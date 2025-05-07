10 Apple Notes alternatíva a digitális jegyzeteléshez 2025-ben

A jegyzetelési alkalmazások segítenek rögzíteni zseniális ötleteit, emlékeztetőket készíteni, gondolatokat rendszerezni, hogy azokat a megfelelő pillanatban felhasználhassa – és még sok minden mást.

Az olyan fejlett funkcióknak köszönhetően, mint az AI-alapú összefoglalás, a zökkenőmentes együttműködés és még sok más, ezek az alkalmazások a második agyadként is szolgálhatnak. Ha azonban csak jegyzetelésre használod az Apple Notes alkalmazást, akkor lemaradsz más jegyzetelési alkalmazások fejlett funkcióiról.

Annak érdekében, hogy kiválaszthassa az alapvető jegyzetelést meghaladó, hatékony Apple Notes alternatívát, összeállítottunk egy listát 10 lenyűgöző alkalmazásról. Ezek az alkalmazások meghaladják az egyszerű jegyzetelést, és kiváló alternatívát jelentenek az Apple Notes alkalmazáshoz.

Fedezze fel ezeket az Apple Notes alternatívákat, és találja meg a legmegfelelőbbet!

Mit kell keresnie az Apple Notes alternatíváiban?

Az Apple Notes alternatíváinak keresése nem csak arról szól, hogy a Mac jegyzetelési alkalmazást egy másik opcióval helyettesíted; meg kell vizsgálnod annak finomabb aspektusait is. A mai legjobb jegyzetelési alkalmazás az alábbi funkciókkal rendelkezik:

Könnyű szervezés: Ha szokása véletlenszerűen feljegyzéseket készíteni, akkor a jegyzetek rendezetlennek tűnnek, ha nem szervezi őket megfelelően. Ezért a jegyzetelési alkalmazásnak képesnek kell lennie a jegyzetek logikus struktúrába rendezésére, többszintű mappák, fejlett címkézési lehetőségek, vagy akár projektkezelési funkciók segítségével, ha szükséges.

Médiagazdag jegyzetek: A jegyzetekben nem csak szövegre van szükségünk; lehet, hogy táblázatokat, ellenőrzőlistákat, diagramokat, képeket vagy más multimédiás elemeket is hozzá szeretnénk adni. Ezért érdemes olyan Apple Notes alternatívákat választani, amelyek támogatják a képek, hangfelvételek vagy akár videoklipek beágyazását, hogy jegyzeteket még hatékonyabbá tegyük.

Közös jegyzetelés: Válasszon egy alkalmazást, amely robusztus együttműködési funkcióval rendelkezik, különösen, ha csapatban dolgozik. Megoszthatja a közös jegyzeteket, feladatokat vagy teendőket hozhat létre a csapat tagjai számára, emlékeztetőket adhat hozzá, és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk a jobb érthetőség érdekében.

Platformok közötti funkciók : Nem mindenki szereti, ha az Apple ökoszisztémájára van korlátozva. Az Apple Notes-szal ellentétben, amely csak iOS-eszközökön működik, Ön talán inkább : Nem mindenki szereti, ha az Apple ökoszisztémájára van korlátozva. Az Apple Notes-szal ellentétben, amely csak iOS-eszközökön működik, Ön talán inkább olyan jegyzetelési alkalmazásokat preferál, amelyek több eszközön és különböző platformokon is működnek.

AI előny: A legmodernebb jegyzetelési alkalmazások ma már : A legmodernebb jegyzetelési alkalmazások ma már AI-t használnak a jegyzeteléshez , hogy felgyorsítsák a munkafolyamatot. Fedezze fel olyan funkciókat, mint az intelligens összefoglalók, amelyek automatikusan összefoglalják a legfontosabb pontokat, a tartalomgeneráló eszközök, amelyek segítenek ötleteket gyűjteni, vagy a jegyzetekből és feladatokból automatikusan cselekvési tételeket generáló funkció.

A 10 legjobb Apple Notes alternatíva

Most, hogy már tudja, mely funkciókat kell előtérbe helyeznie, nézzük meg 10 kiváló Apple Notes alternatívát, amelyek mindegyike egyedi funkciókat kínál a különböző igények kielégítésére:

1. ClickUp

Azok számára, akik egy robusztus, együttműködésre alkalmas, funkciókban gazdag és hatékony jegyzetelési alkalmazást keresnek, a ClickUp az ideális választás. A platform túlmutat az egyszerű jegyzetelési funkciókon, és egy hatékony munkaterületet kínál, amely könnyedén integrálja az összes termelékenységi, jegyzetelési és projekttervezési funkciót egy platformba.

Kezdje el a ClickUp Notepad használatát A ClickUp Notepad segítségével bárhol és bármikor rögzítheti ötleteit.

A ClickUp Notepad ideális hely a jegyzetek feljegyzésére – rögzítheti ötleteit, brainstormingozhat, és könnyedén rendszerezheti jegyzetét. Segít a jegyzetek csapatának kiosztásában, és a jegyzeteket nyomon követhető feladatokká alakítja, amelyekhez bárhonnan hozzáférhet. Csak jegyezze fel az ötletet, és alakítsa át cselekvési tételekké ellenőrzőlisták segítségével.

A drag-and-drop funkciók segítségével könnyedén áthelyezheti az elemeket a csekklistán, és rendezheti őket határidő, prioritás, felelős személyek és egyéb szempontok szerint. Ezenkívül jegyzetét gazdag szerkesztési lehetőségekkel formázhatja, beleértve képeket, GIF-eket, videókat és egyebeket.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén rendelhet fel feladatokat és hozzáadhat megjegyzéseket

Ezenkívül a ClickUp Docs segítségével könnyedén integrálhatja jegyzetét, és hozzáadhat dokumentumokat vagy mellékleteket. A valós idejű együttműködés, a gazdag formázási lehetőségek, az adatvédelmi beállítások és az AI-alapú dokumentumok segítségével mindig naprakész lehet az ötleteivel, és többet hozhat ki jegyzetéből.

A ClickUp AI segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja a dokumentumokat és bármilyen szöveget

A ClickUp Brain segít ötvözni az emberi ötletek erejét az AI erejével. Ez a világ első neurális hálózata, amely összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, embereket és vállalatának összes tudását az AI-vel.

Használja azt audiojegyzetek vagy értekezletjegyzetek megvalósítható feladatokká alakításához, részletes dokumentumok tömör jegyzetekké történő összefoglalásához, sőt egyszerű utasítások segítségével tartalom létrehozásához is.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Daily Notes Template segítségével könnyedén létrehozhatja és kezelheti napi jegyzetét.

Ráadásul a ClickUp Daily Notes sablon segítségével könnyedén rendszerezheti összes jegyzetét, és összehangolhatja azokat céljaival. Ez a sablon ideális kezdőknek, és könnyen használható alapértelmezett beviteli funkciókat tartalmaz, amelyek segítségével részletes jegyzeteket készíthet, feladatokat ütemezhet és nyomon követheti az előrehaladást.

Így ez a program több, mint egy egyszerű jegyzetelési alkalmazás, és teljes körű termelékenységi és projektmenedzsment asszisztensként is szolgálhat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Bár a ClickUp kiváló funkciókkal rendelkezik, egy egyszerű jegyzetelési alkalmazáshoz képest meglehetősen bonyolult lehet a használata.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Notion AI

Via Notion

A Notion egy testreszabható munkaterület, amely számos funkcióval rendelkezik, például dokumentumok és wikik létrehozásával, projektek kezelésével, sőt egyszerű jegyzeteléssel is. A Notion AI segítségével a jegyzetelés egyszerű: megtalálhatja a jegyzeteket és egyéb információkat a munkaterületén, az AI író segítségével átalakíthatja a jegyzeteket dokumentumokká vagy egyéb betekintésekbe, és személyes asszisztensként használhatja.

A Notion AI legjobb funkciói

Írjon jegyzeteket, és tárolja őket egy központi munkaterületen más eszközökkel, például wikikkel, dokumentumokkal és projektekkel együtt.

Használja az AI erejét jegyzetek készítéséhez, hangjegyzetek rögzítéséhez és azok többféle formátumba való konvertálásához.

Rendezze jegyzeteket dokumentumokba és más oldalakra, hogy az információkat az Önnek legmegfelelőbb módon strukturálja.

Gazdagítsd jegyzetedet képekkel, videókkal, hangfelvételekkel, sőt, beágyazott kódrészletekkel is, hogy még dinamikusabb jegyzetelési élményben részesülj.

Dolgozzon együtt csapatával valós idejű szerkesztés, megjegyzések és feladatkiosztás segítségével.

A Notion AI korlátai

A Notion AI rugalmassága kétélű fegyver is lehet. A rengeteg testreszabási lehetőség megismerése és elsajátítása időbe telhet.

Bár a Notion ingyenes csomagja funkcionális, a legtöbb alapvető funkció fizetős előfizetéssel érhető el.

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

A Notion AI kiegészítőként érhető el, havi 10 dollárért tagonként.

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

3. OneNote

via Microsoft OneNote

A Microsoft OneNote egy Office 365 termék, amely lehetővé teszi a jegyzetek zökkenőmentes készítését és integrálását más Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excel-lel és másokkal. Ez kényelmes választás azok számára, akik már befektettek a Microsoft ökoszisztémába. A OneNote a legtöbb Microsoft 365 előfizetésben benne van, így költséghatékony megoldás azok számára, akik már használják a csomagot.

Ráadásul a OneNote néhány hatékony funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik hangjegyzetek készítését, a csapatmegbeszéléseken elhangzottakat jegyzetekbe összefoglalni, valamint egyszerű jegyzetekből teendőlistákat készíteni.

A OneNote legjobb funkciói

Írjon jegyzeteket, és integrálja azokat más Microsoft Office 365 termékekkel, így ideális megoldást kínálva vállalati igényeinek kielégítésére.

Rendezze jegyzetét digitális jegyzetfüzetek és szakaszok segítségével, utánozva a fizikai jegyzetfüzetek megszokott felépítését.

A OneNote Windows, Mac, Android és iOS rendszereken is elérhető, így különböző eszközökön is hozzáférhet jegyzeteihez.

A OneNote korlátai

Önálló alkalmazásként nem ideális választás, mivel azoknak szól, akik már az Office 365 ökoszisztémát használják.

Bár a OneNote alapvető együttműködési funkciókat kínál, komplex csapatmunkás projektek esetén nem biztos, hogy olyan hatékony, mint egyes versenytársai.

OneNote árak

Ingyenesen elérhető a Microsoft 365 előfizetéssel.

Microsoft 365 nélkül, 6,99 USD/hó vagy 69,99 USD/év 1 TB-ért

OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1500+ értékelés)

4. Evernote

Az Apple Notes alternatíváinak listáján a következő az Evernote, egy régóta létező alkalmazás, amely robusztus funkcióiról és sokoldalúságáról ismert. Kezdetben elsősorban jegyzetelésre szolgáló alkalmazásként indult Android és iOS rendszerekre. Az évek során azonban egyre szélesebb körű felhasználói réteget szolgál ki, a kutatást végző diákoktól a komplex projekteket szervező szakemberekig.

Az Evernote legjobb funkciói

Írjon jegyzeteket hatékony funkciók segítségével, beleértve a webes kivágást, a kézírás-felismerést, a hatékony keresési funkciót és a különböző termelékenységi eszközökkel való integrációt.

Készíts jegyzeteket és férj hozzá a meglévőkhöz internetkapcsolat nélkül is, majd szinkronizáld őket később, így az Evernote kényelmes megoldás az utazó felhasználók számára.

Szervezze meg jegyzetét jegyzetfüzetek és egy rugalmas címkézési rendszer segítségével a hatékony információkeresés érdekében.

Az Evernote Windows, Mac, Android és iOS rendszereken is elérhető, így jegyzetéhez bármilyen eszközről hozzáférhet.

Az Evernote korlátai

Az ingyenes csomag korlátozza a tárhelyet és bizonyos funkciókat, csak egy jegyzetfüzetet és legfeljebb 50 jegyzetet engedélyez, ami potenciálisan akadályozhatja a tapasztalt felhasználókat.

Az Evernote rengeteg funkciója túlnyomó lehet az új felhasználók számára, akiknek időre lehet szükségük a megszokáshoz.

Evernote árak

Örökre ingyenes

Személyes : 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

5. Obsidian

via Obsidian

Az Obsidian egy magánjellegű és rugalmas jegyzetelési alkalmazás, amelynek célja nem csupán a jegyzetek írása és szervezése, hanem a gondolattérképek létrehozása is. A Notion és más vizuális szervezőalkalmazások versenytársaként az Obsidian alkalmas tudásmunkások, diákok és bárki számára , aki ötleteit forrásaival szeretné összekapcsolni. A „linkelt jegyzetek” nevű koncepciót használja az egymással összekapcsolt információk hálózatának kialakítására.

Az Obsidian legjobb funkciói

Írja és formázza jegyzetét a Markdown segítségével, egy könnyű jelölőnyelvvel, amely rugalmasságot és ellenőrzést biztosít a szövegformázás felett.

Hozzon létre egymással összekapcsolt jegyzetek hálózatát, amely lehetővé teszi az ötletek közötti kapcsolatok feltárását és egy átfogó tudásbázis felépítését.

Tárolja jegyzetét helyileg a készüléken, így teljes ellenőrzést kap az adatok felett.

Használja a Discordot és annak fórumait támogatáshoz, hibák jelentéséhez és segítségért más Obsidian-felhasználóktól kérdéseihez.

Bármit összekapcsolhat – ötleteket, embereket, helyeket, könyveket, sőt még wikiket is, így ez egy remek Notion alternatíva

Az Obsidian korlátai

A program megtanulása meredek tanulási görbét igényel, mivel egyedi megközelítése miatt a program alapvető koncepcióinak és funkcióinak elsajátításához némi befektetés szükséges.

Obsidian árak

Személyes használat : Örökre ingyenes

Kereskedelmi használat: 50 USD/év felhasználónként

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5 (20+szavazat)

6. Bear

via Bear

A Bear egy egyszerű Markdown jegyzetelési alkalmazás, amely lehetővé teszi jegyzetek rögzítését, szövegek, fotók, táblázatok és teendőlisták beágyazását ugyanazon jegyzetbe, valamint az összes jegyzet rendszerezését. Ez a jegyzetelési alkalmazás gyönyörű felhasználói felülettel rendelkezik, és az alapvető funkciók feláldozása nélkül az egyszerűségre összpontosít.

A Bear legjobb funkciói

Használja a Markdown-t az alapvető formázáshoz, és tartsa kézben jegyzetének szerkezetét.

Használja a keresési funkciót, hogy gyorsan megtalálja a jegyzetekben szereplő konkrét információkat.

Rendezze jegyzetét egy rugalmas címkézési rendszer segítségével a hatékony információkeresés érdekében.

Exportálja jegyzetét olyan formátumokba, mint PDF, HTML, DOCX, JPG és mások, hogy több eszközön is könnyen hozzáférhessen.

Korlátozások

A fejlett funkciók többsége csak a Pro csomagban érhető el.

Bár a Bear rendelkezik asztali alkalmazással, mégis inkább mobil eszközökön érzi magát otthon.

Medve árazás

Örökre ingyenes

Bear Pro: 2,99 USD/év

Medve értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10 értékelés)

7. Simplenote

a Google Playen keresztül

A Simplenote egy egyszerű és zavaró tényezőktől mentes jegyzetelési alkalmazás, amely mindenekelőtt az alapvető jegyzetelést helyezi előtérbe. Ingyenes, együttműködési funkciókat kínál, és segít a jegyzetek szervezésében címkék segítségével az azonnali keresés érdekében.

A Simplenote legjobb funkciói

Az alkalmazás folyamatosan szinkronizálja az adatait az összes eszközével és alkalmazásával, így bármelyik jegyzetet azonnal betöltheti.

A Simplenote Windows, Mac, Android, iOS és akár a weben is elérhető, így jegyzetekhez minden eszközről zökkenőmentesen hozzáférhet.

Használja az alapvető Markdown formázást a jegyzetek szövegének strukturálásához.

Dolgozzon együtt másokkal a jegyzeteken olyan alapvető funkciók segítségével, mint a megosztott hozzáférés és a verziótörténet.

A Simplenote korlátai

A Simplenote szándékosan az egyszerűséget helyezi előtérbe, feláldozva a fejlett funkciókat, mint például a multimédiás támogatás vagy a komplex szervezési lehetőségek.

Nincs offline hozzáférés, vagyis mindig internetkapcsolatra van szükség a jegyzetek eléréséhez és szerkesztéséhez.

Simplenote árak

Örökre ingyenes

Simplenote értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (35+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Supernotes

via Supernotes

A Supernotes egy hatékony jegyzetelési alkalmazás, amelyet kifejezetten iPad és más Apple eszközökhöz fejlesztettek ki. Gazdag szöveges jegyzetelési funkciói lehetővé teszik, hogy az Apple Pencil segítségével rajzoljon, firkáljon és utánozza a kézzel írt jegyzetek élményét az eszközein.

A Supernotes legjobb funkciói

Írjon kézzel jegyzeteket és vázolja fel ötleteit a Supernotes természetes tollírás funkciójával.

PDF-ek, e-könyvek és egyéb dokumentumok jegyzetelése átfogó eszközkészlettel

Személyre szabhatja jegyzetelési élményét a különféle tollstílusok, sablonok és színsémák segítségével.

Rendezze jegyzetét mappák és címkézési rendszer segítségével a hatékony információkeresés érdekében.

A Supernotes korlátai

Az Apple ökoszisztémára korlátozódik, mivel elsősorban iPad-re készült, de a legújabb frissítésekkel Mac, Linux és Windows rendszereken is elérhetővé vált.

A fejlett jegyzetelési funkciók eléréséhez fizetős előfizetés szükséges.

Supernotes árak

Kezdő : Ingyenes

Korlátlan: 10 USD/hó

Supernotes értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

9. Boost Note

via Boost Note

A Boost Note egy dokumentumalapú projektmenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy a távoli DevOps-csapatok és programozók zökkenőmentesen tudjanak együttműködni a projektekben. A tiszta kódformázásra és a fejlesztőközpontú funkciókra való összpontosításának köszönhetően a programozók számára vonzó választás.

A Boost Note legjobb funkciói

Írjon jegyzeteket szintaxiskiemeléssel, mivel a Boost Notes kiválóan kezeli a szintaxiskiemeléssel ellátott kódokat, így könnyen írhat, olvashat és megoszthat kódrészleteket a jegyzetekben.

Zökkenőmentesen integrálódik a fejlesztők által használt népszerű verziókezelő rendszerrel, a Git-tel, lehetővé téve a verziók nyomon követését és a jegyzeteken belüli kódrészleteken való közös munkát.

Minimalizálja a zavaró tényezőket a minimalista felülettel, amely lehetővé teszi, hogy a kódjára és a jegyzetekre koncentráljon.

A jegyzetek korlátozásainak feloldása

Bár a fejlesztők számára hatékony, a Boostnote funkciói a kódolás területén kívül álló felhasználók számára kevésbé vonzóak lehetnek.

Az ingyenes csomag korlátozza a tárhelyet és az együttműködési funkciókat.

Boost Note árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Növelje a jegyzetek értékeléseit és véleményeit

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Polynote

via Polynote

A Polynote egy kísérleti jegyzetelési környezet, amely a Scala nevű, magas szintű, általános célú programozási nyelven alapul. Ez az eszköz elsősorban azoknak a adat tudósoknak és mérnököknek szól, akik a kódolást és más elemeket is szorosan integrálják a jegyzetelési folyamatba.

A Polynote egyedülálló tulajdonsága, hogy több nyelv keverését támogatja egy jegyzetfüzetben, és zökkenőmentes adatmegosztást tesz lehetővé közöttük.

A Polynote legjobb funkciói

Végezzen kódokat a jegyzeteken belül különböző kernellek, például Python és Scala segítségével, így ideális adatelemzéshez és vizualizáláshoz.

Integrálja jegyzetét és kódjait zökkenőmentesen az Apache Spark segítségével, hogy nagyobb adathalmazokat fedezzen fel, elemezzen és vizualizáljon közvetlenül a jegyzetében.

Írjon kódrészleteket különböző nyelveken (Scala, Python, SQL) a jegyzetekbe, változók megosztásával a koherens munkafolyamat érdekében.

A Polynote korlátai

Rendkívül összetett azoknak a felhasználóknak, akik egyszerű Apple Notes alternatívákat keresnek.

A jegyzetelési környezetben futó kódok biztonsági kockázatot jelenthetnek. Javasoljuk, hogy legyen óvatos, és csak megbízható személyi számítógépen használja a Polynote alkalmazást.

Kísérleti jellege miatt a Polynote felhasználói bázisa kisebb, és támogatása korlátozottabb, mint más jegyzetalkalmazásoké.

A Polynote árai

Ingyenes

Polynote értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

A ClickUp segítségével ötleteit hatékony cselekvésekre válthatja

Készen állsz arra, hogy elhagyja az Apple Notes alkalmazást, és egy hatékonyabb jegyzetelési élményt válasszon? Kezdje el felfedezni az általunk bemutatott lehetőségeket, és találja meg a munkafolyamatához leginkább megfelelő alkalmazást!

Kezelje jegyzetét több eszközön és platformon a ClickUp Notes segítségével

Ha ebből a listából egy jó Apple Notes alternatívát kellene kiválasztanunk elsődleges jegyzetelési alkalmazásként, akkor a ClickUp-ot választanánk. Robusztus termelékenységével és projektmenedzsment képességeivel tűnik ki, kivételes funkciókat és AI asszisztenst is kínál.

Egyszerűsítse a jegyzeteket, és használja a ClickUp Brain segítségével a feladatok létrehozásához szükséges utasításokat

A ClickUp Brain segítségével, egy AI-alapú asszisztenssel (fizetős csomagokban elérhető), kreatív szövegformátumokat hozhat létre, jegyzeteket foglalhat össze és teendőket vonhat ki, tovább egyszerűsítve jegyzetelési és dokumentációs folyamatait.

A csomagban használatra kész termelékenységi sablonok is találhatók, amelyek segítségével könnyedén elkezdheti használni őket jegyzetelésre, sőt, teendőlisták készítésére, célok nyomon követésére és általános feladatkezelésre is.

Regisztráljon, és kezdje el még ma a ClickUp örökre ingyenes csomagját, hogy jegyzetelési készségeit új szintre emelje.