben az esetben. Felveheti és rögzítheti a videó lényeges részeit, és jegyzetelés közben annyiszor tekintheti át őket, amennyiszer csak szükséges.
6. Szervezze a jegyzeteket címsorokkal és alcímsorokkal
Készítsen vázlatot a videóban tárgyalt fő témák alapján címsorok és alcímsorok hozzáadásával. Ez a szerkezet segít rendezni a gondolatait, és megkönnyíti a későbbi áttekintést.
Bár a Google Docs vagy más digitális eszközök is egyszerűsíthetik a jegyzetelési folyamatot és csökkenthetik az időigényes szerkesztési munkát, a ClickUp Docs egy jobb alternatíva. Feladatkezelést, testreszabható formázást, valamint videók és más források közvetlen beágyazását kínálja a jegyzetekbe.
A jegyzeteket címsorokkal, alcímsorokkal és felsorolási pontokkal formázhatja, miközben közvetlenül összekapcsolhatja azokat a feladatokkal vagy más releváns dokumentumokkal a munkafolyamatán belül.
🏷️ Példa: A sűrű napirenddel rendelkező szakemberek a ClickUp Docs segítségével rendszerezhetik és könnyen hozzáférhetik projektjegyzeteiket és fontos dokumentumaikat.
Amikor eljön az ideje egy megbeszélés előkészítésének vagy egy projekt határidejének, azonnal belevetheti magát a legfontosabb feladatokba, anélkül, hogy időt pazarolna szétszórt fájlok között való keresgélésre.
💡 Profi tipp: Színes kódokkal jelölje meg a jegyzeteket, hogy különböző kiemelésekkel visszatérhessen a főbb fogalmakhoz, kérdésekhez és ötletekhez. Ez vizuális rendszerezést biztosít és segít a felülvizsgálat során. 🎨
7. Használjon felsorolási pontokat a legfontosabb részletekhez
Jegyzeteléskor sorolja fel az összes fontos részletet pontok formájában. Külön pontokat szánjon a következőkre:
- Új szavak vagy kifejezések, amelyekkel még nem ismerős
- Fontos személyek
- Dátumok
- Főbb fogalmak
A felsorolásjelek segítségével jegyzeted világosabbá és könnyebben követhetővé válik. Ha a főbb fogalmakra koncentrálsz és azokat felsorolásjelekbe rendezed, jegyzetedet hatékonyan tömör, kulcsfontosságú tanulságokká alakíthatod.
💡 Profi tipp: A ClickUp Docs és ClickUp Notepad funkcióival pontokba szedheti és hatékonyan rendszerezheti jegyzetét, így később könnyen áttekintheti és hozzáférhet hozzájuk.
🏷️ Példa: A szoftverdemosztásokat néző mérnökök az AI-összefoglalók segítségével bonyolult kódmagyarázatokat könnyen érthető pontokra bonthatnak.
8. Írjon rövid és egyszerű mondatokat
Ne feledje: jegyzeteket készít, nem pedig részletes esszét ír.
Használjon rövid kifejezéseket, töredékeket és rövidítéseket, hogy gyorsan átadja a fő gondolatokat, anélkül, hogy időt pazarolna hosszú mondatok leírására.
A jegyzetekbe bármikor időbélyegeket helyezhet el, hogy később visszatérhessen a videó releváns szakaszaihoz.
9. Használja a saját szavait
Mindig a saját szavaival készíts jegyzeteket a videókból. Ez a gyakorlat segít megerősíteni az információkat, és megkönnyíti azok későbbi felidézését.
Ne másolja le szó szerint a beszélő szavait – asszimilálja az információkat úgy, ahogyan az Ön számára a legérthetőbb, és személyre szabja a tanulási folyamatot.
Mini-útmutató: Hogyan maradhatsz koncentrált, miközben jegyzeteket készítesz egy videóból
🔕 Szüntesse meg a zavaró tényezőket: Zárja be a nem kapcsolódó lapokat, és kapcsolja ki az értesítéseket.
🎯 Használja a Fókusz módot: Ha a ClickUp Docs-ban jegyzetel, használja a Fókusz módot, hogy minimalizálja a zavaró tényezőket, és kizárólag a jegyzetelésre koncentrálhasson.
⏸️ Tartson szüneteket: 20 percenként állítsa le a videót, és tartson rövid szüneteket, hogy több információt tudjon megjegyezni. Tanulmányok szerint a szünetek javítják a koncentrációt és a termelékenységet.
📝 Összefoglaljon 5 percenként: 5-10 percenként álljon meg, és saját szavaival foglalja össze, amit az imént tanult.
10. Jelölje ki a legfontosabb kifejezéseket, személyeket és fogalmakat
Figyeljen a videóban szereplő kulcsszavakra, fontos számokra, dátumokra és főbb fogalmakra. Ezeket gyakran vizuálisan és verbálisan is kiemelik.
Kiemelje vagy aláhúzza ezeket a jegyzetekben, hogy jobban szembetűnjenek.
💡 Profi tipp: A ClickUp Brain, egy intelligens AI asszisztens, lehetővé teszi, hogy AI-összefoglalókat készítsen videókból. Ezzel testreszabhatja és átfogalmazhatja a szöveget a jobb érthetőség érdekében.
11. Rajzoljon egyszerű diagramokat a videóból
Ha a videó fontos diagramokat vagy grafikákat tartalmaz, állítsa le a lejátszást, és másolja át azokat a jegyzetébe.
Ha digitális jegyzeteket készít, készítsen képernyőképeket a ClickUp Clips segítségével, és ágyazza be őket közvetlenül a ClickUp Docs-ba.
Ha még egy lépéssel tovább szeretne menni, használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy gondolattérképeket rajzoljon és vizualizálja a kulcsfontosságú fogalmak közötti kapcsolatokat.
Egy tanulmány szerint a vizuális jegyzetelés jobb tanulási stratégia, mint a hagyományos jegyzetelés.
🏷️ Példa: Ha egy tartalommarketing trendekről szóló webináriumot néz, a ClickUp Whiteboard funkciójával vizuálisan ábrázolhatja ötleteit és megfigyeléseit. Ez lehetővé teszi, hogy jegyzetek mellett ötleteket is gyűjtsön, és a videóból nyert ismereteket megvalósítható stratégiákká alakítsa.
12. Figyeljen az olyan jelzésekre, mint a hangszín és a háttérzene
A videóknak van egy egyedülálló előnyük: a nonverbális jelek, mint például a hangszín, a háttérzene és a hanghatások gyakran hangsúlyozzák a legfontosabb pontokat.
A ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti ezeket a finom részleteket. A Clip egy ingyenes Chrome-bővítmény, amely lehetővé teszi a képernyő könnyedén rögzítését és kiváló minőségű, tiszta üzenetek küldését link, e-mail vagy közvetlenül a ClickUp-on keresztül.
13. Használja a videó időbélyegzőit a jegyzetek strukturálásához
Egyes videók időbélyegekkel vagy fejezetekkel rendelkeznek, amelyek kiváló útmutatóként szolgálhatnak a jegyzetek rendszerezéséhez. Használja ezeket az időjelölőket a jegyzetek fejlécének, és sorolja fel az egyes fejezetek alatt a legfontosabb részleteket.
Ez a módszer biztosítja, hogy a jegyzetek követjék a videó logikai sorrendjét.
A ClickUp Brain segítségével automatikusan leírhatja a videoklipeket, időbélyegekkel együtt. Később könnyedén kereshet és rendszerezhet jegyzeteket a fontos pillanatok körül.
💡 Profi tipp: Szervezze meg jegyzetét címkékkel és címkével
A ClickUp Docs alkalmazásban címkéket vagy jelöléseket adhat hozzá a jegyzetek bizonyos szakaszaihoz. Használjon olyan címkéket, mint „Fontos”, „Később átnézni” vagy „Kulcsfontosságú fogalom”, hogy hatékonyan kategorizálja a jegyzeteket. Ez akkor hasznos, ha bizonyos szakaszokat gyorsan újra át kell nézni.
Az ideális jegyzetelési szemlélet
Az eddig bemutatott tippek javítják a jegyzetelés hatékonyságát és eredményességét.
Először is, mindig tartsd szem előtt, hogy a jegyzetek a megtekintett tartalom személyes feljegyzései. Céljuk, hogy segítsenek a felülvizsgálatban és az emlékezésben. Nem átírások!
Így érdemes megközelíteni a jegyzetelést:
- Koncentráljon a főbb fogalmakra, ne minden apró részletre!
- Használjon felsorolásokat vagy gondolattérképeket
- Memória-kiváltó tényezők beépítése
- Tegye személyessé a jegyzeteket
- Készíts olyan jegyzeteket, amelyek hónapokkal később is hasznosak (és érthetőek) lesznek.
Ezeknek a stratégiáknak az alkalmazása után át kell nézni és finomítani kell a jegyzeteket.
Hogyan lehet áttekinteni és finomítani a jegyzeteket
A jegyzetek átnézése a jegyzetelés legfontosabb része (kivéve a videó megtekintését/a szemináriumon való részvételt stb.).
Ez segít azonosítani a hiányosságokat, a helytelenül elhelyezett információkat vagy a tisztázásra szoruló területeket.
Az alábbi lépések segíthetnek a videóból készült jegyzetek finomításában és az információk hatékony megőrzésében:
1. Felülvizsgálja és ellenőrizze a jegyzeteket
Nézze át az összes jegyzetet, amit a videóból készített. Ellenőrizze a következőket:
- Hiányzó információk
- Pontok, amelyekről többet szeretne tudni
- Aláhúzandó vagy kiemelendő kulcsfontosságú gondolatok és szavak
- A pontokba szedett lista
- A könnyebb érthetőség érdekében külön szakaszban kell felsorolni a legfontosabb pontokat.
- Bármely információ, amelyet most feleslegesnek tart
- Szünetek az információáramlásban
Ahogy fentebb javasoltuk, próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást, hogy finomítsa jegyzetét azáltal, hogy automatikusan AI-összefoglalót generál videó tartalmáról.
🏷️ Példa: képzelje el, hogy egy projektmenedzser áttekinti a rögzített csapatértekezletet. A ClickUp Brain segítségével leírja és összefoglalja a megbeszélést, kiemelve a legfontosabb teendőket és a meghozott döntéseket. Ez lehetővé teszi számára, hogy gyorsan finomítsa jegyzeteit, biztosítva, hogy minden kritikus pontot rögzítsen és hatékonyan közöljön a csapattal.
2. Írja át (vagy gépelje be) az információkat, hogy jobban megmaradjanak a memóriájában.
Igen, jól hallotta. Ha saját szavaival megismétli a tanultakat, az segíthet jobban megérteni és megjegyezni azokat.
Tehát, függetlenül attól, hogy papírra vagy digitálisan készített jegyzeteket, írja le azok összefoglalását saját szavaival, hogy megerősítse a tanultakat.
Ha az információk komplex ötleteket tartalmaznak, próbáljon meg egy gondolattérképet készíteni, hogy összekapcsolja a különböző témákat.
Virtuális óra vagy értekezlet? Itt van valami, amit imádni fogsz
Bár a jegyzetelés remek készség, amely mindenkinek elengedhetetlen, néha jó lenne csak hallgatni a mondottakat, anélkül, hogy a jegyzetekkel kellene foglalkozni.
Nos, most már megteheti!
A ClickUp AI Notetaker biztosítja, hogy a beszélgetés minden pontja rögzítésre kerüljön, és megvalósítható átirattá és teendőlistává alakuljon.
Csak adja hozzá a jegyzetelőt a Zoom, Google Meet vagy Teams hívásához. A hívás végén összefoglalót és átiratot kap. Semmi gond!
Ráadásul a jegyzetek a ClickUp-ban vannak tárolva, így az AI segítségével bármikor, akár hetekkel később is átkutathatja őket, és választ kaphat kérdéseire.
És ez még nem minden. Egyetlen kattintással az AI segítségével a jegyzetek bármely részét feladattá alakíthatja a ClickUp-ban. Egy újabb kattintással megoszthatja őket egy csevegőcsatornán, így mindenki, akinek szüksége van az információra, hozzáférhet.
A ClickUp segít jobb jegyzeteket készíteni
Nincs vita. A jegyzetek segíthetnek abban, hogy mindannyian jobban tanuljunk. De a jegyzetelés nem csak azt jelenti, hogy leírunk mindent, amit egy videóban hallunk. Ez egy olyan készség, amely jól használva remek memóriaeszközként és időmegtakarítóként szolgálhat a későbbi felülvizsgálathoz.
A ClickUp egyszerűsítheti az eredményes és hatékony jegyzeteléshez vezető utat. Használja a ClickUp Brain-t a meglévő videók AI-val történő összefoglalásához, a ClickUp Clips-et részletes jegyzetekhez szükséges videoklipek létrehozásához, a ClickUp Docs-ot videoklipek beágyazásához és jegyzetek formázásához, valamint a ClickUp Whiteboards-ot koncepciók vizualizálásához. Vagy egyszerűen csak adja hozzá a ClickUp AI Notetaker-t a híváshoz, és azonnal készen áll a cselekvésre.
Készen áll arra, hogy élőben felfedezze ezeket a funkciókat? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és élvezze a jobb jegyzetelést! ✏️