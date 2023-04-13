A feltételes logikával támogatott intelligens űrlapok támogatják a legbonyolultabb munkafolyamatokat

Majdnem három év telt el azóta, hogy a ClickUp bevezette az Űrlap nézetet. Azóta ez a funkció a felhasználók kedvencévé vált, mivel az Űrlapok jelentik a fő eszközt, amellyel felhasználóink információkat gyűjtenek az emberektől, és azokat a ClickUp-ba viszik át.

Minden típusú vállalkozás használja az űrlapokat, a potenciális ügyfeleket rögzítő szoftvercégektől az alkatrészigényeket benyújtó autóflottákig. Mivel a felhasználási lehetőségek végtelenek, bonyolult lehet az űrlapot úgy konfigurálni, hogy a megfelelő információkat szerezze be a megfelelő személyektől.

Megértjük. Éppen ezért keményen dolgoztunk azon, hogy a ClickUp Forms minden eddiginél hatékonyabb legyen.

Ma örömmel mutatjuk be az egyik legkeresettebb funkciónkat, a Forms feltételes logikáját – egy lenyűgöző új képességet, amely lehetővé teszi, hogy intelligens űrlapokat hozzon létre a legbonyolultabb munkafolyamatokhoz.

A ClickUp Forms feltételes logikája lehetővé teszi, hogy intelligens űrlapokat hozzon létre adatok vagy információk, például termékekkel kapcsolatos visszajelzések gyűjtésére.

Mi az a feltételes logika?

A feltételes logika lehetővé teszi, hogy egyetlen dinamikus űrlapot hozzon létre, amely többféle felhasználási esetet támogat, így értékes időt takaríthat meg Önnek és az űrlapot kitöltő személynek!

A Forms feltételes logikájával a következőket teheti:

Hozzon létre egy űrlapot , amely a korábbi mezőválasztások alapján azonnal alkalmazkodik a különböző felhasználási esetekhez.

Egyszerűsítse az űrlapok kitöltését azzal, hogy csak a felhasználók igényeinek megfelelő mezőket jeleníti meg.

Kezelje a komplex folyamatokat úgy, hogy pontosabb információkat gyűjt a válaszadóktól, hogy ezzel úgy, hogy pontosabb információkat gyűjt a válaszadóktól, hogy ezzel meghatározott munkafolyamatokat vagy automatizálásokat indítson el.

Hozzon létre okosabb űrlapokat a ClickUp-ban a feltételes logikával, hogy egyszerűsítse a folyamatot – függetlenül attól, hogy az mennyire bonyolult.

Példák időtakarékos dinamikus űrlapokra

Szüksége van néhány ötletre a kezdéshez? Íme néhány a leggyakoribb módszerek közül, ahogyan közösségünk az űrlapokat használja:

Termékvisszajelzés: A ClickUp Forms segítségével a termékcsapatok könnyedén lehetővé tehetik a felhasználók számára, hogy : A ClickUp Forms segítségével a termékcsapatok könnyedén lehetővé tehetik a felhasználók számára, hogy hibákat jelentsenek , funkciók iránti kéréseket nyújtsanak be vagy UX-javításokat javasoljanak. A feltételes logikával mindezt egyetlen űrlapon keresztül tehetik meg. A felhasználó által benyújtott visszajelzés típusától függően az űrlap a megfelelő mezőket jeleníti meg a kitöltéshez. Profi tipp: Használja az automatizálást a visszajelzések továbbításához a megfelelő csapatnak, vagy akár a jövő heti sprinthez való hozzáadásához. Kreatív kérések: Nehézségeket okoz, hogy az érdekelt felek elfogadják a csapata kreatív eszközökre vonatkozó kérelemkezelési folyamatát? A feltételes logikával rendelkező űrlap használatával egyszerűen megszerezheti a megfelelő információkat, például egy videó forgatókönyvét vagy egy új grafika specifikációit. Az eszköz típusától függetlenül pontosan a megfelelő információkat fogja rögzíteni, és csapata minden eddiginél : Nehézségeket okoz, hogy az érdekelt felek elfogadják a csapata kreatív eszközökre vonatkozó kérelemkezelési folyamatát? A feltételes logikával rendelkező űrlap használatával egyszerűen megszerezheti a megfelelő információkat, például egy videó forgatókönyvét vagy egy új grafika specifikációit. Az eszköz típusától függetlenül pontosan a megfelelő információkat fogja rögzíteni, és csapata minden eddiginél produktívabb lesz Értékesítési leadek továbbítása: Gondoskodjon arról, hogy minden potenciális ügyfél a legjobb szolgáltatást kapja : Gondoskodjon arról, hogy minden potenciális ügyfél a legjobb szolgáltatást kapja az értékesítési csapatától . A feltételes logikával például különböző kérdéseket tehet fel a potenciális ügyfél által kiválasztott termék vagy szolgáltatás alapján, majd a leadeket megfelelően továbbíthatja. IT-szolgáltatási kérelmek: Az IT-csapatok mostantól egyetlen űrlapot biztosíthatnak munkatársaiknak minden technológiai kérésükhöz, függetlenül attól, hogy a csapattag új szoftverhez vagy új számítógéphez szeretne hozzáférést. Például a feltételes logikával megkérdezheti az alkalmazottakat, hogy : Az IT-csapatok mostantól egyetlen űrlapot biztosíthatnak munkatársaiknak minden technológiai kérésükhöz, függetlenül attól, hogy a csapattag új szoftverhez vagy új számítógéphez szeretne hozzáférést. Például a feltételes logikával megkérdezheti az alkalmazottakat, hogy Mac-et vagy PC -t használnak-e , és választásuk alapján a következő mezőben megjelenítheti nekik a MacOS vagy a Windows OS verziók listáját. Végre létrehozhat egy egyszerűsített folyamatot, amely minden érintett számára kényelmes!

Egyszerűsítse a belső kéréseket a tervező vagy IT csapatok számára, hogy pontosan azokat az információkat gyűjtsék össze, amelyekre szükség van az űrlapokban.

Töltse fel az űrlapokat automatizálásokkal

Mint tudja, az űrlap benyújtása csak a kezdet! Az űrlapok automatizálással való párosításával kezdheti el valóban teljes mértékben automatizálni a folyamatokat az egész vállalkozásban, ami hatalmas időmegtakarítást jelent.

Íme néhány személyes kedvenc trükköm, amelyek segítenek a Forms automatikus működésében:

Feladatok kiosztása : Használja a Forms feltételes logikáját, hogy összegyűjtse a témával kapcsolatos releváns információkat, és a feladatot a megfelelő csapattagnak ossza ki. Például különböző termékvisszajelzési feladatokat oszthat ki attól függően, hogy melyik : Használja a Forms feltételes logikáját, hogy összegyűjtse a témával kapcsolatos releváns információkat, és a feladatot a megfelelő csapattagnak ossza ki. Például különböző termékvisszajelzési feladatokat oszthat ki attól függően, hogy melyik termékmenedzser felelős a vonatkozó funkcióért.

Feladat hozzáadása több listához : Csökkentse a válaszadási időt azáltal, hogy az űrlapokat továbbítja annak a csapatnak, amelynek el kell végeznie a munkát. Például elküldheti az új számítógép iránti kérelmet az Onboarding Team listájára, és a szoftver iránti kérelmet az IT Service Request listájára.

Sablon alkalmazása : Indítsa el a motort, és állítsa be az összes alfeladatot, felelőst és kapcsolatot, mielőtt a űrlapot elküldené.

Értesítések küldése: Adjon hozzá egy @mention megjegyzést, hogy valaki áttekintse, és a munka megjelenjen az értesítéseiben.

Akár termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket szeretne gyűjteni, akár felvételi folyamatait szeretné egyszerűsíteni, akár az értékesítés hatékonyságát szeretné növelni, a Forms feltételes logikája segíthet Önnek ebben. És a legjobb rész? Ez a funkció már elérhető!

Frissítsen Business Plus vagy Enterprise verzióra, és tapasztalja meg saját maga a Forms feltételes logikájának erejét.