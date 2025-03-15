15 ingyenes jegyzetkészítő sablon a jobb szervezésért

Nézett már valaha a jegyzetére, és gondolta: „Mi ez a rendetlenség?” 😵‍💫

Köszönhetően a véletlenszerű pontoknak, a félig kialakult ötleteknek és a valahol elrejtett teendőlistának.

A rendezetlen jegyzetek a termelékenység csendes ellenségei. De ha egyszer megtalálja a magának megfelelő jegyzetkészítő eszköztárat, minden a helyére kerül!

Ebben a cikkben 15 legjobb ingyenes jegyzetelési sablont mutatunk be, amelyek gondolkodásmódod, tanulási módszereid és alkotói tevékenységed átalakítására lettek tervezve.

Kezdjük azzal, hogy közelebbről megnézzük, mit is jelentenek valójában.

Mik azok a jegyzetelési sablonok?

A jegyzetelési sablonok strukturált elrendezések, amelyek segítenek gondolatait, ötleteit és információit olyan módon rendszerezni, hogy azok valóban értelmesek legyenek.

A jó sablon segít Önnek az alábbiak bemutatásával:

🖊️ Hol jegyezze le a legfontosabb pontokat

💡 Hogyan kapcsolhatja össze ötleteit

❗ Mit kell előtérbe helyezni

Ezek a sablonok nem átlagos „sorok egy oldalon”.

A megbeszélés-jegyzőkönyv-készítő szoftverek és az AI jegyzetösszefoglalók, amelyek segítségével gyorsan feldolgozhatja a hosszú szövegeket, minden felhasználási esethez megtalálja a megfelelő jegyzetkészítő sablont!

Akár diák vagy, aki jegyzeteket készít az előadásokról, akár szakember , aki megbeszélésekről készít jegyzeteket, ezek a sablonok nagyon hasznosak lesznek számodra. Még a kutatók és a mindennapi tervezők is használhatják őket, hogy egyszerűsítsék jegyzetelési készségeiket.

Mi jellemzi a jó jegyzetelési sablont?

Egy jó jegyzetelési keretrendszer, legyen az egy találkozó jegyzet sablonja vagy egyetemi előadásoké, megóvja Önt a szétszórt ötletektől és a kihagyott részletektől.

Íme, mi teszi egy elrendezést igazán hatékonnyá:

📝 Egyszerűség: Válasszon olyan sablont, amely rendezetté teszi a jegyzeteket anélkül, hogy azok dobozok és vonalak labirintusává válnának (nem tervrajzokat készít!).

🔄 Rugalmas felépítés: Válasszon olyan stílust, amely megfelel az Ön igényeinek, függetlenül attól, hogy előadást jegyzetel, ötleteket gyűjt vagy projektet szervez.

🎯 Világos fókuszterületek: Keressen egyet, amelyben külön helyek vannak a legfontosabb pontok, teendők és ötletek számára – nem kell keresgélnie, hova írjon mit.

🔔 Ösztönzi a nyomon követést: Válasszon egy sablont, amely emlékezteti Önt arra, hogy újra átnézze, felülvizsgálja és ténylegesen felhasználja, amit leírt.

🖼️ Vizuálisan szervezett: Válasszon olyat, amely nem okoz káoszt a szemének; a tiszta, intuitív elrendezés mindig nyerő.

💡Profi tipp: A jegyzetelési élmény javítása érdekében próbálja meg különböző jegyzetelési módszereket kombinálni írásában. Például pontok segítségével gyorsan leírhatja a részleteket, vagy elméleti térképekkel vázolhatja a legfontosabb fogalmakat.

15 ingyenes jegyzetelési sablon

1. ClickUp osztályjegyzet-sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze jegyzetét típus szerint, és színekkel jelölje meg őket, hogy azonosíthassa az órákat a ClickUp Class Notes Template segítségével.

A ClickUp osztályjegyzet-sablon átalakítja tanulási rutinját, és segít könnyedén nyomon követni jegyzetét és tananyagát.

Kezdje azzal, hogy minden kurzushoz létrehoz egy külön listát, amelyen egy „Átnézett” jelölőnégyzet is szerepel, hogy nyomon követhesse, mit tanult már meg. Ha inkább az összesített nézetet részesíti előnyben, összevonhat mindent egy egyetlen szemeszterlistába, és címkékkel kategorizálhatja az előadásokon, olvasmányokból vagy tanulócsoportokban készült jegyzeteket.

A jobb strukturálás érdekében használjon Wiki-stílusú beállítást , azaz hozzon létre minden kurzushoz egy dokumentumot, amely tartalmazza a témák, az órák és a kapcsolódó források oldalait.

A ClickUp Docs alapú sablon a következőket segíti:

Dolgozzon együtt kollégáival jegyzeteken, projektekben és feladatokban, ágyazzon be linkeket külső forrásokhoz a kontextus kiegészítéséhez.

Adjon hozzá kérdéseket, és rendelje hozzá őket a hallgatói csoport bármely tagjához vagy egy professzorhoz, ha segítségre van szüksége.

Adjon hozzá formázott szöveget, képeket és videókat, hogy dinamikusabb feljegyzéseket készíthessen.

A ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségeivel és perjelparancsaival dinamikus megjelenést kölcsönözhet jegyzetének.

⚡️ Legalkalmasabb: Diákok számára, akik témák, kurzusnevek és feladat határidők szerint szervezik az előadásokat.

2. ClickUp jegyzetek egyetemistáknak sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre egy személyre szabott Wiki oldalt az előadások tartalmához és a teendőkhöz a ClickUp Class Notes for College Students Template segítségével.

A ClickUp Class Notes for College Students egy praktikus eszköz, amellyel a félév során is szervezett maradhat.

Az élő dokumentumban kezdje azzal, hogy létrehoz egy táblázatot a legfontosabb adatokhoz, például a nevéhez, az egyetem nevéhez, a hallgatói azonosítószámához és a szakhoz.

A szabadon testreszabható mezőkkel az előadások legfontosabb pontjaihoz, a csoportos megbeszélések témáihoz és az olvasmányok összefoglalóihoz a Wiki-stílusú formátum biztosítja, hogy jegyzetek áttekinthetők, összefüggőek és könnyen áttekinthetők legyenek.

⚡️ Legalkalmasabb: Főiskolai hallgatók számára, akik gyorsan szeretnék rögzíteni és rendszerezni a jegyzeteket, összekapcsolva a feladatokat és a vizsgaidőpontokat.

3. ClickUp napi jegyzet sablon

Ingyenes sablon letöltése Naplózza és kövesse nyomon a mindennapi teendők előrehaladását a ClickUp Daily Notes Template segítségével, hogy koncentráltan tudjon dolgozni.

A ClickUp napi jegyzet sablonja mindent rendszerez, a pillanatnyi ötletektől a mély gondolatokig.

Kezdje a Napi jegyzetek űrlap-pal, amelyhez bármikor hozzáférhet egy link segítségével, elmentheti a telefonjára, vagy könyvjelzővel ellátva gyorsan elérheti. Egyedi legördülő menükkel rendelkezik, amelyekkel könnyedén rögzítheti a feladatokat, ötleteket és gondolatokat. A hosszú szövegmezőkbe vagy a mellékletek feltöltésével további kontextust is hozzáadhat.

A jegyzetek elküldése után azok a Jegyzetek listája nézetben jelennek meg, típus szerint csoportosítva, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek. Az egyes jegyzetekre kattintva további részleteket tekinthet meg és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk.

⚡️ Legalkalmasabb: Vállalkozók vagy távmunkások számára, akik szeretnék nyomon követni a napi ötleteiket és teendőiket.

4. ClickUp diák sablon

Ingyenes sablon letöltése Tegye jobbá a hallgatói életet a ClickUp Student Template segítségével, amellyel könnyedén nyomon követheti a feladatokat, határidőket és projekteket.

A ClickUp Student Template úgy lett kialakítva, hogy egy központi helyen kezelhesse tanfolyami feladatait, házi feladatait és jegyzeteket.

A sablon a mappa szintjén van beállítva, hogy gyors, átfogó képet nyújtson. A „Osztályjegyzetek” almappában nyomon követheti az egyes jegyzetekből feladatokat, egy listán, amelyen jelölőnégyzetek, színkódolt osztálynevek, jegyzet típusok (pl. előadás, olvasmány, tanulócsoport), fontos dátumok és egyéb információk találhatók.

A „Osztályfeladatok” almappa többféle megtekintési lehetőséget kínál. A „Táblázat” nézetben nyomon követheti a feladatok állapotát, a határidőket, és hozzáadhat külső linkeket a releváns anyagokhoz. Az „Összes feladat” lista a tevékenységeket állapot szerint csoportosítja, segítve a feladatok kijelölését és prioritásainak meghatározását, míg a „Témák” lista a feladatokat osztályok szerint rendezi, így világos, rendezett áttekintést nyújt.

⚡️ Legalkalmasabb: Egyetemi hallgatóknak, akik külön jegyzetlistákat készítenek minden tantárgyhoz a vizsgákra való felkészüléshez.

5. ClickUp találkozó jegyzet sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg találkozóinak pontjait napirenddel, teendőkkel és nyomon követésekkel egy helyen a ClickUp Meeting Notes Template segítségével.

A ClickUp Meeting Notes Template wiki-stílusú formátumot használ három aloldallal, hogy minden jegyzeted egységes, intuitív elrendezést kapjon.

📋 Elvárások teljesítése: A csapat tagjai közvetlenül a megbeszélés előtt frissíthetik a napirendet, a megbeszélés során közösen jegyzetelhetnek, majd utána a dokumentumból feladatokhoz rendelhetnek.

🗓️ Heti csapatmegbeszélések: Csoportosítsa a heti megbeszélések jegyzetét dátum szerint, így áttekinthető, rendezett történetet kap a megbeszélésekről és a döntésekről.

🔄 Napi állásfoglalás/szinkronizálás: Szervezze meg a napi jelentkezéseket dátum szerint összecsukható szakaszokba, amelyek tartalmazzák a frissítéseket, a célokat és az akadályokat.

ClickUp Brain , a platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense, még tovább viszi a dolgokat. A natív neurális hálózat segít Önnek:

Építsen az ötletekre, vagy idézze fel a fontos összefüggéseket a korábbi jegyzetek alapján készült javaslatok segítségével.

Zárja le a megbeszéléseket automatikusan generált összefoglalók segítségével, amelyek kiemelik a legfontosabb pontokat és a teendőket.

Javítsd a napirend leírásait, válaszolj a feladatokkal kapcsolatos kérdésekre, és egyszerűsítsd a nyomon követést az automatizálás segítségével.

Készíts jegyzeteket videókból , és spórolj időt a kézi átírásokkal.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy gyors betekintést nyerjen a hosszú jegyzetekből.

⚡️Legalkalmasabb: Projektmenedzserek, akik szeretnék rögzíteni a megbeszélések tanulságait és nyomon követni a csapat feladatait.

6. ClickUp ismétlődő megbeszélések jegyzetelési sablonja

Ingyenes sablon letöltése Központosított, minden megbeszéléshez külön dokumentumokkal kövesse nyomon a folyamatban lévő megbeszéléseket és teendőket.

A ClickUp ismétlődő értekezletek jegyzet sablonja integrálódik a meglévő munkaterületébe, így az ismétlődő értekezletek szervezettek és megvalósíthatók maradnak. Az előző értekezletek jegyzetével és teendőivel egy helyen rögzítve könnyű hivatkozni a legfontosabb pontokra és teendőkre, és folytathatja a megbeszélést onnan, ahol abbahagyta.

Minden oldal külön mezőkkel rendelkezik, ahol rögzítheti a megbeszélés dátumát, napirendjét, résztvevőit, távolmaradókat stb. , és minden szülőoldal aloldalakat tartalmaz az egyes megbeszélésekhez, így rendezett, görgetésmentes napló jön létre.

A megbeszélés alapján követési feladatokat is létrehozhat, és prioritási címkékkel és határidőkkel ellátva hozzárendelheti azokat a csapat tagjaihoz.

⚡️ Legalkalmasabb: Üzleti csapatok számára, akik egységes értekezlet-dokumentációval szeretnék egyszerűsíteni heti állandó értekezleteiket.

7. ClickUp projektjegyzet-sablon

Ingyenes sablon letöltése Dokumentálja a projekt részleteit egy praktikus oldalon, nyomon követve a célokat, az előrehaladást és a legfontosabb döntéseket.

A ClickUp projektjegyzet-sablon célja, hogy egyszerűsítse a projekt dokumentációját, biztosítva a világosságot és a hatékonyságot a kezdetektől a befejezésig.

Kezdje a vállalatának adatait és logóját tartalmazó helyőrzőkkel, hogy professzionális, márkás megjelenést biztosítson. Ezután egy áttekinthető táblázat tartalmazza a legfontosabb információkat, például a projektmenedzsert, a legfontosabb megbízottakat, a befejezés dátumát, a projekt rövid leírását és hatókörét stb.

A „Mérföldkövek” táblázatban nyomon követheti az előrehaladást és a prioritásokat, valamint bejelölheti a hatások szintjét (magas, közepes vagy alacsony). A „Bevált gyakorlatok” szakasz ezt a formátumot tükrözi.

Végül, a „Projekt elismerése” táblázat segít megjelölni a közreműködőket a felelősségre vonhatóság érdekében.

⚡️ Legalkalmasabb: Projektvezetőknek, akik egy helyen szeretnék dokumentálni a briefeket, a brainstorming során született ötleteket és a projekt mérföldköveit.

8. ClickUp találkozó jegyzet sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon rendet minden megbeszélésbe a világosság és a cselekvés érdekében tervezett jegyzetelési elrendezéssel.

A ClickUp Meeting Note Style Template egyszerűvé, megoszthatóvá és hatékonnyá teszi a találkozók dokumentálását.

A praktikus dokumentumsablonon kezdje a testreszabható mezőkkel, ahol megadhatja a megbeszélés dátumát, időpontját, napirendjét, sőt még a felvétel linkjeit is. Ezután következnek a szakaszok, ahol frissítheti a megbeszélés legfontosabb tanulságait, a megbeszélés összefoglalóját, a teendőket és a nyomon követendő feladatokat.

Hozzáadhat egy résztvevői listát is, hogy megjelölje a csapatát, és mindenki naprakész legyen.

⚡️ Legalkalmasabb: Találkozók szervezőinek, akik biztosítani szeretnék, hogy a csapat minden tagja tisztában legyen a teendőivel.

9. ClickUp Cornell jegyzet sablon

Ingyenes sablon letöltése Legyen profi jegyzetelő azáltal, hogy a hatékonyságot strukturált szervezéssel ötvözi, Cornell-stílusban.

A ClickUp Cornell jegyzet sablon a klasszikus Cornell jegyzetelési rendszert hozza el a digitális korszakba, intuitívvá, együttműködésen alapulóvá és praktikusvá téve azt.

Ez a sablon a hagyományos háromrészes szerkezetet követi:

Kulcsszavak oszlop 🏷️

Jegyzetek szakasz részletes információkhoz 🗒️

Összefoglaló terület a gyors áttekintéshez 🔍

A jegyzetek rögzítése egyszerű: írja le a lényeges részleteket a Jegyzetek részben, sűrítsd őket kulcsszavakká a „Cue oszlopban”, és zárja le egy gyors „Összefoglalóval”.

Ráadásul a Doc nézet segítségével könnyedén megoszthatja és közösen szerkesztheti a jegyzeteket kollégáival vagy tanulócsoportjaival, így a tanulás csapatmunkává válik.

⚡️Legalkalmasabb: Főiskolai hallgatóknak, akik strukturált módszert keresnek az előadási jegyzetek rendezésére, valamint a legfontosabb pontok és összefoglalók rendszerezésére.

10. ClickUp értekezlet-jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen azonnal részletes és megvalósítható találkozói jelentéseket

A ClickUp Meeting Report Template egy all-in-one struktúrát kínál a megbeszéléseken készült jegyzetek rögzítéséhez és rendszerezéséhez .

Kezdje a legfontosabb alapvető információkkal: a státusszal és a dátumokkal, hogy már az elejétől fogva megfelelő legyen a kontextus. Ezután összekapcsolja a kapcsolódó feladatokat, beilleszti az URL-eket, vagy megjelöli a közreműködőket a könnyű nyomon követés érdekében.

Az egyéni mezők segítségével a következőket teheti:

👩‍🏫 Nevezzen ki egy moderátort, jegyzetelőt és időmérőt!

📍 Jegyezze fel a találkozó helyszínét, típusát és időtartamát

👥 Jegyezze fel a résztvevők teljes számát

Hogy mindent összefogjon megvalósítható alfeladatokkal, rendeljen hozzá csapat tagokat, állítson be prioritásokat és rögzítse a határidőket. Feltölthet releváns fájlokat is, hogy leellenőrizhesse a megbeszélés utáni ellenőrzőlistáját.

⚡️Legalkalmasabb: vezetőknek, akik tömör értekezlet-jelentéseket szeretnének készíteni a vezetők vagy a csapat tagjai számára.

11. ClickUp Találkozó jegyzőkönyv (MoM) sablon

Ingyenes sablon letöltése Dokumentálja és foglalja össze a megbeszélések jegyzőkönyveit a gyors terjesztés érdekében.

A ClickUp értekezlet jegyzőkönyv (MoM) sablon segít minden értekezlet részleteinek alapos rögzítésében.

Kezdje egy testreszabható napirenddel, majd a beépített személyek mezők segítségével rendeljen hozzá jegyzetelőt, moderátort és időmérőt. Ezután a tisztánlátás érdekében jegyezze fel a találkozó típusát (virtuális vagy személyes).

A legfontosabb feladatokra összpontosíthat, és a legfontosabb dolgokat elvégezheti.

Ha gyorsan szeretne jegyzeteket készíteni, használja a ClickUp jegyzetfüzetét.

Ez segít Önnek:

Húzza az ötleteket a csekklistákba, és csoportosítsa őket, hogy vizuális hierarchiát hozzon létre.

A jegyzeteket azonnal feladatokká alakíthatja, határidővel és felelősökkel együtt.

A ClickUp dokumentumkezelő szoftver segítségével több munkaterületen és eszközön is hozzáférhet jegyzetéhez.

Készítsen és ellenőrizzen tennivalókat a központi hubból a ClickUp Notepad Solutions segítségével

⚡️ Legalkalmasabb: Adminisztrátorok vagy csapatvezetők számára, akik gyorsan szeretnének megírni a megbeszélések jegyzőkönyvét és egyszerűsíteni a nyomon követést.

12. ClickUp tréneri jegyzetek sablon

Ingyenes sablon letöltése Rögzítse a legfontosabb képzési pontokat, visszajelzéseket és következő lépéseket, hogy egységesítse a foglalkozásait.

A ClickUp Trainer Notes Template egyszerűsíti a képzések dokumentálását és megosztását a szervezeten belül.

A sablont személyre szabhatja vállalatának logójával, nevével, helyével és elérhetőségeivel. A sablon lehetővé teszi a tréner nevének, fényképének és e-mail címének feltüntetését is, hogy könnyen megtalálható legyen, valamint bevezető megjegyzések hozzáadását, hogy kontextust adjon és megadja az alaphangot, valamint felvázolja a várható eredményeket, célokat, tevékenységeket és időtartamot.

A munkamenet után foglalja össze a legfontosabb tanulságokat, sorolja fel a tanultakat (valódi példákkal), és gyűjtsön visszajelzéseket a folyamatos fejlesztés érdekében.

⚡️ Legalkalmasabb: Olyan trénerek számára, akik minden foglalkozás után nyomon követik az egyéni fejlődést és a tartalom hatékonyságát.

13. Tanulási jegyzetek sablonja a GooDocs-tól

via Goodocs

A GooDocs tanulási jegyzet sablonja ötvözi az egyszerűséget és a kreativitást, így a diákok könnyen szervezettek és koncentráltak maradhatnak.

A Google Docs és a Word programokkal kompatibilis, kompakt és színes, egyoldalas elrendezést kínál. A tetején felveheti a nevét, majd kitöltheti a tárgyat és a témát. A láblécen a dátum jelenik meg.

A két oszlopos kialakítás helyet biztosít a kérdések felírásához a bal oldalon, és a megfelelő jegyzetek felvételéhez a jobb oldalon.

A megjelenést könnyedén saját stílusához igazíthatja, akár egyedi színek hozzáadásával, akár külön oldalak hozzáadásával a különböző témákhoz.

⚡️ Legalkalmasabb: Diákok számára, akik egyszerű módszert keresnek a tanulás legfontosabb pontjainak rendszerezésére és nyomon követésére.

14. Kutatási jegyzetkészítő sablon a Template. Net webhelyről

A Template. Net kutatási jegyzetelési sablonja összefogja a kutatási eredmények gyűjtésének és rendszerezésének folyamatát.

A Google Docs, a Microsoft Word és a PDF formátumokkal kompatibilis sablon segítségével rögzítheti a neveket, dátumokat, kutatási témákat és célokat, valamint a legfontosabb betekintéseket és eredményeket. A forrásokat könyvek, cikkek, folyóiratok stb. szerint kategorizálhatja, és felvázolhatja kutatási módszertanát, megközelítését és a felmerülő kihívásokat.

⚡️Legalkalmasabb: Kutatóknak, akik tanulmányi eredményeket szeretnének kategorizálni, hivatkozásokat rögzíteni és kísérleti változókat nyomon követni.

15. Interjújegyzet-sablonok a DocsandSlides-tól

via DocsandSlides

A DocsandSlides interjújegyzet-sablonja klasszikus papír megjelenést kölcsönöz a digitális formátumú értékelőlapjának, így a jelöltek nyomon követése hatékonyabbá és érdekesebbé válik.

Előre rögzítheti az összes lényeges információt, például a jelölt nevét, az interjúztató nevét, a pozíció megnevezését, az osztályt, a munkaköri leírást, a fizetési elvárásokat és a rendelkezésre állást.

Az interjúk minden fordulójában nyomon követni a teljesítményt, értékelje a jelölteket gyenge, közepes, jó vagy kiváló minősítéssel, és adjon hozzá ajánlásokat.

A sablon teljes mértékben kompatibilis a Google Docs-szal, így a közös jegyzetelési stratégiák segítségével gyorsíthatja a csapatmunkát.

⚡️ Legalkalmasabb: Felvételi vezetőknek, akik az interjú visszajelzéseket kérdés típus szerint szeretnék rendszerezni és a jelöltek válaszait értékelni.

