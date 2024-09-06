Hogyan befolyásolhatja a munkahelyi kirekesztettség érzése a munkáját?

Az asztalánál ül, egy prezentációt készít, amikor észreveszi, hogy a csapatából egy csoport összegyűlt, és csendben megbeszélnek valamit.

Felébred a kíváncsiság. Miről beszélnek? Valami fontosról?

Frusztrációt érez, mert szeretne hozzájárulni a munkához, de nem tartják be a körbe. Ez nem az első alkalom, hogy ez történik. Már a múltban is úgy érezte, hogy lemaradt a munkában.

A munkahelyi kirekesztettség érzése frusztráló lehet, és hatással van mind a munkavállalóra, mind a szervezetre. És ez sokkal gyakoribb, mint gondolná.

Ebben a blogban megvizsgáljuk, mi okozza a munkahelyi kirekesztést, hogyan lehet kezelni az elszigeteltség érzését a munkahelyen, és még sok mást. Kezdjük!🚦

Barátságos megnyugtatás: Noha úgy tűnhet, hogy egyedül érzed magad a munkahelyen, ez nem így van. Az EY „Belonging Barometer” című jelentése szerint a globális munkavállalók 75%-a számolt be arról, hogy kirekesztettnek érezte magát a munkahelyén. Ez azt jelenti, hogy általában ez egy mélyen gyökerező probléma, amely sokunkat érint.

Kirekesztettség a munkahelyen: mi történik valójában?

A munkahelyi kirekesztettség érzése akkor jelentkezik, amikor kizárják a csapat tevékenységéből, megbeszéléseiből vagy társas interakcióiból. Ez az elszigeteltség elidegenedettséget és motivációvesztést okozhat, ami hatással van a jólétére és a csapattal való kapcsolatára.

Ha kirekesztettnek érzi magát, könnyű magára hibáztatni. Hosszú távon ez könnyen spirálba kerülhet, és erősen negatív hatással lehet a munkához való viszonyára. Azonban az igazi ok, amiért nem értette a belső poént, vagy nem érezte magát a csapat tagjának, lehet, hogy az Ön ellenőrzésén kívül esik.

Ez mélyebb problémáknak is köszönhető lehet, mint például a kommunikációs szilók, a kimondatlan hierarchiák, az irodai klikkek, vagy akár egy olyan munkahelyi kultúra, amelyben mindenki elszigeteltnek érzi magát.

A probléma hatékony megoldásához elengedhetetlen a kiváltó ok azonosítása. Mielőtt további lépéseket tenne a helyzet javítása érdekében, fontolja meg, hogy tapasztalatai összhangban vannak-e ezekkel a kérdésekkel.

🚩 Csak Önnel van baj, vagy a kultúrával?

Sokan gondolkodnak el azon, hogy „Az én hibám, vagy valami baj van a csapatommal?”

A legjobb módszer annak megállapítására, hogy áldozata-e a munkahelyi kirekesztésnek, ha megkérdezi magától, hogy teljesíti-e az elvárásokat.

Időben halad a saját projektjeivel? Udvarias, együttműködő és mindent megtesz azért, hogy jó alkalmazott legyen?

Ha a fenti kérdésekre igennel válaszolt, de még mindig kirekesztettnek érzi magát, akkor valószínűleg a csapatkultúra a hibás.

Néhány jel, amely arra utal, hogy nem támogató munkakörnyezetben dolgozik: Gyakran érzi úgy, hogy kizárják a fontos megbeszélésekből vagy vitákból? A csapaton belüli kommunikáció gyakran nem egyértelmű vagy összefüggéstelen. A támogatás és a mentorálás hiánya arra kényszeríti Önt, hogy mindent egyedül oldjon meg. A kultúra miatt úgy érzi, hogy hálásnak kell lennie azért, hogy van munkája. Gyakran érzi úgy, hogy alulértékelik vagy nem értékelik a hozzájárulását? Olyan kifejezések használata, mint „mi egy család vagyunk”, hogy elmosódjanak a határok Túlzott munkaterhelés vagy a munka és a magánélet közötti határok hiánya Az irodai klikkek vagy a kimondatlan hierarchiák nyilvánvalóak

Olvassa el még: Hogyan építsünk pozitív vállalati kultúrát (példákkal)

🚩 Irodai klikkek: Igen vagy nem?

Talán azt hitte, hogy a klikkek már a középiskolában a múlté. Sajnos ez nem mindig igaz. A klikkek gyakran más formában vagy alakban jelennek meg minden munkahelyen.

Sok munkahelyen vannak klikkek – vannak jók és vannak kevésbé jók. Ezek a szoros kötelékű csoportok gyakran közös érdeklődési körök, munkakörök vagy személyiségtípusok alapján alakulnak ki.

Elsőre ártalmatlannak tűnhetnek, de valódi akadályokat jelenthetnek azok számára, akik nem tartoznak közéjük.

Mindazonáltal nem minden klikk rossz; néhányuk szilárd támogató hálózatot biztosít.

De többnyire, amikor ezek a csoportok kialakulnak az irodában, azok kapuőri szerepet és kizárólagosságot eredményeznek, ami megnehezíti mások számára a kapcsolatteremtést és az együttműködést.

🚩 A kirekesztés finom valósága

A kirekesztés nem mindig nyilvánvaló. Nem csak arról van szó, hogy kimaradunk a munka utáni rendezvényekből, vagy nem kapunk lehetőséget, hogy megszólaljunk a megbeszéléseken.

Néha a finomabb dolgok, például az, hogy nem kérik ki a véleményét egy projektről, vagy hogy figyelmen kívül hagyják a fontos feladatoknál, idővel felhalmozódhatnak, és Ön alulértékeltnek és elszigeteltnek érezheti magát a csapatában.

Íme néhány gyakran nem észrevehető jel, amely a kirekesztésre utalhat: Fontos e-mailek, csevegések vagy dokumentumok keringnek a kollégái között, de Ön nem mindig szerepel a címzettek listáján. Csapatépítő programokat vagy munka utáni összejöveteleket szerveznek, de Önről vagy nem tájékoztatják, vagy csak az utolsó pillanatban hívják meg. Észreveszi, hogy a kollégák gyakran beszélgetnek egymással, például a kávészünetek alatt, de ritkán hívják meg Önt is. A többi csapattag rendszeresen kap útmutatást vagy mentorálást, de Önnek egyedül kell megbirkóznia a kihívásokkal. Amikor elismerik a hozzájárulásait, azokat lekicsinyítik, vagy nem emelik ki annyira, mint másokét. A megbeszélések során gyakran megszakíthatják, vagy ötleteit sok vita nélkül elutasíthatják. Folyamatosan olyan feladatokat kap, amelyek fontosak, de kevésbé láthatóak.

Hogyan lehet kezelni a munkahelyi kirekesztettség érzését?

Ahhoz, hogy ezt a kirekesztettség érzését megfordítsa, elengedhetetlen, hogy nyíltan szembenézzen vele, és proaktív lépéseket tegyen.

Így kell csinálni. 🗂️

✅ Koncentráljon arra, amit kontrollálni tud

Ha kirekesztettnek érzi magát a munkahelyén, könnyű elkezdeni magát vagy másokat hibáztatni.

Az első lépés azonban, hogy megvizsgálja, mit tud kontrollálni: a teljesítményét és a hozzáállását.

Az Indeed és Michael Page összevont kutatása szerint az alábbi kontrollálható tényezőkre kell összpontosítania: A munka minőségének javítása Személyes célok kitűzése Beszéljen kollégáival, mielőtt bármilyen következtetést levonna Tartsa fenn a pozitív hozzáállást (amennyire csak lehetséges) Hobbik keresése a munkahelyen kívül Győződjön meg arról, és tanítsa meg másoknak is, hogy az önértékelés nem mások cselekedetei vagy a munkája határozza meg. Meditáció és önsegítés Terápia keresése

Ha a teljesítményére és a hozzáállására koncentrál, akkor magabiztosabbá válhat, hogy a legjobbját adja, és hogy az esetleges problémák nem az Ön hibájából adódnak.

Ha úgy gondolja, hogy van még mit javítani, keressen módszereket teljesítményének javítására. Beszéljen munkatársaival, különösen a vezető beosztásúakkal, beszéljen négyszemközt a vezetőjével, és kérjen visszajelzést. Ha szükséges, ne habozzon bevonni a HR-t.

✅ Találja meg támogatói hálózatát

A munkahelyi elszigeteltség leküzdéséhez gondolkodjon kreatívan. Bár természetes, hogy azokhoz kötődik, akikkel szorosan együtt dolgozik, néha a legjobb támogatást a hálózat bővítése nyújtja.

Nézzen túl a közvetlen csapatán, és keressen más osztályokon vagy szakmai csoportokban olyan embereket, akik osztják az Ön értékeit és érdeklődési körét.

Ezen kívül fontolóra veheti, hogy csatlakozik-e a vállalaton belüli és kívüli szakmai csoportokhoz.

A LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International és Meetup platformokon való közösségi részvétel segíthet abban, hogy hasonló gondolkodású emberekkel lépj kapcsolatba és bővítsd hálózatodat. Ezek az interakciók új perspektívákat, értékes betekintést és tartozás érzést nyújthatnak, amelyek segíthetnek enyhíteni az elszigeteltség érzését.

✅ Fejlessze rugalmasságát és önismeretét

A rugalmasság alapvető fontosságú a munkahelyi kirekesztés kezelésében. Ez magában foglalja a motiváció fenntartását (amennyire ez egészséges és lehetséges) a kirekesztettség érzésével gyakran járó stressz és kiégés ellenére.

De ne feledje, hogy a reziliencia nem azt jelenti, hogy elnyomja vagy figyelmen kívül hagyja az érzelmeit, hanem azt, hogy elismeri őket, és egészséges módszereket talál a megbirkózásra.

A rugalmasság fejlesztéséhez próbálja ki az alábbiakat: Gyakorold az önreflexiót az önbecsülés erősítése érdekében Feldolgozza az érzelmeit, mielőtt reagálna Osztja fel a munkafeladatokat, hogy kezelni tudja a stresszt és a kiégést. Rendszeresen értékelje magát, hogy átgondoltan reagáljon, ahelyett, hogy impulzív módon cselekedne.

A környezeted tudatos figyelése szintén segít kezelni a kirekesztettség érzését.

Kérdezze meg magától, hogy gyakran érzi-e magát kirekesztettnek csoportos helyzetekben, vagy csak bizonyos személyek társaságában. A munkahelyi dinamika megértése segíthet az elvárások kezelésében és a felesleges stressz csökkentésében, mivel így hozzá tudja igazítani a hozzáállását a környezetéhez.

✅ Kezelje a klikkeket professzionális módon

Ahhoz, hogy hatékonyan boldoguljon az irodai klikkekben, tapintatra és professzionalizmusra van szüksége. Maradjon profi, maradjon semleges, kerülje a pletykálkodást, és mindenkivel tisztelettel bánjon.

A Harvard Business Review szerint az irodai politika nem olyan dolog, amiből egyszerűen kiléphetünk; már pusztán azzal, hogy egy szervezet alkalmazottja vagyunk, részesei vagyunk a munkahelyi politikának. Sajnos ez elkerülhetetlen. Ugyanakkor az, hogy részt veszünk a munkahelyi politikai dinamikában, nem tesz minket rossz emberré.

Ehelyett inkább arra koncentráljon, hogy megértse a munkahelye politikai helyzetét. Határozza meg, hogy a vállalata minimálisan, közepesen, erősen vagy patológiailag politizált-e, és nézze meg, hogy ez hogyan illeszkedik az Ön személyes stílusához és karrier céljaihoz.

A konfliktusokat nyugodtan kezelje. Próbálja megérteni a különböző nézőpontokat, miközben fenntartja szakmai értékeit. Ez a megközelítés megőrzi hírnevét és bizonyítja vezetői képességeit.

Ha a kirekesztés folytatódik, összpontosítson az egyéni munkakapcsolatok kiépítésére a csoporton belül. Az egyéni kapcsolatok kialakítása őszintébb és tartósabb kötelékekhez vezethet, mint az egész klikkel való összefogás.

A szervezetek szerepe a munkahelyi kirekesztés kezelésében

Az eddig megosztott tippek és stratégiák többnyire arra irányultak, hogy Ön, mint egyén, hogyan tud jobban kezelni a kirekesztést.

De itt van a lényeg: a kirekesztés nem csak személyes probléma, hanem szervezeti is.

Ha egy csapat tag vagy alkalmazott folyamatosan kirekesztettnek érzi magát, az negatív hatással van az egész munkakörnyezetre.

A kirekesztés kultúrája a morál romlásához, a termelékenység csökkenéséhez és a fluktuáció növekedéséhez vezethet. Ez szakadékot hoz létre azok között, akik bevonva érzik magukat, és azok között, akik nem, ami alááshatja a csapat összetartását és hatékonyságát.

Vizsgáljuk meg, hogyan alakulnak ezek a dinamikák, és mit lehet tenni azok kezelése érdekében szervezeti szinten. 🏢

A kirekesztettség érzésének hatásai

A munkahelyi kirekesztettség érzése jelentősen befolyásolhatja az egyén jólétét és termelékenységét. Érzelmileg gyakran magányhoz, haraghoz, sőt szégyenhez vezet.

A kutatások rávilágítanak arra, hogy a mérgező munkahelyi viselkedés és az inkluzivitás hiánya jelentősen növeli a kiégés tüneteit. Azok a munkavállalók, akik marginalizálva érzik magukat, gyakran tapasztalnak romlást jólétükben, ami krónikus stresszhez és elkötelezettségük csökkenéséhez vezethet. Emellett nagyobb valószínűséggel hagyják el munkahelyüket.

💡 Profi tipp: Legyen határozott a munkahelyén, amikor mérgező viselkedéssel szembesül. Használjon „én” mondatokat, hogy elmagyarázza, hogyan hatnak Önre mások cselekedetei, és inkább az érzéseire koncentráljon, mintsem a hibáztatásra.

De ez még nem minden. A termelékenység is jelentősen csökkenhet.

Amikor az alkalmazottak kirekesztettnek érzik magukat, motivációjuk jelentősen csökken.

A BCG kutatása hangsúlyozza, hogy a munkahelyi öröm központi tényező a munkavállalók megtartásában és a termelékenységben. Azok a munkavállalók, akik élvezik a munkájukat, 49%-kal kevésbé hajlamosak elhagyni a céget.

A munkahelyi kirekesztés megterheli a csapaton belüli kapcsolatokat, csökkentve az együttműködést és az innovációt – mindkettő pedig elengedhetetlen a sikerhez.

Ráadásul a kirekesztés értékes ötletek és tehetségek elvesztését is jelenti. Egy csoport alkalmazott figyelmen kívül hagyása innovációs lehetőségek elvesztéséhez és magasabb fluktuációs rátákhoz is vezethet, különösen a fiatal, sokszínű személyzet körében.

Olvassa el még: Hogyan befolyásolja a munkahelyi érzelmi intelligencia a munkahelyi légkört?

Mit tehetnek a szervezetek ez ügyben?

Az inkluzív munkahely kialakítása túlmutat az egyéni jóléten – elengedhetetlen a produktív és innovatív környezet megteremtéséhez.

Ezeket az erőfeszítéseket támogatva a ClickUp HR-csapatok számára kidolgozott megoldása arra van szabva, hogy segítse a szervezeteket egy befogadó kultúra kialakításában.

Az alkalmazottak visszajelzéseinek kezelésére szolgáló eszközök, a célok kitűzése és az előrehaladás nyomon követése funkcióival a ClickUp egy központi platformot biztosít a csapatdinamika figyelemmel kíséréséhez és javításához.

Vizsgáljuk meg néhány gyakorlati lépést, amelyet a ClickUp segítségével tehet, hogy megerősítse ezeket az erőfeszítéseket:

1. lépés: Befogadó célok és elismerés

Hozzon létre olyan célokat, amelyek egyesítik a csapatát, és biztosítják, hogy mindenki bevonva érezze magát.

Például a következőket tűzheti ki célul: A munkavállalók legalább 80%-a vegyen részt a következő negyedévben osztályok közötti projektekben vagy kezdeményezésekben. Gondoskodjon arról, hogy minden csapat döntéshozatali folyamatában legalább három különböző szerepkör vagy osztály véleménye is szerepeljen. Hat hónapon belül vizsgálja felül és javítsa a belső kommunikációs eszközöket és folyamatokat, hogy azok minden alkalmazott számára elérhetőek legyenek. Hozzon létre egy hivatalos mentorprogramot, amelyben a következő egy évben az összes szint és osztály legalább 50%-a vesz részt mentorként vagy mentoráltként.

A csapatépítést olyan tevékenységek előírásával is elősegítheti, mint a brainstorming ülések, a vezetői szerepek rotációja, a nyitott ajtó politika bevezetése és a kommunikációs csatornák fejlesztése.

Határozzon meg egyértelmű célokat és folyamatokat az új alkalmazottak befogadására is. Ez segít nekik a zökkenőmentes beilleszkedésben, és abban, hogy már a kezdetektől a csapat tagjának érezzék magukat.

Mindezeket a célokat és eseményeket egyedül kezelni kihívást jelenthet, de a ClickUp Milestones egyszerűbbé teheti.

Végrehajtsa az inkluzív célokat, és ösztönözze azokat azáltal, hogy a ClickUp Milestones segítségével ünnepli és elismeri az egyéneket.

Ezzel a funkcióval a következőket teheti:

Határozza meg az inkluziós célokat ClickUp Milestonesként, megjelölve a sokszínűségi kezdeményezéseinek legfontosabb pontjait. Ez megkönnyíti, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, pontosan tudva, mit kell elérni.

Használja az Idővonal nézetet a ClickUp Feladatfüggőségekkel együtt, hogy nyomon kövesse a folyamatban lévő munkákat, és biztosítsa, hogy minden összhangban legyen a céljaival.

Ahogy csapata teljesíti a mérföldköveket, kiemelheti és megünnepelheti ezeket az eredményeket, elismerve az integrációs folyamatban elért előrelépéseket.

A Dashboardban nyomon követheti a befejezett mérföldköveket, így áttekintést kaphat a projekt aktuális állapotáról. Ez segít gyorsan felmérni, hol tart és mi maradt még hátra.

2. lépés: Tervezzen inkluzív eseményeket

Tudja, mi hozza igazán össze az embereket a munkahelyen? Természetesen az informális ünnepségek és társas összejövetelek.

Ezek a stratégiák fantasztikusak a kapcsolatok ösztönzésére és a csapatszellem építésére a csapatodban.

Gondoljon olyan tevékenységek szervezésére, amelyek összehozzák az embereket, például osztályok közötti ebédek és céges kirándulások, ahol a kollégák összejöhetnek és megismerhetik egymást a szokásos szerepeiken kívül.

Töltse le ezt a sablont Tervezzen és szervezzen inkluzív eseményeket az összes csapattag számára a ClickUp eseménytervezési sablonjának segítségével.

Mindezeket a ClickUp eseménytervezési sablonjával tervezheti meg. A sablon egyszerűsíti a tervezést és a végrehajtást olyan funkciókkal, amelyek mindent szervezetten tartanak.

Testreszabható feladatlistákat hozhat létre, hogy minden eseményt világos, kezelhető lépésekre bontson. A valós idejű együttműködés biztosítja, hogy mindenki naprakész legyen, míg az automatikus emlékeztetőkkel a határidők mindig szem előtt vannak. A felhasználóbarát felület segít hatékonyan nyomon követni a feladatokat, a határidőket és az erőforrásokat, így biztosítva, hogy eseményei zökkenőmentesen zajlanak.

3. lépés: Anonim visszajelzések gyűjtése

Nem elég csak jobb folyamatokat bevezetni. Ellenőriznie kell, hogy ezek a változások hoznak-e eredményt, és gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállalók nyugodtan osszák meg őszinte visszajelzéseiket.

Ezért fontos névtelen visszajelzéseket gyűjteni.

Anonim felmérésében vegyesen használjon zárt és nyitott kérdéseket, például: Mit gondol a munkahelyi befogadásról a csapatépítő tevékenységek kapcsán? Úgy érzi, hogy bevonják ezekbe?

Gondolja, hogy vannak olyan csoportok az irodában, amelyek nem engedik másokat be a szakmai terükbe?

Pozitív munkakörnyezetben dolgozik? Miért, vagy miért nem?

Ezeknek a felméréseknek a visszajelzéseit felhasználhatja a következő lépéseinek megtervezéséhez és a megalapozottabb döntések meghozatalához. A probléma megoldásához használja a ClickUp Forms szolgáltatást.

Olvassa el még: Hogyan kezeljük a mérgező embereket a munkahelyen: 10 stratégia a sikerhez

A ClickUp Forms segítségével őszinte visszajelzéseket kaphat alkalmazottaitól a kirekesztésről.

Lehetővé teszi a pontos visszajelzések gyűjtését a felhasználói válaszok alapján alkalmazkodó feltételes logika segítségével. Így a visszajelzéseket könnyedén megvalósítható feladatokká alakíthatja, ami egyszerűbbé teszi a befogadással kapcsolatos aggályok vagy fejlesztendő területek kezelését.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp alkalmazottak visszajelzései sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen összegyűjteni és kezelni az alkalmazottak visszajelzéseit.

Hasonló esetekben a ClickUp alkalmazás alkalmazotti visszajelzési sablonját is felhasználhatja. Ez a következőket teszi lehetővé:

Kezelje a kommunikációs hiányosságokat és gyűjtsön visszajelzéseket strukturált módon.

Ösztönözze a távoli munkavállalókat, hogy vegyenek részt a visszajelzési folyamatban, garantált változásokkal a láthatáron.

Biztosítson platformot az alkalmazottak és a vezetőség közötti névtelen és nyílt beszélgetésekhez.

Egy másik remek visszajelzési eszköz a ClickUp alkalmazott-elkötelezettségi sablonja, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse csapattársai igényeit, kívánságait, céljait és megosztott személyes adatait. Használhatja azt elkötelezettségi felmérések elvégzésére is, amelyek világos, hasznos információkat nyújtanak arról, hogy alkalmazottai hogyan érzik magukat a munkahelyükön.

Olvassa el még: Teljesítményértékelési sablon

4. lépés: Ossza meg a lehetőségeket méltányosan

Nem ritka, hogy egyes csapattagok mindig a legfontosabb feladatokat kapják, míg mások háttérbe szorulnak. Lehet, hogy azt is észreveszi, hogy egyes csapattagok nem vesznek részt teljes mértékben a csoportos projektekben, vagy hozzájárulásuk nem kerül figyelembevételre.

Ennek leküzdésére a ClickUp Team View kiváló eszköz az inklúzió elősegítésére és a munkaterhelés hatékony kiegyensúlyozására.

Használja ki a ClickUp Team View multifunkcionális menedzsment funkcióit, hogy biztosítsa a munkahelyi befogadást és elkerülje az affinitási elfogultságot.

A Team View segítségével egy helyen tekintheti át projektjeit, feladatait és felelősségeit, így könnyebben oszthatja el a munkát. Feladatokat rendelhet az egyes személyekhez, hogy mindenki egyenlő eséllyel járulhasson hozzá a munkához.

Még a nézeteket is testreszabhatja, hogy a feladatokat a csapattagok készségeit és érdeklődési körét tükröző címkékkel kategorizálja. Például, ha a feladatokat meghatározott készségekkel vagy projekttípusokkal címkézi, a csapattagok könnyen hozzárendelhetők azokhoz a feladatokhoz, amelyek megfelelnek preferenciáiknak és karrier céljaiknak.

5. lépés: Javítsa az általános kommunikációt

Szeretné, ha az információ szabadon áramlana, anélkül, hogy a hierarchia vagy a klikkek akadályoznák a munkahelyi kommunikációt.

A ClickUp csevegőablaka segíthet az egész csapat bevonásában és mindenki tájékoztatásában.

A világos és nyílt kommunikáció elengedhetetlen szerepet játszik minden csapat sikerében, ezért fontos olyan átlátható csatornákat létrehozni, ahol mindenki nyugodtan megoszthatja ötleteit és visszajelzéseit.

A rendszeres ellenőrzések és frissítések biztosítják, hogy mindenki összhangban maradjon a projekt céljaival. Az aktív hallgatás és a reagálóképesség kultúrájának előmozdítása bizalmat épít és összetartja a csapatot.

Vonja be az összes csapattagot, és tartsa őket naprakészen a ClickUp Chat View segítségével.

A Chat View segítségével:

Ossza meg a friss híreket, linkeljen forrásokat, és folytasson megfelelő beszélgetéseket csapattársaival.

Hozzon létre nem munkával kapcsolatos csatornákat, hogy elősegítse a személyes kapcsolatok kialakítását a kollégákkal.

@mentions segítségével rendeljen hozzá feladatokat, hogy a csapatok mindig naprakészek legyenek a legújabb frissítésekkel kapcsolatban.

Olvassa el még: Hogyan lehet a kultúra változását elősegíteni egy szervezetben a siker érdekében

Ösztönözze a befogadást és a tartozás érzését a munkahelyén a ClickUp segítségével

A munkahelyi kirekesztés kezelése elengedhetetlen a csapat moráljának és termelékenységének növeléséhez, valamint az együttműködési kultúra kiépítéséhez.

A ClickUp segítségével átalakíthatja munkakörnyezetét egy befogadóbb és támogatóbb hellyé. A célok kitűzésétől a csapatépítő rendezvények szervezéséig a ClickUp megkönnyíti, hogy mindenki elkötelezett és összekapcsolt maradjon.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!