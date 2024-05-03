Hogyan használd a Cornell jegyzetelési módszert (sablonokkal!)

A brainstorming ülés, az intenzív megbeszélés vagy a gyors tempójú előadás hevében a lényeges részletek elolvasása, megértése és megjegyzése olyan lehet, mintha füstöt akarnál elkapni.

Egy jegyzetelési stratégia, amely segít a megértésben és a megőrzésben, megmenthet. Az egyik ilyen módszer a Cornell jegyzetelési rendszer, egy bevált rendszer, amely jobb áttekinthetőséget, reflexiót és szervezettséget ígér.

Ezt a jegyzetelési módszert az 1950-es években Walter Pauk, a Cornell Egyetem oktatási professzora fejlesztette ki. A módszer a jegyzeteket kulcsfontosságú pontokra, részletes kifejtésekre és összefoglalókra osztja.

Ez a cikk bemutatja és végigvezeti Önt a módszer sajátos megközelítésén, majd megvizsgálja, hogyan lehet azt előre beállított sablonok és digitális eszközök segítségével alkalmazni.

Mi az a Cornell jegyzetelési módszer?

A Cornell jegyzetelési módszer egy hatékony és szisztematikus megközelítés, amelynek segítségével saját szavaival rögzítheti, rendszerezheti és összefoglalhatja a megbeszéléseken vagy más információs üléseken elhangzott lényeges részleteket.

Ezt a módszert eredetileg egyetemi hallgatók számára fejlesztették ki, de bármilyen személyes vagy szakmai felhasználásra kiterjeszthető, ahol jegyzetek szükségesek a fontos információk rögzítéséhez és felidézéséhez.

Ez a jegyzetelési technika egyszerű és hatékony. A módszer lényege, hogy az anyagot vagy a jegyzeteket három részre osztod: egy fő részre, ahol leírod az ötleteidet és megfigyeléseidet, egy bal oldali oszlopra, ahol a fontosabb pontokat és utalásokat jegyzed le, és egy alsó részre, ahol összefoglalod a legfontosabb tanulságokat.

Ez a struktúra számos előnnyel jár:

Összefoglalás : Segít a lényeges információkat kulcsfontosságú pontokká és tömör összefoglalásokká sűríteni, így jegyzeted könnyen áttekinthetővé válik.

Tennivalók : Könnyen azonosíthatod a legfontosabb feladatokat vagy tennivalókat, növelve ezzel a felelősségvállalást.

Logikus szervezés: Az információk vizuális elválasztásával különálló szakaszokra oszthatja őket, így gyorsan hozzáférhet a releváns adatokhoz.

Akár brainstorming üléseken, workshopokon veszel részt, akár csak előadásokat hallgatsz, a Cornell-rendszer évtizedek óta bizonyítja hatékonyságát. Hogyan kezdj hozzá?

Hogyan készíts jegyzeteket a Cornell jegyzetelési módszerrel?

A Cornell jegyzetelési módszerrel javíthatja a megértést és jobban megőrizheti az információkat. Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató, hogyan használhatja ezt a módszert az optimális termelékenység érdekében:

1. Oszd fel a jegyzetfüzetedet

Ossza fel papír vagy digitális jegyzetfüzetét három részre. Két oszlopot kap, a „jegyzetelési oszlopot” és a „jelző oszlopot”, amelyek jobbra és balra helyezkednek el. Az alsó rész egy sor lesz.

2. Rendeljen információkat az egyes szakaszokhoz

A jobb oldali oszlop, a „jegyzetelési oszlop” az a hely, ahol feljegyzed a főbb gondolatokat, fontos pontokat vagy kérdéseket, amelyek a megbeszélések vagy brainstormingok során merültek fel.

Például egy marketingkampány tervezési megbeszélésén ebben a részben jegyzetelheted le a legfontosabb mérföldköveket vagy a lehetséges kihívásokat.

A bal oldali oszlop, az úgynevezett „Cue Column” (jelzőoszlop) tartalmazza azokat a kulcsszavakat vagy kérdéseket, amelyek később segítséget nyújtanak a jegyzetek áttekintésében.

A marketingkampány példájánál a jelzések olyan kérdéseket tartalmazhatnak, mint „Melyek a célcsoportjaink?” vagy olyan kulcsszavakat, mint „Közösségi média stratégia”.

Végül használd az alsó részt, hogy minden oldal jegyzetét tömören összefoglald. Ez a hely tökéletes a jegyzetek lényegének rögzítésére, például a marketing terv kulcsfontosságú koncepcióinak átfogó összefoglalására.

3. Értsd meg, hogyan segíti ez az elrendezés a megértést

Ez a szisztematikus felosztás segít abban, hogy a feljegyzések áttekintése során aktívan foglalkozz a jegyzetekkel. A „Cue Column” (jelző oszlop) segít felidézni a nagyobb szakaszban jegyzett részleteket, megerősítve az emlékezetben való megőrzést.

Az alsó összefoglaló rész megerősíti a fő gondolatokat, és könnyű hivatkozási pontot teremt, amikor újra átnézed a jegyzeteket. Ezenkívül megkönnyíti az összefoglalókban szereplő fontos fogalmak megosztását azoknak a csapattagoknak, akik nem vettek részt a megbeszélésen, de szükségük van egy áttekintésre.

Ha ügyesen használod, a Cornell jegyzetelési rendszer segít világosan rendszerezni a beszélgetés legfontosabb pontjait, hatékonyan felidézni a részleteket és könnyen megosztani az információkat.

Van néhány sablonunk, amelyekkel könnyebben átállhatsz a Cornell jegyzetelési rendszerre.

Cornell jegyzetelési módszer sablonok

A sablonok igazi áttörést jelenthetnek a jegyzetelés terén.

Ez felgyorsítja a folyamatot, egységes formázást tesz lehetővé, és megkönnyíti a jegyzetek későbbi áttekintését. Ráadásul csökkenti az információk rendszerezésének kognitív terhelését, így több mentális energia marad a megértésre.

A ClickUp testreszabható sablonokat kínál, amelyek utánozzák a Cornell-jegyzetek felépítését, így gyorsan jegyzetelhetsz anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene létrehoznod a formátumot.

A ClickUp két átfogó Cornell jegyzet sablonnal rendelkezik, amelyek digitális formában alkalmazzák a Cornell-módszer elveit. Ezek a használatra kész sablonok számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek növelik a termelékenységet és segítik a feladatkezelést.

1. ClickUp Cornell jegyzetelési sablon

Töltsd le ezt a sablont Készíts jegyzeteket a Cornell-módszer szerint a ClickUp Cornell Notes Template segítségével.

Az első sablon, a ClickUp Cornell Notes Template, úgy lett kialakítva, hogy segítsen ötleteket lejegyezni, megjegyzéseket hozzáadni és a legfontosabb pontokat összefoglalni.

Ez összhangban van a Cornell Notes hagyományos felépítésével: egy nagy jegyzetelési rész a jobb oldalon, egy kisebb oszlop a bal oldalon a kérdések felírásához, és egy összefoglaló rész alul. A ClickUp-ban ezt megteheti ezzel az alapvető táblázattal, vagy jegyzeteket készíthet a feladatokról, és beágyazhatja a feladatlistát.

Így használhatja hatékonyan ezt a sablont:

Fogd meg a fő gondolatokat : Jegyezd le a fontos pontokat valós időben a megbeszélés vagy a tanulási ülés során.

Jelölje meg a kulcsszavakat : Írjon kérdéseket vagy kulcsszavakat a kulcsszó oszlopba, amelyek segítik a komplex fogalmak felidézését.

Összefoglalás: A foglalkozás után írj összefoglalót a jegyzetekből, hogy megszilárdítsd a megértett ismereteket.

2. ClickUp Cornell jegyzet sablon

Töltsd le ezt a sablont Készíts jegyzeteket, kapcsold őket feladatokhoz, és kövesd nyomon a feladatok előrehaladását a ClickUp Cornell jegyzet sablon segítségével.

A második sablon, a ClickUp Cornell jegyzet sablonja, egyszerű jegyzetelést integrál a feladatkezelési funkciókkal.

Használja a ClickUp táblázati nézetét, hogy vizuális ábrázolást készítsen a Cornell jegyzetelési sablonról. Ossza fel táblázatát négy részre: jelzések, jegyzetek, összefoglalás és áttekintés. Most már könnyedén jegyzetelhet és osztályozhatja az információkat a megfelelő szakaszokba előadások és/vagy megbeszélések során.

Miután elkészítette a jegyzeteket, foglalja össze a főbb pontokat az összefoglaló részben. Az emlékezetének felfrissítéséhez készítsen jelzéseket, például kulcsszavakat vagy kifejezéseket.

Feladatokat is létrehozhatsz a jegyzetek nyomon követéséhez. Például állíts be emlékeztetőket a ClickUp Automations segítségével, vagy használd az ismétlődő feladatokat, hogy rendszeresen átnézd a jegyzeteket.

Íme néhány tipp a sablon hatékony használatához:

Használj egyéni mezőket : adj hozzá különböző kategóriákat a jegyzetek kezeléséhez.

Együttműködés : Ossza meg jegyzetét munkatársaival, hogy közösen fejlesszék azokat.

Kövesse nyomon az előrehaladást: Használja a sablon beépített projektmenedzsment funkcióit a feladatok elvégzésének nyomon követéséhez.

Mindkét sablon testreszabható, így az egyéni igényeidhez igazíthatod őket. Emellett együttműködési eszközökkel is rendelkeznek, amelyek valós idejű szerkesztést és megjegyzéseket tesznek lehetővé – ideálisak olyan csapatmunkákhoz, ahol több ember egyszerre jegyzetel.

Akár diák vagy, aki komplex előadásokat próbál megörökíteni, akár projektmenedzser, aki több megbeszélést is egyszerre kell lebonyolítania, a ClickUp Cornell jegyzetelési sablonjai segíthetnek ötleteid és feladataid strukturálásában, elősegítve a munka átláthatóságát és hatékonyságát.

A Cornell jegyzetelési módszerhez igazított praktikus eszközök felfedezése nagyban segítheti tanulási rutinját. Fedezzünk fel néhány jegyzetelési alkalmazást a ClickUp-on, amelyek optimalizálhatják felhasználói élményét.

1. ClickUp Docs

Szerezzen helyet a Cornell jegyzetelési rendszer hatékony alkalmazásához a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs egy szövegszerkesztő menedék, amely testreszabható munkaterületet kínál jegyzetek készítéséhez. Formázza dokumentumát a Cornell-elrendezés szerint, külön szakaszokkal a Cues (kulcsszavak/kérdések), Notes (előadás tartalma), Summary (főbb pontok) és Review (ismétlődő feladatok) számára, vagy használja az egyik előre elkészített sablont. A ClickUp lehetővé teszi egyéni mezők (pl. téma, dátum stb.) hozzáadását a jobb szervezés érdekében.

A közös szerkesztésnek köszönhetően több felhasználó is egyszerre érheti el és szerkesztheti ugyanazt a ClickUp Doc dokumentumot. Ez ideális megoldás megbeszélések és brainstormingok során történő közös jegyzeteléshez. Láthatja, ahogy mások szerkesztik a dokumentumot, így mindenki ugyanazon az oldalon marad.

A Docs-ban közvetlenül feladatokat hozhatsz létre a jegyzetekből, és azokat a megfelelő csapattagoknak rendelheted hozzá.

Használja a megjegyzés funkciót, hogy megjegyzéseket és utasításokat hagyjon, amikor feladatokat oszt ki, vagy a jegyzetek alapján pontosítást kér.

2. ClickUp jegyzettömb

Készíts jegyzeteket, és kövesd nyomon a feladatokat a jegyzetek alapján a ClickUp Notepad funkció segítségével.

A ClickUp Notepad egy intuitív segédeszköz, amellyel gyorsan és szervezetten jegyzetelhetsz megbeszélések vagy előadások során.

Felhasználóbarát felületének köszönhetően a következőket teheti:

Gyorsan jegyezze le a fontos pontokat anélkül, hogy bonyolult opciók között kellene navigálnia.

Alkalmazható feladatokká alakítsd ötleteidet közvetlenül a jegyzetekből!

A jegyzetek bármely részét feladatként rendelheted magadhoz vagy egy csapattársadhoz, és nyomon követheted a haladást – mindezt anélkül, hogy elhagynád a jegyzeteket.

A jegyzeteket könnyedén átviheted a Jegyzettömbből egy erre a célra létrehozott ClickUp Doc dokumentumba, hogy később jobban rendszerezhesd őket.

3. ClickUp Brain

Használja a ClickUp Brain alkalmazást az információk lekéréséhez, valamint jegyzetek létrehozásához és szerkesztéséhez.

A ClickUp Brain egy másik figyelemre méltó eszköz, amely kiegészíti a Cornell jegyzetelési rendszert olyan fejlett funkciókkal, mint az AI Writer for Work, az AI Knowledge Manager és az AI Project Manager.

Az AI Writer for Work segítségével lektorálhatod a jegyzeteket, hogy helyesírási és nyelvtani pontosságukról megbizonyosodj, és finomíthasd a hangnemet és stílust. Kérd meg az AI-t, hogy fejtsen ki a legfontosabb pontokat, és az részletes kontextusos magyarázatot fog generálni neked.

Összefoglalnod kell a legfontosabb pontokat? A program elemezheti a jegyzeteket és rövid összefoglalót készíthet, ezzel értékes időt takarítva meg neked. Segít táblázatok hozzáadásában is a jegyzetekhez, hogy azok könnyebben áttekinthetők legyenek.

Az AI Knowledge Manager a ClickUp-on belül a kontextus alapján azonnali válaszokat ad.

Például, ha egy megbeszélés során ötleteket gyűjt, és szüksége van korábbi projektekkel vagy feladatokkal kapcsolatos információkra, az AI Knowledge Manager azonnal elő tudja hívni ezeket az információkat, így csökkentve a kézi kereséssel eltöltött időt.

Az AI projektmenedzser automatizálja a projektfrissítéseket és feladatokat, valós idejű állapotfrissítéseket biztosítva a projektekről. Lényegében a ClickUp Brain növeli a termelékenységet azáltal, hogy AI-alapú segítséget nyújt a jegyzeteléshez és a feladatkezeléshez.

A ClickUp Docs strukturált elrendezésének, a közös szerkesztési funkcióknak, a ClickUp Notepad rugalmasságának és a ClickUp Brain teljesítményének kombinálásával létrehozhat egy átfogó Cornell jegyzetelési rendszert, amely elősegíti a csapatmunkát, fokozza a tanulást és javítja az információk megőrzését.

Van még néhány termelékenységet növelő eszközünk, amelyekkel egyszerűsítheted a jegyzetelést. A ClickUp egy átfogó termelékenységi platform. Nem korlátozódik néhány sablonra és jegyzetelési eszközre, hanem képes helyettesíteni az összes többi alkalmazásodat.

Kössd össze az ötleteket a ClickUp Mind Maps segítségével a jobb memóriamegtartás érdekében.

A vizuális tanulók számára a ClickUp Mind Maps funkció kiváló segítséget nyújt a memóriának. Lehetővé teszi, hogy gondolatokat és jelzéseket rendkívül vizuális, egymással összekapcsolt formátumban szervezz.

Használd az ötletek összekapcsolására, a minták és összefüggések azonosítására, valamint a jegyzetek hatékonyabb strukturálására. Például összekapcsolhatod a központi gondolatot különböző alpontokkal, vagy összekapcsolhatod két látszólag egymástól független ötletet, amelyeknek közös témájuk van.

Rajzolj diagramokat és ragassz fel jegyzetlapokat a jegyzetelési rutinodhoz a ClickUp Whiteboards segítségével.

Egy másik hasonló eszköz a ClickUp Whiteboards, amely digitális munkaterületet kínál valós idejű ötleteléshez és együttműködéshez.

A Cornell-jegyzetek bal oldali oszlopát, ahol a fontosabb pontokat és utalásokat jegyzed le, digitális jegyzetlapokkal vagy szabadkézi diagramokkal egészítheted ki a Whiteboards alkalmazásban. Ezeket a jegyzeteket színkódokkal láthatod el és a projekt különböző fázisai szerint kategorizálhatod, így könnyebben azonosíthatod és nyomon követheted az információkat.

Képzeld el, hogy a jegyzetek mellé felvázolsz egy projekt ütemtervét vagy lerajzolod a folyamatot – így minden, ami a feladatodhoz vagy projektedhez kapcsolódik, egy helyen láthatóvá válik.

Ha fejlettebb megoldásokat keres, és a lehető legtöbbet szeretné kihozni a Cornell-féle jegyzetekből, akkor a különböző AI-eszközök is segíthetnek a hatékony jegyzetek és összefoglalók készítésében.

Ezek az eszközök képesek leírni a beszélgetéseket, kivonni a legfontosabb pontokat, és akár cselekvési tételeket is generálni – kiváló módszer a hatékonyság és a termelékenység növelésére a megbeszéléseken.

Használhatsz digitális naplóalkalmazásokat is, hogy kristályosítsd a Cornell-jegyzetek „összefoglaló részét”. Ezek az alkalmazások segítenek összefoglalni a legfontosabb tanulságokat, így később könnyebb lesz visszagondolni és előhívni a fontos információkat.

Profi tipp: A kedvenc eszközeiden való zökkenőmentes élmény érdekében fedezze fel : A kedvenc eszközeiden való zökkenőmentes élmény érdekében fedezze fel az Androidra vagy Mac-re készült jegyzetelési alkalmazásokat

A ClickUp és a Cornell jegyzetelési rendszer együttes használata hatékonyabbá és szervezettebbé teheti a jegyzetelési folyamatot.

Ne feledd, a kulcs a személyre szabás – válaszd ki, mi működik a legjobban számodra, és igazítsd az eszközöket a saját munkamódszeredhez.

A Cornell jegyzetelési módszer alkalmazása a hatékony projektmenedzsment érdekében

A Cornell jegyzetelési módszer hatékony projektmenedzsment stratégia lehet. Kétoszlopos szerkezetével és összefoglaló részével ez a módszer segít megragadni a fontos részleteket, teendőket és ötleteket a megbeszéléseken vagy brainstorming üléseken.

Ez a módszer például segíthet a feladatok hatékony lejegyzésében, a függőségek azonosításában és az ütemterv elkészítésében egy projektindító megbeszélés során. A jegyzetek bal oldali oszlopában kiemelheted a legfontosabb jelzéseket vagy sürgős teendőket, amelyek azonnali figyelmet igényelnek. Az alsó rész összefoglalja a megbeszélés során tárgyalt legfontosabb pontokat és a meghozott döntéseket.

A Cornell-módszer alkalmazása a projektmenedzsmentben segít a tisztánlátás kialakításában és elősegíti a reflexiót, javítva a projektek sikeres menedzselésének képességét.

A sikeres megvalósítás egyik alapvető szempontja egy hatékony platform, amely támogatja ezt a módszert. Szerencsére ingyenes projektmenedzsment szoftverek, mint például a ClickUp, állnak rendelkezésre, hogy segítsenek ebben.

Hogyan hozhatod ki a legtöbbet a jegyzetekből a ClickUp segítségével

A hagyományos jegyzetelési módszerek gyakran zavaros információhalmazt eredményeznek. A Cornell jegyzetelési módszer strukturált megközelítést kínál a legfontosabb pontok hatékony rögzítéséhez, de tollal és papírral történő alkalmazása korlátozott lehet.

Ha olyan platformokat építesz be a munkafolyamatodba, mint a ClickUp, hatékonyabban kihasználhatod ennek a módszernek az előnyeit. A ClickUp Docs, a ClickUp Brain és a ClickUp Notepad segítségével szervezett, interaktív és könnyen hozzáférhető Cornell-jegyzeteket hozhatsz létre.

Ha hatékony jegyzetelést szeretnél elsajátítani, próbáld ki a ClickUp testreszabható jegyzetelési sablonjait. Ezek egy egyszerű keretrendszert biztosítanak, amelynek segítségével azonnal elkezdheted használni ezt a módszert egy intuitív platformon.

Bármely új rendszer elsajátítása gyakorlást és türelmet igényel, ezért ne habozzon kipróbálni ezeket az eszközöket.

