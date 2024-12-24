ClickUp blog
Hogyan lehet hatékonyan gyorsírni?

Hogyan lehet hatékonyan gyorsírni?

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
2024. december 24.

Ha megnézi egy újságíró kézzel írt jegyzeteit, valószínűleg csak véletlenszerű firkákkal teli oldalakat fog látni.

Ez nem rossz kézírás. Ez gyorsírás, és így kell kinéznie.

A gyorsírásos jegyzetek, amelyek egykor minden diák, riporter, újságíró és titkár számára elengedhetetlen készségnek számítottak, a digitális rögzítési mechanizmusok megjelenésével elavulttá váltak.

De még mindig hasznos, különösen akkor, ha a technológia cserbenhagy, és csak egy megbízható toll és papír áll rendelkezésre a jegyzeteléshez. Ráadásul, nem lenne klassz, ha ismerne egy olyan készséget, amelyet a világ népességének kevesebb mint 1%-a használ?

Hogyan lehet saját gyorsírási rendszert kialakítani? Kezdjük az alapokkal.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

  • A gyorsírás egy gyors, hatékony módszer jegyzetek készítésére szimbólumok és rövidítések segítségével.
  • Ez javítja a jegyzetelési sebességét és a memóriáját, valamint csökkenti a jegyzetek rendezetlenségét.
  • Válasszon a népszerű rendszerek közül – Gregg, Pitman és Teeline – vagy hozzon létre sajátot!
  • A gyakori technikák közé tartozik a szavak szimbólumokkal való jelölése, a szabványos kifejezések rövidítése és a fonetikus helyesírásra való összpontosítás.
  • A gyakorláshoz válasszon egy gyorsírási rendszert, hozzon létre egy egyéni szótárat, és egyszerűsítse a rövidítéseket a gyorsabb írás érdekében.
  • Fejleszd gyorsírási készségeidet a ClickUp funkcióival, amelyek segítenek a jegyzetelésben és optimalizálják az általános munkafolyamatot.

Mik azok a gyorsírásos jegyzetek?

A gyorsírásos jegyzetek gyors és tömör módszerek az információk rögzítésére, szimbólumok és rövidítések segítségével, amelyekkel az ötleteket gyorsan le lehet jegyezni, ahelyett, hogy teljes mondatokat írnánk.

Ez segít abban, hogy a felesleges részletek helyett a legfontosabb információkra koncentráljon. Gondoljon rá úgy, mintha Marie Kondo módszerével rendezné a jegyzeteket, és csak a releváns részeket tartaná meg.

A gyorsírásban is fontos az egyszerűség. A szimbólumok és rövidítések használata időt és energiát takarít meg, így jobban koncentrálhat a tartalomra, mint magára az írásra.

📌 Példa

Ha egy új marketingkampányról szóló megbeszélésen vesz részt, így nézhetnek ki a gyorsírásos jegyzetei.

„John: → péntekig a TMR-en

Emma: ? Bf for CL? scdl mtg for Wed”

Használt gyorsírási szimbólumok:

  • → = Követés
  • TMR = Célpiaci jelentés
  • Fri = péntek
  • ? = Kérdés
  • Bf = Rövid
  • CL = Kampány indítása
  • Scdl mtg = ülést ütemezni
  • Wed = szerda

A jegyzetek jelentése a következő:

„Péntekig kövesse nyomon Johnnal a célpiaci jelentést.

Kérje meg Emmát, hogy készítsen összefoglalót a kampány indításáról. Egyeztessen vele egy találkozót szerdára. ”

💡Profi tipp: Az egyik legjobb módszer a gyorsírás kihasználására az, ha megtanul egy Önnek megfelelő gyorsírási rendszert, és kidolgozza saját jegyzetelési stratégiáját. Írjon gyorsírással úgy, ahogyan az Önnek értelmes.

Miért hasznos a gyorsírás a jegyzeteléshez?

Ha egy mondatban kellene leírni, a gyorsírás olyan, mint egy csalókód az íráshoz. A jegyzetelést a lassú teknősbékától a nyúl sprintjéig emeli – és ebben az esetben Ön nyer!

A gyorsírással áthidalhatja a beszélt és az írott kommunikáció közötti szakadékot, így a leírás gyorsabbá és könnyebbé válik, ami különösen hasznos megbeszéléseken és előadásokon.

A gyorsírás másik értékes tulajdonsága, hogy javítja a koncentrációt. Ahelyett, hogy minden szót leírna, a gyorsírás arra készteti, hogy a lényegre koncentráljon.

Tiro, a híres római szónok, Cicero titkára alkotta meg az egyik első gyorsírási rendszert, a „Tironian Notes”-t, hogy gyorsan leírhassa a beszédeket és vitákat. Módszere annyira jó volt, hogy a római szenátorok standardjává vált.

Ma a gyorsírás olyan rendszerekké fejlődött, mint a Gregg és a Teeline gyorsírás (ezekről egy perc múlva beszélünk!), amelyek tökéletesek azok számára, akik valaha is gondolták: „Kell lennie egy gyorsabb módszernek, hogy ezt leírjam!”

Ki használ gyorsírást?

A gyorsírás nem csak bírósági jegyzőkönyvvezetők és újságírók számára készült, hanem bárki számára elérhető:

Például:

  • Diákok: A gyorsírás segítségével lépést tarthat a gyors tempójú előadásokkal. A jegyzetelési sebesség fontos, ha hosszú előadásokon vesz részt, vagy videókból készít jegyzeteket.
  • Szakemberek: A fontos megbeszélések gyakran gyorsan haladnak, és a gyorsírás segít lépést tartani. Segít könnyedén lejegyezni a megbeszélés jegyzőkönyvét.
  • Lelkesek: A gyorsírás izgalmas kihívás lehet azok számára, akik szeretik a nyelvi rejtvényeket megoldani. Emellett remek módszer a kreatív folyamatok dokumentálására, ötvözve a nyelvi művészetet, egy kis történelmet és sok-sok szórakozást az agy számára!

A gyorsírásos jegyzetelés előnyei

A gyorsírásos jegyzetek számos előnnyel járnak. Íme, mit érhet el, ha ma elkezdi használni őket.

  • Sebesség: Elegendő gyakorlással akár 200+ szót is leírhat percenként. A sebesség különösen fontos, ha rövid idő alatt részletes információkat kell rögzítenie.
  • Egyértelműség: Tanulja meg, hogyan írhat kevesebb szóval, így kevésbé lesz zavaros és egyértelműbbek lesznek a jegyzetek. A gyorsírás arra kényszeríti, hogy az információkat a lényegre szűkítse, ami azt jelenti, hogy a jegyzetek pontosabbak és fókuszáltabbak lesznek.
  • Professzionális előny: Legyen az, aki mindig minden részletet megért a megbeszéléseken. Bármely professzionális környezetben a fontos részletek kihagyása káros lehet. A gyorsírás biztosítja, hogy minden fontos információt rögzítsen.
  • Memóriafejlesztés: A gyorsírás segít jobban megőrizni az információkat, mivel a fontos dolgokra koncentrál.
  • Alacsony technológiai igényű: A kezdéshez csak tollra és papírra van szükség – ez akkor jön jól, ha jegyzetelő alkalmazás nem áll könnyen rendelkezésre.

Népszerű gyorsírási rendszerek

A gyorsírás az évszázadok során fejlődött, és több, a sebességre és hatékonyságra tervezett rendszer is kialakult. Nézzük meg közelebbről:

1. Gregg gyorsírás

A John Robert Gregg által létrehozott Gregg gyorsírás egy jegyzetelési módszer, amely folyékony, cursive-szerű szimbólumokat használ. Különösen hasznos azoknak a diákoknak és szakembereknek, akiknek gyorsan le kell írniuk a kimondott szavakat.

📌 Példa: A „fotográfia” szó Gregg gyorsírásban történő leírása „f-t-o-g-r-f” szimbólumokkal fordítható le, a hangokra, nem pedig a betűkre koncentrálva.

2. Pitman gyorsírás

A Sir Isaac Pitman által kifejlesztett rendszer különböző hangokhoz különböző vastagságú vonásokat használ. A vastagabb vonások a hangos mássalhangzókhoz, a vékonyabbak pedig a hangtalan mássalhangzókhoz tartoznak.

A Pitman gyorsírást gyakran azok kedvelik, akiknek pontosságra van szükségük.

📌 Példa: A hangos mássalhangzók, mint a „b”, vastag vonásokkal íródnak, míg a hangtalan mássalhangzók, mint a „p”, vékonyabbak.

3. Teeline gyorsírás

Az újságírók számára kifejlesztett Teeline egyszerűsíti az ábécét a gyorsabb írás érdekében. Különösen hasznos azok számára, akiknek gyors és hatékony jegyzetelésre van szükségük.

📌 Példa: A „meeting” szót „mtg”-ként lehet leírni, csak a lényeges hangokra és betűkre koncentrálva.

Minden gyorsírási rendszernek megvan a maga egyedi stílusa, de mindegyiknek közös célja van: egyszerűsíteni a jegyzetelést.

A gyorsírás alapvető technikái és szimbólumai

A gyorsírás elsajátításához itt van néhány alapvető technika, amelyre szüksége lesz:

  • Szimbólumok: Szimbólumokkal jelölje a teljes szavakat, hogy ne kelljen túl sokat írni. Ismerkedjen meg a gyakori szimbólumokkal, például egy egyszerű vonallal vagy görbével jelölje a gyakori szavakat, mint például „a” vagy „és” 🔣
  • Rövidítések: Rövidítsd le a gyakori szavakat, például „w/” a „with” helyett, vagy „b/c” a „because” helyett. A rövidítések segítenek csökkenteni az írásra fordított időt, ami különösen hasznos a gyors tempójú környezetben 🖊️.
  • Fonetika: Összpontosítson a szavak hangzására, ne a helyesírásukra. Például a „night” szó „nyt”-té válhat. A fonetika a helyesírás egyszerűsítéséről szól, ami gyorsítja az írási folyamatot 🎶
  • Gyorsítási technikák: A végső cél a gyors gyorsírási sebesség elsajátítása. Sorolja fel az összes szimbólumot egy dokumentumban, hogy szükség esetén másolhassa és beilleszthesse őket. Ha az old school kézírásos módszert választja, gyakorolja a gyors mozdulatokhoz szükséges kézmozgásokat 🏃

Hogyan gyakorolhatja hatékonyan a gyorsírást?

A gyorsírás elsajátításához megfelelő megközelítésre és eszközökre van szükség. Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató:

1. lépés: Válassza ki a rendszert

Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő rendszert. Ha újságíráshoz használja, akkor érdemes a Teeline rendszert választania. Diákként érdemesebb a viszonylag egyszerűbb Gregg vagy Pitman rendszert használnia.

2. lépés: Tanulja meg az alapokat

Ismerkedjen meg az alapvető technikákkal és szimbólumokkal. A gyakorlás a gyorsírás elsajátításának kulcsa. Akár egy partnerrel is együttműködhet, hogy valós időben gyakoroljon, így a tanulás interaktívabbá válik.

Használjon olyan forrásokat, mint a Gregg gyorsírási szótár vagy gyakorlati útmutatók, amelyek segítenek elsajátítani az alapokat. Ha saját gyorsírási rendszert szeretne létrehozni, akkor el kell sajátítania az alapokat.

Olvassa el még: A 10 legjobb ingyenes jegyzetelési sablon a Google Docs, Word és ClickUp programokban

3. lépés: Használjon eszközöket a hatékonyság érdekében

A gyorsírás gyors, de olyan eszközök, mint a ClickUp, még hatékonyabbá teszik. Akár AI-t szeretne használni a jegyzeteléshez, akár kollégáival szeretne együttműködni, a ClickUp mindennel rendelkezik!

🗒️ Jegyzeteljen a Jegyzettömb segítségével

A jegyzetek végül feladatokká és cselekvési tervekké válnak – miért ne egyszerűsítené le a folyamatot? A ClickUp Notepad segít zökkenőmentesen rendszerezni a jegyzeteket ellenőrzőlistákban vagy bármilyen egyedi formátumban.

ClickUp Notepad: rövidített jegyzetek
Rendezze jegyzetét, és alakítsa azokat nyomon követhető feladatokká a ClickUp Notepad segítségével.

Cselekvést szeretne kiváltani? Egyszerűen alakítsa gyors feljegyzéseit nyomon követhető feladatokká, határidőkkel, felelősökkel és prioritásokkal.

Ráadásul a ClickUp szerkesztési funkciói segítségével jegyzetek világosak és vizuálisan vonzóak lesznek. Bármikor, bárhol elérhető – mobilon vagy asztali gépen – ez a tökéletes eszköz az okosabb jegyzeteléshez!

📃 Stratégiák kidolgozása és együttműködés a Docs segítségével

Lássuk be: az együttműködés mindent megkönnyít! De nem jelent problémát mások firkálmányainak megfejtése a gyorsírásos jegyzeteknél? A ClickUp-pal nem!

Készítsen és ossza meg a csapat egészével egy gyorsírási szótárat vagy segédletet a ClickUp Docs segítségével, így nem lesz többé zavar a szimbólumok vagy rövidítések miatt.

ClickUp Docs: rövidített jegyzetek
Egyszerűsítse a gyorsírásos csapatmunkát és stratégiát a ClickUp Docs segítségével.

Testreszabhatja a bejegyzéseket, valós időben együttműködhet másokkal, és a jegyzeteket feladatokhoz kapcsolhatja, hogy mindenki egyformán tájékozott legyen.

Érdekesség: A gyorsírók között G. D. Bist, egy 1920-ban született indiai gyorsíró és gépíró tartotta a világrekordot a leggyorsabb írásban, percenként 250 szóval.

Együttműködés vizuális jegyzetek és fehér táblák segítségével

Szeretnéd még egy lépéssel továbbvinni az együttműködést? A ClickUp Whiteboards funkció egy virtuális vászon, amelyen a csapatod vizuálisan brainstormingolhat a gyorsírási stratégiákról. Térképezd fel a munkafolyamatokat, kapcsold össze az ötleteket, és azonnal alakítsd a koncepciókat megvalósítható feladatokká, anélkül, hogy oda-vissza kellene váltanod.

ClickUp Whiteboard: rövidített jegyzetek
Brainstorming stratégiák kidolgozása a csapattal a ClickUp Whiteboards segítségével

Automatizálja munkafolyamatát a Brain segítségével

Gondolja, hogy az AI és a gyorsírás jól működnek együtt? Nos, együtt virágoznak!

A ClickUp Brain egy személyes, „kérdezz bármit” típusú mesterséges intelligencia eszköz, amely összekapcsolja a feladatait, dokumentumait és a csapat tudását, hogy azonnali válaszokat adjon és automatizálja az ismétlődő munkákat.

Szüksége van a múlt havi értekezlet jegyzetének összefoglalójára? Megvan. Szeretné egy dokumentum tartalmát egy jelentés világos vázlatává alakítani? Megvan! Csak annyit kell tennie, hogy megkérdezi.

ClickUp Brain
A ClickUp Brain segítségével azonnali választ kaphat minden munkafolyamatával kapcsolatos kérdésére.

Párosítsa a Brain alkalmazást a ClickUp Automations alkalmazással, így nem kell aggódnia, hogy elmulaszt valamelyik feladatot vagy a követő lépéseket. Nincs elveszett adat, nincs elvesztegetett idő!

ClickUp automatizálások
Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a nyomon követéshez

A ClickUp nemcsak a gyorsírásos jegyzetelésben segít, hanem javítja a munkafolyamatot is.

  • Konvertálja a gyorsírásos jegyzeteket nyomon követhető feladatokká
  • A találkozók jegyzetét alakítsa át világos, megvalósítható összefoglalókba.
  • A megosztott jegyzeteket valós időben szerkesztheti, frissítheti és finomíthatja.
  • Tartsa összes jegyzetét, feladatát és frissítését egy rendezett helyen

Olvassa el még: A 15 legjobb AI jegyzetelési alkalmazás és eszköz

4. lépés: Határozzon meg célokat a fejlődéshez

A gyorsírás tanulásakor fontos a fegyelem, különösen szakmai okokból. Állítson fel világos, mérhető célokat, hogy nyomon követhesse gyorsírási fejlődését.

Legyen szó a sebesség növeléséről vagy új szimbólumok elsajátításáról, játssza el céljait, és rendszeresen értékelje újra azokat, hogy koncentrált és motivált maradjon.

💡Profi tipp: A zavar elkerülése érdekében egyszerre csak egy gyorsírási rendszer elsajátítására koncentráljon. Ha már jól megy, kipróbálhatja több rendszer kombinálását egyedi keverékévé, hogy még hatékonyabb legyen.

A hatékony gyorsírásos jegyzetelés legjobb gyakorlata

A gyorsírás hatékonyságának maximalizálásához tartsa szem előtt az alábbi bevált gyakorlatokat:

📝 Gyakoroljon rendszeresen

Mint minden más készségnél, a gyakorlat teszi a mestert! A rendszeres gyakorlás segít megerősíteni a tanultakat. Szánjon minden nap időt a gyorsírás gyakorlására, akár csak 15 percet is.

Minél többet gyakorol, annál gyorsabb és pontosabb lesz.

📝 Készítsen személyes szótárat

A személyes szótár felbecsülhetetlen értékű, különösen akkor, ha speciális szókincset használ. Készítsen gyorsírási szótárat egyedi szimbólumokkal a gyakori kifejezésekhez és a saját igényeinek megfelelő nevekhez. Ez megkönnyíti a jegyzetelést, és személyre szabottabbá és hatékonyabbá teszi a gyorsírást.

📝 Tartsa egyszerűnek

Kerülje el a jegyzetek túlzott bonyolítását a túl sok rövidítéssel. Az egyszerűség a hatékony gyorsírás kulcsa.

A gyorsírásos jegyzetelés során elkerülendő gyakori hibák

Bár a gyorsírás rendkívül hasznos lehet, könnyű beleesni az alábbi csapdákba:

❌ Túl sűrű jegyzetek készítése

Ne bonyolítsa túl a gyorsírást túl sok rövidítéssel. Az egyértelműség kedvéért tartsa egyszerűnek, mivel a sűrű jegyzeteket később nehéz megfejteni. A cél az információk gyors leírása, nem pedig egy szigorúan titkos kód létrehozása. Ez megkönnyíti a szakmai együttműködést.

❌ Csak a memóriára támaszkodni

A gyorsírási szimbólumokat könnyű elfelejteni, különösen, ha még kezdő vagy. Mindig tartsd kéznél a gyorsírási szótáradat.

❌ A jegyzetek áttekintésének elmulasztása

A felülvizsgálat nélküli gyorsírás később rejtélyessé válhat. A gyorsírásos jegyzetek azonnali felülvizsgálata biztosítja, hogy ne felejtse el a fontos részleteket.

Fejlessze gyorsírási készségeit a ClickUp segítségével

Akár a Gregg, Pitman vagy Teeline rendszert választja, akár saját rendszert hoz létre, a gyorsírási jegyzetek a gyakorlásról, az egyszerűségről és a megfelelő eszközök használatáról szólnak.

A ClickUp új dimenziót ad a gyorsírásnak, mint dokumentumkezelő szoftver, amely segít jegyzeteket rögzíteni, azokat végrehajtható feladatokká alakítani és könnyedén nyomon követni.

Említettük már, hogy mindez ingyenes? Ennél jobb nem is lehet!

Készen áll arra, hogy jegyzetelését a termelékenységgel ötvözze? Regisztráljon most egy ingyenes ClickUp fiókra!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp