Hogyan használhatod az AI-t a találkozói jegyzetekhez? (Használati példák és eszközök)

Érzed néha, hogy elakadsz a jegyzetek írásában, miközben zseniális ötletek repülnek el melletted? Nos, nem vagy egyedül!

Az emberek átlagosan 110-150 szót mondanak percenként. Ezzel szemben kézírásban csak 20-45 szót tudnak leírni percenként!

Hacsak nem vagy gyorsírás-szakértő, akkor örökös felzárkózási küzdelemben fogsz élni. Ezzel a küzdelemmel pedig lemaradsz az új ötletekről is, ami miatt kirekesztettnek, zavartnak és túlterheltnek érzed magad.

De mi lenne, ha lenne egy módszer, amellyel pontosan rögzítheted a találkozó jegyzeteket, anélkül, hogy mindezzel kellene bajlódnod?

Felkeltettük az érdeklődését? Akkor üdvözölje az AI-találkozó asszisztenst – egy eszközt, amely intelligensen automatizálja a jegyzetelést, miközben Ön részt vesz a találkozókon.

Itt megtalálsz mindent, amit tudnod kell az AI használatáról a találkozói jegyzetekhez.

Az AI használatának előnyei a találkozói jegyzeteknél

Most, hogy megértette az AI-eszközök szerepét a jegyzetelésben, gyorsan áttekintjük az AI-találkozói jegyzetek előnyeit:

Növekedett termelékenység : Az AI jegyzetelő szoftver megszabadítja Önt a kézi jegyzetelés terhétől. Ennek eredményeként szabadon brainstormingolhat, megoszthatja gondolatait és aktívan részt vehet a megbeszélésekben, miközben az AI jegyzetelő minden apró részletet rögzít. Ez az értekezletek során az általános termelékenység növekedését jelenti.

Fokozott pontosság és teljesség : Az AI-alapú átírás gondosan átalakítja a videokonferencia-alkalmazásokból származó minden hangfelvételt írásos formába. Mivel minden – a gyors vitáktól a szakmai zsargonig – pontosan dokumentálásra kerül, könnyebb megbízni az AI által generált jegyzetek pontosságában és teljességében.

Jobb együttműködés : Mivel az összes értekezlet résztvevője hozzáfér ugyanazokhoz az információkhoz, ezek a jegyzetek mindenki számára ugyanazt a képet adják. Ez a közös megértés elősegíti a világos, átlátható és egyértelmű célokkal rendelkező együttműködést.

Cselekvésre ösztönző eredmények : A találkozói jegyzetek szoftverében található AI-eszközök automatikusan felismerik és kiemelik a jegyzetekben szereplő fontos teendőket és döntéseket. Azáltal, hogy ezeket a teendőket a lista elejére helyezik, megkönnyítik a feladatok gyors és hatékony kiosztását. Ráadásul az elvárások, az ütemtervek stb. egyértelműsége megkönnyíti a pozitív eredmények elérését.

Jobb döntéshozatal : Az AI-alapú értekezlet-asszisztens kiemeli az értekezlet legfontosabb pontjait, összefoglalót készít, és tervet vázol fel a jövőbeli teendőkkel kapcsolatban. Ez segíti a döntéshozatalt, és egyben referenciaértékül szolgál az ismétlődő témák vagy a kiemelt területek azonosításához.

Hatékonyabb tudásmenedzsment : A jegyzetek az összes találkozódról szóló feljegyzések. Az AI eszközökkel dokumentálhatod, tárolhatod és rendszerezheted ezt a tudásbázist, hogy könnyen hozzáférhess és később is felhasználhasd. Ezenkívül ezeket az adatokat kereshetővé is teszi, így gyorsan megtalálhatod a korábbi találkozókon elhangzott információkat.

Folyamatos fejlődés : Az AI-eszközök népszerűségének növekedésével biztos lehetsz benne, hogy folyamatos fejlesztésekre számíthatsz. Mivel a technológia iteratív jellegű, a jegyzetelő eszköz minden egyes verziója egyre kifinomultabb és jobban megfelel az igényeidnek. Ennek eredményeként az AI-asszisztens értékét a megbeszélések során is kihasználhatod.

Egy lépés az inkluzivitás felé: Erősítse a sokszínű csapatokat az AI-tal készített jegyzetekkel, amelyek lebontják a korlátokat. Legyen szó : Erősítse a sokszínű csapatokat az AI-tal készített jegyzetekkel, amelyek lebontják a korlátokat. Legyen szó a találkozó napirendjének egyik nyelvről a másikra történő fordításáról vagy valós idejű feliratozásról a hallássérült személyek számára, az AI-tal készített jegyzetek közelebb viszik Önt az inkluzív és akadálymentes munkahely megteremtésének céljához.

ClickUp Pro tipp: Az akadálymentesség már nem csak egy kellemes extra funkció, hanem a szervezet sikerének elengedhetetlen feltétele. Az innováció ösztönzésétől és a piaci jelenlét növelésétől a szabályoknak való megfelelésig, hatása óriási. Olvassa el még: A ClickUp elkötelezettsége az akadálymentesség iránt

Mesterséges intelligencia alkalmazása a találkozók jegyzetelésére

A kézi jegyzetelés időigényes és erőforrás-igényes. Ezzel szemben a mesterséges intelligencia (AI) a jegyzetelést egy hétköznapi feladatból stratégiai előnnyé alakítja.

Íme néhány módszer, amellyel kipróbálhatja az AI jegyzetelést a találkozókon:

Automatikus beszédfelismerés (ASR): az AI által generált találkozói jegyzetek alapja

Bármely mesterséges intelligenciával működő jegyzetelő eszköz középpontjában az automatikus beszédfelismerés (ASR) áll, más néven beszéd-szöveggé alakítás (STT).

Ez a technológia mesterséges intelligenciát (AI) vagy gépi tanulást (ML) használ, hogy a beszélt szavakat pontos, olvasható szöveggé alakítsa. Képes lépést tartani még a leggyorsabb hangbeszélgetésekkel is. Az ilyen valós idejű és skálázható átírás biztosítja, hogy a beszélgetés minden apró részletét rögzíthesse, ahogyan az kibontakozik.

Tudta ezt? Az ASR háromszor gyorsabb, mint a gépelés! A megtakarított időt értékes vagy összetett feladatokra fordíthatod – vagy ha úgy tetszik, macskás videókat böngészhetsz az interneten!

Leírás, összefoglalás és még több

Bár a találkozói jegyzetek készítésére szolgáló eszközök elsődleges célja a találkozók valós idejű leírása, az olyan AI-eszközök, mint a ClickUp AI Notetaker, még több értéket adnak ehhez a feladathoz. Íme, hogyan:

Könnyedén megkülönböztetheti a különböző értekezlet résztvevőket, mivel felismeri a különböző beszélőket; ha tudja, ki mit mondott, könnyebben hozzárendelheti az ötleteket, és elkerülheti a zavart.

Kezdje el használni a ClickUp AI Notetaker alkalmazást! A ClickUp AI Notetaker segítségével azonosíthatja, ki mit mondott a jegyzetek beszélőcímkéivel.

Mérje meg a találkozók hatékonyságát a tudáshiányok elemzésével, a fejlesztési területek felfedezésével, a túlzott beszéd vagy ismétlés visszaszorításával és még sok mással.

Keresés a jegyzetekben kulcsszavak és beszélők nevei alapján, ami gyors és egyszerű információkeresést tesz lehetővé.

Néhány kattintással rögzítheti a megbeszélés lényegét. Az AI-eszközök időt és energiát takarítanak meg Önnek azzal, hogy automatikusan részletes összefoglalókat és a legfontosabb tanulságokat generálnak a fontos beszélgetési pontokról és döntésekről.

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan generált összefoglalók és teendők állnak rendelkezésére a találkozókról.

Próbáld ki a ClickUp Brain-t! Használja a ClickUp Brain alkalmazást a különböző nyelvű jegyzetek konvertálásához.

Az AI találkozói jegyzetekhez való felhasználásának esetei

Készíts előzetes anyagokat a megbeszéléshez

Példák: A <téma/projekt> korábbi értekezletjegyzetei alapján azonosítsa a legfontosabb vitapontokat, a nyitott kérdéseket és a lehetséges napirendi pontokat.

Készítsen egy találkozó napirendjének vázlatát a <téma/projekt>-hez kapcsolódó visszatérő témák alapján.

-hez készítek értékesítési prezentációt a <termék/szolgáltatás> termékről. Mit kell tartalmaznia az értékesítési prezentációnak?

Rövid időn belül megbeszélésed lesz? Dolgozz okosan, és használd ki az AI asszisztensek előnyeit a megbeszélés előtti anyagok, például napirendek, megbeszélési pontok, diák stb. elkészítéséhez.

Az AI-eszközök elemzik a korábbi értekezletek jegyzetét, és azonosítják a kiemelt területeket, az ismétlődő témákat, a nyitott kérdéseket és minden olyan részletet, amely az értekezlethez vezetett. Ezekkel az adatokkal felvértezve elindítják az értekezlet előkészítését azáltal, hogy releváns, az értekezletet megelőző anyagokat állítanak össze és osztanak meg. Ez biztosítja, hogy az értekezlet minden résztvevője tájékozottan érkezzen, és készen álljon a fő témák megvitatására. Egy ilyen stratégia időt takarít meg és elősegíti a koncentrált megbeszéléseket, így rendkívül hatékony és produktív értekezleteket eredményez.

Kéthetente tartok megbeszélést a felettesemmel, és a ClickUp-ot használjuk a napirendünkhöz. Úgy érzem, jobban kézben tartom a dolgokat, mert minden esemény- és prezentációs kérésem itt található, valamint egy naprakész állapotjelző, amelyet ő is ellenőrizhet.

Olvassa el még: Hogyan használhatja a ClickUp Brain alkalmazást a találkozói jegyzetek elkészítéséhez

Élő átírás és jegyzetelés

A valós idejű átírás és jegyzetelés az AI-találkozóasszisztens legfontosabb értéke. A jegyzetelő eszközök a résztvevők számától függetlenül részletesen rögzítik a találkozó összes megbeszélését és beszélgetési pontját. Ez a tulajdonság különösen fontos a gyors tempójú találkozókon, a nagyszabású megbeszéléseken és a konferenciahívásokon, mivel így egyértelműen látható, ki mit mondott és mikor.

Koncentrálj a megbeszélésre, ne a jegyzetelésre. A ClickUp AI Notetaker funkciója valós időben automatikusan leírja a beszélgetéseket.

Ez segít a résztvevőknek leküzdeni a nyelv és az akcentus okozta nehézségeket is, amelyek miatt egyébként részleteket mulasztanának el vagy félreértenék az információkat.

Próbáld ki a ClickUp Brain-t! Fordítsd le szövegedet más nyelvre másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével.

Az AI-alapú átírási szoftver felismeri az egyes beszélők hangját, hozzárendeli az ötleteiket a jegyzetekhez, valós időben lefordítja őket, és világos és pontos értekezlet-dokumentációt készít. Már tárgyaltuk annak hatását az inkluzivitásra és az akadálymentességre, így ez egy könnyű, kézenfekvő lehetőség, ha az AI-alapú értekezlet-eszközöket szeretné kihasználni.

Összefoglalja a megbeszélés jegyzetét vagy a legfontosabb pontokat

Automatikus értekezlet-összefoglalók vagy összefoglalók a ClickUp AI Notetaker segítségével

Ne pazarolja az idejét arra, hogy hosszú beszélgetésekből kivonja a legfontosabb pontokat. Ehelyett szerezzen be automatikus értekezlet-összefoglalókat, amelyek az egész beszélgetés lényegét rögzítik olyan eszközökkel, mint a ClickUp AI Notetaker!

Az ilyen mesterséges intelligenciával működő jegyzetkészítő eszközök kivonják a legfontosabb információkat, hogy összefoglalják a találkozó legfontosabb pontjait. Ezáltal minden résztvevő ugyanazon az oldalon áll, anélkül, hogy hosszú jegyzeteket kellene átolvasnia. Ezenkívül megosztják ezeknek a legfontosabb pontoknak az időbélyegeit is, így bármikor visszatérhet a találkozó felvételeihez vagy hangfájljaihoz, és átgondolhatja a beszélgetést.

Ezek a jegyzetek hiteles feljegyzésként szolgálnak, áttekintést adva minden eddig megtartott értekezletről.

Ösztönözd a kreatív ötletelést

Példák: Megbeszéltük a <projekt/téma> lépésről lépésre történő folyamatát. Alakítsd ezt folyamatábrává!

Milyen kihívások és akadályok merültek fel a megbeszélésen? Milyen lehetséges megoldások vannak ezekre?

Konvertáld jegyzetedet vizuális ClickUp Mind Maps-ba

Találsz olyan értekezlet-platformokat, amelyek az AI technológiát használják a vizuális gondolkodás elősegítésére. Ezek a beszélt szavakat vagy hangfájlokat koncepciódiagramokká és gondolattérképekké alakítják át. Az ilyen vizualizáció kreatív felfedezéseket és együttműködésen alapuló brainstorming üléseket tesz lehetővé, többféle perspektívából és szakértelemmel.

Az ilyen eszközök segítségével a távoli csapatok vizuálisan összekapcsolhatják ötleteiket, azonosíthatják a kapcsolatokat és ösztönözhetik az innovációt, miközben közösen dolgoznak a problémákon. A találkozóplatform ezeket a koncepciókat nemcsak illusztrálja, hanem dokumentálja és központi helyen tárolja, hogy minden résztvevő gyorsan és könnyen hozzáférhessen hozzájuk.

Végül, a fehér tábla funkció? Imádom. Ezt az eszközt gyakran használtuk a csapatértekezleteken ötletek kidolgozásához vagy bizonyos kezdeményezések részletesebb megvitatásához.

A megbeszélés utáni jelentések áttekintése és szerkesztése

Példák: Készítsen részletes értekezlet-jelentést a beszélők azonosításával

Ellenőrizze a megbeszélésen tárgyalt ötletek pontosságát.

Készíts, foglalj össze, javíts, fejleszd és fordítsd le jelentéseidet, e-mailjeidet és csevegéseidet a ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével.

Az AI által generált összefoglalók és jegyzőkönyvek mellett egyes AI jegyzetelő alkalmazások átfogó, megbeszélés utáni jelentéseket is generálhatnak. Ezek a megbeszélés lényegét rögzítik, a beszélgetés témáival, a megbeszélés időtartamával, az időbélyegekkel, a résztvevők profiljaival stb. együtt, amelyeket a megbeszélés befejezése után is áttekinthet.

Ráadásul többféle módon is hasznosíthatja az információkat, illetve alkalmazhatja a felismeréseket az egyes értékelésekből. Például azonosíthatja azokat a személyeket, akik több felszólaló közül kiálltak egy ötlet mellett vagy támogatták azt, tisztázhatja velük a részleteket, elismerheti őket, és kioszthatja a kapcsolódó feladatokért való felelősséget.

A ClickUp AI Notetaker segítségével kereshető jegyzeteket kap. Egyszerűen kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy keresse meg a szükséges információt, döntést vagy adatot.

Kereshető jegyzeteket kaphatsz a ClickUp AI Notetaker segítségével.

Értékelje a megbeszélések hatékonyságát

Példák: Tekintse át a beszélgetés menetét, és azonosítsa a gyakran ismétlődő részeket.

Hogyan rövidíthettük volna le ezt a megbeszélést?

Készítsen napirendet a következő megbeszélésre, és ossza meg ötleteit, hogyan lehetne azt hatékonyabban lebonyolítani.

A beszélgetéselemzésre kiképzett AI-eszközök a kimondott szavakon túlmutató értékes információkat is rögzítenek. Fejlett funkcióikkal elemzik a hangbeszélgetéseket és kiemelik a megbeszélések dinamikáját. Az olyan mutatók rögzítésével, mint a beszédidő eloszlása, az ismétlődő pontok, a figyelem elterelése és a túlzott beszéd, meghatározhatja a javítandó területeket a meglévő megbeszélésszerkezetben.

Ennek megfelelően megtervezheted a beavatkozásokat, például a jobb értekezlet-napirend-tervezést, a részvétel kiegyensúlyozását stb., hogy optimalizáld a jövőbeli értekezleteket a fokozottabb koncentráció és hatékonyság érdekében.

Személyre szabott értekezlet-cselekvési terv

Példák: Milyen feladatokat kaptam a megbeszélés során? Add hozzá őket a teendőlistámhoz!

Készítsen cselekvési tervet a találkozón megbeszélt feladatok alapján, prioritásokkal és határidőkkel.

Szinkronizáld a Google Naptáramat az ezekben a találkozó jegyzetekben azonosított feladatokkal.

Az AI-alapú jegyzetelési megoldások a megbeszélésekhez a teendőlistákat vagy a cselekvési pontokat személyre szabott ütemtervekké is alakíthatják. Ennek elősegítése érdekében elemezhetik a korábbi megbeszélések jegyzetét, az egyéni profilokat, a személyes naptárakat, az ütemterveket stb., hogy megtalálják az ismétlődő témákat, a te szerepedet ezeken a megbeszéléseken, a közelgő határidőket stb.

Automatizáld a teendők létrehozását a találkozó jegyzetekből a ClickUp AI Notetaker segítségével.

Ezeket az információkat felhasználva személyre szabott terveket készítenek, amelyek prioritásokat állapítanak meg a feladatok között, szerepeket és felelősségeket osztanak ki, valamint határidőket határoznak meg. Az ülés platformjáról a jegyzetekhez, majd a feladatkezeléshez való zökkenőmentes átmenet megkönnyíti a nyomon követést és kényelmesebbé teszi azt. Ez segít az ülés résztvevőinek abban, hogy a legfontosabb feladatokra koncentráljanak, és jelentősen hozzájáruljanak a csapat általános sikeréhez.

Az AI használatának kihívásai a találkozói jegyzeteknél

A természetes nyelv árnyalatainak hiánya: Az AI-eszközök hatalmas fejlődést értek el a beszélt szavak szöveggé történő átírásában. Azonban néha nehezen tudják megragadni a beszéd árnyalatát, például a humort, a szarkazmust vagy a kulturális utalásokat. Ez oda vezethet, hogy fontos információk kimaradnak vagy félreértelmezésre kerülnek.

Az audio minőségtől való függőség: Az AI hatékonysága nagyban függ a bevitt audio tisztaságától. Az egymást átfedő beszéd, a hangos háttérzaj vagy a rossz audio minőség befolyásolhatja a leírások általános minőségét és pontosságát.

Korlátozott nonverbális betekintés: Az emberi kommunikáció jelentős része nonverbális jelekben rejlik, mint például az arckifejezések, a gesztusok és a hangszín. Ezek értékes kontextust nyújtanak a beszélgetések során. Az AI-alapú átírási eszközök azonban nem feltétlenül képesek hatékonyan rögzíteni és értelmezni ezeket a nonverbális jeleket.

Nyelvi korlátozások: Az AI-alapú átírási eszközök nem mindig értik vagy írják át helyesen a több nyelvet vagy dialektust. A modern eszközök egyre jobbak, de még mindig nehézséget okozhatnak egyes nyelvek vagy erős regionális akcentusok. Ez az átírás pontosságának és teljességének csökkenéséhez vezethet.

Stabil internetkapcsolattól való függőség: Az AI-alapú átírási eszközök gyakran stabil internetkapcsolatot igényelnek a hatékony működéshez. Ez problémát jelenthet olyan területeken, ahol gyenge az internetkapcsolat.

Az AI-alapú értekezlet-asszisztens segítségével többféle módon is készíthetsz jegyzeteket. Végigvezetünk néhány lehetőséget, amelyet érdemes megfontolnod. Nézd meg ezt a rövid bemutató videót, és olvasd el a cikket, hogy alaposan megismerkedj az eszközökkel!

Használja az ASR-t élő AI-átírásokhoz

Az ASR segítségével beállíthatod a valós idejű átírást és automatizálhatod a jegyzetelést. Az AI-alapú intelligens funkciók, mint például a ClickUp Brain, nem csak jegyzeteket generálnak. Használd őket a Clips segítségével rögzített értekezletek automatikus átírására (erről később bővebben). Ezután az AI-átírással átnézheted a legfontosabb részeket, időbélyegekkel átugorhatod a videókat, és kiválaszthatod a részleteket.

Míg az ASR-eszközök valós időben generálják a találkozók átiratát, a jegyzetelési képességekkel rendelkező AI-eszközök hangfelvételekkel működnek.

Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyők rögzítéséhez és a videók megosztásához a találkozó résztvevőivel

A ClickUp Clips egy intelligens módszer a szöveges kézi jegyzetek multimédiás tartalommá alakítására. Így használhatja őket a megbeszéléseken:

Rögzítsd a képernyőn zajló tevékenységeket, az alkalmazásablakokat vagy az asztalt prezentációk, videós bemutatók, demók stb. során.

A felvételekből automatikusan kitöltött átiratok, megjegyzések és időbélyegek segítségével kiemelheti a beszélgetés legfontosabb pontjait.

Ossza meg videoklipeket az élő megbeszélésen részt venni nem tudó csapattagok aszinkron részvétele érdekében.

Az ilyen mesterséges intelligencia eszközök elemzik ezeket az audio- vagy videofájlokat, hogy részletes jegyzeteket készítsenek. Kipróbálhatja a fejlett mesterséges intelligencia funkciókat is, mint például a beszélő azonosítása, kulcsszóalapú keresés, időbélyeg generálás és a legfontosabb pillanatok kiemelése.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy megvan a találkozó felvétele, amelyet jegyzetekké szeretnél alakítani, és ezekből tömör összefoglalót készíteni. Más esetekben már megvan a találkozó jegyzőkönyve, és csak összefoglalni szeretnéd. A ClickUp Brain segítségével a következőket teheted:

Elemezze a beszélgetéseket, és automatikusan kiemelje a teendőket . Ezután alakítsa ezeket a megvalósítható beszélgetési pontokat feladatokká, és ossza ki azokat az érintetteknek, hogy a kezdetektől fogva elősegítse a felelősségvállalást.

Készíts tömör összefoglalókat a hosszú megbeszélésekről vagy beszélgetéssorozatokról. A Brain kiszűri a felesleges információkat, és bemutatja a megbeszélés legfontosabb döntéseit és a következő lépéseket, hogy megkönnyítse a csapat összehangolását.

Használja az összefoglaló funkciót, hogy néhány kattintással rövid áttekintést készítsen a legfontosabb döntésekről, teendőkről és tanulságokról.

Próbáld ki a ClickUp Brain-t! Összegezze a találkozó jegyzeteket részletesen a ClickUp Brain segítségével.

Kétféle módon teheted ezt. Először is, választhatsz egy ASR vagy AI jegyzetelő eszközt, amely integrálható a projektmenedzsment platformokkal. Másodszor, választhatsz egy olyan projektmenedzsment eszközt, mint a ClickUp, amely beépített AI funkciókkal rendelkezik a jegyzeteléshez és a dokumentumkezeléshez.

Íme néhány funkció, amely a ClickUp-ot a legjobb AI-alapú szoftvermegoldássá teszi a találkozói jegyzetekhez:

1. Dokumentumok

Dokumentáld a találkozó jegyzeteket és hagyj megjegyzéseket a ClickUp Docs-ban

A ClickUp Docs egy központi hub, ahol minden projekteddel kapcsolatos dokumentumot tárolhatsz. Ez egy olyan együttműködési felület, ahol te és a csapatod:

Dokumentáld a találkozó jegyzeteket , hogy könnyen hozzáférhess és áttekinthető legyen a szervezés. A találkozó jegyzeteket szerkesztheted, hogy könnyebben áttekinthetőek legyenek, különböző formázási lehetőségek, például címsorok, felsorolások és táblázatok segítségével (PS. A ClickUp Brain-t a Docs-ban is használhatod).

Tekintse át és egészítse ki a találkozó jegyzeteket. Mivel a Dokumentumok együttműködésre és megosztásra alkalmasak, a résztvevők megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk , hogy további kontextust és háttérinformációkat adjanak a megbeszéltekhez, valamint kijavítsák az esetleges hibákat vagy félreértéseket.

Hozzon létre egy központi adattárat az összes találkozó jegyzetéből. Ossza meg a jegyzeteket az érdekelt felekkel a átláthatóság, az elszámoltathatóság és az információkhoz való hozzáférés érdekében, miközben az egész csapatot összehangoltan tartja.

2. Fehér táblák

A ClickUp Whiteboard s a ClickUp számos együttműködési eszközének egyike. A következő módokon segít a vizuális brainstormingban és az ötletelésben a megbeszélések során:

Fordítsd le ötleteidet és koncepcióidat vizuális formátumokba, például gondolattérképekbe, folyamatábrákba és diagramokba, amelyek elősegítik a kreatív felfedezést és az együttműködést .

Vizualizálja a feladatok vagy ötletek közötti kapcsolatokat és függőségeket, hogy a nagyobb képre koncentrálhasson , miközben a legapróbb részleteken dolgozik.

Ágyazza be a táblákat a Docs találkozó tartalmába az integrált brainstorming és projektfejlesztési élmény érdekében.

Építs integrált ökoszisztémát a ClickUp Whiteboards-on

3. Sablonok

A ClickUp emellett egy gazdag, ingyenes sablonkönyvtárat is kínál, amely 100%-ban testreszabható a projekted vagy a munkafolyamatod igényei szerint.

Töltse le ezt a sablont Dokumentálja a teljes megbeszélést a ClickUp Meeting Minutes Template segítségével.

Például a ClickUp Meeting Minutes Template (ClickUp értekezletjegyzőkönyv-sablon) egy jól meghatározott struktúrát kínál az értekezletjegyzőkönyvek ClickUp-ban történő dokumentumként való rögzítéséhez. A részletes napirendtől a korábbi értekezletjegyzőkönyvekben történt változásokon át a bejelentésekig ez a sablon mindent lefed.

Töltse le ezt a sablont Adj irányt a csapat megbeszéléseinek a ClickUp Meeting Notes Template segítségével.

Hasonlóképpen, a ClickUp Meeting Notes testreszabható Docs sablonja is útmutatást nyújt. Az értekezletek irányelveinek és struktúrájának meghatározásával minden értekezletet eredményessé tehetsz, függetlenül attól, hogy azok napi vagy éves szinten zajlanak.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az összes megbeszélését a ClickUp Meeting Note Style sablon segítségével.

Mivel minden találkozó jegyzetét meg kell őriznie, ezért a ClickUp Meeting Note Style-on is rendelkezésre áll ez a sablon. A találkozó sablon egyszerű formátumban rögzíti az egyes találkozók rövid összefoglalóját, és egy központi, kereshető adattárat hoz létre. Ez megkönnyíti a jegyzetek rendszerezését, miközben lehetővé teszi a csapatok és az érdekelt felek számára a haladás időben történő nyomon követését.

4. Integrációk

Szinkronizáld Google Naptáraidat a ClickUp-pal a hatékony értekezletek rendelkezésre állásának kezelése érdekében

Mintha a ClickUp beépített funkciói és képességei nem lennének elégek, lehetőséged van a ClickUp-ot a meglévő eszközeiddel, platformjaiddal és rendszereiddel integrálni. Például:

A ClickUp integrálható a Google Meet és a Microsoft Teams videokonferencia alkalmazásokkal. Hasonlóképpen, összekapcsolhatja a Fireflies és a MeetGeek alkalmazásokkal élő átírások készítéséhez. Az ilyen integrációk lehetővé teszik, hogy más eszközökhöz hatékony projektmenedzsment funkciókat adjon hozzá, és azok skálázhatóvá váljanak.

Teljesítsd az elvárásokat és még többet az AI segítségével a találkozói jegyzetek készítéséhez

Akár prezentációkhoz és napirendek hez használja az AI-eszközöket, akár élő feliratok generálásához – az AI egyre nagyobb teret nyer a találkozói jegyzetek készítésében. Ennél is fontosabb, hogy pozitív és ígéretes jövőt fest a jövőre nézve.

A technológia fejlődésével egyre intuitívabb, értékorientáltabb és praktikusabb mesterséges intelligencia-alapú találkozóasszisztensek jelennek meg. Az olyan fejlett funkciók, mint az érzelemelemzés, tájékoztatnak a csapat hangulatáról, míg az élő fordítás összeköti a különböző földrajzi területeket. Csak idő kérdése, hogy tanúi legyünk ennek a változásnak.

Tehát a technológia minél korábbi kihasználása az egyik legjobb módja annak, hogy lépést tarts a közelgő változásokkal. Ahelyett, hogy befektetéseidet több eszköz között osztanád szét, válassz egy egyetlen megoldást, hogy nagyobb megtérülést érj el. Más szavakkal: kezdj el használni a ClickUp-ot, és hagyd, hogy az AI átalakítsa üzleti tevékenységedet.

