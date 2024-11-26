5 hatékony jegyzetelési módszer különböző felhasználási esetekhez (példákkal és sablonokkal)

Az információtúlterhelés korában elengedhetetlen készség az ötletek és gondolatok rögzítése és rendszerezése. A jegyzetelés segít megragadni a legfontosabb pontokat és részleteket egy előadásból vagy megbeszélésből, így nem marad le semmi fontosról.

Számos eszköz és technika segíthet abban, hogy rögzítsd az összes fontos információt, később értelmezd azokat, és megoszd másokkal.

Ebben a blogbejegyzésben öt hatékony jegyzetelési módszert, azok előnyeit és hátrányait ismerheted meg, és kiderítheted, melyik a legmegfelelőbb számodra. Emellett néhány sablont is kínálunk, amelyek megkönnyítik a jegyzetelést!

Kezdjük! ✍️

5 népszerű jegyzetelési módszer

Meg fogja tapasztalni, hogy különböző jegyzetelési módszerek lehetnek hasznosak különböző helyzetekben, ezért többféle jegyzetelési módszer ismerete is hasznos lehet. Nézzük meg az öt leghatékonyabb jegyzetelési stratégiát. 👇

1. módszer: A vázlatos módszer

A vázlatos módszer egy klasszikus hierarchikus struktúra, hasonlóan egy családfahez.

Ez a jegyzetelési módszer a fő gondolatot helyezi a tetejére, az alátámasztó részleteket vagy témákat pedig alatta sorolja fel. Ez logikus információáramlást hoz létre a különböző szintek között. Tökéletes megoldás előadások vagy prezentációk szervezéséhez, amelyek világos szerkezettel rendelkeznek.

✨Ideális

Jegyzetek készítése olyan tantárgyakról, amelyeknek világos fő gondolatai és alátámasztó részletei vannak (pl. történelem, természettudományok)

A komplex folyamat egyszerűbb, egymással összefüggő lépésekre bontása

. ✅Előnyök

Vizuálisan strukturált és könnyen követhető

Tisztázza a téma és az al-témák közötti kapcsolatot

Használható élő jegyzeteléshez és áttekintéshez egyaránt.

Ösztönzi az aktív hallgatást, mivel meg kell határoznia a legfontosabb pontokat.

⛔Hátrányok

Túlterhelő lehet, ha sok pontot és azok alpontjait kell áttekinteni.

Ha a pontok közötti hierarchia nem egyértelmű, akkor a finom árnyalatok elveszhetnek.

Lehet, hogy nem alkalmas komplex ötletekhez, amelyek kiterjedt magyarázatot igényelnek.

Példa a vázlatos jegyzetelési módszerre

Tegyük fel, hogy jegyzeteket készít, miközben valaki az üzleti menedzsment alapelveit ismerteti. Így fog kinézni a jegyzetek vázlatos módszere, ahol minden pont a saját alpontjait tartalmazza.

Téma: Üzleti menedzsment alapelvek

Tervezés Célok és célkitűzések meghatározása Stratégiák kidolgozása

Célok és célkitűzések meghatározása

Stratégiák kidolgozása

Szervezés Erőforrások elosztása Csapatok felállítása Feladatok delegálása

Erőforrások elosztása

Csapatok felállítása

Feladatok delegálása

Vezető Emberek motiválása Hatékony kommunikáció

Az emberek motiválása

Hatékony kommunikáció

Ellenőrzés Teljesítmény nyomon követése Eredmények figyelemmel kísérése és stratégiák frissítése

Teljesítmény nyomon követése

Az eredmények figyelemmel kísérése és a stratégiák frissítése

Döntéshozatal A teendők meghatározása A kockázatok és az erőforrásigények elemzése A legjobb megoldás kiválasztása

A teendők meghatározása

A kockázatok és az erőforrásigények elemzése

A legjobb megoldás kiválasztása

Célok és célkitűzések meghatározása

Stratégiák kidolgozása

Erőforrások elosztása

Csapatok felállítása

Feladatok delegálása

Az emberek motiválása

Hatékony kommunikáció

Teljesítmény nyomon követése

Az eredmények figyelemmel kísérése és a stratégiák frissítése

A teendők meghatározása

A kockázatok és az erőforrásigények elemzése

A legjobb megoldás kiválasztása

Töltse le ezt a sablont A ClickUp osztályjegyzet-sablon a tökéletes jegyzetelési sablon, amellyel osztályjegyzeteit, tantárgyait és feladatait egy helyen rendszerezheti!

A ClickUp Class Notes Template a tökéletes jegyzetelési sablon, amellyel az órai jegyzeteket, tantárgyakat és feladatokat egy helyen rendszerezheti! Ezt a sablont kényelmesen használhatja a jegyzetelés vázlatos módszerével.

Nincs szükség a tananyagok, előadási jegyzetek és feladatok között való lavírozásra. Ez a jegyzet sablon a tantárgyak szerint rendszerezi az órai jegyzeteket, így a tanulás gyerekjáték lesz.

Nincs többé elveszett nyomtatványok vagy rendetlen mappák, csak rendezett jegyzetek.

2. módszer: A gondolattérkép-módszer

Ez egy vizuális jegyzetelési módszer. Kezdje a lap közepén egy központi témával. Innen a kapcsolódó ötletek vagy al témák minden irányba elágaznak, és összekapcsolt fogalmak hálózatát alkotják.

Minden ágnak lehetnek további alágai, és az egyes ötleteket kulcsszavakkal vagy rövid kifejezésekkel jelöljük.

A gondolattérkép-módszer vizuálisan nagyon stimuláló. Képeket, színeket és szimbólumokat adhat hozzá, hogy gondolattérképe vonzóbbá váljon.

Így néz ki egy gondolattérkép. Ez egy ClickUp-ban létrehozott gondolattérkép.

✨Ideális

Olyan helyzetek vagy témák, ahol látnia kell, hogyan kapcsolódnak össze a különböző ötletek, például egy probléma megoldása közben.

Azok, akik vizuális tanulóknak tartják magukat

Brainstorming ülés, ahol sok ötletet lehet megvitatni

. ✅Előnyök

Lehetővé teszi a gondolatok szabad áramlását

Segít komplex ötletek vizualizálásában és megkönnyíti az információk felidézését.

Elég rugalmas ahhoz, hogy különböző típusú jegyzetekhez alkalmazható legyen, például tervezéshez, folyamatokhoz, koncepciókhoz stb.

⛔Hátrányok

Ha sok ág és al-téma van, gyorsan zavarossá válhat.

Más jegyzetelési módszerekhez képest több időt igényel.

Lehet, hogy nem működik lineáris témák vagy szigorúan rendszerezni szükséges ötletek esetén.

Példa a jegyzetelési módszerre:

Nézzük meg, hogyan jelenhetnek meg a weboldal átalakítási projektjéhez kapcsolódó jegyzetek a gondolattérkép-módszerben.

Ez a gondolattérkép a központi témával, „Weboldal átalakítása: új szöveg és dizájn” kezdődik.

Innen három fő területre ágazik: „márkaidentitás”, „szövegírási stratégia” és „célközönség”. Ezek a fő ágak alágakra vannak felosztva, ami lehetővé teszi a részletes tervezést és szervezést.

Például a „Márka identitás” alatt található a „Márka hangja” alpont, amelynek alpontjai a „Közönséges és barátságos” és a „Professzionális és megbízható”. Hasonlóképpen, a „Szövegírási stratégia” alpontnak különböző weboldal-szakaszokra vonatkozó alpontjai vannak, például „Főoldal” és „Rólunk”, mindegyik konkrét tartalmi ötletekkel.

Az egymással összefüggő ötletek vizuális ábrázolásával láthatja, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a márkaátalakítás különböző aspektusai. Ez egy remek módszer a gondolatok rendszerezésére, új ötletek kidolgozására, valamint annak biztosítására, hogy a weboldal márkaátalakításának minden eleme koherens és jól megtervezett legyen.

3. módszer: A táblázatos módszer

Ha szereti az összehasonlításokat, akkor a táblázatos jegyzetelési módszer az Ön számára ideális. Ez egy táblázat formátumú, különböző kategóriákra osztott oszlopokkal és információkat tartalmazó sorokkal.

Ez a módszer különösen hasznos nagy mennyiségű információ szervezéséhez, mivel könnyen felismerhetővé teszi a mintákat, összehasonlításokat és különbségeket.

✨Ideális

Különböző típusú információk összehasonlítása

Témák vagy témakörök, ahol az információkat csoportokba sorolhatja, és különböző paraméterek alapján összehasonlíthatja őket.

A tények, adatok, események stb. szisztematikus áttekintésének elkészítése.

. ✅Előnyök

Segít a nagy mennyiségű információ rendszerezésében és megértésében.

Hasznos az opciók és a kapcsolódó pontok összehasonlításához, az adatok rendszerezéséhez és a minták felismeréséhez.

Lehetővé teszi az információk összehasonlítását és összevetését a különböző kategóriák között.

Világos vizuális elrendezést kínál, amely megkönnyíti a tanulást vagy az áttekintést.

⛔Hátrányok

Beállításához időre van szükség, különösen akkor, ha sokféle információ van.

Elméleti fogalmak esetében nem biztos, hogy működik.

Nem ideális, ha minden ponthoz sok részletet szeretne hozzáadni.

Példa a jegyzetelési módszerre diagramok segítségével

Tegyük fel, hogy össze szeretné hasonlítani két marketingkampány vagy csatorna teljesítményét.

Készítsen táblázatot, amelynek oszlopai a marketingcsatornák (közösségi média, e-mail), sorai pedig a taktikák (Facebook-hirdetések, hírlevél). Töltse ki a táblázatot az egyes taktikák költségeivel, elérhetőségével és potenciális ügyfeleivel.

Itt található a táblázat, amelyben a marketingkampányokat a táblázatos jegyzetelési módszerrel hasonlítjuk össze:

Marketingcsatornák Közösségi média E-mail Taktika Facebook-hirdetések Hírlevél Költségek 500 dollár 300 dollár Elérhetőség 10 000 5000 Vezető 200 150

Ez az egymás melletti nézet lehetővé teszi a csatornák összehasonlítását és kampányának optimalizálását a legkevesebb költséggel elérhető legtöbb potenciális ügyfél érdekében.

Segít összehasonlítani a lehetőségeket és a kapcsolódó pontokat, rendszerezni az adatokat és felismerni a mintákat.

4. módszer: A Cornell-módszer

A Cornell jegyzetelési módszer egy népszerű és strukturált formátum, amely kompartmentalizálja a jegyzetelést. Tökéletes olyan helyzetekben, amikor kritikus anyaggal kell foglalkoznia és meg kell értenie azt.

Ez elősegíti az aktív emlékezet-visszahívást – ez a divatos kifejezés az információk emlékezetből való előhívására utal –, ami sokkal hatékonyabb, mint a jegyzetek passzív újraolvasása.

🧠Tudta? A Cornell-módszert az 1950-es években Walter Pauk, a Cornell Egyetem oktatója fejlesztette ki.

Először ossza fel az oldalt három részre:

Jegyzetelési oszlop a jobb oldalon: Ez a legszélesebb oszlop az oldalon. Ebben a részben rögzítheti a főbb gondolatokat, tényeket és kulcsfontosságú pontokat például egy előadásból vagy megbeszélésből. Használjon felsorolási pontokat és rövid mondatokat, hogy a jegyzetek tömörek legyenek.

Jelölő oszlop a bal oldalon: A jegyzetek áttekintése után írja le ide a kulcsszavakat, kérdéseket vagy jelölőket egy keskeny oszlopba. Ez segít majd később felidézni az információkat.

Összefoglaló rész az alján: Itt írhat rövid összefoglalót a jegyzetekről, hogy megszilárdítsa a megértett tudást és gyorsan átfogja az általános tanulságokat. Ha ezt a foglalkozás utáni áttekintő részben végzi el, az segít megerősíteni a tanultakat.

✨Ideális

Nagy mennyiségű információ áttekintése és feldolgozása

A jegyzetek szisztematikus rendszerezése a jobb megértés és emlékezés érdekében

Világos témákkal és al-témákkal rendelkező információk, például üzleti vagy tudományos témákban.

. ✅Előnyök

Segít a fontos információk gyors azonosításában, hogy azok könnyen áttekinthetők és visszakereshetők legyenek.

Ösztönzi az aktív tanulást, mivel összefoglalókat és kérdéseket kell írnia.

Alkalmas jegyzeteléshez és későbbi áttekintéshez egyaránt.

⛔Hátrányok

Lehet, hogy némi gyakorlásra lesz szükséged, hogy elsajátítsd.

A formázás időigényes lehet, különösen, ha hosszú előadáson vagy megbeszélésen ül.

Nem alkalmas kevésbé strukturált, inkább narratív jellegű tantárgyakhoz.

Példa a Cornell-módszerre:

Cue oszlop Jegyzetelési terület Kulcsszó: Vezetés A vezetés magában foglalja a csapat irányítását, motiválását és befolyásolását egy közös cél elérése érdekében. A legfontosabb tulajdonságok közé tartozik a vízió, a kommunikáció és a határozottság. Kérdés: Melyek a vezetés típusai? 1. Autokratikus: A vezető egyedül hozza meg a döntéseket. 2. Demokratikus: Csoportos döntéshozatal. 3. Laissez-faire: Minimális beavatkozás a vezető részéről. Kulcsszó: Motiváció A motiváció lehet belső (belső tényezők, például a szenvedély által vezérelt) vagy külső (külső jutalmak által vezérelt). Az elméletek között szerepel Maslow szükséglethierarchiája és Herzberg kétfaktoros elmélete.

Összefoglalás (alsó rész):A vezetés elengedhetetlen a csapatok irányításában, és a különböző vezetési stílusok (autokratikus, demokratikus, laissez-faire) megértése segít a vezetőknek kiválasztani a csapatuk számára megfelelő megközelítést. A motiváció lehet belső vagy külső, és különböző elméletek magyarázzák, hogyan lehet elősegíteni a munkavállalók motivációját.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Cornell jegyzet sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni és rendszerezni a jegyzeteket.

A ClickUp Cornell jegyzet sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni és rendszerezni a jegyzeteket.

A ClickUp jegyzet sablonjával digitális frissítést kap a jegyzetelési rendszere. Jegyzeteket rendezhet, összefoglalhatja a legfontosabb pontokat és emlékeztetőket állíthat be – mindezt egy helyen.

A Cornell-módszer mindenre kiterjed, a megbeszélésektől a projektcélokig. Ez egy hatékony jegyzetelési technika, ha szereti a rendszert.

5. módszer: A mondat módszer

A mondat módszerű jegyzetelés egyszerű és tömör. Arról szól, hogy minden pontot vagy részletet teljes mondatokban rögzítsünk, pontok, rövidítések vagy szimbólumok használata nélkül.

A mondatmódszerrel a jegyzetek természetesen követik a megosztott információk sorrendjét, így a találkozó mini-jegyzőkönyvét hozva létre.

Ez egy egyszerű megközelítés, amely a világos és teljes mondatokra összpontosít, hogy rögzítse a megbeszélt témákat. Utána a jegyzeteket át lehet nézni és rendszerezni a témák vagy fő gondolatok azonosításával.

✨Ideális

Gyors tempójú élő foglalkozások, ahol minden részletet pontosan úgy rögzíthet, ahogyan azt bemutatják.

Olyan helyzetek, amikor az információkat szó szerint kell rögzíteni

Azok, akik a tisztánlátás kedvéért mindent leírnak, és az információkat később rendszerezik.

. ✅Előnyök

Gyors és egyszerű jegyzetelési módszer

Nem igényel előzetes anyagszervezést

Részletes információkat rögzít a teljes áttekinthetőség érdekében

Jól működik azok számára, akik részletesen leírva tanulnak.

⛔Hátrányok

Sok rendezetlen információhoz vezethet, amelyet később feldolgozni kell.

Struktúratlan, ami megnehezíti a kulcsfontosságú pontok vagy a fogalmak közötti kapcsolatok azonosítását.

Több időre van szükség a feljegyzések áttekintése során, hogy rendszerezze a jegyzeteket és kiválassza a főbb gondolatokat.

Példa a mondatmódszerre:

Projektmegbeszélés jegyzetek – Weboldal átalakítási projekt

Megbeszéltük a projekt ütemtervét és a mérföldköveket. Az első mérföldkő a weboldal prototípusának május 5-ig történő elkészítése.

A második mérföldkő a marketingkampány június 1-jei elindítása.

Áttekintettük a költségvetés frissítéseit. A jelenlegi költségvetés 50 000 dollár. Az eddigi kiadások összesen 20 000 dollárt tesznek ki.

A csapat tagjai megkapták a feladataikat. Sarah a tervezésért felelős. Mark a fejlesztést végzi. Alex a marketingért felel.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Meeting Notes sablonja irányelvekkel, napirenddel, jegyzetekkel és teendőkkel biztosítja a produktív és jól dokumentált csapatértekezleteket, garantálva a napi standupok és a részletes heti értekezletek megfelelő dokumentálását.

A ClickUp Meeting Notes Template (ClickUp értekezletjegyzet-sablon) irányelvekkel, napirenddel, jegyzetekkel és teendőkkel biztosítja a produktív és jól dokumentált csapatértekezleteket, garantálva a napi állásfoglalások és a részletes heti értekezletek megfelelő dokumentálását.

A találkozó jegyzet sablon strukturált keretet biztosít a napirendek, jegyzetek és teendők rögzítéséhez.

Ez előadások jegyzetelésére, valamint részletes heti csapatértekezletek és gyors napi standupok jegyzetelésére is alkalmas.

🧠Tudta-e: A jegyzetelés 13%-kal magasabb tesztelési eredményeket eredményez, mint a jegyzetelés nélkül.

Most, hogy megismerkedett a legjobb jegyzetelési módszerekkel, beszéljünk a jegyzetelési alkalmazásokról és eszközökről, amelyek segíthetnek megtalálni a felhasználási esetéhez leginkább megfelelőt.

Kezdjük! 🧰

1. ClickUp Docs

Használja a ClickUp Docs-ot digitális munkaterületként a strukturált jegyzeteléshez és dokumentumok létrehozásához. A jegyzeteket címsorokkal és rich text formázással rendezheti, sőt képeket és linkeket is hozzáadhat. 📝

Ez lehetővé teszi, hogy felsorolja kutatásának legfontosabb pontjait, idézeteket vegyen fel szakértőktől, és akár hasznos forrásokra is hivatkozhasson.

A ClickUp Docs alkalmazkodik az öt jegyzetelési módszer bármelyikéhez, amelyet bemutattunk. Ráadásul, ha a jegyzetek alapján bármilyen teendője van, azokat a ClickUp alkalmazásban azonnal feladatokká alakíthatja. Ezenkívül biztonságos link segítségével bárkivel megoszthatja a jegyzeteket.

Dolgozzon együtt valós időben, és készítsen részletes dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs egyik nagy előnye, hogy a beépített mesterséges intelligencia, a ClickUp Brain segítségével többet hozhat ki a jegyzetekből. Íme, hogyan.

Brainstorming: A ClickUp Brain ötleteket javasolva ösztönözheti a kreativitást, hogy a brainstorming ülései gördülékenyen zajlódjanak.

Feladatok létrehozása: A Brain segít a jegyzetekből kiemelt lényeges információkat a ClickUp alkalmazáson belül végrehajtható feladatokká alakítani. Nincs többé kapkodás, hogy emlékezzen, mi a következő teendő.

Jegyzetek összefoglalása: A Brain képes a jegyzetek tömör összefoglalását elkészíteni, így gyorsan áttekintheti a főbb pontokat anélkül, hogy mindent újra el kellene olvasnia.

2. ClickUp Notepad

Mint korábban már említettük, néha csak egy egyszerű és gondtalan helyre van szükséged, ahol rögzítheted a gyorsan áramló gondolatokat vagy ötleteket. Csak nyisd meg a ClickUp Notepad alkalmazást, és gyorsan jegyezd le őket!

A ClickUp ingyenes online jegyzetfüzetével egyetlen helyen szervezheti jegyzetét, ellenőrzőlistáit és feladatait.

A ClickUp Notepad egy online jegyzetfüzet, amely ideális azoknak a pillanatoknak, amikor az ihlet megérkezik.

Hogyan válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő jegyzetelési módszert?

Nincs egyetlen tökéletes jegyzetelési módszer; mindegyik különböző helyzetekben alkalmas. Az Ön számára legmegfelelőbb módszer a tanulási stílusától, az összegyűjtött információktól és a jegyzetelés céljától függ.

A jegyzetelési módszer kiválasztásakor a következőket kell szem előtt tartania:

1. A tanulási stílusod

Ha legjobban képek és diagramok segítségével tanul, akkor a gondolattérképekhez hasonló jegyzetelési módszerek lehetnek a legalkalmasabbak az Ön számára.

Ha viszont inkább lineáris gondolkodó, aki szereti a rendezettséget és a szervezettséget, akkor a hagyományos vázlatok vagy pontok jobban megfelelhetnek Önnek.

2. Az információ típusa, amellyel foglalkozik

Valószínűleg a gyors frissítésekre és a teendőkre koncentrál, amikor jegyzeteket készít egy megbeszélés vagy előadás során.

Ezzel szemben egy új projekt brainstormingja során sok kreatív ötletet kell összegyűjteni. Itt a cél az, hogy minél többféle gondolatot rögzítsen, anélkül, hogy túl sokat törődne a szerkezettel.

A különböző típusú információk esetében a legmegfelelőbb jegyzetelési módszerek eltérőek lehetnek.

3. A célja

A jegyzetek célja határozza meg, hogy melyik módszert kell használnia.

Ha jegyzeteket készít, hogy nyomon kövesse a megbeszélésen elhangzott teendőket, akkor a teendők, a határidők és a felelősségek rögzítésére kell összpontosítania. Ehhez a célhoz a felsorolás vagy a teendőlista formátum a legalkalmasabb.

Ha viszont a jegyzetek személyes gondolatok rögzítésére szolgálnak, akkor inkább narratív vagy szabad stílust érdemes használni. Ez azt jelenti, hogy a gondolatokat, érzéseket és megfigyeléseket naplószerűen írja le, így a struktúrára vagy konkrét feladatokra való tekintet nélkül fedezheti fel ötleteit.

💡Tippek a helyzetednek leginkább megfelelő jegyzetelési módszer kiválasztásához Brainstorminghoz: A gondolattérkép-módszer lehetővé teszi az ötletek szabad áramlását és a köztük lévő kapcsolatok kialakulását. Képzelje el úgy, mint egy pókhálót, amelynek közepén az Ön központi ötlete áll. Ez az ideális eszköz a kreativitásának rögzítéséhez. Találkozók vagy előadások esetén: A Cornell vagy vázlatos jegyzetelési módszer segít a főbb fogalmak, ötletek és kritikus döntések világos rendszerezésében és nyomon követésében. A felsoroláshoz hasonlóan biztosítja, hogy semmi ne vesszen el a beszélgetés során. Ha fejlettebb megoldásra van szüksége, kipróbálhat néhány AI-eszközt a találkozói jegyzetekhez, amelyek segítenek Önnek. Naplózáshoz: A mondat- és vázlatos jegyzetelési módszerek a legalkalmasabbak a naplózáshoz. Ha mindig úton van, és szeret naplózni a napi teendői között, akkor ezeket a módszereket használhatja gondolatait digitális naplóalkalmazásokba írni. Minden máshoz: Próbálja ki a gondolattérképeket, vagy használja a ClickUp Notepad alkalmazás mondatjegyzetelési módszerét, hogy rögzítse gondolatait és ötleteit. Ez a funkció olyan, mint egy digitális jegyzetlap, amelyre feljegyezheti minden hirtelen felmerülő ötletét.

Maximalizálja jegyzetelési hatékonyságát a ClickUp segítségével

Az Ön igényeinek leginkább megfelelő jegyzetelési módszerek kiválasztásával hatékonyabban tud dolgozni és tanulni.

Ha nehezen boldogul a jegyzetek kezelésével, a ClickUp hatékony eszközei megkönnyítik a jegyzetelést. Az előre elkészített jegyzetelési sablonok mellett a ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy jegyzeteket készítsen és rendszerezzen a saját stílusában.

A ClickUp Notepad kényelmes helyet biztosít az ötletek, feladatok és emlékeztetők gyors jegyzeteléséhez. Ráadásul a ClickUp Brain időt és energiát takarít meg Önnek a jegyzetek rendszerezésében és összefoglalásában, valamint az azok alapján történő cselekvésben.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki kedvenc jegyzetelési módszerét.