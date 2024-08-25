Digitális jegyzetek vagy papír alapú jegyzetek: melyik a jobb?

Kétféle ember létezik a világon.

Az egyik típus inkább papírra ír, míg a másik inkább digitális eszközön gépel. Mindkettő ugyanazért készít jegyzeteket: hogy jobban emlékezzenek, rendszerezzék az ötleteiket és rögzítsék az információkat a jövőbeni felhasználáshoz.

De a papír alapú jegyzetek és a digitális jegyzetek összehasonlításában melyik a népszerűbb jegyzetelési módszer, és mik az előnyeik?

Kiderült, hogy a papír alapú jegyzetek összességében jobban alkalmasak a visszajelzések megőrzésére. Ugyanakkor nem érnek fel a digitális jegyzetek kiváló szervezési képességeivel.

A papír alapú jegyzetek és a digitális jegyzetek közötti vita eldöntése érdekében rengeteg kutatást végeztünk: online tanulmányokat és felméréseket néztünk át, valamint összegyűjtöttük a diákok és a dolgozó szakemberek véleményét.

Mi pedig itt vagyunk, hogy megosszuk veled a jegyzeteinket (látod, mit csináltunk?).

A jegyzetelés megértése

A jegyzetelés mindent rögzít, a pillanatnyi gondolatoktól a fontos információkig

Miért fontos a jegyzetelés? Ha te is ugyanezt kérdezed magadtól, nézzük át, milyen információkat szoktunk általában lejegyezni.

Ez magában foglalja a teendőlistákat, a naplóbejegyzéseket, a találkozói jegyzeteket, a bevásárlólistákat, a kutatási terveket és még az alkalmi emlékeztetőket is.

Ezenkívül számos klasszikus technika létezik a jegyzetek dokumentálására:

A strukturált tartalom vázlatos módszere

Cornell-módszer a koncentrált áttekintéshez

Összehasonlító táblázatok

Mind mapek vizuális tanulóknak

Az információk közvetlen rögzítésének egyszerű mondatmódszere

A papír alapú jegyzetelés felfedezése

Ha döntéshozatal előtt előbb összeállít egy listát az előnyökről és hátrányokról, akkor jó helyen jár.

Mielőtt eldöntenénk, hogy a papír alapú jegyzetek vagy a digitális jegyzetek jobbak, vessünk egy pillantást arra, hogy a papír alapú jegyzetek milyen hatékonyak lehetnek:

A papír alapú jegyzetek előnyei és hátrányai

Előnyök Hátrányok Jobb információ-megtartás: Tanulmányok szerint a kézzel írt jegyzetek segítenek jobban kapcsolódni a tartalomhoz és hatékonyabban emlékezni rá. Lassabb módszer: Az írás lassabb, mint a gépelés. Egy átlagos felnőtt percenként körülbelül 13 szót ír, míg a gépelés átlagos sebessége percenként körülbelül 40 szó. Adatvédelem: A kézzel írt jegyzeteknél könnyebb megőrizni a tartalom magánjellegét, mivel nincs kockázata a digitális adatvédelmi incidenseknek vagy a véletlen megosztásnak. Fizikai megterhelés: Író kezed elfáradhat, mielőtt befejeznéd. A „kézszünet” beiktatása a jegyzetek hiányosságához vezethet. Mélyebb megértés: A kézzel való írás lelassít, így több időd marad az információk befogadására és az összefüggések felismerésére. Kényelmetlenség: Ahhoz, hogy jegyzeteket magaddal vihesd, jegyzetfüzetet kell magaddal cipelned, ami kevésbé praktikus, ha útközben szeretnél írni. Kevesebb zavaró tényező: A kézzel írt jegyzetek kiküszöbölik a digitális zavaró tényezőket, mint például az értesítések és a közösségi média. Rendetlenkedés: A papírra való írás fizikai rendetlenséget eredményez. Testreszabás: Könnyedén rajzolhatsz diagramokat, vázlatokat és egyéb vizuális elemeket, amelyek segítenek a komplex információk megértésében és személyre szabott jegyzetelési élményt nyújtanak. Nem ideális gyors tempójú környezetben: A vállalati alkalmazottak számára, akik a megbeszélések jegyzőkönyveit dokumentálják, a papír alapú jegyzetek nem ideálisak, mert lassabbak és nehéz velük lépést tartani a gyors vitákkal.

Nézzük meg a táblázatot!

Ha a cél az információk mélyreható megértése és megőrzése, a papír alapú jegyzetek gyakran felülmúlják digitális társaikat. A kézzel való írás lassítja a jegyzetelést, és ennek megvannak a maga előnyei.

Mueller és Oppenheimer tanulmánya rávilágított, hogy a kézzel írt jegyzetek csak 8,8%-ban fedik egymást szó szerint, míg a laptopon írt jegyzetek esetében ez az arány 14,6%.

Ez azt jelenti, hogy a diákok mélyebben dolgozzák fel az információkat, amikor leírják, ahelyett, hogy egyszerűen csak átírnák őket. Ha azonban időhatékonyságra törekszel, ez problémát jelenthet.

A kézzel írt jegyzetek egyik legnagyobb problémája, hogy nehéz megtalálni a konkrét információkat. Ez különösen nehéz azoknak a diákoknak, akik több tantárgyból is jegyzetelnek, és szeretik, ha azok rendezettek.

És a vállalati alkalmazottak? Mikor láttál utoljára valakit papírra jegyzetelni? A papír alapú jegyzetek hasznosak, de nem ideálisak a gyors tempójú vállalati környezetben, ahol az idő a legfontosabb.

Végül is, ki akarja az idejét azzal tölteni, hogy több jegyzetfüzetet lapozgasson, amikor léteznek olyan jegyzetelési eszközök, mint a ClickUp? Egy egyszerű kereséssel másodpercek alatt hozzáférhet bármilyen tartalomhoz – ennyire egyszerű.

Navigálás a digitális jegyzetelés világában

Most térjünk vissza a rajztáblánkhoz – vagyis a kedvenc előnyök és hátrányok listánkhoz. Csak ezúttal részletesen foglalkozunk a digitális jegyzeteléssel.

Az online jegyzetelés előnyei és hátrányai

Előnyök Hátrányok Gyorsabb: Gyorsan szeretné leírni a megbeszélés jegyzőkönyvét? A gépelés általában gyorsabb, mint a kézírás, az átlagos gépelési sebesség körülbelül 40 szó percenként. Biztonsági kockázatok: A digitális jegyzeteket készítők viszonylag sebezhetőbbek a számítógépes vírusokkal, hackerekkel, lopásokkal és berendezésmeghibásodásokkal szemben. Hordozhatóság: A ClickUp-hoz hasonló jegyzetelő alkalmazások lehetővé teszik, hogy számítógépeden vagy telefonodon is hozzáférj a jegyzetekhez, így könnyedén jegyzetelhetsz útközben is. Technológiai függőség: Ha a készülék meghibásodik vagy a szoftver nem működik megfelelően, elveszítheti a jegyzetekhez való hozzáférését. A szoftverekhez és az adattároláshoz gyakran díjak is kapcsolódnak. Sablonok: A modern alkalmazások sablonokat kínálnak, amelyek strukturált kiindulási pontot és további funkciókat biztosítanak a feladatokhoz, emlékeztetőkhöz és naptárintegrációhoz, növelve ezzel a termelékenységet. Digitális rendetlenség: Hatékony szervezési rendszerek nélkül az online fájlok rendetlenné válhatnak, ami megnehezíti a konkrét jegyzetek megtalálását és túlterheli a felhasználót. Könnyű megosztás és archiválás: A digitális jegyzeteket könnyen meg lehet osztani és archiválni, így gyorsan elő lehet őket hívni, ami hasznos a közös munkában és a csoportos projektekben. Figyelemelterelés és többfeladatos munkavégzés: A digitális eszközök a értesítések és a közösségi média miatt figyelemelterelő tényezők lehetnek, megzavarva a jegyzetelő és a beszélő/előadó koncentrációját. Integráció más eszközökkel: A digitális eszközök integrálhatók más alkalmazásokkal, például telefonos időzítőkkel és projektmenedzsment eszközökkel, így zökkenőmentes munkafolyamatot teremtve a feladatok és emlékeztetők kezeléséhez.

A digitális jegyzetek mellett szóló érvek

A diákok 88%-a rendelkezik laptopmal, és 63%-uk használja azt az órák alatt. Van oka annak, hogy a virtuális jegyzetek egyre népszerűbbek.

Képzeld el a következő helyzetet: kölcsönkértél jegyzeteket egy osztálytársadtól, de rájöttél, hogy a kézírása olyan, mintha idegen nyelven lenne. Frusztráló, igaz?

Itt jönnek jól a digitális jegyzetek – olyanok, mint a szabványosított receptek, világosak és következetesek. Letölthetők és titkosíthatók. És a legnagyobb előnyük: a digitális együttműködési eszközök automatikus javító funkcióval rendelkeznek, amely automatikusan eltávolítja a helyesírási hibákat (szó szerint életmentő!).

De tudod, mi a legjobb benne? Ők a legjobbak a jegyzetek rendszerezésében.

Egyszerűsítse a munkanapját virtuális jegyzetekkel

Számos jegyzetelési platform rendelkezik beépített funkciókkal, mint például címkék, mappák és keresősávok, amelyek megkönnyítik a használatot mindenféle felhasználó számára.

A McKinsey jelentése szerint a szakemberek a munkahét közel 20%-át információkereséssel töltik. Gondolj bele, ez majdnem egy teljes munkanap!

Íme, hogyan változtathatják meg az életét a virtuális jegyzetek:

Időmegtakarító hatékonyság : Mint korábban már említettük, a digitális jegyzetek címkézéssel, mappákkal és keresési funkciókkal néhány másodperc alatt egyszerűvé teszik az információk visszakeresését.

Memória és emlékezőképesség javítása : Bizonyított, hogy a gondolatok világos pontokba vagy vázlatokba rendezése javítja az emlékezőképességet.

Tájékozott döntéshozatal : A jól szervezett jegyzetek a megalapozott döntéshozatal alapjai. A releváns információkhoz való könnyű hozzáféréssel elemezheti a lehetőségeket és megalapozott következtetéseket vonhat le.

Az információtúlterhelés elleni küzdelem : A digitális korszakban élünk – az AI eszközök mindenhol körülvesznek minket. Kombináld őket online jegyzetekkel, és így az információkat a legfontosabb pontokra sűrítheted, elkerülve a kutatások során gyakran előforduló túlterhelést.

Kiváló együttműködés: A megosztott digitális jegyzetalkalmazás ideális a csapatmunkához. Mindenki ugyanazon az oldalon marad (szó szerint), és a projektek zökkenőmentesen haladnak előre.

ClickUp: az ideális eszköz a digitális jegyzeteléshez

A legtöbb esetben a csapatok, a diákok és az alkalmazottak ugyanazt keresik, amikor hatékony jegyzetelésről van szó:

Hatékony együttműködés

Integráció más eszközökkel (például Google Suite)

és mindenki kedvence – a jó öreg AI

A ClickUp mindezeket és még többet is teljesít, így a papír alapú jegyzetek és a digitális jegyzetek közötti választás már nem is kérdés!

Íme néhány példa, amely megmutatja, miért a ClickUp a megfelelő digitális jegyzetelő eszköz az Ön számára.

A ClickUp Brain használata kutatáshoz

Összefoglalhatod a jegyzeteket, kereshetsz konkrét információkat, és automatizálhatod a manuális feladatokat a ClickUp Brain segítségével.

Kihívás: Ön egy diplomás hallgató, aki a szakdolgozatához végez kutatást. A különböző platformokon szétszórt számtalan jegyzet, feladat és dokumentum miatt egységes rendszerre van szükség a kutatás racionalizálásához.

Megoldás: ClickUp Brain

Funkciók:

AI tudáskezelő : A ClickUp Brain AI tudáskezelője azonnali válaszokat ad kutatásával kapcsolatos kérdéseire. Konkrét témákról kérdezhet, hozzáférhet a jegyzeteihez, és a kutatásának kontextusán alapuló, tömör válaszokat kaphat. Még más alkalmazásokban, például a Google Drive-ban tárolt jegyzeteit is elő tudja hívni.

Automatikus frissítések: Az AI automatikusan összefoglalja kutatási előrehaladásodat, és tájékoztat a legfontosabb mérföldkövekről és feladatokról.

A ClickUp sablonok használata a tanfolyamok kezeléséhez

Kihívás: Professzor vagy, és egy új tanfolyamra készülsz. Meg kell szervezned a tananyagot, és strukturált tervet kell készítened, amelyet megoszthatsz a hallgatóiddal.

Megoldás: ClickUp sablonok

Funkciók:

Előre elkészített sablonok : A ClickUp számos sablont kínál, amelyek segítségével hatékonyan strukturálhatod a tanfolyam tartalmát.

Testreszabható formátumok: Testreszabhatod ezeket : Testreszabhatod ezeket a jegyzetelési sablonokat , hogy illeszkedjenek a tanfolyam felépítéséhez, hozzáadva szakaszokat az előadásokhoz, feladatokhoz és fontos határidőkhöz.

Töltsd le ezt a sablont A ClickUp osztályjegyzet-sablonja lehetővé teszi, hogy jegyzeteket készíts az előadásokról, és azokat rendszerezve tárolja.

A ClickUp osztályjegyzet-sablonja ideális sablon a diákok számára, hogy jegyzetüket naprakészen és rendezett állapotban tartsák. Ez a testreszabható Docs-sablon segít rendezni az osztályjegyzeteket, linkeket, házi feladatokat stb. Formázza kedve szerint, és tegyen megjegyzéseket a jegyzetekhez. Még egy külön jegyzettömböt is kap, amelyet jegyzetfüzetként használhat! A Lista nézet megkönnyíti a jegyzetek osztályozását, csoportosítását és szűrését.

Még ha nem is vagy diák, mindannyian profitálhatunk abból, ha időnként jegyzeteket készítünk. Irodai megbeszélések, kreatív ötletek, feladatok lejegyzése – mindez sokkal hatékonyabbá válik, ha jegyzeteket készítesz.

Például a ClickUp napi jegyzet sablonja kiválóan alkalmas a feladatok, listák, ötletek stb. alapján történő teendők szervezésére. Akár a teendők prioritását is meghatározhatja, ami segít a feladatok hatékony és időben történő elvégzésében.

Töltsd le ezt a sablont Rendezze gondolatait és tárolja ötleteit egy praktikus helyen a ClickUp napi jegyzet sablonjával.

A ClickUp napi jegyzet sablonjával gyorsan jegyzeteket és teendőket írhat le valós időben, láthatja az előrehaladását a kitűzött célokhoz képest, prioritásokat állíthat fel a feladatok és projektek között, és könnyebben együttműködhet a csapattagokkal. Akár egyedi státuszokat is beállíthat minden jegyzetéhez!

A ClickUp Docs kihasználása a csapatmunkához

Rögzítsd az összes fontos információt egy helyen a ClickUp Docs-ban.

Kihívás: Projektmenedzserként komplex projekteket kell koordinálnod, amelyekben több érdekelt fél is részt vesz. Emellett dokumentumokon kell együtt dolgoznod, és valós időben kell nyomon követned a haladást.

Megoldás: ClickUp Docs

Funkciók:

Valós idejű együttműködés : A ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy Ön és csapata egyszerre dolgozzanak a dokumentumokon. A szerkesztéseket és megjegyzéseket valós időben láthatja, ami javítja az együttműködést.

Rich text formázás : Használj fejléceket, felsorolásokat és színkódokat, hogy világosan szervezd meg projekttervedet. Átfogó dokumentációhoz ágyazz be táblázatokat, videókat és linkeket.

Feladatintegráció: Konvertáld a fájlod szakaszait nyomon követhető feladatokká a ClickUp-ban, rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz, és állítsd be a határidőket.

A ClickUp Notepad bevezetése a napi feladatokhoz

A ClickUp Notepad segítségével mindent rendszerezhetsz, a jegyzetektől a csekklistákig és a feladatokig.

Kihívás: Ön egy alkalmazott, aki naponta több feladatot kell elvégeznie, és szüksége van egy módszerre, amellyel gyorsan rögzítheti és rendszerezheti gondolatait és teendőit.

Megoldás: ClickUp Notepad

Funkciók:

Gyors jegyzetelés : Használja a ClickUp Notepad alkalmazást, hogy azonnal feljegyezze a feladatokat és ötleteket.

Drag-and-drop felület : Könnyedén mozgathatod a jegyzeteket, hogy átrendezd a prioritásokat, csoportosítsd a hasonló ötleteket, vagy munkafolyamatokat hozz létre. Ez az intuitív felület segít vizualizálni a projekt szakaszait és a feladatok közötti függőségeket.

Színkódolás és címkézés : Különböző színekkel és címkékkel kategorizálhatod a jegyzeteket témák, prioritások vagy részlegek szerint.

Feladatintegráció: alakítsd át a jegyzeteket nyomon követhető feladatokká, határidővel, felelőssel és státusszal.

A ClickUp Whiteboards használata projekttervezéshez

Együttműködés, ötletelés és innováció a ClickUp Whiteboards-on

Kihívás: Marketingkampányt vezet, és vizuális eszközre van szüksége, hogy ötleteket gyűjtsön és a csapattal kidolgozza a kampány stratégiáját.

Megoldás: ClickUp Whiteboards és ClickUp Mind Maps

Funkciók:

Vizuális brainstorming : Használja a ClickUp Whiteboards és : Használja a ClickUp Whiteboards és Mind Maps alkalmazásokat gondolattérképek, folyamatábrák és diagramok készítéséhez. A drag-and-drop funkcióval mozgatható jegyzetek és vizuális elemek segítenek a brainstormingban és az ötletek hatékony szervezésében.

Valós idejű együttműködés : Dolgozz együtt csapatoddal valós időben, így mindenki hozzájárulhat a brainstorminghoz és láthatja egymás hozzászólásait.

Feladatok integrálása: A brainstorming során született ötleteket közvetlenül a Whiteboardról konvertálhatja feladatokká. Kapcsolódjon a ClickUp Docs-hoz és más forrásokhoz, hogy átfogó képet kapjon a projektjéről.

A ClickUp Mind Maps segítségével vizuálisan strukturálhatja ötleteit és projektjeit a jobb áttekinthetőség érdekében.

Papír alapú jegyzetek vagy digitális jegyzetek: részletes összehasonlítás

Sokat beszéltünk már a memória megőrzéséről és arról, hogy a papír alapú jegyzetek mennyivel jobbak ebben a tekintetben.

A digitális íróeszközök azonban ugyanazokat az előnyöket kínálják. Mivel az Egyesült Államokban a tizenévesek 95%-a rendelkezik okostelefonnal, a digitális eszközök, mint például a stylus vagy az Apple pencil, amelyek utánozzák a kézírást, miközben lehetővé teszik a felhasználók számára a jegyzetek digitális tárolását, a diákoknak a legjobb megoldást kínálják.

Ez a hibrid jegyzetelési módszer könnyen beépíthető az órába is.

De mit preferálnak valójában a diákok?

A kutatások rámutatnak, hogy a diákok nem preferálják egyik formát sem a másik helyett, de inkább papír alapú jegyzeteket használnak, ha professzoraik betiltják a digitális eszközök használatát az osztályteremben. Más diákok a digitális eszközökkel való ismeretségük miatt használnak digitális jegyzeteket.

A dolgozó szakemberek számára azonban a digitális jegyzetelés nyer. Mint korábban már említettük, a digitális jegyzetek jobban megfelelnek a gyors ütemű vállalati környezetnek, mint a hagyományos jegyzetelési módszerek.

A digitális jegyzetek másik nagy előnye: pénzt takarít meg.

A kézzel írt jegyzetek folyamatos költségekkel járnak. Ott van a jegyzetfüzetek kezdeti költsége, amely általában 5–15 dollár között mozog, valamint a tollak vagy ceruzák ára, amely csomagonként 1–10 dollár között mozog.

Azok számára, akiknek dokumentumokat kell rendszerezniük és tárolniuk, a fájlszekrények vagy más tárolási megoldások további költségei 20–50 dollárral növelhetik a kiadásokat.

Idővel folyamatos költségek merülnek fel a jegyzetfüzetek, tollak, nyomtatópapír és a nyomtatáshoz szükséges tinta cseréjével kapcsolatban.

Ezzel szemben a ClickUp árazási struktúrája egy ingyenes alapcsomaggal kezdődik, és a szükséges funkciók és méret függvényében 5–12 dollár/felhasználó/hó közötti fizetős csomagokkal folytatódik.

A fizikai jegyzetelési módszerekkel ellentétben a ClickUp egy digitális eszköz, amely távoli (és akár offline) hozzáféréssel is rendelkezik, így bárhonnan kezelheted a feladatokat és projekteket. Ez csökkenti a fizikai hely és tárolókapacitás igényét.

A papír alapú jegyzetek és a digitális jegyzetek közötti vita környezeti szempontjai

Ha összehasonlítjuk a virtuális jegyzeteket és a papír alapú jegyzeteket, egy statisztikai adat igazán kiemelkedik: egy tonna papír előállításához körülbelül 17 fa szükséges.

Ráadásul becslések szerint az átlagos amerikai háztartás évente körülbelül 13 000 darab papírt dob ki.

Ezek riasztó adatok, ha figyelembe vesszük, hogy milyen hatással van a környezetre ennyi fa kivágása.

A fokozatos áttérés a digitális dokumentálásra mind neked, mind a bolygónak jót tehet!

A digitális és papír alapú jegyzetelés ötvözése

Sokan közülünk kézzel írt jegyzetekkel nőttünk fel – ez ismerős és megnyugtató. Ezért a digitális és AI eszközökre való átállás a jegyzetelés terén némi megszokást igényelhet.

A papír és a digitális jegyzetek együttes használata ideális lehet azok számára, akik értékelik a papír alapú tervezőben a feladatok kipipálásának tapintható élményét, de ugyanakkor értékelik a digitális feladatkezelők sokoldalúságát is.

Tegyük fel, hogy a napodat egy elegáns tervezőben lévő, kézzel írt teendőlistával kezded. A fizikai cselekvés kielégítő érzést ad, amikor kipipálod a tételeket.

Eközben ezeknek a feladatoknak a ClickUp-hoz hasonló digitális platformra való átvitelével biztosíthatod, hogy biztonsági másolatuk legyen, könnyen hozzáférhetők legyenek, és integrálhatók legyenek az általad használt egyéb digitális eszközökkel.

Brainstorming üléseken vagy kreatív folyamatok során sokan úgy találják, hogy az ötletek papírra vetése elősegíti a kreativitást. Tehát, miután rögzítetted az első ötleteket, digitalizálhatod ezeket a jegyzeteket egy projektmenedzsment eszközbe a további nyomon követés és együttműködés érdekében. Így szó szerint a legjobb mindkét világból!

A ClickUp jegyzetelési képességei figyelemre méltóak

Ha átugrottad az egész cikket, és egyből a papír és digitális jegyzetek közötti küzdelem végső ítéletére vonatkozó következtetéshez ugrottál, itt van a lényeg: mind a papír, mind a digitális jegyzetek remekek.

Vannak, akik szeretik fizikailag kihúzni a kézzel írt jegyzeteket a teendőlistájukról, míg mások inkább az elektronikus eszközökön tárolt virtuális jegyzetek kereshetőségét és hozzáférhetőségét kedvelik.

A virtuális jegyzetek azonban mindig előnyösebbek lesznek a jobb időgazdálkodás, a hordozhatóság és a páratlan szervezettség szempontjából.

De ne aggódj, ha még nem állsz készen arra, hogy felhagyj a papírra való jegyzeteléssel. A hibrid rendszer teljesen megvalósítható.

Ha nehezen tudsz váltani és megtalálni a tökéletes egyensúlyt, akkor egy felhasználóbarát jegyzetelő eszköz, mint a ClickUp, lehet a tökéletes megoldás számodra. Próbáld ki az egyszerű együttműködést és a digitális jegyzetelést. Hozz létre még ma ingyenes ClickUp fiókot.