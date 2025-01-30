ClickUp blog
A ClickUp űrlapok ereje: a szoftverfejlesztő csapatok munkájának racionalizálása

Brian Shen
Brian ShenDirector of Product Management
2025. január 30.

Ha Ön is egy szoftverfejlesztő csapat tagja, akkor tudja, milyen nehéz lehet több alkalmazás és munkafolyamat kezelése. A különböző eszközökkel való ügyeskedés zavart, időpazarlást, határidők elmulasztását és rengeteg fejfájást okoz.

Szerencsére a ClickUp Forms megkönnyíti a dolgokat. A Forms segítségével könnyedén gyűjtheti össze a csapatától, ügyfeleitől vagy vásárlóitól származó adatokat. És a legjobb az egészben? Mindez integrálva van a ClickUp platform többi részébe, ami megkönnyíti a munkájának nyomon követését, mindezt egy helyen.

Ebben a blogban pontosan megmutatjuk, hogyan oldhatja meg a ClickUp Forms a szoftverfejlesztő csapatok leggyakoribb problémáit.

Termékvisszajelzés űrlap készítése a ClickUp-ban
Támogassa a különböző felhasználási eseteket egy ClickUp űrlapon feltételes logikával

1. Űrlapok a hibák részletes jelentéséhez

A ClickUp Forms használata segít egyszerűsíteni a hibák jelentésének folyamatát azáltal, hogy megakadályozza az ismétlődő bejegyzéseket és biztosítja, hogy minden fontos információ összegyűjtésre kerüljön. Íme néhány lépés a kezdéshez.

  1. Hozza létre a listát, amelybe a hibajelentéseket szeretné összegyűjteni, majd adjon hozzá egy új nézetet, és válassza az Űrlap lehetőséget.
  2. Adja hozzá a hibajelentésekhez szükséges mezőket. Néhány gyakori mező: A hiba leírása A hiba reprodukálásának lépései Eszköz és operációs rendszer információk Böngésző információk Hibaüzenetek (ha vannak) A hiba súlyossága Prioritási szint
  10. Testreszabhatja az űrlapot, hogy illeszkedjen csapata márkájához. Érdemes lehet utasításokat vagy irányelveket is mellékelni az űrlap kitöltéséhez.
  11. Tesztelje az űrlapot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik-e.
  12. Indítsa el a felhasználók számára a ClickUp űrlap linkjének megosztásával a webhelyén, a szoftverében vagy más kommunikációs csatornákon keresztül.
  13. Ahogy beérkeznek a válaszok, vizsgálja meg őket, és rendelje hozzá a megfelelő csapat tagokhoz megoldás céljából. Tipp: Ehhez automatizálást is használhat 🙂
Feltételes logika a ClickUp űrlapokban a belső kérések egyszerűsítéséhez
Egyszerűsítse a belső kéréseket a tervező vagy IT csapatok számára, hogy pontosan azokat az információkat gyűjtsék össze, amelyekre szükségük van az űrlapokban.

2. Űrlapok a funkciókéréshez

A hivatalos funkciókérés-folyamat megléte segít prioritásba rendezni, hogy mely funkciókon vagy fejlesztéseken kell legközelebb dolgozni. A ClickUp Forms használatával biztosíthatja, hogy mindenki kérését meghallgassák, és a csapat a termék leghatásosabb funkcióinak kidolgozására koncentrálhasson.

Íme néhány mező, amelyet érdemes lehet felvenni egy felhasználóknak szánt űrlapba:

  • Funkció leírása: Rövid áttekintés arról, hogy a felhasználó milyen funkciót szeretne hozzáadni, és mit szeretne elérni vele.
  • Használati eset: A funkció használatának leírása
  • Kapcsolattartási adatok: A kérelmet benyújtó személy vagy fiók neve és kapcsolattartási adatai

Fontolóra vehet egy belső űrlap létrehozását is, amelyen a csapat tagjai benyújthatják ötleteiket. Ebben az esetben további mezők segíthetnek a kérés pontosabb meghatározásában:

  • Prioritási szint
  • Műszaki specifikációk
  • Becsült idő és erőforrások
  • Függőségek
  • Érdekelt felek és/vagy csapat neve
  • Elfogadási kritériumok
Példa feltételes logika hozzáadására a ClickUp űrlapokhoz
Hozzon létre okosabb űrlapokat a ClickUp-ban a feltételes logikával, hogy egyszerűsítse a folyamatot – függetlenül attól, hogy az mennyire bonyolult.

PRO TIP Használja a feltételes logikát a hibajelentési és funkciókérés űrlapok kombinálásához! Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók konkrét kérdésekre adott válaszaik alapján testreszabott űrlapot hozzon létre. Például a szoftvercsapatának lehet egy űrlapja, amely megkérdezi, hogy a felhasználó hibát jelent-e, vagy funkciókéréssel él-e. A feltételes logikával, ha a felhasználó a „Hiba jelentése” lehetőséget választja, akkor az űrlap csak az adott folyamattal kapcsolatos kérdéseket jeleníti meg. Ha a „Funkciókérés benyújtása” lehetőséget választja, akkor az űrlap csak az adott folyamattal kapcsolatos kérdéseket jeleníti meg.

3. Űrlapok a kódfelülvizsgálatokhoz

A ClickUp Forms kódfelülvizsgálatainak segítségével az összes együttműködést és kommunikációt a mérnöki és fejlesztői csapat tagjai között egy helyen tarthatja. Íme néhány mező, amelyet érdemes beépítenie, hogy a felülvizsgálati folyamat szervezettebb és hatékonyabb legyen:

  • Kód szerző
  • Kódfelülvizsgáló
  • A felülvizsgálat időpontja
  • Kódtár (név vagy URL)
  • Funkcionalitás: A kód tervezett funkcionalitásának leírása
  • Kódolási szabványok: A kód értékelésének alapjául szolgáló kódolási szabványok vagy bevált gyakorlatok listája (pl. olvashatóság, karbantarthatóság, stílusúti útmutató betartása stb. )
  • Biztonság: A kód biztonsági sebezhetőségeinek és a biztonsági szabványoknak való megfelelésének értékelésére szolgáló szakasz.
  • Tesztelés: A kód tesztelhetőségének értékelésére, valamint a megírt tesztek teljességének és megfelelőségének értékelésére szolgáló szakasz.
  • Megjegyzések
  • Jóváhagyás

Bónusz: Google Forms kontra Microsoft Forms!

Fontolja meg a ClickUp űrlapok használatát szoftverfejlesztő csapatában!

Ennyi! A ClickUp Forms a végső megoldás azoknak a szoftver-, mérnöki és fejlesztői csapatoknak, amelyek egyszerűsíteni szeretnék felvételi folyamataikat. A munkafolyamatokat automatizáló és a kommunikációt javító testreszabott űrlapokkal soha többé nem fog visszanézni.

Az újonnan kiadott feltételes logikai funkciónkkal pedig biztos lehet benne, hogy az űrlapok mindig a megfelelő kérdéseket teszik fel a megfelelő közönségnek. Próbálja ki, és nézze meg, hogyan tudja átalakítani csapata termelékenységét!

