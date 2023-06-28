10 memorizálási technika és eszköz a memóriád fejlesztéséhez

Egy napon talán képes leszel mesterséges intelligenciával azonnal javítani a memóriádat – nos, talán. 🤖

Mindeközben rengeteg memorizálási technika és eszköz áll rendelkezésre, amelyekkel nemcsak információkat lehet tárolni, hanem nagyobb információhalmazok felidézésében és memorizálásában is javulni lehet.

Gyakorlatilag mindenki képes fejleszteni a memorizálási képességét. Kutatások szerint körülbelül egy hétig tartó folyamatos gyakorlással az átlagember munkamemóriája egyről akár négy elemre is növelhető.

Az elme csodálatos hely. De ne higgyen nekünk!

Olvassa el ezt a blogbejegyzést, hogy megtudja, hogyan segíthetnek Önnek a 10 legjobb memorizálási technika, és milyen konkrét eszközöket használhat a memóriája fejlesztésére.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Gyorsabban szeretne memorizálni? Koncentráljon, kódoljon, tároljon és hívjon elő információkat bevált technikák segítségével a jobb emlékezés érdekében. A legjobb memorizálási technikák Szórványos ismétlés – Az információk időközönkénti áttekintése a memória megerősítése érdekében. Darabolás – Az információk kisebb, értelmes szakaszokra bontása. Mnemonika és akronimák – Használjon rövidítéseket, például rímeket és rövidítéseket. Vizualizáció és asszociáció – Kapcsolja össze a fogalmakat képekkel vagy valós tárgyakkal. Aktív felidézés és szavalás – Tesztelje magát, és mondja ki hangosan a tanultakat, hogy megerősítse a tanulást.

Hogyan működik a memorizálás?

A memorizálás kétlépcsős folyamatként működik: kódolás és visszahívás. A kódolási szakaszban az új információk különböző kognitív folyamatok, például kidolgozás, asszociáció és vizuális képalkotás segítségével emlékek formájában kerülnek tárolásra. Ezeket az emlékeket a visszahívási szakaszban idegkapcsolatok segítségével idézik fel.

A kutatások szerint bizonyos memorizációs technikák hatékonyabbak az információk hosszú távú megjegyzésében, mint mások. Néhány ilyen memorizációs technika, például az időközönkénti ismétlés és a kidolgozott kódolás, hatékonyabbnak bizonyult a hosszú távú megjegyzésben.

Más technikák, mint például a chunking és a mnemonika, inkább rövid távon segítik az anyag könnyebb felidézését.

Hogyan lehet bármit megtanulni egy 4 lépéses módszerrel

A memorizálás, nos, szinte bármi, négy általános lépésre bontható. Gondolj rájuk úgy, mint az agyad edzésére. Végül is ez egy nagyon rugalmas izom, amely minél többet használod, annál jobban fejlődik.

Kövesse ezt a négy lépést, hogy többet tudjon memorizálni.

1. lépés: Figyelem

Először is: koncentrálj az anyagra, amelyet meg akarsz jegyezni, és légy tudatában annak valós időben. Más szavakkal: ne hallgass, olvass vagy nézz passzívan, amikor megpróbálsz dolgokat megjegyezni. Próbálj meg időt szánni rá, és figyelj minden részletre, hogy az anyag beivódjon.

Ha ezt ismételten végzed, az agyadat arra képezed, hogy kevesebb információ szivárogjon ki. ♻️

2. lépés: Kódolás

A kódolás mind a hosszú távú, mind a rövid távú memóriával működik. Annak érdekében, hogy az elsajátított információk hosszú távon megmaradjanak, gyakran segít, ha az anyagot más kapcsolódó vagy hasonló ötletekhez, fogalmakhoz és tapasztalatokhoz kapcsoljuk.

Ez segít megerősíteni a memóriádat, és lehetővé teszi, hogy az anyagot könnyebben tárold.

3. lépés: Tárolás

Miután kódolta az információt és összekapcsolta más ismert fogalmakkal, az anyagot olyan ismétlődő módon kell tárolnia, amely könnyen megjegyezhető, például memóriapalota vagy flashcardok segítségével (ezekről a technikákról bővebben alább olvashat).

Ez segít abban, hogy a helyszínen felidézd az anyagot, ami az egyik legjobb előnye a memória fejlesztésének! 💪

4. lépés: Visszakeresés

Végül, alkalmazzon aktív emlékezési gyakorlatokat, például kvízzel tesztelje magát, tanuljon csoportban, vagy használjon memóriajátékokat, hogy biztosan helyesen emlékezzen az anyagot. Ne felejtse el rendszeresen gyakorolni az anyagot.

Ezeket a gyakorlatokat szavalással vagy aktív felidézéssel is elvégezheti. Ez a felidézési módszer azon a tényen alapul, hogy az emlékezet idővel gyengül.

Verbális és vizuális memorizálási technikák

A memorizálási technikák közül két általános módszer a vizuális és a verbális.

A vizuális technikák képek, térképek és diagramok használatát jelentik a memória felidézésének elősegítésére. Ez a módszer a tanult információk mentális képének vagy vizuális ábrázolásának létrehozására összpontosít. Például, ha egy lista elemeit próbálja megjegyezni, létrehozhat egy mentális képet azokról az elemekről, amelyek egy meghatározott módon vannak elrendezve. Néhány példa a vizuális memorizálási technikákra:

Gondolattérképek

Kártyák

Színkódolás

Infografikák

Diagramok

Mnemonika

Másrészt a verbális technikák szavak és nyelv használatát jelentik a memória felidézésének elősegítésére. Ez a módszer magában foglalja az ismétlést, a mnemonikus eszközöket és az akronimákat, amelyek segítenek az információk megjegyzésében. Például, ha egy telefonszámot próbálsz megjegyezni, hangosan ismételheted a számokat, vagy használhatsz mnemonikus eszközt, például minden számot egy vele rímelő szóval társíthatod. Néhány példa a verbális memorizálási technikákra:

Chunking

Anakronizmusok

Asszociáció

Felvétel

Ismétlés

Alliteráció

Vessünk egy pillantást ezekre a technikákra!

A 10 legjobb memorizálási technika, amit használhatsz

Nem minden memorizálási technika működik jól mindenki számára. De számos módszer létezik, amit kipróbálhat! Nézze meg a 10 legjobb memorizálási technika listáját, amelyek segítenek abban, hogy jobban emlékezzen az adatokra.

1. Szórványos ismétlés

Ismételje meg az anyagot egyre hosszabb időközönként. Ez a felidézési módszer a memória romlásának pszichológiai jelenségén alapul, amely szerint mind a memória, mind a memóriavesztés (vagy a felidézés elhalványulása) az idő múlásával bekövetkezik.

A rövid és hosszú távú memóriaromlás ellenszere az, ha rendszeresen gyakoroljuk a memóriába bevésett információk felidézését vagy „ismétlését”.

2. Bonyolult kódolás

Kapcsolja össze az anyagot más ismert fogalmakkal. Az, hogy az új ismereteket értelmes módon kapcsolja össze a már meglévő tudásával, hatékony módszer az információk megjegyzésére.

Az elaboratív kódolás egyfajta emlékezeti technika, vagyis egy egyszerű módszer, amely segít a memorizálásban. Az új anyagot könnyen összekapcsolhatjuk a már meglévő tudásunkkal, ha vizuális táblát készítünk.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp Whiteboards, megkönnyítik a feladatok összekapcsolását és a brainstorming technikák rendezett használatát. Rajzoljon végtelen munkafolyamat-diagramokat, mentse el őket, és olvassa el őket, amikor frissítésre van szüksége.

Köss össze kapcsolatokat és kapcsolj össze objektumokat, hogy a ClickUp Whiteboards segítségével csapatoddal együtt útiterveket vagy munkafolyamatokat hozzatok létre ötleteitekből.

Szeretne egy egyszerű táblával kezdeni, hogy rögzíthesse ötleteit és munkafolyamatait? Próbálja ki a ClickUp „Bevezetés a táblákba” sablonját!

3. Darabolás

A hosszú információkat ossza fel kezelhető részekre. Ez egy egyszerű módszer az információk megjegyzésére, mivel így kevésbé nyomasztó, és a kisebb információkat sokkal gyorsabban tudja megjegyezni.

Egyes kutatások szerint a darabokra bontás csökkenti a nagy mennyiségű információ memorizálásának terheit a munkamemóriára. Ahogy apránként memorizálod az információkat, azok idővel egy nagyobb adathalmazt alkotnak, amely könnyebben felidézhető és értelmezhető.

4. Mnemonika

Az olyan technikák használatát, mint a rímek, az akronimák vagy a vizuális képek, amelyekkel az információk emlékezetes módon megjegyezhetők, mnemonikának nevezik. Ez egy módszer, amellyel a memorizálás szórakoztatóvá válik. Valójában a kutatások azt sugallják, hogy a megfelelő helyesírási mnemonika-tréning átalakítja az agy hálózatát, hogy jobb memóriát és információk visszaidézését támogassa.

Ennek a technikának egy egyszerű példája az ABC betűinek zenére való elszavalása, hogy könnyebben megjegyezhetőek legyenek. Talán a művészet tanárod tanította neked a „Roy G Biv” mnemonikus módszert, hogy a szivárvány színeit a megfelelő sorrendben jegyezd meg: piros, narancs, sárga, zöld, kék, indigo, ibolya.

Érted, miről van szó. 🌈

5. Aktív felidézés

Teszteld magad a rendszeresen tanult anyaggal, hogy ellenőrizd a memóriádat. Minél többet gyakorolod, annál könnyebb lesz felidézni az új és a régebbi anyagot is. Például, ha diák vagy, az aktív felidézés egy hasznos tanulási technika.

Az aktív emlékezés gyakorlásával lényegében arra kényszeríted az agyad, hogy segítség nélkül idézze fel a memorizálni kívánt információkat. Ez a módszer kiválóan alkalmas a memória megőrzésére.

6. Vizualizáció

Mint korábban említettük, a vizuális eszközök használata egy másik hatékony módszer a tartalom memorizálására. Amikor mentális képeket hozol létre az anyagról, és azokat vizuális ábrázolással társítod, ez a technika rendkívül segít az információk memorizálásában.

A szoftverek használata a gondolattérképek elkészítéséhez segít a folyamat vizuális részében. A ClickUp Mind Maps segítségével gyorsan leképezheti terveit, ötleteit és folyamatait szemet gyönyörködtető vizuális elemekkel. Készítsen kapcsolatokat a vizualizációiból, és adjon kontextust a memorizálási folyamatához, hogy vizuális elemeket hozzon létre az emlékezni kívánt ötletek köré.

Könnyedén hozzáadhat csomópontokat, feladatokat és kapcsolatokat az intuitív ClickUp Mind Maphez.

7. Asszociáció

Köss össze hasonló információkat más hasonló információkkal. A hasonló információk csoportosítása, különösen ha azokat nem sorrendben kell memorizálni, megkönnyíti az emlékezést.

Ez a technika különösen hasznos, ha olyan számokkal vagy kifejezésekkel dolgozunk, amelyek ugyanazzal a kezdőbetűvel kezdődnek. Agyunk feldolgozza az első betűt, és segít nekünk összekapcsolni a szükséges információkat.

8. Szavalás

Ismételje hangosan a tanult anyagot. Igen, akkor is, ha egyedül van. Az emberi agy imádja ezt!

Ugyanakkor hasznos, ha ezt a technikát egy barátoddal együtt alkalmazod. Ahogyan egy új dal szövegét is úgy tanulod meg, hogy meghallgatod és énekled, úgy a szavalás is segít a információk megfelelő sorrendben történő memorizálásában. Tudjuk, hogy most is emlékszel arra a fülbemászó reklámdalra. 🎵

9. Szervezés

A kapcsolódó elemeket könnyen követhető és megjegyezhető struktúrában rendezzük el. Ez megkönnyíti a komplex információk időrendi felidézését. Ez egy remek példa azok számára, akiknek az információkat meghatározott sorrendben kell megjegyezniük.

Sőt, egyesek ezt a technikát használják bevásárlólista készítéséhez is, mert így vizuálisan rendezhetik a termékeket egy ismerős helyen vagy elrendezésben.

10. Memória palota

A memóriapalota létrehozása egyszerűen azt jelenti, hogy a képzelőerőd segítségével mentális térképet készítesz a tanult anyagról, összekapcsolva azt egy jól ismert hellyel. Amikor ismerős helyeket vizualizálsz és összekapcsolod őket az egyes információkkal, az agyad könnyen felidézi az ismerős helyekkel összekapcsolt új információkat.

Ahhoz, hogy ez a memóriatechnika hatékony legyen az Ön számára, először is vegye a fáradtságot, és határozza meg a memóriakastélyát. Ez lehet gyermekkori otthona? Egy ismerős park? Régi iskolája?

Ebből kiindulva, mentálisan mutasson rá az adott térben kiemelkedő jellemzőkre. Ügyeljen arra, hogy ezeket sorrendben mutassa be. Ez a memóriapalota-technika mentális képeken alapul.

Ha elképzeled, hogy végigsétálsz egy házon, először egy élénk színű bejárati ajtóval találkozhatsz. Belépve lépcsőket látsz, majd egy kutyát, és ha továbbmész, egyenesen a konyhába futsz bele.

Most társítsd a memóriád palotájában vizualizált legfontosabb jellemzőket – mint például az imént felsoroltakat – egy-egy fontos információval, amíg minden pontot társítasz egy helyhez ebben a történetmesélési technikában.

Végül, az adatok felidézéséhez vizualizáld még egyszer az utazásodat ezzel a memóriatechnikával, és próbáld felidézni az egyes helyekhez vagy figyelemre méltó tárgyakhoz kapcsolódó információkat. Ha ezt elégszer megismétled, az új információk és más tananyagok memorizálása gyerekjáték lesz!

A memorizálási technikákról már hallottál. De szükséged lesz eszközökre is. Íme néhány a legjobb memorizálási eszközök közül, amelyekkel javíthatod a memóriádat.

Jegyzetelési szoftver

Gyorsan jegyzeteljen, formázzon gazdag szerkesztési lehetőségekkel, és alakítsa a bejegyzéseket nyomon követhető feladatokká, amelyekhez bárhonnan hozzáférhet.

Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp, amikor az agya már a határainál jár a feladatok, listák és emlékeztetők memorizálásával. A gondolattérkép-készítő eszközökkel, a Whiteboarddal és még a Notepad Chrome kiterjesztéssel is a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít az információk gyors és egyszerű tárolásához.

Kártyák

A tények, definíciók és általános információk memorizálásának kiváló eszköze a kártyák használata. Az általános iskolában is beváltak, amikor a nagy vizsgára tanultál, akkor miért ne használnád őket a memorizáláshoz?

Audio- és videofelvételek

Ossza meg képernyőfelvételeit, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncot kellene indítania vagy személyes találkozót kellene szerveznie a Clip by ClickUp segítségével.

Azok számára, akik a verbális memorizálási technikákat részesítik előnyben, az auditív tanulás kiváló módszer lehet a saját szavak felvételeinek felhasználásával az információk visszakeresésére. Az audiofelvételek hatékony verbális memorizálási technikák, amelyek segítenek a hosszú távú memóriában.

Egy másik remek módszer erre az, ha videót készít magáról. A vizuális memorizálási technikák egyesek számára hatékonyak, ha videót készítenek magukról, amint valamit elvégeznek. Ez remek ötlet azoknak a vizuális tanulóknak, akiknek fel kell idézniük, hogyan csináltak valamit régen.

Ha pedig egy munkafolyamatot próbálsz megjegyezni, akkor hasznos lehet egy képernyőfelvevő szoftver használata a műveleteid rögzítéséhez. Az olyan eszközök, mint a Clip in ClickUp, megkönnyítik a felvételek lejátszását, így ténylegesen láthatod, hogyan végezted el a feladatot.

Quizlet

A Quizlet egy népszerű online tanulási forrás, amely többféle memóriatechnikát és eszközt kínál, például kártyákat, kvízeket és játékokat. Ez a forrás úgy működik, mint egy építési technika, amely segít javítani a memóriát egy hosszabb időtartam alatt.

Párhuzamos tanulás

A barátokkal vagy tanulócsoportban való tanulás elősegíti az anyag aktívabb felidézését, és végső soron az információk megőrzését. Akár történelemórákra való alapos felkészülésről, új nyelv tanulásáról, vagy általában rövid idő alatt rengeteg információ megőrzéséről van szó – itt rátok gondolunk, orvostanhallgatók –, a társas tanulás az egyik legsikeresebb memóriatechnika.

Memóriaalkalmazások

Számos memóriaalkalmazás áll rendelkezésre, amelyek segítenek megtalálni a helyzetednek megfelelő memorizálási technikákat. Ezek közül több alkalmazásba beépített játékok is vannak, amelyekkel edzheted a mentális izmaidat.

Naplóírás

A mobil vagy asztali alkalmazások használata jegyzetek készítéséhez vagy az anyagok összefoglalásához hasznos lehet a későbbi hivatkozáshoz. Ez egyben egy módszer is arra, hogy az ismétléssel az információkat a memóriába rögzítsük, miközben többször leírjuk őket.

Játékok

Az oktató játékok és rejtvények vonzó és szórakoztató módszerek a memória erősítésére.

Itt van valami, amit érdemes megjegyezni: tegyen többet a ClickUp segítségével!

Akár fehér táblákat vagy gondolattérképeket használsz az információk vizualizálására és összekapcsolására, hogy azokat megjegyezd, akár flash kártyákat készítesz, az információk memorizálása könnyebb, mint gondolnád.

Mindez azonban a megfelelő produktív gondolkodásmóddal, néhány memorizálási eszközzel és technikával, valamint a módszer elsajátítására való hajlandósággal kezdődik. Nyisson ingyenes ClickUp-fiókot, és tapasztalja meg, milyen egyszerű a vizuális eszközök használata a memorizáláshoz.