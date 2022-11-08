5 stratégia a jegyzetelés javításához és a termelékenység növeléséhez

24 óra elteltével az új információk akár 40%-át is elfelejtjük. De egy egyszerű eszközzel, a jegyzeteléssel akár 100%-ban megőrizhetjük emlékeinket.

A Journal of Experimental Psychology 2021-es tanulmányában a jegyzeteket készítő résztvevők jobban emlékeztek az információkra, mint azok, akik nem készítettek jegyzeteket, vagy akik a telefonjukkal fényképeztek az előadásokról. Ha nem próbáljuk megőrizni az információkat, az élményről alkotott emlékeink fokozatosan elhalványulnak, amíg végül alig vagy egyáltalán nem emlékszünk rájuk.

Szerencsére a jegyzetelés segít a memóriában, mivel aktívan bevonja az anyagot, hogy összekapcsolja az új ismereteket és a múltbeli tapasztalatokat. 🔗

Az Ön számára leghatékonyabb jegyzetelési stratégia a tartalom vagy az összegyűjtött információk típusától, azok értékelésének módjától és a megőrzésükre rendelkezésre álló időtől függ.

A folyamatnak lehetővé kell tennie, hogy bármilyen környezetben hatékony jegyzeteket készítsen, és ösztönöznie kell a hatékony tanulásra és az információk megőrzésére. A ClickUp összeállított egy listát néhány bevált stratégiáról, amelyekkel javíthatja a virtuális és személyes jegyzetelést, és hatékonyabbá teheti azt.

Olvassa el a cikket, és ismerje meg az öt legjobb stratégiát, amelyek segítségével bárki jobb és produktívabb jegyzeteket készíthet, akár podcastot hallgat, előadást követ, vagy dokumentumfilmet néz.

Részletesen megvizsgálunk több mint egy tucat 2022 legjobb ingyenes jegyzetelési alkalmazását, és elemzzük mindegyik képességeit és gyengeségeit.

1. Próbálja ki a hagyományos jegyzetelési módszert

A hagyományos jegyzetelési módszerek, mint például a Cornell- és a Boxing-módszer, a legproduktívabbak és legszélesebb körben használtak közé tartoznak. A Cornell-módszert Walter Pauk fejlesztette ki az 1950-es években, és a jegyzeteket három részre osztja: jelzés, jegyzetek és összefoglalás. Ezek a szakaszok segítenek javítani a memóriádat és a szervezett információ-megtartó képességedet.

A Boxing módszer különböző információkat csoportosít kis dobozokba, és címkézi őket, vagy minden doboz tetejére egy átfogóbb ötletet ír. Ez a módszer tömörséget biztosít, és jól működik a digitális jegyzeteknél.

A leckék után könnyebb átrendezni és áthelyezni a szakaszokat. Más hagyományos módszerek, mint például a bullet journaling vagy a vázlatos módszer, szintén hatékonyak lehetnek.

Az AI jegyzetelési eszközök megkönnyítik, hogy teljes figyelmét a tanulási élményre összpontosítsa. Teljes mértékben részt vehet az órákban és a megbeszéléseken, és annyira elmélyülhet, amennyire csak akar, anélkül, hogy unalmas írási feladatokkal kellene foglalkoznia.

Látszólag az AI-eszközök egyszerűen leírják a szavakat jegyzetekké. De egyúttal kiküszöbölik az emberi hibák lehetőségét, kereshető, időbélyeggel ellátott átiratokat biztosítanak, az ötleteket nyomon követhető feladatokká alakítják, és a tananyagokat számos nyelven elérhetővé teszik.

Legyen szervezett és tűnjön ki fantasztikus értekezletjegyzeteivel. Nézze meg ingyenes értekezletjegyzet-sablonjainkat, és soha többé nem kell kínos kiegészítő kérdéseket feltennie.

3. Rövidítse le a jegyzetekben szereplő összes információt

A gyorsírás és a rövidítések használata elengedhetetlen a gyorsabb jegyzeteléshez. A gyorsírás segítségével gyorsan sok információt gyűjthetsz.

Míg a gyorsírás betűk használata túl nehéz lehet, a rövidítések tökéletesen működnek. Három rövidítési technika létezik a rövid formában történő íráshoz: a szó első néhány betűjének használata, a szó legtöbb magánhangzójának eltávolítása, valamint a kifejezések első betűinek használata akronimák kialakításához.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki ebből a stratégiából, próbáljon meg egy szótárat is beépíteni a jegyzetfüzetébe, hogy később is könnyen vissza tudjon rákeresni.

4. Legyenek vizuálisak a naplói

A színkódolás hatékony módszer a jegyzetekben szereplő konkrét információk felidézésére. Ez a módszer színekkel emeli ki a fontos információkat, és felgyorsítja az olvasási folyamatot, mivel ezekkel a színekkel könnyen megtalálhatja a jegyzetekben szereplő konkrét pontokat.

Legyen még vizuálisabb, ha olyan eszközöket használ, mint a ClickUp Mind Maps és a vázlatos jegyzetek. A gondolattérkép egy illusztratív eszköz, hasonlóan egy fához, amely egy központi téma köré csoportosítja az információkat.

A vázlatos jegyzetek vizuális jegyzetek, amelyek kalligráfiát, rajzokat és olyan elemeket használnak, mint felhők és dobozok, hogy az ötleteket egy oldalon rögzítsék.

A ClickUp jegyzetfüzetével, ellenőrzőlistájával és feladatkezelő platformjával egyetlen helyen szervezheti meg egész munkáját.

5. Közösen készítsen jegyzeteket

A csoportokban vagy partnerekkel való közös írás segíthet mindenkinek abban, hogy többféle perspektívából szemlélje az órát, és kritikus szemmel értékelje az adott tantárgyhoz kapcsolódó ötleteket. A közös jegyzetelés során a feladatok megosztásra kerülnek, így mindenki más-más elemre koncentrálhat – legyen az összefoglalás, jelzés vagy megvalósítható ötletek.

A közös jegyzetelés javíthatja a tantárggyal való interakciót, és teret adhat jobb, mélyebb kérdéseknek. Ez a jegyzetelési stílus segíthet a csoport tagjainak is nyomon követni a tanulási tevékenység során történteket, hogy később vissza tudjanak rájuk térni.

Vidd jegyzetelési készségeidet a következő szintre

A jegyzetelésnek számos különböző módja létezik, és a leghatékonyabb stratégiák a körülményektől és az elérni kívánt céloktól függenek.

Akár munkához vagy tanuláshoz kell jegyzeteket készítenie, akár egyszerűen csak jobb módszereket keres a gyors jegyzetek és a részletes értekezletjegyzetek írásához, a ClickUp robusztus, mégis rugalmas jegyzetelési funkcióival, mint például a Notepad, a ClickUp Docs és a Whiteboards, segíthet abban, hogy lelkes jegyzetelővé váljon.

A projektmenedzsment platformba integrált jegyzetelési funkciók lehetővé teszik, hogy jegyzeteket készítsen és tároljon a munkája mellett. Nem is beszélve arról, hogy teljes mértékben testreszabhatók – formázza és szervezze a jegyzeteket úgy, ahogyan azt a projekt igényei és személyes preferenciái megkívánják.

Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást, és emelje jegyzetelési készségeit egy magasabb szintre!

Vendégíró:

Chidinma Iwu