A 12 legjobb képernyőfelvevő szoftver 2025-re (előnyök, korlátozások, árak)

Egyetért azzal, hogy a vizuális elemek bármikor felülmúlják a szöveget és az audiót? 👀

Képzelje el, hogy telefonon beszél az IT-csapatával, és ők utasításokat adnak a gombok megtalálásáról és a beállítások megváltoztatásáról.

Azt kérdezed: „Hol? Huh? Nem látom!”

Nem lenne sokkal könnyebb és kényelmesebb, ha láthatnánk egymás képernyőjét, hogy megkönnyítsük a hibaelhárítási folyamatot?

Éppen ezért érdemes megnéznie a legjobb képernyőfelvevő szoftvereket.

Ezzel biztosan megkímélheti magát az IT-osztály hosszú telefonálásától. 😉

Ebben a cikkben bemutatjuk a tizenkét legjobb és ingyenes képernyőfelvevő szoftvert, azok előnyeit, hátrányait és árait.

Találjunk Önnek egy remek képernyőfelvevőt, ami nem kerül egy vagyonba!

Mi teszi kiválóvá a képernyőfelvevő szoftvereket?

Minden képernyőfelvevő szoftver számos funkciót kínál, például:

Screencast készítése

Rendszerhangok rögzítése

Hangfelvételek hozzáadása

De honnan tudhatja, hogy ez az Ön számára a legjobb?

Először ellenőrizze, hogy a felvételi vagy képernyőfelvétel-készítő szoftver:

Beépített megosztási opcióval rendelkezik, így nem kell a videókat e-mail mellékletként megosztania.

Könnyen használható. Nem akar időt pazarolni YouTube-videó oktatóanyagok megtekintésével, hogy megértse az eszköz használatát!

Többet tud, mint csak videókat rögzíteni. Így nem kell különböző célokra szolgáló alkalmazásokat halmoznia.

Ezeket a szempontokat szem előtt tartva nézzük meg a 2021-es év legjobb képernyőfelvevő szoftvereit.

A 12 legjobb képernyőfelvevő szoftver

Íme egy kis titok a képernyőfelvevő szoftverekről:

Nem kell sokat költenie.

Íme a szervezeted igényeinek leginkább megfelelő képernyőfelvevő szoftverek:

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment eszköz, amelyet kis- és nagyvállalatok termelékeny csapata használ.

De miért szerepel egy projektmenedzsment eszköz ezen a listán?

Mivel a ClickUp egyben a legjobb ingyenes képernyőfelvevő szoftver is!

A ClickUp Clip funkciójával a projektek kezelése, a feladatok kiosztása és a jegyzetek készítése mellett képernyőfelvételeket is készíthet.

Ha ez nem jelenti a „kényelmet”, akkor nem tudjuk, mi más jelenthetné!

A Clip segítségével:

Rögzítsd a teljes képernyőt, a böngésző fület vagy egy alkalmazás ablakát

Hang hozzáadása mikrofon segítségével

Felvétel időkorlát nélkül

Ossza meg a felvételt bárkivel

De ez még nem minden!

Ne feledje, hogy egy kiváló képernyőfelvevő eszköz nem csupán egy felvevő lehet.

Pontosan ez a ClickUp, és erre bizonyítékunk is van.

A ClickUp legfontosabb jellemzői

A. Hozzád a feladatokhoz kontextust a Clip felvételek segítségével

A ClickUp feladatokban a Megjegyzések részben érheted el a Clip funkciót.

Rögzítsd a képernyődet, hogy kontextust adj az adott feladathoz. Búcsút inthetsz a feladatod leírására szolgáló végtelen bekezdések begépelésének. 👋

Néha egyszerűen hatékonyabb megmutatni, mint elmondani, különösen, ha vizuális típusú tanuló vagy. 👀

Képernyőfelvétel a ClickUp-ban egy feladatból a Clip recording segítségével

Képernyőfelvétel a ClickUp-ban egy feladatból a Clip recording segítségével

B. Chrome-bővítmény a képernyőfelvételhez és egyebekhez

A ClickUp Chrome-bővítménye olyan sokoldalú, mint egy svájci bicska.

Ez segíthet Önnek:

Képernyőfelvétel a böngészésről

Jegyzetek hozzáadása

Weboldalak könyvjelzői

Feladatok létrehozása és egyebek

A szerkesztési funkció engedélyezésével a képernyőfelvételt rögtön a felvétel után szerkesztheti is.

Használja a ClickUp Chrome-bővítményét a képernyő rögzítéséhez böngészés közben, és szerkessze a képet közvetlenül a rögzítés után.

Használja a ClickUp Chrome-bővítményét a képernyő rögzítéséhez böngészés közben, és szerkessze a képet közvetlenül a rögzítés után.

C. Képek megjegyzéssel ellátása Proofing

Akár rögzített képekről, akár bármilyen más típusú képekről van szó, a ClickUp Proofing funkciójával könnyedén hozzáadhat megjegyzéseket.

Adjon hozzá megjegyzéseket a képre, ahol változtatásokat szeretne végrehajtani, és rendelje hozzá a megfelelő személyhez.

Képek kommentálása és hozzárendelése egy csapattaghoz a ClickUp Proofing funkciójával

Képek kommentálása és hozzárendelése egy csapattaghoz a ClickUp Proofing funkciójával

Mi a helyzet a PDF-megjegyzésekkel? Erről is gondoskodtunk. 😎

A feladatfelületről közvetlenül hozzáadhat egyértelmű jelöléseket a jogi dokumentumokhoz, kiemelheti a helyesírási hibákat, módosításokat végezhet és még sok mást.

D. Az információk védelme Engedélyek

A weboldal fejlesztőjének nem kell látnia az alkalmazottak bérszámfejtési adatait.

Ügyfeleinek nincs szükségük hozzáférésre a belső munkafolyamatokhoz.

Állítson be engedélyeket mindenki számára (beleértve a vendégeket és a tagokat is) a ClickUp-ban, hogy megvédje az érzékeny információkat.

A ClickUp Permissions adatvédelmi és megosztási beállításainak testreszabása

A ClickUp Permissions adatvédelmi és megosztási beállításainak testreszabása

E. Hozza át az alkalmazásokat és webhelyeket a ClickUp-ba az Beágyazott nézet

Egyszerűen másolja és illessze be az URL-t vagy a HTML-kódot, hogy megtekintse a YouTube, a Google Sheets, az Outlook naptár és a Loom webhelyeket a ClickUp-on belül.

Nincs többé lapozás a munkafolyamatok kezeléséhez!

Google Doc URL másolása és beillesztése a ClickUp-ba

Google Doc URL másolása és beillesztése a ClickUp-ba

F. Szabadulj meg az unalmas szövegektől a Rich Text Editing segítségével

Az alapvető szövegek unalmasak lehetnek, de nem kell, hogy azok legyenek!

Használj bannereket, címsorokat, táblázatokat, numerikus listákat, dőlt betűket, félkövér betűket és még sok mást a ClickUp Rich Text szerkesztő funkciójával.

Használja az eszköztárat vagy a perjel parancsokat, hogy gazdag szövegszerkesztést adjon hozzá megjegyzéseihez és feladatleírásaihoz.

Használja az eszköztárat vagy a perjel parancsokat, hogy gazdag szövegszerkesztést adjon hozzá megjegyzéseihez és feladatleírásaihoz.

G. Tervezés és szervezés Mind Maps segítségével

A ClickUp gondolattérképei segítenek vizualizálni ötleteit és azokat cselekvéssé alakítani.

Vázolja fel projektterveit és munkafolyamatait, vagy akár rajzoljon kapcsolatokat a különböző feladatok között.

Mind Maps segítségével kapcsolatokat rajzolhat a feladatok között, hogy vizualizálja a projekt folyamatát a ClickUp-ban.

Mind Maps segítségével kapcsolatokat rajzolhat a feladatok között, hogy vizualizálja a projekt folyamatát a ClickUp-ban.

Használja a Clip alkalmazást a képernyő rögzítéséhez miközben elméleti térképet készít, és ossza meg azt a csapatával ahelyett, hogy értekezletet szervezne.

Bónusz: a csapata is hálás lesz Önnek, hogy kevesebb megbeszélést hív össze.

A ClickUp előnyei

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban (még) nincs táblázatos nézet

Csapatunk nyolc különböző időzónában dolgozik, hogy biztosan meghallgassuk javaslataidat és megoldjuk problémáidat. 🌎 👩‍💻 ✅

Ne felejtse el megnézni a fejlesztési ütemtervünket , hogy megtudja, mi várható.

ClickUp árak

A ClickUp ingyenes örökös csomagot kínál. Fizetős csomagja havi 5 dollár/felhasználó áron kezdődik.

ClickUp ügyfélértékelések

Capterra : 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

G2: 4,7/5 (3100+ értékelés)

2. Loom

A Loom az egyik legjobb képernyőfelvevő, amely segítségével kiváló minőségű videókat rögzíthet.

Mi teszi szórakoztatóvá?

A nézők kommentálhatják és reagálhatnak a videóidra. Láthatod azt is, hogy ki nézte meg a videóidat!

Sajnos a Loom korlátozott videószerkesztési funkciókkal rendelkezik.

Tehát ha többet szeretne csinálni, mint videókat vágni vagy miniatűröket készíteni, akkor ez a videószerkesztő és felvevő szoftver nem az Ön számára való.

Talán teljesen törölhetné ezt a képernyőfelvétel eszközt az opciók listájáról?

A Loom legfontosabb jellemzői

GIF miniatűrök létrehozása

Videóid archiválása

Korlátlan számú alkotói fiók

A Loom előnyei

Loom videó beágyazása a ClickUp-ba

Korlátozza a videók megtekintését bizonyos személyekre

Integrálható a Gmail, a Slack és a Notion alkalmazásokkal

A Loom korlátai

A videofelvétel hossza az ingyenes verzióban öt percre korlátozódik.

A fizetős csomagok drágák egy olyan eszköz esetében, amely csak videofelvételi funkciókkal rendelkezik.

A Loom asztali alkalmazás nem kompatibilis a Linux platformmal.

A Loom árai

Ez a képernyőfelvevő szoftver ingyenes csomaggal is rendelkezik. Fizetős verziója havi 10 dollár/felhasználó áron érhető el.

Loom ügyfélértékelések

Capterra : N/A

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

A Loom hátrányai foglalkoztatják az elméd?

Íme a legjobb Loom alternatívák amelyeket érdemes megfontolnia.

3. OBS Studio

Az OBS Studio egy nyílt forráskódú, ingyenes képernyőfelvevő.

A YouTube-hoz hasonló platformokon történő élő streaming screencastok támogatásának köszönhetően ideális minden szakember és akár a játékosok számára is.

Ingyenes képernyőfelvevőként az OBS Studio megfelelő funkciókkal rendelkezik, különösen más képernyőfelvevő eszközökhöz képest.

Ha azonban csak gyorsan szeretné rögzíteni a képernyőt, ez zavarba ejtő lehet.

Az OBS Studio szoftver overlayeket, audio keverőt, egyedi átmeneteket stb. kínál. Sajnos ezek túlzásnak bizonyulhatnak azok számára, akiknek nincs szükségük kiterjedt videószerkesztő funkciókra.

Az OBS Studio legfontosabb jellemzői

Videofelvétel és élő közvetítés

Gyorsbillentyűk a felvétel elindításához és leállításához, a jelenetek közötti váltáshoz stb.

Valós idejű videofelvétel és keverés

Az OBS Studio előnyei

Nyílt forráskódú szoftver

Támogatja a Windows, Mac és Linux rendszereket.

Teljes képernyős videofelvétel

Az OBS Studio korlátai

Nincs mobil verzió

Lehet, hogy hibásan működik

Nehéz lehet megérteni

OBS Studio árak

Az OBS Studio ingyenes.

OBS Studio ügyfélértékelések

Capterra : 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

4. ScreenRec

A ScreenRec egy nagyon könnyű képernyőfelvevő és képernyőképernyő-rögzítő szoftver PC-hez, Mac-hez és Linuxhoz.

A rendkívül felhasználóbarát felületen egyszerűen kattintással és húzással kiválaszthatja a rögzítési területet, majd megnyomhatja a rögzítés (vagy pillanatfelvétel) gombot. A folyamat befejezése után automatikusan létrehozásra kerül egy link, amely a vágólapra másolódik.

Könnyedén megjegyzéseket fűzhetsz a képernyőképekhez, és mikrofonhanggal és webkamerával felvehetsz videókat.

Ha elkészült, azonnal megkapja a megosztásra alkalmas privát linket. Ez azért van, mert a ScreenRec a felvétel közben feltölti a videókat a privát felhőfiókjába.

A ScreenRec legfontosabb jellemzői

Automatikus megosztható link

Képernyőfelvételek megjegyzései

Webkamera-overlay számítógépes és mikrofonos hangfelvétellel

A ScreenRec előnyei

A felvételek erősen titkosítva vannak, így nem lehet őket letölteni.

4k felbontásban is rögzíthetsz.

MP4 formátumban exportálható

A ScreenRec korlátai

Nem lehet videókat szerkeszteni

Nincs közvetlen feltöltés megosztó oldalakra

A felvétel nem állítható le

ScreenRec árak

A ScreenRec ingyenes.

ScreenRec ügyfélértékelések

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

G2: 4,9/5 (4 értékelés)

Bónusz: Nézd meg ezt az útmutatót a legjobb vízjel nélküli képernyőfelvevőkkel kapcsolatban! 🎥

5. Screencast-O-Matic

A Screencast-O-Matic egy másik ingyenes képernyőfelvevő, amely lehetővé teszi feliratok hozzáadását a képernyőfelvételhez.

Lehetővé teszi a képernyő és a webkamera videó egyidejű rögzítését is. Kiválóan alkalmas arra, ha videót szeretne rögzíteni magáról és a számítógép képernyőjéről.

Tehát tökéletes?

Nem.

Az eszköz ingyenes felhasználók számára 15 perces videókorlátozással rendelkezik. Ha hosszabb időre van szüksége, akkor fizetős csomagjaikat kell igénybe vennie.

Ez a korlátozás feleslegesnek tűnik, különösen akkor, ha vannak más, kiválóbb képernyőfelvétel-készítő vagy online képernyőfelvevő szoftverek, amelyek nem rendelkeznek ilyen korlátozásokkal.

A Screencast-O-Matic legfontosabb jellemzői

Rögzítsd egyszerre a számítógép képernyőjét és a webkamerát

Egyedi miniatűrök funkcióval rendelkezik

Zárt feliratok hozzáadása

A Screencast-O-Matic előnyei

Képernyőfelvétel készítése meghatározott területekről vagy a teljes számítógép képernyőjéről

A fizetős verziók megfizethetőek

Jelszóval védett videók

A Screencast-O-Matic korlátai

Az ingyenes verzióval 15 percnél hosszabb felvétel nem készíthető.

A fizetős csomagokhoz nem jár ingyenes próbaidőszak.

A vízjel eltávolításához frissítés szükséges

Screencast-O-Matic árak

A Screencast-O-Matic ingyenesen elérhető. Fizetős csomagja 1,65 dollár/hó áron kezdődik (éves számlázással).

Screencast-O-Matic ügyfélértékelések

Capterra : 4,6/5 (20+ értékelés)

G2: 4,1/5 (40+ értékelés)

A Clipchamp egy ingyenes videószerkesztő, amely lehetővé teszi videók létrehozását és szerkesztését vállalati, oktatási és kreatív célokra.

Ezzel a képernyőfelvevővel hozzáférhet professzionális szerkesztőeszközökhöz, mint például a zöld háttér, valamint az alapvető funkciókhoz, mint a vágás és a kivágás.

Van valami, amit a Clipchamp nem tud megcsinálni?

Egy szó: személyre szabás.

Más teljes körű videószerkesztő szoftvercsomagokkal ellentétben ez a képernyőfelvevő szoftver nem teszi lehetővé a videofelvételek munkafolyamatainak személyre szabását.

A Clipchamp legfontosabb jellemzői

Dolgozzon együtt videoprojektekben a Clipchamp csapatok funkcióval

Kész sablonokat kínál közösségi videohirdetésekhez, vállalati diavetítésekhez stb.

Hozzáférés egy kiterjedt videó- és hangarchívumhoz

A Clipchamp előnyei

Korlátlan videóprodukció az ingyenes verzióban

Az online videószerkesztő segítségével vághat, forgathat, kivághat stb.

Szöveg, hangsávok és képek hozzáadása a videókhoz

A Clipchamp korlátai

A ingyenes verzióban nincs felhőalapú média-biztonsági mentés

Korlátozott színkorrekciós lehetőségek

A fájlkezelés bonyolult lehet, ha az iCloud-hoz van szinkronizálva.

A Clipchamp árai

A Clipchamp ingyenes csomagot kínál. Fizetős csomagja 9 dollár/hónap áron érhető el.

Clipchamp ügyfélértékelések

Capterra : 4,6/5 (20+ értékelés)

G2: N/A

7. Soapbox

A Soapbox egy képernyőfelvevő szoftver, amely Chrome-bővítményként működik.

Minden alapvető funkciót kínál a képernyőfelvételek rögzítéséhez, szerkesztéséhez és megosztásához.

Ha tartalmát vagy termékeit szeretné értékesíteni, ezzel a felvételi szoftverrel videókat készíthet marketingtevékenységeinek támogatására.

Azonban, ha egyszerre rögzíted a képernyőt és a webkamerát, nem láthatod magad a felvétel során.

Bárcsak a Soapbox kicsit kreatívabban gondolkodott volna, és hozzáadta volna ezt az egyszerű funkciót. 🤦

A Soapbox legfontosabb jellemzői

Videó rögzítése screencast és webkamera segítségével

Adjon hozzá elemeket, például diákat vagy más videókat

Készíts videó miniatűröket hurokban lejátszódó GIF-ekkel vagy szövegfeliratokkal

A Soapbox előnyei

Videók gyors exportálása a közösségi médiába

Videó miniatűrök létrehozása

Készíts korlátlan számú videót az ingyenes verzióval

A Soapbox korlátai

Korlátozott felvétel utáni szerkesztési funkciók

A ingyenes verzióban nincs márkajelzés a videóoldalakon.

A fizetős csomagok drágák

A Soapbox árai

A Soapbox ingyenes csomagot is kínál. A fizetős verzió ára 99 dollár/hó.

Soapbox ügyfélértékelések

Capterra : 4,4/5 (10+ értékelés)

G2: 4,2/5 (15+ értékelés)

8. ShareX

A ShareX egy nyílt forráskódú képernyőfelvevő, fájlmegosztó és termelékenységi eszköz Windows rendszerhez.

Használhatja képernyők rögzítésére, videók készítésére, sőt GIF-ek készítésére is a közösségi médiához.

Mi a jó a ShareX-ben?

Ingyenes, és nincs időkorlát a videók rögzítésére.

Mi nem olyan jó a ShareX-ben?

A ShareX nem támogatja a legtöbb játék teljes képernyős módban történő képernyőfelvételét.

A játékosok nyugodtan törölhetik ezt az eszközt a listájukról.

A ShareX legfontosabb jellemzői

Testreszabott képernyőfelvételi funkciókat kínál, mint például az aktív ablakok, a görgetés, a szöveg stb. rögzítése.

Többféle jegyzetelési eszköz

Többféle feltöltési módot támogat, például fájl, mappa és URL feltöltést.

A ShareX előnyei

Több mint 80 platformot támogat, hogy megoszthassa tartalmát, például Twitter, Dropbox, Jira stb.

Testreszabható munkafolyamatok

Ingyenes alkalmazás reklámok nélkül

A ShareX korlátai

A túl sok képernyőfelvétel-opció megzavarhatja az átlagos felhasználót.

Nincs lehetőség a videóban lévő hang rögzítésére

Csak Windows rendszerre elérhető.

ShareX árak

A ShareX egy ingyenes képernyőfelvétel-készítő szoftver.

ShareX ügyfélértékelések

Capterra : N/A

G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

9. Free Cam

A Free Cam egy remek szoftver a képernyőfelvételek és videószerkesztéshez.

A legtöbb versenytárshoz hasonlóan ez a képernyőfelvevő alkalmazás lehetővé teszi a hangfelvételek és a rendszerhangok rögzítését, valamint alapvető videószerkesztő eszközöket is kínál.

Tehát ez egy teljesen átlagos felvételi szoftver.

Ezenkívül az audio- és videószerkesztési opciók csak a pro verzióban érhetők el.

Ha már fontolgatja a frissítést, akkor most álljon meg egy pillanatra.

Évente 227 dollárba fog kerülni!

Itt van egy döntő tényező: csak Windows-felhasználók használhatják ezt a képernyőfelvétel-szoftvert.

Sajnáljuk, Mac-felhasználók. Tovább kell keresnetek egy alternatív képernyőfelvétel- és szerkesztő eszközt.

A Free Cam legfontosabb jellemzői

Kiemelje a kurzort a képernyőfelvételen kattintási hangokkal

Testreszabhatja a képernyőfelvétel területét

Vágd le a videofelvételt

A Free Cam előnyei

Videók közvetlen feltöltése a YouTube-ra

720p HD minőségű videofelvétel

Nincs vízjel

A Free Cam korlátai

Az ingyenes verzióban nem lehet a rögzített videót MP4 fájlformátumba exportálni.

A felvételeket nem lehet megjegyzésekkel ellátni.

A videószerkesztő funkciók használata nehéz lehet

A Free Cam árai

A Free Cam ingyenes csomagot is kínál. A fizetős verzió ára 227 dollár/év.

Free Cam ügyfélértékelések

Capterra : N/A

G2: 4,5/5 (10+ értékelés)

10. Apowersoft ingyenes online képernyőfelvevő

Az Apowersoft ingyenes Online Screen Recorder böngészőben futó képernyőfelvevő.

Érdemes kipróbálni ezt az ingyenes felvevőt, függetlenül attól, hogy prezentációt, szoftverbemutatót vagy oktatóanyagot szeretne rögzíteni.

Bár ez egy böngészőben futó eszköz, opciókkal teli vezérlősávjával bármely asztali felvételi szoftverrel felveheti a versenyt. Lehetővé teszi videó stream, önbemutató, élő csevegés stb. felvételét.

Ennek ellenére ez az ingyenes eszköznek vannak korlátai.

Először is, néha az audio és a videó nem szinkronizálódik.

Ha profi játékos vagy, akkor ez a szoftver nem túl jó a játékok rögzítésére.

Az Apowersoft Screen Recorder nem fogja igazán kiemelni a hatékony játékmozdulataidat. 🎮

Az Apowersoft legfontosabb jellemzői

Videók exportálása több formátumban, beleértve az MP4, WMV, AVI formátumokat

Lehetőség audio és videó egyidejű rögzítésére

Webkamera hozzáadása a képernyőfelvételhez

Aprowersoft előnyei

Nincs felvételi korlátozás

Rugalmas képernyőfelvétel

Videók valós idejű megjegyzéssel ellátása

Az Apowersoft korlátai

Az alkalmazás néha összeomlik.

Nem integrálható más munkaalkalmazásokkal

Nincs lehetőség a jogosultságok beállítására

Apowersoft árak

Az Apowersoft képernyőfelvevője egy ingyenes eszköz.

Apowersoft ügyfélértékelések

Capterra : N/A

G2: N/A

11. Camtasia

A Camtasia egy all-in-one TechSmith rögzítő eszköz és videószerkesztő, amely lehetővé teszi professzionális megjelenésű videók rögzítését és létrehozását Windows és Mac rendszereken.

Ezzel a képernyőfelvétel-szoftverrel online órákat, oktatóanyagokat, termékbemutatókat stb. készíthet.

A szerkesztővel animációkat és effektusokat is hozzáadhat, hogy videói még érdekesebbek legyenek. Például vághat, kivághat, nagyíthat és pásztázhat, megjegyzéseket fűzhet stb.

Hátránya, hogy nem ingyenes eszköz.

Ez a legdrágább videofelvétel-szoftver a listánkon.

A Camtasia legfontosabb jellemzői

Egyszerű drag-and-drop szerkesztő

A Camtasia könyvtárban ingyenes eszközök, például videóeffektusok, képek és hangfájlok állnak rendelkezésre.

Kvízek és interaktivitás hozzáadása a videóidhoz

A Camtasia előnyei

Az előre elkészített videósablonok csökkentik a szerkesztési időt

Használj témákat az egységes megjelenés és hangulat megőrzése érdekében

Töltsd fel videódat azonnal a YouTube-ra, a Vimeo-ra stb.

A Camtasia korlátai

Az alkalmazás betöltése időbe telik

Az audio gyakran kimarad

Camtasia árak

A Camtasia ára felhasználónként 249,99 dollár.

Camtasia ügyfélértékelések

Capterra : 4,6/5 (90+ értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

12. Tella

A Tella egy új képernyőfelvevő, amely több személyiséget ad videóidnak.

A Tella segítségével rugalmasan rögzíthetsz. Rögzítheted a képernyőt, a kamerát vagy mindkettőt egyszerre. Diák móddal is rendelkezik, így a diákat közvetlenül a Tella-ban is bemutathatod.

A Tella szórakoztató testreszabási lehetőségeket is kínál. Hozzáadhat saját háttérképeket a képernyőfelvételekhez, megváltoztathatja az elrendezést és a kamera stílusát, valamint kombinálhatja a különböző klipeket. Lehetőség van a felvételek vágására és cseréjére is.

Ha azonban a felvételeit fejlettebb módon szeretné szerkeszteni, akkor a Tella nem biztos, hogy a legjobb választás az Ön számára.

A Tella legfontosabb jellemzői

Egyedi háttér hozzáadása és elrendezés módosítása

Több klipet egyesíthet egy videóba

Azonnali megosztás linkkel

Tella előnyei

Bármely webböngészőben fut (nem kell letölteni vagy telepíteni)

Korlátlan felvételi idő

Egyszerű szerkesztési funkciók

Tella korlátai

A Free csomagban 10 videóra korlátozott

Az ingyenes csomagban a letöltött videók vízjelekkel vannak ellátva.

Nincs mobilalkalmazás

Tella árak

A Tella Starter teljesen ingyenes, a Tella Pro pedig havi 19 dollárba kerül (korlátlan videókkal és vízjelek nélkül).

Tella vásárlói értékelések

Capterra : N/A

G2: N/A

Kapcsolódó: Nézze meg ezeket a Vidyard alternatívákat!

Fény, kamera, képernyőfelvétel!

Emlékszik még, amikor a képernyőfelvétel csak a technikai zsenik feladata volt? 🧙‍♀️

Nos, hosszú utat tettünk meg.

Ma már számos képernyőfelvevő program áll rendelkezésre, amelyek egérkattintással rögzítik a képernyőt.

De még mindig ki kell választania egy olyan képernyőfelvevő eszközt, amely megfelel az Ön igényeinek.

Szüksége van ingyenes képernyőfelvevőre, amelynek nincs felvételi korlátja?

Olyan eszköz, amellyel hangot is hozzáadhat?

Beépített megosztási funkció?

Mindezt egy átfogó projektmenedzsment eszközben kaphatja meg. Más szavakkal: szerezze be a ClickUp-ot. 😊

Ez a feladatkezelő, jegyzetelő és legjobb ingyenes képernyőfelvevő.

Próbáld ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és kezdj el rögzíteni, ahogy történelmet írsz!