Tájékozott döntések meghozatala: 10 első osztályú AI eszköz az adatok vizualizálásához

A hatalmas vagy összetett adathalmazokban a trendek és mintázatok azonosítása elengedhetetlen a tájékozott döntések meghozatalához, amelyek előreviszik az üzleti tevékenységét. Ugyanakkor ez egy időigényes folyamat, amely olyan érzést kelthet, mintha tűt keresnénk a szénakazalban. ?

A jó hír az, hogy rendelkezésre állnak olyan vizualizációs eszközök, amelyek segítségével könnyebben képet alkothat az adatairól és azokat könnyebben értelmezheti.

Manapság a mesterséges intelligencia egy lépéssel tovább viszi az adatvizualizációt: az adatvizualizációs AI-eszközök segítségével grafikonokat, táblázatokat, jelentéseket és irányítópultokat hozhat létre, amelyek feltárják a rejtett mintákat. Ezeket az információkat aztán stratégiai tervezéshez használhatja, így hatékonyabbá teheti folyamatait és javíthatja a termelékenységet minden területen.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb AI adatvizualizációs eszközt, amelyekkel javíthatja az adatokon alapuló döntéshozatalt.

Az AI adatvizualizációs eszközök robusztus algoritmusokat használnak az adatkészletek elemzésére, a minták azonosítására és az eredmények vizuális ábrázolására. Gondoljon rájuk úgy, mint fordítókra: Ön nyers adatokat ad nekik, ők pedig könnyen érthető táblázatokká és grafikonokká alakítják azokat, amelyek segítségével olyan trendeket is észlelhet, amelyek egyébként nem lennének olyan nyilvánvalóak.

Az AI-eszközök másodpercek alatt hatalmas mennyiségű komplex adatot képesek feldolgozni, így segítenek pontos előrejelzéseket készíteni és meghatározni a vállalat számára a jövőben követendő helyes utat. Ezen eszközök használatának további előnyei:

Idő-, erőfeszítés- és költségmegtakarítás

A döntéshozatal torzításának csökkentése

Személyre szabott vizualizációk létrehozása

Részletes jelentések készítése

Az adatminőség javítása

A megfelelő eszközzel optimalizálhatja a munkafolyamatokat és a folyamatokat, és új szintre emelheti a hatékonyságot. ?

Hogyan válasszuk ki a legjobb AI eszközt az adatok vizualizálásához?

Ha minőségi AI adatvizualizációs eszközt szeretne, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a következő jellemzőkkel:

Robusztus automatizálási funkciók: Az eszköznek képesnek kell lennie az adatok értelmezésére és vizualizációk létrehozására, minimális közvetlen beavatkozás mellett. Testreszabhatóság: Lehetővé kell tennie a vizualizációk igényeinek és márkairányelveinek megfelelő beállítását. Keressen például olyan lehetőségeket, amelyekkel megváltoztathatja a színeket, betűtípusokat és adatcímkéket. Skálázhatóság: Az eszköznek elég hatékonynak kell lennie ahhoz, hogy kis és nagy adathalmazokat egyaránt azonos hatékonysággal elemezzen. Könnyű használat: Az eszköznek világos elrendezéssel és intuitív felülettel kell rendelkeznie. Az eszköz használatához nem szükséges hónapokig tartó képzés vagy oktatóvideók megtekintése. Exportálási lehetőségek: Lehetővé kell tennie a vizualizációk különböző formátumokban történő exportálását és azok megosztását az érdekelt felekkel.

Több tucat AI adatvizualizációs eszközt átnéztünk, és kiválasztottuk a 10 legjobbat, amelyek könnyű használatukkal és fejlett funkcióikkal tűnnek ki. Nézze meg listánkat, és találja meg a tökéletes eszközt! ?

1. Tableau

A Tableau egy hatékony, AI-alapú üzleti intelligencia és elemzési platform, amely segít jobban megérteni az adatait, és ezzel gyorsítja a döntéshozatalt.

A Tableau népszerűségének egyik fő oka a könnyű használat – a szerszám vizualizációs lehetőségeinek használatához nincs szükség programozási ismeretekre. A természetes nyelvű lekérdezések támogatásának köszönhetően „kommunikálhat” a Tableau-val, hogy egyszerű angol nyelven értelmes, személyre szabott betekintést nyerjen az adataiból. ?

A Tableau prediktív modellezési és előrejelzési képességeivel az adatok alapjául szolgálhatnak a megalapozott döntéseknek és vállalatának jövőbeli sikerének.

Ha helyszíni megoldásra van szüksége, választhatja a Tableau Desktopot, ha pedig nagyobb rugalmasságot szeretne, akkor a Tableau Cloudot. Használja ki a Tableau Prep előnyeit az adatok tisztításához, konszolidálásához és formázásához az elemzés és vizualizálás céljából.

A Tableau legjobb funkciói

Helyi és felhőalapú megoldást kínál.

Kiváló CRM-elemzésekhez

Drag-and-drop tervezés

Számos integráció

A Tableau korlátai

A Tableau Server időnként lassú

Kisvállalkozások számára túl drága lehet.

Tableau árak

Tableau Creator : 75 USD/hó felhasználónként

Tableau Explorer : 42 USD/hó felhasználónként

Tableau Viewer: 15 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Tableau értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2100 értékelés)

2. Polimer

Professzionális megjelenésű vizualizációkat és irányítópultokat szeretne létrehozni anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnie? A Polymer a megoldás! A platform a könnyű használat és a robusztus AI funkciók közötti ideális egyensúlyt biztosítja, és ideális e-kereskedelmi, marketing és értékesítési csapatok számára.

Kezdje el használni a Polymert egy adatkészlet feltöltésével vagy egy csatlakozó kiválasztásával. Ezután használja ki a Polymer AI erejét az adatok elemzéséhez. A platform automatikusan generálja a műszerfalakat és részletes betekintést nyújt. Ossza meg a linkeket a releváns csapattagokkal, ágyazza be a vizualizációkat a webhelyébe, vagy adja hozzá őket prezentációkhoz.

Számos vizualizációs widget (beleértve oszlop- és oszlopdiagramokat, hőtérképeket és idősorokat), dinamikus irányítópultok és sablonok révén a Polymer értékes kiegészítője lehet adatelemzési eszköztárának.

A Polymer legjobb funkciói

Poly-AI az azonnali betekintés és az automatikus műszerfal-generáláshoz

Nincs szükség programozási ismeretekre.

Univerzális beágyazási lehetőségek (adjon hozzá Polymer vizualizációkat az alkalmazásához vagy webhelyéhez)

Nyolc adatvizualizációs widget

Több mint 20 sablon

A polimerek korlátai

Az interfész első használatkor túl bonyolultnak tűnhet.

Több sablon is hasznos lehet

Polimer árak

Starter : 10 USD/hó szerkesztőnként

Pro : 20 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: 500 USD/hó szerkesztőnként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Polimer értékelések és vélemények

Product Hunt: 5/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

Bónusz: AI gondolattérkép-készítő eszközök!

3. Sisense

Értelmezze adatait a Sisense segítségével – egy olyan platformmal, amely reszponzív felülettel és drag-and-drop kialakítással rendelkezik, hogy könnyedén vizualizálhassa adatait.

A Sisense segítségével interaktív üzleti intelligencia-dashboardokat hozhat létre, és komplex adatokat könnyen érthető vizuális elemekké alakíthat. Az intelligens számítási és ábrázolási lehetőségeknek köszönhetően bármilyen adathalmazzal dolgozhat, és azt a céljainak megfelelően ábrázolhatja. A dashboardok 100%-ban testreszabhatók – személyre szabhatja őket képek, szövegek vagy videók hozzáadásával.

A műszerfalakon megjelenő összes vizualizáció interaktív – egymással „kommunikálnak”, így Ön egy adott betekintésre tud ráközelíteni.

A platform Blox funkciója lehetővé teszi, hogy előre elkészített sablonokat használjon az adatok testreszabott, használható alkalmazásokká alakításához, amelyekhez közvetlenül a műszerfalról férhet hozzá – szinte vagy egyáltalán nem szükséges kódolás! ?

A Sisense legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciával működő számításokat és diagramokat tartalmazó irányítópultok

Interaktív vizualizációk

Blox funkció előre elkészített sablonok segítségével analitikai alkalmazások létrehozásához

Fejlett jelentéskészítési és adatmegosztási lehetőségek

A Sisense korlátai

Nehéz telepítési folyamat

Egyes felhasználók nem szeretik a gyakori frissítéseket.

Sisense árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sisense értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés)

4. MonkeyLearn

A MonkeyLearn szövegelemzési eszközök egész arzenálját kínálja, amelyek segítségével értékes betekintést nyerhet ügyfelei visszajelzéseiből, és zökkenőmentesen haladhat előre. ?

Az eszköz előre betanított osztályozókkal és kivonókkal rendelkezik, amelyek segítenek az adatok rendezésében és szervezésében. Nem szeretné használni őket? Semmi gond – készítse el a sajátját (kódolás nélkül) és élvezze a maximális testreszabhatóságot.

Az eszköz rendkívül könnyen használható. Először csatlakoztassa a szöveges adatait (fájlok feltöltésével vagy alkalmazásokkal való csatlakozással). Ezután alkalmazza az előre betanított vagy saját szövegelemzési modelleket a szöveg címkézéséhez. Az elemzés befejezése után egyedi vizualizációkat hozhat létre és több adatbevitelt (például egyéni mezőket és dátumokat) kombinálhat. Az alkalmazást más adatvizualizációs eszközökkel, például a Tableau vagy a Looker Studio (Google Data Studio) alkalmazásokkal is összekapcsolhatja a részletesebb betekintés érdekében.

A MonkeyLearn legjobb funkciói

Hatékony szövegelemzési lehetőségek egyedi vizualizációkkal

Lehetővé teszi a osztályozók és kivonók testreszabását kódolás nélkül.

Csatlakozik a népszerű adatvizualizációs eszközökhöz

A MonkeyLearn korlátai

Néhány felhasználó szerint az eszköz drága.

Korlátozott integrációk

MonkeyLearn árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MonkeyLearn értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (5+ értékelés)

TrustRadius: 9,2/10 (10+ értékelés)

5. Power BI

A Microsoft Power BI segítségével adatvizualizációs szakértővé válhat olyan funkcióknak köszönhetően, amelyek segítenek feltárni a rejtett mintákat és az adatokat cselekvéssé alakítani.

A Power BI-n belül elérhető Copilot (a Microsoft mesterséges intelligencia asszisztense) használatának köszönhetően villámgyorsan juthat el az információkhoz. Csak be kell írnia az adatait és leírnia a kívánt információkat, és az eszköz azonnal előállítja azokat.

A Power BI adatvizualizációs opcióival és a drag-and-drop jelentéskészítő felületével pontosan meghatározhatja a trendeket és személyre szabott, megosztható jelentéseket készíthet.

Csatlakoztassa a Power BI-t a már használt egyéb Microsoft alkalmazásokhoz, és élvezze a kiváló funkcionalitást és kényelmet.

A Power BI legjobb funkciói

Használja ki a Microsoft AI asszisztensének erejét a hasznosítható betekintések kinyeréséhez.

Központosított irányítópultok az összes adat kezeléséhez

Drag-and-drop jelentésvászon

Zökkenőmentes integráció a Microsoft ökoszisztéma egyéb alkalmazásaival

A Power BI korlátai

Nincs fejlett testreszabási lehetőség az adatok vizualizálásához.

Meredekebb tanulási görbe

Power BI árak

Power BI a Microsoft Fabricben : Ingyenes (korlátozott lehetőségek)

Power BI Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Power BI Premium : 20 USD/hó felhasználónként

Power BI Premium kapacitásonként (Premium SKU-k) : 4995 USD/hó kapacitásonként

Power BI Premium kapacitásonként (Fabric SKU-k): 262,80 USD/hó kapacitásonként

Power BI értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

TrustRadius: 8,4/10 (1500+ értékelés)

6. HiPlot

A Facebook HiPlot egy könnyű és nyílt forráskódú adatvizualizációs eszköz, amely segít felismerni a rejtett mintákat és trendeket. Ezt párhuzamos ábrák segítségével teszi, amelyek ideális vizualizációs típusok a nagy dimenziójú adatkészletek és változók elemzéséhez és összehasonlításához.

A HiPlot által az adatok vizualizálásához használt párhuzamos grafikonok interaktívak, és lehetőség van a stílusuk megváltoztatására. Rajzoljon egy vagy több tengely mentén, testreszabhatja az értéktartományokat és beállíthatja a színeket, hogy vizuális elemei egyediek legyenek.

Alapértelmezés szerint a HiPlot JSON és CSV fájlokat tud olvasni. Python-elemzőket is hozzáadhat a HiPlot-kísérletek létrehozásához.

A HiPlot legjobb funkciói

Célközönsége: AI-t és gépi tanulást kutató fejlesztők

Adatvizualizáció interaktív párhuzamos ábrák segítségével

Nyílt forráskódú

Alapértelmezés szerint támogatja a JSON és CSV fájlokat.

A HiPlot korlátai

Azok, akik még nem ismerik az adatvizualizációt, bonyolultnak találhatják.

Nem jó választás azok számára, akik diagramokat, grafikonokat és táblázatokat szeretnének használni.

HiPlot árak

Ingyenes

HiPlot értékelések és vélemények

Nincs értékelés

7. Akkio

Az Akkio generatív üzleti intelligenciát használ, hogy segítsen Önnek az adatok elemzésében és vizualizálásában.

Kiemelkedő AI funkciója a Chat, amely lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel az adataival kapcsolatban, és gyors, pontos válaszokat kapjon. Ez a megoldás a GPT-4 nagy nyelvi modelljén alapul, így egyetlen sor kód írása nélkül is megkaphatja a szükséges válaszokat. A kérdések feltevése mellett a Chat segítségével vizuális elemeket is létrehozhat az adataiból.

Az Akkio mesterséges intelligenciája az Ön céljaihoz igazodó jelentéseket és irányítópultokat hozhat létre. Csak csatlakoztassa adatait, és írja le a projektet, alkalmazást vagy problémát, és az Akkio azonnal jelentéseket generál a megadott információk alapján.

Az eszköz integrálható olyan népszerű alkalmazásokkal és platformokkal , mint a Hubspot, az Airtable, a Salesforce és a Zapier, így zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatokba.

Az Akkio legjobb funkciói

AI-alapú csevegés

Generatív jelentések és irányítópultok

Gép tanuláson alapuló előrejelzések és prognózisok

Számos integráció

Az Akkio korlátai

Nincs fejlett adatgyűjtési funkciója

A lehetőségek száma elsöprő lehet.

Akkio árak

Starter : 49 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 499 USD/hó öt felhasználó számára

Üzleti : 1499 USD/hó 10 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi

Akkio értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

Product Hunt: 5/5 (50+ értékelés)

8. Graphy

Egyszerű eszközt keres a diagramok készítéséhez? A Graphy a legjobb választás – a platformon regisztráció nélkül is ingyenesen vizualizálhatja adatait grafikonok segítségével. ?

A platform használata nem is lehetne egyszerűbb. Csak annyit kell tennie, hogy beírja adatait a képernyő jobb oldalán található táblázatba, és a Graphy vizualizálja azokat. Válasszon hatféle diagramtípus közül: oszlop, vonal, kombinált, kör, tölcsér vagy hőtérkép. Testreszabhatja diagramját a téma, a színpaletta, a háttér és a szegélyek megváltoztatásával.

A platformra való regisztráció szintén ingyenes, és hozzáférést biztosít az AI által generált diagramokhoz és részletes betekintésekhez. A Graphy AI írója segítségével felismerheti az anomáliákat, összefoglalhatja az adatokat, valamint prezentációkat és jelentéseket írhat.

A Graphy legjobb funkciói

AI író, amely betekintéseket és jelentéseket generál az adataiból

Könnyen használható

Hatféle diagrammal vizualizálja adatait

Testreszabási lehetőségek

A Graphy korlátai

Egyes funkciók fizetős előfizetést igényelnek.

Kizárólag diagramokra összpontosít

Graphy árak

Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Graphy értékelések és vélemények

Nincs értékelés

9. Vizuálisan

A Visually önmagában nem adatvizualizációs eszköz, de Ön azzá teheti. Ez a platform egy online piactér, amely összeköti a vállalkozásokat a tervezés, a közösségi média, a tartalomírás és a marketing szakértőivel.

A Visually oldalon olyan szakembereket találhat, akik segítenek videók, jelentések, e-könyvek, infografikák és egyéb anyagok elkészítésében és közzétételében. Miután összeállította csapatát, dolgozzon adatvizualizációs projektjein a Visually Workspace felületen. Teljes ellenőrzése van a folyamat felett, felügyelheti az egész folyamatot, visszajelzéseket adhat és módosításokat kérhet, amíg tökéletes eredményt nem kap.

Vizuálisan legjobb funkciók

Segít kapcsolatba lépni az adatvizualizációs szakértőkkel

Könnyen használható

Költséghatékony

Vizuális korlátok

Lehetséges kommunikációs problémák

Nem azoknak szól, akik maguk szeretnék vizualizálni az adatokat.

Vizuális árazás

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vizuális értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (10 értékelés alatt)

TrustRadius: 9/10 (5 értékelés alapján)

10. Google Charts

Olyan eszközt keres, amely hatalmas vizualizációs könyvtárral rendelkezik? Akkor a Google Charts az Ön számára ideális választás! A platform több tucatnyi, azonnal használható adatvizualizációs lehetőséget kínál, az oszlopdiagramoktól és szófákig, a hisztogramokig és intervallumokig. ?

A platform használata JavaScript-et igényel – ez szükséges a Google Charts beágyazásához a weboldalába. Ezután töltse be a kívánt könyvtárakat, sorolja fel a vizualizálni kívánt adatokat, és hagyja, hogy az eszköz elvégezze a munkát.

A diagramokat interaktív irányítópulttal összekapcsolva értékes betekintést nyerhet, összehasonlíthatja az adatokat és előrejelzéseket készíthet.

A Google Charts legjobb funkciói

Kiterjedt diagram- és grafikonkönyvtár az adatok vizualizálásához

Interaktív irányítópultok

Könnyen beágyazható a weboldalába

A Google Charts korlátai

Teljesítményproblémák nagy adathalmazok kezelése során

JavaScript szükséges

A Google Charts árai

Ingyenes

Google Charts értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

Az eddig bemutatott eszközök kiválóan alkalmasak az adatok vizualizálására, de hiányoznak belőlük az adatkezeléshez, a projektek és feladatok felügyeletéhez, az együttműködéshez és az előrehaladás nyomon követéséhez szükséges átfogó funkciók. Ha olyan all-in-one platformot keres, amely mindezekben és még sok másban is segítséget nyújt, akkor a ClickUp a legjobb választás.

A ClickUp egy rendkívül hatékony projekt- és feladatkezelő platform, amely számos olyan opcióval rendelkezik, amelyek segítségével szemmel tarthatja a szervezeten belüli összes tevékenységet és biztosíthatja a zökkenőmentes működést.

Az egyik ilyen lehetőség a ClickUp AI – egy hatékony írási asszisztens, amely segíthet különböző ismétlődő és manuális feladatok egyszerűsítésében. Használja professzionális e-mailek írásához, hosszú dokumentumok összefoglalásához, ötletek kidolgozásához, teendők generálásához vagy projekt ütemtervek készítéséhez.

A ClickUp AI erejének kihasználása egyszerű – nincs szükség kódolási ismeretekre. A ClickUp AI jól párosítható egy másik funkcióval, amelyet imádni fog: a ClickUp Docs-szal. Használja fontos dokumentumok létrehozására, szerkesztésére, megosztására és kezelésére, miközben megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést és a biztonsági rések kialakulását. ?

A ClickUp AI használata a ClickUp Docs-ban

A ClickUp AI végtelen számú dokumentumtípust képes generálni, például projektismertetőket, óravázlatokat és egyéb dokumentumokat, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

Képzeljük el, hogy Ön egy projektmenedzser, akinek minél hamarabb meg kell írnia egy projektismertetőt. A ClickUp AI és a ClickUp Docs segítségére siet, és összefogva segítik Önt a feladat elvégzésében.

Az első lépés az, hogy megnyit egy ClickUp Doc dokumentumot, és beírja a „/AI tools” parancsot.

A képernyőn megjelenik egy legördülő lista. Válassza ki a lista jobb oldalán található Népszerű lehetőséget, majd kattintson a Projekt gombra. Most válassza ki a Termékismertető lehetőséget, adja meg a releváns részleteket, és hagyja, hogy a ClickUp AI elkészítse a tökéletes projektismertetőt!

ClickUp műszerfalak

A ClickUp 3.0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapatában vagy osztályán még hátralévő feladatokról.

A ClickUp egy másik funkcióval is rendelkezik, amely adatvizualizációra használható: a ClickUp Dashboards. Ezzel a következőket teheti:

A ClickUp Dashboards több mint 50 widgetet (például egyéni diagramok, sprintek és időkövetés) tartalmaz, amelyekkel személyre szabhatja a vizualizációkat. Ezek a sokoldalú eszközök felbecsülhetetlen értékűek különböző felhasználási esetekben, például marketingelemzés, projektmenedzsment, költségtervezés, adatbázis-kezelés és munkaterhelés-figyelés során.

Ha segítségre van szüksége az adatok ábrázolásához, vagy gyors megoldást keres, használja a ClickUp sablonjait. Több mint 1000 lehetőség közül választhat adatáramlási diagramok, buborékdiagramok vagy szervezeti ábrák létrehozásához.

Emellett sablonok is rendelkezésre állnak adatbázisok létrehozásához és kezeléséhez, stratégiai tervezéshez és projektmenedzsmenthez – használja őket a termelékenység növelése és a következetesség biztosítása érdekében.

Akár mesterséges intelligenciával működnek, akár nem, a gépi tanulás által támogatott adatvizualizációs technikák rengeteg előnnyel járnak. Segítenek feltárni az adatelemzésben rejlő rejtett mintákat, hogy azokat kihasználva javíthassa vállalkozása különböző területeit.

Ha többet szeretne, mint egy egyszerű adatvizualizációs eszközt, regisztráljon a ClickUp-ra, és élvezze a robusztus projekt- és feladatkezelési, szervezési, együttműködési és kommunikációs lehetőségeket. ?