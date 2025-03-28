Ingyenes családfa-sablonok Excelben, Wordben és ClickUp Docsban

A családtörténet kutatása számos előnnyel jár: segít kapcsolatba lépni a gyökereiddel, orvosi információkat gyűjteni és közelebb érezni magad a családodhoz. Ráadásul a távoli rokonokkal való kapcsolatfelvétel megőrizheti a családi kötelékeket, segít szórakozni a tágabb családdal és kialakítani a tartozás érzését.

Gyökereit olyan források segítségével is nyomon követheti, mint az ancestry.com, az idősebb rokonokkal való beszélgetések vagy a nemzeti levéltárakban található népszámlálási dokumentumok kutatása. Miután megszerezte az adatokat, egy családfa sablon segítségével létrehozhat egy táblázatot, amelyben minden rokonát feltüntetheti, generációkon át nyomon követheti őket, részleteket adhat hozzájuk, és rendszerezheti a genealógiai táblázatait.

A családfák, különösen azok, amelyeket digitális gondolattérkép-szoftverrel hoztak létre, megoszthatók más családtagokkal is, így szórakoztató és együttműködésen alapuló élményt nyújtva, amelynek során együtt értékelhetik közös örökségüket.

Mik azok a családfa sablonok?

A családfa sablon egy előre megtervezett keret, amely lehetővé teszi, hogy diagramot készítsen a családja leszármazásáról. Ezzel generációk szerint rendezheti a családtagokat, nyomon követheti a családi kapcsolatokat, és hozzáadhat információkat az egyes ősökről (vagy leszármazottakról).

A családfa-sablon négy fő eleme:

Hierarchikus felépítés : A családtagok időrendben történő rendezése, hogy könnyen nyomon követhesse a generációkat és a kapcsolatokat.

Ágak : Az egyes családvonalak és az egyes ősökhöz kapcsolódó leszármazottak ábrázolására szolgálnak.

Kapcsolatok : Kapcsolatok létrehozása a különböző családtagok között, például szülő, gyermek, testvér és házastárs között.

Egyéni profilok: Adjon meg részletes információkat minden családtagról, beleértve a születési dátumot, a foglalkozást és egyéb személyes adatokat.

A családfa-sablonok különböző formátumokban érhetők el, mind analóg (táblázatok, jegyzetfüzetek, iratgyűjtők, nyomtatható sablonok), mind digitális (dokumentumok, táblázatok, virtuális táblák ) formában. Míg az előbbiek inkább régimódi hangulatot kölcsönöznek, az utóbbiak hasznosabbak lehetnek a vizuális együttműködéshez és ötletek tábláinak létrehozásához.

Mi jellemzi egy jó családfa-sablont?

Egy jó családfa-sablonnak segítenie kell abban, hogy családfája informatív és könnyen érthető legyen.

De a megfelelő sablon kiválasztása zavaros lehet, mivel manapság rengetegféle családfa-sablon található az interneten. Fontos, hogy korán döntsön a sablonról, mert a család történetének későbbi szakaszban egy új sablonra való áthelyezése bonyolult lehet.

Nézzük meg, mire kell figyelni egy családfa példában, hogy megtalálja a tökéleteset a genealógiai kutatásához.

Világos és logikus felépítés : Ellenőrizze, hogy a családfa-sablon hierarchikus felépítésű-e, amely generációkra osztja a családtagokat, és módosítható-e az Ön családjának megfelelően.

Testreszabható kialakítás : Válasszon egy sablont, amelyet testreszabhat a saját igényeinek megfelelően (szín, betűtípus, formázás stb.).

Együttműködési eszközök : Válasszon egy családfa sablont, amelyet megoszthat másokkal, és felhasználhat az együttműködéshez és javaslatok hozzáadásához.

Multimédiás támogatás : Válassza ki azokat az eszközöket, amelyek különböző médiatípusokat támogatnak, például képeket, videókat és hangfájlokat. Ez segíthet a fontos leletek, például fényképek, emlékek és akár az egyes rokonok felvételeinek katalogizálásában.

Többnyelvű opciók : Két- vagy többnyelvű családok számára olyan sablonokat kínálunk, amelyek különböző nyelvekre lokalizálhatók. Ez rendkívül előnyös, mivel így a család minden tagja könnyebben hozzáférhet az adatokhoz.

Biztonság és adatvédelem: Elsőbbséget élvezzenek a beépített adatvédelmi beállításokkal és biztonsági intézkedésekkel rendelkező sablonok, hogy megvédjék az érzékeny személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől.

Ne feledje, hogy egy családfa sablonnak ezekkel a tulajdonságokkal kell rendelkeznie, és lehetővé kell tennie, hogy az Ön igényeinek megfelelően testreszabhassa. Ezért állítottuk össze az Ön számára a tökéletes listát a kinyomtatható családfa sablonokról.

6 ingyenes családfa-sablon Word, Excel és ClickUp formátumban

Fedezze fel kedvenc (és ingyenes) digitális családfa-sablonjainkat, amelyek segítségével könnyedén rendszerezheti családja történetét.

1. ClickUp rokonsági diagram táblasablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Adja hozzá a családfája adatait, és ossza meg azokat családjával a ClickUp Kinship Diagram Whiteboard Template (Kinship Diagram Whiteboard Template) segítségével.

A ClickUp egy másik ingyenes családfa-sablont is kínál, a ClickUp Kinship Diagram Whiteboard Template-et, amely szintén felhasználható a családfa elkészítéséhez és a leszármazás nyomon követéséhez. A korábban említett sablonhoz hasonlóan a Kinship Diagram sablon is egy fehér tábla, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik egy adatgazdag, lenyűgöző családfa elkészítéséhez.

Adja hozzá a Kinship Diagram Whiteboard Template sablont a munkaterületéhez, írja be a családfája adatait, használja a csatlakozókat a családtagok közötti kapcsolatok megjelenítéséhez, és adjon meg személyes információkat, például anekdotákat és mérföldköveket minden egyes személyről, hogy biztosítsa a család történetének mélyreható bemutatását.

Ha elkészült, egyszerűen megoszthatja a családfa diagramot a tágabb családjával egy privát vagy nyilvános link segítségével, hogy mindenki megtekintse, megossza véleményét és kitöltse a hiányzó részeket. Vagy még jobb, szervezzen egy virtuális összejövetelt, és dolgozzanak együtt a családfán.

Egy másik ötlet, hogy hozzon létre egy csoportos projektet a családfájához a ClickUp-on, adja hozzá családtagjait, és rendeljen hozzájuk feladatokat, például kutassák ki, melyik családtag felel a családfa táblázat megtervezéséért. Ez szórakoztató élményt jelenthet a tágabb családtagokkal, miközben többet megtudhatnak őseikről és közös történelmükről.

Egy hasznos funkció a ClickUp Brain AI Writer for Work, egy virtuális írási asszisztens, amely integrálva van a ClickUp munkaterületébe, és sokféle feladat elvégzésében segíthet.

Kérdezzen és írjon jobban, gyorsabban és könnyedén a ClickUp Brain segítségével.

Például használhatja írási segédként, hogy segítsen megírni és szerkeszteni anekdotáit, fordítóként, hogy segítsen lokalizálni a családfát különböző nyelveken, és még sok másra.

A ClickUp Brain segítségével információkat kereshet, áttekinthet és válaszolhat más családtagok megjegyzéseire.

1. ClickUp családfa sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Hozzon létre egy családfát, adjon hozzá profilokat minden családtaghoz, és működjön együtt másokkal a ClickUp családfa sablonban.

A ClickUp családfa sablon segítségével együttműködésen alapuló virtuális táblán szervezheti genealógiai kutatásait. Mivel digitális, új mérföldköveket – például esküvőket, születéseket és haláleseteket – adhat hozzá, és a legfrissebb információkkal naprakészen tarthatja.

Adjon hozzá elemeket, például rajzokat és képeket, hogy családfája vizuálisan vonzóbbá váljon a ClickUp Whiteboards segítségével.

Ez a sablon a ClickUp Whiteboardon alapul, és multimédiás támogatással rendelkezik, így könnyen hozzáadhat képeket és felvételeket, hogy több kontextust adjon az egyes családtagok életének történetéhez.

Ezenkívül, a dokumentumokkal és táblázatokkal ellentétben, a ClickUp Whiteboard teljes mértékben testreszabható, így számos további tervezési elemet, például alakzatokat, rajzokat és grafikákat adhat hozzá egy üres családfa sablonhoz. Emellett létrehozhat egy gondolattérképet is, hogy ötleteket gyűjtsön a családjával.

Megoszthatja őket a tágabb családjával is, hogy ők is kiegészíthessék a tartalmat, vagy javaslatokat tehessenek.

Nézze meg ezt a tartalmas videót, és fedezze fel, hogy a Whiteboards milyen sokoldalú eszköz, amely nem csak sablonok készítésére alkalmas!

3. Microsoft Word családfa sablon a Template.net webhelyről

A lista következő sablonja a Template.net webhelyről származik, amely egy ingyenes könyvtár, és szinte mindenre kész sablonjairól ismert.

Ez az egyszerű családfa-sablon egy oldalas, és tartalmaz egy fát, amelyen a különböző családtagok buborékokkal vannak jelölve. Legfeljebb három generáció és nyolc családtag fér el rajta.

A sablont azonnal letöltheti és bármilyen szövegszerkesztő programmal, például MS Word, Google Docs és Apple Pages szerkesztheti. Ha elkészült, PDF formátumban exportálhatja vagy poszterként kinyomtathatja. Ez kiváló forrásként szolgálhat a családfa-projektekkel foglalkozó diákok és tanárok számára.

4. Google Docs Light egyszerű családfa-sablon a GooDocs-tól

via GooDocs

A GooDocs, egy másik népszerű ingyenes sablonkönyvtár, ingyenes Light Simple Family Tree Template (Egyszerű családfa sablon) sablont kínál. Ez az egyszerű, szövegalapú családfa vonalakkal köti össze a családtagokat. Két alapértelmezett papírméretben, A4-ben és US Letter-ben érhető el, és mind a Google Docs, mind az MS Word programban szerkesztheti.

A dokumentumban van egy rész is, ahol egy-két bekezdést írhat a családjáról vagy a családfa céljáról.

Az eredeti sablonban legfeljebb öt generáció adatait lehet megadni, de a szövegszerkesztő alapértelmezett alakzatai és összekötői segítségével további generációkat is hozzáadhat. Hasonlóképpen, a szövegszerkesztő együttműködési beállításaitól függően megoszthatja a családtagjaival, hogy visszajelzést kapjon.

Bár ez egy remek családfa-sablon (és részletesebb, mint az előző, a Template.net által készített), inkább oktatási célokra alkalmas.

5. Microsoft Word 7 generációs családfa sablon a Template.net webhelyről

Ha több generáción át szeretné nyomon követni családja történetét, a Template.net 7 generációs családfa sablonja kiváló kiindulási pont lehet.

Ezzel egyetlen oldalon megtekintheti családja hét generációját. Ráadásul könnyen átmásolhatja a választott szövegszerkesztőjébe, és kitöltheti családtagjainak adatait.

Mivel a szövegszerkesztők használata egyszerű, a sablon elérhető lehet a család idősebb tagjai számára is, akik esetleg nem annyira jártasak a technológiában. Miután hozzáadta a család adatait, kinyomtathatja vagy PDF formátumban elmentheti őket.

6. Excel családfa sablon a Vertex.com webhelyről

A végleges családfa-sablon egy letölthető folyamatábra a Vertex.com webhelyről, amely hat- és hétgenerációs családfákhoz tartalmaz alapértelmezett sablonokat. Egyszerűen másolja át a táblázatot a Google Sheetsbe, és kezdje el beírni a családja adatait – formázás nem szükséges.

Ez egy kényelmes forrás azok számára, akik most kezdik kutatni a családfájukat, és minden családtag alapvető adatait szeretnék tárolni. Emellett egy képernyőn áttekintheti az összes családtagját.

Egy másik ötlet, hogy ezt a sablont kezelje családfája „tartalomjegyzékének” oldalaként: hozzon létre egy dokumentumot, amelybe beírja az egyes családtagok történetét, és adja hozzá a nevükhöz tartozó linket ebben a táblázatban.

Ezt a táblázatot kiegészítheti a Vertex egy másik ingyenes eszközével is, a genealógiai kutatási nyomkövetővel, amely lehetővé teszi a kutatás előrehaladásának nyomon követését. Ez a nyomkövető szűrőket tartalmaz a családtagok nemi besorolásához, születési és halálozási adatokhoz, valamint további linkekhez, például gyászhírekhez.

Őrizze meg örökségét a családfa sablonokkal

A családja származásának nyomon követése rendkívül kielégítő lehet. Akár szülőként segíti gyermekeit kultúrájuk megértésében, akár tanárként segíti diákjait örökségük felfedezésében, akár felnőttként dokumentálja családja történetét – ezek a genealógiai sablonok jól jöhetnek.

Azok számára, akik strukturáltabb és szervezettebb módon szeretnék megközelíteni a családfa-projektjüket, javasoljuk a ClickUp használatát.

A legrugalmasabb családfa-sablonokkal és kiváló projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek Önnek a szervezettségben és a családfa felépítésében a többi családtaggal együtt.

Regisztráljon még ma ingyenesen, és fedezze fel, hogyan segíthet a ClickUp egy részletes családfa létrehozásában, kutatásainak szervezésében, virtuális családi összejövetelek szervezésében és még sok másban.