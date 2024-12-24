Hogyan lehet hatékonyan gyorsírni?

Ha megnézi egy újságíró kézzel írt jegyzeteit, valószínűleg csak véletlenszerű firkákkal teli oldalakat fog látni.
Ez nem rossz kézírás. Ez gyorsírás, és így kell kinéznie.
A gyorsírásos jegyzetek, amelyek egykor minden diák, riporter, újságíró és titkár számára elengedhetetlen készségnek számítottak, a digitális rögzítési mechanizmusok megjelenésével elavulttá váltak.
De még mindig hasznos, különösen akkor, ha a technológia cserbenhagy, és csak egy megbízható toll és papír áll rendelkezésre a jegyzeteléshez. Ráadásul, nem lenne klassz, ha ismerne egy olyan készséget, amelyet a világ népességének kevesebb mint 1%-a használ?
Hogyan lehet saját gyorsírási rendszert kialakítani? Kezdjük az alapokkal.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
- A gyorsírás egy gyors, hatékony módszer jegyzetek készítésére szimbólumok és rövidítések segítségével.
- Ez javítja a jegyzetelési sebességét és a memóriáját, valamint csökkenti a jegyzetek rendezetlenségét.
- Válasszon a népszerű rendszerek közül – Gregg, Pitman és Teeline – vagy hozzon létre sajátot!
- A gyakori technikák közé tartozik a szavak szimbólumokkal való jelölése, a szabványos kifejezések rövidítése és a fonetikus helyesírásra való összpontosítás.
- A gyakorláshoz válasszon egy gyorsírási rendszert, hozzon létre egy egyéni szótárat, és egyszerűsítse a rövidítéseket a gyorsabb írás érdekében.
- Fejleszd gyorsírási készségeidet a ClickUp funkcióival, amelyek segítenek a jegyzetelésben és optimalizálják az általános munkafolyamatot.
Mik azok a gyorsírásos jegyzetek?
A gyorsírásos jegyzetek gyors és tömör módszerek az információk rögzítésére, szimbólumok és rövidítések segítségével, amelyekkel az ötleteket gyorsan le lehet jegyezni, ahelyett, hogy teljes mondatokat írnánk.
Ez segít abban, hogy a felesleges részletek helyett a legfontosabb információkra koncentráljon. Gondoljon rá úgy, mintha Marie Kondo módszerével rendezné a jegyzeteket, és csak a releváns részeket tartaná meg.
A gyorsírásban is fontos az egyszerűség. A szimbólumok és rövidítések használata időt és energiát takarít meg, így jobban koncentrálhat a tartalomra, mint magára az írásra.
📌 Példa
Ha egy új marketingkampányról szóló megbeszélésen vesz részt, így nézhetnek ki a gyorsírásos jegyzetei.
„John: → péntekig a TMR-en
Emma: ? Bf for CL? scdl mtg for Wed”
Használt gyorsírási szimbólumok:
- → = Követés
- TMR = Célpiaci jelentés
- Fri = péntek
- ? = Kérdés
- Bf = Rövid
- CL = Kampány indítása
- Scdl mtg = ülést ütemezni
- Wed = szerda
A jegyzetek jelentése a következő:
„Péntekig kövesse nyomon Johnnal a célpiaci jelentést.
Kérje meg Emmát, hogy készítsen összefoglalót a kampány indításáról. Egyeztessen vele egy találkozót szerdára. ”
💡Profi tipp: Az egyik legjobb módszer a gyorsírás kihasználására az, ha megtanul egy Önnek megfelelő gyorsírási rendszert, és kidolgozza saját jegyzetelési stratégiáját. Írjon gyorsírással úgy, ahogyan az Önnek értelmes.
Miért hasznos a gyorsírás a jegyzeteléshez?
Ha egy mondatban kellene leírni, a gyorsírás olyan, mint egy csalókód az íráshoz. A jegyzetelést a lassú teknősbékától a nyúl sprintjéig emeli – és ebben az esetben Ön nyer!
A gyorsírással áthidalhatja a beszélt és az írott kommunikáció közötti szakadékot, így a leírás gyorsabbá és könnyebbé válik, ami különösen hasznos megbeszéléseken és előadásokon.
A gyorsírás másik értékes tulajdonsága, hogy javítja a koncentrációt. Ahelyett, hogy minden szót leírna, a gyorsírás arra készteti, hogy a lényegre koncentráljon.
Tiro, a híres római szónok, Cicero titkára alkotta meg az egyik első gyorsírási rendszert, a „Tironian Notes”-t, hogy gyorsan leírhassa a beszédeket és vitákat. Módszere annyira jó volt, hogy a római szenátorok standardjává vált.
Ma a gyorsírás olyan rendszerekké fejlődött, mint a Gregg és a Teeline gyorsírás (ezekről egy perc múlva beszélünk!), amelyek tökéletesek azok számára, akik valaha is gondolták: „Kell lennie egy gyorsabb módszernek, hogy ezt leírjam!”
Ki használ gyorsírást?
A gyorsírás nem csak bírósági jegyzőkönyvvezetők és újságírók számára készült, hanem bárki számára elérhető:
Például:
- Diákok: A gyorsírás segítségével lépést tarthat a gyors tempójú előadásokkal. A jegyzetelési sebesség fontos, ha hosszú előadásokon vesz részt, vagy videókból készít jegyzeteket.
- Szakemberek: A fontos megbeszélések gyakran gyorsan haladnak, és a gyorsírás segít lépést tartani. Segít könnyedén lejegyezni a megbeszélés jegyzőkönyvét.
- Lelkesek: A gyorsírás izgalmas kihívás lehet azok számára, akik szeretik a nyelvi rejtvényeket megoldani. Emellett remek módszer a kreatív folyamatok dokumentálására, ötvözve a nyelvi művészetet, egy kis történelmet és sok-sok szórakozást az agy számára!
A gyorsírásos jegyzetelés előnyei
A gyorsírásos jegyzetek számos előnnyel járnak. Íme, mit érhet el, ha ma elkezdi használni őket.
- Sebesség: Elegendő gyakorlással akár 200+ szót is leírhat percenként. A sebesség különösen fontos, ha rövid idő alatt részletes információkat kell rögzítenie.
- Egyértelműség: Tanulja meg, hogyan írhat kevesebb szóval, így kevésbé lesz zavaros és egyértelműbbek lesznek a jegyzetek. A gyorsírás arra kényszeríti, hogy az információkat a lényegre szűkítse, ami azt jelenti, hogy a jegyzetek pontosabbak és fókuszáltabbak lesznek.
- Professzionális előny: Legyen az, aki mindig minden részletet megért a megbeszéléseken. Bármely professzionális környezetben a fontos részletek kihagyása káros lehet. A gyorsírás biztosítja, hogy minden fontos információt rögzítsen.
- Memóriafejlesztés: A gyorsírás segít jobban megőrizni az információkat, mivel a fontos dolgokra koncentrál.
- Alacsony technológiai igényű: A kezdéshez csak tollra és papírra van szükség – ez akkor jön jól, ha jegyzetelő alkalmazás nem áll könnyen rendelkezésre.
Népszerű gyorsírási rendszerek
A gyorsírás az évszázadok során fejlődött, és több, a sebességre és hatékonyságra tervezett rendszer is kialakult. Nézzük meg közelebbről:
1. Gregg gyorsírás
A John Robert Gregg által létrehozott Gregg gyorsírás egy jegyzetelési módszer, amely folyékony, cursive-szerű szimbólumokat használ. Különösen hasznos azoknak a diákoknak és szakembereknek, akiknek gyorsan le kell írniuk a kimondott szavakat.
📌 Példa: A „fotográfia” szó Gregg gyorsírásban történő leírása „f-t-o-g-r-f” szimbólumokkal fordítható le, a hangokra, nem pedig a betűkre koncentrálva.
2. Pitman gyorsírás
A Sir Isaac Pitman által kifejlesztett rendszer különböző hangokhoz különböző vastagságú vonásokat használ. A vastagabb vonások a hangos mássalhangzókhoz, a vékonyabbak pedig a hangtalan mássalhangzókhoz tartoznak.
A Pitman gyorsírást gyakran azok kedvelik, akiknek pontosságra van szükségük.
📌 Példa: A hangos mássalhangzók, mint a „b”, vastag vonásokkal íródnak, míg a hangtalan mássalhangzók, mint a „p”, vékonyabbak.
3. Teeline gyorsírás
Az újságírók számára kifejlesztett Teeline egyszerűsíti az ábécét a gyorsabb írás érdekében. Különösen hasznos azok számára, akiknek gyors és hatékony jegyzetelésre van szükségük.
📌 Példa: A „meeting” szót „mtg”-ként lehet leírni, csak a lényeges hangokra és betűkre koncentrálva.
Minden gyorsírási rendszernek megvan a maga egyedi stílusa, de mindegyiknek közös célja van: egyszerűsíteni a jegyzetelést.
A gyorsírás alapvető technikái és szimbólumai
A gyorsírás elsajátításához itt van néhány alapvető technika, amelyre szüksége lesz:
- Szimbólumok: Szimbólumokkal jelölje a teljes szavakat, hogy ne kelljen túl sokat írni. Ismerkedjen meg a gyakori szimbólumokkal, például egy egyszerű vonallal vagy görbével jelölje a gyakori szavakat, mint például „a” vagy „és” 🔣
- Rövidítések: Rövidítsd le a gyakori szavakat, például „w/” a „with” helyett, vagy „b/c” a „because” helyett. A rövidítések segítenek csökkenteni az írásra fordított időt, ami különösen hasznos a gyors tempójú környezetben 🖊️.
- Fonetika: Összpontosítson a szavak hangzására, ne a helyesírásukra. Például a „night” szó „nyt”-té válhat. A fonetika a helyesírás egyszerűsítéséről szól, ami gyorsítja az írási folyamatot 🎶
- Gyorsítási technikák: A végső cél a gyors gyorsírási sebesség elsajátítása. Sorolja fel az összes szimbólumot egy dokumentumban, hogy szükség esetén másolhassa és beilleszthesse őket. Ha az old school kézírásos módszert választja, gyakorolja a gyors mozdulatokhoz szükséges kézmozgásokat 🏃
Hogyan gyakorolhatja hatékonyan a gyorsírást?
A gyorsírás elsajátításához megfelelő megközelítésre és eszközökre van szükség. Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató:
1. lépés: Válassza ki a rendszert
Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő rendszert. Ha újságíráshoz használja, akkor érdemes a Teeline rendszert választania. Diákként érdemesebb a viszonylag egyszerűbb Gregg vagy Pitman rendszert használnia.
2. lépés: Tanulja meg az alapokat
Ismerkedjen meg az alapvető technikákkal és szimbólumokkal. A gyakorlás a gyorsírás elsajátításának kulcsa. Akár egy partnerrel is együttműködhet, hogy valós időben gyakoroljon, így a tanulás interaktívabbá válik.
Használjon olyan forrásokat, mint a Gregg gyorsírási szótár vagy gyakorlati útmutatók, amelyek segítenek elsajátítani az alapokat. Ha saját gyorsírási rendszert szeretne létrehozni, akkor el kell sajátítania az alapokat.
Olvassa el még: A 10 legjobb ingyenes jegyzetelési sablon a Google Docs, Word és ClickUp programokban
3. lépés: Használjon eszközöket a hatékonyság érdekében
A gyorsírás gyors, de olyan eszközök, mint a ClickUp, még hatékonyabbá teszik. Akár AI-t szeretne használni a jegyzeteléshez, akár kollégáival szeretne együttműködni, a ClickUp mindennel rendelkezik!
🗒️ Jegyzeteljen a Jegyzettömb segítségével
A jegyzetek végül feladatokká és cselekvési tervekké válnak – miért ne egyszerűsítené le a folyamatot? A ClickUp Notepad segít zökkenőmentesen rendszerezni a jegyzeteket ellenőrzőlistákban vagy bármilyen egyedi formátumban.
Cselekvést szeretne kiváltani? Egyszerűen alakítsa gyors feljegyzéseit nyomon követhető feladatokká, határidőkkel, felelősökkel és prioritásokkal.
Ráadásul a ClickUp szerkesztési funkciói segítségével jegyzetek világosak és vizuálisan vonzóak lesznek. Bármikor, bárhol elérhető – mobilon vagy asztali gépen – ez a tökéletes eszköz az okosabb jegyzeteléshez!
📃 Stratégiák kidolgozása és együttműködés a Docs segítségével
Lássuk be: az együttműködés mindent megkönnyít! De nem jelent problémát mások firkálmányainak megfejtése a gyorsírásos jegyzeteknél? A ClickUp-pal nem!
Készítsen és ossza meg a csapat egészével egy gyorsírási szótárat vagy segédletet a ClickUp Docs segítségével, így nem lesz többé zavar a szimbólumok vagy rövidítések miatt.
Testreszabhatja a bejegyzéseket, valós időben együttműködhet másokkal, és a jegyzeteket feladatokhoz kapcsolhatja, hogy mindenki egyformán tájékozott legyen.
Érdekesség: A gyorsírók között G. D. Bist, egy 1920-ban született indiai gyorsíró és gépíró tartotta a világrekordot a leggyorsabb írásban, percenként 250 szóval.
Együttműködés vizuális jegyzetek és fehér táblák segítségével
Szeretnéd még egy lépéssel továbbvinni az együttműködést? A ClickUp Whiteboards funkció egy virtuális vászon, amelyen a csapatod vizuálisan brainstormingolhat a gyorsírási stratégiákról. Térképezd fel a munkafolyamatokat, kapcsold össze az ötleteket, és azonnal alakítsd a koncepciókat megvalósítható feladatokká, anélkül, hogy oda-vissza kellene váltanod.
Automatizálja munkafolyamatát a Brain segítségével
Gondolja, hogy az AI és a gyorsírás jól működnek együtt? Nos, együtt virágoznak!
A ClickUp Brain egy személyes, „kérdezz bármit” típusú mesterséges intelligencia eszköz, amely összekapcsolja a feladatait, dokumentumait és a csapat tudását, hogy azonnali válaszokat adjon és automatizálja az ismétlődő munkákat.
Szüksége van a múlt havi értekezlet jegyzetének összefoglalójára? Megvan. Szeretné egy dokumentum tartalmát egy jelentés világos vázlatává alakítani? Megvan! Csak annyit kell tennie, hogy megkérdezi.
Párosítsa a Brain alkalmazást a ClickUp Automations alkalmazással, így nem kell aggódnia, hogy elmulaszt valamelyik feladatot vagy a követő lépéseket. Nincs elveszett adat, nincs elvesztegetett idő!
A ClickUp nemcsak a gyorsírásos jegyzetelésben segít, hanem javítja a munkafolyamatot is.
- Konvertálja a gyorsírásos jegyzeteket nyomon követhető feladatokká
- A találkozók jegyzetét alakítsa át világos, megvalósítható összefoglalókba.
- A megosztott jegyzeteket valós időben szerkesztheti, frissítheti és finomíthatja.
- Tartsa összes jegyzetét, feladatát és frissítését egy rendezett helyen
Olvassa el még: A 15 legjobb AI jegyzetelési alkalmazás és eszköz
4. lépés: Határozzon meg célokat a fejlődéshez
A gyorsírás tanulásakor fontos a fegyelem, különösen szakmai okokból. Állítson fel világos, mérhető célokat, hogy nyomon követhesse gyorsírási fejlődését.
Legyen szó a sebesség növeléséről vagy új szimbólumok elsajátításáról, játssza el céljait, és rendszeresen értékelje újra azokat, hogy koncentrált és motivált maradjon.
💡Profi tipp: A zavar elkerülése érdekében egyszerre csak egy gyorsírási rendszer elsajátítására koncentráljon. Ha már jól megy, kipróbálhatja több rendszer kombinálását egyedi keverékévé, hogy még hatékonyabb legyen.
A hatékony gyorsírásos jegyzetelés legjobb gyakorlata
A gyorsírás hatékonyságának maximalizálásához tartsa szem előtt az alábbi bevált gyakorlatokat:
📝 Gyakoroljon rendszeresen
Mint minden más készségnél, a gyakorlat teszi a mestert! A rendszeres gyakorlás segít megerősíteni a tanultakat. Szánjon minden nap időt a gyorsírás gyakorlására, akár csak 15 percet is.
Minél többet gyakorol, annál gyorsabb és pontosabb lesz.
📝 Készítsen személyes szótárat
A személyes szótár felbecsülhetetlen értékű, különösen akkor, ha speciális szókincset használ. Készítsen gyorsírási szótárat egyedi szimbólumokkal a gyakori kifejezésekhez és a saját igényeinek megfelelő nevekhez. Ez megkönnyíti a jegyzetelést, és személyre szabottabbá és hatékonyabbá teszi a gyorsírást.
📝 Tartsa egyszerűnek
Kerülje el a jegyzetek túlzott bonyolítását a túl sok rövidítéssel. Az egyszerűség a hatékony gyorsírás kulcsa.
A gyorsírásos jegyzetelés során elkerülendő gyakori hibák
Bár a gyorsírás rendkívül hasznos lehet, könnyű beleesni az alábbi csapdákba:
❌ Túl sűrű jegyzetek készítése
Ne bonyolítsa túl a gyorsírást túl sok rövidítéssel. Az egyértelműség kedvéért tartsa egyszerűnek, mivel a sűrű jegyzeteket később nehéz megfejteni. A cél az információk gyors leírása, nem pedig egy szigorúan titkos kód létrehozása. Ez megkönnyíti a szakmai együttműködést.
❌ Csak a memóriára támaszkodni
A gyorsírási szimbólumokat könnyű elfelejteni, különösen, ha még kezdő vagy. Mindig tartsd kéznél a gyorsírási szótáradat.
❌ A jegyzetek áttekintésének elmulasztása
A felülvizsgálat nélküli gyorsírás később rejtélyessé válhat. A gyorsírásos jegyzetek azonnali felülvizsgálata biztosítja, hogy ne felejtse el a fontos részleteket.
Fejlessze gyorsírási készségeit a ClickUp segítségével
Akár a Gregg, Pitman vagy Teeline rendszert választja, akár saját rendszert hoz létre, a gyorsírási jegyzetek a gyakorlásról, az egyszerűségről és a megfelelő eszközök használatáról szólnak.
A ClickUp új dimenziót ad a gyorsírásnak, mint dokumentumkezelő szoftver, amely segít jegyzeteket rögzíteni, azokat végrehajtható feladatokká alakítani és könnyedén nyomon követni.
Említettük már, hogy mindez ingyenes? Ennél jobb nem is lehet!
Készen áll arra, hogy jegyzetelését a termelékenységgel ötvözze? Regisztráljon most egy ingyenes ClickUp fiókra!