A 10 legjobb AI videóösszefoglaló eszköz 2025-ben

Szeretne egy asszisztenst, aki órákon át nézi az Ön számára fontos (és talán unalmas!) videókat, majd gyorsan összefoglalja a lényeget?

Nos, pontosan ezt csinálja egy AI videóösszefoglaló! Ez a kicsi, fáradhatatlan robot megnézheti az összes webináriumát, oktatóanyagát vagy végtelenül hosszú értekezlet-felvételét, majd írhat egy rendezett, tömör összefoglalót.

Ez az intelligens technológia (vagyis fejlett algoritmusok) lehetővé teszi, hogy gyorsan megértsd a lényeges pontokat egy könnyen emészthető formátumban, anélkül, hogy belemennél az irreleváns részletekbe. Emellett hosszú videókat is könnyedén átnézhet, és átírási eszközként is működik, így értékes időt és energiát takaríthat meg.

A megfelelő AI videóösszefoglaló megtalálása azonban nehéz feladat lehet, mivel egyetlen Google-keresés több millió találatot eredményez. Több mint 36 órát szenteltem az online elérhető legjobb AI videóösszefoglalók kutatásának és tesztelésének.

Ebben az útmutatóban bemutatom a tíz legjobb AI videóösszefoglalót, részletesen ismertetve azok funkcióit, árait és előnyeit. Így legközelebb, amikor hosszú videóból kell információt kinyerned, az AI-ra bízhatod a nehéz feladatot, hogy megnézze és megértse a videót, így te a legtöbbet hozhatod ki belőle!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb AI videóösszefoglaló, amelyet érdemes kipróbálni: ClickUp : A legjobb AI videó átírásokhoz és feladatkezeléshez Claude 3: A legjobb természetes nyelvfeldolgozáshoz Knowt: A legjobb a kollaboratív tanuláshoz Fireflies. ai: A legjobb megoldás értekezletek átírásához és összefoglalásához Summarize. tech: A legjobb gyors YouTube-videó összefoglalókhoz Notta AI: A legjobb többnyelvű és valós idejű átíráshoz Recall Video Summarizer: Legalkalmasabb személyes használatra Any Summary: Legalkalmasabb általános használatra Descript Summarizer: A legjobb tartalomalkotók számára ScreenApp Video Summarizer: A legjobb webes használatra

Mit kell keresni egy AI videóösszefoglalóban?

E cikk célja az volt, hogy meghatározzam a leghatékonyabb eszközöket, amelyekkel időt takaríthat meg és növelheti termelékenységét. Ennek során elemeztem, hogy ezek az AI videóösszefoglalók hogyan integrálódnak a meglévő munkafolyamatokba, különös tekintettel az AI dokumentációs képességeire.

Az AI videóösszefoglaló kiválasztásakor vegye figyelembe a következő tényezőket, hogy biztosan a szükségleteinek leginkább megfelelőt válassza:

Pontosság : Az összefoglalónak meg kell ragadnia a legfontosabb pontokat és fő gondolatokat, anélkül, hogy fontos részleteket kihagyná.

Sebesség : Az eszköznek időt kell megtakarítania azáltal, hogy gyorsan feldolgozza a videókat, és időben elkészíti az összefoglalókat.

Könnyű használat : A felhasználóbarát felület elengedhetetlen a hatékony munkafolyamat-integrációhoz.

Integráció : Ellenőrizze, hogy az összefoglaló integrálható-e a meglévő technológiai rendszerébe a zökkenőmentes működés és : Ellenőrizze, hogy az összefoglaló integrálható-e a meglévő technológiai rendszerébe a zökkenőmentes működés és kommunikációkezelés érdekében.

Költség: Értékelje az árazási terveket, hogy azok illeszkedjenek a költségvetéséhez, anélkül, hogy a funkciókban kompromisszumot kellene kötnie.

A 10 legjobb AI videóösszefoglaló

1. ClickUp: A legjobb AI videó átírásokhoz és feladatkezeléshez

Kezdje el a ClickUp Brain használatát A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt leírhatod az audio klipeket

A ClickUp rengeteg funkcióval rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a projektmenedzsmentet és növelik a termelékenységet. Ezek között található a ClickUp Clips is, amely lehetővé teszi a képernyők rögzítését, videofelvételek kivágását, megosztását és az azokhoz való közös munkát.

A ClickUp Clips akkor jön igazán jól, ha a ClickUp Brain-nel együtt használod, ami egy AI asszisztens, ami szupergyorsan és nagyon pontosan leírja a felvételeket és klipeket. Ez azt jelenti, hogy az információk dokumentálása, összefoglalása és megosztása sokkal könnyebbé válik.

Adja hozzá a ClickUp AI Notetaker alkalmazást virtuális értekezleteihez, rögzítse a beszélgetéseket, és automatikusan generáljon részletes, strukturált értekezleti jegyzeteket !

Kezdés Készítsen intelligens összefoglalókat, kereshető átiratokat és teendőket a ClickUp AI Notetaker segítségével!

A ClickUp legjobb funkciói

Videoklipek automatikus átírása, időbélyegekkel és kereshető szöveggel

A videókat azonnal megoszthatja úgy, hogy beágyazza őket közvetlenül a ClickUp-ba, nyilvános linket használ, vagy letölti a videofájlt.

Zökkenőmentesen csatlakozhat a Slackhez, a Google Drive-hoz és sok más eszközhöz

Hozzászólásokat közvetlenül a videoklipekhez fűzhet, így könnyen és tömören megoszthatja véleményét.

Kezelje az összes videoklipjét egy szervezett Clips hubban, amely megkönnyíti a hozzáférést és a konkrét tartalmak keresését.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem biztosítják azt a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációt, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó által megadott egyszerű szöveges utasítás alapján? A ClickUp Brain képes rá ! Az AI mélyen integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozz a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a mi mindenre kiterjedő munkaalkalmazásunkra!

A ClickUp korlátai

Az első beállítás időigényes lehet (mint minden AI beállítás, tényleg)

Egyes fejlett funkciók megtanulását időbe telik

ClickUp árak

ClickUp értékelések

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Claude 3: A legjobb természetes nyelvfeldolgozáshoz

Az Anthropic által fejlesztett Claude 3 egy fejlett AI-modell, amelyet különböző feladatokra terveztek, többek között videóösszefoglalásra. A Claude 3 magas kontextusablakáról és szinte tökéletes visszahívási képességeiről ismert, és kiemelkedik az AI-videóösszefoglalók közül.

A Claude 3 pontos és kontextusban releváns videóösszefoglalókat nyújt. Ez ideális megoldás üzleti kommunikációhoz és oktatási cél okra, különösen a tartalomkészítés, az oktatás és a nyelvgyakorlás területén. Ajánlom mindenkinek, aki rendszeresen fogyaszt hosszú videótartalmakat, és gyorsan ki kell vonnia a videókból a legfontosabb információkat.

A Claude 3 legjobb funkciói

Készíts pontos összefoglalókat, amelyek megőrzik a kontextust és a legfontosabb pontokat!

Az intuitív felületnek és a lapos tanulási görbének köszönhetően gyorsan elindulhatsz.

Integrálja számos oktatási és szakmai platformba az API-ja segítségével, és egyszerűsítse munkafolyamatait!

Írja le és foglalja össze a videókat bármelyik nyelven, amelyet csak szeretne

A Claude 3 korlátai

Magasabb árak, mint egyes versenytársaknál

Korlátozott testreszabási lehetőségek az összefoglalás hosszát illetően

Claude 3 árak

Ingyenes csomag

Pro: 20 USD/hó felhasználónként (minimum öt tag)

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként (minimum öt tag)

Claude 3 értékelések

G2 : 4,7/5 (22+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (4+ értékelés)

3. Knowt: A legjobb a kollaboratív tanuláshoz

a Knowt oldalon.

A Knowt egy AI videóösszefoglaló, amelynek célja, hogy segítse a tanulókat a hatékonyabb tanulásban. AI-t használ, hogy flashcardokat, jegyzeteket és összefoglalókat készítsen különböző forrásokból, például PDF-ekből, PowerPoint-prezentációkból és előadási videókból.

Ha kameraszégyenlős vagy, és nem érzed magad kényelmesen, ha élő órák során kérdéseket kell feltenned, vagy csak szeretnél visszatérni egy fogalomra, és időt szánni annak megértésére, ez egy remek eszköz, amit érdemes használni.

A Knowt rendelkezik egy szórványos ismétlés funkcióval, amely segíti a diákokat az információk hosszabb ideig történő megőrzésében. Ez hatékonyabbá teheti a last minute tanulást.

A Knowt legjobb funkciói

Könnyű együttműködés csoportmunkával és egymás munkájának értékelésével

Könnyedén beállíthatja az összefoglalás hosszát és a fókuszterületeket.

Hosszú videókat (például előadásokat és webináriumokat) jegyzetekké és kártyákká alakíthat

Zökkenőmentesen integrálható oktatási platformokkal, mint például a Google Classroom

Ismerd meg a korlátozásokat

Kizárólag oktatási célokra használható

Más AI videóösszefoglalókhoz képest korlátozott fejlett funkciók

Knowt árak

Student Basic: Ingyenes

Student Plus: 5,99 USD/hó

Student Ultra: 12,99 USD/hó

Knowt értékelések

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

4. Fireflies. ai: A legjobb találkozók átírásához és összefoglalásához

A Fireflies. ai egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely leegyszerűsíti az értekezletek leírását és elemzését. Főbb funkciói között szerepel a hangfelvétel, a valós idejű leírás és az értekezletek összefoglalásának elkészítése.

Az eszköz részletes összefoglalót készít a megbeszélésekről, és úgy viselkedik, mintha részt venne a megbeszélésen. Ez egy értékes szoftver azoknak a szakembereknek, akik távolról vesznek részt megbeszéléseken, és videohívások során zökkenőmentes és egyszerű képernyőmegosztásra van szükségük.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

A találkozók felvételeinek automatikus átírása és összefoglalása

A jegyzetek keresési opciójával könnyedén megtalálhatja és áttekintheti a korábbi találkozók legfontosabb pontjait.

Frissítsd a kapcsolattartási adatokat a találkozók felvételeivel és a hívások jegyzeteivel azáltal, hogy integrálod azokat a CRM-mel.

Integrálja a Zoom, a Google Meet és más népszerű értekezleteszközökkel

Használja a Fireflies Chrome kiterjesztést a jegyzetelés automatizálásához

Fireflies. ai korlátai

A leiratok néha tartalmazhatnak kisebb hibákat, különösen erős akcentus vagy szakzsargon esetén.

Egyes fejlett funkciók és integrációk csak prémium csomagokkal érhetők el.

Fireflies. ai árak

Ingyenes csomag

Pro csomag: 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti terv: 29 USD/hó/felhasználó

Vállalati csomag: 39 USD/hó/felhasználó

Fireflies. ai értékelések

G2: 5/5 (434+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (9 értékelés)

5. Summarize. tech: A legjobb gyors YouTube-videó összefoglalókhoz

A Summarize.tech egy AI-alapú eszköz, amely hosszú YouTube-videók összefoglalását készíti. Fejlett természetes nyelvfeldolgozást használ, hogy a hosszú tartalmakat rövid, könnyen emészthető összefoglalókba sűrítsen. Ez ideális megoldás azok számára, akik sok YouTube-videót néznek.

Átnézheti az összefoglalt videók könyvtárát, vagy hozzáadhat egy linket az egész videóhoz, amelyet összefoglalni szeretne.

A Summarize.tech legjobb funkciói

Bármilyen hosszúságú YouTube-videókat gyorsan összefoglalhat

Intuitív felülettel, gond nélkül használható

Az összefoglalás hosszát az igényeidnek megfelelően állítsd be

Összefoglalás. Technikai korlátok

Csak YouTube-videókkal működik.

Nem ideális nagyon technikai tartalmakhoz

Summarize. tech árak

Ingyenesen használható

Summarize. tech értékelések

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

6. Notta AI: A legjobb többnyelvű és valós idejű átíráshoz

via Notta

A Notta AI többnyelvű videóösszefoglalók készítésére specializálódott. Valós idejű átírást és integrációt biztosít különböző platformokon is. Audio- és videóátírásokat is kezel, ami a Notta-t felhasználóbaráttá teszi.

A Notta segítségével gyorsan és pontosan átírhatja élő találkozókat, hangfájlokat és videofájlokat szöveggé. Hang- vagy videofájlokat is feltölthet átírásra, vagy importálhatja azokat URL-jük segítségével. Az eszköz több mint 104 nyelvet támogat, és olyan funkciókat kínál, mint a beszélő azonosítása, időbélyegek és automatikus javítások, biztosítva az átírások magas minőségét.

Ami igazán tetszett, hogy nem csak leírja a találkozó jegyzeteket, hanem összefoglalja is őket. Ráadásul élveztem a tiszta felhasználói felület használatát.

A Notta AI legjobb funkciói

Írja le élő találkozókat és rögzített fájlokat valós időben

Videók átírása több mint 104 nyelven

Integrálja olyan platformokkal, mint a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams

A Notta AI korlátai

Egyes fejlett funkciók, például a többnyelvű átírás, a Pro vagy Business csomagot igénylik.

Az ingyenes csomag havi transzkripciós perceinek száma korlátozott.

Notta AI árak

Ingyenes csomag

Pro: 14,99 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 27,99 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Notta AI értékelések

G2: 4,6/5 (103 értékelés)

Capterra: Nem elérhető

7. Recall Video Summarizer: Legalkalmasabb személyes használatra

via Recall

A Recall kiválóan összefoglalja az online tartalmakat és személyes tudásbázisba rendezi azokat. Ideális azoknak a felhasználóknak, akik különböző online forrásokból származó információkat szeretnének menteni, kategorizálni és áttekinteni. Az eszköz automatikusan kategorizálja és összekapcsolja a képzési videók, tanulási videók stb. összefoglalóit, és megkönnyíti a tudás visszakeresését.

A Recall funkciói között szerepel a weboldalak, blogok, cikkek és PDF-fájlok összefoglalása. Nagyon tetszik, hogy offline hozzáférést is biztosít, így folyamatos tanuláshoz és információkezeléshez is használható eszköz.

A videóösszefoglalók legjobb funkciói

Könnyű kezelőfelülettel másodpercek alatt beállítható és használható

A mentett összefoglalók automatikus kategorizálása és összekapcsolása

Kérdéseket generálhat a mentett összefoglalókból, hogy tesztelje tudását.

A tudásgráfban összekapcsolt tartalmak segítségével könnyedén megértheti a komplex ötleteket

Exportálja jegyzetét bárhová Markdown formátumban

A videóösszefoglalók korlátai

Más AI videóösszefoglalókhoz képest korlátozott fejlett funkciók

Lehet, hogy nagyobb projektek esetén nem lesz elég hatékony.

A videóösszefoglalók árai

Recall lite: Ingyenesen használható

Recall plus: 10 dollár havonta

Visszahívási üzletág: Egyedi árazás

Videóösszefoglalók értékeléseinek felidézése

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

8. Any Summary: A legjobb általános használatra

az Any Summary oldalon.

Az Any Summary a ChatGPT segítségével működik, és gyorsan összefoglalja a hosszú audio- és videofájlokat. Különböző fájltípusokat támogat, beleértve a képeket, hangfájlokat, videókat, szövegeket és CSV-fájlokat, így sokoldalú megoldás különböző forrásokból származó tartalmak összefoglalásához. YouTube-videó linket is hozzáadhat, hogy videó összefoglalót kapjon.

Az Any Summary legjobb funkciói

Válassza ki a szükséges összefoglalási formátumot, beleértve a pontokat, idézeteket vagy kivonatokat.

Összefoglalhat fájlokat vagy URL-eket különböző formátumokból, beleértve PDF-eket, Word-dokumentumokat, MP3-akat és még sok mást.

Gyorsan készíts összefoglalókat, és takaríts meg időt és energiát a projektmenedzsmentben!

Az összefoglalók korlátai

Magas technikai tartalom esetén kevésbé pontos lehet.

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük a fejlett funkciók teljes kihasználásához.

Egyes felhasználók a összefoglalók pontosságának változékonyságáról számoltak be.

Bármilyen összefoglalás ára

Ingyenesen használható

Bármilyen összefoglaló értékelés

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

9. Descript Summarizer: A legjobb tartalomkészítőknek

via Descript

A Descript egy all-in-one eszköz audio- és videószerkesztéshez, átíráshoz és összefoglaláshoz. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a szerkesztési folyamatot, így azok számára is elérhetővé téve, akik nem rendelkeznek kiterjedt technikai ismeretekkel.

A Descript AI-alapú videóösszefoglalója pontos és szinte azonnali eredményeket nyújt. Az eszköz automatikusan azonosítja és címkézi a beszélőket, lehetővé teszi több mint 20 nyelven történő hangfelvétel átírását, és felhőalapú verziótörténetet biztosít, így Ön (és bárki más, akivel együtt dolgozik) nyomon követheti a végzett változtatásokat.

A Descript Summarizer legjobb funkciói

Videók szerkesztése és összefoglalók készítése ugyanazon eszközön belül

Készíts YouTube-leírásokat, videóforgatókönyv-vázlatokat és még sok mást az AI-asszisztens Underlord segítségével!

Legyen precíz a szövegalapú szerkesztéssel, a töltelékszavak eltávolításával és az AI által generált hangfunkciókkal!

Rögzítsd a képernyőn zajló tevékenységeket , és távolról irányítsd az audio- és videóüléseket

A Descript Summarizer korlátai

Magasabb ár

A fejlett funkciók használatához tanulási folyamat szükséges

A felhasználók az exportált fájlok minőségromlásáról számoltak be.

A Descript Summarizer árai

Ingyenes csomag

Hobbista: 19 USD/hó/fő

Alkotó: 35 USD/hó/fő

Üzleti: 50 USD/hó/fő

Vállalati: Egyedi árazás

Descript Summarizer értékelések

G2: 4,6/5 (560+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)

10. ScreenApp Video Summarizer: A legjobb webes használatra

via ScreenApp

A ScreenApp Video Summarizer egy webes eszköz online videók átírásához és összefoglalásához. Lehetővé teszi a képernyők rögzítését, az audio nagy pontosságú átírását, az átiratok összefoglalását (és az összefoglalók exportálását), valamint a szöveg gyors jegyzetekké alakítását (időbélyegekkel).

A ScreenApp igazán remek tulajdonsága, hogy lehetővé teszi a videókkal való csevegést is – ha konkrét információra van szüksége a videóból, csak kérdezze meg a beépített csevegőrobotot, és megkapja, amit keres.

A videókat több mint 50 nyelvre lefordíthatja, és számos formátumban feltöltheti, például mp4, mov, avi és más formátumokban.

A ScreenApp videóösszefoglaló legjobb funkciói

Kezdje el anélkül, hogy alkalmazást kellene letöltenie!

Gyorsan és pontosan összefoglalja az online videókat

Könnyedén tölts fel videókat és rögzíts képernyőket valós időben

Beszélgess a felvételeiddel, és gyorsabban nyerj ki értékes információkat!

Fordítsd le a videó átiratokat és összefoglalókat több mint 50 nyelvre

A ScreenApp videóösszefoglaló korlátai

Korlátozott offline képességek

Kevesebb testreszabási lehetőség, mint a desktop alkalmazásoknál

ScreenApp Video Summarizer árak

Starter: Ingyenesen használható

Növekedés: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

ScreenApp videóösszefoglaló értékelések

G2: Nem elérhető

Capterra: Nincs elég értékelés

1. lépés: 5Xing videók, 1. lépés: 5Xing munkafolyamatok

Teljesen utálom órákon át gyorsított felvételeket nézni és jegyzeteket készíteni minden alkalommal, amikor fontos információt találok, amit érdemes megjegyezni. Ez nagyon fárasztó.

A helyzet az, hogy nem mindig sikerül minden pontosan megérteni – nagyon könnyű kihagyni néhány részletet, amelyek később kulcsfontosságú koncepcióknak bizonyulnak.

Az AI videóösszefoglalók igazi áldás. Annyi értékes órát spóroltam meg azzal, hogy nem csak videókat néztem végig, hanem azokat rendszereztem és megosztottam is.

Rengeteg ingyenes, freemium és fizetős eszköz áll rendelkezésre, amelyek fantasztikus munkát végeznek a videók gyors és pontos átírásában és összefoglalásában. Sok közülük kipróbáltam, és a ClickUp egyértelműen a legkönnyebben használható. Ráadásul más funkciókkal is rendelkezik, például dokumentációval, csevegéssel stb., ami azt jelenti, hogy minden munkámat egyetlen platformon elvégezhetem.

A Claude is elég jó volt (de hát, az ára is az égbe szökött).

A ClickUp AI videóösszefoglaló eszköze (és sok más funkciója) ingyenesen használható. Próbáld ki, és nézd meg, hogyan egyszerűsödnek a munkafolyamataid!