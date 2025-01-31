10 űrlapautomatizáló szoftver a gyorsabb adatelemzés és -gyűjtés érdekében

Akár alkalmazottai véleményét szeretné megismerni, akár ügyfeleit szeretné megkérdezni termékével kapcsolatos tapasztalataikról, az ilyen adatok gyűjtésének arany standardja a űrlap. ?

Bár az űrlapok nagyon értékesek, elkészítésük nem egyszerű feladat, nem is beszélve az összegyűjtött adatok elemzéséről. Szerencsére már elmúltak azok az idők, amikor manuális adatbevitelre kellett támaszkodni, Excelben vagy akár papír alapú űrlapokon. Ma már léteznek űrlapautomatizáló szoftverek, amelyek elvégzik ezt a munkát.

Ezekkel a praktikus eszközökkel nagy mennyiségű adatot gyűjthet, és azokat strukturált, értékes információkká alakíthatja, amelyek segítségével javíthat teljesítményén, módosíthatja üzleti stratégiáit, és megértheti ügyfelei vagy alkalmazottai nézőpontját.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb űrlapautomatizáló szoftvereket, megismertetjük azok funkcióit, és segítünk megtalálni azt, amelyik leginkább megfelel az Ön adatgyűjtési és -elemzési igényeinek.

Mit kell keresnie az űrlapautomatizáló szoftverekben?

Az automatizálások automatikusan eredményeket váltanak ki, amikor egy művelet történik a ClickUp-ban.

Az űrlapautomatizáló szoftvereknek egyszerűsíteniük kell az adatok gyűjtését és elemzését, nem pedig megnehezíteni azt. Ha tehát olyan minőségi eszközt keres, amely időt takarít meg és megnyugtatja az idegeit, akkor keressen olyan eszközöket, amelyek a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

Könnyű használat : A szoftvernek lehetővé kell tennie az űrlapok kódolási ismeretek nélkül történő létrehozását. Előnyös, ha drag-and-drop felülettel rendelkezik, amelynek segítségével néhány kattintással testreszabhatja az űrlapokat.

Kiterjedt sablonkönyvtár : A platformnak előre elkészített, testreszabható sablonokat kell kínálnia, amelyek segítségével gyorsan létrehozhat digitális űrlapokat, és azokhoz igazíthatja céljait.

Több nézet : Lehetővé kell tennie, hogy az adatokat különböző perspektívákból vizsgálja meg, hogy jobban megértse azokat. Például a naptárak segíthetnek az adatok időrendi áttekintésében, míg a táblák az összegyűjtött információkat állapot, prioritás, felelős személy vagy más kiválasztott kategória szerint csoportosíthatják.

Rugalmaság : A platformnak lehetővé kell tennie, hogy az űrlapok válaszai alapján elrejtse vagy hozzáadjon kategóriákat az űrlapokhoz, hogy azok relevánsabbá váljanak.

Robusztus elemzés: Olyan funkciókkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik az összegyűjtött információk valós idejű elemzését és a releváns következtetések levonását.

A 10 legjobb űrlapautomatizáló szoftver

Több tucat űrlapautomatizálási eszközt vizsgáltunk meg, és kiválasztottuk a 10 legjobbat, amelyek tökéletes egyensúlyt biztosítanak a funkcionalitás, a könnyű használat és a testreszabhatóság között. Fedezze fel, mit kínálnak ezek az eszközök, és tegye hatékonyabbá adatgyűjtését a megfelelő űrlapautomatizálási szoftverrel! ?

E-mail mező hozzáadása a ClickUp űrlaphoz az űrlapra való húzással és elhelyezéssel.

A ClickUp verhetetlen, ha űrlapautomatizáló szoftverekről van szó. Az Űrlap nézet segítségével az űrlapok és kérdőívek elkészítése könnyebb, mint valaha – húzza át a kívánt mezőket, és készítsen egy személyre szabott adatgyűjtő eszközt. Nem tudja, mit vegyen fel az automatizált űrlapokba? Használja a ClickUp AI szolgáltatást, hogy azonnal ötleteket generáljon, és érthető, releváns anyagokat írjon.

A ClickUp Forms feltételes logikája a felhasználói válaszok alapján is képes alkalmazkodni a felmérés kérdéseihez. Ezenkívül a válaszokat feladatokká alakíthatja, és automatikusan elküldheti a megfelelő csapatnak. Ha például egy felhasználó egy funkciót javasol, a ClickUp automatizálási funkciója továbbítja azt a termékfejlesztő vagy szoftvercsapatnak, akik a Feladat nézetben láthatják a vonatkozó választ.

Bár mindig lehetősége van a űrlapot a semmiből létrehozni, javasoljuk, hogy kezdjen egy testreszabható, előre elkészített sablonnal a ClickUp sablonkönyvtárból, amely gyakorlatilag bármilyen felhasználási esetre alkalmas, beleértve a visszajelzések gyűjtését vagy kreatív kérések kiadását.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyedi űrlapnézet, több mint 15 további nézettel együtt

Feltételes logika a bonyolultabb és célzottabb űrlapokhoz

Robusztus automatizálási lehetőségek

Több mint 1000 előre elkészített sablon, hogy űrlapjai gyorsabban elkészüljenek.

Kollaboratív ClickUp Docs

AI-alapú írási asszisztens

Több mint 1000 egyéb eszközzel integrálható

A ClickUp korlátai

A számos hatékony funkció miatt egyes új felhasználóknak tanulási görbe lehet szükséges.

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Typeform

Olyan platformot keres, amely kizárólag űrlapok készítésére összpontosít? Akkor fontolja meg, hogy következő űrlapját a Typeform segítségével írja meg!

A Typeform népszerűségének fő oka az egy-egy diánkénti felület, amelynek köszönhetően a felhasználók úgy érzik, mintha egy beszélgetésben vennének részt, ahelyett, hogy egy online űrlapot töltenének ki. A Typeformban létrehozott űrlapok dinamikusak – a felhasználók válaszaitól függően különböző helyzetekhez igazodnak.

Az űrlapok létrehozásakor a Typeform AI-képességeire is támaszkodhat. Az AI nemcsak a nyelvi kifejezéseket finomítja, hanem az Ön szándékától függően automatikusan kérdéseket is megfogalmaz.

A platform több mint 3000 sablonjának köszönhetően, amelyek trivia kvízekhez, felhasználói visszajelzésekhez, termékajánlásokhoz, alkalmazotti elkötelezettséghez és közvélemény-kutatásokhoz használhatók, pillanatok alatt digitális űrlapokat hozhat létre. ?

A Typeform integrálható olyan népszerű platformokkal, mint a Slack, az Airtable, a Zoho és a Pipedrive, így néhány kattintással értelmezheti adatait.

A Typeform legjobb funkciói

Kifejezetten űrlapok készítésére tervezve

AI-alapú

Több mint 120 integráció

Egy-egy diával működő felület

Több mint 3000 sablon

A Typeform korlátai

Egyes felhasználók szerint meredekebb árstruktúra

A kezdeti beállítás kihívást jelenthet.

Typeform árak

Alap : 25 USD/hó felhasználónként

Plusz : 50 USD/hó három felhasználó számára

Üzleti : 83 USD/hó öt felhasználó számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Typeform értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (750+ értékelés)

3. SurveySparrow

Funkcionális és esztétikus felméréseket készíteni nem egyszerű feladat, ha nem a megfelelő eszközt használja. Szerencsére a SurveySparrow segítségével ez soha nem jelent problémát.

A platform segítségével figyelemfelkeltő kérdőíveket hozhat létre, amelyek minden fontos kérdést felvetnek. Mivel szeretné fenntartani a felhasználók érdeklődését, örömmel fogja venni, hogy intelligens kérdőíveket kijelző és ugrási logikával hozhat létre – a kérdőívek felveszik a felhasználók válaszait, hogy a megfelelő kérdéseket jelenítsék meg, vagy egy adott szakaszra ugorjanak. Például, ha azt kérdezi a válaszadóktól, hogy macskát vagy kutyát szeretnek-e, és ők a macskát választják, akkor nem érdemes megkérdezni őket a kedvenc kutyafajtájukról. ?

A SurveySparrow egy kényelmes Executive Dashboard felülettel is rendelkezik, ahol lekérdezheti a felméréseiből származó adatokat, nyomon követheti a KPI-ket, jelentéseket készíthet és trendeket azonosíthat. Hívja meg csapatát a Dashboardra, elemezze az eredményeket, és dolgozzon ki stratégiákat a növekedés elősegítésére.

Több száz témával és integrációval népszerű alkalmazásokkal és platformokkal, mint például a Zapier, a Slack és a Salesforce, a SurveySparrow maximális testreszabhatóságot kínál, és lehetővé teszi a munkafolyamatok központosítását.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Intelligens felmérések

Vezetői irányítópult

Együttműködésbarát

Több száz integráció és téma

A SurveySparrow korlátai

Az árazási modell túl magas lehet a start-upok és a nonprofit szervezetek számára.

Átfogó stílusbeállítási lehetőségek hiánya

SurveySparrow árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SurveySparrow értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

4. Jotform

Írja le űrlapjait a Jotform segítségével , egy fantasztikus online szerkesztővel, amely ideális mindenféle űrlap létrehozásához, a termékrendelésektől és az új ügyfelek regisztrációjától a szállodai foglalásokig és a felhasználói visszajelzésekig. ✍️

A Jotform űrlap-automatizáló szoftverével az űrlapok készítése egyszerű és könnyű. Ha teljesen nulláról indul, először a képernyő bal oldalán található alapelemeket adja hozzá, majd a drag-and-drop építővel mozgathatja őket az űrlapra. A Jotform sablonjai közül választhat, több mint 10 000 lehetőség közül.

A platform több mint 150 alkalmazással és platformmal integrálható, így automatikusan elküldheti az űrlapokat.

Ha termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít, örömmel fogja hallani, hogy az űrlapon keresztül közvetlenül fizetést kaphat.

Az online űrlapok előnye a könnyű adatelemzésben rejlik, és a Jotform jelentéskészítő funkciója ezt lehetővé teszi. Alakítsa át a nyers adatokat professzionális jelentésekké, ossza meg azokat munkatársaival, vagy ágyazza be webhelyére, hogy mindenki láthassa őket.

A Jotform legjobb funkciói

Drag-and-drop űrlapszerkesztő

Több mint 150 integráció

Több mint 10 000 űrlap-sablon

Jelentéskészítő az összegyűjtött adatok elemzéséhez

A Jotform korlátai

Esetleges hibák

Az űrlapok weboldalakba való beágyazása egyszerűsíthető

A Jotform árai

Starter : Ingyenes (legfeljebb öt űrlap)

Bronz : 34 USD/hó (legfeljebb 25 űrlap)

Silver : 39 USD/hó (legfeljebb 50 űrlap)

Gold : 99 USD/hó (legfeljebb 100 űrlap)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Jotform értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1500+ értékelés)

5. Zoho Forms

A Zoho Formshoz hasonló platform használatával a robusztus űrlapok létrehozása nem feltétlenül bonyolult feladat.

Az eszköz űrlapszerkesztőjével több mint 30 mezőtípus közül választhat (név, legördülő menü, fizetés, szakasz stb.), és a drag-and-drop felület segítségével hozhat létre űrlapokat. Használjon feltételes logikát a felesleges lépések kihagyásához és a felhasználók figyelmének fenntartásához.

Mivel a digitális űrlapok elkészítése időigényes lehet, a Zoho Forms lehetővé teszi, hogy elmentse az elért eredményeket, és bármikor folytathassa a munkát onnan, ahol abbahagyta, adatvesztés nélkül.

A platform több mint 40 előre elkészített sablont kínál, amelyekkel időt takaríthat meg. Az Ön igényeinek és üzleti szükségleteinek megfelelően testreszabhatja őket.

A Zoho Forms lenyűgöző elemzési lehetőségekkel rendelkezik: megtekintheti az összegyűjtött adatokat táblázatos nézetben, jelentéseket készíthet és exportálhat, több űrlap válaszát egyesítheti, valamint nyomon követheti a célokat.

Az automatizálási funkciók lehetővé teszik, hogy az űrlapok beküldését konkrét csapattagokhoz rendelje, az űrlapadatokat a kiválasztott alkalmazásokba küldje, és e-maileket indítson el, ha egy űrlap beküldése megfelel a beállított kritériumoknak.

Egyéb hasznos funkciók: űrlapok beágyazása weboldalakba, fejlett testreszabási lehetőségek és fizetési átjárók.

A Zoho Forms legjobb funkciói

Több mint 30 űrlapmező-típus

Drag-and-drop felület

Fejlett elemzési funkciók

Automatizálási lehetőségek

A Zoho Forms korlátai

Néhány felhasználó problémát tapasztalt az ügyfélszolgálat elérhetőségével kapcsolatban.

Az integrációs lehetőségek frissítéssel javíthatók

Zoho Forms árak

Alap : 10 USD/hó felhasználónként

Standard : 25 USD/hó 10 felhasználó számára

Professzionális : 50 USD/hó 25 felhasználó számára

Prémium: 90 USD/hó 100 felhasználó számára

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Zoho Forms értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

6. FormAssembly

A FormAssembly ötvözi a könnyű használatot és a hatékony elemzési lehetőségeket. A platform űrlapszerkesztőjével többféle mezőtípus (például szövegbeviteli mező, rádiógombok vagy legördülő menü) közül választhat, hogy személyre szabott űrlapokat hozzon létre.

Használja a drag-and-drop szerkesztőt a digitális űrlapok konfigurálásához, és győződjön meg arról, hogy minden elem a megfelelő helyen van. Szabadon szerkesztheti a témákat, és kihasználhatja a feltételes mezőket, hogy űrlapjai még okosabbak legyenek.

A FormAssembly integrációinak köszönhetően az összegyűjtött adatokat közvetlenül egy Ön által választott alkalmazásba viheti át. Például frissítheti a Salesforce rekordjait.

A platform célja a pontos és egyszerű adatértelmezés. Lehetővé teszi, hogy az összegyűjtött információkat táblázatokká és grafikonokká alakítsa, hogy vizualizálja és megértse a válaszokat. ?

A forradalmian új FormAssembly Workflow opcióval az űrlapokon keresztül gyűjtött adatok alapján üzleti folyamatokat és munkafolyamatokat hozhat létre. Ezzel időt és pénzt takaríthat meg, és jobb döntéseket hozhat.

A FormAssembly legjobb funkciói

Többféle mezőtípus

Könnyű használat

Integrációk népszerű alkalmazásokkal és platformokkal

Kiváló adatmegjelenítési lehetőségek

A FormAssembly korlátai

Lassabb betöltési idők, ha sok űrlapválasz érkezik

További testreszabási lehetőségek előnyösek lennének.

FormAssembly árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

FormAssembly értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

7. Cognito Forms

Felhasználóbarát űrlapokat szeretne készíteni és automatizálni szeretné munkafolyamatait? A Cognito Forms pontosan az, amire szüksége van. ?

Ez az űrlapautomatizáló szoftver lehetővé teszi testreszabható mezőtípusokkal rendelkező űrlapok létrehozását, hogy pontosan a kívánt adatokat rögzíthesse. Jelölőnégyzetek, legördülő menük, dátumok és időpontok segítségével olyan űrlapokat hozhat létre, amelyek megfelelnek céljainak.

Ennek az eszköznek az előnye, hogy a gyűjtött adatok alapján közvetlenül az űrlapon végezhet számításokat. Az adatokat elküldheti más, a Cognito Forms-szal integrált platformokra is, például a Google Analyticsre és a Microsoft Power Automate-re.

A fejlett automatizálási lehetőségeknek köszönhetően az Ön által létrehozott digitális űrlapok segíthetnek a munkafolyamatok racionalizálásában. Testreszabhatja az értesítéseket, hogy a megfelelő csapat tagjai értesüljenek a felhasználói válaszokról, és azonnal intézkedhessenek. Például továbbíthatja a potenciális ügyfeleket az értékesítési csapatnak, vagy továbbíthatja a felhasználói visszajelzéseket a termékfejlesztési csapatnak.

A Cognito Forms széles sablonválasztékkal rendelkezik – típus, iparág vagy funkció szerint szűrheti őket, és megtalálhatja az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

A Cognito Forms legjobb funkciói

Testreszabható mezőtípusok

Űrlapon belüli adat számítások

Robusztus automatizálási funkciók

Több száz sablon

Könnyen konfigurálható értesítések

A Cognito Forms korlátai

Nincsenek részletes utasítások az összes funkció használatához

A pénznem és a dátum mező formátumai az űrlap létrehozásának országához vannak kötve.

Cognito Forms árak

Egyéni : Ingyenes (egy felhasználó)

Pro : 15 USD/hó két felhasználó számára

Csapat : 35 USD/hó öt felhasználó számára

Vállalati: 99 USD/hó 20 felhasználó számára

Cognito Forms értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

8. SurveyMonkey

A SurveyMonkey az egyik legnépszerűbb online platform, amelyet kifejezetten űrlapok és felmérések készítésére terveztek. ?

Megkönnyíti az űrlapok létrehozását különböző mezőtípusokkal a fizetések, a kapcsolattartási adatok és a fájlok számára. A témákat és a formátumot is saját igényei szerint testreszabhatja. Válasszon több mint 25 kérdés típus közül, például csúszka, többválasztós és csillaggal történő értékelés, hogy csökkentse az elfogultságot és a lehető legátláthatóbb legyen.

Nem tudja, mit írjon az űrlapjaiba, hogy releváns válaszokat kapjon? A SurveyMonkey Genius egy álruhás mesterséges intelligencia szuperhős, aki segít Önnek! Segít minimalizálni a hibákat és a megfelelő kérdéseket összeállítani.

A platform lehetővé teszi, hogy személyre szabja az értesítéseket minden űrlap beküldése esetén, az összegyűjtött adatokat táblázatokba helyezze át a könnyebb áttekintés érdekében, és az információkat kedvenc táblázatkezelő szoftverébe exportálja.

A Zapier integrációnak köszönhetően a SurveyMonkey-t több mint 5000 alkalmazáshoz és platformhoz csatlakoztathatja, és automatizálhatja a munkafolyamatokat.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Többféle mező- és kérdés típus

SurveyMonkey Genius

Testreszabható értesítések

Zökkenőmentes Zapier integráció

A SurveyMonkey korlátai

Korlátozott rugalmasság az űrlapok tervezése terén

Egyes felhasználók elavultnak tartják a felületet.

SurveyMonkey árak

Az árakról tájékozódjon a weboldalon, mivel többféle szint és opció létezik.

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 18 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (9500+ értékelés)

9. PerfectApps

A PerfectApps elsősorban egy kódolás nélküli platform alkalmazások és munkafolyamatok létrehozásához, akkor mit keres itt? Nem, ez nem hiba, mert a platform kiváló vizuális tervezővel rendelkezik, amely lehetővé teszi űrlapok létrehozását kódolási ismeretek nélkül.

A drag-and-drop builder segítségével néhány kattintással bármilyen típusú űrlapot összeállíthat. Helyezze össze az elemeket, és testreszabhatja az űrlap elrendezését és témáit. Készítsen dinamikus űrlapokat, amelyek feltételes logikával a megfelelő kérdéseket teszik fel.

Webes űrlapjainak közzététele egyszerűbb, mint valaha – egyetlen gombnyomással megoszthatja őket e-mailben vagy biztonságos linken keresztül, vagy beágyazhatja őket webhelyére.

A PerfectApps API segítségével összekapcsolhatja az űrlapokat harmadik féltől származó alkalmazásokkal, automatizálhatja az adatgyűjtést, és hibák kockázata nélkül pontos eredményeket kaphat.

Használja a platform hatékony beépített jelentéskészítő funkcióit, hogy az összegyűjtött adatokat diagramokká, táblázatokká és grafikonokká alakítsa, és megalapozott döntéseket hozzon a munkafolyamatokról.

A PerfectApps legjobb funkciói

Kódolás nélküli, könnyen használható űrlapautomatizáló eszköz drag-and-drop funkcióval.

Könnyű űrlapmegosztás

Kiváló jelentési lehetőségek

PerfectApps API

A PerfectApps korlátai

Az űrlapok nem annyira rugalmasak

Néhány felhasználó számára meredekebb tanulási görbe

PerfectApps árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

PerfectApps értékelések és vélemények

GetApp : 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

10. PandaDoc

A PandaDoc nem egy űrlapkészítő platform, hanem a dokumentumok automatizálására specializálódott, és lehetővé teszi dokumentumok létrehozását, nyomon követését, szerkesztését, megosztását, elküldését és elektronikus aláírását. Van azonban egy opció webes űrlapok létrehozására, amelyek segítségével elektronikus aláírásokat, visszajelzéseket vagy bármilyen típusú adatokat gyűjthet alkalmazottaitól, ügyfeleitől vagy üzleti partnereitől. ?

Az űrlapokat a nulláról kezdve építheti fel – a platform eszköztára számos lehetőséget és mezőtípust kínál, hogy a munkáját a lehető legkönnyebbé tegye. Időt is megtakaríthat, és szerkeszthető sablonokra támaszkodhat a személyre szabott űrlapok létrehozásához.

Az űrlapok megosztásához nincs szükség kódolásra – hozzon létre egy közvetlen linket, hogy eljuttassa azokat az érdekelt felekhez, vagy ágyazza be azokat a webhelyére.

A PandaDoc segítségével aláírási megrendeléseket adhat hozzá az űrlapjaihoz, befizetéseket gyűjthet és könnyedén szerkesztheti a közzétett űrlapokat.

A PandaDoc legjobb funkciói

Könnyen használható eszközkészlet

Egyszerű űrlapmegosztás

Aláírási megrendelések hozzáadása az űrlapokhoz

Fizetések beszedése

A PandaDoc korlátai

Az ár túl magas lehet magánszemélyek, induló vállalkozások és kisebb cégek számára.

Egyes felhasználók említik, hogy időnként kijelentkeznek a platformról.

PandaDoc árak

Ingyenes

Essentials: 19 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 49 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

PandaDoc értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Turbózza fel adatait az űrlapautomatizáló szoftverrel

Az űrlapok kiválóan alkalmasak a szükséges információk megszerzésére. Az űrlapautomatizáló szoftverek még egy lépéssel tovább mennek, és lehetővé teszik az adatok gyűjtését és elemzését anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania. ?

A listánkon szereplő űrlapautomatizáló szoftverek olyanok, mint az űrlapautomatizáló varázslók, lenyűgöző lehetőségekkel az űrlapok létrehozásához, megosztásához és jelentések generálásához. Ha olyan platformra van szüksége, amely többet nyújt, és a kiváló együttműködési funkciók mellett fantasztikus feladat- és projektkezelést is kínál, próbálja ki a ClickUp-ot!